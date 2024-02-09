Брутто и нетто по минимальной почасовой ставке

Минимальная почасовая ставка в Польше устанавливается законодательно с 2017 года. одним из главных адресатов таких выплат являются как раз люди, работающие по гражданско-правовым договорам, и в частности по Umowam zlecenie. Согласно законодательству РП, данные нормы распространяются на всех законно трудоустроенных в стране, а значит все сказанное далее в равной степени касается и граждан, и иностранцев.

В 2024 году минимальная почасовая ставка (с января по июль) ровна 27,70 злотых, а с 1 июля – 28,10 злотых брутто (до вычетов налогов и сборов). Выясним, сколько это в нетто, т.е. «на руки». Размер нетто может варьироваться в зависимости от типа договора, наличия других контрактов и многих других аспектов. Например, при единственной умове злецения, ориентировочно почасовая нетто может составлять:

С 1 января по 30 июня 2024 года – 21,75 злотых с учетом добровольного страхования от временной нетрудоспособности или 22,37 злотых без него.

С 1 июля 2024 года – 22,07 злотых с добровольным страхованием или 22,70 злотых.

Однако еще раз подчеркнем, речь идет об очень ориентировочных расчетах. В каждом конкретном случае величина нетто может отличаться.

На кого не распространяются положения?

Прежде чем перейти к специфике учета рабочего времени и расчета реальной ставки, исключим перечень лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, к которым данная информация не относится.

В соответствии со ст.8d Закона «О минимальной оплате труда» (Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r.) учету в соответствии с минимальной почасовой ставки не подлежат:

Лица, которые выполняя заказ, сами определяют место его исполнения. Если установленное в договоре вознаграждение зависит от результата, вне зависимости от времени исполнения. Работающие по договору об услугах опекунских или бытовой помощи (например, Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – услуги няни). Случаи, связанные с семейным детским домом, приемной семьей, уходом за инвалидами и аналогичные, когда услуга оказывается непрерывно в течение дня.

Очевидно, что подавляющее большинство иностранцев, работающих по умовам злецения на предприятия или агентства по трудоустройству, в данные исключения не попадают, и все сказанное далее относится к ним напрямую.

Как рассчитать фактическую оплату за час работы по умове злецения?

Расчет фактической стоимости часа работы на первый взгляд выглядит просто – нужно взять полученную зарплату и разделить на количество отработанных часов, а полученное значение сравнить с почасовой «минималкой».

Однако на деле трудности возникают и при учете рабочего времени, и с необходимостью дифференцировать виды полученного вознаграждения. Проясним эти моменты.

Учет рабочего времени

Логично, что для точного расчета стоимости часа необходимо знать количество отработанных часов. Закон требует учета рабочего времени каждого работника, однако точно не устанавливает кто и как это должен делать.

Вместе с тем, проблемы с учетом возникают нечасто, т.к. работодатель поставлен в условия, при которых отсутствие учета с его стороны, приведет к тому, что учет проведет сам работник, а ему придется согласиться с такими данными. Это вытекает из положений ст.8b Закона о минимальной зарплате, в которой, кроме указанного, предлагаются и/или устанавливаются следующие параметры:

Рекомендуется закрепить способ учета рабочего времени непосредственно в договоре.

Устанавливается, что при работе на агентство временной занятости, учет рабочего времени может вести не непосредственный работодатель (агентство), а работодатель – выгодоприобретатель (тот, в чьих интересах выполняется работа).

И только при отсутствии данных условий, закон позволяет вести учет в любом виде (письменный, документальный или электронный) любой из сторон договора. Еще раз подчеркнем, такая возможность не в интересах работодателя, т.к. позволяет сотруднику вольно интерпретировать этот параметр.

Еще один существенный момент. Статья 8c указанного закона требует хранить документы об учете рабочего времени не менее 3 лет. Причем ответственность за такое хранение возлагается на работодателя.

Какие выплаты не учитываются при расчете?

Это четко установленные законодательством параметры, причем очень важные для нашего разбирательства. В соответствии с нормами ст.6 Закона о минимальной зарплате в РП, при учете минимального уровня дохода (в том числе почасовой ставки) не учитываются:

Юбилейные награды (nagrody jubileuszowej). Выходное пособие при выходе на пенсию по старости или нетрудоспособности. Надбавка за особые условия труда. Выплаты, положенные за стаж работы. Оплата сверхурочных. Оплата ночных часов.

Еще раз подчеркнем, оплата этих параметров исключается из суммы, которую необходимо делить на общее количество часов для вычисления фактической стоимости часа.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нужно понимать, что некоторые из указанных составляющие, например, сверхурочные или ночные, по умолчанию при умовах злецения не положены. Однако они могут быть использованы непосредственно в тексте договора.

