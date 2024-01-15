Как поступить в полицеальную школу в Польше?
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Полицеальные школы в Польше можно назвать отдельным видом образования. Поступить в Szkoła policealna можно после окончания средней школы вне зависимости от возраста и гражданства. За 2 – 5 семестров можно получить одну из востребованных экономикой профессий.
Что такое полицеальная школа, кому и для чего может пригодиться, а также кто и как может поступить в Szkoła policealna – читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое полицеальная школа?
- Когда набор в полицеальную школу?
- Кто может поступить? Условия зачисления
- Какие документы нужны для полицеальной школы?
- Как поступить в полицеальную школу в Польше?
- Как проходит обучение в полицеальной школе?Сколько длится обучение? Сколько стоит обучение в полицеальной школе в Польше? Положена ли учащимся школьная легитимация?
- Что дает окончание полицеальной школы?
- Можно ли работать в Польше, учась в полицеальной школе?
- Полицеальная школа и легализация иностранцев
- Часто задаваемые вопросы
Что такое полицеальная школа?Полицеальная школа (польск., Szkoła policealna) – это профессиональное учебное заведение Польши, акцент в котором сделан на приобретение учащимся специальности. Юридически относится к категории средних-специальных / средних-профессиональных, но по факту значительно отличается от других учебных заведений данной категории, являясь обособленным типом школ.
Возраст учащихся, которые могут поступить в полицеальную школу, не ограничен (при соответствии прочих условий). Именно поэтому их часто выбирают иностранцы, желающие достаточно быстро овладеть профессией, подтвержденной дипломом, признаваемым в РП и ЕС в целом.
Само слово «policealna» по смыслу можно перевести как «послелицейная» или «послесредняя». Кроме прочего, это означает необходимость иметь среднее образование для зачисления в Szkoła policealna.
Типы полицеальных школ
Все полицеальные школы можно разделить на два основных типа:
- Государственные, поддерживаемые государственными фондами.
- Частные (негосударственные) с общественными правами.
Все типы полицеальных школ реализуют основную учебную программу Министерства национального образования РП. То есть в любом случае программа обучения должна соответствовать установленной государством. Нередко различия в государственных и частных школах связаны и с платной / бесплатной формой образования (к этому вопросы мы еще вернемся далее).При выборе школы важно обращать внимание на программу обучения. Бывают случаи, когда учебные заведения невольно или специально вводят иностранцев в заблуждение, предлагая вместо полной формы некие усеченные курсы, окончание которых не даст всех преимуществ образования, полученного в Szkoła policealna.
Как проверить полицеальную школу? Полная информация об учебных заведениях, легально дающих этот тип образования, содержится в реестре MEN. Помните, что школы, которых нет в данном перечне, являются неофициальными и не дадут необходимого свидетельства / диплома.
Когда набор в полицеальную школу?
Определяет, когда набор в полицеальную школу, каждое учебное заведение самостоятельно. Как правило, начинается регистрация с первого летнего месяца и длится до окончания свободных мест.
Здесь надо остановиться на том факте, что никаких вступительных экзаменов в полицеальную школу на сдают, соответственно, зачисление происходит в порядке живой очереди. Кроме прочего, это означает, что в зависимости от популярности школы, специализации, направления, окончание набора может произойти до начала учебного года (если все места будут заняты), но иногда набор переходит и на сентябрь (если места еще остались).
Узнавать, когда можно поступить в полицеальную школу, необходимо в конкретный год и конкретном учебном заведении. Сделать это лучше заранее – информация появляется на сайтах за несколько месяцев до начала приема документов.
Кто может поступить? Условия зачисления
Главное условие, которое одновременно является и причиной основной путаницы для иностранцев, это наличие среднего образования. Чтобы разобрать в ситуации, исключим сразу случаи, не вызывающие вопросов. Однозначно поступить в полицеальную школы могут:
- получившие среднее образование в Польше и сдавшие Матуру (экзамен на аттестат зрелости);
- получившие среднее образование в одной из стран бывшего СССР и имеющие соответствующий школьный аттестат.По завершающему пункту несколько комментариев. Школьное образование, полученное в СССР или странах, образовавшихся после его распада, признается в Польше. Не требуется действий по нострификации или аналогичные процедуры. Однако сам аттестат может потребовать присяжного перевода.
Как поступить в полицеальную школу без аттестата?
Теперь о нюансах. По закону, поступить в Szkoła policealna могут лица, окончившие учебное заведение среднего образования. Это «окончание» не означает положительной сдачи Матуры (которое, например, обязательно для зачисления в польский вуз). Другими словами, поступить в полицеальную школу могут и те, кто прошел весь курс обучения средней школы, но по каким-то причинам не сдал экзамены на аттестат зрелости (Matura). Достаточно подтверждения факта обучения (соответствующей справки).
Однако куда большую путаницу составляют иностранные дипломы. Еще раз – если есть школьный аттестат (в том числе и при наличии диплома), этого достаточно. Но нередко в полицеальные школы поступают люди, получившие средне-специальное, среднее-техническое и даже высшее образование за границей, но утратившие (например, потерявшие) свои аттестаты. Иностранцы справедливо считают, что так они быстрее и дешевле получат профессию, чем нострифицируя дипломы.
Сложность в том, что некоторые школы принимают дипломы (без нострификации!) в качестве подтверждения среднего образования (к примеру, понимая, что нельзя было поступить в вуз, не окончив школу), а другие упираются, требуя исключительно отдельного школьного аттестата. Уточнять этот момент стоит заранее в выбранном учебном заведении.
Какие документы нужны для полицеальной школы?
Полные детальные списки необходимых документов так же могут быть индивидуальными для каждой школы. Однако есть и общий обязательный перечень:
- Документ, подтверждающий наличие среднего образования, с учетом вышесказанных нюансов (еще раз напоминаем о присяжном переводе для иностранных документов).
- Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к обучению по данному направлению.Чуть подробнее про медосмотр для полицеальной школы. Ничего особо сложного в нем нет, и каких-либо детальных проверок здоровья не проводится. Однако в общих параметрах человек должен соответствовать и возможности обучения в имеющихся условиях, и выполнения работ по выбранной специальности.
К примеру, вряд ли человеку с серьезными проблемами со зрением стоит идти на специальности, связанными с компьютерной техникой, а имеющим большие сложности с двигательными функциями – на профессии, связанные с физическим трудом.
Как поступить в полицеальную школу в Польше?
Для зачисления в полицеальную школу стоит выполнить следующие действия:
- Выберите профессию, подходящую и по предрасположенности, и по состоянию здоровья.
- Выберите школу, соответствующую вашим запросам. К примеру, можно использовать данный сервис для поиска учебного заведения (только не забывайте проверять его в реестре MEN).
- Соберите обязательные документы.
- Уточните в выбранной школе все детали зачисления, в том числе и дополнительные документы.
- Составьте перечень вопросов, которые вы не смогли решить (например, какие документы об образовании принимает выбранная школа), и выясните ответы непосредственно в школе.
- Уточните время начала приема документов.
- Подайте документы и дождитесь подтверждения зачисления.
Конечно, в некоторых условиях пункты этого списка могут меняться местами, или вовсе отсутствовать. Но в целом процесс выглядит именно так.
Как проходит обучение в полицеальной школе?
Обучение может быть нескольких форм:
- На будних днях: дневное и вечернее – не менее трех дней в неделю с понедельника до пятницы.
- На выходных: по субботам и воскресениям.
От формы обучения зависит и нагрузка. Очевидно, что при учебе на выходных в день будет больше занятий, выше будет и уровень самостоятельных работ.
Сколько длится обучение?
Продолжительность программы обучения зависит от выбранной профессии. Существуют программы от 2 до 5 семестров, то есть от 1 до 2,5 лет.
Иногда длительность обучения зависит и от выбранной формы – при занятиях на буднях ту же профессию в некоторых случаях можно получить быстрее, чем при учебе на выходных.
Сколько стоит обучение в полицеальной школе в Польше?
В большинстве случаев, особенно, когда речь идет о государственных школах, обучение бесплатное. Но некоторые направления могут быть платными – стоимость в каждом случае своя.
Отдельного внимания заслуживают штрафы за прогулы, практикуемые многими бесплатными школами. Как правило, если человек пропустил без уважительной причины более половины занятий, он должен заплатить штраф от 150 до 350 злотых в семестр (сумма зависит от школы).Необходимо выяснить и наличие т.н. неочевидных платежей. Даже при декларируемом отсутствии стоимости обучения, некоторые школы могут взимать отдельные средства за подготовку к экзаменам, учебные пособия и т.п. Эти нюансы так же стоит выяснить заранее.
Положена ли учащимся школьная легитимация?
Получение легитимации школьной в большинстве случаев возможно для всех учащихся. Напомним, что речь идет о некоем аналоги студенческого билета, дающем право на различные льготы, скидки и т.п.
Однако надо понимать и другое – многие льготы связаны не только с наличием легитимации, но и с возрастом учащегося. Все эти нюансы стоит уточнять в конкретном населенном пункте (гмине, повяте, городе и т.д.).
Что дает окончание полицеальной школы?
Основные плюсы для иностранца, окончившего полицеальную школу, заключаются в следующем:
- Получение профессии, важной на рынке труда за 1 – 2,5 года.
- Опыт: «послесреднее» образование направлено на развитие практических навыков, необходимых для выполнения данной профессии, которые позже понадобятся в реальной работе. В Szkoła policealna проходят стажировки, которые кроме необходимого опыта, помогут установить контакты с потенциальными работодателями.
- Подтверждение навыков: сдача профессионального экзамена и наличие диплома подтвердят полученные навыки по профессии. К этому вопросу мы еще вернемся далее.
- Совершенствование языка: занятия ведутся на польском языке. Участие в занятиях позволит попрактиковаться, выучить специальную лексику, важную для выбранной профессии.
- Работа в Польше без разрешения после окончания школы.
Отдельное внимания стоит обратить на подтверждение знания языка. С одной стороны, с 2024 года диплом полицеальной школы более не является основанием для получения языкового сертификата без экзаменов, но с другой – в некоторых случаях сертификат может быть заменен свидетельством об окончании польского учебного заведения, и такой документ подойдет. Например, так обстоят дела с подтверждением знания языка для карты долгосрочного резидента ЕС.
Какое образование получает выпускник «полицеалки»?
Полученное образование называют средним-профессиональным. В принципе, в этом названии содержится все необходимое.
Имея диплом полицеальной школы, иностранец подтверждает и наличие среднего образования, и профессии, признаваемых не только в Польше, но и в других странах Евросоюза.
Документы об окончании полицеальной школы
Кратко напомним, о документах, которые получит иностранец, окончивший Szkoła policealna:
- Свидетельство об окончании школы (świadectwo ukończenia szkoły policealne). Это подтверждение самого факта прохождения обучения в школе. Его выдадут всем, кто прошел весь курс и был допущен к профессиональным экзаменам, даже если эти экзамены не были сданы.
- Сертификаты о сдаче профессиональных экзаменов (certyfikat kwalifikacji zawodowej). Профессия может требовать от 1 до 3 профессиональных экзаменов. Данные сертификаты подтверждают их сдачу.
- Диплом о получении профессиональной квалификации (dyplom zawodowy). Получивший все сертификаты (сдавший все профессиональные экзамены), получает диплом.
Только dyplom zawodowy является подтверждением приобретенной профессии. Однако и świadectwo ukończenia szkoły policealne (без диплома) дает иностранцу часть возможностей, в частности право на работу без разрешения.
Можно ли работать в Польше, учась в полицеальной школе?
Это очень важный для многих иностранцев вопрос. Факт окончания школы, как уже отмечалось выше, работать без разрешения позволяет. Однако в процессе обучения такого права нет (как, к примеру, у студентов вуза).
Это не значит, что факт прохождения обучения запрещает трудоустройство. Это означает, что при отсутствии других прав на работу (например, статус временной защиты или карта побыту с доступом к рынку труда), для трудоустройства нужно получать отдельное разрешение.
Полицеальная школа и легализация иностранцев
Прежде всего, иностранцы могут получить визы по полицеальной школе. Это актуально, если других оснований для нахождения в Польше у учащегося нет.
Есть возможность и оформления специальной карты побыту по полицеальной школе. Однако здесь есть свои сложные нюансы, в частности, необходимо четко указать основания для карты – иные обстоятельства: намерение начать или продолжить обучение или профессиональную подготовку на территории Республики Польша (inne okoliczności: zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe – lit.b, p.3, ust.1, art.189 Ustawy o cudzoziemcach).
Карту, как правило, выдают на 1 год. С возможностью получить следующую, если обучение продолжается.
Часто задаваемые вопросыОбязательно ли сдавать Матуру для поступления в полицеальную школу?Существуют ли возрастные ограничения для зачисления в Szkoła policealna?Есть ли вступительные экзамены в полицеальные школы?Сколько учатся в полицеальной школе?Можно ли получить карту побыту по полицеальной школе?
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Здравствуйте. Скажите пожалуйста,а если учиться онлайн от полициальной школы,то тоже выдадут сертификат или нет?
Лиля, этот вопрос Вам стоит задать непосредственно в школе – они определяют форму обучения. Если государственная программа выполняется, должны быть и документы установленного образца.
Необходимо ли оставлять оригинал аттестата в полицеальной школе на время учебы или достаточно предъявить оригинал и оставить только ксерокопию?
Инна, в большинстве случаев достаточно предъявить оригинал, а оставить в документах копию. Однако эти правила школа может регулировать самостоятельно, поэтому могут быть разные варианты.
В связи с войной в Украине у меня нет аттестата о среднем образовании. Восстановить невозможно. Территория оккупирована а в электронном базе нет. Аттестат 1991 года. Есть два диплома о высшем образовании. Есть ли возможность поступить в школу ?Требуют только оригинал аттестата.
Попробуйте обратиться в другие школы. Правила везде разные. Некоторым достаточно и копи диплома.
Возможно после окончания полицеальной школы поступить в Университет?
Инна, если будет сдана Матура.
Здравствуйте, из России принимают сейчас?
Официальных запретов нет. Многое зависит от самих школ, и конечно от возможности законного пребывания в РП.
Здравствуйте, вы не занимаетесь устройством в полицеальную школу?
Добрый день. Нет.
Здравствуйте. Я работаю и буду поступать в полициальную школу. Подскажите каким документом мой работодатель. Должен подтвердить согласие на учение,чтоб иметь дополнительный учебный отпуск.
Вероятно, Вам поможет данный материал.
Здравствуйте! Есть ли ограничения по возрасту при поступлении в полицеальную школу?
Виктория, закон таких ограничений не устанавливает. Вместе с тем есть необходимость пройти медкомиссию. Если врач не допустит, школа на обучение не примет.
Возраст абитуриентов и срок обучения
Здравствуйте.Подскажите,есть ли в Варшаве полиц.школы с предоставлением жилья?И второй вопрос.Имея диплом об окончании SAN,хочу поменять направление в учёбе и поступить в полицеальную школу.
Здравствуйте, имея песель Укр, юноша 18лет, могу ли я поступить в полицеальную школу?
Руслан, да, если у Вас есть среднее (начальное) образование.
Здравствуйте, мы из беларуси подскажите пожалуйста каким образам можно подать документы в полициальную школу лично, если нет визы?
Ольга, если нет основания для пребывания, то сделать это невозможно. Но Вы можете дистанционно уладить документальный вопрос, а потом уже претендовать на визу по школе.
А кому подчиняются эти школы? И как они возникают? Кто-то решает открыть школу и получает на это грант от правительства ? А кто следит за тем, что происходит в такой школе? Ведь зарплату учителя получают, аренду помещений и тд. Это такой себе бизнес частный или как? Потому что все школы разные, по разному обустроены, разные правила …
МОШЕННИКИ!!!! Хочу поделиться своими впечатлениями о школе Паскаль в Кракове. Школа вроде бесплатная, но когда подавала документы, сказали, что бесплатных мест типа нет и нужно идти на контракт. Контракт подписала. Оплата ежимесячная у них и в случае разрыва контракта после прекращения учебы еще дополнительно оплата один месяц. Я проучилась три недели и отчислилась по собственному желанию, не понравилось по ряду причин. Оплатила свой месяц обучения и последующий, как прописано в контракте. Через 4 месяца мне пришло письмо с реестра должников в Польше, что я еще должна денег школе Паскаль.
Здравствуйте! Я окончила ВУЗ в Украине, диплом специалиста. Вопрос: как я предоставлю аттестат с оценками, если его забирают при поступлении в Вуз. Или можно предоставить диплом?
Юлия, подтвердить нужно наличие среднего образования. Вузовский диплом его точно подтверждает. Должны принять. Причем речь не идет о признании полученной профессии / специализации в вузе (для этого диплом нужно нострифицировать), а именно о подтверждении наличия среднего.
Гражданка РФ постоянно проживаю в Беларуси. Есть две визы шенгенская деловая на год и рабочая на полгода В январе въезжала по рабочей, с работой не сложилось и записалась в полициальную школу.. Вопрос: смогу ли ездить на учёбу по этим визам?
Ирина, имея при себе подтверждение обучения (документ), можете. Но лучше регистрировать въезд по рабочей визе.
