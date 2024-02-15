Расторжение умовы злецения: основные параметры

Гражданский кодекс Польши (а именно его нормам подчиняется умова злецения) позволяет обеим сторонам (как подрядчику / сотруднику, так и заказчику / «работодателю»), расторгнуть договор поручения независимо от срока, на который он был заключен. Это часто позволяет утверждать, что:

Умова злецения может быть расторгнута по инициативе любой из сторон в любой момент времени, если в самом договоре не указаны специальные правила увольнения (расторжения контракта).

Кроме прочего, это означает, что после расторжения договор немедленно прекращает свое действие.

При этом определенные условия должны быть соблюдены. Например, заказчик, расторгший договор по важной причине (что это такое рассмотрим далее), обязан возместить расходы, понесенные подрядчиком для выполнения условий контракта, а также за ущерб, если такой ущерб возник.

Есть ли срок уведомления об увольнении по умове злецения?

По умолчанию такой срок уведомления (как у умовы о праце) для умовы злецения не установлен, но стороны могут исключить в договоре возможность расторжения в любой момент (к примеру, определив срок уведомления в течение какого-либо периода).

Однако – и это очень важно – даже прописанный в самом контракте срок уведомления не лишает стороны права на расторжения умовы злецения «по важным причинам». Такими важными причинами могут быть:

Общие. К ним относятся события, охватывающие большую территорию или группу людей, существенно влияющие на экономическое или правовое положение сторон. Например, изменение законодательства или серьезные корректировки социально-экономических отношений, если это влияет на способ исполнения контракта.

К ним относятся события, охватывающие большую территорию или группу людей, существенно влияющие на экономическое или правовое положение сторон. Например, изменение законодательства или серьезные корректировки социально-экономических отношений, если это влияет на способ исполнения контракта. Индивидуальные. Когда важной причиной является фактор, влияющий на отношения между заказчиком и исполнителем, например, болезнь расторгающей стороны, утрата доверия.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Особенностью умовы злецения, кроме прочего, является возможность свободного регулирования правоотношений между сторонами, т.е. они могут указывать срок уведомления в днях, неделях, месяцах и даже годах. Но при важных обстоятельствах договор все равно может быть расторгнуть в любой момент.

Как правильно расторгнуть umowu zlecenia?

Согласно законодательству, расторжение договора одной из сторон должно происходить в такой форме, чтобы другая сторона была однозначно оповещена об этом. Согласно art.60 Kodeksu cywilnego (Гражданского кодекс РП), за исключением отдельно предусмотренных Законом случаев, воля лица, совершающего юридическую сделку, может быть выражена любым поведением этого лица, достаточно раскрывающим его волю, в том числе путем раскрытия этой воли в электронной форме (волеизъявление).

Но есть и другая норма, указанная в art.77 k.с., согласно которой расторжение договора должно происходить в той же форме, в которой этот договор был заключен. Поэтому, если стороны заключали договор в письменной форме, уведомление также должно иметь письменную ​​форму.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Это закрывает частый вопрос – может ли работодатель просто объявить: «Ты уволен!», или работник устно заявить об увольнении? Нет! Если договор подписан, то и уведомление о его расторжении должно быть предоставлено письменно и с подтверждением его получения (например, под подпись или через заказное письмо с уведомлением ).

Как написать уведомление об увольнении по умове злецения?

Уведомление о расторжение контракта не должно представлять собой длинное подробное письмо с детальным пояснением обстоятельств, но есть положения, которое оно должно содержать обязательно. К ним относятся:

дата и место подачи уведомления;

идентификация сторон: имя, фамилия, адрес проживания или наименование и адрес места нахождения стороны, расторгающей умову злецения; имя, фамилия и адрес проживания или название и адрес зарегистрированного офиса другой стороны; обозначение расторгаемого договора; указание причин, по которым сторона расторгает договор поручения (если стороны при расторжении указывают важные причины); подпись стороны, расторгающей договор.



