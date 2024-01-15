Що таке поліцеальна школа?

Поліцеальна школа (пол. Szkoła policealna ) – це професійний навчальний заклад Польщі, акцент у якому зроблено на отримання спеціальності. Юридично належить до категорії середніх-спеціальних / середніх-професійних, але за фактом значно відрізняється від інших навчальних закладів даної категорії, будучи відокремленим типом шкіл.

Вік учнів, які можуть вступити до поліцеальної школи, не обмежений (за умови відповідності інших умов). Саме тому їх часто обирають іноземці, які бажають досить швидко опанувати професію, підтверджену дипломом, який визнається в РП та ЄС загалом.

Саме слово «policealna» за змістом можна перекласти як «післяліцейна» або «післясередня». Крім іншого, це означає необхідність мати середню освіту для зарахування до Szkoła policealna.

Типи поліцеальних шкіл

Усі поліцеальні школи можна розділити на два основні типи:

Державні, які підтримуються державними фондами.. Приватні (недержавні) з громадськими правами.

Ві типи поліцеальних шкіл реалізують основну навчальну програму Міністерства національної освіти РП. Тобто у будь-якому випадку програма навчання має відповідати встановленій державою. Нерідко відмінності у державних та приватних школах пов’язані і з платною чи безплатною формою освіти (до цього питання ми ще повернемося далі).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт При виборі школи важливо брати до уваги програму навчання. Бувають випадки, коли навчальні заклади мимоволі або спеціально вводять іноземців в оману, пропонуючи замість повної форми якісь курси, закінчення яких не дасть всіх переваг освіти, здобутої в Szkoła policealna.

Як перевірити поліцейську школу? Повна інформація про навчальні заклади, які легально дають цей тип освіти, міститься в реєстрі MEN. Пам’ятайте, що школи, яких немає у цьому переліку, є неофіційними та не дадуть необхідного свідоцтва / диплома.

Коли набір до поліцеальної школи?

Кожен навчальний заклад самостійно визначає, коли набір до поліцеальної школи. Як правило, починається реєстрація з першого літнього місяця та триває до закінчення вільних місць.

Тут треба зупинитися на тому факті, що жодних вступних іспитів до поліцеальної школи не складають. Відповідно, зарахування відбувається в порядку живої черги. Це ще й означає, що в залежності від популярності школи, спеціалізації, напрямку, закінчення набору може відбутися до початку навчального року (якщо всі місця будуть зайняті). Але іноді набір переходить і на вересень (якщо ще є вільні місця).

Дізнаватись, коли можна вступити до поліцеальної школи, необхідно у конкретний рік та конкретному навчальному закладі. Зробити це краще наперед – інформація з’являється на сайтах за кілька місяців до початку прийому документів.

Хто може вступити? Умови зарахування

Головна умова, яка одночасно є причиною основної плутанини для іноземців, це наявність середньої освіти. Щоб розібрати в ситуації, виключимо відразу випадки, які не викликають запитань. Однозначно вступити до поліцеальної школи можуть особи, які:

здобули середню освіту в Польщі та склали Матуру (іспит на атестат зрілості);

отримали середню освіту в Україні чи одній з країн колишнього СРСР і мають відповідний шкільний атестат.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт За останнім пунктом кілька коментарів. Шкільна освіта, здобута у СРСР чи країнах, що утворилися після його розпаду, визнається у Польщі. Не потрібні дії щодо нострифікації або аналогічні процедури. Проте сам атестат може вимагати присяжного перекладу

Як вступити до поліцеальної школи без атестату?

Тепер про нюанси. За законом, вступити до Szkoła policealna можуть особи, які закінчили навчальний заклад середньої освіти. Це «закінчення» не означає позитивної здачі Матури (яке, наприклад, є обов’язковим для зарахування до польського вишу). Іншими словами, вступити до поліцеальної школи можуть і ті, хто пройшов весь курс навчання середньої школи, але з якихось причин не склав іспити на атестат зрілості (пол. Matura). Достатньо підтвердження факту навчання (відповідної довідки).

Проте значно більшу плутанину становлять іноземні дипломи. Ще раз – якщо є шкільний атестат (у тому числі і за наявності диплома), цього достатньо. Але нерідко до поліцеальних шкіл вступають люди, які здобули середньо-спеціальну, середню-технічну і навіть вищу освіту за кордоном, але втратили свої атестати. Іноземці справедливо вважають, що так вони швидше і дешевше матимуть професію, ніж нострифікуючи дипломи.

