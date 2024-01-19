Можно ли получить ВНЖ в Польше по полицеальной школе?

Разумеется, такая возможность существует, иначе не было бы смысла в этой статье. Однако нельзя найти в законодательстве Польши отсылку именно к полицеальной школе, как основанию для карты побыту – там есть просто «учеба», но есть и… непросто «учеба».

Начнем сразу с самых сложных моментов и с самых главных ошибок иностранцев.

Основание для карты побыту

В Ustawie o cudzoziemcach (Законе РП об иностранцах) в качестве оснований для карты часовего побыту есть обучение, указанное в art.144: «Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach», то есть «Условия предоставления разрешения на временное проживание с целью учебы». Это же основание прямо указано в качестве одной из целей в бланке заявления на карту (к вопросам заполнения внесека мы еще вернемся далее более подробно).

Так вот, это основание не подходит для карты побыту по полицеальной школе, и указавшие его в большинстве случаев получают отказ. Art.144 Ustawy o cudzoziemcach подходит только для студентов дневных вузов и докторантов.

«Обучение» или «Профессиональное обучение»?

Следующая сложность вытекает из предыдущей. Если в интересующей нас части статьи есть два основания – обучение (naukę – lit.a) и профессиональное обучение (szkolenie zawodowe – lit.b), то какое именно выбрать?

Действительно, полицеальная школа подходит под оба этих определения. Но в том же законе, в ust.3, art.188, есть положение, что:

Для «обучения» (литера «а») требуется подтвердить достаточное количество денежных средств.

Для «профессионального обучения» (литера «b») – стабильный и регулярный источник дохода.

Несложно понять, что в первом случае речь идет о тех, кто не работает в Польше или не занимается бизнесом – они должны подтвердить наличие денег, достаточных для учебы и проживания. Второй вариант подходит, соответственно, для тех, у кого есть свой доход в Польше. О требуемых суммах / доходах далее будем говорить подробно.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Даже если вы прекрасно поняли разницу между литерами a и b, не торопитесь бежать заполнять документы. Есть и другие нюансы оформления внесека, к которым мы еще вернемся, в том числе связанных и со следующей проблемой – грамотности чиновников.

Знают ли чиновники ужендов о таких нюансах?

И в данном случае, и во множестве других, подготовка чиновников может играть одну из главных ролей при принятии решения. Грамотные специалисты отлично знакомы с вышеперечисленными нюансами, и не только примут их к сведению, но и подскажут неопытным иностранцам при подаче документов, если те совершили ошибку.

Проблема в том, что далеко не все чиновники, к сожалению, подготовлены на достаточном уровне. Поэтому встречаются и случаи, когда карты по школе выдавали на основании art.144, и когда отказ был и в случаях верного указания ust.1, art.187.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Выход здесь один – самому детально изучить все параметры законодательства, чтобы иметь возможность отстаивать свои права, указывая чиновникам на их ошибки, в том числе (в крайнем случае) – при апелляции.

Временные правила для украинцев

Во время действия Специального закона, граждане Украины, имеющие временную защиту (статус УКР) не могут претендовать на данные карты побыту (подтверждение этому можно найти, например, в данной официальной инструкции – см. примечание внизу страницы). Для них существуют свои методы легализации, используя которые можно получать, в том числе и образование в полицеальной школе.

После отмены временной защиты, украинцы смогут воспользоваться картами побыту по полицеальным школам на общих основаниях.

Как податься на карту побыта от полицеальной школы?

Логично, что перед подачей необходимо заранее подготовить документы. В первую очередь речь пойдет о заявлении (внесеке).

Как заполнить заявление-анкету на карту побыту по Szkoła policealna?

Подается заявление на карту временного пребывания. Мы уже подробно рассказывали, как заполнить внесек на часовый побыт – обязательно ознакомьтесь с материалом, если не делали этого ранее.

Здесь заострим внимание читателей на особенностях заполнения для полицеальной школы. Речь пойдет о Разделе C, Подразделе 1 «Основная цель пребывания».