Wyrównanie: выравнивание зарплаты до минимума

Wyrównanie (выравнивание) – это компенсация, которую работодатель обязан выплатить работнику, если фактическая зарплата оказалась ниже минимально установленной по закону. Термин «выравнивание» прямо указан в Законе — о его использовании говорится в статье 7.

В соответствии с указанными нормами, если по результатам месяца оказалось, что за каждый расчетный час работодатель выплатил сумму меньше установленной, он обязан компенсировать (выровнять) общую сумму из расчета вычисленной за каждый недоплаченный час.

Wyrównanie в бухгалтерской отчетности может указываться отдельной строкой.

Простой

Отдельно нужно указать на оплату простоя – вынужденного отсутствия работы. В этом случае оплата может составлять до 60%, т.е. общий расчет будет отличаться от опубликованного в данной статье. Однако такой простой должен быть оформлен официально, приказом. Без этого снижать размер оплаты труда недопустимо.

Неполный рабочий день

Такой график работы может быть установлен изначально. Относится это как к неполному рабочему дню, так и неполному рабочему времени за отчетный период (месяц). В этом случае, в соответствии с нормами статьи 8 Закона, минимальная почасовая ставка должна рассчитываться пропорционально отработанному времени.

К примеру, человек работает ежедневно по рабочим дням по половине времени (полдня). В этом случае и его минимальная ставка будет составлять 50% от указанной в законе.

Пример расчета повременной ставки

В зависимости от доступной информации об оплате труда – брутто или нетто – нужно проводить и расчет фактической стоимости рабочего часа.

Для примера возьмем 2024 год. Сотрудник, подписавший умову злецения на полный день, за условный месяц заработал 4300 злотых брутто, фактически отработав 205 часов. Увидев, что 4300 это больше известного ему минимума первой половины года (4242 злотых брутто), он считает, что все в порядке. Однако всего рабочих часов (при 8-часовой пятидневке) в рассматриваемом месяце должно быть 176. Если речь идет о гражданско-правовом договоре, то 4300 : 205 = 20,98 злотых в час, что ниже установленного минимума на 27,70 – 20,98 = 6,72 злотых брутто. Получается, что недоплата по умове злецения составила 6,72 х 205 = 1377,60 злотых брутто в отчетный месяц. Если речь идет об умове о праце, 29 часов — это сверхурочные, а если еще и в ночные часы (возьмем такой параметр для наглядности), то ставка по таким часам – вдвое выше. Даже если учитывать минимальные параметры, то 29 х 27,70 х 2 = 1606,60 злотых. Напомним, что ночные / сверхурочные не учитываются при определении соответствия фактической оплаты минимальным параметрам. Соответственно, 4300 – 1606,60 = 2693,40 злотых брутто человек заработал за свои стандартные 176 часов, а значит фактическая стоимость часа: 2693,40 : 176 = 15,30 злотых в час, при допустимом минимуме в 27,70 злотых. Нарушение очевидно.

Теперь вспомним, что существует понятие выравнивания, т.е. компенсации за каждый недоплаченный час. Иначе работодатель нарушит Закон о минимальной заработной плате в РП.

Что делать, если в договоре ставка указана ниже минимальной?

Такое не только возможно, но и нередко встречается. Кроме ошибок или недобросовестности работодателя, меньшая, чем положено по закону почасовая ставка, может быть указана в умове о злецении, заключенной на неопределенный период, несколько лет назад.

Например, договор подписан в 2017 году, когда «минималка» составляла 13 злотых в час брутто. Но параметр почасового минимума корректируется ежегодно, причем в сторону увеличения.

Переоформлять такие договоры необязательно. Они считаются действующими, но минимальная оплата труда обязана соответствовать закону, а не указанному в контракте, если ставка по закону выше, прописанной в договоре.

Наказание за недоплату по почасовой ставке

В случае выявленных нарушений, в соответствии с параметрами, установленными ст.8e Закона о минимальной зарплате, работодатель может быть оштрафован на сумму от 1000 до 30000 злотых.

Что делать, если работодатель платит меньше, чем положено?

К сожалению, Государственная инспекция труда в данном случае не поможет, т.к. у нее практически нет полномочий вмешиваться в гражданско-правовые отношения по умовам злецения. Решение вопроса возможно только через суд.

При этом действовать можно по двум направления. Напомним, что существуют условия, при которых умова злецения не могла быть заключена изначально. В таком варианте можно претендовать в суде на признание гражданско-правового контракта полноценной умовой о праце. Второй способ – добиваться справедливой оплаты по существующему договору.

В любом случае, речь идет о суде. Эта процедура пугает многих иностранцев своими юридическим и процессуальными составляющими, но напомним, в Польше можно получить бесплатного адвоката, а вместе в грамотным юристом добиться справедливости будет значительно проще. К тому же, сам факт обращения в суд, нередко стимулирует работодателя-нарушителя к внесудебным договоренностям.