Уже точно не сможешь
Почему ездят всех пропускают .. я видела как студенты ехали в польский Универ с России они там уже год учиться и спокойно ездят туда сюда Граница открыта только на отдых нельзя .. а на работу и учёбу можно
Отправляют ли через вашу школу в другие страны на работу? Если мне 54 года.
Подскажите,как с Украины подать документы
Я живу в Варшаве хочу поступить в полициальную школу но не знаю польского языка, могу ли я поступить и хотелось бы получить карту побыта через этого учреждения?
Расул, теоретически, есть школы, не требующие подтверждения знаний языка. Но практически – как Вы будете учиться? Заплатить за учебу придется, а потом отчислят за неуспеваемость. Можете деньги потерять.
Добрый день. сыну 17 лет он может поступить в полицеальную школу. и он не знает языка вообще. и могу ли я мать находящаяся в Польше подать заявления и взять приглошение.
Светлана, я думаю Вы сможете найти школу, где требования не такие строгие – только платите, и они откроют приглашение. Но фактически-то он как будет учиться?
Добрый вечер. Вы говорите, что многие ужонды не выдают карты побыту на основании зачисления в полицеальную школу. Что это значит — не принимают документы к рассмотрению или рассматривают в обычном порядке и отказывают в выдаче карты?
Александр, речь именно об изначальном отказе принимать документы. Заявляют, что полицеальная школа – не основание для ВНЖ. Но это далеко не везде так, много где документы принимают.
День добрый, как я могу подать документы в полицеальную школу?
Здрастуйте,
Какие документы нужны для подачи в визовый центр Польши для поступления в полицеальную школу?
Приглашение уже на руках. Но тут только дата окончания обучения. Предположительно обучение с 26 сентября как сказали. А окончание в феврале 2023. Надеюсь не откроют визу в феврале вместо сентября?
Жду вашего ответа)
Мария, вопросы могут появиться. Лучше запросите дополнительно какой-нибудь, пусть хоть и неофициальный, документ. Что-то вроде учебного графика, расписания и т.п. Надо хоть как-то обозначить возможные даты начала.
если закончилась национальная виза можно ли сейчас выезжать в европу
Олег, если речь о пребывании по продленной визе, то ее действие распространяется только на Польшу. Если о чем-то ином, уточните вопрос.
Здравствуйте.Учусь полгода в полициальной школе.На каникулах поехала в Украину.чтобы вернуться в польшу на учебу нужно делать визу или достаточно показать лигитимацию с биометрическим паспортом.
Это зависит от того, на каких основаниях Вы пребывали до этого. Если была национальная виза и она «закончилась», то можете въезжать по ней – визы продлились автоматически (из-за пандемии). Если были по безвизу, то вероятность повторного въезда связана с наличием дней безвизового пребывания.
Скажите пожалуйста,я сейчас беременная,и хочу поступить через месяц в школу полициальную ,рожать мне зимой,и есле не всегда будет возможность прийти на учёбу,можно будет ли онлайн обучаться? Или как нужно делать?
Виктория, это вопрос к школе. Организация обучения – это их право и обязанность.
Что касается виз, то сейчас я так понимаю, с визами беда. Я осенью поступила в Соsinus и они мне выслали детальную инструкцию что и как делать. Визу получила рабочую и уже на месте подалась от них на карту побыта. Украинцам проще — они могут вьехать по безвизу с документами от школы и тоже податься на карту. Ну а визы, говорят, по полицеалкам вообще не выдают
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, сейчас, во время пандемии возможно ли поступить в полицеальную школу, и поехать учиться, или сейчас открывают визы только для студентов ВУЗов? И как открыть визу что бы уехать учиться, если документы нужно подавать лично?
Спасибо.
Диана, визу по полицеальным школам дают, въезд разрешают. Способ получения документов зависит от школы. Где-то соглашаются и на копии в электронном виде, где-то на пересылку курьером и т.д. Нужно выяснять в конкретном заведении.
Добрый день! Пишу из России.Закончил 9 классов и поступил в гуманитарный колледж. В июле 2021 года заканчиваю колледж.Является ли диплом об окончании колледжа документом о среднем образовании ?
Владимир, если Вы говорите о поступлении в полицеальную школу, то да.
Добрый день! Скажите пожалуйста есть ли возрастные ограничения для поступления в школу? Где в основном живут те кто обучается в школе?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему вы не указали в перечисленном вами списке полициальную школу GO WORK только в Варшаве, а г. Вроцлав по ul. Ruska 51 В — нет? Школа функционирует в Вроцлавe не легально?
С уважением Наталия Рудюк
Наталия, в перечне указано всего несколько школ. Просто для примера. На самом деле их значительно больше. Про указанную Вами ничего, к сожалению, сказать не могу – просто не знаю.
Добрый день
Если в какой то полицеальной школе образование вокал?если есть то в какой?
Какие нужно документы, для поступления в полициальную школу?
Ирина, в статье, которую Вы комментируете, есть раздел «Документы». Посмотрите.
Полицеальные школы — это очень хорошая тема для иностранцев. Разрешение на работу, легализация, возможность не сдавать языковой экзамен. Я сама учусь в одной из таких школ и подтверждаю на собственном опыте, что у них все бесплатно
Здравствуйте, скажите пожалуйста, я в сентябре собираюсь поступать в полицеальную школу, и сразу податься на карту побыту. Смогу ли я забрать своего мужа, по программе восойденени семьи? Я гражданинка Украины, а он гражданин Индии, но в Украине у него постоянное вид на жительство.
Елена, во-первых, уточните, дают ли карты по школе в выбранном воеводстве – сейчас это происходит далеко не везде. Во-вторых, воссоединение по такой карте (если и дадут) невозможно, т.к. для воссоединения надо иметь часовый побыт не менее 2 лет и еще 1 год впереди. К тому же надо демонстрировать достаточность средств.
Существует вариант «иных обстоятельств» без доступа к рынку труда. Но и там все не так просто, и надо смотреть на различные нюансы.
На каком сайте я могу подать документы в полициальную школу ?))
Спасибо за материал. Поступила в Cosinus в Кракове и я очень довольна 🙂
Karolina, подскажите, пожалуйста, какие специальности при обучении в полицеальной школе Cosinus считаются «дневной формой» обучения. На сайте польского правительства указано, что только студенты такой формы имеют право претендовать на получении нац. визы D. Заранее благодарю!
Я на массаже и это считается стационаром. Занятия по пятницам и по выходным
3 раза в неделю получается занятия?
И подскжаите в оставшиеся дни получается работать?
Станислав, добрый день! А вы получили визу?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли поступить в полицеальную школу на основание диплома бакалавра?
Марина, как правило, требуется образование не ниже среднего.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какая форма обучения должна быть в полицеальной школе (заочная, дневная, вечерняя, выходного дня) чтобы ужонд дал добро на карту побыта? Или сколько должно быть академических часов, чтобы не было отказала? Слышал что в последнее время очень тяжело получить карту от полицеалки, а сами школы не очень хотят этим заниматься и не сильно разбираются в этом вопросе. Спасибо
Святослав, к сожалению, это вопрос, который можно решить только в уженде. Правила слишком разнятся, а сам факт выдачи карты по полицеальной школе присутствует во все меньшем числе воеводств.
Добрый день. Я гражданин Украины. 08.09.2020 заканчивается моя рабочая виза D05A по которой в связи с COVID19 я так ни дня и не работал, а жил на свои средства в другой стране ЕС (знаю, что это нарушение, но речь о другом). Могу ли я в остаточный срок действия своей визы прибыть в РП и подать документы на обучение, чтобы в дальнейшем получить на этом основании ВНЖ? И если вдруг я не уложусь в свои остаточные визовые дни, чтобы подать документы в полицеальную школу, так как набор и зачисление может происходить во второй декаде августа; — то в дальнейшем, как я знаю, автоматом включается безвиз, и будет ли он являться легальным основанием нахождения в РП, что бы я мог подать документы для зачисления позже, как откроют набор?
Александр, запланированное Вами, мне видится маловероятным. Достаточно двух моментов: подать на карту побыту можно только на тех же основаниях, на которых был осуществлен въезд в Польшу, а для въезда в РП на основании школы, нужны документы о зачислении в школу. Кроме того, далеко не во всех воеводствах сейчас вообще дают карты по полицеальным школам.
Здравствуйте
Я нахожусь в Украине.Хочу поступить в полицеальную школу в Варшаве.Что нужно для это сделать?
Виктория, начните с прочтения статьи, которую комментируете! Она как раз называется «Поступление…». Если будет непонятно что-то более конкретное, задайте свой вопрос.
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, возможно ли обучение дистанционно во время карантина в полицеаной школе?
Наталья, это надо узнавать в школе. Если у них есть такая функция, то можно.
Добрый день. Хочу переехать жить в Польшу в Гданьск. Хочу поступить в полициальную школу на бухгалтера. Я окончила школу -9 классов, затем колледж, а следом ВУЗ. Могу ли я поступить в полициальную школу? На данный момент шенгенской визы нет. Могу я поступить дистанционно? Могу ли я получить при таких условиях визу D?
Олеся, многие школы практикуют дистанционное зачисление. Найдите подходящую, узнайте условия. Если подходит, свяжитесь с ними, подайте документы, оплатите, дождитесь от них пакета о зачислении, и сможете претендовать на национальную визу.
Добрый день! Не могу нигде найти контакты школы Косинус, чтоб написать им на почту , хочу поступить в эту школу. Контактов других школ ( только государственные тоже нет)
Людмила, вот здесь кликните по интересующему городу, откроется страница с контактами.
Добрый день. Скажите пожалуйста куда можно обратиться с жалобой на полициальную школу в Познани, Польша?
Олег, поясните, в чем причина жалобы. В общих чертах: образовательный процесс, финансовые операции, документы.
Добрый день Юлия. Поступил в школу в феврале. На через два дня позвонили и сказали что школа закрыта в связи с пандемией короновирус. Сказали ждать когда откроется они позвонят. Прошло 5 месяцев, я звонил им каждый месяц, в ответ они говорили что все без изменений, в случае чего они мне позвонят и скажут когда откроются. В конце июня позвонили и сказали что на такое то число занятия. Занятия только по выходным. Я был всего на 3-х занятиях, и они мне прислали счёт по которому я должен заплатить за все те месяца когда школа была закрыта. Я позвонил в школу, спросил что ето такое, в ответ услышал что ето оплата за первый семестр. Извините, но школа не работала. Где я могу это опротестовать?
Попробуйте подать жалобу в Ministerstwa Edukacji Narodowe, но боюсь, что несоблюдение условий договора надо будет решать через суд. Посмотрите подробно о надзоре в сфере образования, возможно найдете там что-то еще полезное для себя.
Добрый день. Я гражданка Республики Беларусь, имею малолетнего ребенка. В настоящее время у меня нет шенгенской визы. Я не могу въехать в Польшу сейчас. Могу ли я поступить в полицеальную школу в Познани на платной основе? Смогу ли я оформить студенческую визу на основании зачисления в данную школу? И смогу ли я сделать визу своему ребенку? Спасибо за внимание к моему обращению.
Александра, пока по учебе визы не открывают – карантин. Надо подождать, когда эта функция будет восстановлена.
Добрый день скажите сейчас на время карантина полициальные школы закрыты чтоли написал на почту в пять школ молчат на месте никого нет ?
Геворг, только-только должны открываться, и то, если эпидемиологическая обстановка в конкретном регионе позволяет.
Добрый день, подскажите функция восстановлена или еще нет?
Дмитрий, если Вы об учебе, то да. Более того, студентов освободили от карантина при въезде. Пока по крайней мере.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я приехать в Варшаву по рабочей полугодовой визе и поступить в полициальную школу, подав от нее на карту побыта.?
Дарина, основания для въезда должны совпадать с основаниями для карты побыту. Конечно, это в первую очередь направлено против «туристов», желающих потом работать. Но и в Вашем случае нельзя исключать возможных проблем. К тому же, сейчас карты побыту по полицеальным школам стали давать не все воеводства.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли получить голубую карту, если я работаю программистом имею стаж 10 лет, но высшего образования нет. Спасибо
Наталья, статью о Голубой карте в Польше посмотрите здесь.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обучение в полицеальной заочно 1 год, откроют учебную визу с правом устроиться на работу? и еще вариант, если обучение по выходным? И можно заранее знать какой результат в итоге будет?
Нелли, могут потребовать учебный график, и, при недостаточности часов в неделю, не открыть визу. Что касается работы, то при законном пребывании понадобится документ ее разрешающий.
Здравствуйте.Освобождаются ли выпускники полициальных школ от экзаменов на сертификата знания польского языка на уровне в1 при подачи документов на карту резидента ес? Правда ли что с наличием диплома об окончании школы нужно только только заказать сам сертификат?
Андрей, знание языка, без требования сертификата, может быть подтверждено фактом окончания школы, в понимании п.2 ст.2 Закона об образовании. В данном пункте есть «профессиональные» и «для работы». В основном, полицеальные школы принимаются. Но бывают и исключение (редко), связанные с неадекватной трактовкой чиновниками закона. Уточнить нужно в уженде, где будете подаваться.
Здравствуйте, подскажите, есть в г. Ченстохово полициальные школы? Какие и можно адреса?
Татьяна, например, эти:
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Żwirki i Wigury 6/14, +48 34 324 55 02.
• Szkoła policealna Pikar, Zygmunta Krasińskiego 14, +48 508 843 943.
• TEB Edukacja, Generała Kazimierza Pułaskiego 4/6, +48 34 368 20 44.
Здравствуйте. Собираюсь подать документы в полицеалку в Щецине. Дадут ли карту побыта — можно узнать в самой школе или только в ужонде? И сколько дней в неделю можно работать, чтобы не заподозрили в нецелевом использовании карты, имея на руках разрешение на работу?
Анжелика, Вы можете проконсультироваться непосредственно в школе, но точные сведения предоставит только воеводский уженд. Что касается работы, то школа даст законное пребывание (визу или карту), а для работы может понадобиться дополнительный документ – например, освядчение. В этом случае (в рамках действия обоих документов) Вы сможете работать законно. Каких-либо ограничений, кроме общих для работы, нет.
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я сейчас нахожусь в Польше по рабочей визе на 6 месяцев но срок визы осталось 4 месяца. Если я сейчас поступлю в полицеальную школу то получается я могу эти 4 месяца и работать и учиться, но через 4 месяца виза закончится и если работодатель не захочет продлевать мою визу то как быть тогда? Какое разрешение можно прямо в Польше получить что бы можно было продолжить работать ведь как я понял по полицеальной школе я смогу только пребывать законно но на работу меня никто не возьмёт официально? Или можно тут воевудскую визу открыть не выезжая? Спасибо.
Открыть визу (за исключением случаев гуманитарного характера, к которым Ваша ситуация явно не относится) можно только на родине. Для визы нужны основания. Школа такими основаниями может стать. Но работать такая визе не разрешит.
Здравствуйте. Расскажите подробнее о языке на котором проходит обучение. Если на данный момент уровень польского минимальный, проходят ли там какие то первичные языковые курсы? Насколько сложно там без знания языка?
Ирина, сложно ровно настолько, насколько возможно усваивать материал на языке, который Вам неизвестен. Если надо подтянуть языковый уровень, сначала пройдите курсы. По ним (если они долговременные) можно получить свою визу.
Здравствуйте,можно учиться в полиц.школе и работать официально?где можно такую информацию найти?
Дима, сам факт учебы работать не разрешает. Но он разрешает пребывать в стране (получить соответствующую визу), а значит, достаточно будет получить документ, разрешающий работать (освядчение, зезволение), и можно официально трудиться в рамках их действия.
А этот документ, разрещаюший работать, где можно будетполучить?
Ксения, его оформляет работодатель.
Здравствуйте, подскажите.
Аттестат о среднеспециальном образовании забирают в полицеальной школе(или достаточно копии, которая будет заверена нотариусам )?
Просто я получаю сейчас высшее образование в РБ и хотела одновременно учиться в полицеальной школе.
Ольга, копии должно быть достаточно. Но уточнять надо на месте.
Документы:
1. Заявление
2. Перевод аттестата об окончании 11 классов и выписки оценок присяжным переводчиком;
3. Нотариальная заверенный аттестат об окончании 11 классов и выписки оценок присяжным переводчиком;
4. Медицинская справка (направление на бесплатное обследование выдается в офисе школы);
5. Фотографии (2 штуки);
Ольга, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы в итоге уехали в Польшу? Интересует такой же вопрос, интересно, что по итогу, забрали аттестат или нет.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если у меня среднее — специальное образование (9 классов+ 3 года колледж) могу ли я поступить в этот колледж?
Яна, если в итоге среднее образование есть, то сможете поступить в полицеальную школу.
Спасибо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
У нас семья из 4х человек( трое взрослых) и 1 ребенок.
У меня есть только аттестата за 9 класс, а у мужа и сына за 11 класс есть.
Могу ли я поступить в полициальную школу?
И как привезти с собой ребенка 5 лет. Что для этого надо? И как устроить в школу, по прибытию или надо как то по другому?
И можно ли поступать всей семьей в одну школу?
И подскажите пожалуйста как нам лучше это осуществить?
И имеем ли мы право купить недвижимость если приедем по учебе?
Заранее спасибо за ответ!
Марина, практически по каждому из Ваших вопросов есть тематические статьи на сайте. Воспользуйтесь поиском, чтобы узнать детали. Я лишь коротко сообщу:
1. Для поступления в полицеальную школу нужно 11 классов. В редких случаях на некоторых направления могут взять с 9-тью, но такую возможность надо уточнять непосредственно в школе.
