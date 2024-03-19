Можно ли взять на работу в ИП родственника?

Не существует законодательных ограничений на трудоустройство предпринимателями членов семьи, а значит жена, дети и другие родственники могут работать в JDG бизнесмена.

Ограничения могут быть связаны с параллельными нормами, например, когда выполнение обязанностей не может осуществляться по состоянию здоровья, в силу возраста или работа требует отдельного разрешения, которое не было получено. Но эти ситуации в статье рассматривать не будем, считая, что все необходимые формальности для трудоустройства улажены.

Теперь главное:

Стороны договора, состоящие в браке и ведущие общее домашнее хозяйство, а равно и другие члены семьи из общего домохозяйства, при трудоустройстве рассматриваются для целей страхования ZUS как лица, сотрудничающее в ведении несельскохозяйственной предпринимательской деятельности, а не как наемный работник.

Лица, сотрудничающее в ведении несельскохозяйственной предпринимательской деятельности (польск., osoba współpracująca) – это особый термин, установленный в Польше законодательно (в частности, ust.11, art.8 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – Закона РП о системе социального страхования).

Кто относится к osoba współpracująca?

В соответствии с вышеуказанным законом, к лицу, сотрудничающему в ведении бизнеса, относятся (при условии общего домохозяйства):

супруги;

дети, в том числе усыновленные;

дети супруга(-и);

родители;

мачеха и отчим.

Это строго ограниченный перечень. Соответственно, другие члены семьи (например, братья или сестры) под данную категорию не подпадают, и к ним применяются общие нормы трудоустройства (как к лицам, не являющимся родственниками).

Как платить взносы ZUS на трудоустроенного члена семьи?

Здесь принципиально важно рассмотреть три разные ситуации:

Помощь по устному соглашению. Трудоустройство по трудовому договору (умове о праце). Заключение гражданско-правового контракта.

В последнем случае имеется в виду только умова злецения, так как умова о дзело в настоящее время не предполагает выплат в ZUS, а в случае b2b-контракта родственник обязан иметь свою предпринимательскую единицу со всеми вытекающими налоговыми и социальными обязательствами.

Устная договоренность

Член семьи, выполняющий работу в ИП родственника без заключенного договора, в соответствии с нормами польского законодательства, действует по так называемому подразумевающемуся договору (umowa dorozumianą). Предполагается, что сотрудничающий член семьи устно согласился помочь учредителю JDG в его бизнесе.

Отсутствие договора не освобождает предпринимателя от уплаты взносов ZUS за сотрудничающее с ним лицо. В этом случае они должны рассчитываться по тем же принципам, что и взносы владельца компании, с учетом исключения возможности воспользоваться льготными взносами (о расчетах и льготах подробно поговорим в разделе про трудовой договор, где они аналогичные).

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Умова о праце

При полноценном трудовом договоре возникает обязанность уплаты взносов ZUS за застрахованное лица исходя из баз налогообложения, установленных для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Другими словами, за трудоустроенного по умове о праце члена семьи ИП платит в ЗУС так же как за самого себя, а не как за нанятого работника.

Сотрудничающее лицо должно быть зарегистрировано в органах социального обеспечения с кодом страхового титула ZUS 05 11. Взносы на пенсионное страхование и страхование по инвалидности, страхование по болезни, страхование от несчастных случаев и медицинское страхование сотрудничающего лица полностью оплачиваются предпринимателем, ведущим бизнес.

При этом для родственника невозможно использовать льготы, такие как ульга на старт и/или на первые 24 месяца. Взносы всегда выплачиваются в полной мере, даже если за самого себя предприниматель может платить уменьшенные величины.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Предприниматель может вычесть взносы социального страхования, уплаченные за сотрудничающее лицо, при расчете аванса по подоходному налогу, так же как и в случае взносов, уплаченных за себя как предпринимателя.

Прием на работу супруга или другого члена семьи осуществляется по тем же принципам, что и других наемных работников:

необходимо заключить договор;

поставить на учет в соцзащите (еще раз напомним, это страховой титул ZUS 05 11);

выплачивать зарплату;

рассчитывать и оплачивать аванс по подоходному налогу;

формировать отчетность, в частности PIT-11.

Кроме того, дела сотрудников, в том числе и родственников, должны сохраняться в течение 50 лет (если договор заключен до 2019 года) или 10 лет (если договор заключен после 2019 года или в ZUS были поданы соответствующие документы).

Умова злецения

Принятие на работу члена семьи на основании умова злецения создает такое же страховое обязательство, как и в случае с неродственными лицами, т.е. родственники в данном случае рассматриваются как обычные подрядчики, а не как сотрудничающее лицо (osoba współpracująca). Не существует особенностей расчета взносов для сотрудничающих лиц с гражданско-правовыми договорами.

Исключения составляют случаи подписания umowy zlecenia bez wynagrodzenia (умовы злецения без оплаты). Такой договор вполне законен, а из-за отсутствия дохода не требует ни регистрации в ZUS, ни выплаты взносов. Однако и страхования у такого «работника», разумеется, не будет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! С другой стороны, это может быть вполне удобный вариант в случае временной помощи по бизнесу, если доходы в домохозяйстве все равно общие, а член семьи, например, вписан в страховку предпринимателя . Ведь, как уже выяснили выше, полное отсутствие договора приведет к необходимости платить взносы аналогично умове о праце.

Налогообложение трудоустроенного члена семьи

При наличии дохода, налоги должны выплачиваться на общих основаниях. Здесь тип договора значения не имеет. Уже упоминалось, что обязанности по расчету и выплате налоговых авансов и формирования деклараций, существуют на обычном уровне.

Однако и есть и характерные особенности. Если в обычных обстоятельствах вознаграждение, выплачиваемое работникам, как правило, является расходом предпринимателя, не облагаемым налогом (налогооблагаемая сумма может быть снижена на его размер), то в случае с сотрудничающим лицом ситуация иная. В соответствии с положениями Ustawy o PIT (Закона РП о подоходном налоге):

Оплата собственного труда налогоплательщика, его супруга и несовершеннолетних детей не считается расходами с точки зрения ведения бизнеса, то есть на них не может быть снижена налогооблагаемая база (если она имеет значение при выбранной форме налогообложения – прим ПК).

При этом, вознаграждение сотрудничающего лица облагается подоходным налогом на тех же принципах, что и вознаграждение других работников.

Что касается «бесплатных договоров», то при отсутствии дохода нет и налога на него, а «прибыль», получаемая самим предпринимателем в виде помощи родственника, налогообложению не подлежит.

Подытожим. Трудоустроить члена семьи в свое ИП можно на законных основаниях, однако каждый случай может привести к специфическим формам расчета взносов ZUS и PIT. Поэтому, принимая решение о сотрудничестве в предпринимательской деятельности с членом семьи, проживающим в одном домохозяйстве, стоит рассмотреть все варианты и выбрать наиболее выгодный тип такой помощи.