Как перенести дело о карте побыту в другое воеводство Польши?
Одним из довольно простых, но нередко необходимых этапов получения карты побыту, является процедура переноса дела в другой воеводский ужонд. Несмотря на простоту, именно здесь иностранцы нередко путаются, либо неверно отправляя запрос, либо не понимая, что делать дальше.
Как правильно перенести дело по карте побыту в другое воеводство, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Когда может потребоваться перенос дела по карте побыту?
- К каким картам побыту (не) относится данная процедура?
- В какой срок нужно оповестить ужонд о переносе дела?
- Как отправить запрос на перенос рассмотрения дела в другое воеводство?Переезд из-за смены работы Смена места жительства Как написать и подать заявление о переносе дела по карте побыту в другое воеводство? Какие документы кроме заявления нужно отправить в ужонд? Можно ли отправить документы о переносе дела по карте побыту по почте?
- Сколько длится процесс переноса дела в другое воеводство?
- Как узнать, что дело перенесено?
- Может ли ужонд перенести дело без запроса со стороны иностранца?
- Заключение
Когда может потребоваться перенос дела по карте побыту?
Причиной для переноса дела является изменение места, являющегося основанием для первичной подачи документов в воеводский ужонд. В подавляющем большинстве случаев речь идет о переезде иностранца в другой польский регион (часто вместе со сменой работы). Реже – о смене места фактического выполнения обязанностей по работе (при подаче на карту побыту по трудоустройству).Напомним, что документы на карту побыту подаются либо по месту жительства, либо по месту расположения оснований для карты (в первую очередь – работы). Вместе с тем, многие воеводские уженды настаивают, что заниматься рассмотрением все же должен ужонд по месту жительства заявителя. Поэтому именно переезд в другое воеводство является наиболее частой причиной переноса дела в другой управление.
Еще один важный момент, который стоит помнить – ответственность по информированию о любых изменениях, связанных с картой побыту, лежит на самом иностранце. Даже если по факту вопросом подачи документов занимался кто-то другой (работодатель, посредник, представитель), даже если и процедурой переноса будет заниматься иное лицо, все равно последствия за отсутствие информированности лежат на иностранце.
К каким картам побыту (не) относится данная процедура?
Вопросами выдачи любых карт побыту занимается воеводский ужонд. Соответственно, и процедура переноса общая для всех типов запрашиваемых карт (видов на жительство).
Однако речь идет именно о переносе дела при смене воеводства. В некоторых крупных регионах могут быть несколько представительств воеводских ужендов, занимающихся вопросами легализации иностранцев. Перенос между ними (в рамках одного воеводства) осуществляется по своим правилам (либо автоматически, либо не осуществляется вовсе).
В какой срок нужно оповестить ужонд о переносе дела?
В вопросе сроков, в течение которых необходимо уведомить ужонд, есть свои важные нюансы. С точки зрения законодательства, обо всех отдельно не указанных изменениях иностранец обязан сообщить в ужонд немедленно (незамедлительно). При этом нормы не устанавливают сроков этого «немедленно», соответственно, не предполагается и каких-либо санкций за их несоблюдение.
Вместе с тем, существуют обстоятельства, сообщение о которых строго регламентировано по времени. В первую очередь речь идет о смене работы. Если иностранец не освобожден от процедуры смены работы по карте побыту или в ее ожидании (как, например, лица с временной защитой во время действия Спецзакона), то существуют обязанность уведомить ужонд:
- об увольнении – в течение 15 дней;
- о новой работе – в течение 30 дней с момента увольнения.
Если сообщать о данных фактах все равно необходимо в указанные сроки, логично, что отправить одновременно стоит и документы о переносе дела. Однако, подчеркнем это еще раз, обязательств такого одновременного уведомления не существует.
Есть свои сроки и у некоторых других процессов. Например, новое мельдование нужно получить в течение 30 дней после смены места жительства (если конкретный иностранец не освобожден от этого). Опять же, процессу могут, но не обязаны быть совмещены.
Как отправить запрос на перенос рассмотрения дела в другое воеводство?
С одной стороны, процедура очень проста (с точки зрения пояснений) и сводится к передаче / отправке соответствующего уведомления. С другой – ей могут предшествовать другие процессы, которые и рассмотрим сначала.
Все зависит от причин, по которым меняется юрисдикция рассмотрения запроса на карту побыту.
Переезд из-за смены работы
Если речь идет о смене работы, то, как уже отмечалось, у ряда иностранцев существуют ограниченные по времени обязанности об уведомлении. Объединять эти процессы или нет – зависит от обстоятельств и намерений (желания) самого иностранца.
Здесь важно отметить, что сейчас действует особая (платная) процедура для смены работы по карте побыту. Однако в данном случае речь идет о т.н. пребывании на штампе, то есть в ожидании решения по карте. На данные ситуации технология смены работы по карте не распространяется. Речь идет об обычном (бесплатном) уведомлении уженда.
Смена места жительства
Уведомить воеводский ужонд о смене места жительства иностранец обязан вне зависимости от переезда (или нет) в другое воеводство, и, соответственно, вне зависимости от желания (или нет) сменить ужонд. При переезде в другой регион, это обязательство не исчезает, то есть запрос на перенос дела не снимает с иностранца обязанности по уведомлению о смене места жительство. Соответственно, и эти процессы могут (но не обязаны) быть объединены.