2. Устройство ребенка в школу – вопрос чисто технический, и во многом зависит от региона. Посмотрите здесь.
3. Если есть основания для поступления в полицеальную школу, то родство обучающихся значения не имеет.
4. Покупка недвижимости может быть ограничена только регионом – в некоторых приграничных областях надо получать отдельное разрешение. Есть ограничения, связанные с сельскохозяйственными землями и т.п. В остальных случаях купить недвижимость иностранцам можно вне зависимости от оснований для пребывания в РП.
Добрый день. Могут ли граждане Республики Беларусь с белорусским школьным аттестатом поступить? Спасибо заранее
да.
Здравствуйте подскажите у меня паспорт Рф но образование Украинское примут ли меня в Польше в полицеальную школу??
Владислав, да. Для поступления нужен аттестат о среднем образовании (как минимум), и украинский принимается.
В статье указан весь перечень специальностей?
Спасибо.
Евгений, конечно нет. Это лишь основные, наиболее популярные. Всего их очень много.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста есть ли ПШ в Zielona Gora?
Елена, да, например, эти:
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Bohaterów Westerplatte 30 · +48 68 459 36 96.
• Szkoła Policealna AWANGARDA — Zielona Góra, Jedności 9/5 · +48 538 301 164.
• Policealne Studium Kształcenia Kadr s.c., Dworcowa 29 · +48 68 325 54 22.
Скорее всего, есть и другие.
Здравствуйте. Есть ли курс повара во Вроцлаве?
Добрый день! Я нашла необходимую мне специальность в полицеальной школе Collegium в Варшаве. Подскажите, есть ли какие-то отзывы по этой школе?
Чи є така школа в м. Торунь
Да, например, эти:
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Ludwika Rydygiera 12A, +48 56 648 45 50.
• Policealne Studium Budownictwa, Projektowania Architektonicznego i Geodezji, Stefana Batorego 37/41, +48 56 622 55 78.
• Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży, Jęczmienna 23, +48 56 622 55 15.
Здравствуйте!Мы звонили в Школу Cosinus во Вроцлаве.Нам ответили,что работать во время учёбы не имеют право.А вы пишите,что имеют.Как понять?
Елена, тут несколько сторон:
1. Если у Вас пребывание оформлено по школе, то само по себе это не дает права работать. Но если получить освядчення, можно. Виза (карта) даст право пребывания, освядчення – работы.
2. Если речь о том, чтобы работать по выбранной специальности, для которой обязателен диплом, то пока не окончите школу, такого диплома у Вас не будет, соответственно и работать по профессии пока будет нельзя.
3. Но! Если Вы въехали в страну по работе, получили карту или визу по работе, то трудоустройство законно. А учиться при этом в школе Вам никто не может запретить.
Пример. Человек устроился официантом, получил все документы, открыл визу. Въехал в Польшу и работает. Кто помешает ему учиться в полицеальной школе (пусть и на заочном)? В рамках действия визы – никто. К сожалению, виза по такой работе короче, чем срок обучения, поэтому вопрос о дальнейшей легализации все равно встанет.
Здравствуйте Юлия, подскажите пожалуйста (профессия — Technik rachunkowości) в Польше больше нет на бесплатной форме обучения? Спасибо
Татьяна, к сожалению, не подскажу. Это надо выяснять в конкретных школах.
Чи є поліцеальна школа у м. Гожув Велькопольский, якщо так то можна адресу, або контакти
Светлана, есть и их немало. Например, эти:
Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych. Walczaka, 25. Тел: +48 95 725 85 44.
Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych AWANGARDA Gorzów Wlkp. Młyńska, 1. Тел: +48 95 721 41 62.
Здравствуйте!
Муж записался в полицеальную школу.
Ему дали направление
На получение медицинского свидетельства
Но мы так и не поняли — где брать это свидетельство?
По месту жительства?
Или непосредственно идти к врачу в Польше? Если да, то куда идти? Какие нужны в документы с собой?
Доброго дня) Хочу подякувати редакторам і консультантам за вичерпні відповіді та високий рівень компетенції)))
В мене така ситуація — вже 6 місяців з родиною в Польщі, чоловік оформлюється на niebieska karta, ми теж чекаємо на документи. Я за спеціальністю лікар УЗД, але враховуючи тривалий процес нострифікації диплому лікаря і відсутність вузьких напрямків для роботи подумую про альтернативні варіанти — хочеться працювати, цікавить навічання за спеціальністю косметичка або щось медичне. Паралельно готуюсь до нострифікації.
Чи не буде проблемою вища освіта — типу нострифікуйте диплом?
Чи можливе навчання в ПШ безкоштовно?
Чи в перспективі є можливість поглибити професію — можливе подальше навчання у вищій медичній школі?
Чи є у Вроцлаві ПШ з початком навчального року в березні?
Наперед дякую))
Ирина,
1. Высшее образование не помешает обучению в ПШ. Главное, чтобы было не ниже среднего.
2. О бесплатном обучении надо уточнять непосредственно в школах. Условия бывают разные.
3. Если диплом будет нострифицирован, т.е. признан Польшей, то и все дальнейшие стадии обучения Вам будут доступны.
4. Забейте в гугл «policealne szkoła Wrocław», откроется много вариантов 😉 Там и сможете уточнить начала учебного года и прочие условия.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня аттестат на девичьей фамилии, после развода осталась фамилия мужа, какой документ будет подтверждать что аттестат действительно мой??)спасибо
Анна, свидетельство о браке, в котором указаны девичья и новая фамилии.
Добрый день!
Я из России. Хочу поступить в полицеальную школу. Не пойму как быть с визой? Чтобы получить визу тип D, нужно иметь подтверждение о зачислении. Чтобы зачислили, нужно лично подать документы, т.е. приехать в Польшу. Получается мне нужно делать сначала туристическую визу, ехать в Польшу и подавать документы в школу. Когда зачислят, ехать опять в Россию и делать новую визу тип D? Или я что то недопонимаю?
Ольга, существуют различные способы получить документы дистанционно. Наиболее часто договариваются со школой по телефону, и они присылают Вам подписанный с их стороны договор. Вам останется подписать его, отправить экземпляр обратно, оплатить учебу и с этими документами подаваться.
Могут быть и другие варианты. Поэтому все детали лучше уточнять непосредственно в школе. Они, если принимают иностранцев, имеют опыт конкретного сотрудничества, и знают какие именно документы нужно приготовить.
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться.
«Классические» же специальности (медицинские, а также такие как «Technik administracji» и т.д. сопровождаются таким примечанием «Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać po 2 latach nauki».
Пожалуйста, подскажите в чем разница? Будет ли разница в документах после окончания школы по специальностям, например «техник хотелярства» и «техник администрации»?
Есть ли какая-то статистика наиболее надежных школ и, может, менее надежных? Понимаю, что очевидно, надежные школы перечислены в статье выше))
Наблюдаете ли Вы такие тендценции?
Буду благодарна за ответ, так как активно готовлюсь к поступлению в школу уже в этом году. Спасибо!
Инна,
1. Когда-то Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego вводили как «курсы повышения квалификации». То есть человек ранее получал некое профильное образование, но не дотягивал до «техника». Эта форма обучения позволяла его «подтянуть».
Работает это так. Весь курс делится на этапы. Сначала определяется Ваш имеющийся уровень. Потом Вы сдаете следующие. Сдав все, получается «техника».
Однако сейчас понятие KKZ размылось. Некоторые школы берут на эту форму и с нулевым уровнем, другие и вовсе могут принять еще школьников, которым среднее образование еще предстоит получить. Что именно имеет в виду выбранная Вами школа, надо уточнять у них.
Вторая, двухлетняя форма, это как раз классическая полицеальная школа. Поступаете имея среднее образование и за два года получаете диплом «техника». Насчет медицины я сомневаюсь, но в остальном все именно так.
2. Школы, по которым не выдают виз, это в основном мошенники. То есть они изначально созданы только с целью помогать оформлять визы. Списка у меня нет и быть не может, т.к. они из серии «однодневок».
Указанные в статье (и не только они) – это крупные сетевые заведения. Они работают уже не первый год, и такими мошенниками-однодневками не могут быть в принципе. Наверное, и Вам стоит присмотреться к одной из таких крупных, давно работающих школ. Но выбрать конкретную можете только Вы сами.
3. Подобного мониторинга мы не ведем. Но по опыту могут сказать, что получение виз для дневных форм обучения проблем не вызывают. А вот заочное, с двумя днями в неделю, особенно для жителей западных регионов Украины, и всегда могли вызвать вопросы.
Логика чиновников похожа на озвученную Вами: безвиз есть, живете недалеко, сможете приезжать.
Что касается «лавочка закрывается», то тут скорее всего речь не о визах, а о картах побыта по школам. Вот с ними, действительно, дела обстоят все хуже – выдают все реже.
Полициальную школу Nova в Варшаве обходите десятой дорогой. ДЕНЬГИ БЕРУТ ..ЗАНЯТИЙ НОЛЬ….сейчас пытаемся всей группой вернуть деньги…и еще внимательно читайте договор. Если будет написано,что разорвать договор вы сможете только предупредив за три месяца молча забирайте документы и тихо уходите. Также как оплата вперед но с процентной скидкой. Мы попались…предупреждаем и других людей читайте договор внимательно. Потому что получается вы обязаны заплатить..а школа не обязана предосталять вам занятия. Если вы скажете ,что это абурд и полная ахинея не связанная с логикой — я с вами соглашусь…и все же это существует…удачи..
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли архитектурное направление обучения? Или что-либо схожее?
Наталья, да, ищите «technik architekt».
Здравствуйте, я учусь в Украине и аттестат находиться в учебном заведении . Могу ли я при поступлении в полицеальную школу дать ксерокопию аттестата?
Анастасия, как правило, нужен оригинал и заверенный перевод. Но правила конкретных заведений могут отличаться. Запросите непосредственно в школе.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, наличие диплома полиц.школы дает возможность не брать разрешение на работу? Слышала что наличие диплома уже дает право офиц работать.. И карта по учебе дается на весь срок учебы или тоже только на год?
Наталья,
1. Такое право только у выпускников вузов.
2. Теоретически, карту могут дать на весь срок обучения, но, как правило, первую редко дают более чем на год.
Добрый вечер , подскажите пожалуйста ,волнуюсь ,началась разное на сайтах . Пишут что визу на основании полицеальной школы могут дать только на 3 месяца . По вашему опыту ,как думаете дадут на год? Я в Польше пятый год уже .. и скоро закончится карта , поступила в полициальную школу ,хочу на ее основании получить документы . Благодарю за ответ
Валерия, поляки пока дают национальную визу на весь срок обучения. Но даже если и введут (по аналогии с немцами) необходимость получать ВНЖ после визы, выданной на несколько месяцев, то это значит, что лишь изменится способ легализации, но не пропадет его возможность.
Но, повторюсь, пока у меня нет информации, что что-то поменялось.
Доброе время суток! Помогите ответом на следующие вопросы: 1. Прочитал, посмотрел в интернете, что диплом об окончании п. школы даёт право на работу в Польше, без раб. визы. Как документально это оформляемся? 2. Какие преимущества у карты побыта, если по школе нельзя оформить, как ее получить? 3. Освядчення/зезволення, что это, напишите подробней, как получить? Трудно ли? Можно только по карте побыть? Спасибо.
Павел, Вы, по всей видимости, ознакомились с материалами недостаточно подробно. Продолжайте процесс.
1. Работа без разрешения на основании диплома полицеальной школы – это не совсем актуальная информация. В большинстве случаев разрешение получать придется. Возможно, ситуация изменится, но пока это именно так.
2. Информацию о различных вида на жительство (картах побыта) можно узнать из статей этого раздела.
3. Все, что касается работы, в т.ч. получения разрешения (зезволення) и освядчення (заявления о намерении трудоустроить иностранца) есть в этом разделе.
Я хотела бы узнать если после зачисления в полициальную школу могу ли я воспользоваться программой work& travel ?
Мария, Вам лучше уточнить информацию непосредственно в школе. У меня нет точных данных. Но предполагаю, что это вряд ли возможно.
Здравствуйте, прочитал что за обучение в публичных поицеальных школах нужно платить госуарству 1500 € ежегодно. Так ли это?
Василий, я видела эту информацию, но не могут не подтвердить, не опровергнуть. Мне она кажется странной, хотя бы потому, что отличается в зависимости от языка, который можно выбрать на сайте того источника, на который Вы намекаете) К тому же информация там во многом устарела и не всегда соответствует действительности, о чем они честно и предупреждают.
Возможно, кто-то из читателей сможет прояснить нам ситуацию, если имеют реальный опыт обучения в такой школе.
Перечитал еще раз, и вроде бы и на русском и на польском и на украинском языках пишется что обучение стоит 1500 €. Если поступать в бесплатную полицеальную школу, не получится ли так, что потом плата за обучение окажется сюрпризом?
Василий, могу только еще раз повторить – информация мне кажется странной. В других более-менее приличных источниках она не подтверждается. Если переключали языки, то должны были видеть предупреждение об отсутствии обновлений с лета прошедшего года. К тому же в русской версии полицеальные школы названы «государственными», а в некоторых других – «публичными», что, согласитесь, ни одно и то же.
Гарантировать я ничего, к сожалению, не могу. Думаю, что лучший способ – позвонить в выбранную школу и прямо задать этот вопрос. Если потом поделитесь полученной информацией, будет очень благодарны.
Добрый день. Проконсультируйте по вопросу получения обучения по строительной специальности. Сами найти не можем. Спасибо
Никита, не ищите строителя. Забивайте в поиск более конкретные специальности. Например:
• Сварщик: policealna szkoła spawacz.
• Каменщик: policealna szkoła kamieniarz
• policealna szkoła monter и т.д.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли имея карту побыта от полицеальной школы в одном воеводстве, работать и жить в другом воеводстве (то есть доезжать до школы)?
Анна, если для работы будут оформлены все необходимые документы.
Здравствуйте. Подскажите, если аттестат за 9 класс и диплом об окончании техникума, аттестата за 11 класс нет. Возможно поступить? Техникум окончила в 2000 возможно тогда аттестатов не выдавали, сразу диплом, не помню. Посоветуйте как быть.
Как правило, можно и с дипломом. Но может потребоваться присяжный перевод, апостилирование.
Доброго времени! Живу и работаю в Польше более года. Имею карту часовего побыта от работодателя до конца 2019года.
Хочу переехать жить в другой город и с марта пойти учиться в полициальную школу.
Могу ли я легально находится на территории Польши до конца действия карты после своего увольнения и переезда в другое воеводство и начать там обучение или карта будет аннулирована в обязательном порядке после моего увольнения? Спасибо.
Елена, у Вас будет 15 дней после увольнения, чтобы сообщить об этом в уженд. Далее еще 30 дней, чтобы оповестить их о новых основаниях для пребывания. После этого чиновники воеводства будут решать: оставить ли Вам пребывание по имеющейся карте, просто сменив указанные в ней обстоятельства, или начать процесс получения вида на жительство заново.
Здравствуйте.
1.Подскажите, насколько сейчас востребована профессия ассистент стоматолога либо гигиенист стоматологический, стоит ли учиться по этим направлениям?
2. Хочу учиться на дневной форме, стоит ли подаваться на карту временного побыта или сейчас всем дают отказ?
З. Даёт ли право диплом полицеальной школы государственного образца работать без разрешения на работу? Спасибо.
Анастасия,
1. Мы не ведем подобный мониторинг. Есть информация на сайтах министерств, но и она прогнозная.
2. Чаще выдают (процентах в 60-70 слчаев), но без доступа к рынку труда. Многое зависит от срока обучения.
3. Нет.
Добрый день! Есть ли в Белостоке полицеальные школы, где обучают по специальности Бухгалтер?
Лилия, посмотрите, к примеру, в этих (профессия — Technik rachunkowości):
• «Prymus» Szkoła Policealna i Liceum Zaoczne dla Dorosłych w Białymstoku, Brukowa 2/pokój 33 · +48 85 742 04 69.
• Meritum. Szkoła policealna fryzjerska,kosmetyczna. Technik administracji i bhp, Poleska 52 · +48 85 674 70 77.
Здравствуйте! Какие в Варшаве есть полицеальные школы, где обучают специальности » Техник ВНР » и где можно реально устроиться после обучения? Спасибо)
Алина, если BHP – это Technik bezpieczeństwa i higieny pracy, то есть, к примеру, в ZAK (Aleje Jerozolimskie 89,warszawa-srodmiescie@zak.edu.pl, 517 841 862, 517 842 049). Вероятно, есть и в других. Посмотрите в поисковике.
С поиском работы помочь не смогу.
Здравствуйте. Хочу поступить в полицеальную школу ради длительного пребывания в Польше. Только вопрос, имею ли я право работать, учась на заочной форме учебы?
С вероятностью в 99% — нет. Но Вы будете законно пребывать в стране. А значит для работы будет достаточно получить освядчення / зезволення и легально трудиться.
Здравствуйте! Если я поеду работать в Польшу, подаися на карту часового побыту. Подучу язык. Потом поступлю в полициальную школу на заочное. В будни работать, на выходных учиться, можно ли так?
