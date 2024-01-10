Как получить сертификат знания польского языка и где иностранцу сдать экзамен?
Статья доступна на украинском
Знать язык страны проживания – это не только жизненная необходимость, но, во многих случаях, требование закона. Определенные профессии, гражданские статусы, направления бизнес-деятельности и многое другое в Польше требуют сертификата знания языка. При этом, многие иностранцы, окончив курсы, и получив на руки документ об этом, считают, что такого сертификата достаточно. Однако обратившись в госорганы, оказываются неприятно удивлены, узнав, что и «сертификат» у них вовсе не сертификат, и знание языка не подтверждено должным образом.
Скрыть содержание
- UPD. 10.01.2024. Изменения в Законе о польском языке
- Что такое сертифицированный экзамен по польскому языку?
- Зачем иностранцу сертификат польского языка?
- Что нужно знать для получения сертификата польского языка?
- Экзамен по польскому языку на сертификатКто освобождается? Как сдается? Допустимые результаты Когда проходит в 2024 году? Сколько стоит сертифицированный экзамен для иностранцев? Когда после сдачи можно узнать результат?
- Где сдать экзамен и получить государственный сертификат?
- Кратко об экзамене на знание польского и сертификате
UPD. 10.01.2024. Изменения в Законе о польском языке
Вступили в силу поправки Ustawy o języku polskim, в соответствии с которыми добавились некоторые новые категории иностранцев, которые могут рассчитывать на языковый сертификат без экзаменов.
Одновременно из перечня изъяты полицеальные школы – с дипломами этих учебных заведений больше нельзя рассчитывать на сертификат без экзамена.
Что такое сертифицированный экзамен по польскому языку?
Неважно, как иностранец получил знания польского языка – посещал курсы, изучал самостоятельно, участвовал в онлайн-программах и т.д. Неважно какие документы у него есть, подтверждающие эти знания. С точки зрения польского государства есть только один сертификат, который подтверждает навыки владения польским:
Сертификат владения польским языком как иностранным (польск., Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) – это бессрочный документ единого образца, выданный специально созданной Государственной комиссией освидетельствования знания польского языка как иностранного (польск., Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).
Несмотря на длинные формулировки, суть проста: знаете польский – подтвердите это экзаменом перед специальной государственной комиссией. Получите сертификат и пользуйтесь им всю жизнь. Если конечно не потребуется документ более высокого уровня.
Зачем иностранцу сертификат польского языка?
Существует широкий перечень случаев, когда наличие сертификата необходимо. Основные среди них:
- Получение гражданства РП (уровень B1).
- Карта долгосрочного резидента ЕС (B1).
- Поступление в вуз с польским языком обучения (B1 — B2, в зависимости от факультета).
- Зачисление в другие учебные заведения (разные уровни).
- Трудоустройство на определенные профессии, как правило, имеющие отношение к работе с гражданами. Уровни могут быть разные, зависящие от квалификации сотрудника.
В любом случае, когда в списках обязательных документов имеется строчка «Документы, подтверждающие знание польского языка» (или аналогичная), имеется в виду описываемый сертификат.
Что нужно знать для получения сертификата польского языка?
Это достаточно привычная по другим странам градация языковых знаний. Она установлена европейской организацией CEFR:
Элементарный уровень
- A1 – Самый простой. Понимание фраз со слуха, возможность простых ответов. Формулирование несложных предложений о месте жительства, родных, имуществе.
- A2 – «Предпороговый» уровень. Так же относится к элементарным, но уже более приближен к профессиональным. Общие представления более широкого формата – может поговорить о работе, погоде и пр.
Самодостаточное владение
- B1 — Пороговый уровень. Понимание фраз литературного языка на различные темы. Умение поддержать типичные разговоры на бытовую, профессиональную тематику; рассказать о происходящих событиях, своих впечатлениях.
- B2 — Пороговый уровень «продвинутый». Понимание сложных, в т.ч. профессионально ориентированных текстов. Быстрая речь, возможность легкого ответа на неожиданные вопросы. Свободно формулируется мнение, описывается проблема.
Свободное владение
- C1 – Профессиональный уровень. Восприятие сложных и больших текстов любой тематики. Общение без затруднения в выборе (подборе) слов. Легко используется речь и письмо в профессиональной, в т.ч. научной деятельности.
