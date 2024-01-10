UPD. 10.01.2024. Изменения в Законе о польском языке

Вступили в силу поправки Ustawy o języku polskim, в соответствии с которыми добавились некоторые новые категории иностранцев, которые могут рассчитывать на языковый сертификат без экзаменов.

Одновременно из перечня изъяты полицеальные школы – с дипломами этих учебных заведений больше нельзя рассчитывать на сертификат без экзамена.

Что такое сертифицированный экзамен по польскому языку?

Неважно, как иностранец получил знания польского языка – посещал курсы, изучал самостоятельно, участвовал в онлайн-программах и т.д. Неважно какие документы у него есть, подтверждающие эти знания. С точки зрения польского государства есть только один сертификат, который подтверждает навыки владения польским:

Сертификат владения польским языком как иностранным (польск., Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) – это бессрочный документ единого образца, выданный специально созданной Государственной комиссией освидетельствования знания польского языка как иностранного (польск., Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

Несмотря на длинные формулировки, суть проста: знаете польский – подтвердите это экзаменом перед специальной государственной комиссией. Получите сертификат и пользуйтесь им всю жизнь. Если конечно не потребуется документ более высокого уровня.

Зачем иностранцу сертификат польского языка?

Существует широкий перечень случаев, когда наличие сертификата необходимо. Основные среди них:

Получение гражданства РП (уровень B1). Карта долгосрочного резидента ЕС (B1). Поступление в вуз с польским языком обучения (B1 — B2, в зависимости от факультета). Зачисление в другие учебные заведения (разные уровни). Трудоустройство на определенные профессии, как правило, имеющие отношение к работе с гражданами. Уровни могут быть разные, зависящие от квалификации сотрудника.

В любом случае, когда в списках обязательных документов имеется строчка «Документы, подтверждающие знание польского языка» (или аналогичная), имеется в виду описываемый сертификат.

Что нужно знать для получения сертификата польского языка?

Это достаточно привычная по другим странам градация языковых знаний. Она установлена европейской организацией CEFR:

Элементарный уровень

A1 – Самый простой. Понимание фраз со слуха, возможность простых ответов. Формулирование несложных предложений о месте жительства, родных, имуществе.

– Самый простой. Понимание фраз со слуха, возможность простых ответов. Формулирование несложных предложений о месте жительства, родных, имуществе. A2 – «Предпороговый» уровень. Так же относится к элементарным, но уже более приближен к профессиональным. Общие представления более широкого формата – может поговорить о работе, погоде и пр.

Самодостаточное владение

B1 — Пороговый уровень. Понимание фраз литературного языка на различные темы. Умение поддержать типичные разговоры на бытовую, профессиональную тематику; рассказать о происходящих событиях, своих впечатлениях.

— Пороговый уровень. Понимание фраз литературного языка на различные темы. Умение поддержать типичные разговоры на бытовую, профессиональную тематику; рассказать о происходящих событиях, своих впечатлениях. B2 — Пороговый уровень «продвинутый». Понимание сложных, в т.ч. профессионально ориентированных текстов. Быстрая речь, возможность легкого ответа на неожиданные вопросы. Свободно формулируется мнение, описывается проблема.

Свободное владение

C1 – Профессиональный уровень. Восприятие сложных и больших текстов любой тематики. Общение без затруднения в выборе (подборе) слов. Легко используется речь и письмо в профессиональной, в т.ч. научной деятельности.

– Профессиональный уровень. Восприятие сложных и больших текстов любой тематики. Общение без затруднения в выборе (подборе) слов. Легко используется речь и письмо в профессиональной, в т.ч. научной деятельности. C2 – Совершенный уровень. Понимается любой текст или устное сообщение. Свободно составляются ответы, запросы, описание проблематики, в т.ч. узкоспециального толка.

Подчеркнем, что не все страны ЕС подчинены этой системе классификации. К примеру, Великобритания использует свою градацию. Своя система есть и у США. Однако в Польше применяется именно европейская CEFR.

Экзамен по польскому языку на сертификат

Подготовка к сертификационным экзаменам может происходить разными методами. К проверке знаний допускаются все желающие и выполнившие условия (подавшие заявку, оплатившие сборы). Существуют некоторые различия в технологии сдачи для несовершеннолетних иностранцев, и тех, кто уже достиг 18-летия.