Инна, если вы получите карту побыта по трудоустройству, то сможете и работать, и пребывать законно. Учиться Вам при этом никто запретить не может. Для этого отдельного разрешения не требуется.
Другое дело, если Вы собираетесь подаваться на карту по полицеальной школе. Даже если это и возможно (что далеко не всегда так), то карта будет без доступа к рынку труда. То есть работать без дополнительного разрешения не получится.
Здравствуйте у меня была полу годовая робочая виза, сейчас по без визу в Варшаве, могу ли я поступить с февраля месяца в школу полициальную по без визу и могу ли сделать уже от школы визу?
Марина, все Ваши варианты выполнимы в рамках безвизового пребывания 90/180.
Здравствуйте, хочу поступить в п.школу на финансовое направление, я из Беларуси. Учеба 2 дня в неделю. Муж работает в Польше. Есть ребенок до года. В связи с этим вопросы:
1′ достаточно ли 2 дней занятий в неделю для визы типа д.
2′ дадут ли моему ребенку визу аналогичную моей?
3′ необходимо ли устраивать малыша в сад, если на выходных он сможет быть с отцом, или это обязательное условие?
4′ как показать финансовые возможности консульству, какая сумма на счету необходима на меня и ребенка.
Спасибо
Наталья,
1. Если суммарно время обучения более 3-х месяцев, можете рассчитывать на визу Д.
2. и 3. Теоретически, если достаточно средств, такого маленького ребенка можно взять и без приглашений. С приглашением из яслей будет меньше вопросов. Но можно попробовать и без него. Предъявите заодно и документы отца, что он работает в РП, где проживает. И помните, что разрешение от отца на пересечение границы понадобится даже если он ждет Вас с ребенком в Польше. Альтернатива – совместное с ним пересечение границы.
4. Выписка с банковского счета подойдет. Могут принять и доход отца, если его достаточно на покрытие сумм в 634 злотых (нетто) в месяц на него и по 514 злотых на каждого из неработающих членов семьи.
Здравствуйте. Заканчиваю в Украине жд университет, есть ли в этих школах направления связанные с движением жд транспорта или управлением перевозками?
Илья, нечто профильное есть. Посмотрите в интересующем Вас городе п. школы с направлением «Technik transportu kolejowego».
Добрый день, есть полицеальные школы в Щецине?
Людмила, смотрите предыдущие ответы – я уже давала список школ в этом городе.
Добрый день! Вопросы: я нахожусь сейчас в пПольше, по работе, виза заканчивается 15.02.19, могу ли я поступить в школу, при этом, как я понимаю надо работать, нахожу работу, и остаться, какие есть варианты?? 2—и что дает образование в этой школе—гарантируют трудоустройство,или самой искать работу? Заранее спасибо за ответ.
Наталия, или я что-то не так поняла, или Вы. Если Вы уже работаете, то почему бы не рассмотреть вопрос с картой побыту по работе? Она будет с доступом к рынку труда. Весь срок рассмотрения (а это несколько месяцев) сможете и находиться, и работать официально даже по окончанию визы. Получите карту – сможете и работать, и учиться, и въезжать-выезжать.
Если рассматривать вариант со школой, то приглашение в нее – основание для открытия соответствующей визы. Виза открывается на родине, то есть надо будет выезжать. Карту по школе дают не везде и не всегда. Доступа к рынку труда скорее всего не будет. Сама школа (полученное в ней образование) повышает шансы трудоустройства, но ничего не гарантируют.
Здравствуйте, если начало занятий 1 февраля, а я приеду в Польшу только 15 или вообще в марте, я пропускаю этот сезон и смогу поступить в школу только в новом потоке осенью?
При успешном поступлении и подачу на карту временного жительства уже не нужно возвращаться в Украину за визой Д?
Где взять медицинскую справку для поступления: на Украине (и перевести) или нужно делать в Польше?
Спасибо!
Марина,
1. Если школа согласится, чтобы Вы приступили к учебе с опозданием, то можете задержаться. Иначе отчислят.
2. Если документы на карту примут, нахождение в Польше будет законным весь период рассмотрения.
3. Справку лучше брать в Польше – не придется переводить, заверять и пр.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, рабочий ли вариант: приехать мне по учебной визе на дневное обучение в полицеальную школу, взять с собой дочку по безвизу, оформить ее в школу, податься на карты временного пребывания в связи с учебой. Сколько денег надо иметь на счету? Можно ли не работать? Если всё-таки пойду на работу с разрешением типа А — надо ли менять карту на «от работы» или можно оставаться на «от учебы»? Разрешены ли 50% прогулов? Или неявка на занятия — сразу же риск депортации? Заранее благодарна.
Валерия, теоретически, Ваш вариант возможен. Но есть ряд сложностей и условностей.
1. Можно ли претендовать на карту по конкретной школе нужно уточнять в конкретном уженде. Не во всех воеводствах теперь это возможно.
2. Если карта сразу будет с доступом к рынку труда (что бывает редко), то можете работать. Если без доступа, то потребуется дополнительное разрешение. Если будет зезволення типа А, то работать сможете и по «учебной» карте.
3. Деньги нужны еще на этапе оформления визы и / или факта въезда. Для проезда нужно иметь 100 злотых в день (если туристом). Для карты потребуется 614 злотых (нетто) в месяц для Вас, и 534 злотых (нетто) для ребенка. Будет работа – можно показать эти средства, как зарплату. В противном случае, нужно иметь на счету на определенный период.
4. По поводу прогулов – это правила школы. Уточнять надо у них.
Добрый день. Пожалуйста, помогите разъяснить ситуацию. Дело в следующем. Я являюсь студентом полицеальной школы в Познани. Есть открытая виза с 28.08.2018 по 12.07.2019 (по которой, собственно, приехал) типа D11. Трудоустроен как студент. Но, как недавно выяснилось, мол, я имею право работать только на протяжении полугода. Так ли это? Учеба проходит на заочной форме. Спасибо
Виталий, скорее всего, так и есть. Я не отвечаю определенно, т.к. в разных Воеводствах разные правила насчет работы заочников. Но в большинстве случаев полицеальная школа не дает прав на работу. Но их может дать дополнительный документ – освядчення (и тогда работать можно 180/360 или 270/360, ели работа сезонная) или воеводское зезволення (позволяет работать весь свой срок без коридоров).
Получите один из этих документов и сможете спокойно и официально трудиться. Виза по школе даст возможность находиться в РП. Разрешение / заявление – работать.
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, после 9 класса можно поступить в полицеальную школу? Спасибо
Алла, если есть аттестат о среднем образовании, то можно. Однако не все школы берут несовершеннолетних. Уточнять надо в конкретном заведении.
Здравствуйте !Подскажите пожалуйста список полицеальных школ в Гданьске .За ранее спасибо
Кристина, посмотрите предыдущие комментарии. Этот вопрос уже поднимался.
Добрый день. В преимуществах Szkoła policealna указано:
«официальное трудоустройство в процессе обучения». Имеется ввиду карта побыту с допуском к работе?
Заранее благодарю.
Это устаревшая информация. Сейчас карту с доступом в работе дают крайне редко.
Добрый день!хочу подать документы до уженда,на карту,от полиц.школы а Щецине!подскажите,какие надо документы и куда и сколько платить,за них?
Евгения, информацию по карте можно узнать в этом материале. Но, мой совет, прежде чем собирать документы, уточните в ужонде саму возможность получения карты побыту по полицеальной школе в конкретном Воеводстве, по конкретной школе, форме обучения и другим деталям. Это далеко не всегда возможно.
Добрый вечер подскажите пожалуйста полициальные школы Кракова в которых есть специальность биомасажист
Сергей, к сожалению, я не знаю, кто такой биомассажист. Но техники-массажисты есть во всех крупных школах. Например:
• Cosinus. 31-130 Kraków ul. Kremerowska 17 (róg z Karmelicką)/ tel./fax: 12 633 63 14, e-mail: kremerowska@cosinus.pl
• Blue Education. Szewska 20/2, 31-009 Kraków, tel. 12 30 77 004, 791 422 004, e-mail: krakow@blue.edu.pl
• Lege Artis. ul. Brodowicza 3/5, tel.: 12 311 27 62, e-mail: sekretariat@legeartis.edu.pl
Добрый день, подскажите, если бухгалтерское направление обучения?
Добрый день полициальная школа подразумевается обучение на общих основаниях т.е там не видят разницы между такими людьми у которых есть ограничение по слуху и т.д?И ещё вопрос какая школа лучше подойдёт у которой очень много часов практики которая помогает с трудоустройством после обучения?И последний вопрос есть ли школа по IT сфере,тестировщик ПО,программист? Спасибо заранее за ответы и понимание
Евгений,
1. Школы бывают разными. Группы так же могут отличаться, в т.ч. и для слабослышащих. Это нужно уточнять в конкретных заведениях.
2. Программы достаточно стандартны, т.е. часы теории / практики (по крайней мере в бесплатных вариантах) примерно одинаковы.
3. У поляков это называется technik informatyk.
добрый день.есть ли в вроцлаве школа специальность электрик-никак не могу найти—
Юрий, профессия называется Technik Elektryk. Вот, к примеру, пара школ: Copernicus и GoWork. По факту их, разумеется, больше.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста адреса и контакты полициальных школ в Елене-Гуре ?
Снежана, посмотрите эти:
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Bankowa 1 · +48 75 645 44 77
• Centrum Ksztalcenia Plejada Szkola Policealna, Ludwika Waryńskiego 20 · +48 75 648 83 85
• TEB Edukacja, Piłsudskiego 52A · +48 75 671 19 10
Здравствуйте. Если у меня уже есть виза категории Д, но её осталось только полтора месяца. Могу ли я поступить в полицеальную школу и по этим документам приехать в Польшу и податься на карту? И могу ли я при этом легально работать?
Въехать Вы сможете, если предоставите подтверждение цели (приглашение, договор и т.п.). Остальное зависит от обстоятельств:
1. Некоторые Воеводства принимают документы сразу, другие требуют какой-то срок пробыть. Со школами это бывает редко, но лучше уточнить в местном уженде.
2. Карта по школе в подавляющем количестве случаев выдается без доступа к рынку труда. Но т.к. Ваше пребывание будет законным, останется только получить освядчення / зезволення и будете законно работать.
Подскажите, пожалуйста, наличие школы город Пила.
Елена, вот некоторые:
Здравствуйте. Могу ли я претендовать на визу на основании поступления в полицеальную школу на заочное обучение? Или же всё таки лучше выбрать курс с вечерним обучением?
И могу ли я при этом легально работать в Польше? Спасибо.
Карина, на визу, как правило, можно претендовать при любой форме обучения. Исключения есть для карт побыту. А вот работать, опять же в большинстве случаев, нельзя не при каком типе обучения.
Однако, законно находясь в Польше, Вы вполне можете получить освядчення / зезволення и законно работать. То есть такая виза не разрешает работать, но не запрещает этого делать, если удастся получить дополнительный документ.
Здравствуйте! Какой уровень школы полицеальной по медицинским направлениям? Как наши(белорусские, украинские, российские) медучилища или это что-то типа наших санитарок/сиделок по уходу за больными?
Ирина, это однозначно не личная врачебная практика – для этого нужно совершенно другое образование. В школах подготовить могут и сиделок, и техников-протезистов, к примеру. Так что это скорее нечто среднее.
Интересует один вопрос, какой тип визы выдают, и буду ли я иметь статус студента?
Здравствуйте, Оля. Все зависит от длительности обучения (нахождения в Польше в связи с учебой). Максимально подробно мы рассматривали вопрос в этом материале. Ознакомьтесь с ним.
Доброго дня! Единственный вопрос, на который не могу найти ответ. Для получения визы по обучение в полициальной школы требуется ли сумма на счету, для подтверждения фин. состояния? На сайте польского консульства указано, что для получения национальной визы более, чем на 4 дня необходимо 75 злотых в сутки.
Какова ваша практика? Такие документы требуют? Получение карты побыту пока не интересует, важно само обучение, поступать и за подтверждением приеду по шенгену.
Спасибо
Павел, если цель пребывания не работа или бизнес, т.е. не случаи получения дохода в РП, то подтверждать достаточность средств необходимо во всех случаях. Другое дело, что это может быть и сумма на счету, и спонсорское письмо, от человека, готового Вам предоставить средства, и стипендия, и т.д. Оплата за обучение учитывается отдельно.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я поступила на косметолога, в Варшаве ( заочная форма обучения). Как теперь быть с визой? И можно ли получить карту побыта, через школу ?
Вероника, берите документы открывайте визу, въезжайте. Уже на месте обратитесь в уженд: можно ли в данном Воеводстве открыть карту по такой форме обучения. Если разрешается – Вам повезло. Если нет – пребывайте по визе, потом открывайте следующую.
Здравствуйте, можно ли начинать обучение в полециальной школе в 17 лет? Однако, аттестат о среднем образловании уже имеется.
Даниил, можно, если правилами конкретной школы не установлено обратного.
Юлия Владимировна, здравствуйте! есть вопрос,В Щецине есть такая школа, и если есть то как связаться с администрацией, спасибо!
Ольга, есть и немало. Посмотрите, к примеру, эти:
• Policealna Szkoła Morska w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 9 p.101, Korespondecja: ul. Wały Chrobrego 1-2, tel. +48 91 480 94 74.
• Secondary School for Adults «PROEDU» in Szczecin, Kolumba 86, tel. +48 91 852 32 25.
• Medica Collegium medyczne, 70-950, Dworcowa 20A, tel. +48 91 433 31 74.
Это, что называется, первые попавшиеся. Есть и другие.
Юлия, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, есть ли в Голенюве полициальная школа? Заранее спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли подавать документы в несколько школ одновременно или на несколько направлений? А также, поступая на заочное отделение, какой тип визы будет предоставлен, т.е. у меня мультишенген, возможно ли такое, что на основании этого будет отказано в визе, так как мультишенген в принципе позволяет проходить обучение на заочной форме обучения, так как не требуется постоянно присутствие в стране. Спасибо!
Анна, подавать можно. Примут ли – есть сомнения. Если Вы предоставите данные, что Вам есть на что существовать и где жить, визу должны открыть. Никто не вправе заставлять Вас ездить два раза в неделю (к примеру) из одной страны в другую.
Здравствуйте, поясните, пожалуйста. У меня на руках аттестат об окончании средней школы и диплом университета. Я так понимаю. что при подаче документов в ПЛШ мне придётся скрыть наличие диплома. Или это не принципиально? Спасибо.
Игорь, не обязательно что-либо скрывать. Ваше образование должно быть не ниже среднего. Но сам диплом университета без нострификации к рассмотрению не примут. Если же провести нострификацию, то необходимость в полицеальной школе может отпасть. Подробнее о процедуре посмотрите здесь.
День добрый, если утерян документ об окончании средней школы, что можно сделать в таком случае? Нахожусь уже в Польше в Кракове.
Роман, документ надо восстанавливать. Сделать это дистанционно вряд ли возможно.
Добрый день. Я гражданин РФ. Планирую оформить рабочую визу на 6 месяцев и уже находясь в Варшаве поступить на заочную учёбу в полицеальную школу. На этом основании получить учебный ВНЖ с правом работы и уже не зависеть от одного работодателя, а искать любую работу. Можно так сделать? Или проще жить и работать по своей полугодовой визе, которую потом трансформировать в воеводскую?
С уважением, Рафаэль.
Рафаэль, случаи, когда по учебе в полицеальной школе давали карту с доступом к рынку труда, были. Но это скорее исключение, чем правило. При заочной форме – исключение вдвойне. Раньше это было более распространено, но в нынешнее время шанс практически нулевой.
Я не очень понимаю, что значит «трансформировать визу в Воеводскую». Чтобы получить Воеводскую, нужно получить соответствующее зезволення. И этот процесс с имеющейся полугодовой визой напрямую не связан. Получают визу на родине. В РП сделать это практически невозможно.
Если Вы планируете работать на одном месте, то, находясь по полугодовой, можете подать на карту побыту по работе. Она, разумеется, будет с доступом к рынку труда.
Здравствуйте. Подскажите, могу ли я поступить в полицеальную школу имея аттестат об окончании 9 классов средней школы и незаконченное средне-специальное образование ( 2 курса колледжа )?
Кирилл, это зависит от школы: признает ли она этот набор документов за законченное среднее образование. Думаю, на коммерческой основе поступить в некоторые школы сможете, но уточнять надо у них.
Привет, собираюсь осенью поступать в полицеальную школу, очень важен один вопрос, так как я не знаю где спросить, напишу здесь. Я сам диабетик на инсулине, получаю его бесплатно, но как мне быть по приезду и к кому обратится в Польше что бы я смог его покупать по скидке или хотя бы вообще мог, где мне получить рецепт и у какого врача в Польше? Учится буду заочно и паралельно работая, город Лодзь, но еще не уверен, если это важно. Спасибо.
Артем, вопрос слишком серьезный и явно выходящий за пределы моей компетенции, чтобы я могла сказать что-либо точно. Могу лишь посоветовать воспользоваться одним из онлайн-сервисов по консультации с врачами в Польше, и задать этот вопрос непосредственно им.
Здравствуйте. Юлия Владимировна, помогите разобраться.
Я правильно поняла, что после успешного окончания полециальной школы появляется право работать на территории Польши без получения разрешения?
