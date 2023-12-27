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Полицеальная школа

Какие специальности (профессии) можно получить в полицеальной школе?

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Дата обновления: 27.12.2023

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Полицеальные школы в Польше – один из самых популярных инструментов получения профессии у иностранцев. Однако данные учебные заведения, с одной стороны, предлагают сотни различных направлений обучения, а с другой охватывают только те, которые могут дать результат при этом типе обучения (по одобренным государством программам).

Какую специальность можно получить в полицеальной школе? Какие профессии сейчас наиболее популярны? Как сделать правильный выбор? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».

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Можно ли найти хорошую работу после полицеальной школы?

В подавляющем большинстве случаев целью поступления в полицеальную школу является последующее трудоустройство. Будь это не так, в данном учебном заведении не было бы никакого смысла.

Однако наши постоянные читатели знают, что мы не из тех, кто будет, страдая восторженным оптимизмом, голословно «гарантировать» работу ради привлечения внимания (мы скорее расскажем о том, как полицеальные школы обманывают учеников). В реальности вероятность последующего трудоустройства связана со множеством сопутствующих факторов, в частности:

  • с верным выбором профессии;
  • с востребованностью специальности после окончания школы в выбранном для работы регионе;
  • с наличием дополнительных навыков;
  • со знанием польского языка;
  • с возрастом иностранца и многими другими факторами.
Консультант
Дмитрий Константинович
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Значит ли это, что полицеальная школа бесполезна? Конечно, нет! Однако нужно точно понимать, что полученная в ней профессия не гарантирует последующего трудоустройства, но однозначно является фактором, значительно увеличивающим шанс найти работу в Польше.

Самые популярные специальности в полицеальных школах

И снова начнем с относительности информации. Не существует официальных топов по профессиям (по крайней мере, на момент публикации данного материала, обнаружить их не удалось). Все рейтинге, которые есть в сети, составлены либо энтузиастами, либо самими школами (что может быть и маркетинговым ходом).

Мы консолидируем информацию по нескольким из таких топов, но при выборе не рекомендуем полностью ориентироваться исключительно на них. О том, как выбрать профессию подробно поговорим отдельно.

Топ-10 самых популярных направлений

Проанализировав данные нескольких школ, можно составить следующий рейтинг:

  1. Техник фармацевт (technik farmaceutyczny).
  2. Ветеринарный техник (technik weterynarii).
  3. Декоратор интерьеров (dekorator wnętrz).
  4. Техник по администрированию (technik administracji).
  5. Электротехник (technik elektryk).
  6. Специалист по слухопротезированию (protetyk słuchu).
  7. Зубной техник (technik dentystyczny).
  8. Ассистент стоматолога (asystentka stomatologiczna).
  9. Диетолог (dietetyk).
  10. Техник-архивариус (technik archiwista).

Что здесь видно? Что среди наиболее популярных есть и действительно востребованные экономикой (например, электротехник или зубной техник), и такая «экзотика», как ветеринарный техник или архивариус. Связано это с тем, что ряд обучающихся выбирают направление не по конкретной специализации, а по другим параметрам, к примеру, по простоте программы или сроку обучения.

Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий

Разумеется, речь идет о профессиях, которые можно получить в полицеальной школе, а их уровень оплаты зависит от многих факторов, в том числе выбранного региона, наличия опыта, плотности конкуренции. Тем не менее, можно выделить следующие профессии по уровню заработка:

  1. Техник косметологических услуг (Technik usług kosmetycznych).
  2. Визажист (Wizażysta).
  3. Флорист (Florysta).
  4. Техник по охране труда и технике безопасности (Technik bezpieczeństwa i higieny pracy).
  5. Техник по администрированию (Technik administracji).

Здесь бросается в глаза, что как минимум 3 из 5 указанных специальностей подразумевают, в том числе, возможность открытия собственного дела – речь конечно о косметологе, визажисте и флористе. Вероятно, с этим в первую очередь и связан потенциальный уровень дохода.

Консультант
Дмитрий Константинович
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При этом нужно обратить внимание и, например, на техника по охране труда. Все больше поступает различной информации о большой востребованности этих специалистов. Однако – и это принципиально важно – программа подготовки должна включать акцент на современные производства, использующие функциональности автоматизации, искусственного интеллекта и т.п.

Топ-10 медицинских профессий

Наверное, «медицинских» в данном случае нужно взять в кавычки или использовать термин «околомедицинских», так как настоящее медицинское образование – это многолетний процесс, связанный со специальным вузом, интернатурой и т.д.