Образец уведомления об увольнении по умове злецения можно увидеть далее:

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Может ли умова злецения быть расторгнута по соглашению сторон?

Стороны вправе заключать любое соглашение, не противоречащие закону. Чаще всего такое соглашение при умове злецения может потребоваться, если в договоре установлены какие-то особые условия его расторжения, но обе стороны решили расторгнуть его без их соблюдения.

Здесь есть два важных нюанса:

Во-первых, такое соглашение должно быть так же в письменной форме. Во-вторых, отдельного уведомления о расторжении контракта не потребуется – соглашение заменит его.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Далее мы рассмотрим последствия, к которым может привести расторжение умовы злецения. При наличии опасений, что одна из сторон позже предъявит претензии, например, по затратам, можно прописать отказ от таких претензий в данном соглашении.

Пример простейшего соглашения можно увидеть далее (бланк в данном случае не представляется, так как каждый случай очень индивидуален):

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Последствия расторжения умовы злецения

При расторжении данного типа договора важно помнить о возможной ответственности сторон друг перед другом после прекращения юридических отношений в рамках контракта:

подрядчик несет ответственность за материальный ущерб, понесенный клиентом в результате расторжения договора без уважительной причины;

заказчик несет финансовую ответственность и обязан возместить другой стороне любые расходы, понесенные в связи с реализацией договора. Он также должен выплатить часть вознаграждения за выполненную до увольнения работу.

Что это значит на практике? Рассмотрим два пример:

Заказчик (работодатель) нанял исполнителя (сотрудника) для работы на его предприятии в ежедневном режиме, например, печь пирожки. Договор расторгается, сотрудник перестает печь пирожки, но получает зарплату за те, что выпек ранее. Других обязательств у сторон нет. Заказчик нанял исполнителя для постройки дома. Исполнитель успел закупить часть стройматериалом, но заказчик расторг договор. Кроме вознаграждения за работу заказчик обязан компенсировать исполнителю и затраты на стройматериалы.

Конечно, на практике первый случай встречается значительно чаще, но именно второй пример (а он может быть и обратным, когда договор расторгает исполнитель и компенсирует затраты заказчику) представляет наибольшую сложность. Именно в подобных случаях необходимо тщательно просчитать все возможные последствия увольнения по умове злецения.

Компенсируется ли неиспользованный отпуск?

Такое возможно только при изначальном указании подобной возможности в договоре (см. Возможен ли отпуск по умове злецения?) или в соглашении о прекращении отношений.

По умолчанию по умовам злецения оплачиваемый отпуск не положен, а значит и компенсация за его неиспользование не предполагается.

Выдается ли свидетельство о работе после расторжения умовы злецения?

Обязанность выдавать Świadectwo pracy после расторжения договора установлена только для умов о праце. Но заказчик может выдать документ по своей инициативе или соглашению сторон. Для этого не требуется подписания отдельных актов или внесение такой обязанности в контракт.

Нужно ли уведомлять власти об увольнении иностранца?

Это уже вопрос, касающийся работы иностранцев. Есть ли у них дополнительные обязательства после разрыва умовы злецения? Конкретных обязанностей, связанных именно с расторжением умовы злецения, у иностранцев нет, однако их статус может требовать дальнейших действий, независимо от типа договора, по которому осуществлялось трудоустройство.

Если для работы оформлялось разрешение любого типа (освядчение, зезволение или карта побыту по работе), которое выдавалось именно под работодателя, с которым разрывается договор, об этом факте должны быть своевременно уведомлены власти (если нет отдельных оснований, освобождающих от этой процедуры), а для нового трудоустройства может потребоваться новое разрешение.

Подытожим. Расторжение умовы злецения (увольнение по данному типу договора) – процесс простой, по крайней мере значительно более легкий, чем по полноценному трудовому контракту. Однако свои формальности есть и здесь. Невыполнение их может привести к сложностям в дальнейшем, поэтому процедуру лучше изучить заранее.