Еще раз – «обычное» обучение в данном случае не подходит:

Но для полицеальной школы, как уже отмечалось, нет отдельной статьи закона. Нет и своей графы в анкете. Использовать нужно самый последний вариант «Другие обстоятельства», а также вписать далее, что речь идет именно о art.187 Ustawy:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Теперь еще один существенный момент. Как видно на втором примере, мы вписали только статью и ее часть (ust.1, art.187), не указывая на литеры (a или b). При личной подаче рекомендуем поступить также, оставив все же место для этих символов. Если проверяющий чиновник потребует уточнения, это можно будет сделать на месте. В противном случае будет больше свободы для маневра, если в процессе рассмотрения изменятся какие-либо параметры. При подаче по почте данный способ может не подойти.

Другие документы для карты побыту

Кроме анкеты потребуются следующие документы (обратите внимание, что в некоторых случаях даны ссылки на более подробные материалы):

Документ Примечание Загранпаспорт Оригинал предоставляется для ознакомления, а в пакет документов вкладывается копия. В особо обоснованных случаях, если у иностранца нет действующего паспорта, а также отсутствует возможности его получить, он может предъявить другой документ, подтверждающий его личность. 4 фото Правила фотографирования для карт побыту. Подтверждение оплаты гербового сбора Гербовый сбор в данном случае составляет 340 злотых (без учета 100 злотых на изготовление карты в случае положительного решения). Документ, подтверждающий обучение продолжительностью более 3х месяцев Это может быть, например, справка из школы, с указанием даты начала и окончания обучения, года (уровня) обучения, формы обучения (дневное, заочная), а также количество часов занятий в месяц (например, план уроков) и пр. К вопросу условий обучения еще вернемся далее. Подтверждение страхование Какая страховка нужна для карты побыту? Достаточность финансов Рассмотрим далее более подробно. Наличие места жительства Так же будет подробно разобрано далее. Подтверждение оплаты за обучение Только в случае платной формы обучения.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще раз обратим внимание читателей на ссылки в некоторых параметрах – эти темы стоит изучить отдельно перед подачей на карту по школе.

Не стоит забывать и об общем правиле для всех документов – все, что составлено не на польском языке (кроме паспорта), требует присяжного перевода.

Рассмотрим отдельно некоторые условия, вызывающие наибольшее число вопросов.

Подтверждение достаточности средств

Как уже выяснили выше, средства могут быть подтверждены необходимой на весь период суммой (например, накоплениями) или доходом, получаемым в Польше. От этого зависит о способ подтверждения.

Суммы для проживания должны быть не ниже критерия доходности для карты побыту , то есть на данный момент не менее 776 злотых нетто (!) в месяц на одинокого человека или 600 злотых нетто в месяц на одного члена семьи, при совместном проживании в Польше.

Наличие средств (накопления)

В случае обучения (naukę – lit.a, ust.1, art.187 Ustawy) требуется подтвердить достаточность финансов не только на проживание, но и на возвращение иностранца домой (или выезд в третью страну), даже если никакого выезда на самом деле не планируется (ust.6, art.188 Ustawy).

Параметры здесь общие. Для выезда нужно подтвердить наличие:

200 злотых, если выезд будет в страну, соседствующую с Польшей.

500 злотых – если это будет одна из стран, входящих в ЕС.

2500 злотых – если выезд в страну, не подпадающую под два предыдущих пункта.

При предъявлении накоплений, необходимо указать сумму, достаточную на весь срок, на который запрашивается карта. Это могут быть выписки с банковского счета или аналогичные документы, но их срок не может быть старше 1 месяца.

Доход в Польше

В случае выбора профессионального обучения (szkolenie zawodowe – lit.b, ust.1, art.187 Ustawy), подтверждать достаточность средств для возвращения не нужно. Суммы на проживания те же. В большинстве случаев речь конечно идет о зарплате или доходе от бизнеса, но сюда же могут быть включены различные стипендии, проценты от капитала и т.п. Главное, чтобы их можно было подтвердить документально.

Соответствующими могут быть и документы, к примеру:

Справка с работы с указанием зарплаты.

Данные о назначенных пособиях, стипендиях и т.п.

Справка о доходах из налоговой.

Выписка о движении средств по счету и т.д.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В соответствии с ust.5, art.188 Ustawy, требование иметь источник стабильного и регулярного дохода также считается выполненным, если расходы на содержание иностранца покрывает член семьи, ответственный за его содержание и проживающий на территории Польши.

Еще раз напомним, что затраты на обучение при выборе платных полицеальных школ, добавляются к общим расходам. Подтвердить нужно наличие необходимой суммы либо факт уже произведенной оплаты.