Однако среди иностранцев в Польше очень много людей, имеющих на родине отношение к медицине, и которые до момента полной нострификации своей профессии нередко выбирают смежные.

Топ-10 в данном случае выглядит следующим образом:

  1. Массаж-реабилитолог (Masaż z rehabilitacją).
  2. Ассистент стоматолога с ортодонтией (Asystentka stomatologiczna z ortodoncją).
  3. Стоматолог-гигиенист с имплантологией (Higienistka stomatologiczna z implantologią).
  4. Диетология, в т.ч. спортивное питание (Dietetyka z suplementacją sportową).
  5. Зубной техник с модулем термоформования (Technik dentystyczny z modułem termoformowania).
  6. Фармацевтический техник (Technik farmaceutyczny).
  7. Медицинский работник (Opiekun medyczny).
  8. Биомассажист (Biomasażysta).
  9. Специалист по слухопротезированию (Protetyk słuchu).
  10. Техник-ортопед (Technik ortopeda).

Не исключено, что в представленных наименованиях профессий есть некоторые неточности из-за перевода. Ориентироваться стоит на польский вариант написания.

Какие профессии можно получить бесплатно?

Это очень важный для многих иностранцев вопрос. Далеко не всегда в наличии есть достаточно для получения образования средств, и уж точно почти всегда есть желание сэкономить.

С одной стороны, здесь все просто – практически любое направление может быть бесплатным.  С другой стороны, сложность заключается в том, что каждая школа сама определяет и профессии, которые может предложить получить без оплаты, и количество таких учеников. Это может быть связано и с соответствующими программами местных властей, спонсирующих обучение.

Вывод один – выяснять наличие бесплатных мест необходимо в конкретной полицеальной школе, в конкретный момент времени.

Однако даже найдя бесплатное направление, стоит очень внимательно проверить наличие скрытых платежей. В частности, заявляя о бесплатном обучении, школа может требовать средства:

  • за обработку документов;
  • за экзаменационную сессию;
  • за пересдачу экзаменов или перенос даты;
  • за обязательную подготовка к квалификационному экзамену;
  • за смену направления образования;
  • за выдача данных об успеваемости;
  • за предоставление учебного плана;
  • за переписку между школой и учеником.
Консультант
Дмитрий Константинович
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Вместе с тем, практически в 100% полицеальных школ, в том числе на бесплатных направлениях, действует штраф в несколько сотен злотых, если число прогулов выше установленного лимита (как правило, выше 50% учебного времени). Такой штраф вполне законен.

На что следует обратить внимание при выборе профессии?

Изначально стоит исходить из собственных желаний – выберите профессию, к которой, что называется, лежит душа. Лучше сразу подобрать несколько направлений, чтобы, постепенно исключая неподходящие, остановиться на оптимальной.

Далее рекомендуется ориентироваться на следующее:

  1. Популярность и востребованность профессии. Если про популярность уже говорилось выше, то востребованность стоит оценить отдельно. Большое число обучающихся по топовому направлению может привести после выпуска к излишку профессии на рынке. Изучите списки востребованных специальностей, публикуемые ежегодно (например, на 2024 год). Найдите на сайтах местных властей аналогичные данные по выбранной для проживания и работы местности.
  2. Проверьте школу. Она должна быть официально зарегистрированной. Изучите отзывы тех, кто обучался здесь ранее.
  3. Обращайте внимание на срок обучения. Он может быть от 1го до 2х лет, однако при одногодичном обучении нередко предоставляется не полное образование, а некие квалификационные курсы. Сертификаты выдают в обоих случаях, но только полное образование даст иностранцу право на работу без разрешения (если для этого нет других оснований).
  4. Обращайте внимание на предлагаемый график учебы. Это важно для тех, кто одновременно планирует работать. Учеба может происходить в ежедневном формате (как днем, так и по вечерам), а может быть только по субботам и воскресениям. В последнем случае будет больше самостоятельного обучения.

В остальном стоит исходить из личных аргументов, среди которых вполне могут учитываться близость расположения, наличие знакомых, уже получивших или получающих образование в выбранной школе, отношение к иностранцам и т.д.

Полный список профессий, которые можно получить в полицеальной школе

В завершение предлагаем ознакомиться с расширенным списком всех возможных профессий, которые можно получить в полицеальных школах. Однако данных направлений уже собрано нами более 350, поэтому таблица из-за громоздкости убрана под спойлер – желающие могут кликнуть по кнопке ниже, чтобы увидеть данные.

