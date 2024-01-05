Хто такий Technik masażysta?

Масажист (технік масажу, technik masażysta) – це спеціалізація, отримана в ході середньої професійної освіти, що дозволяє працювати в державних та приватних медичних закладах, асоціаціях інвалідів, спортивних клубах, салонах краси, оздоровчих центрах тощо, а також надавати масажні послуги як самозайнятий (підприємець).

Люди, які вже вивчили основну інформацію про середню освіту в Польщі, легко здогадаються, що слово «технік» у цьому випадку означає рівень навчальних закладів, де можна здобути цю спеціальність. Йдеться насамперед про поліцеальні школи, але аналогічні знання можуть пропонуватися і в навчальних закладах схожого рівня (наприклад, професійні училища).

Однак акцент у цій статті буде зроблено саме на поліцейських школах.

Вимоги до абітурієнтів

Вступити до поліцеальної школи, у тому числі на напрямок масажиста, можна після закінчення середньої школи. При цьому під «закінченням» мається на увазі саме її завершення (у тому числі, якщо не здана Матура).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Шкільна освіта, здобута в України, визнається у Польщі. Для вступу до школи буде достатньо атестату. При цьому не має значення наявність інших типів освіти – навіть ті, хто закінчив вуз на батьківщині, можуть вступити до поліцеальної школи на підставі атестату про середню освіту.

Інші вимоги досить стандартні. Буде надано направлення на медкомісію, яка має підтвердити можливість працювати масажистом за станом здоров’я.

Як негативне рішення можуть виступати, наприклад:

Наявність хронічних захворювань, що передаються при прямому контакті.

Відсутність кінцівок чи їх неповне функціонування.

Психологічні протипоказання.

Щодо останнього – медична комісія може і не включати обстеження у психолога. Однак існує категорія людей, для яких безпосередній контакт зі шкірою/тілом іншої (часто незнайомої) людини викликає дискомфорт. Таким людям, мабуть, варто пошукати себе в інших професіях та без рекомендацій спеціалістів.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Ще один фактор – знання польської мови. Для зарахування до школи, як правило, мовних знань (документів, що підтверджують їх) не потрібно. Але на практиці і для навчання, і для подальшої роботи без мови обійтися дуже складно. З іншого боку, на думку багатьох, хто закінчив поліцеальну школу, сам факт навчання є відмінною мовною практикою.

Де пройти курси масажу в Польщі?

Як і вказувалося вище, розглядатимемо поліцеальні школи, як найбільш популярні серед іноземців, які бажають опанувати цю професію. Через затребуваність спеціальності можливість здобути освіту надає більшість із цих навчальних закладів.

Що стосується конкретних населених пунктів, то найпростіше знайти можливі варіанти через пошукову систему, ввівши запит «[місто по-польськи ] szkoła policealna technik masażysta» .

Якщо з якоїсь причини не вдається скористатися вищезгаданою порадою, пропонуємо для ознайомлення низку посилань (в pdf-документі). Зверніть увагу, лише невелика частина з них веде на школи в конкретних містах, решта – на сайти поліцейських шкіл, які мають представництва у багатьох населених пунктах:

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Коли набір у поліцеальні школи?

Точні дати початку набору визначаються школами щорічно. Як правило, це червень. Вступних іспитів у поліцеальних школах немає, тому зарахування відбувається у порядку живої черги – хто раніше подав документи, той раніше вступив.

Закінчення набору пов’язане із завершенням вільних місць. Іноді (рідко!), якщо не всі місця зайняті, набір може тривати й до початку вересня.

Коли розпочинаються курси масажиста в Польщі?

Навчання починається у вересні. Однак не з 1-2 числа, як у деяких інших навчальних закладах, а за наступним графіком:

Денне та вечірнє навчання – з першого понеділка вересня.

Навчання вихідного дня – з першої суботи вересня.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Іноді школи практикують два набори на рік. Другий розпочинає навчання з березня – квітня. Однак це властиво не всім навчальним закладам і уточнювати таку можливість необхідно безпосередньо у вибраній школі.

Скільки тривають курси масажиста?

Програми навчання на техніка-масажиста в поліцеальних школах передбачає дворічне навчання.

Програми державні, але в деяких школах можуть незначно відрізнятися за рахунок розширення переліку того, що вивчається.

Як відбувається навчання на техніка масажиста?

Насамперед про типи навчання. Їх зустрічається три види:

Денне – не менше 3х разів на тиждень по будням зранку та до обіду. Вечірнє – так само не менше 3-х разів по будням, але в другій половині дня. У вихідні – по суботам та неділям.

Програми скрізь схожі, відповідно, насиченість навчального дня та домашнє навантаження можуть бути різними.

Навчання

Ще раз – навчання триває 2 роки. За цей час буде пройдено наступні обов’язкові предмети:

Загальні предмети Основи підприємництва Теоретичні предмети Анатомія та психологія Охорона праці та техніка безпеки Перша допомога Теорія масажу Основи фізіотерапії Окремі клінічні проблеми Міжособистісне спілкування Охорона здоров’я Професійна іноземна мова Практичні предмети Лабораторія фізіотерапії Студія масажу

Під «професійною іноземною», як правило, розуміється медична англійська (термінологія та ін.). Можуть бути додані спеціальні предмети, наприклад, пов’язані з реабілітаційним або спортивним масажем.