Кто освобождается?

Получить сертификат без сдачи экзаменов могут:

Дети до 16 лет.

Лица, рожденные на территории Польши.

Имеющие аттестат о среднем образовании, полученном в Польше.

Выпускники вуза в РП с польским языком обучения.

Другие льготные категории, в соответствии с законом, в частности: завершившие обучение, проводимое общественной организацией, зарегистрированной за рубежом, или другим иностранным лицом, при которой польский язык или другие предметы преподаются за рубежом (обязательным условием является изучение польского языка или других предметов на польском языке не менее 11 лет); окончившие европейскую школу и имеющие диплом европейского бакалавриата с учетом результата экзамена по польскому языку как родному; окончившие школу в стране, отличной от Польши, где они изучали польский язык и другие предметы на этом языке и имеют среднее образование; окончившие школу при дипломатических представительствах, консульских учреждениях и военных миссиях РП; получившие докторскую степень на основании докторской диссертации, написанной и защищенной на польском языке в университете или учреждении, действующем в системе высшего образования и науки Польши.



Важно понимать, что отсутствие требований сдавать экзамен не освобождает от необходимости получения сертификата, а значит и его оплаты. Однако его выдача происходит по упрощенной схеме.

Как сдается?

Для сдачи сертификационного экзамена по польскому языку выделяются специальные дни – общие для всех принимающих организаций. Подробнее о графике и местах сдачи будет рассказано ниже.

Сама структура сдачи экзамена унифицирована. Проходит проверка знаний, как правило, за два дня – субботу и воскресение.

Первый день (4 модуля проверок):

Аудирование, проверка со слуха (Rozumienie ze słuchu). Включается аудиозапись на польском, экзаменуемые на выданных бланках отмечают связи услышанного с имеющимися вопросами (вариантами). Например, описывается какой-либо человек, профессия, и необходимо отметить на бланке связанную с ними информацию. Продолжительность 25 минут. Восприятие письменного текста (Rozumienie tekstów pisanych). Раздаются готовые тексты и вопросы к ним, с вариантами ответов. Необходимо выбрать правильный ответ. Простое тестирование. Продолжительность 45 минут. Проверка польской грамматики (Poprawność gramatyczna). Тесты на грамматические нормы. Предлоги, падежи, степени сравнений, типы глаголов, местоимения и пр. Продолжительность 45 минут. Письменная работа (Pisanie). Проверка навыков письма. Представляет собой задание-сочинение на заданную тему. В основном, имеет бытовой характер. К примеру, составить небольшое объявление (около 30 – 40 слов) о продаже велосипеда. И задание побольше (140 – 170 слов), например, описание знакомого магазина. Продолжительность 75 минут.

Типичные задания для самостоятельной проверки знаний мы опубликовали на сайте. Хотите проверить свой уровень? Выберите нужный уровень и скачайте задание. Включите аудиозапись и выполняйте задания. В конце откройте ответы и посчитайте баллы.

Уровень Задание Аудиозапись Ответы Для взрослых: A2 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2018/10/A2_przyklad.mp3 Смотреть B1 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Egzamin-Przyk%C5%82adowy-B1-gru2016.mp3 Смотреть B2 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Egzamin-przyk%C5%82adowy-B2-listopad-2016-poprawiony.mp3 Смотреть C1 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/egzaminy_C1__test_calosc.mp3 Смотреть C2 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/10/egzaminy_przykladowy_C2.mp3 Смотреть Для детей: B1 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Egzaminy-kwiecie%C5%84-PL-B1-m%C5%82odzie%C5%BC-PRZYK%C5%81ADOWY.mp3 Смотреть B2 Скачать http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2018/04/Egzaminy-B2DM-przyk%C5%82adowy-24_04_20181.mp3 Смотреть

Второй день

Во второй день проводится устная проверка знаний (Mówienie). Выбирается билет, на вопросы которого и требуется ответить. Это могут быть:

Описание предложенной картинки.

Составление диалога на заданную тему.

Рассказ о знакомом, родственнике.

