Когда может потребоваться перенос дела по карте побыту?

Причиной для переноса дела является изменение места, являющегося основанием для первичной подачи документов в воеводский ужонд. В подавляющем большинстве случаев речь идет о переезде иностранца в другой польский регион (часто вместе со сменой работы). Реже – о смене места фактического выполнения обязанностей по работе (при подаче на карту побыту по трудоустройству).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напомним, что документы на карту побыту подаются либо по месту жительства, либо по месту расположения оснований для карты (в первую очередь – работы). Вместе с тем, многие воеводские уженды настаивают, что заниматься рассмотрением все же должен ужонд по месту жительства заявителя. Поэтому именно переезд в другое воеводство является наиболее частой причиной переноса дела в другой управление.

Еще один важный момент, который стоит помнить – ответственность по информированию о любых изменениях, связанных с картой побыту, лежит на самом иностранце. Даже если по факту вопросом подачи документов занимался кто-то другой (работодатель, посредник, представитель), даже если и процедурой переноса будет заниматься иное лицо, все равно последствия за отсутствие информированности лежат на иностранце.

К каким картам побыту (не) относится данная процедура?

Вопросами выдачи любых карт побыту занимается воеводский ужонд. Соответственно, и процедура переноса общая для всех типов запрашиваемых карт (видов на жительство).

Однако речь идет именно о переносе дела при смене воеводства. В некоторых крупных регионах могут быть несколько представительств воеводских ужендов, занимающихся вопросами легализации иностранцев. Перенос между ними (в рамках одного воеводства) осуществляется по своим правилам (либо автоматически, либо не осуществляется вовсе).

В какой срок нужно оповестить ужонд о переносе дела?

В вопросе сроков, в течение которых необходимо уведомить ужонд, есть свои важные нюансы. С точки зрения законодательства, обо всех отдельно не указанных изменениях иностранец обязан сообщить в ужонд немедленно (незамедлительно). При этом нормы не устанавливают сроков этого «немедленно», соответственно, не предполагается и каких-либо санкций за их несоблюдение.

Вместе с тем, существуют обстоятельства, сообщение о которых строго регламентировано по времени. В первую очередь речь идет о смене работы. Если иностранец не освобожден от процедуры смены работы по карте побыту или в ее ожидании (как, например, лица с временной защитой во время действия Спецзакона), то существуют обязанность уведомить ужонд:

об увольнении – в течение 15 дней;

о новой работе – в течение 30 дней с момента увольнения.

Если сообщать о данных фактах все равно необходимо в указанные сроки, логично, что отправить одновременно стоит и документы о переносе дела. Однако, подчеркнем это еще раз, обязательств такого одновременного уведомления не существует.

Есть свои сроки и у некоторых других процессов. Например, новое мельдование нужно получить в течение 30 дней после смены места жительства (если конкретный иностранец не освобожден от этого). Опять же, процессу могут, но не обязаны быть совмещены.

Как отправить запрос на перенос рассмотрения дела в другое воеводство?

С одной стороны, процедура очень проста (с точки зрения пояснений) и сводится к передаче / отправке соответствующего уведомления. С другой – ей могут предшествовать другие процессы, которые и рассмотрим сначала.

Все зависит от причин, по которым меняется юрисдикция рассмотрения запроса на карту побыту.

Переезд из-за смены работы

Если речь идет о смене работы, то, как уже отмечалось, у ряда иностранцев существуют ограниченные по времени обязанности об уведомлении. Объединять эти процессы или нет – зависит от обстоятельств и намерений (желания) самого иностранца.

Здесь важно отметить, что сейчас действует особая (платная) процедура для смены работы по карте побыту. Однако в данном случае речь идет о т.н. пребывании на штампе, то есть в ожидании решения по карте. На данные ситуации технология смены работы по карте не распространяется. Речь идет об обычном (бесплатном) уведомлении уженда.

Смена места жительства

Уведомить воеводский ужонд о смене места жительства иностранец обязан вне зависимости от переезда (или нет) в другое воеводство, и, соответственно, вне зависимости от желания (или нет) сменить ужонд. При переезде в другой регион, это обязательство не исчезает, то есть запрос на перенос дела не снимает с иностранца обязанности по уведомлению о смене места жительство. Соответственно, и эти процессы могут (но не обязаны) быть объединены.

Что принципиально важно в данном аспекте. В ужендах информация об адресах часто хранится в двух разных форматах: адрес места жительства и адрес для корреспонденции. Несмотря на то, что эти данные в подавляющем большинстве случаев совпадают, изменить по запросу могут только одни из них.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Например , если иностранец переехал, и сообщил только о смене места жительства, адрес для корреспонденции может остаться прежним. Это приведет к тому, что все письма будут продолжать поступать на старый адрес. Такого положения вещей необходимо избегать. Сообщать нужно об изменении обоих адресов, чтобы не утратить доступ к корреспонденции из уженда.

