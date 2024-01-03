Осторожно! Квалификационные курсы

Сразу исключим один из не очень честных методов, которые применяют некоторые полицеальные школы, а именно проведение kwalifikacyjny kurs zawodowy вместо полноценного обучения. Такие курсы вполне законны, вот только по их окончанию иностранец не получит всех ожидаемых благ (например, освобождение от необходимости сдавать языковый экзамен, работа без разрешения и пр.).

Узнать подробнее обо всех способах обмана учеников-иностранцев в полицеальных школах можно в статье по ссылке. Далее будем рассказывать исключительно о полноценном образовании в полицеальной школе.

Обязателен ли экзамен в полицеальной школе?

Разложим весь экзаменационный процесс на несколько условных этапов, чтобы легче было разобраться.

Результат успеваемости

Процесс обучения в полицеальной школе включает в себя систематические лекции, практические занятия и т.п. В процессе оценивается успеваемость учащихся, в том числе выставляются итоговые результаты.

Оценки по перечню обязательных предметов (который формируется отдельно для каждого направления) сравниваются с проходным баллом по выбранному предмету (опять же, этот балл может быть разным для разных предметов, но как правило достаточно набрать выше «неудовлетворительно» — единицы по шестибалльной системе). Если необходимый минимум достигнут (по результатам всей программы обучения), учащийся считается окончившим обучение в полицеальной школе. Однако профессию он еще не получил.

Будем считать это первым экзаменационным этапом. Запомните его – эта информация пригодится далее при разборе документов.

Профессиональные экзамены

Первая путаница здесь терминологическая. Дело в том, что некоторое время назад положения законодательства были скорректированы. Теперь в обязанности окончивших полицеальную школу входит сдача профессиональных экзаменов (egzaminów zawodowych), в то время как ранее это называлось экзаменами, подтверждающими профессиональную квалификацию (egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).

Однако куда бо́льшие изменения коснулись самой обязанности сдавать профессиональные экзамены. Если ранее закон этого не требовал, и выпускник могу окончить школу только с первым этапом (отказавшись от профессии), то сейчас это не так. Сдавать профессиональные экзамены в полицеальной школе обязательно.

В соответствии с нормами ust.3, art.44za Ustawy o systemie oświaty (Закона РП о системе образования), выпускник считается окончившим полицеальную школу, если он соответствует одновременно двум условиям:

Набрал проходной балл по всем обязательным предметам данной программы обучения (см. первый экзаменационный этап). Сдал профессиональные экзамены по всем квалификациям, с учетом некоторых исключения.

Эти исключения – освобождение от экзаменов – может произойти в исключительных случаях, если выпускник по объективным причинам не может принять в них участие. В таком случае решение принимает директор школы, после консультаций с самим учеником или его родителями (в случае несовершеннолетних), подав в экзаменационную комиссию отдельное заявление.

При этом, если помехой является состояние здоровья или случайные обстоятельства, то данному выпускнику будет предоставлен другой день для сдачи экзаменов, и только в совсем крайних случаях допустимо применять полное освобождение (диплом будет выдан на основании средних данных по успеваемости).

Как проходит сдача государственного экзамена?

Профессиональные экзамены принимает государственная комиссия. Количество таких экзаменов связано с тем, сколько квалификаций было присвоено по конкретной профессии – это может быть одна, две или три квалификации.

Пример для наглядности. Профессия флориста имеет одну квалификацию – составление цветочных композиций. У техника по рекламной организации две квалификации: продажа рекламной продукции / услуг, а также организация и проведение рекламной кампании. У специалиста по информационным технологиям их целых три: ввод в эксплуатацию и обслуживание терминалов и абонентских подключений, проектирование локальных компьютерных сетей и сетевое администрирование, а также монтаж и эксплуатация глобальных сетей. Соответственно, в первом случае будет один экзамен, во втором два, а в третьем три.

Каждый профессиональный экзамен состоит из двух частей:

Письменная часть. Это тест, состоящий из ~40 заданий с несколькими вариантами ответов. В каждом вопросе правильным будет только один ответ. На эту часть экзамена выделяется 60 минут. Практическая часть. Это одно практическое задание, на выполнение которого будет от 120 до 240 минут (в зависимости от квалификации).

В практической части экзамена экзаменатор оценивает:

Качество конечного результата: продукта, услуги или документации.

Качество промежуточного результата.