Все три пункта проверяются двумя экзаменаторами, каждый из которых может задавать дополнительные вопросы.

Для лиц, не желающих сдавать экзамены в субботу по религиозным соображениям, экзамены могут быть совмещены и проведены в воскресение.

Допустимые результаты

Результаты тестов и опросов фиксируются в процентах правильных ответов. Экзамен считается сданным, если:

Для уровней А и В2 набрано не менее 50% по устной и столько же по письменной части.

Для B2, C1 и C2 – по 60% каждой из письменных частей, и 60% для устной.

Немного отличаются допуски для несовершеннолетних – уровни А – В проходят с 50% верных ответов по каждому из экзаменационных блоков.

Когда проходит в 2024 году?

Даты назначаются заранее и должны строго соответствовать в каждом из учебных учреждений. Такие периоды назначаются несколько в год.

Государственной комиссией по сертификации знаний польского языка (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego) назначены следующие даты прохождения экзаменов:

Дата Типы экзаменов 4 – 5 февраля 2024 года B1 и B2 для взрослых 20 – 21 апреля 2024 года B1 и C1 для взрослых 22 – 23 июня 2024 года B1 и B2 для взрослых и детей 16 – 17 ноября 2024 года B1, C1 и C2 для взрослых

Обратите внимание, что в большинстве своем даты – это выходные дни, однако для тех, кто не может сдавать в субботу по религиозным соображениям, есть воскресение и понедельник.

Выбор дат осуществляется по желанию экзаменуемых и по требуемому уровню. Не сдавшие в один из периодов, могут осуществить новую попытку в любой из других периодов.

Обратите внимание, что расписание может изменяться, в т.ч. добавляться новые даты. Уточнять расписание на каждый год можно на этой странице сайта Комиссии.

Сколько стоит сертифицированный экзамен для иностранцев?

Экзамены платные. Причем при неудачной попытке следующую придется оплатить заново. Имеет свою стоимость и сам сертификат (в т.ч. для тех, кто освобожден от экзаменов).

Несовершеннолетним любой экзамен обойдется в 90 €.

Для взрослых:

Уровни А: 120 € .

. Уровни B: 150 € .

. Уровни С: 180 €.

Стоимость сертификата 20 €. Средства могут взиматься в злотых по текущему курсу.

Когда после сдачи можно узнать результат?

Официальная дата оглашения результатов – через два месяца. Нередко их присылают значительно быстрее. При этом само оглашение результатов происходит по-разному. В любом случае будет сообщено позитивную оценку получил соискатель или негативную, а вот подробности результатов, к примеру набранные проценты, сообщаются не в каждом случае.

Если сообщено о wynik pozytywny (позитивном результате), то в течение месяца после оплаты будет изготовлен сертификат. Где и когда его можно будет забрать сообщат отдельно.

Где сдать экзамен и получить государственный сертификат?

Наибольшее число мест сдачи сертификационных экзаменов располагаются в Польше. Однако есть они и за границей. Для каждой назначенной даты такие учреждения могут отличаться, поэтому обязательно уточните свои адреса по этой ссылке (Nazwa podmiotu).

Выбрать место сдачи и подать предварительную заявку необходимо заранее. Срок предварительной записи может быть разным для каждого учреждения. Уточняйте это на сайтах соответствующих организаций.

Перечень организаций, сертифицировать проведение экзаменов на сертификат, включая заграничные (для Польши), актуальный на 20 декабря 2023 года:

Надо понимать, что не в каждом из указанных выше мест проходит каждый из возможных экзаменов.

Кратко об экзамене на знание польского и сертификате

Подытожим. Основные этапы получения сертификата польского языка:

Выучить польский язык. Проверить знания, пройдя тестовые задания. Выбрать дату и организацию, где будут сдаваться экзамены. Осуществить предварительную запись. Оплатить экзамены. В назначенную дату пройти письменные и устные тесты. В случае положительного результата, оплатить и получить сертификат выбранного уровня.

В завершении остается сказать только одно: изучать польский язык нужно со всей ответственностью. Серьезность экзаменов не позволяет надеяться на везение, а без языковых навыков практическое воплощение легализации будет значительно затруднено.