Резюмируем. Прежде чем отправлять запрос о переносе дела в другое воеводство, нужно тщательно изучить потребности в других уведомлениях уженда. Далее решить, подаются ли все документы вместе, или выработать другую стратегию.

Как написать и подать заявление о переносе дела по карте побыту в другое воеводство?

Далее будет предоставлен образец такого заявления, но нужно понимать, что это лишь одна из возможных версий. Точного бланка этого документа не установлено, поэтому уженды могут использовать свои (например, с указанием в шапке герба, логотипа, названия и т.п.).

Взять готовый бланк лучше всего непосредственно в воеводстве либо распечатать с их официального сайта. Данный образец предоставлен исключительно для ознакомления и понимания необходимой информации:

Заявление подается в ужонд того воеводства, из которого необходимо передать дело. То есть тем чиновникам, которые уже начали рассматривать его. Подавать заявление по новому месту рассмотрения (куда необходимо перевести) в некоторых случаях возможно, однако это не гарантирует результата.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что из-за свободной формы данного бланка заявитель имеет право дополнить его необходимой информацией. Если объединяются уведомления разных типов, мы рекомендуем добавить в заявление перечень приложений (прилагаемых материалов).

Какие документы кроме заявления нужно отправить в ужонд?

При объединении различных уведомлений необходимо приложить документы, подтверждающие эти уведомления (к примеру, для новой работы – новый договор, разрешение и т.п.). Однако и при единственном заявлении о переносе (без объединения с другими уведомлениями) необходимость этого действия нужно подтвердить.

Подтверждением нового места жительства могут быть:

мельдование (если новый ужонд будет требовать этот документ, его в любом случае придется предоставить);

договор аренды жилья;

умова о безвозмездном предоставлении жилья.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, если уведомления о смене места жительства / адреса корреспонденции и заявление о переносе дела подаются разными пакетами, указанные документы должны присутствовать в каждом из них.

Можно ли отправить документы о переносе дела по карте побыту по почте?

Как и любое другое уведомление, заявление о переносе дела может быть отправлено по почте на общих основаниях. Это несомненно увеличит срок обработки, как минимум на время доставки, а также повышает риск потерять письмо.

Важно понимать, что ужонд в любых условиях имеет право запросить дополнительные сведения либо подтверждение присланных копий оригиналами. Хорошо, если подобные намерения возникнут уже в новом воеводстве. Однако подобное право есть и у старого (на практике такое редко, но встречается).

Сколько длится процесс переноса дела в другое воеводство?

Нет четких параметров, определяющих точные сроки реакции уженда на заявление о переносе дела по карте побыту в другое воеводство. Законодательство определяет лишь примерные периоды реакций властей (разных уровней) на запросы – в общих условиях это месяц, с правом увеличивать сроки в случае необходимости.

На практике, на перенос дела может потребоваться около 3 – 4 месяцев. При использовании почты, срок увеличится на время пересылки документов.

Как узнать, что дело перенесено?

Пожалуй, это один из самых запутанных моментов во всем процессе переноса дела. Теоретически, о произошедших изменениях ужонд должен оповестить заявителя. На практике, к сожалению, такое происходит не всегда. Иногда фактом подтверждения переноса может быть уже запрос от нового уженда о донесении тех или иных документов, но донесение документов может и не потребоваться.

Помогут различные информационные системы воеводств, где отражаются статусы дел по картам побыту, но, во-первых, они до сих пор есть не везде, а, во-вторых, оперативность их обновления оставляет желать лучшего.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь можно посоветовать только одно: если по истечению 3-4 месяцев с момента подачи заявления о переносе дела никакой информации получить не удалось, стоит обратиться непосредственно в новый ужонд за разъяснениями. Для начала можно постараться дозвониться или оправить онлайн-запрос. Если это не принесет результата, нужно обращаться лично. Других вариантов, к сожалению, нет.

Может ли ужонд перенести дело без запроса со стороны иностранца?

Такие случаи бывают. Происходит это иногда в ситуациях, когда иностранец не запрашивал переноса дела, но подал данные о смене места жительства, и новое оказалось в другом воеводстве.

Однако так происходит не во всех аналогичных ситуациях, и нередко уженды сами не инициируют процесс переноса. Для большей уверенности лучше использовать описанную выше технологию подачи заявления.

Заключение

Резюмируем. Оповестить ужонд о смене места жительства – обязанность иностранца, ожидающего карту побыту. Если переезд осуществлен в другое воеводство, дело нужно перенести в местное управление. Ожидать, что документы будут перенаправлены по инициативе чиновников, не стоит. Для большей уверенности нужно подать заявление о переносе дела по карте побыту самостоятельно.