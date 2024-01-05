Кто такой Technik masażysta?

Массажист (техник массажа, technik masażysta) – это специализация, полученная в ходе среднего профессионального образования, позволяющая работать в государственных и частных медицинских учреждениях, ассоциациях инвалидов, спортивных клубах, салонах красоты, оздоровительных центрах и т.п., а также оказывать массажные услуги в качестве самозанятого (предпринимателя).

Люди, уже изучившие основную информацию о польском среднем образовании, легко догадаются, что слово «техник» в данном случае означает уровень учебных заведений, где можно получить эту специальность. Речь идет прежде всего о полицеальных школах, но аналогичные знания могут предлагаться и в учебных заведениях схожего уровня (например, профессиональные училища).

Однако акцент в данной статье будет сделан именно на полицеальных школах.

Требования к поступающим

Поступить в полицеальную школу, в том числе на направление массажиста, можно после окончания средней школы. При этом под «окончанием» подразумевается именно сам факт ее завершения (в том числе, если не сдана Матура).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Школьное образование, полученное в Украине, Беларуси, России признается в Польше. Для поступления в школу будет достаточно школьного аттестата. При этом не имеет значения наличие других типов образования – даже окончившие вуз на родине могут поступить в полицеальную школу на основании аттестата о среднем образовании.

Остальные требования достаточно стандартны. Будет предоставлено направление на медкомиссию, которая должна подтвердить возможность работать массажистом по состоянию здоровья.

В качестве негативного решения могут выступать, например:

Отсутствие конечностей или их неполное функционирование.

Наличие хронических заболеваний, передающихся при контакте с другими людьми.

Психологические противопоказания.

Относительно последнего – медицинская комиссия может и не включать обследование у психолога. Однако существует категория людей, для которых непосредственный контакт с кожей / телом другого (часто незнакомого) человека вызывает дискомфорт. Таким людям, наверное, стоит поискать себя в других профессиях и без рекомендаций специалистов.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще один фактор – знание польского языка. Для зачисления в школу, как правило, языковых знаний (подтверждающих их документов) не требуется. Но на практике и для обучения, и для последующей работы без языка обойтись крайне сложно. С другой стороны, по мнению многих окончивших полицеальную школу, сам факт обучения является отличной языковой практикой.

Где пройти курсы массажа в Польше?

Как и указывалось выше, рассматривать будем полицеальные школы, как наиболее популярные у иностранцев, желающих овладеть данной профессией. Из-за востребованности специальности возможность получить образование предоставляет большинство из этих учебных заведений.

Что касается конкретных населенных пунктов, то проще всего найти возможные варианты через поисковик, забив «[город по-польски] szkoła policealna technik masażysta» .

Если по какой-то причине не удается воспользоваться вышеуказанным советом, предлагаем для ознакомления ряд ссылок (в отдельном pdf-документе), только обратите внимание, лишь небольшая часть из них ведет на школы в конкретных городах, остальные – на сайты полицеальных школ, имеющих представительства во многих населенных пунктах:

Когда набор в полицеальные школы?

Точные даты начала набора определяются школами ежегодно. Как правило, это июнь. Вступительных экзаменов в полицеальных школах нет, поэтому зачисление происходит в порядке живой очереди – кто раньше подал документы, тот раньше поступил.

Окончание набора связано с завершением свободных мест. Иногда (редко!), если не все места заняты, набор может продолжаться и до начала сентября.

Когда начинаются курсы массажиста в Польше?

Учеба начинается в сентябре. Однако не с 1-2 числа, как в случае некоторых других учебных заведений, а по следующему графику:

Дневное и вечернее обучение – с первого понедельника сентября.

Учеба выходного дня – с первой субботы сентября.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Иногда школы практикуют два набора в год. Второй начинает обучение с марта – апреля. Однако это свойственно не всем учебным заведениям, и уточнять такую возможность необходимо непосредственно в выбранной школе.

Сколько длятся курсы массажиста?

Программы обучения на техника-массажиста в полицеальных школах предполагают двухгодичное обучение.

Программы государственные, но в некоторых школах могут незначительно отличаться за счет расширения перечня изучаемого.

Как проходит обучение на техника массажиста?

Прежде всего о типах обучения. Их встречается три вида:

Дневное – не менее 3х раз в неделю по будням с утра и до обеда.

Вечернее – так же не менее 3х раз по будням, но во второй половине дня.

По выходным – по субботам и воскресениям.

Программы везде схожие, соответственно, насыщенность учебного дня и домашняя нагрузка могут быть разными.

Учеба

Еще раз – учеба длится 2 года. За это время будут пройдены следующие обязательные предметы:

Общие предметы Основы предпринимательства Теоретические предметы Анатомия и психология Охрана труда и техника безопасности Первая помощь Теория массажа Основы физиотерапии Отдельные клинические проблемы Межличностное общение Здравоохранение Профессиональный иностранный язык Практические предметы Лаборатория физиотерапии Студия массажа

Под «профессиональным иностранным», как правило, понимается медицинский английский (терминология и пр.). Могут быть добавлены более специальные предметы, например, связанные с реабилитационным или спортивным массажем.

