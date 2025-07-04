Договор с иностранцем на польском языке и обязанность перевода

Из положений ust.1, art.5 Закона РП о трудоустройстве иностранцев следует, что поручение работы иностранцу требует заключения с иностранцем письменного договора до допуска его к работе, за исключением случаев, когда он будет входить в состав правления юридического лица, внесенного в реестр предпринимателей Национального судебного реестра, или организованного общества с ограниченной ответственностью, или будет представлять коммандитное товарищество или коммандитно-акционерное товарищество или управлять делами такого общества, или будет выступать в качестве доверенного лица.

Если договор составлен на польском языке, а иностранец не владеет польским языком, субъект, поручающий работу иностранцу, перед подписанием договора должен предоставить иностранцу содержание договора в письменной форме в понятной ему версии и хранить его в течение срока, требуемого законом.

Дополнительные расходы на перевод

Из вышеприведенной статьи закона вытекает обязанность работодателя предоставить договор, а значит и расходы на перевод несет работодатель. Причем применяться должен присяжный перевод, так как только он гарантирует идентичность текстов на разных языках.

Дополнительные расходы на перевод трудового договора на язык, на котором говорит иностранец, иногда могут быть очень высокими для работодателя.

Во-первых, трудовой договор и кадровые документы, с которыми должен быть знаком иностранец, могут быть очень обширными. Это означает одно — большое количество документов для перевода означает большие деньги. Во-вторых, чем более «экзотическая» национальность у иностранца (например, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Иран, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Исландия и многие другие), тем расходы на присяжного переводчика выше, чем если бы это было, к примеру, при переводе с английского на польский.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Будет ли это иметь влияние на занятость иностранцев? Трудно сказать, поскольку если работодатель настроен решительно и хочет нанять квалифицированного сотрудника — такие расходы, вероятно, не имеют для него большого значения, поскольку они вписаны в экономический и деловой риск, который предприниматели постоянно несут.

Перевод с иностранного языка на польский

Если указанный выше договор составлен на иностранном языке, субъект, поручающий работу иностранцу, хранит его перевод на польский язык, выполненный присяжным переводчиком, внесенным в список присяжных переводчиков, который ведет Министр юстиции, в течение 2 лет.

Правовая проблема перевода всей кадровой документации иностранцев

После 1 июня 2025 года в связи с трудоустройством иностранца перевод на язык, который он понимает (если польский язык ему не известен) в дополнение к трудовому договору и другие связанные документы, предоставляемые иностранцу, также должны подлежать переводу.

К таковым, например, относятся:

информация об условиях трудоустройства;

правила трудового распорядка;

правила оплаты труда;

правила фонда социального обеспечения предприятия;

уведомление о применении дисциплинарного взыскания;

заявление о расторжении трудового договора с уведомлением или без него.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Хотя это и не вытекает напрямую из правил, поскольку правила относятся только к трудовому договору — представляется, что это соответствует принципу привилегии работника и принципам социального сосуществования — чтобы вся документация была переведена на язык, который иностранец понимает, язык, на котором он общается.

Персональные данные иностранцев

Субъект, поручающий работу иностранцу, обрабатывает персональные данные иностранца за период работы иностранца, а также в течение 2 лет, исчисляемых с даты окончания календарного года, в котором были прекращены или истекли правоотношения, являющиеся основанием для трудоустройства иностранца, если отдельными нормативными актами не предусмотрен более длительный срок хранения трудовой документации.

Обязанность информировать иностранцев о деятельности профсоюзов на рабочем месте

Субъект, поручающий работу иностранцу на основе трудовых отношений, служебных отношений, договора надомного труда, гражданско-правового договора или в период членства в сельскохозяйственном производственном кооперативе, сельскохозяйственном кружковом кооперативе или сельскохозяйственном сервисном кооперативе, должен проинформировать его в письменной форме на понятном иностранцу языке о праве на вступление в профсоюзы, которое он имеет в соответствии с законом.

Как потребовать перевода договора?

Как видно из вышеприведенных норм польского законодательства, перевод договора предоставляется, если иностранец не знает польский язык в достаточной мере. Соответственно, об этом трудоустраиваемый должен сообщить потенциальному работодателю, и только после такого оповещение договор должен быть переведен.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время закон требует, чтобы перед подписанием договора, предусмотренного в положениях о трудоустройстве иностранцев, польское предприятие, поручающее работу иностранцу, предоставило иностранцу перевод договора на понятный ему язык.