Для поиска (фильтрации) достаточно начать вводить наименование профессии в соответствующем поле, чтобы ограничить результаты. Названия предоставлены на польском и русском языках – поиск возможен на обоих, однако перевод выполнен автоматически, поэтому рекомендуется использовать в первую очередь польский.


Польское наименованиеАвтоматический перевод
AdministracjaАдминистрирование
Administrowanie stron internetowychАдминистрирование сайта
Agent ubezpieczeniowyСтраховой агент
AktorАктер
Aktor cyrkowyЦирковой актер
Aktor scen muzycznychАктер музыкальных сцен
Analityk giełdowyБиржевой аналитик
Animator kulturyКультурный аниматор
Architektura krajobrazuЛандшафтная архитектура
Architektura wnętrzДизайн интерьера
ArchiwistaАрхивариус
ArchiwizacjaАрхивирование
Asystent bankowościБанковский ассистент
Asystent operatora dźwiękuАссистент звукооператора
Asystent osoby niepełnosprawnejПомощник инвалида
Asystentka nauczyciela przedszkolaПомощник воспитателя детского сада
Asystentka stomatologicznaАссистент стоматолога
BHPТехник по охране труда и технике безопасности
BIO dietetykaБИО диетолог
BaristaБариста
Betoniarz-zbrojarzБетономешалка и армирование
BibliotekarzБиблиотекарь
BiomasażystaБиомассажист
BlacharzЖестянщик
Blacharz samochodowyАвтомобильный жестянщик (кузовщик)
Brand managerБренд-менеджер
Broker edukacyjnyОбразовательный брокер
Budowa drógДорожное строительство
BudowlaniecСтроитель
BukieciarstwoСоставление букетов
Charakteryzacja i wizażМакияж, визажист
ChoreografХореограф
CieślaПлотник
Coach – trener biznesuКоуч – бизнес-тренер
Coaching – psychologia rozwoju osobistegoКоучинг — психология личностного развития
CopywriterКопирайтер
CukiernikКондитер
DekarzКровельщик
Dekoracja WnętrzДизайн интерьера
DietetykДиетолог
Doradca podatkowyНалоговый консультант
Doradca zawodowyКарьерный консультант
Doradztwo i coachingКонсультации и коучинг
DrukarzПечатник (полиграфия)
DziennikarstwoЖурналистика
E-biznesЭлектронный бизнес
EkonomistaЭкономист
Eksploatacja portów i terminaliЭксплуатация портов и терминалов
ElektromechanikЭлектромеханик
Elektromechanik pojazdów samochodowychАвтомобильная электромеханика
ElektrykЭлектрик
FamiliologФамилиолог (специалист по вопросам брака и семьи)
Fine art photographerХудожественный фотограф
FizjoterapeutaФизиотерапевт
Fizykochemia nowych materiałówФизикохимия новых материалов
FlorystaФлорист
FotografФотограф
FototechnikФототехник
FryzjerПарикмахер
Garbarz skórСкорняк
GastronomiaГастрономия
GeodezjaГеодезия
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódВодное хозяйство и охрана водных ресурсов
Grafik komputerowyГрафический дизайнер
Grafik komputerowy DTPДизайнер компьютерной графики DTP
Górnik eksploatacji otworowejШахтерское бурение
Górnik eksploatacji podziemnejШахтер подземных горных работ
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóżГорняк открытой разработки месторождений
HandlowiecТрейдер
Headhunter – konsultant ds. karieryХедхантер – карьерный консультант
Higienistka stomatologicznaСтоматолог-гигиенист
Home statingСпециалист по подготовке недвижимости к продаже
HotelarstwoГостиничный бизнес
InformatykaИнформационные технологии
Inspektor budowlanyСтроительный инспектор
Instruktor fitnessФитнес-инструктор
Instruktor odnowy biologicznejИнструктор по оздоровлению
Instruktor terapii uzależnieńИнструктор по терапии наркозависимости
IntendentИнтендант
IntroligatorПереплетчик
KaletnikКожевенник
KamieniarzОбработчик камня
KelnerОфициант
KominiarzТрубочист
Konstruktor OdzieżyДизайнер одежды
KosmetologiaКосметология
KosmetykaКосметика
Koszykarz-plecionkarzПроизводитель корзин
KowalКузнец
KrawiecПортной
KsięgowośćБухгалтерия
Księgowość i kadryБухгалтерский учет и HR
KucharzПовар
Kucharz małej gastronomiiПовар небольшого предприятия общественного питания
KuśnierzСкорняк
LakiernikХудожник
Lektor języka angielskiegoПреподаватель английского языка
LobbystaЛоббист
LogistykaЛогистика
Malarz-tapeciarzМоляр-обойщик
Manager wellness & spaМенеджер по wellness & spa
Manicure i pedicureМаникюр и педикюр
ManikiurzystkaТехник маникюра