При этом будет право работать только по специальности, по которой я обучалась в школе? Или это право будет распространяться на любую выбранную мной деятельность?
Заранее большое спасибо за ответ.
Нина, да, в апреле профильное министерство выпустила постановление, согласно которому выпускникам полицеальных школ не нужно будет получать разрешение на работу.
Однако если Вы гражданка Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России или Украины, то для работы по освядчення Вам и так дополнительное разрешение не требовалось. Если речь о Воеводском «приглашении», то оно, что называется, по определению является «Разрешением типа А». Тем более карта побыту с доступом к рынку труда не требует никаких дополнительных разрешений.
подскажите пожалуйста . можно ли обучиться в полициальной школе белостока на фармацевта?
Олег, посмотрите в этих заведения, но скорее всего есть и другие:
• Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia, Szkoła Medyczna Studium Medyczne, Tadeusza Czackiego 2, tel. +48 85 742 18 81
• Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel. +48 85 732 12 92
Здравсвуйте, я хотела узнать, сейчас я заканчиваю 11 класс, есть ли полицеальные школы в Жирардуве?и с чего мне нужно начать, чтобы туда вступить?и нужно мне ли приглошение от учебного заведения? и как мне его получить?
Наталия, ответы на большинство Ваших вопросов есть в статье. Перечитайте еще раз более внимательно. Вкратце я напомню:
1. Находите школу, узнаете условия.
2. Берете приглашение / оплачиваете.
3. Открываете визу.
4. Приезжаете.
5. Учитесь.
Далее, либо получаете визу на новый срок, либо рассматриваете вариант карты побыту.
Что касается школ в Вашем городе, мне известна только одна (возможно, есть еще): Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży przy Collegium Masoviense, Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли полицеальная школа в городе Ольштын или недалеко от него?
Елена, есть. Например, эти (но возможно есть и еще):
Спасибо, Вы нам очень помогли
Добрый день! Такая ситуация: я получила в прошлом году национальную визу на 12 мес.под стационарное обучение в Университете. Но в марте этого года я не сдала сессию и меня отчислили. Я сразу же пошла учиться в полициальную школу на заочное (обучение бывает каждые выходные, бывает через неделю). Подскажите пожалуйста, есть ли у меня основания в данный момент находиться на территории Польшы по этой визе? Или что мне делать, надо выезжать и делать другую визу под документы полициальной школы? Спасибо за помощь.
Елена, ВУЗ, скорее всего, отправил в Страж граничный данные о Вашем увольнении. При выезде могут возникнуть вопросы. Вам лучше обратиться в управление по иностранцам с документами из школы. Если в данной местности это разрешено, они внесут соответствующие данные. Если нет – придется возвращаться и менять визу.
Здравствуйте, скажите, есть такие школы в Дарлово и Кошалине
Виктория, к примеру, эти (но есть и еще):
• Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Darłowie, Szpitalna 1, 76-150 Darłowo. tel: 604210084
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Norberta Barlickiego 13, 75-573 Koszalin, tel: +48 94 342 29 00
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких полициальных школах в Польше обучают на швей и в каких учат на дальнобойщиков? Спасибо!
Марина, насчет дальнобойщиков – сомнительно. По швее, уточните город, который Вас интересует.
Мне подойдет любой город, главное что б обучение именно по этой професии. Пока находила только курсы, но они в любом случае получаются платные, и визу ж наверное на год так не дадут. Поэтому ищу полицеальную школу с курсом для швеи. Или такой професии там не учат?
Марина, посмотрите, для примера, здесь.
Спасибо большое!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в каких полициальных школах обучают на техника фармацевта? Это я так понимаю аналог нашего фармацевта, на которого учат в колледже. Спасибо.
Иванка, таких школ много. Уточните город.
Вроцлав или Познань.если там нет ,то Краков.
Везде есть. Вот, к примеру, Вроцлав:
• Szkoła Policealna Medyczna, Stawowa 24, 11-400 Wrocław, tel. +48 71 343 85 92/
• GOWORK.PL , ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław, szkola.wroclaw@gowork.pl, tel. 71 346-15-19
Очевидно, что есть и другие.
Добрый день, где должна быть получена медицинская справка? И можно ли поступить в школу, будучи гражданкой РФ? Спасибо
Валерия, иностранцы могут обучаться в таких школах. Справку могут потребовать от польского учреждения, могут принять и полученную на родине с переводом (к примеру, 086 форму), могут вовсе не потребовать (редко), а для определенных специальностей, наоборот, потребовать очень жесткий медицинский допуск. Все это надо узнавать в конкретной школе.
Здравствуйте.Планирую забрать сына по безвизу в Польшу,договорились с полицеальной школой за обучение,а теперь они требуют мельдунек.А как сын по безвизу может замельдоваться?
Елена, безвизовый режим – такой же законный способ нахождения в стране, как и виза, и карта побыту. Соответственно, если жилье фактически есть, оформить Zameldowanie czasowe в Urząd Dzielnicy должны. Другое дело, что позже, открыв визу, придется переоформлять все заново, т.к. больше чем на срок безвиза не замельдуют.
Здравствуйте. Подскажите хотим поступать в полицеальную школу в Люблине (так как нам ближе). Подскажите хоть какие школы в Люблине и с чего нужно начать. Ребенок заканчивает училище в Беларуси.
Ольга, в Люблине много школ. Я дам Вам несколько для примера, но сыну стоит посмотреть в польском Гугле по запросу policealna szkoła Lublin – тогда он увидит горазда больше предложений.
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Krakowskie Przedmieście 32, +48 81 532 26 20
• Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Sulisławicka 7, +48 81 748 18 81
• Szkoła Policealna GoWork.pl, Przechodnia 4, +48 81 503 04 23
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Можно ли учиться в школе полицеальной в Польше если я приехала по безвизу на 90 дней. Визу получу позже. Если можно, то на какой документ можно сослаться. Спасибо 🙏🏻 за ответ
Татьяна, на межгосударственные соглашения о безвизовом режиме. Ваше пребывание законно, а для обучения в ПШ этого достаточно. Но мой совет: не говорите в школе фраз, вроде, «визу потом получу» — это не такое быстрое дело и часть учебы может быть упущена. Лучше скажите, что приехали по безвизу устраиваться в школу, а как только заключите договор, сразу выезжаете домой для открытия визы, чтобы успеть к началу учебного года.
Здравствуйте,не могу найти специальность Менеджера в Варшавских полициалках. Заранее спасибо.
Елена, укажите подробнее, что Вы имеете в виду? На какого именно «менеджера» Вы хотите обучиться?
Здравствуйте у меня такой вопрос я думаю поступать полициальную школу на охрану сам я из РФ не могли ли вы мне помочь с школой и такой вопрос страховка такая же как на Шенген?
Иван, мы оказываем бесплатные онлайн-консультации по общим вопросам. В рамках этих полномочий и наших знаний всегда готовы помочь. Какая помощь Вас интересует?
Страховка та же.
здравствуйте! если 16 января 2018 года я подала документы в канцелярию в Варшаве на карту часовего от учебы. 22 марта мне пришло письмо, что я там уже не учусь. параллельно я записалась в полициальную школу. могу ли я при верификации принести документ о том , что я учусь в полициальной раз в две недели два дня? с тем условием, что я буду продолжать обучение прежнем вузе только со следующего учебного года? сейчас у меня бумажка на которой стоит печять. заранее спасибо
Ангелина, сообщить об изменившихся обстоятельствах не только Ваше право, но и обязанность. А вот будет ли новая форма обучения основанием для вида на жительство, надо уточнять в уженде.
Добрый день, я из России. Подскажите пожалуйста:
1) в каких полицеальных школах дают карту побыта на 2 года? Или на такой длительный срок сразу не дадут?
2)муж заканчивал техникум, ему нужно будет предоставлять диплом или все таки аттестат со школы?
3) после окончания полицеальной школы, что дальше происходит? Нужно получать рабочую визу или как? Получается на момент учебы у нас есть официальное разрешение находится в стране , а потом как легализовать свое прибывание, только через работодателя?
4) у нас имеется ребенок 3 лет, для него посещение детского сада будет платным или нет?
Инна,
1. В школах карты не дают. Карты побыту (подтверждение вида на жительство) выдаются Воеводством. Полицеальная школа может стать основанием для карты. Но! Сейчас это принимается не во всех Воеводствах, некоторые считают, что достаточно визы. Надо все выяснить до поездки. Если карту дадут, то на срок от 3 месяцев до 3 лет, но не более, чем срок учебы. Решать будет Воевода.
2. В большинстве случаев, подойдет любой, но правила в школах могут отличаться.
3. Если других оснований не будет, то придется получать рабочие визы, далее по ним карты побыту.
4. Наличие мест в бесплатных детсадах сильно зависит от региона, города, района. Надо узнавать на месте, но мой совет: на планируйте в семейном бюджете экономию на садике.
Спасибо за ответы,но хотелось бы уточнить:
1)Как можно выяснить, не выезжая, в каких воеводствах дадут карту побыта?
2)На какой срок дадут визу, если без карты,на весь период обучения получается?
3) Работать можно будет имея только визу или для этого обязательно нужно иметь карту побыту?
Инна,
1. Связавшись с представителями Воеводств: найти контакты на официальных сайтах и позвонить, написать.
2. Чаще первая виза выдается не более чем на год.
3. Работать можно будет, если есть документ-основание. То есть для легальной работы нужно два разрешения: на пребывание и на трудоустройство. Виза (по школе) позволит Вам находиться в стране. Для работы потребуется дополнительных документ – освядчення («декларация / заявление о намерении работодателя трудоустроить иностранца» — несезонные работы до 180 и сезонные – до 270 дней в году) или зезволення (Воеводское разрешение – до 1 года).
Аналогично и по карте побыта – если она будет выдана с «доступом к рынку труда», то других документов не потребуется, но если без него, то она разрешить только пребывание, а для работы нужно будет получить освядчення / зезволення.
здравствуйте! по безвизу приехала в Польшу, учусь в полицеальной школе на вечернем ( 3 раза в неделю). могу подаваться на карту часовего побыту?
Александра, в большинстве случаев, да. Но надо уточнить в уженде. В последнее время стали поступать данные, что школы, а особенно заочные формы, перестали принимать как основание для карт. Но это пока нечастые случаи, и с чем они связаны – не совсем понятно.
Добрый день! Подскажите адреса Полицеальных школ г. Хшанув. Спасибо!
Елена, посмотрите эти, но, возможно, есть еще:
Добрый день! Уровень знаний польского языка-начинающий. Учитывается ли этот нюанс, при поступлении в в полицеальную школу? Каковы шансы успешного обучения там?
И второй вопрос по детям (10,6 и 3 годика) . Каковы шансы устроить в школы и садики?
Ольга, некоторые школы прямо указывают на необходимый языковый уровень, другие подходят к вопросу менее жестко. Но обучение проводится на польском, и если цель — реальные знания, без языка не обойтись.
Поступление детей в школы и сады, как правило, проблем не составляют. Заведений много. Свободные места всегда есть, хотя многое зависит от конкретного населенного пункта.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, школы в Гданське, желательно со специальностью кулинария. Спасибо.
Юлия, Technik żywienia i usług gastronomicznych? Тогда, вот Вам несколько:
Обратите внимание на два момента:
1. Список профессий может изменяться.
2. Мы указываем на несколько школ в городе, не рекламируя и не рекомендуя каких-либо. Это просто известные нам заведения.
Здравствуйте,если у меня уже есть виза студента,я учусь в университете и хочу поступить ещё в полицеальную школу,могут ли возникнуть какие либо проблемы?
Катя, документально – никаких. Ваше пребывание законно, а запретить учиться Вам никто не может. Будете ли Вы успевать? Это знаете только Вы!
Здравствуйте. Могу ли я с ребенком — школьником выехать в Польшу по безвизу и пойти на учебу в полицеальную школу, а ребенка оформить в школу. Податься на карты побуту. Это будет легально?
Леся, будет легально. Вопрос лишь в том, возьмут ли у Вас документы на карту. Это зависит от огромного числа нюансов. Можете въехать и сразу же уточнить этот вопрос в уженде. Если будет невозможно, возьмете приглашения, вернетесь и откроете визы, а уже потом рассмотрите вопрос по картам побыту.
Добрый день. Хочу подать заявку онлайн в полицеальную школу . Могу ли я приехать в Польшу по безвизу и пойти учиться в полицеальную школу? По истечении срока 90 дней безвиза, как оформляется дальнейшее легальное пребывание в стране?
Татьяна, либо подавать на карту побыту (если это предусмотрено в данном Воеводстве при конкретной форме обучения), либо возвращаться домой и открывать визу. Учиться три месяца по безвизу Вы можете.
Здравствуйте, можно ли работать по визе, полученной через полицеальную школу?
Напрямую, к сожалению, больше не дает возможности работать. Нет аналогии со студенческой визой. Но и не запрещает это! Главное, что школа дает Вам возможность законно пребывать в стране, значит останется только получить освядчення / зезволення и сможете официально трудиться.
Стали поступать данные и о затруднениях при получении карт побыту по учебе в полицеальной школе. Но эта информация еще требует проверки.
Спасибо, т.е. я правильно понимаю: алгоритм действий может быть таким:
1. По безвизу с био-паспортом заезжаю заключаю договор со школой
2. Возвращаюсь, и на основании этого договора получаю учебную визу.(Эта виза даст мне право 2-года легально пребывать в Польше?)
3. Дальше заезжаю с этой визой. Ищу работу, получаю освядчення / зезволення. 2 года работаю, параллельно учусь и решаю вопрос дальнейшего пребывания уже на основании карты побыту либо от работодателя, либо по учебе.
1. Да, но приглашение Вы можете получить и по почте, если есть на это время, и не тратить средства и дни безвиза.
2. Верно, но сразу на 2 года – это вряд ли. Скорее всего, дадут на год. Потом получать надо будет повторно (без всяких коридоров), если не решите вопроса с картой.
3. Да. Но есть один момент. У несезонного освядчення есть свой коридор – 180 дней в год. Получить второе сразу же удастся навряд ли. Поэтому рассмотрите вопрос о карте побыту через 3 первых месяца работы, и именно на основании трудоустройства. Это снимет дальнейшие вопросы с визой.
Обратите внимание, если школа рассматривается Вами как источник знаний, то предложенный вариант подходит. Но если исключительно с целью легализации, то она станет «лишним звеном». Вы можете сразу получить освядчення, открыть по нему полугодовую визу, а через 3 месяца подать на карту.
Спасибо, не совсем понял этот момент
«3………У несезонного освядчення есть свой коридор – 180 дней в год. Получить второе сразу же удастся навряд ли……».
т.е Освядчення дают максимум только на 180 дней? а дальше нужно либо опять выезжать и ждать дома опять полгода. Либо (чтобы не выезжать и не ждать) в течении этих первых 180 дней подавать на карту побыта (и это можно сделать после 3-х мес пребывания) — так?
и второй уточняющий момент. Несмотря на то, что обучение 2 года, визу мне откроют по любому только на 180 дней. И дальше те же два пути, описанные выше — так?
Виталий, в обоих случаях Вы правы. Работа по несезонному освядченнию – не более 180 дней в год. Далее надо выжидать коридор полгода (или получать карту, или Воеводскую визу – у нее нет коридора и выдается она на срок до года, но получается на родине, в то время как карта – в РП).
Первую визу, как правило, не открывают больше чем на год. Но бывают и исключения.
Добрый день. Скажите есть ли полицеальные школы, где можно учиться удаленно и приезжать только на сессию. Спасибо заранее.
Галина, это называется дистанционным обучением. Некоторые школы практикуют. Посмотрите на сайтах конкретных школ.
Здравствуйте! Можно ли узнать о полицеальной школе Żak ??
Анна, все есть на их сайте: https://zak.edu.pl
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста:
1)можно ли официально работать учась заочно(и какая виза для этого нужна)?
2)где можно ознакомиться с перечнем специальностей,ценами на них,условиями поступления?
Олег,
1. В некоторых Воеводствах по некоторым специальностям можно. Узнавать надо на месте.
2. На сайтах школ.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если я поеду во Вроцлав по биометрии(без какой либо визы), подавать заявку на обучение в полицеальной школе…то мне откажут?(т.к. нет визы?)
А что если дадут добро, то нужно на основании приглашения на обучение возвращаться в Украину и подавать на визу в связи с учебой??
Юлия, по этой причине не откажут. Многие поступают именно так. После надо возвращаться и открывать соответствующую визу.
Здравствуйте! Подскажите как правильнее поступить. Ездила в Краков и поступила в школу Teb. В засвядчении есть две печати: школы и директора.
Отдельно выдали план занятий. В нем не было указано общее количество часов. Я попросила переделать и на следующий день мне выдали вместо нового плана занятий почему то новое засвядчение. В нем в конце указали количество часов за месяц и семестр в общем.
Но позднее я обнаружила, что вместо печати директора стоит печать работника секретариата. Из Польши я выехала, изменить ничего не могу, так как через три дня подаваться на визу.
Вопрос: 1)могу ли я подать второй вариант засвядчения с печатью секретаря, но с общим количеством часов? Есть ли возможность подать два засвядчения, так как во втором более полная информация? Или печать директора не так важна, при наличии печати самой школы?