- C2 – Совершенный уровень. Понимается любой текст или устное сообщение. Свободно составляются ответы, запросы, описание проблематики, в т.ч. узкоспециального толка.
Подчеркнем, что не все страны ЕС подчинены этой системе классификации. К примеру, Великобритания использует свою градацию. Своя система есть и у США. Однако в Польше применяется именно европейская CEFR.
Экзамен по польскому языку на сертификат
Подготовка к сертификационным экзаменам может происходить разными методами. К проверке знаний допускаются все желающие и выполнившие условия (подавшие заявку, оплатившие сборы). Существуют некоторые различия в технологии сдачи для несовершеннолетних иностранцев, и тех, кто уже достиг 18-летия.
Кто освобождается?
Получить сертификат без сдачи экзаменов могут:
- Дети до 16 лет.
- Лица, рожденные на территории Польши.
- Имеющие аттестат о среднем образовании, полученном в Польше.
- Выпускники вуза в РП с польским языком обучения.
- Другие льготные категории, в соответствии с законом, в частности:
- завершившие обучение, проводимое общественной организацией, зарегистрированной за рубежом, или другим иностранным лицом, при которой польский язык или другие предметы преподаются за рубежом (обязательным условием является изучение польского языка или других предметов на польском языке не менее 11 лет);
- окончившие европейскую школу и имеющие диплом европейского бакалавриата с учетом результата экзамена по польскому языку как родному;
- окончившие школу в стране, отличной от Польши, где они изучали польский язык и другие предметы на этом языке и имеют среднее образование;
- окончившие школу при дипломатических представительствах, консульских учреждениях и военных миссиях РП;
- получившие докторскую степень на основании докторской диссертации, написанной и защищенной на польском языке в университете или учреждении, действующем в системе высшего образования и науки Польши.
Важно понимать, что отсутствие требований сдавать экзамен не освобождает от необходимости получения сертификата, а значит и его оплаты. Однако его выдача происходит по упрощенной схеме.
Как сдается?
Для сдачи сертификационного экзамена по польскому языку выделяются специальные дни – общие для всех принимающих организаций. Подробнее о графике и местах сдачи будет рассказано ниже.
Сама структура сдачи экзамена унифицирована. Проходит проверка знаний, как правило, за два дня – субботу и воскресение.
Первый день (4 модуля проверок):
- Аудирование, проверка со слуха (Rozumienie ze słuchu). Включается аудиозапись на польском, экзаменуемые на выданных бланках отмечают связи услышанного с имеющимися вопросами (вариантами). Например, описывается какой-либо человек, профессия, и необходимо отметить на бланке связанную с ними информацию. Продолжительность 25 минут.
- Восприятие письменного текста (Rozumienie tekstów pisanych). Раздаются готовые тексты и вопросы к ним, с вариантами ответов. Необходимо выбрать правильный ответ. Простое тестирование. Продолжительность 45 минут.
- Проверка польской грамматики (Poprawność gramatyczna). Тесты на грамматические нормы. Предлоги, падежи, степени сравнений, типы глаголов, местоимения и пр. Продолжительность 45 минут.
- Письменная работа (Pisanie). Проверка навыков письма. Представляет собой задание-сочинение на заданную тему. В основном, имеет бытовой характер. К примеру, составить небольшое объявление (около 30 – 40 слов) о продаже велосипеда. И задание побольше (140 – 170 слов), например, описание знакомого магазина. Продолжительность 75 минут.
Типичные задания для самостоятельной проверки знаний мы опубликовали на сайте. Хотите проверить свой уровень?
- Выберите нужный уровень и скачайте задание.
- Включите аудиозапись и выполняйте задания.
- В конце откройте ответы и посчитайте баллы.
Уровень Задание Аудиозапись Ответы Для взрослых: A2 Скачать Смотреть B1 Скачать Смотреть B2 Скачать Смотреть C1 Скачать Смотреть C2 Скачать Смотреть Для детей: B1 Скачать Смотреть B2 Скачать Смотреть
Второй день
Во второй день проводится устная проверка знаний (Mówienie). Выбирается билет, на вопросы которого и требуется ответить. Это могут быть:
- Описание предложенной картинки.
- Составление диалога на заданную тему.
- Рассказ о знакомом, родственнике.
Все три пункта проверяются двумя экзаменаторами, каждый из которых может задавать дополнительные вопросы.