Подтверждение проживания

Здесь все достаточно просто – необходимо подтвердить факт того, что соискателю есть где жить во время обучения. Это может быть договор аренды, субаренды, контракт на бесплатное предоставление жилья и т.д.

Уточнить стоит аспект, связанный со стоимостью жилья. Некоторое время назад существовала норма, когда средства на проживания зависели от стоимости жилья, в т.ч. оплаты ЖКХ и т.п. Сейчас таких требований не существует – нужно подтвердить наличие жилья и вышеуказанные суммы. При этом одно на другое никак не влияет.

Условие обучения

Официально не существует каких-либо конкретных требований (например, количества часов занятий в неделю), которым должна соответствовать учебная программа.

Однако на практике у уженда нередко возникнут сомнения относительно правдивости цели пребывания или вообще намерения постоянно находиться в РП, когда, например, уроки проводятся два раза в месяц или занятия идут онлайн. Еще раз – это не является законодательно установленным запретом, но на практике многократно снижает вероятность получения положительной децизии.

Как подать документы?

Документы подаются в воеводский ужонд по месту жительства заявителя. Подача осуществляется лично в офисе, по доверенности или через традиционную почту. За несовершеннолетних подачу осуществляет родитель / опекун, но при личном предоставлении заявления присутствие ребенка старше 6 лет является обязательным.

Для личной подачи следует обязательно уточнить необходимость предварительной регистрации. При подаче по почте стоит помнить, что датой предоставления документов является дата их принятия почтой.

Документы подаются во время законного пребывания иностранца в Польше. Дальнейшие процедуры общие для большинства случаев получения карт побыту:

Некоторые этапы (например, отпечатки пальцев и получение штампа) могут быть объединены. Другие могут повторяться несколько раз – здесь речь прежде всего о донесении недостающих или дополнительных документов.

Сколько времени занимает оформление карты побыту?

Наверное, это один из самых неоднозначных вопросов. Напомним, что в январе 2023 году были приняты поправки в законодательство, устанавливающие срок рассмотрения дел по картам временного пребывания не более 60 дней. Однако уже через несколько недель данная норма была приостановлена.

Сейчас на практике время рассмотрение колеблется от 3 месяцев (в крайне редких случаях) до года и даже больше.

На какой срок выдается карта побыту от полицеальной школы?

Минимальный срок для карты по школе – общий для любого часовего побыту и составляет 3 месяца (на меньший период документы на карту не принимаются). Максимальный срок для этого типа ВНЖ определен в art.2. art.190 Ustawy и составляет 1 год (на больший период карты по школе не выдают).

Однако при продолжении обучения иностранец вправе подать документы на новую карту по полицеальной школе. Главное сделать это во время законного пребывания (пока не закончилась предыдущая карта), а период оставшегося обучения был более 3х месяцев. Получение следующей карты повторяет процесс получения предыдущей.

Причины отказов и способы апелляции

Основные причины отказов и способы апелляции общие для всех карт побыту. Однако art.191 Ustawy устанавливает некоторые исключения:

Иностранцу, достигшему совершеннолетия во время своего пребывания на территории Республики Польша и подавший заявление на получение временного вида на жительство в связи с иными обстоятельствами, в течение 1 года со дня достижения им возраста совершеннолетия не может быть отказано в выдаче разрешения, если для этого имеются причины, особо важные интересы иностранца, и единственным основанием для отказа будет его незаконное пребывание на территории Республики Польша.

Мера достаточно специфическая, но знать о ней стоит и юным иностранцам, и их родителям.

Можно ли работать с картой побыту по полицеальной школе?

Карта побыту по иным обстоятельствам, в том числе и связанная с обучением в полицеальной школе, доступа к рынку труда не дает. Для законного трудоустройства нужно оформлять разрешающие документы (если нет оснований для освобождения от этого).

Факт окончания полицеальной школы предоставит доступ к рынку труда, но к рассматриваемой карте это отношения не имеет, так как она выдается на время обучения.

Заключение

Карта побыту по полицеальной школе может быть очень удобным инструментом легализации в Польше, однако объективные законодательные сложности делают этот процесс несколько запутанным. Нужно обязательно и точно разобраться во всех деталях этой процедуры, чтобы постараться избежать ошибок, в результате которых в ВНЖ могут отказать.