Что такое полицеальная школа?

Полицеальная школа (польск., Szkoła policealna) – это профессиональное учебное заведение Польши, акцент в котором сделан на приобретение учащимся специальности. Юридически относится к категории средних-специальных / средних-профессиональных, но по факту значительно отличается от других учебных заведений данной категории, являясь обособленным типом школ.

Возраст учащихся, которые могут поступить в полицеальную школу, не ограничен (при соответствии прочих условий). Именно поэтому их часто выбирают иностранцы, желающие достаточно быстро овладеть профессией, подтвержденной дипломом, признаваемым в РП и ЕС в целом.

Само слово «policealna» по смыслу можно перевести как «послелицейная» или «послесредняя». Кроме прочего, это означает необходимость иметь среднее образование для зачисления в Szkoła policealna.

Типы полицеальных школ

Все полицеальные школы можно разделить на два основных типа:

Государственные, поддерживаемые государственными фондами. Частные (негосударственные) с общественными правами.

Все типы полицеальных школ реализуют основную учебную программу Министерства национального образования РП. То есть в любом случае программа обучения должна соответствовать установленной государством. Нередко различия в государственных и частных школах связаны и с платной / бесплатной формой образования (к этому вопросы мы еще вернемся далее).

Как проверить полицеальную школу? Полная информация об учебных заведениях, легально дающих этот тип образования, содержится в реестре MEN. Помните, что школы, которых нет в данном перечне, являются неофициальными и не дадут необходимого свидетельства / диплома.

Когда набор в полицеальную школу?

Определяет, когда набор в полицеальную школу, каждое учебное заведение самостоятельно. Как правило, начинается регистрация с первого летнего месяца и длится до окончания свободных мест.

Здесь надо остановиться на том факте, что никаких вступительных экзаменов в полицеальную школу на сдают, соответственно, зачисление происходит в порядке живой очереди. Кроме прочего, это означает, что в зависимости от популярности школы, специализации, направления, окончание набора может произойти до начала учебного года (если все места будут заняты), но иногда набор переходит и на сентябрь (если места еще остались).

Узнавать, когда можно поступить в полицеальную школу, необходимо в конкретный год и конкретном учебном заведении. Сделать это лучше заранее – информация появляется на сайтах за несколько месяцев до начала приема документов.

Кто может поступить? Условия зачисления

Главное условие, которое одновременно является и причиной основной путаницы для иностранцев, это наличие среднего образования. Чтобы разобрать в ситуации, исключим сразу случаи, не вызывающие вопросов. Однозначно поступить в полицеальную школы могут:

получившие среднее образование в Польше и сдавшие Матуру (экзамен на аттестат зрелости);

получившие среднее образование в одной из стран бывшего СССР и имеющие соответствующий школьный аттестат.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! По завершающему пункту несколько комментариев. Школьное образование, полученное в СССР или странах, образовавшихся после его распада, признается в Польше. Не требуется действий по нострификации или аналогичные процедуры. Однако сам аттестат может потребовать присяжного перевода

Как поступить в полицеальную школу без аттестата?

Теперь о нюансах. По закону, поступить в Szkoła policealna могут лица, окончившие учебное заведение среднего образования. Это «окончание» не означает положительной сдачи Матуры (которое, например, обязательно для зачисления в польский вуз). Другими словами, поступить в полицеальную школу могут и те, кто прошел весь курс обучения средней школы, но по каким-то причинам не сдал экзамены на аттестат зрелости (Matura). Достаточно подтверждения факта обучения (соответствующей справки).

Однако куда большую путаницу составляют иностранные дипломы. Еще раз – если есть школьный аттестат (в том числе и при наличии диплома), этого достаточно. Но нередко в полицеальные школы поступают люди, получившие средне-специальное, среднее-техническое и даже высшее образование за границей, но утратившие (например, потерявшие) свои аттестаты. Иностранцы справедливо считают, что так они быстрее и дешевле получат профессию, чем нострифицируя дипломы.

Сложность в том, что некоторые школы принимают дипломы (без нострификации!) в качестве подтверждения среднего образования (к примеру, понимая, что нельзя было поступить в вуз, не окончив школу), а другие упираются, требуя исключительно отдельного школьного аттестата. Уточнять этот момент стоит заранее в выбранном учебном заведении.

Какие документы нужны для полицеальной школы?

