Можно ли найти хорошую работу после полицеальной школы?

В подавляющем большинстве случаев целью поступления в полицеальную школу является последующее трудоустройство. Будь это не так, в данном учебном заведении не было бы никакого смысла.

Однако наши постоянные читатели знают, что мы не из тех, кто будет, страдая восторженным оптимизмом, голословно «гарантировать» работу ради привлечения внимания (мы скорее расскажем о том, как полицеальные школы обманывают учеников). В реальности вероятность последующего трудоустройства связана со множеством сопутствующих факторов, в частности:

с верным выбором профессии;

с востребованностью специальности после окончания школы в выбранном для работы регионе;

с наличием дополнительных навыков;

со знанием польского языка;

с возрастом иностранца и многими другими факторами.

Самые популярные специальности в полицеальных школах

И снова начнем с относительности информации. Не существует официальных топов по профессиям (по крайней мере, на момент публикации данного материала, обнаружить их не удалось). Все рейтинге, которые есть в сети, составлены либо энтузиастами, либо самими школами (что может быть и маркетинговым ходом).

Мы консолидируем информацию по нескольким из таких топов, но при выборе не рекомендуем полностью ориентироваться исключительно на них. О том, как выбрать профессию подробно поговорим отдельно.

Топ-10 самых популярных направлений

Проанализировав данные нескольких школ, можно составить следующий рейтинг:

Техник фармацевт (technik farmaceutyczny). Ветеринарный техник (technik weterynarii). Декоратор интерьеров (dekorator wnętrz). Техник по администрированию (technik administracji). Электротехник (technik elektryk). Специалист по слухопротезированию (protetyk słuchu). Зубной техник (technik dentystyczny). Ассистент стоматолога (asystentka stomatologiczna). Диетолог (dietetyk). Техник-архивариус (technik archiwista).

Что здесь видно? Что среди наиболее популярных есть и действительно востребованные экономикой (например, электротехник или зубной техник), и такая «экзотика», как ветеринарный техник или архивариус. Связано это с тем, что ряд обучающихся выбирают направление не по конкретной специализации, а по другим параметрам, к примеру, по простоте программы или сроку обучения.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий

Разумеется, речь идет о профессиях, которые можно получить в полицеальной школе, а их уровень оплаты зависит от многих факторов, в том числе выбранного региона, наличия опыта, плотности конкуренции. Тем не менее, можно выделить следующие профессии по уровню заработка:

Техник косметологических услуг (Technik usług kosmetycznych). Визажист (Wizażysta). Флорист (Florysta). Техник по охране труда и технике безопасности (Technik bezpieczeństwa i higieny pracy). Техник по администрированию (Technik administracji).

Здесь бросается в глаза, что как минимум 3 из 5 указанных специальностей подразумевают, в том числе, возможность открытия собственного дела – речь конечно о косметологе, визажисте и флористе. Вероятно, с этим в первую очередь и связан потенциальный уровень дохода.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом нужно обратить внимание и, например, на техника по охране труда. Все больше поступает различной информации о большой востребованности этих специалистов. Однако – и это принципиально важно – программа подготовки должна включать акцент на современные производства, использующие функциональности автоматизации, искусственного интеллекта и т.п.

Топ-10 медицинских профессий

Наверное, «медицинских» в данном случае нужно взять в кавычки или использовать термин «околомедицинских», так как настоящее медицинское образование – это многолетний процесс, связанный со специальным вузом, интернатурой и т.д.

Однако среди иностранцев в Польше очень много людей, имеющих на родине отношение к медицине, и которые до момента полной нострификации своей профессии нередко выбирают смежные.

Топ-10 в данном случае выглядит следующим образом:

Массаж-реабилитолог (Masaż z rehabilitacją). Ассистент стоматолога с ортодонтией (Asystentka stomatologiczna z ortodoncją). Стоматолог-гигиенист с имплантологией (Higienistka stomatologiczna z implantologią). Диетология, в т.ч. спортивное питание (Dietetyka z suplementacją sportową). Зубной техник с модулем термоформования (Technik dentystyczny z modułem termoformowania). Фармацевтический техник (Technik farmaceutyczny). Медицинский работник (Opiekun medyczny). Биомассажист (Biomasażysta). Специалист по слухопротезированию (Protetyk słuchu). Техник-ортопед (Technik ortopeda).