Для лиц, не желающих сдавать экзамены в субботу по религиозным соображениям, экзамены могут быть совмещены и проведены в воскресение.
Допустимые результаты
Результаты тестов и опросов фиксируются в процентах правильных ответов. Экзамен считается сданным, если:
- Для уровней А и В2 набрано не менее 50% по устной и столько же по письменной части.
- Для B2, C1 и C2 – по 60% каждой из письменных частей, и 60% для устной.
Немного отличаются допуски для несовершеннолетних – уровни А – В проходят с 50% верных ответов по каждому из экзаменационных блоков.
Когда проходит в 2024 году?
Даты назначаются заранее и должны строго соответствовать в каждом из учебных учреждений. Такие периоды назначаются несколько в год.
Государственной комиссией по сертификации знаний польского языка (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego) назначены следующие даты прохождения экзаменов:
Дата Типы экзаменов 4 – 5 февраля 2024 года B1 и B2 для взрослых 20 – 21 апреля 2024 года B1 и C1 для взрослых 22 – 23 июня 2024 года B1 и B2 для взрослых и детей 16 – 17 ноября 2024 года B1, C1 и C2 для взрослых
Обратите внимание, что в большинстве своем даты – это выходные дни, однако для тех, кто не может сдавать в субботу по религиозным соображениям, есть воскресение и понедельник.
Выбор дат осуществляется по желанию экзаменуемых и по требуемому уровню. Не сдавшие в один из периодов, могут осуществить новую попытку в любой из других периодов.
Обратите внимание, что расписание может изменяться, в т.ч. добавляться новые даты. Уточнять расписание на каждый год можно на этой странице сайта Комиссии.
Сколько стоит сертифицированный экзамен для иностранцев?
Экзамены платные. Причем при неудачной попытке следующую придется оплатить заново. Имеет свою стоимость и сам сертификат (в т.ч. для тех, кто освобожден от экзаменов).
Несовершеннолетним любой экзамен обойдется в 90 €.
Для взрослых:
- Уровни А: 120 €.
- Уровни B: 150 €.
- Уровни С: 180 €.
Стоимость сертификата 20 €. Средства могут взиматься в злотых по текущему курсу.
Когда после сдачи можно узнать результат?
Официальная дата оглашения результатов – через два месяца. Нередко их присылают значительно быстрее. При этом само оглашение результатов происходит по-разному. В любом случае будет сообщено позитивную оценку получил соискатель или негативную, а вот подробности результатов, к примеру набранные проценты, сообщаются не в каждом случае.
Если сообщено о wynik pozytywny (позитивном результате), то в течение месяца после оплаты будет изготовлен сертификат. Где и когда его можно будет забрать сообщат отдельно.
Где сдать экзамен и получить государственный сертификат?
Наибольшее число мест сдачи сертификационных экзаменов располагаются в Польше. Однако есть они и за границей. Для каждой назначенной даты такие учреждения могут отличаться, поэтому обязательно уточните свои адреса по этой ссылке (Nazwa podmiotu).
Выбрать место сдачи и подать предварительную заявку необходимо заранее. Срок предварительной записи может быть разным для каждого учреждения. Уточняйте это на сайтах соответствующих организаций.
Перечень организаций, сертифицировать проведение экзаменов на сертификат, включая заграничные (для Польши), актуальный на 20 декабря 2023 года:20231220_wykaz_podmiotow_20_12_2023xlsx
Проверить актуальность центров на gov.pl
Надо понимать, что не в каждом из указанных выше мест проходит каждый из возможных экзаменов.
Кратко об экзамене на знание польского и сертификате
Подытожим. Основные этапы получения сертификата польского языка:
- Выучить польский язык.
- Проверить знания, пройдя тестовые задания.
- Выбрать дату и организацию, где будут сдаваться экзамены.
- Осуществить предварительную запись.
- Оплатить экзамены.
- В назначенную дату пройти письменные и устные тесты.
- В случае положительного результата, оплатить и получить сертификат выбранного уровня.
В завершении остается сказать только одно: изучать польский язык нужно со всей ответственностью. Серьезность экзаменов не позволяет надеяться на везение, а без языковых навыков практическое воплощение легализации будет значительно затруднено.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Здравствуйте.У меня вопрос,если я изучал польский язык в школе в Беларуси и в отестате указанна отценка по польскому языку,мне нужно задавать экзамен Б1 в Польше или могу получить сертификат без сдачи экзамена.И ещё один вопрос,дети из Белоруссии до шестнадцати лет могут получить сертификат без сдачи экзамена?имеют карту поляка
К сертификату приравнивается окончание школы с польским языком обучения. Изучение польского в качестве отдельного предмета могут не принять.