Складність у тому, що деякі школи приймають дипломи (без нострифікації!) як підтвердження середньої освіти (наприклад, розуміючи, що не можна було вступити до вузу, не закінчивши школу), інші упираються, вимагаючи виключно окремого шкільного атестата. Уточнювати цей момент варто заздалегідь у вибраному навчальному закладі.

Які документи потрібні для поліцеальної школи?

Повні детальні списки необхідних документів можуть бути індивідуальними для кожної школи. Проте є й загальний обов’язковий перелік:

Документ, що підтверджує наявність середньої освіти, з урахуванням сказаних вище нюансів (ще раз нагадуємо про присяжний переклад для іноземних документів).

Медична довідка, що підтверджує відсутність протипоказань до навчання за цим напрямком.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Дещо докладніше про медогляд для поліцеальної школи. Нічого особливо складного в ньому немає і жодних детальних перевірок здоров’я не проводиться. Однак у загальних параметрах людина має відповідати і можливості навчання у існуючих умовах, і виконання робіт з обраної спеціальності. Наприклад, навряд чи людині із серйозними проблемами зору варто йти на спеціальності, пов’язані з комп’ютерною технікою. А тим, хто має великі складнощі з руховими функціями – на професії, пов’язані з фізичною працею.

Як вступити до поліцеальної школи в Польщі?

Для зарахування до поліцеальної школи варто виконати такі дії:

Виберіть професію, яка підходить і за схильністю, і за станом здоров’я. Виберіть школу, яка відповідає вашим запитам. Наприклад, можна використовувати цей сервіс для пошуку навчального закладу (тільки не забувайте перевіряти її в реєстрі MEN). Зберіть обов’язкові документи. Уточніть у вибраній школі всі деталі зарахування, у тому числі додаткові документи. Складіть перелік питань, які ви не змогли вирішити (наприклад, які документи про освіту приймає обрана школа), та з’ясуйте відповіді безпосередньо у школі. Уточніть час початку прийому документів. Подайте документи та дочекайтеся підтвердження зарахування.

Звичайно, в деяких умовах пункти цього списку можуть змінюватися місцями, або зовсім бути відсутніми. Але загалом процес виглядає саме так.

Як проходить навчання у поліцеальній школі?

Навчання може бути кількох форм:

По будням: денне та вечірнє – не менше трьох днів на тиждень з понеділка до п’ятниці. По вихідним: по суботах та неділях.

Від форми навчання залежить навантаження. Очевидно, що при навчанні по вихідним на день буде більше занять, вищим буде й рівень самостійних робіт.

Скільки триває?

Тривалість програми навчання залежить від обраної професії. Існують програми від 2 до 5 семестрів, тобто від 1 до 2,5 років.

Іноді тривалість залежить і від обраної форми – при заняттях по будням ту саму професію у деяких випадках можна отримати швидше, ніж під час навчання по вихідним.

Скільки коштує?

У більшості випадків, особливо коли йдеться про державні школи, навчання безкоштовне. Але деякі керунки (напрямки) можуть бути платними – вартість у кожному випадку своя.

На окрему увагу заслуговують штрафи за прогули, що практикуються багатьма безкоштовними школами. Зазвичай, якщо людина пропустила без вагомої причини більше половини занять, доведеться сплатити штраф від 150 до 350 злотих за семестр (сума залежить від школи).

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Необхідно з’ясувати наявність неочевидних платежів. Навіть за декларованої відсутності вартості навчання деякі школи можуть стягувати окремі кошти за підготовку до іспитів, навчальні посібники тощо. Ці нюанси також варто з’ясувати заздалегідь.

Чи видається учням шкільна легітимація?

Отримання легітимації шкільної здебільшого можливе всім учнів. Нагадаємо, що йдеться про аналог студентського квитка, що дає право на різні пільги, знижки тощо.

Однак треба розуміти й інше – багато пільг пов’язані не лише з наявністю легітимації, а й з віком учня. Всі ці нюанси варто уточнювати у конкретному населеному пункті (гміні, повіті, місті).

Що дає закінчення поліцеальної школи?

Основні плюси для іноземця, який закінчив поліцеальну школу, полягають у наступному:

Здобуття професії , важливої на ринку праці за 1 – 2,5 роки.

, важливої на ринку праці за 1 – 2,5 роки. Досвід : «післясередня» освіта спрямована на розвиток практичних навичок, необхідних для виконання даної професії, які пізніше знадобляться у реальній роботі. У Szkoła policealna проходять стажування, які крім необхідного досвіду допоможуть встановити контакти з потенційними роботодавцями.