В процессе обучения выставляются оценки, суммарные результаты по которым дают основания для выдачи свидетельства об окончании школы. Однако для получения диплома необходимо сдать экзамены.

Сдача экзамена

По результатам обучения необходимо сдать итоговый квалификационный экзамен. Сдается он, как правило, в той же школе, но перед государственной комиссией.

Для массажиста это один экзамен, но:

Во-первых, он состоит из двух частей: теоретическая и практическая. Во-вторых, включает в себя вопросы почти по всем вышеуказанным предметам.

Разберем подробнее, как сдаются экзамены, понимая, что речь идет об обобщенной процедуре, которая в конкретной школе может незначительно отличаться.

Теоретический экзамен

Теоретический экзамен представляет собой тест. Чаще всего это компьютерное тестирование, но иногда встречаются до сих пор и тесты на бумажных носителях.

Параметры тестирования:

Количество вопросов – 40.

Правильных ответов на вопрос – 1.

Предоставляемое время – 60 минут.

Тест считается сданным при 50% правильных ответов.

Еще раз подчеркнем, вопросы могут быть практически из всех изученных предметов. Подбираться в тесты они могут в автоматическом режиме. Пример такого теста предлагаем к ознакомлению далее:

Практический экзамен

На практических экзаменах проверяют умение подготовить и провести массаж, а также умение документального сопровождения выполняемых обязанностей. Например, потребуется:

подготовить массажную станцию к работе;

подготовить пациента к массажу, в том числе обсудить противопоказания и анатомические особенности;

провести процедуру;

определить и указать пациенту на упражнения для выполнения дома;

заполнить карту пациента.

Экзаменуемому дается 10 минут на ознакомление с заданием и экзаменационной станцией. Это время не входит в период экзамена, на который выделяется от 120 минут до 240 минут.

Каждая необходимая операция оценивается комиссией. Практическая часть экзамена на профессионального массажиста будет считаться сданной, если экзаменуемый наберет 75% возможных баллов.

Получение свидетельства, сертификата MED.10 и диплома

Кратко напомним, какие документы получают выпускники полицеальных школ:

Свидетельство об окончании школы – получают все, допущенные к экзаменам, то есть те, кто прошел весь этап обучения с результатом выше неудовлетворительного. Сам по себе этот документ ничего не дает потенциальному массажисту, так как не предполагает доступа к профессии. Сертификат о сдаче профессионального экзамена. Его выдают за каждый сданный предмет. В случае массажиста – это один экзамен, соответственно, и сертификат будет один. Его и называют MED.10 (к этому термину мы еще вернемся далее). Диплом о присвоении профессии. Главный документ, подтверждающий, что человек может работать массажистом. Выдается при наличии всех сертификатов (в данном случае одного).

Могут еще выдаваться приложения к диплому на английском языке для использования в других странах ЕС.

Что означает MED.10 и может ли быть другой сертификат?

Название «MED.10» — это не более, чем официальное название квалификации техника массажиста. При обучении по официальной программе именно этот сертификат и будет выдан в случае сданного экзамена.

Небольшая сложность здесь заключается только в том, что до 2019 года эта квалификация называлась «Z1», а в период с 2019 по 2021ый – «MS1».

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Лицам, получившим сертификат до введения понятия MED.10, не нужно предпринимать каких-либо мер по изменению документов. Они считаются действующими наравне с МЕД.10.

Сколько стоит обучение на массажиста?

В подавляющем большинстве случаев обучение происходит бесплатно. Это не освобождает от необходимости нести расходы на оформление документов, фото, дорогу до места обучения и т.п.

Однако за прогулы предполагается штраф. Если учащийся без уважительной причины пропустил 50% или более занятий в семестр, он будет оштрафован на сумму, установленную школой (ориентировочно это 150 – 300 злотых).

Работа после окончания курсов

С дипломом техника массажиста можно найти работу, к примеру:

в физиотерапевтических, массажных или СПА-кабинетах;

в фитнес-клубе, тренажерном зале или спортивном комплексе;

в реабилитационных центрах;

частных и государственных больницах, госпиталях, поликлиниках и других медицинских учреждениях;

в санаториях.

Многие предпочитают начать собственное дело, открыв массажный кабинет или оказывая услуги на дому.

Зарплата массажиста в Польше

Оплата труда во многом зависит от опыта и географии оказания услуг. В среднем зарплаты массажистов колеблются в районе 5000 – 6000 злотых.

Больше можно заработать на собственном бизнесе. Там доходы могут составлять и до 10000 злотых.

Подытожим. Работа массажистом интересна многим иностранцам в Польше. Для законного трудоустройства по данной профессии необходимо специальное образование, получить которое можно в полицеальной школе.

Срок обучения – 2 года. По окончанию необходимо сдать государственные экзамены, и получить соответствующий диплом.