Здравствуйте.
Нужно ли сдавать экзамен для получения ВНЖ (карта часовего побыту) или для получения ПМЖ (карта сталего побыту)?
По состоянию на июль 2022г.
Спасибо.
Для поступления в Вуз требуется сертификат В1 или В2, мы въехали в Польшу в марте 22 г, дочь заканчивает 11 класс, планируем поступление в государственный ВУЗ. Усиленно учим язык, но… Регистрация на экзамен длится всего один день, в разных центрах в разные дни, для детей и молодёжи на уровень В1 очень мало центров и всего две даты в год… Я в шоке. Пока разобралась с системой, свою возможность упустила. Может вопрос и не в тему, но как беженцам с Украины сдать этот экзамен? Как поступить в этом году в ВУЗ без сертификата?
Виктория, если 11 класс заканчивает в Польше, т.е. аттестат будет польской школы, то сертификат не нужен.
Как лучше всего иностранцу изучать язык?
Например русскому или украинцу.У себя в стране- потом сдавать языковой тест,в польше в специальном заведении и там же сразу получить сертефикат,репетитор/сервис/школа для изучения польского и потом сдать тест
Григорий, это вопрос дискуссионный. В большинстве случаев считается, что изучить язык можно быстрее и проще в разговорной среде изучаемого языка. Но многое зависит от обстоятельств.
Не успели зарегистрироваться на сдачу экзамена на сертификат В1 в19-20 июня. Можно ли при сдаче документов в Краковскую Академию им.Анджея Моджевского вместо сертификата пройти собеседование?
Добрый день! Как узнать, когда начинается регистрация на экзамен. Чтоб не пропустить и успеть зарегистрироваться, потому что там нужно определенное кол-во людей.
Елена, посмотрите в статье, в разделе «Когда проходит…» есть ссылка на их официальный сайт. Там информация постоянно обновляется.
Добрый день,
сейчас планирую сдавать экзамен для получения карты долгосрочного резидента, уровень B1. Через 3 года буду подавать на гражданство. Могу ли я этот же самый сертификат о знании языка предоставить через 3 года при подаче на гражданство?
Спасибо
Александра, сертификат не имеет «срока годности», и может быть использован в любом случае. Однако языковые требования к конкретным статусам – величина непостоянная. Смотреть надо непосредственно перед запланированными мероприятиями.
>Получение гражданства РП (уровень B2).
Добрый день, мне кажется, что здесь закралась ошибка. Должен быть B1.
В самой статье нет указания дат на экзамен на С2 на 2021 году, а в вашем комментарии есть в ноябре.Так как на самом деле? Ещё есть фишка ,что в Беларуси в центре вы котором происходит регистрация на экзамен своя мафия: чтобы зарегистрироваться на экзамен надо Обязательно пройти в их образовательном центре подготовительный курс в 200 e.И. Только те ,кто его прошёл имеют право на регистрацию на Экзамен!!!!Для других доступ закрыт…..Можно провести по факту вышеописанных действий и наказать виновных от Беларуси?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нет экзамена на знание польского языка уровень С1 для подростков? Мой сын готовится к сдаче экзамена на уровень С1, но ему 16 лет будет 19 марта 2021 г. Может ли он сдать экзамен на уровень С1 в 2021 году? Какую оплату необходимо будет произвести 90€ или 180€?
И скажите, пожалуйста, какой уровень знания польского языка требуется для подачи документов на польское гражданство?
Добрый день. Сдавал экзамен 17 октября 2020 года, пока что не получил ответ по результату. Ответ присылают на почту или можно где-то самому найти на сайте?
Юрий, должны прислать по оставленному адресу. Однако редко когда это происходит ранее, чем через 2 месяца.
на 2021 год известны даты и места сдечи экзамена?
Влад, пока публикуют такое:
• 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
• 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
• 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
• 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Но надо перепроверять ближе к делу, все может поменяться.
Я имею аттестат о среднем образовании, полученном в Польше
Получить сертификат C1 без сдачи экзаменов могу?