Не исключено, что в представленных наименованиях профессий есть некоторые неточности из-за перевода. Ориентироваться стоит на польский вариант написания.

Какие профессии можно получить бесплатно?

Это очень важный для многих иностранцев вопрос. Далеко не всегда в наличии есть достаточно для получения образования средств, и уж точно почти всегда есть желание сэкономить.

С одной стороны, здесь все просто – практически любое направление может быть бесплатным. С другой стороны, сложность заключается в том, что каждая школа сама определяет и профессии, которые может предложить получить без оплаты, и количество таких учеников. Это может быть связано и с соответствующими программами местных властей, спонсирующих обучение.

Вывод один – выяснять наличие бесплатных мест необходимо в конкретной полицеальной школе, в конкретный момент времени.

Однако даже найдя бесплатное направление, стоит очень внимательно проверить наличие скрытых платежей. В частности, заявляя о бесплатном обучении, школа может требовать средства:

за обработку документов;

за экзаменационную сессию;

за пересдачу экзаменов или перенос даты;

за обязательную подготовка к квалификационному экзамену;

за смену направления образования;

за выдача данных об успеваемости;

за предоставление учебного плана;

за переписку между школой и учеником.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вместе с тем, практически в 100% полицеальных школ, в том числе на бесплатных направлениях, действует штраф в несколько сотен злотых, если число прогулов выше установленного лимита (как правило, выше 50% учебного времени). Такой штраф вполне законен.

На что следует обратить внимание при выборе профессии?

Изначально стоит исходить из собственных желаний – выберите профессию, к которой, что называется, лежит душа. Лучше сразу подобрать несколько направлений, чтобы, постепенно исключая неподходящие, остановиться на оптимальной.

Далее рекомендуется ориентироваться на следующее:

Популярность и востребованность профессии. Если про популярность уже говорилось выше, то востребованность стоит оценить отдельно. Большое число обучающихся по топовому направлению может привести после выпуска к излишку профессии на рынке. Изучите списки востребованных специальностей, публикуемые ежегодно (например, на 2024 год). Найдите на сайтах местных властей аналогичные данные по выбранной для проживания и работы местности. Проверьте школу. Она должна быть официально зарегистрированной. Изучите отзывы тех, кто обучался здесь ранее. Обращайте внимание на срок обучения. Он может быть от 1го до 2х лет, однако при одногодичном обучении нередко предоставляется не полное образование, а некие квалификационные курсы. Сертификаты выдают в обоих случаях, но только полное образование даст иностранцу право на работу без разрешения (если для этого нет других оснований). Обращайте внимание на предлагаемый график учебы. Это важно для тех, кто одновременно планирует работать. Учеба может происходить в ежедневном формате (как днем, так и по вечерам), а может быть только по субботам и воскресениям. В последнем случае будет больше самостоятельного обучения.

В остальном стоит исходить из личных аргументов, среди которых вполне могут учитываться близость расположения, наличие знакомых, уже получивших или получающих образование в выбранной школе, отношение к иностранцам и т.д.

Полный список профессий, которые можно получить в полицеальной школе

В завершение предлагаем ознакомиться с расширенным списком всех возможных профессий, которые можно получить в полицеальных школах. Однако данных направлений уже собрано нами более 350, поэтому таблица из-за громоздкости убрана под спойлер – желающие могут кликнуть по кнопке ниже, чтобы увидеть данные.

Для поиска (фильтрации) достаточно начать вводить наименование профессии в соответствующем поле, чтобы ограничить результаты. Названия предоставлены на польском и русском языках – поиск возможен на обоих, однако перевод выполнен автоматически, поэтому рекомендуется использовать в первую очередь польский.