Marketing i Public RelationsМаркетинг и связи с общественностью
Marketing i dziennikarstwo internetoweМаркетинг и интернет-журналистика
MasażМассаж
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń prec.Механик по промышленной автоматизации и точному оборудованию
Mechanik maszyn i urządzeń drogowychМеханик дорожных машин и устройств
Mechanik pojazdów samochodowychАвтомеханик
Mechanik precyzyjnyМеханик точной сборки
Mechanik-monter maszyn i urządzeńМеханик-сборщик машин и устройств
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychМеханик и оператор сельскохозяйственных машин
Menedżer sportuСпортивный менеджер
Modelarz odlewniczyТехник литейного производства
Monter budownictwa wodnegoМонтажник гидротехники
Monter instalacji gazowychМонтажник газовой установки
Monter instalacji i urządzeń sanitarnychМонтажник сантехнических установок и оборудования
Monter instrumentów muzycznychНаладчик музыкальных инструментов
Monter izolacji budowlanychМонтажник строительной изоляции
Monter kadłubów okrętowychСлесарь-сборщик судов
Monter konstrukcji budowlanychМонтажник строительных конструкций
Monter mechatronikСлесарь-мехатроник
Monter nawierzchni kolejowejМонтажник железнодорожных путей
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychМонтажник телекоммуникационных сетей и устройств
Monter sieci komunalnychМонтажник коммунальных сетей
Monter systemów rurociągowychМонтажник трубопроводных систем
Monter-elektronikУстановщик электроники
Monter-instalator urządzeń techn. w bud. wiejskimМонтажник технических устройств в сельских зданиях
MurarzКаменщик
Murarz — tynkarzКаменщик-штукатур
MuzykМузыкант
NaturopataНатуропат
Obsługa recepcji hotelowejСлужба приема гостей в отеле
ObuwnikСапожник
Ochrona fizyczna osób i mieniaФизическая защита людей и имущества
Ochrona środowiskaЗащита окружающей среды
OgrodnikСадовник
Operator bezprzewodowych sieci komputerowychОператор беспроводных компьютерных сетей
Operator dźwiękuЗвукооператор
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznejОператор машин и устройств по переработке пластмасс
Operator maszyn i urządzeń odlewniczychОператор литейных машин и оборудования
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoОператор машин и оборудования пищевой промышленности
Operator maszyn leśnychОператор лесной техники
Operator maszyn w przemyśle włókienniczymМашинист в текстильной промышленности
Operator obrabiarek skrawającychОператор раскройного станка
Operator sprzętu komputerowegoОператор компьютерного оборудования
Operator urządzeń przemysłu ceramicznegoОператор оборудования для керамической промышленности
Operator urządzeń przemysłu chemicznegoОператор оборудования химической промышленности
Operator urządzeń przemysłu szklarskiegoОператор оборудования стекольной промышленности
Opiekun medycznyМедицинский работник
Opiekun osoby starszejСиделка по уходу за пожилым человеком
Opiekun w domu pomocy społecznejСиделка в доме социального обеспечения
Opiekunka dziecięcaНяня
Opiekunka środowiskowaОбщественный опекун
Optyk-mechanikОптик-механик
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowiaОрганизация и управление в здравоохранении
Organizacja imprez ślubnychОрганизация свадебных мероприятий
Organizacja reklamyРекламная организация
Organizator usług cateringowychОрганизатор кейтеринговых услуг
OrtoptystkaОртоптист
PerukarstwoИзготовление париков
PiekarzПекарь
PlastykХудожественная графика
PoligrafiaПолиграфия
PosadzkarzТехник по покрытию полов
Pośrednik pracyАгент по трудоустройству
Pośrednik w obrocie nieruchomościamiАгент по недвижимости
Pracownik biurowyОфисный рабочий
Pracownik centrum obsługi telefonicznejСотрудник колл-центра
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowejПомощник по гостиничному обслуживанию
Pracownik pozycjonowania stron internetowychСайты позиционирования сотрудника
Projektant modyМодельер
Projektowanie grafiki i multimediówГрафика и мультимедийный дизайн
Projektowanie i aranżacja wnętrzДизайн и обустройство интерьера
Projektowanie ubioruДизайн одежды
Protetyk słuchuСпециалист по слухопротезированию