2) в плане занятий очень подробно расписаны занятия и количество часов на одну неделю. На каждую они одинаковы, если верить расписанию. Но не расписаны подробно часы за каждый месяц. Не указано количество занятий в каждом месяце. Нет общей картины за семестр.
На мою просьбу сделать более точное расписание, ответили отказом. Мол это у них стандартная форма.
Вот такой секретариат в школе Teb.
Могут ли быть проблемы по второму пункту?
Документ об оплате выдали.
Спасибо заранее.
Анна,
1. Нужна печать школы и лица, уполномоченного такой документ выдавать. Это вполне может быть и директор, и секретарь, и другой сотрудник.
2. Проблемы маловероятны. Если указано, что каждую неделю они повторяются в том же порядке и объеме.
Здравствуйте! Собралась тоже в Краковскую ТЕB, на ассистента стоматолога. На их сайте указано, что специальность платная, но цен я нигде не нашла. Не могли бы подсказать приблизительную стоимость обучения в год? Спасибо!
Виктория, к сожалению, мы не в состоянии отследить все цены. Вам надо запросить непосредственно в школе.
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие полицеальные школы есть в Иновроцлаве?
Елена, их несколько. Вот, некоторые из них:
• Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodoweg, Narutowicza 53, +48 52 357 62 22
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych, Toruńska 46-48, +48 52 357 08 33
• Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Żeromskiego, Średnia 9, +48 52 357 28 05
Добрый день! Работаю в Познани. Виза категории D до 30.08.18. Могу ли я учиться в послилицейной школе? Сама я медсестра. Хочу получить диплом медицинского опекуна или помощника стоматолога. Спасибо
Наталья, можете до окончания визы. Далее можете попробовать подать на карту или получить визу по приглашению из школы.
Добрый день.
Прошу вашей помощи. Я из Казахстана. Читаю про полицеальные школы, возникло желание поступить. Но у меня есть некоторые вопросы. Наверное, первое, самое главное для меня, смогу ли я получить визы своим 3 детям (13, 10 и 3 года) в случае, если их отец (мой муж соответственно) не захочет ехать в Польшу. Есть ли какие-то законы и приказы, регулирующие этот вопрос. Или все остается на усмотрение миграционного офицера. Т.е. не возникнет ли вопрос у миграционного офицера, что отец остается в Казахстане .и что детям не за чем ехать в Польшу. Или, например, достаточная сумма денег на счету. Или приглашение от гражданина Польши. Могут ли гарантировать или дать преимущества в получении виз детям. Или такой проблемы вообще нет, и детям запросто дают визы по воссоединению в случае, если второй родитель остается на родине.
Второе. Есть ли разница между учебой в полицеальной школе и квалификационными курсами Kursy kwalifikacyjne (в той же школе) в смысле получения визы? Например , я нашла квалификационный курс по фотографии на 1,5 года в Plus Edukacja. Смогу ли я получить визу для учебы, работы и детям? И какую именно визу дают.
Спасибо .
Евгений,
1. Дети могут ехать с одним из родителей, но только если второй оформит им заверенное разрешение на выезд. Если такого разрешения нет, выехать не получится. Если разрешение будет, а Вы планируете учиться, то нужно будет подтвердить наличие средств для всех, проживание, страховку.
2. Национальную визу могут дать по любым долгосрочным курсам, но не все предполагают возможность работать или возможность дальнейшей легализации.
Спасибо вам огромное за ответ.
Можно уточню. 1. Т.е. по учебе я могу без проблем получить визу до года и вывезти детей (с разрешения отца и с подтверждением необходимой суммы денег для проживания в Польше нам четверым). Можно не париться с получением карты часовего побыта. Но, если у меня в планах получение ПМЖ, то по приезду в Польшу подаваться на карту часовего побыта стоит. Так? Насчет долгосрочных курсов. Курс длится 15 месяцев (3 семестра по 5 месяцев), но учеба раз в 2 недели по выходным. Не вызовет ли такой график вопросы у миграционных чиновников? Или их это не касается? Школы Plus Edukacja и GoWork хорошие, есть ли по ним отказы?
2. Что такое легализация? Легитимация это студенческий билет ? стоит ли выбирать школу, которая его делает? стоит ли легитимация того, чтобы ее делать ?
3. Я так понимаю, что на основании моей визы я могу определить детей в школы и сделать им учебные визы. На каком основании приедет 3 летний ребенок?
4. Если муж решит ехать с нами, то сможет ли он получить визу с разрешением на работу? Или это на усмотрение воевуды?
Спасибо вам
Евгения,
1. Визу по учебе получить Вы можете. Карта часовего побыта – это удобный инструмент. Можете въезжать, выезжать, пребывать, даже когда виза закончится. На ПМЖ (сталый побыт), насколько я поняла, у Вас нет оснований, поэтому «париться» или нет по поводу часовего побыту (временного вида на жительство) – решать Вам. Поступайте, как будет удобно. График не должен вызвать вопросов. По конкретным учреждениям подсказать не могу.
2. Под «дальнейшей легализацией» я и имела в виду карту побыту. Легитимации я не касалась.
3. Да, визу по приглашениям из школы, а дошкольникам – из садика.
4. Если супруг захочет работать, он должен получить соответствующее приглашение / разрешение, открыть рабочую визу и т.д. Посмотрите информацию в этом разделе: https://poland-consult.com/praca В основном она про граждан Украины, России и Белоруссии, многое аналогично и для Казахстана, но далеко не все. Казахстан не входит в список шести стран, гражданам которых Польша разрешает трудоустраиваться по упрощенным схемам. Потребуется обязательное разрешение на работу.
Спасибо вам большое.
Привет. Хочу в сентябре записаться в школу, переписывался по почте с представителем школы Жак, там сказали что для того что бы учится бесплатно, да и вообще поступить к ним, нужно сначала оформить рабочую визу и пойти на работу, только потом приходить к ним на запись. Учится мне нужно будет 2 года по специальности, и по окончании рабочей визы нужно оформить карту от работодателя или воевудскую визу. Оформить карту с доступом к рынку труда на основании учебы в школе невозможно, но я вроде бы читал где то здесь в комментариях что это можно. Скажите, можно ли сейчас оформить такую карту или лучше все таки сделать по их рекомендациях? Боюсь что при оформлении карты через работодателя, может потребоваться смена работодателя и что тогда делать в такой ситуации (если уже буду учиться в школе)? Спасибо.
Артем, Вы говорите о конкретных правилах, конкретной школы. Именно она, возможно, и не предоставляет возможности легализоваться. Другие (и их большинство) такую возможность дают. В этом основное преимущество таких школ. Если Вы и так получите карту по работе, то к Вашей легализации школа никакого отношения иметь не будет. Поинтересуйтесь в других школах.
Если вы знаете какие школы дают такую возможность, могли бы вы их подсказать? Цель поступления в школу это в первую очередь знания и профессия, но без работы сидеть тоже нельзя, поэтому интересует вариант получения карты с возможностью работать, но не быть привязанным к одному работодателю, если такое возможно. Спасибо за ответы.
По конкретным заведениям мы не консультируем. Правила часто меняются, и отследить их мы не в состоянии. Предоставлять информацию, которая может оказаться неактуальной, не можем себе позволить. Поэтому только в общих чертах.
Спасибо за ответ по поводу доверенности. Постскриптум на счет карты — не мой. Какая то техническая путаница.
Здравствуйте! Я подавалась на национальную визу по полицеальной школе. Мои знакомые в Кракове оформили меня в школе по доверенности без проблем и выслали мне освядчение, план занятий и саму доверенность. Я ранее не выезжала в страны ЕС, имею чистый биометрический паспорт. Поэтому когда подавала документы в визовый центр, приложила и доверенность, полагая, что могут возникнуть вопросы в консульстве при рассмотрении моих документов: мол, не выезжала, а освядчение получила. Но девушка в окошке доверенность не приняла, не нужно вроде как. Я получила отказ. Напрямую я это не связываю, но все таки хочу спросить:
1) не в курсе ли Вы, обязательна ли была эта доверенность в наборе документов с юридической точки зрения?
2) не предпочтительнее ли подавать документы лично? может, Консульство более лояльно в таких случаях?( понимаю, что точного ответа никто не даст, но в этом вопросе я полагаюсь на Ваш опыт, возможно, вы располагаете какой-либо статистикой)
P.S. на карту подала в 2017 г.
Заранее благодарю!
Анна,
1. Доверенность не входит в перечень обязательных документов. Главное – это приглашение. Получить его Вы могли и по доверенности, и дистанционно: курьером, почтой и т.п. Так что, проблема не в этом.
2. Далеко не все могут лично присутствовать в школах для получения приглашения, и тем не менее учиться у них получалось. Вряд ли проблема была и в этом.
Ищите проблемы в документах. Если их нет, можно апеллировать. В консульствах ошибки не редкость. Если сами не можете определить правильность оформления документов, обратитесь к профильным юристам.
p.s. На какую карту Вы подавались в прошлом году, если еще не разу не были в Польше? Что Вы имели в виду?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста может ли дочка поступить в полицеальную школу не закончив лицей.Дело в том что дочка в Украине закончила 10 классов и когда мы приехали в Польшу устроили её в лицей.Она хочет обрести профессию.Мы думали что она может доучиться этот год,но получается ей надо учиться 5 лет в лицее.Может она проучиться до 18 лет и потом пойти в полицеальную школу? Или все таки надо заканчивать лицей.Она категорически не хочет тратить столько лет в лицее.
Геннадий, если дочь закончила 10 классов и имеет соответствующий аттестат, то может поступить в полицеальную школу.
Добрый день, подскажите пож. Приехал в Польшу по раб. визе которая закончилась 9 февраля 2018, в конце 2017 подал документы на карту побыта в связи с поступлением в полицеальную школу (занятия начинаются 29 февраля 2018) Штамп стоит только на копии внёска, в паспорте ещё нету, жду письма с ужонда. В январе пришлось срочно уехать в Украину. Так как по рабочей визе я заехать не успел, могу я заехать по турестческой (паспорт не биометрический) и остатся учится на основании зарание поданного заявления на карту. Спасибо .
Олег, можете.
Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе — можно ли учась на заочном отделении подаваться на карту побыту? Заранее благодарю.
Сергей, на карту можно, а вот возможность работать без дополнительного разрешения зависит от правил конкретного Воеводства.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в Кемпно есть такая школа?
Лариса, есть. К примеру, эта: Szkoła Policealna dla Dorosłych, Tysiąclecia 1, +48 62 782 48 92. Но, видимо, есть и другие.
Доброго времени суток! У меня такая ситуация: Я работал по рабочей визе, она закончилась, но за пять дней до окончания, я подал на карту побыту у меня штамп. Тоисть я жду на карту для работы. Могу ли я поступить в школу, не повлияет ли моя первая подача на карту?
Евгений, насколько я поняла, Вы хотите поступить и подавать на новую карту уже по учебе? Тогда запрос на предыдущую надо будет аннулировать.
Добрый день . Могу ли я поступить в полицеальную школу на заочное отделение и пойти работать как студент? Например Carrefour или Biedronka берут на работу студентов, возьмут ли меня если я учусь в полицеальной школе? И если возьмут, то смогу ли я на основании «Umowy o prace» от работодателя получить карту побыта? Спасибо!
Это зависит от правил Воеводства. В некоторых, заочного обучения достаточно и для работы без дополнительных разрешений, и для карты побыту. В других такое разрешено только очникам. Надо выяснять на месте.
Если Вы трудоустроитесь официально, то сможете претендовать на карту по работе.
Я живу в Варшаве, достаточно ли здесь заочного обучения в полицеальной школе для работы без дополнительных разрешений??
Некоторое время назад было можно, но это не значит, что и сейчас все так. Это очень вариативный инструмент и во многом зависит от состояния рынка и других параметров. Повторюсь, уточнять надо в управлении по трудоустройству в конкретный момент времени, конкретной местности.
Добрый день, очень интересует наличие полицеальных школ в г. Бeльсько-бяла,спасибо
Лилия, вот первые из поиска, но есть и другие:
• TEB Edukacja, Stefanii Sempołowskiej 22, +48 33 822 34 34.
• Policealna Szkoła Informatyki i Administracji, Juliusza Słowackiego 45, +48 33 815 01 40.
• Centrum Nauki i Biznesu ”Żak” Sp. z o.o., Powstańców Śląskich 6, +48 33 828 58 87.
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи існують вікові обмеження щодо вступу, тобто в 46 реально поступити і вчитися?
Оксана, таких ограничений нет.
Здравствуйте, возможно поступление с биометрический паспортом?
Зоя, поступление возможно, но находиться трех месяцев для обучения недостаточно. Далее придется решать вопрос с длительной легализацией.
Здравствуйте! Я получила отказ в визе по полицеальной школе Gloker, причина — сомнение в надежности школы. Может, это и шаблонный отказ.. А может, есть какие то не официальные, не государственные школы?
Как мне проверить свою школу?Есть ли какие то сайты?
Анна, по данной школе ранее получали визу без проблем. Возможно, что-то было неверно оформлено? Форма собственности школ значения не имеет, но они должны быть именно официальными, чтобы визу дали. Как проверить? Достаточно документов ее официальной регистрации.
Здравствуйте, скажите есть при школе бесплатные языковые курсы в Варшаве?
Татьяна, языковые курсы – это отдельное направление. Географически они могут располагаться и при школах, и отдельно. Длительные курсы являются самостоятельным основанием для получения визы.
Добрый вечер! Я по профессии психолог. Работаю в медицинском секторе. Есть ли возможность пройти дополнительное обучение именно по психологии в такой школе? Не могли бы вы подсказать в какой именно школе есть такой курс? Спасибо.
Курсы «Психология и социология» есть во многих школах. Почему эти предметы в Польше изучают вместе, сказать затрудняюсь 😉 Посмотрите для примера здесь.
Здравствуйте, Подскажите техник бухгалтерии есть в школах?
Иван, Technik Rachunkowości есть во многих школах. Смотреть надо на сайтах конкретных заведений.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться с перечнем школ в г. Свиноуйсьце? Для того чтобы начать обучение можно приехать в страну как по приглашению от учебного заведения, так и по безвизу?
Мария, да, Вы можете получить приглашение и открыть визу, а можете въехать по безвизу, оформиться и подать на карту побыту.
Школы Вы можете посмотреть с помощью поисковиков. Для примера, есть вот такие:
Collegium Medyczne Medica — Dwuletnie i Jednoroczne Szkoły Policealne w Świnoujściu
Ul. Tadeusza Kościuszki 11
72-600 Świnoujście
Tel. 517 715 403
Dwuletnie i Jednoroczne Szkoły Policealne. Centrum Nauki i Biznesu «ŻAK» — oddział w Świnoujściu
ul. Marynarzy 4/4
72-600 Świnoujście
tel. 91 321-01-10
Medyczna Szkoła Policealna Medica w Świnoujściu
Ul. Tadeusza Kościuszki 11
72-600 Świnoujście
Tel. 517 715 403
Medyczne Studium Zawodowe
Grodzka 3
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 49 49
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu «Żak» w Świnoujściu
Marynarzy 4/4
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 01 10
Policealna Szkoła Zawodowa «Żak» w Świnoujściu
Marynarzy 4/4
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 01 10
Studium Policealne Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej
Matejki 35
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 16 85
Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych
ul.Grodzka 3
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 49 49
Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży
Grodzka 3
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 49 49
Здравствуйте, у меня вопрос хочу поступить в полициальную школу на помошника преподавателя в садик и школу, работать после обучения я смогу в любом учебном заведении где будет вакансия или только в частных (например, в украинских школах и садиках в Польше).
Ирина, на практике с подобным вопросом не сталкивалась, поэтому могу рассуждать только теоретически. Профессии для полицеальных школ выбирают из списка, утверждаемого государством. Это список именно тех профессий, которые необходимы рынку труда на данный момент. Если будет вакансия, и Вы подойдете по условиям (к примеру, языковым), никаких проблем с трудоустройством быть не должно.
Добрый день . Я из Украины . Можно ли поступить в полицеальную школу на заочную форму обучения , устроиться на работу, и сразу подать на карту побыту , въехавши по биометрическому паспорту без виз ? Сколько я смогу пребывать на территории Польши не выезжая из страны ? Когда можно будет выехать из Польши в Украину чтобы забрать семью? Спасибо!
Виталий, давайте по порядку:
1. Поступить можете. Работать также. Теоретически, возможен и вариант с картой. Однако в некоторых Воеводствах существуют требования подачи на карту не ранее чем после трех месяцев нахождения в стране. Это не самый удобный для Вас вариант, т.к. три месяца – это весь срок безвиза. Но так обстоят дела далеко не во всех регионах. Этот вопрос Вам надо уточнить на месте.
2. Подав на карту, Вам поставят штамп (обязательно проконтролируйте, чтобы это не забыли сделать). Этот штамп позволить находиться в стране весь срок рассмотрения дела по карте.
3. Штамп разрешает нахождение, но не разрешает въезда. К тому же покидать страну не рекомендуется до получения карты. Но никто не может вам запретить выехать домой. Вернуться потом будет сложно (только если по безвизу, по окончанию коридора).
4. Если, говоря о семье, Вы имели в виду программу воссоединения, то материал по этой теме можете посмотреть здесь.
>> в некоторых Воеводствах существуют требования подачи на карту не ранее чем после трех месяцев нахождения в стране.