У процесі навчання виставляються оцінки, а їх сумарні результати дають підстави видачі свідоцтва про закінчення школи. Однак для отримання диплому необхідно скласти іспити.

Здача іспиту

За результатами навчання необхідно скласти підсумковий кваліфікаційний іспит. Здається він, як правило, у тій самій школі, але перед державною комісією.

Для масажиста це один іспит, але:

По-перше, він складається з двох частин: теоретична та практична. По-друге, включає питання майже з усіх вищевказаних предметів.

Розберемо докладніше, як складаються іспити, розуміючи, що йдеться про узагальнену процедуру, яка в конкретній школі може незначно відрізнятися.

Теоретичний іспит (тест)

Найчастіше це комп’ютерне тестування, але іноді зустрічаються тести на паперових носіях.

Параметри тестування:

Кількість питань – 40.

Правильних відповідей на питання – 1.

Час, що надається – 60 хвилин.

Тест вважається зданим при 50% правильних відповідей.

Ще раз наголосимо, питання можуть бути практично з усіх вивчених предметів. Вони можуть автоматично відбиратися для тестів. Нижче ви знайдете приклад такого тесту:

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Практичний іспит

На практичних іспитах перевіряють уміння підготувати та провести масаж, а також уміння документального супроводу виконуваних обов’язків. Наприклад, знадобиться:

підготувати масажну станцію до роботи;

підготувати пацієнта до масажу, обговорити протипоказання та анатомічні особливості;

провести процедуру;

визначити та вказати пацієнту на вправи для виконання вдома;

заповнити карту пацієнта.

Екзаменованому дається 10 хвилин на ознайомлення із завданням та екзаменаційною станцією. Цей час не входить у період іспиту, який виділяється від 120 хвилин до 240 хвилин.

Кожна операція оцінюється комісією. Практична частина іспиту на професійного масажиста вважатиметься зданою, якщо екзаменований набере 75% можливих балів.

Отримання свідоцтва, сертифіката MED.10 та диплома

Коротко нагадаємо, які документи отримують випускники поліцеальних шкіл:

Свідоцтво про закінчення школи – отримують усі, допущені до іспитів, тобто ті, хто пройшов весь етап навчання з результатом вище за незадовільний. Цей документ нічого не дає потенційному масажисту, оскільки не передбачає доступу до професії. Сертифікат про складання професійного іспиту. Його видають за кожен зданий предмет. У випадку масажиста це один екзамен, відповідно, і сертифікат буде один. Його називають MED.10 (до цього терміну ми ще повернемося далі). Диплом про присвоєння професії. Головний документ, який підтверджує, що людина може працювати масажистом. Видається за наявності всіх сертифікатів (у даному разі одного).

Можуть видаватися додатки до диплому англійською мовою для використання в інших країнах ЄС.

Що означає MED.10 і чи може бути інший сертифікат?

Назва «MED.10» – це не більше ніж офіційна назва кваліфікації техніка масажиста. Під час навчання за офіційною програмою саме цей сертифікат і буде виданий у разі зданого екзамену.

Невелика складність тут полягає лише в тому, що до 2019 року ця кваліфікація мала назву «Z1», а в період з 2019 по 2021 рік – «MS1».

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Особам, які отримали сертифікат до введення поняття MED.10, не потрібно вживати жодних заходів щодо зміни документів. Вони вважаються чинними нарівні з MED.10.

Скільки коштує навчання на масажиста?

У переважній більшості випадків навчання безкоштовне. Однак це не звільняє від потреби нести витрати на оформлення документів, фото, дорогу до місця навчання тощо.

А ще за прогули передбачається штраф. Якщо учень без поважної причини пропустив 50% або більше занять за семестр, його оштрафують на суму, встановлену школою (орієнтовно 150-300 злотих).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Є ще деякі хитрощі, що застосовуються школами. При безплатній освіті можуть вводити деякі неочевидні платежі, наприклад, за розгляд документів, за навчальні посібники, за допуск до іспитів тощо. Ці моменти слід уточнити заздалегідь.

Робота після закінчення курсів

З дипломом техніка масажиста можна знайти роботу, наприклад, у:

приватних та державних лікарнях, шпиталях, поліклініках та інших медичних закладах;

фітнес-клубі, тренажерному залі чи спортивному комплексі;

фізіотерапевтичних, масажних чи СПА-кабінетах;

реабілітаційних центрах;

санаторіях.

Багато хто воліє розпочати власну справу, відкривши масажний кабінет або надаючи послуги вдома.

Зарплата масажиста в Польщі

Оплата праці багато в чому залежить від досвіду та географії надання послуг. У середньому зарплати масажистів коливаються близько 5000 – 6000 злотих.

Більше можна заробити на власному бізнесі. Там доходи можуть становити і до 10 000 злотих.

Підсумуємо. Робота масажистом цікава багатьом українцям у Польщі. Для законного працевлаштування за даною професією необхідна спеціальна освіта, яку можна отримати в поліцеальній школі.

Термін навчання – 2 роки. По закінченню необхідно скласти державні іспити та отримати відповідний диплом.