Ход выполнения задания, т.е. соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и соблюдение методов и технологий, соответствующих задаче.

Для сдачи экзамена необходимо получить:

За письменную часть не менее 50% возможных баллов.

возможных баллов. За практическую часть не менее 75% возможных баллов.

После этого экзамен считается сданным. Еще раз – экзаменов может быть несколько для некоторых профессий. Сдать необходимо каждый из них.

Какие документы получит выпускник полицеальной школы?

Чтобы разобраться в обилии документов, выдаваемых после окончания полицеальной школы, снова вспомним экзаменационные этапы: результаты обучения и профессиональные экзамены.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Заметим, что форматы всех перечисленных далее документов устанавливаются законодательно, то есть их форма общая для всех школ.

Свидетельство об окончании школы (Świadectwo ukończenia szkoły policealnej)

Здесь, пожалуй, сосредоточены основные путаницы. Świadectwo ukończenia szkoły policealnej выдается по результатам успеваемости. Если нет оценок ниже проходного балла (как правило, все, что выше единицы), Свидетельство об окончании полицеальной школы должно быть выдано.

Вместе с тем, вспоминаем, что профессиональный экзамен теперь является обязательным. Так возможна ли выдача свидетельства без документов, подтверждающих сдачу экзамена? Да, такое может быть, если экзамен сдавался, но неудачно, и пересдача результатов не принесла. Другими словами, если отказаться от сдачи экзаменов, то и свидетельство не выдадут. Но если попытаться и получить неудовлетворительный результат, то Świadectwo ukończenia szkoły policealnej предоставлено будет (при соответствующих результатах обучения).

Однако относится это только к совершеннолетним ученикам, так как для лиц моложе 18 лет законом прямо предусмотрено повторное обучение, если сдать экзамен не удалось.

Выглядит свидетельство следующим образом (здесь и далее – на примере одной из полицеальных школ Гданьска):

Сертификат о сдачи государственного экзамена, Сертификат профессиональной квалификации (Certyfikat kwalifikacji zawodowej)

Напоминаем, что по одной профессии может быть от одной до трех квалификаций, по каждой из которых необходимо сдавать профессиональный экзамен. Certyfikat kwalifikacji zawodowej выдается по каждому из сданных экзаменов. Соответственно, их так же может быть от одного до трех у каждого выпускника.

Здесь путаниц меньше – главная из них заключается в том, что прежняя редакция законодательства и эти документы называла свидетельствами. Так что у тех, кто давно обучался в полицеальной школе документ может называться иначе.

Сегодня Сертификат профессиональной квалификации выглядит следующим образом:

Диплом о получении профессиональной квалификации (Dyplom zawodowy)

Диплом – основной документ об образовании, полученном в полицеальной школе. Выдается диплом на основании сертификатов об экзаменах, если получены все, положенные по программе.

То есть, например, если экзамен был один, то одного сертификата достаточно для получения диплома. Если экзаменов было три, то и для выдачи диплома необходимы три сертификата. При нехватке хотя бы одного, диплом выдан не будет.

Выглядит современный диплом следующим образом:

Приложение к диплому на польском или английском языках (Suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim)

При получении диплома – иногда по умолчанию, но чаще по отдельному запросу – предоставляются приложения на польском и английском языках.

Это дополнительное подтверждение полученного образования и специальности в других странах ЕС. Иногда это приложение называют «европейским сертификатом».

Выглядят приложения следующим образом:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Надо понимать, что диплом будет признан во всех странах ЕС, однако отдельные права (работа без разрешения, языковый сертификат) он предоставляет исключительно в Польше.

Какое образование у выпускника полицеальной школы?

При наличии диплома полицеальной школы выпускник получает квалификацию специалиста (specjalisty) или техника (technika).

Важна здесь возможность продолжения обучения в вузе. Если до полицеальной школы было получено среднее образование (сдана Матура или иностранный аналог), то поступить в высшее учебное заведение возможно. Однако если полицеальная школа была окончена без получения среднего образования, то один только диплом полицеальной не даст права на поступление в вуз.

Подытожим. Документов после окончания полицеальной школы может быть 4 вида. Свидетельство, подтверждающее факт обучения. Сертификаты, выдаваемые за каждый сданный экзамен. Диплом с присвоенной профессией, если по всем необходимым экзаменам получены сертификаты. Последним является приложение, подтверждающее факт получения специальности в других странах ЕС.