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Польское наименование Автоматический перевод Administracja Администрирование Administrowanie stron internetowych Администрирование сайта Agent ubezpieczeniowy Страховой агент Aktor Актер Aktor cyrkowy Цирковой актер Aktor scen muzycznych Актер музыкальных сцен Analityk giełdowy Биржевой аналитик Animator kultury Культурный аниматор Architektura krajobrazu Ландшафтная архитектура Architektura wnętrz Дизайн интерьера Archiwista Архивариус Archiwizacja Архивирование Asystent bankowości Банковский ассистент Asystent operatora dźwięku Ассистент звукооператора Asystent osoby niepełnosprawnej Помощник инвалида Asystentka nauczyciela przedszkola Помощник воспитателя детского сада Asystentka stomatologiczna Ассистент стоматолога BHP Техник по охране труда и технике безопасности BIO dietetyka БИО диетолог Barista Бариста Betoniarz-zbrojarz Бетономешалка и армирование Bibliotekarz Библиотекарь Biomasażysta Биомассажист Blacharz Жестянщик Blacharz samochodowy Автомобильный жестянщик (кузовщик) Brand manager Бренд-менеджер Broker edukacyjny Образовательный брокер Budowa dróg Дорожное строительство Budowlaniec Строитель Bukieciarstwo Составление букетов Charakteryzacja i wizaż Макияж, визажист Choreograf Хореограф Cieśla Плотник Coach – trener biznesu Коуч – бизнес-тренер Coaching – psychologia rozwoju osobistego Коучинг — психология личностного развития Copywriter Копирайтер Cukiernik Кондитер Dekarz Кровельщик Dekoracja Wnętrz Дизайн интерьера Dietetyk Диетолог Doradca podatkowy Налоговый консультант Doradca zawodowy Карьерный консультант Doradztwo i coaching Консультации и коучинг Drukarz Печатник (полиграфия) Dziennikarstwo Журналистика E-biznes Электронный бизнес Ekonomista Экономист Eksploatacja portów i terminali Эксплуатация портов и терминалов Elektromechanik Электромеханик Elektromechanik pojazdów samochodowych Автомобильная электромеханика Elektryk Электрик Familiolog Фамилиолог (специалист по вопросам брака и семьи) Fine art photographer Художественный фотограф Fizjoterapeuta Физиотерапевт Fizykochemia nowych materiałów Физикохимия новых материалов Florysta Флорист Fotograf Фотограф Fototechnik Фототехник Fryzjer Парикмахер Garbarz skór Скорняк Gastronomia Гастрономия Geodezja Геодезия Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód Водное хозяйство и охрана водных ресурсов Grafik komputerowy Графический дизайнер Grafik komputerowy DTP Дизайнер компьютерной графики DTP Górnik eksploatacji otworowej Шахтерское бурение Górnik eksploatacji podziemnej Шахтер подземных горных работ Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Горняк открытой разработки месторождений Handlowiec Трейдер Headhunter – konsultant ds. kariery Хедхантер – карьерный консультант Higienistka stomatologiczna Стоматолог-гигиенист Home stating Специалист по подготовке недвижимости к продаже Hotelarstwo Гостиничный бизнес Informatyka Информационные технологии Inspektor budowlany Строительный инспектор Instruktor fitness Фитнес-инструктор Instruktor odnowy biologicznej Инструктор по оздоровлению Instruktor terapii uzależnień Инструктор по терапии наркозависимости Intendent Интендант Introligator Переплетчик Kaletnik Кожевенник Kamieniarz Обработчик камня Kelner Официант Kominiarz Трубочист Konstruktor Odzieży Дизайнер одежды Kosmetologia Косметология Kosmetyka Косметика Koszykarz-plecionkarz Производитель корзин Kowal Кузнец Krawiec Портной Księgowość Бухгалтерия Księgowość i kadry Бухгалтерский учет и HR Kucharz Повар Kucharz małej gastronomii Повар небольшого предприятия общественного питания Kuśnierz Скорняк Lakiernik Художник Lektor języka angielskiego Преподаватель английского языка Lobbysta Лоббист Logistyka Логистика Malarz-tapeciarz Моляр-обойщик Manager wellness & spa Менеджер по wellness & spa Manicure i pedicure Маникюр и педикюр Manikiurzystka Техник маникюра Marketing i Public Relations Маркетинг и связи с общественностью Marketing i dziennikarstwo internetowe Маркетинг и интернет-журналистика Masaż Массаж Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń prec. 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