Полные детальные списки необходимых документов так же могут быть индивидуальными для каждой школы. Однако есть и общий обязательный перечень:

Документ, подтверждающий наличие среднего образования, с учетом вышесказанных нюансов (еще раз напоминаем о присяжном переводе для иностранных документов).

Медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к обучению по данному направлению.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Чуть подробнее про медосмотр для полицеальной школы. Ничего особо сложного в нем нет, и каких-либо детальных проверок здоровья не проводится. Однако в общих параметрах человек должен соответствовать и возможности обучения в имеющихся условиях, и выполнения работ по выбранной специальности. К примеру, вряд ли человеку с серьезными проблемами со зрением стоит идти на специальности, связанными с компьютерной техникой, а имеющим большие сложности с двигательными функциями – на профессии, связанные с физическим трудом.

Как поступить в полицеальную школу в Польше?

Для зачисления в полицеальную школу стоит выполнить следующие действия:

Выберите профессию, подходящую и по предрасположенности, и по состоянию здоровья. Выберите школу, соответствующую вашим запросам. К примеру, можно использовать данный сервис для поиска учебного заведения (только не забывайте проверять его в реестре MEN). Соберите обязательные документы. Уточните в выбранной школе все детали зачисления, в том числе и дополнительные документы. Составьте перечень вопросов, которые вы не смогли решить (например, какие документы об образовании принимает выбранная школа), и выясните ответы непосредственно в школе. Уточните время начала приема документов. Подайте документы и дождитесь подтверждения зачисления.

Конечно, в некоторых условиях пункты этого списка могут меняться местами, или вовсе отсутствовать. Но в целом процесс выглядит именно так.

Как проходит обучение в полицеальной школе?

Обучение может быть нескольких форм:

На будних днях : дневное и вечернее – не менее трех дней в неделю с понедельника до пятницы.

: дневное и вечернее – не менее трех дней в неделю с понедельника до пятницы. На выходных: по субботам и воскресениям.

От формы обучения зависит и нагрузка. Очевидно, что при учебе на выходных в день будет больше занятий, выше будет и уровень самостоятельных работ.

Сколько длится обучение?

Продолжительность программы обучения зависит от выбранной профессии. Существуют программы от 2 до 5 семестров, то есть от 1 до 2,5 лет.

Иногда длительность обучения зависит и от выбранной формы – при занятиях на буднях ту же профессию в некоторых случаях можно получить быстрее, чем при учебе на выходных.

Сколько стоит обучение в полицеальной школе в Польше?

В большинстве случаев, особенно, когда речь идет о государственных школах, обучение бесплатное. Но некоторые направления могут быть платными – стоимость в каждом случае своя.

Отдельного внимания заслуживают штрафы за прогулы, практикуемые многими бесплатными школами. Как правило, если человек пропустил без уважительной причины более половины занятий, он должен заплатить штраф от 150 до 350 злотых в семестр (сумма зависит от школы).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Необходимо выяснить и наличие т.н. неочевидных платежей. Даже при декларируемом отсутствии стоимости обучения, некоторые школы могут взимать отдельные средства за подготовку к экзаменам, учебные пособия и т.п. Эти нюансы так же стоит выяснить заранее.

Положена ли учащимся школьная легитимация?

Получение легитимации школьной в большинстве случаев возможно для всех учащихся. Напомним, что речь идет о некоем аналоги студенческого билета, дающем право на различные льготы, скидки и т.п.

Однако надо понимать и другое – многие льготы связаны не только с наличием легитимации, но и с возрастом учащегося. Все эти нюансы стоит уточнять в конкретном населенном пункте (гмине, повяте, городе и т.д.).

Что дает окончание полицеальной школы?

Основные плюсы для иностранца, окончившего полицеальную школу, заключаются в следующем:

Получение профессии , важной на рынке труда за 1 – 2,5 года.

, важной на рынке труда за 1 – 2,5 года. Опыт : «послесреднее» образование направлено на развитие практических навыков, необходимых для выполнения данной профессии, которые позже понадобятся в реальной работе. В Szkoła policealna проходят стажировки, которые кроме необходимого опыта, помогут установить контакты с потенциальными работодателями.

: «послесреднее» образование направлено на развитие практических навыков, необходимых для выполнения данной профессии, которые позже понадобятся в реальной работе. В Szkoła policealna проходят стажировки, которые кроме необходимого опыта, помогут установить контакты с потенциальными работодателями. Подтверждение навыков : сдача профессионального экзамена и наличие диплома подтвердят полученные навыки по профессии. К этому вопросу мы еще вернемся далее.