А где можно узнать какие требования на этот счёт в Малопольском воеводстве?
В воеводском уженде Малопольского воеводства. И я не вредничаю. Ситуация все время меняет, и уточнять нужно непосредственно перед подачей.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с требованиями к возрасту для поступления в техникум в Польше — сыну на данный момент 15 лет, учится в 10-м классе, в одном агентстве, которое занимается помощью с образованием за рубежом, нам сказали, что поступить в техникум в Польше можно только до 18 лет, в другом — что можно и после 18-ти, но это уже платно, в третьем — что и до 18-ти и после, но до 18-ти нужен опекун. Здесь говорится, что напротив — только после 18-ти. Или речь идет о разных учебных заведениях?
Владимир, речь идет о разных заведениях, у каждого из которых могут быть свои требования.
К тому же путаница может возникнуть с самим понятием «техникум»: кто-то называет таким образом колледжи, а кто-то полицеальные (послелицейные) школы. Именно последним и посвящена данная статья. По факту, это скорее профессиональные училища.
Юлия, если есть «Атестат про повну загальну середню освiту» и «Додаток до атестата» с оценками, именно эти два документа надо апостилировать?
И где это можно лучше всего сделать в Киеве?
Спасибо.
Андрей, да, это те самые документы. При этом додаток может и не потребоваться. Более того, некоторые украинские аттестаты принимаются в полицеальных школах без перевода и апостилирования. Уточните эти детали в самой школе. Только сделайте это обязательно, т.к. существуют разные правила.
здравствуйте.Есть ли в г.Лодзь полицеальные школы?
Светлана, они есть в большинстве крупных населенных пунктов. К примеру:
• Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, tel. +48 42 651 69 93
• «COSINUS» Sp. z o.o., tel. +48 42 632 52 20
• Secondary School of Dental Technology in Lodz, tel. +48 42 674 94 31
Добрый день,
мы обдумываем переезд в Польшу по обучению в полицеальной школе. Подскажите, пожалуйста, где можно найти общую информацию/правила/расценки/специальности? Информация в интернете разнится касаемо формы обучения, обязательно ли учиться на дневном, чтб была выдана учебная виза? Нужно ли обучаться обоим супругам или достаточно мужу (едем с 3мя детьми)? Отличаются ли специальности в полицеальных школах? Могут ли дети претендовать на школу и сад?
Анна,
1. На сайтах конкретных школ. Там есть вся информация.
2. Визу дадут по любой форме. Другой вопрос, что работать без дополнительного разрешения по вечерней / заочной форме разрешают не во всех Воеводствах. Это надо выяснять на месте.
3. Обучаться обоим, разумеется, не обязательно. Но нужны основания для пребывания мужа (не учащегося) в РП. Ваша учеба не может являться основанием для его пребывания.
4. Отличаются специальности в том плане, что рынок труда неравномерен в каждом Воеводстве. А профессии в таких школах – это именно те, что требуются в конкретной местности.
5. Претендовать на школы и сады можно. Надо будет взять приглашения и открыть им соответствующие визы.
Здравствуйте. я хочу поступить в полицеальную школу. но есть один нюанс, я прописана в Крыму. в свете последних событий вопрос, как лучше поступить, через Украину или Россию?и если я поступлю, я имею право там найти работу и паролельно учебе работать? и со временем забрать ребенка в Польшу.
Ирина, от той страны, чей заграничный паспорт Вы имеете. Работать сможете. Так же как и забрать ребенка (оформите приглашение из школы / сада и откройте ему визу). Только помните, что для вывоза ребенка потребуется согласие второго родителя (если он есть и не лишен родительских прав).
Здравствуйте, подскажите полициальную школу в Вроцлаве с специальностью слесарь сантехник. Заранее благодарю!
Роман, мы не отслеживаем каждую из школ на предмет профессий (они часто меняются). К примеру, Вы можете уточнить в этих заведениях:
• Szkoła Policealna Medyczna, Stawowa 24, tel: +48 71 343 85 92;
• Cosinus — Licea i Szkoły Policealne dla dorosłych, Komandorska 6, tel: +48 71 346 00 79;
• Szkoła Policealna GoWork.pl, Ruska 51 b, tel: +48 71 346 15 19.
Здравствуйте, я из Украины. Хочу поступить в полицеальную школу в Польше на бухгалтера и учиться заочно по выходным раз в 2 недели. Но работу в Украине бросать не хочу — буду на выходные раз в 2 недели ездить в Польшу.
Как Вы думаете, это реально в таком режиме 2 года учиться (проблем отпроситься с работы на Пн и Пт нет). Нет визовых ограничений? Также подскажите, это реально самому по биопаспорту поехать в Польшу подать документы на поступление в школу без посредников? А то уж слишком дорого берут.
Алексей, это вполне реально. Мой совет: сначала уточните все нюансы дистанционно, чтобы не пришлось ездить для оформления несколько раз. Далее, отправляйтесь по безвизу и оформляйтесь. Открывайте мультивизу и учитесь на здоровье.
Спасибо. Еще несколько вопросов:
— обязательно ли оформлять мультивизу? это «ученическая» мультивиза? обычного безвиза недостаточно?
— какую школу можете посоветовать для бухгалтера? Имеет значение в каком городе в такой школе учиться (Краков с точки зрения логистики ближе)
— наслышан о скрытых комиссиях при подписании договоров с полицеальными школами. Как себя обезопасить? — нужно будет изучить договор со школой на польском на месте?
Алексей,
1. Теоретически, при двух учебных днях в неделю, хватит и безвиза. Маловероятно, но могут возникнуть проблемы при въезде после первого полугодия, если таможенник не сможет точно рассчитать, но, повторюсь, шанс подобного не велик.
2. Выбор школы – исключительно Ваша прерогатива. У них у всех есть свои плюсы-минусы.
3. Любой договор перед подписанием необходимо изучать детально. Школьный не исключение. Вы можете предварительно затребовать типовой контракт и изучить его дома, возможно даже с юристами.
Юлия, а как правильно должен быть оформлен перевод документа о полном среднем образовании и медицинской справки? — читал про разные варианты:
— перевод в бюро переводов, заверенный их печатью;
— нотариально заверенный перевод;
— перевод должен быть сделан специальным присяжным переводчиком;
— перевод должен быть сделан в Польше.
Проясните, пожалуйста!
Алексей, присяжный перевод (можно сделать при консульстве) закроет все вопросы. Есть ли вероятность более простого перевода – зависит от требований школы.
Добрый день. У меня есть высшее педагогическое образование, магистр филологии, но я хочу выучиться специальности в полицеальной школе. Это возможно?
Андрей, конечно возможно. Нужно образование не ниже среднего, и Вы более чем подходите под это определение. Возможно, Вам будет интересна и тема нострификации диплома. Посмотрите здесь.
Здравствуйте, могу ли я приехать в Польшу по тур визе и подать документы в полицеальную школу.Хочу обучиться на электромонтера.
Я из Беларуси.А в какой школе можно обучиться на электромонтера?
Алексей, можете, но потом придется оформлять ученическую визу, уже имея на руках все документы. Школы такие есть во многих городах.
Добрый день. Хочу выехать по безвизу и подать документы в полицеальную школу в г.Щецин. В Щецине официально работает муж. Если я поступлю в школу, получу штамп в паспорт и разрешение на легальное пребывание там, смогу ли я в течении 90 дней вернуться на Украину и забрать дочь.?
Ирина, выезжать при рассмотрении дела по карте не рекомендуется. Но если очень надо и ненадолго, то можно попробовать. Главное, чтобы к тому времени еще оставались дни по безвизу – по штампу нельзя будет въехать.
Здравствуйте) скажите, а в Рыбнике есть полециальные школы или школы по изучению польского языка?
Оксана, есть. Вот лишь некоторые (но далеко не все):
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, Rudzka 13, tel. +48 32 422 24 33
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego, Borki, tel. +48 32 424 71 88
TEB Edukacja, Wojciecha Korfantego 6, tel. +48 32 423 78 17
Доброе время суток. Подскажите а условия для поступления у полицеальную школу гражданам РФ такие же как и гражданам Украины?
Павел, да, условия аналогичные.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста советом. Племянница оплатила годовой подготовительный языковой курс польского при Университете экологии и управления в Варшаве. Подалась на национальную визу, так, как планирует после прохождения курса поступать в этот же университет и учиться на бакалавра.
В национальной визе отказали. А ее подруге, с точно такими же документами из того же университета открыли национальную визу от начала и до окончания курсов. Племянница поехала по безвизу, чтоб начать все равно обучение, пока на 90 дней, в течение которых хочет подать документы на ВНЖ временное, с целью годовых курсов и дальнейшего дневного обучения в университете. Курс начался с 01.10.2017 и закончится 31.07.2018
Что можете посоветовать в ее ситуации?
Какая вероятность отказа?
С уважением, Николь
Николь, почему отказали в визе – сказать не могу. Вероятно, что-то не в порядке с документами. Поступила Ваша племянница совершенно правильно. Пусть не теряет время и подает на карту побыту. Ей поставят штамп, по которому она сможет находиться в Польше весь срок рассмотрения дела по карте, сколько бы он не занял времени. Работать только по этому штампу нельзя, но учиться никто запретить не может. Так же надо знать, что въезжать по штампу нельзя, только находиться в стране.
Добрый вечер, Юлия Владимировна! Спасибо Вам за ответ!
Есть еще вопрос: как пережить эти два месяца, от конца курса до начала обучения в ВУЗе? Т.е. август — сентябрь. Она боится выехать на Украину и получить снова отказ в национальной визе, уже с целью обучения, а не языкового курса.
Не знаю поможет ли, если на эти два месяца, август-сентябрь, купить еще двухмесячный языковой курс. Для знания языка он очень поможет, а вот для карты побыту — не знаю.
И еще вопрос: со штампом в паспорте она не сможет въехать в Польшу, если выедет на Украину, а как со странами шенгена? Тоже нельзя по ним передвигаться?
Еще раз большое спасибо вашему сайту!
С уважением, Николь
Николь, в идеале, если девушка уже поступит в ВУЗ, подать на новую карту до окончания предыдущей. Соответственно – новый штамп и т.д.
Въезжать по штампу никуда нельзя, только пребывать в Польше. То есть, если теоретически ваша племянница вернется домой, то обратно по штампу не пустят.
И еще, очень важно в самом начале узнать положена ли вообще карта по данным курсам. Это во многом зависит от их интенсивности, продолжительности и местных правил. Так что первым делом надо обратиться в уженд, чтобы уточнить можно ли рассчитывать на карту.
Здравствуйте. ответьте пожалуйста на следующие вопросы: 1) Планируем я с дочкой 8 лет ехать из Украины по без виз в Варшаву, по прибытию устроить ее в школу , я подам документы в школу Косинус, на основании обучения я с дочерью можем получить карты побыта?какие могут запросить документы для дочери в такой ситуции для оформления карты часового побыта?
Наталья, сможете. Документы, подтверждающие факт обучения. И Вам, и дочери. Вам будет удобнее заранее получить документы о полицеальной школе, чтобы заявить на въезде цель – учеба.
Здравствуйте, если кандидату на момент начала учебы в полициальной школе будет только 17,5 лететь примут ли его на учебу? Интересует этот вопрос т.к. на сайтах некоторых П.Ш. есть инфо : +18; на других такой информации нет.
Значит ли это, что нужно узнавать в конкретной школе, или +18 необходимое условие для всех П.Ш.?
Элла, обязательное условие – наличие среднего образования. Некоторые школы берут и до совершеннолетия.
Привет. ШКОЛА ПОЛЕЦИАЛЬНА ТРЕБУЕТ ДЕНЕГ!
Я записалась в школу полециальную еще в мае. Я получила документы из офиса и вложила в свое дело при получении важного документы в Польше. Я не очень поняла договор, который подписывала в офисе школы. Мой польский был тогда не очень.
В конце сентября я выслала письмо на емай этой школы, что я не буду учиться.
Это было до начала занятий. Но сейчас я получаю 2й месяц счета из этой организации об оплате за школу, которая была бесплатной. Я должна была за 3 месяца официально сообщить об отказе. И если я это слелала за пару дней до начала занятий я должна платить. И цена растет.
Какие последствия ожидать если я не оплачиваю?
Спасибо
Маша, если они подадут в суд, и решение будет не в Вашу пользу, могут возникнуть проблемы с посещением Польши, ЕС, Шенгена. Главное, что Вам надо сделать – внимательно изучить договор. Если не удастся самой, то с грамотным юристом. Надо понять, действительно ли Вы подписали такие кабальные условия, действительно ли бесплатная школа оказалась платной, имеет ли право школа требовать такие возмещения и т.п.
Здравствуйте! У меня рабочая виза D до 24.11.2017. Хотелось бы узнать несколько нюансов:
1. Могу ли я в этом месяце поступить в полицеальную школу В Кракове?
2. Если да, на основе этого, могу подать документы на карту побыту (временную)?
3. Если это все возможно, я получаю штамп в паспорт, и пока буду ждать ответа, могу ли работать в этот период?
4. Получив карту побыту, могу ли работать по ней и сменить работодателя (если вдруг не подойдет) без аннуляции карты? Чтобы снова не подаваться на нее же.
Заранее благодарствую!
Антон:
1. Как правило документы принимаются весной и осенью, но это надо уточнять в конкретной школе.
2. Да, на основании учебы в полицеальной школе можно оформить карты побыту.
3. Работать по одному только штампу нельзя, но если работодатель оформить Вам разрешение, сможете официально трудиться.
4. Работать по карте, выданной по учебе, можно. Сменить работодателя так же разрешается, надо будет только оповестить уженд.
То есть, если я получил карту побыту на основе учебы, я обязан оповестить уженд о том что я устроился на работу, и также оповестить если я ее поменял?
И как именно оповестить и какие документы мне надо предоставить?
Антон, это зависит от типа работы, заключенного договора и других подробностей. В некоторых случаях достаточно оповещения, которое сделает работодатель. Такие нюансы надо уточнять в уженде с предоставлением конкретных фактов по работе.
Добрый день! Скажите пожалуйста, имеются ли язоковые курсы полького, для украинцев, в Городе Легница? И так же полециальные школы ?
Заранее спасибо ❤
Алина, конечно, есть. К примеру, языковые (по изучению польского):
• Centrum Edukacyjne ATUT, Legnica, Os. Kartuska 2, tel. 76 722 23 55;
• EMPiK Szkoła Języków Obcych — Legnica SJO Legnica, Rynek 33, tel. (76) 862-49-91.
Полицеальные:
• TEB Edukacja, Świętego Piotra 4, tel. +48 76 862 37 50;
• AP EDUKACJA SP. Z O.O., Najświętszej Marii Panny 5D, tel. +48 76 721 46 91;
• Center for Vocational and Continuing Education in Legnica, Lotnicza 26, tel. +48 76 852 42 26.
Имеется в наличии аттестат об окончании 9-го класса и дипломы бакалавра и специалиста ВУЗа в Украине. Аттестат за 11 класс не могу найти. Подойдёт ли документы об окончании 9-го класса или ВУЗа?
Владимир, без нострификации диплом ВУЗа признан не будет. Однако, как доказательство наличия среднего образования, может быть принят в полицеальной школе. Это вопрос необходимо уточнять в конкретном заведении.
а подскажите пожалуйста можно ли приехать по био паспорту и поступить в школу? затем податься на карту по быту и остаться?
Валерий, да. Именно так многие и поступают.
Здравствуйте) Подскажите адреса послелицейных школ в Зеленой Гуре или в Лешно, или ближайшую к этой местности. Спасибо)
Вита, к примеру, эти:
• Science and Business Center Zak, Fryderyka Chopina 19A, tel: +48 68 326 50 30;
• Szkoła Policealna AWANGARDA — Zielona Góra, ul. Jedności 9/5, tel: +48 538 301 164;
• Free School PSKK, Stanisława Wyspiańskiego 21 · +48 68 325 54 22.
Добрый день. Меня интересует медсправка. Она должна быть определенного образца или нет и что в ней должно быть написано?
Ирина, это бланк установленного образца. Медучреждения знают о чем идет речь. Просто скажите им, что Вам требуется (для чего).
Справка на каком языке должна быть
Марина, медучреждения вряд ли сможет Вам выдать справку на каком-нибудь языке, кроме государственного. Если потребуется перевод, делать его придется Вам. А вот нужен он или нет конкретной школе – выяснять надо у них.
Здравствуйте, скажите пожалуйста зимой можно поступить? и если да то мне уже готовить визу?
Здравствуйте, Раушан. Информацию о наборе нужно узнавать в полицеальной школе, в которую вы желаете поступить.
Добрый день. Можно менять место учебы? Допустим начал во Вроцлаве, а закончить в Кракове?
Иван, у Вас виза и карты побыту?
Добрый день, подскажите пожалуйста, если оканчиваешь школу по специальности техник — информатик, можно ли будет устроиться на должность программиста или для этой должности только высшее образование должно быть?