Сергей, если образование проходило на польском языке, то претендовать на сертификат без экзаменов можно. Конкретный уровень знаний лучше уточните в соответствующей организации.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в связи с карантином и очередью на экзамен, которая образовалась из-за 2 отмененных терминов экзамена, хотела бы попробовать сдать экзамен на В1 в Беларуси или в ЕС (странах-соседках Польши). Может быть у вас есть инфо о том, в каких университетах Беларуси, Германии, Чехии я могла бы сдать экзамен еще в этом году?
Ольга, к сожалению, это непостоянная информация. Посмотрите, в статье есть ссылка на официальный ресурс Комиссии. Там эти сведения должны обновляться.
Здравствуйте! Я собираюсь подаваться на гражданство, какой экзамен на сертификат я должна сдавать В1 или В2??
Ирина , эти даты имеете ввиду в Украине на 2021 год?
Только и исключительно С1.Это прописано в законодательных актах.
Добрый день, в статье указано, что для карты долгосрочного резидента необходим уровень В2. На сколько мне известно, это требование регламентирует Ustawa o cudzoziemcach, отсюда напрашивается вопрос — можете ли указать источник на который ссылаетесь в данной статье, где указывается требование знания языка на уровне В2 для данного разрешения на пребывание?
Евгений, информация немного устарела. Подправим. Теперь требуется уровень B1. Смотрите ч.3 ст.211 Закона об иностранцах.
Добрый день. Позволяет ли диплом (имеется ввиду сдача государственного экзамена) полициальной школы получить сертификат без задачи?
Андрей, сами школы сертификаты выдавать не могут. Отправлять или нет учащихся (выпускников) на сертификацию решает сама школа. Некоторые (редко) и вовсе требуют сертификат еще при поступлении. Иными словами, все зависит от конкретной школы.
Здравствуйте, интересует ответ на этот же вопрос, с Вашего ответа, Юля Владимировна, не очень понятно, но всё же, освобождает ли от сдачи языкового экзамена на карту сталого побыта предоставление диплома государственного образца полициальной школы. Не могу найти это нововведение в закон, но есть новая информация, что принимается во внимание только диплом о окончании двухгодичного курса полициальной, но не одногодичного курса.
Ольга, дело в том, что нет законодательных требований к уровню языка для КСП. То есть самого сертификата по общему закону не требуется, а его знания будут проверены на собеседовании. Но это не лишает уженды права требовать любой дополнительный документ по своему желанию, а значит и потенциальную возможность запрашивать сертификат.
Из-за этого и существует некоторая неразбериха – кто-то требует сертификат, а значит и применяет нормы по возможности его не иметь (диплом, аттестат и пр.), а другие и вовсе допускают собеседование через переводчика. Поэтому все очень индивидуально. И для начала лучше выяснит сам факт необходимости сертификата.
Добрый день, можно узнать где можно в Белоруссии сдать экзамен в 2020 году на В1, для поступления в ВУЗ?
Алеся, на мартовскую сдачу (7-8 марта 2020 года) указаны два адреса:
1. MIŃSK, BIAŁORUŚ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej подробнее.
2. GRODNO, BIAŁORUŚ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej подробнее.
Спасибо большое, а в июне или июле где можно посмотреть информацию?
В статье есть ссылка, посмотрите, там все даты должны быть.
Добрый день. Скажите пожалуйста, возвращают ли деньги случае нездачи экзамена ?
Евгений, как правило, нет. Но уточнять надо непосредственно в учебном заведении.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, несовершеннолетний ребенок может сдавать экзамен на уровень С1 в группе для взрослых?
Татьяна, может, если это позволяют внутренние правила школы / приемной комиссии.
Добрый день! Моя дочка учится в польском лицее, собирается сдаваться на карту поляка, нужен ли ей языковой сертификат?
Руслан, для карты поляка сейчас требуется знание языка, а подтвердить этот факт придется на собеседовании, при непосредственном общении на польском. То есть сертификат пока не требуют. Однако если она будет сразу подаваться на карту сталего побыта по корням в Польше, то могут потребовать и сертификат.
понимаю — это сложно
но можно порекомендовать какие-то курсы польского в самой Польше (Вроцлаве)?
или как лучше подойти к выбору курсов?
Заранее спасибо за помощь!!
Виталий, мы никогда не рекомендуем никаких организаций, которые не проверяли лично. Извините.