Psycholog biznesuБизнес-психолог
Psychologia i socjologiaПсихология и социология
Psychologia z socjologią — coachingПсихология с социологией — коучинг
PszczelarzПчеловод
Public relationsСвязи с общественностью
RachunkowośćБухгалтерия
Ratownik medycznyФельдшер-спасатель
Realizator dźwiękuЗвукооператор
Rejestratorka medycznaМедицинский регистратор
Reklama i Grafika KomputerowaРеклама и компьютерная графика
Renowator zabytków architekturyРеставратор памятников архитектуры
ReżyserРежиссер
Roczne Studium Masażu i Naturalnych Metod LeczniczМетодика массажа и других натуральных методов
RolnikФермер
Rybak śródlądowyРыбак на внутренних водоемах
Rzeźnik-wędliniarzМясник (подготовка мяса)
Rękodzielnik wyrobów włókienniczychМастер по текстилю
SekretarkaСекретарь
Sekretarka medycznaМедицинский секретарь
SommelierСомелье
Specjalista SEMSEM-специалист
Specjalista ds. HRСпециалист отдела кадров
Specjalista ds. analizy i rozwoju rynkuСпециалист по анализу и развитию рынка
Specjalista ds. human resourcesСпециалист отдела кадров
Specjalista ds. integracji europejskiejСпециалист по европейской интеграции
Specjalista ds. komunikacji społecznejСпециалист по социальным коммуникациям
Specjalista ds. organizacji i rozwoju transportuСпециалист по организации и развитию транспорта
Specjalista ds. planowania strategicznegoСпециалист по стратегическому планированию
Specjalista ds. pracy socjalnejСпециалист по социальной работе
Specjalista ds. rozwoju zawodowegoСпециалист по профессиональному развитию
Specjalista ds. stosunków międzynarodowychСпециалист по международным отношениям
Specjalista ds. zamówień publicznychСпециалист по госзакупкам
Specjalista ds. zarządzania kryzysowegoСпециалист по антикризисному управлению
Specjalista ds. zarządzania talentamiСпециалист по управлению способностями
Specjalista ds. żywieniaСпециалист по питанию
SprzedawcaПродавец
Sterylizacja medycznaМедицинская стерилизация
StolarzПлотник
Studium ziołolecznictwaИзучение фитотерапии
StylistaСтилист
Stylista fryzurСтилист-парикмахер
Stylizacja i wizażУкладка и макияж
Stylizacja postaci i kreacja wizerunkuСтилизация персонажей и создание имиджа
TancerzТанцор
TapicerОбойщик
Technik administracjiТехник по администрированию
Technik agrobiznesuТехник агробизнеса
Technik analitykТехник-аналитик
Technik architektury krajobrazuТехник по ландшафтной архитектуре
Technik archiwistaТехник-архивариус
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowymТехник по автоматизации управления железнодорожным движением
Technik awionikТехник по авионике
Technik bezpieczeństwa i higieny pracyТехник по охране труда и технике безопасности
Technik budownictwaТехник-строитель
Technik budownictwa okrętowegoТехник-судостроитель
Technik budownictwa wodnegoТехник по водному строительству
Technik cyfrowych procesów graficznychТехнолог цифровой графики
Technik dentystycznyЗубной техник
Technik drogownictwaДорожный техник
Technik dróg i mostów kolejowychТехник по автомобильным и железнодорожным мостам
Technik ekonomistaЭкономист-техник
Technik eksploatacji portów i terminaliТехник по эксплуатации портов и терминалов
Technik elektroenergetyk transportu szynowegoТехник-электрик железнодорожного транспорта
Technik elektronikТехник-электронщик
Technik elektroniki i informatyki medycznejТехник в области электроники и медицинских информационных технологий
Technik elektroniki medycznejТехник медицинской электроники
Technik elektroradiologТехник-электрорадиолог
Technik elektrykЭлектротехник
Technik farmaceutycznyФармацевтический техник
Technik garbarzТехник-кожевник
Technik geodetaТехник-геодезист
Technik geofizykТехник-геофизик
Technik geologТехник-геолог
Technik górnictwa odkrywkowegoТехник по открытым горным работам
Technik górnictwa otworowegoТехник по добыче скважин
Technik górnictwa podziemnegoТехник подземных горных работ
Technik handlowiecТехник по продажам
Technik hodowca koniТехник-коневод
Technik hotelarstwaТехник отеля
Technik hutnikТехник-металлург
Technik hydrologТехник-гидролог
Technik informacji naukowejТехник научной информации