Что принципиально важно в данном аспекте. В ужендах информация об адресах часто хранится в двух разных форматах: адрес места жительства и адрес для корреспонденции. Несмотря на то, что эти данные в подавляющем большинстве случаев совпадают, изменить по запросу могут только одни из них.Например, если иностранец переехал, и сообщил только о смене места жительства, адрес для корреспонденции может остаться прежним. Это приведет к тому, что все письма будут продолжать поступать на старый адрес. Такого положения вещей необходимо избегать. Сообщать нужно об изменении обоих адресов, чтобы не утратить доступ к корреспонденции из уженда.
Резюмируем. Прежде чем отправлять запрос о переносе дела в другое воеводство, нужно тщательно изучить потребности в других уведомлениях уженда. Далее решить, подаются ли все документы вместе, или выработать другую стратегию.
Как написать и подать заявление о переносе дела по карте побыту в другое воеводство?
Далее будет предоставлен образец такого заявления, но нужно понимать, что это лишь одна из возможных версий. Точного бланка этого документа не установлено, поэтому уженды могут использовать свои (например, с указанием в шапке герба, логотипа, названия и т.п.).
Взять готовый бланк лучше всего непосредственно в воеводстве либо распечатать с их официального сайта. Данный образец предоставлен исключительно для ознакомления и понимания необходимой информации:wniosek_o_przekazanie_sprawy_wg_wlasciwosci
Открыть в отдельной вкладке
Заявление подается в ужонд того воеводства, из которого необходимо передать дело. То есть тем чиновникам, которые уже начали рассматривать его. Подавать заявление по новому месту рассмотрения (куда необходимо перевести) в некоторых случаях возможно, однако это не гарантирует результата.Важно понимать, что из-за свободной формы данного бланка заявитель имеет право дополнить его необходимой информацией. Если объединяются уведомления разных типов, мы рекомендуем добавить в заявление перечень приложений (прилагаемых материалов).
Какие документы кроме заявления нужно отправить в ужонд?
При объединении различных уведомлений необходимо приложить документы, подтверждающие эти уведомления (к примеру, для новой работы – новый договор, разрешение и т.п.). Однако и при единственном заявлении о переносе (без объединения с другими уведомлениями) необходимость этого действия нужно подтвердить.
Подтверждением нового места жительства могут быть:
- мельдование (если новый ужонд будет требовать этот документ, его в любом случае придется предоставить);
- договор аренды жилья;
- умова о безвозмездном предоставлении жилья.Обратите внимание, если уведомления о смене места жительства / адреса корреспонденции и заявление о переносе дела подаются разными пакетами, указанные документы должны присутствовать в каждом из них.
Можно ли отправить документы о переносе дела по карте побыту по почте?
Как и любое другое уведомление, заявление о переносе дела может быть отправлено по почте на общих основаниях. Это несомненно увеличит срок обработки, как минимум на время доставки, а также повышает риск потерять письмо.
Важно понимать, что ужонд в любых условиях имеет право запросить дополнительные сведения либо подтверждение присланных копий оригиналами. Хорошо, если подобные намерения возникнут уже в новом воеводстве. Однако подобное право есть и у старого (на практике такое редко, но встречается).
Сколько длится процесс переноса дела в другое воеводство?
Нет четких параметров, определяющих точные сроки реакции уженда на заявление о переносе дела по карте побыту в другое воеводство. Законодательство определяет лишь примерные периоды реакций властей (разных уровней) на запросы – в общих условиях это месяц, с правом увеличивать сроки в случае необходимости.
На практике, на перенос дела может потребоваться около 3 – 4 месяцев. При использовании почты, срок увеличится на время пересылки документов.
Как узнать, что дело перенесено?
Пожалуй, это один из самых запутанных моментов во всем процессе переноса дела. Теоретически, о произошедших изменениях ужонд должен оповестить заявителя. На практике, к сожалению, такое происходит не всегда. Иногда фактом подтверждения переноса может быть уже запрос от нового уженда о донесении тех или иных документов, но донесение документов может и не потребоваться.
Помогут различные информационные системы воеводств, где отражаются статусы дел по картам побыту, но, во-первых, они до сих пор есть не везде, а, во-вторых, оперативность их обновления оставляет желать лучшего.Здесь можно посоветовать только одно: если по истечению 3-4 месяцев с момента подачи заявления о переносе дела никакой информации получить не удалось, стоит обратиться непосредственно в новый ужонд за разъяснениями. Для начала можно постараться дозвониться или оправить онлайн-запрос. Если это не принесет результата, нужно обращаться лично. Других вариантов, к сожалению, нет.
Может ли ужонд перенести дело без запроса со стороны иностранца?
Такие случаи бывают. Происходит это иногда в ситуациях, когда иностранец не запрашивал переноса дела, но подал данные о смене места жительства, и новое оказалось в другом воеводстве.
Однако так происходит не во всех аналогичных ситуациях, и нередко уженды сами не инициируют процесс переноса. Для большей уверенности лучше использовать описанную выше технологию подачи заявления.
Заключение
Резюмируем. Оповестить ужонд о смене места жительства – обязанность иностранца, ожидающего карту побыту. Если переезд осуществлен в другое воеводство, дело нужно перенести в местное управление. Ожидать, что документы будут перенаправлены по инициативе чиновников, не стоит. Для большей уверенности нужно подать заявление о переносе дела по карте побыту самостоятельно.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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