: «післясередня» освіта спрямована на розвиток практичних навичок, необхідних для виконання даної професії, які пізніше знадобляться у реальній роботі. У Szkoła policealna проходять стажування, які крім необхідного досвіду допоможуть встановити контакти з потенційними роботодавцями. Підтвердження навичок : складання професійного іспиту та наявність диплома підтвердять отримані навички за фахом. До цього питання ми ще повернемось далі.

: складання професійного іспиту та наявність диплома підтвердять отримані навички за фахом. До цього питання ми ще повернемось далі. Вдосконалення мови : заняття ведуться польською мовою. Це дозволить попрактикуватися, вивчити спеціальну лексику, важливу для обраної професії.

: заняття ведуться польською мовою. Це дозволить попрактикуватися, вивчити спеціальну лексику, важливу для обраної професії. Робота у Польщі без дозволу після закінчення школи.

Окрему увагу зверніть на підтвердження знання мови. З одного боку, з 2024 року диплом поліцеальної школи більше не є підставою для отримання сертифікату знання польської мови без іспитів. Але з іншого – сертифікат може бути замінений свідоцтвом про закінчення польського навчального закладу, і такий документ підійде. Наприклад, така справа з підтвердженням знання мови для карти резидента ЄС.

Яку освіту дає поліцеальна школа?

Отриману освіту називають середньою-професійною. У принципі, у цій назві міститься все потрібне.

Маючи диплом поліцеальної школи, іноземець підтверджує і наявність середньої освіти, і професії, які визнаються не лише у Польщі, а й інших країнах Євросоюзу.

Документи про закінчення поліцеальної школи

Коротко нагадаємо, про документи, які отримає випускник поліцеальної школи:

Свідоцтво про закінчення школи (świadectwo ukonczenia szkoły policealne). Це підтвердження самого факту проходження навчання. Його видадуть усім, хто пройшов весь курс і був допущений до професійних іспитів, навіть якщо ці екзамени не були складені. Сертифікати про складання професійних іспитів (certyfikat kwalifikacji zawodowej). Професія може вимагати від 1 до 3 професійних іспитів. Ці сертифікати підтверджують їх здачу. Диплом про здобуття професійної кваліфікації (dyplom zawodowy). Учень, який склав усі професійні іспити, отримує диплом.

Тільки dyplom zawodowy є підтвердженням набутої професії. Однак і świadectwo ukonczenia szkoły policealne (без диплома) дає іноземцю частину можливостей, зокрема право на роботу в Польщі без дозволу.

Чи можна працювати в Польщі, навчаючись у поліцеальній школі?

Це дуже важливе для багатьох іноземців питання. Факт закінчення школи, як зазначалося вище, працювати без дозволу дозволяє. Однак у процесі навчання такого права немає (як, наприклад, у студентів вузу).

Але це не означає, що навчання забороняє працевлаштування. Це означає, що за відсутності інших прав на роботу (наприклад, статус тимчасового захисту або картка побиту з доступом до ринку праці) для працевлаштування потрібно отримувати окремий дозвіл.

Поліцеальна школа та легалізація українців

Насамперед іноземці можуть отримати візи по поліцеальній школі. Це актуально, якщо інших підстав для перебування у Польщі учня немає.

Є й можливість оформлення спеціальної картки побиту по поліцеальній школі. Однак тут є свої складні нюанси, зокрема, необхідно чітко вказати підстави для карти – інші обставини: намір розпочати чи продовжити навчання чи професійну підготовку на території Республіки Польща (inne okoliczności : zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub skolenie zawodowe – lit.b , p.3, ust.1, art.189 Ustawy o cizoziemcach).

Карту зазвичай видають на 1 рік. З можливістю отримати наступну при продовженні навчання.

Поширені запитання Чи обов'язково здавати Матуру для вступу до поліцеальної школи? Ні. До поліцеальних шкіл приймають і тих, хто пройшов усе навчання в середній школі, але не здав Матуру. Чи існують вікові обмеження для зарахування до школи поліцеальної? Таких обмежень немає. Разом з тим, для навчання потрібен медичний допуск до професії. І якщо лікар вважатиме, що повернення може стати причиною невідповідності даній людині обраної спеціальності, навчання буде неможливим. Чи є вступні іспити до поліцеальних шкіл? Ні. Зарахування відбувається у порядку поданих документів (жива черга). За відповідністю претендента всім необхідним умовам. Скільки вчаться у поліцеальній школі? Термін навчання залежить від обраної професії та форми здобуття освіти. Період навчання може становити від 2 до 5 семестрів. Чи можна отримати карту побиту по поліцеальній школі? Так, така можливість існує. Однак треба бути дуже уважним при описі підстав для карти – це повинні бути інші обставини, зазначені в art.189, ust.1, p.3, lit.b Ustawy o cudzoziemcach.