: сдача профессионального экзамена и наличие диплома подтвердят полученные навыки по профессии. К этому вопросу мы еще вернемся далее. Совершенствование языка : занятия ведутся на польском языке. Участие в занятиях позволит попрактиковаться, выучить специальную лексику, важную для выбранной профессии.

: занятия ведутся на польском языке. Участие в занятиях позволит попрактиковаться, выучить специальную лексику, важную для выбранной профессии. Работа в Польше без разрешения после окончания школы.

Отдельное внимания стоит обратить на подтверждение знания языка. С одной стороны, с 2024 года диплом полицеальной школы более не является основанием для получения языкового сертификата без экзаменов, но с другой – в некоторых случаях сертификат может быть заменен свидетельством об окончании польского учебного заведения, и такой документ подойдет. Например, так обстоят дела с подтверждением знания языка для карты долгосрочного резидента ЕС.

Какое образование получает выпускник «полицеалки»?

Полученное образование называют средним-профессиональным. В принципе, в этом названии содержится все необходимое.

Имея диплом полицеальной школы, иностранец подтверждает и наличие среднего образования, и профессии, признаваемых не только в Польше, но и в других странах Евросоюза.

Документы об окончании полицеальной школы

Кратко напомним, о документах, которые получит иностранец, окончивший Szkoła policealna:

Свидетельство об окончании школы (świadectwo ukończenia szkoły policealne). Это подтверждение самого факта прохождения обучения в школе. Его выдадут всем, кто прошел весь курс и был допущен к профессиональным экзаменам, даже если эти экзамены не были сданы.

Сертификаты о сдаче профессиональных экзаменов (certyfikat kwalifikacji zawodowej). Профессия может требовать от 1 до 3 профессиональных экзаменов. Данные сертификаты подтверждают их сдачу.

Диплом о получении профессиональной квалификации (dyplom zawodowy). Получивший все сертификаты (сдавший все профессиональные экзамены), получает диплом.

Только dyplom zawodowy является подтверждением приобретенной профессии. Однако и świadectwo ukończenia szkoły policealne (без диплома) дает иностранцу часть возможностей, в частности право на работу без разрешения.

Можно ли работать в Польше, учась в полицеальной школе?

Это очень важный для многих иностранцев вопрос. Факт окончания школы, как уже отмечалось выше, работать без разрешения позволяет. Однако в процессе обучения такого права нет (как, к примеру, у студентов вуза).

Это не значит, что факт прохождения обучения запрещает трудоустройство. Это означает, что при отсутствии других прав на работу (например, статус временной защиты или карта побыту с доступом к рынку труда), для трудоустройства нужно получать отдельное разрешение.

Полицеальная школа и легализация иностранцев

Прежде всего, иностранцы могут получить визы по полицеальной школе. Это актуально, если других оснований для нахождения в Польше у учащегося нет.

Есть возможность и оформления специальной карты побыту по полицеальной школе. Однако здесь есть свои сложные нюансы, в частности, необходимо четко указать основания для карты – иные обстоятельства: намерение начать или продолжить обучение или профессиональную подготовку на территории Республики Польша (inne okoliczności: zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe – lit.b, p.3, ust.1, art.189 Ustawy o cudzoziemcach).

Карту, как правило, выдают на 1 год. С возможностью получить следующую, если обучение продолжается.

Часто задаваемые вопросы Обязательно ли сдавать Матуру для поступления в полицеальную школу? Нет. В полицеальные школы принимают и тех, кто прошел все обучение в средней школе, но не сдал Матуру. Существуют ли возрастные ограничения для зачисления в Szkoła policealna? Таких ограничений нет. Вместе с тем, для обучения требуется медицинский допуск к профессии, и если врач посчитает, что возврат может стать причиной несоответствия данного человеку выбранной специальности, обучение будет невозможно. Есть ли вступительные экзамены в полицеальные школы? Нет. Зачисление происходит в порядке поданных документов (живая очередь). При соответствии претендента всем необходимым условиям. Сколько учатся в полицеальной школе? Срок обучения зависит от выбранной профессии и формы получения образования. Период обучения может составить от 1 до 2,5 дет (от 2 до 5 семестров). Можно ли получить карту побыту по полицеальной школе? Да, такая возможность существует. Однако надо быть очень внимательным при описании оснований для карты – это должны быть «иные обстоятельства», указанные в art.189, ust.1, p.3, lit.b Ustawy o cudzoziemcach (Законе РП об иностранцах).