Светлана, «программист» слишком широкое понятие. Многое зависит от специфики и, главное, опыта. Как правило, в объявлениях о работе фирмы пишут о необходимости высшего образования, но трудоустраивались люди и после полицеальной, и даже самоучки. Работодатели при собеседовании выдают тестовую работу, на нее и ориентируются при выборе. При этом, чем выше класс образования, тем выше первоначальная оплата.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, школы в городе Бельско Бяла. Спасибо
К примеру, эти:
• TEB Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 22, tel: 33 822 34 34;
• Policealna Szkoła Zdrowia, ul. Michałowicza 46/1, tel: 66 816 52 15$
• Centrum Edukacji Copernicus, ul. Cechowa 4, tel: 33 818 16 30.
Доброго вечора. Маю таке питання,хочу вступити на заочне навчання в поліціальну школу,коли можна подавати документи,якщо досконало не володію польською мовою,чи можна буде навчатись?
І ще таке,чи зможуть нам надати дозвіл на відкриття віз дітям, чоловік працює уже в Польщі,а я планую там навчатись,хочемо дітей теж забрати.
Визы детям получить можно. Сроки подачи документов могут варьироваться в зависимости от заведения – этот вопрос лучше уточнять в самой школе или на их сайте. Знание польского при поступлении, как правило, не проверяется, а при самих школах часто имеются языковые курсы. При этом обучение только на польском, не зная который Вы вряд ли поймете, о чем идет речь.
Здраствуйте
Если ли какие то штрафные санкции если я хочу забрать документы со школы(конкретно школа Косинус)
Но у меня открыта виза по их документам,закроют ли они её сразу или могут и не закрыть?
Юрий, школы виз не выдают и не закрывают. Но основание для Вашей визы – учеба. Нет основания, недействительна и виза. С какой оперативностью школа сообщит об утрате Вами оснований для визы – сказать невозможно.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я передумал учится в полицеальной школе, вернут ли мне аттестат о среднем образовании без штрафных санкций?
Виталий, это зависит от Ваших задолженностей перед школой и их внутренних правил. Теоретически, никто кроме суда не имеет права накладывать аресты на Вашу собственность.
Здравствуйте! Прочитал очень много статей про полицеальные школы, но нигде не нашёл и намёка на проблему, с которой столкнулся я: принять-то меня приняли в школу без проблем. Единственное, сказали, что у них была украинка, которой сказали платить намного больше денег, чем полякам. Это выяснилось после того, как она была зачислена и списки студентов ушли в министерство (собственно, оттуда и пришла эта новость).
Различается ли стоимость обучения для поляков и иностранцев?
Добрый день, Дмитрий. К сожалению, и я не смогу Вам помочь – впервые слышу о данной проблеме. Возможно, это не украинцы платят больше, а полякам дают какие-то скидки? Если удастся что-нибудь выяснить, напишу в этой ветке. А бесплатные направления Вам не подходят?
Добрый день.В Люблине есть ли такие школы кроме школы Futuna? Спасибо
Здравствуйте, Елена. Есть. К примеру:
• PERSPEKTYWA. ul. Staszica 5/6 (II p.), 20-081 Lublin, Tel: (81) 448-06-05, 730-469-777, email: lublin@perspektywa.szkola.pl
• Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. ul.Sulisławicka 7, 20-360 Lublin, tel. 81 748 18 81, 81 748 33 32, e-mail: sekretariat@sppss.lublin.pl
• Cosinus Lublin. 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 32 I piętro, tel.: 81 532 26 20, e-mail: lublin@cosinus.pl
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я имею временную карту побыта, но без права трудоустройства, в случае если я поступлю в полицеальную школу мне необходимо будет переоформлять карту побыта?
Здравствуйте, Ирина. Если захотите работать.
Здравствуйте. Хочу учиться в полицеальной школе и одновременно работать. Дает ли право работать карта побыту от школы? Спасибо.
Ольга, да, это один из основных плюсов полицеальных школ. Но мой совет – устраивайтесь после получения карты по учебе. Законом не запрещено обратное, но иногда возникали ситуации, когда уже работающим учащимся отказывали в карте. Почему – не ясно, но несколько таких случаев было.
Здравствуйте,есть ли в Седльце (Мазовецкое воеводство) подобные школы? Огромное спасибо)
Здравствуйте, Юлия. Посмотрите эти:
• EDICUS Szkoła Policealna i LO. 08-110 Siedlce, Plac Tysiąclecia 23, +48 (25) 644 32 42, siedlce@edicus.pl
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, ul. Młynarska 17, 08-110 Siedlce, tel.: 25 644 78 17, sekretariat@ckziu.siedlce.pl
• Cosinus. 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 47, tel./fax: 25 632 55 79, e-mail: siedlce@cosinus.pl
Добрый день! Где можно найти все школы в Польше и их контакты?
Добрый день, Людмила. Попробуйте здесь.
Добрый день. У меня такой вопрос( может быть у кого был подобный случай) подала документы в полиц. школу, занятия в конце сентября начинаются,но выяснилось что мне необходима операция ( которую хочу сделать в Украине) и недели 2 занятий надо пропустить. Как к этому относятся школы и какие оправдательные документы могут потребовать? Может подойдет перевод на польский выписки из истории болезни?
Здравствуйте, Оксана. Попробуйте связаться со школой и заранее прояснить этот вопрос. Так прямо и скажите, что по состоянию здоровья пропустите часть занятий: можно ли, какие документы предоставить и т.п.
Добрий вечір Підакажіьь будь ласка які або де я можу подивитись спеціальності поліціальної школи Косінус.Дякую
Добрый день. Попробуйте на их сайте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при наличии биометрического паспорта ( БЕЗ НАЛИЧИЯ ВИЗЫ) возможно ли подать документы в полицеальную школу и на основании зачисления на территории Польши оформить визу или карту побуту
Добрый день, Валентина. Если Вы гражданка Украины, то въехать и подать документы сможете. Виза оформляется только на родине. Подать на карту побыту по учебе в полицеальной школе можно.
Есть вариант (опять же, если Вы гражданка Украины) вовсе не получать визу. Устраиваетесь, приезжаете и сразу подаете на карту. Но! У Вас будет всего 90 дней для решения этого вопроса (90/180, которые дает «безвиз»). Еще раз, но! При подаче документов Вам поставят штамп, на основании которого Вы сможете находиться в Польше законно. Въезжать или работать нельзя, но прибывать можно.
Риск один – если Вам откажут в карте побыту, у Вас не останется никаких оснований для нахождения в РП. Придется выезжать и оформлять визу.
Одновременно с учебой , хотелось бы работать. Польское кадровое агентство сделало приглашение на работу с 02.10.17 по 30.03.17 . Приглашение выслали на электронную почту, оригинал придет 22.09.17. На учебу необходимо выехать 26.06.17 ( билеты выкуплены). Т.е. подать документы на визу не успеваю. Посоветуйте , как лучше поступить. Въехать на территорию Польши по биометрическому паспорту (я гр. Украины)., устроиться на работу, сдать документы в полицеальную школу, а затем подавать на карту побыту как студент полицеальной школы или на основании трудового договора ( приглашение пока на 6 месяцев)?
Ответила Вам здесь.
Очень хорошее и нужное дело делаете. Все грамотно и доступно изложено. Оказываете помощь в оформлении в полициальную школу? В Украине все отнекиваються.
Здравствуйте, Александр. Спасибо, на данный момент мы предоставляем только бесплатные онлайн консультации для наших читателей.
Здравствуйте. Могу ли я поступить в такую школу (мне 45 лет), на ассистента стоматолога или фармацевта, имея белорусский диплом учителя и Карту Поляка (планируем с семьёй переехать на ПМЖ в Польшу)? И ещё, где такие школы есть? Заранее благодарю за ответ.
Добрый день, Ольга. Ограничений по возрасту нет. Для поступления достаточно диплома о среднем образовании. Школы такие есть практически в каждом городе. Конкретные специальности надо смотреть в конкретной школе.
Вы имеете в виду аттестат об окончании средне школы? Можно ли предоставлять диплом послевузовский (белорусский)?
Думаю, можно. Но лучше уточнить этот вопрос непосредственно в школе.
У меня рабочая виза 180 на 360. Могу ли я по приезду в Польшу подать на карту побыту? Еду на заочное отделение. Если поехать по биометрике на 3 мес и там подать на карту и бывали такие случаи что карту на заочке не давали?
Здравствуйте. Случаи бывали всякие. Но, как правило, все неприятности связаны с ошибками в документах. Поступить Вы можете по любому сценарию – выбирайте, как Вам будет удобно. С заочниками проблем не возникало, если школа действительно полицеальная, а не некие курсы при ней. Надо задать прямой вопрос администрации: учась здесь, я могу получить карту побыту?
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,нацвиза в связи с учебой заканчивается 14.09.2017.Но я хочу сейчас уже подать документы на нацвизу на следующий учебный год.Могу ли я в августе подать документы с просьбой открыть 25.09.2017?Не скажут ли мне подавать доки после окончания действия текущей визы?Спасибо за ответ.
Здравствуйте, Анастасия. Документы у вас не примут, так как текущая виза еще не закончилась. Можно аннулировать ее, а затем подать всё необходимое.
Подскажите пожалуста, дочка поехала в Краков поступають в полицеальную школу. После поступления какие наши дальнейшие действия в Україні и в Польши. Спасибо
Добрый день, Елена. Получить подтверждение поступления, оформить визу, приехать в Польшу и хорошо учиться. Можете сразу же подавать на карту побыту.
Скажите пожалуйста, мне 17 лет, я окончила 11 классов в Украине возможно ли поступить?
Здравствуйте, Ангелина. Прочитайте еще раз внимательно статью. В ней мы четко указали, что поступить в полицеальную школу можно с 18 лет. Вам нужно еще подождать 1 год. За это время рекомендуем вам хорошенько подучить польский язык. Знание польского будет большим плюсом при вступлении и адаптации к другой стране.
Скажите, пожалуйста, могу ли я учиться в данной школе сразу на нескольких направлениях?
Добрый день, Анастасия. Запретов на параллельное обучение не существует. Если позволяют время, средства и внутренние правила школы, учитесь на здоровье!
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста.
Если я выбираю конкретное направление, которое будет длиться 2-3 семестра, после его окончания я смогу продолжить обучение, но по другой специальности? Скорее всего нужно будет продлять визу? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Анастасия. Новая учеба – новое приглашение, новая виза.
Добрый день, из интернета прочел что есть несколько графиков обучения, дневной, заочный и по выходным 1 раз в неделю в сумме получается 4 раза в месяц.
Дают ли карту временного побуду и можно по ней работать если обучаться по последнему варианту, или основанием для карты есть только дневное посещение ?
Добрый день, Роман. Если школа официальная, то карту можно получить по любой форме обучения. Чаще иностранцы выбирают именно заочную, т.к. остается время на работу, а карта позволит трудоустроиться официально.
Здравстауйте! Интересует обучение в полицеальной школе Вроцлава по специальности — техник информатик. Есть ли бесплатные школы с такой специальностью?
Здравствуйте, Андрей. Да, в Вроцлаве есть такие школы. К примеру, Косинус предлагает профессию TECHNIK INFORMATYK. Обучение бесплатное. Продолжительность – 2 года. Посмотрите детали на их сайте.
Добрый день, хочу поступить в высшую школу, но в визовом центре сказали что откроют шенген на 90 дней пребывания, а обучение год. Как быть, правда ли это и какие ещё полицеальные школы кроме Жак есть в Гданьске? Большое спасибо!
Добрый день, Юля. Странная ситуация. Вы предоставили приглашение, в котором указан срок обучения? Возможно в нем ошибка? Проверьте.
Еще в Гданьске, как минимум, есть:
• Cosinus — Szkoły Policealne i Licea dla dorosłych / aleja Grunwaldzka 102 · 58 301 01 99.
• Gdańska Szkoła Policealna / Cystersów 13 · 58 552 50 00.
• Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 2 / Aleja Generała Józefa Hallera 17 · 58 341 25 93.
Насчет последнего не уверена – возможно там только административные кадры, но Вы можете позвонить и уточнить.
добр день куда мне обратиться чтоб здать документы в полицеальную школу?
Владимир, в школу!
Здравствуйте! Моя сестра после 9 классов в украинской школе поступила в лицей в Варшаве, но к сожалению, по окончанию лицея один из экзаменов (матура)ей не засчитали. В этом году она пытается поступить в школу полицеальную. В следующем году мы планируем поступать в университет. Подскажите пожалуйста, для этого ей опять нужно будет сдавать матуру или достаточно будет диплома со школы полицеальной (у сестры есть карта поляка). Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Анастасия. После 9 класса можно поступить в полицеальную, после полицеальной – в ВУЗ. Также в университет можно поступить после лицея. Так что Вашей сестре нужно или заканчивать лицей (сдавать матуру), или szkoła policealna.
Обратите внимание, что у некоторых ВУЗов есть свои особые правила приема. Поэтому, выбрав университет, нужно уточнить с каким предыдущим образованием можно к ним поступать.
Здравствуйте, интересует вопрос важный. Может немного не по теме. Имеет ли человек право работать с национальной визой при обучении на годовых интенсивных курсах языковых при университете. Виза получается на основании годовых интенсивных курсов, более 900 часов
Добрый день, Андрей. Немного скользкий вопрос. Виза – это разрешение на въезд в страну. В Вашем случае она выдана на основании учебы. Кроме этого она почти ничего не разрешает. Но! Обучаясь на языковых курсах, Вы имеете право на Карту часовего побыту, а уже это разрешение даст Вам право и находиться в стране, и работать легально.
Здравствуйте , Дмитрий. Могу ли я подать документы в конце июля в техникум Cosinus? Если да , то можно перечень документов
Здравствуйте, Ирина. Эту информацию вам может предоставить только эта школа.
Добрый день ! Меня интересует обучение в полицеальной школе на бухгалтера ,скажите есть ли такая специальность в школе Слупска(Поморское воеводство )
?
Здравствуйте, Наталья. Да, есть. К примеру, в TEB Edukacja Слупска есть профессия Technik rachunkowości — księgowość firm.
Добрый день. Очень интересует такой вопрос: можно ли имея воеводскую визу, находясь в Польше месяц и не работая, подать документы в школу? Надо ли переделывать визу и возвращаться в Украину?
Здравствуйте, Лика. По закону Ваша виза сейчас недействительна. Но Вы можете попробовать подать документы, а далее оформить Карту побыту. Школа станет отличным способом легализации в стране.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имею карту Поляка, творческую специальность, знание польского языка на простом, коммуникативном уровне. Примут ли меня на обучение в полициальную школу на специальности медицинских направлений（ассистент зубного техника или фармацевт)? Имею желание сменить сферу профессиональной деятельности с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Добрый день, Наталья. Должны принять. Не вижу никаких препятствий.
Здравствуйте. Меня интересует специальность «Менеджмент » в Познани. На бесплатное можно поступить?
Здравствуйте, Яна. Все зависит от выбранной вами полицеальной школы в Познани.
Доброго времени суток, в городе Сосновец есть такая школа? Спасибо!
Здравствуйте, Алла. Да, в Sosnowiec есть множество полицеальных школ, среди них:
— Wyższa Szkoła Medyczna
— Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
— Centrum Edukacji Siódemka
— Medan. Niepubliczna Policealna Szkoła Farmaceutyczna
— Wyższa Szkoła Humanitas
— и другие.
Добрый день. Я хочу поступить в полициальную школу. У меня в Украине дипломы с техникума и горного университета о экономическом образовании. Но практики нет, работала по др специальности. Какую специальность вы под скажете выбрыть если у меня нет знания польского языка? И что для начала я должна делать, куда обратиться?
Спасибо.
Здравствуйте, Влада. Мы не можем вам советовать какую-либо специальность, это только ваше решение. Можем лишь дать 1 важный совет — выбирайте школы, которые на протяжении многих лет зарекомендовали себя.
Здравствуйте! Подскажите, могу ли я поехать учиться в полицеальной школе и взять с собой трехлетнего ребенка?Не будет ли проблем с устройством в садик?
Добрый день. Теоретически, являясь учащейся полицеальной школы, Вы можете составлять приглашение на гостевую визу. Но закон трактует этот момент неоднозначно и на практике в разных Воеводствах существуют различные, порой кардинально противоположные, правила. Вам лучше обратиться в конкретный уженд для разъяснений.
Добрый день, скажите, а есть ли какой-то рейтинг полицеальных школ Польши?
Здравствуйте, Николай. Возможно и есть неофициальный. А официальный нам не известен, к сожалению.
Дмитрий, здравствуйте!
Мы с подругой поступили в полицеальную школу в Кракове, называется она «GoWork». Учиться мы будем заочно 2 года. В Санкт-Петербурге нам дают туристическую визу на этих основаниях. Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать карту временного побыту при условии, что мы снимем квартиру, сделаем замельдование и pesel. А то столько разной информации. Одни говорят, что по полицеальной школе не дают внж. Буду очень благодарна за ответ.
Добрый день. Учеба в полицеальной школе дает возможность и легального нахождения в стране, и трудоустройства. В этом одни из основных плюсов данной формы обучения. Другое дело, что не все выдающие себя за полицеальные школы являются такими по факту, но, насколько мне известно, с GoWork в этом плане все в порядке. Для более точной информации обратитесь непосредственно к школьной Администрации с прямым вопросом: предоставят ли они все необходимые документы для ВНЖ.
Здравствуйте есть ли Szkoła Policealna с музыкальным уклоном, оркестровые исполнительство, преподаватель, дирижирование, вокал, церковная музыка, артист оркестра, вокалист. (К слову есть высшее музыкальное образование)