Technik informatykIT специалист
Technik instrumentów muzycznychТехник по музыкальным инструментам
Technik inżynierii środowiska i melioracjiТехник по экологии и благоустройству территорий
Technik księgarstwaКниготорговый техник
Technik leśnikЛесной техник
Technik logistykТехник по логистике
Technik masażystaТехник массажа
Technik mechanikТехник-механик
Technik mechanik lotniczyТехник-авиационный механик
Technik mechanik okrętowyСудовой механик-техник
Technik mechanizacji rolnictwaТехник по механизации сельского хозяйства
Technik mechatronikТехник по мехатронике
Technik meteorologМетеорологический техник
Technik nawigator morskiМорской штурман-техник
Technik obsługi turystycznejТехник по обслуживанию туристов
Technik obuwnikОбувной техник
Technik ochrony fizycznej osób i mieniaТехник по физической защите людей и имущества
Technik odlewnikТехник литейного производства
Technik ogrodnikСадовый техник
Technik optykОптический техник
Technik organizacji produkcji filmowej i telewiz.Техник по организации кино- и телепроизводства
Technik organizacji reklamyТехник по рекламной организации
Technik organizacji usług gastronomicznychТехник организации общественного питания
Technik ortopedaТехник-ортопед
Technik papiernictwaТехник по производству бумаги
Technik pojazdów samochodowychАвтотехник
Technik poligrafПолиграфолог
Technik pożarnictwaПожарный техник
Technik prac biurowychОфисный техник
Technik procesów drukowaniaТехник-технолог полиграфии
Technik procesów introligatorskichТехник-технолог переплетного дела
Technik przetwórstwa mleczarskiegoТехник по переработке молочных продуктов
Technik pszczelarzТехник-пчеловод
Technik rachunkowościТехник-бухгалтер
Technik rolnikСельскохозяйственный техник
Technik rybactwa śródlądowegoТехник по внутреннему рыболовству
Technik rybołówstwa morskiegoТехник по морской рыбалке
Technik spedytorТехник-экспедитор
Technik sterylizacji medycznejТехник медицинской стерилизации
Technik technologii ceramicznejТехнолог по керамике
Technik technologii chemicznejТехник-химических технологий
Technik technologii drewnaТехнолог по деревообработке
Technik technologii odzieżyТехнолог по производству одежды
Technik technologii szkłaТехнолог по производству стекла
Technik technologii wyrobów skórzanychТехник по кожевенным технологиям
Technik technologii żywnościТехнолог пищевой технологии
Technik teleinformatykТехник IT
Technik telekomunikacjiТехник телекоммуникаций
Technik transportu drogowegoТехник по автомобильному транспорту
Technik transportu kolejowegoТехник железнодорожного транспорта
Technik turystyki wiejskiejТехник по сельскому туризму
Technik urządzeń audiowizualnychТехник по аудиовизуальному оборудованию
Technik urządzeń sanitarnychТехник по сантехнике
Technik usług fryzjerskichТехник парикмахерской службы
Technik usług kosmetycznychТехник косметологических услуг
Technik usług pocztowych i finansowychТехник почтовых и финансовых услуг
Technik weterynariiВетеринарный техник
Technik wiertnikТехник-буровик
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychТехник текстильных декоративных изделий
Technik włókiennikТекстильный техник
Technik żeglugi śródlądowejТехник внутреннего судоходства
Technik żywienia i gospodarstwa domowegoТехник по питанию и домашнему хозяйству
Technik żywienia i usług gastronomicznychТехник по общественному питанию
Technolog robót wykończeniowych w budownictwieТехнолог отделочных работ в строительстве
Terapeuta zajęciowyЭрготерапевт
Terapia uzależnieńТерапия зависимостей
Trener PersonalnyПерсональный тренер
TurystykaТуризм
Usługi gastronomiczne, hotelarskie i turystyczneКейтеринг, гостиничные и туристические услуги
Visual MerchandisingВизуальный мерчендайзинг
WeterynariaВетеринария
WindykacjaВзыскание долгов
WizażСоставить
WędliniarzМясной производитель (включая убой скота)
Zarządzanie nieruchomościamiУправление недвижимостью
Zarządzanie zasobami ludzkimiУправление персоналом
ZdunПечник
ZegarmistrzЧасовщик
Złotnik-jubilerТехник ювелир
ŚlusarzСлесарь

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