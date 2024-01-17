Какие часы считаются ночными?

Эти параметры строго установлены законом: ночными считаются часы с 21:00 до 7:00. При этом дополнительной оплате подлежит любое количество часов, выпавших на ночь – и в случаях постоянной работы такого плана, и когда ночная работа в Польше возникает иногда.

Важно знать: Если работа хотя бы частично выпадает на ночное время, количество рабочих часов в такой день (сутки) не может превышать восьми. Человек, отработавший 3 часа за сутки или от 25% всего времени за расчетный период ночью, считается работавшим в ночное время.

Что касается 8-часового дня, то исключения составляют работы спасателей, если от их действий зависят жизни и здоровье других людей, а также руководителей предприятий.

Оплата ночных смен в Польше

Каждый ночной час должен быть оплачен дополнительно. К обычной ставке должно быть прибавлено не менее 20% от минимальной оплаты труда.

Закон устанавливает нижний предел доплаты, но работодатель вправе увеличивать размер. Однако не может уменьшать их или отменять вовсе.

Повышенная ставка ночной доплаты может быть закреплена в договоре. Минимальная должна быть выплачена вне зависимости от наличия в контракте подобного пункта.

Расчет доплаты за работу в ночное время

В расчетах минимальной доплаты есть определенные тонкости. Не секрет, что минимальная зарплата устанавливается государством и в размере за месяц, и почасово.

Для расчета минимальных доплат за ночные часы используется месячная величина минимальной зарплаты.

Для вычисления минимальной доплаты минимальная заработная плата за месяц делится на фактически отработанное количество часов в расчетном месяце, и полученная величина умножается на количество отработанных ночных часов. Рассчитываются 20%.

Например , с июля 2024 года вводные таковы:

Минимальная зарплата – 4300 злотых в месяц.

Отработано часов всего (например) – 160.

Из них ночных – 50.

(4300 : 160 х 50) х 20% = 268,75 zł

Напомним, речь идет о доплате, причем в минимально возможном варианте. То есть это сумма, которая будет доплачена за 50 ночных часов сверх положенной оплаты труда.

Так как стоимость каждого часа ночной работы зависит от количества рабочих часов в месяц, расценки в каждом месяце могут различаться, а если минимальная оплата труда изменяется больше одного раза в год, то на конечный результат повлияет и этот факт (напомним, что в 2024 году с 1 января минимум равен 4242 злотых, а с июля — уже 4300 злотых брутто в месяц). Например, в июне 2024 года надбавка составит 5,30 злотых за каждый час работы в ночное время. Чтобы это посчитать, необходимо проверить, сколько рабочих часов должно быть отработано в данном месяце (в июле 2024 года это 160 часов). Далее минимальную заработную плату, действующую в этом месяце, делят на это количество часов и умножают на 20%. То есть 4242 : 160 x 20 % = 5,30 злотых брутто за 1 час работы.

По этому же принципу весь 2024 год выглядит следующим образом:

Рабочие часы Минималка, zł Доплата за ночное время (брутто в час), zł январь 168 4242 5,05 февраль 168 4242 5,05 март 168 4242 5,05 апрель 168 4242 5,05 май 160 4242 5,30 июнь 160 4242 5,30 июль 184 4300 4,67 август 168 4300 5,12 сентябрь 168 4300 5,12 октябрь 184 4300 4,67 ноябрь 152 4300 5,66 декабрь 160 4300 5,38

Аналогично производится расчет и в другие месяцы, не забывая, что параметр минимальной оплаты труда может изменяться.

Как рассчитывается зарплата, если ночные часы одновременно являются сверхурочными?

Если в ночь пришлось оставаться после рабочего дня, то оплачиваться одновременно будет и сверхурочная работа (100%), и ночные часы, в соответствии с вышеприведенными правилами.

Подробнее о сверхурочной работе можно уточнить в этой статье.

Кого запрещено оставлять на ночную смену в Польше?

Перечень лиц, на которых полностью или частично распространяется запрет, устанавливает закон:

Нельзя привлекать к работе в ночные часы беременных и несовершеннолетних. Работа в ночные смены недопустима для лиц, которым установлен прямой запрет на такую работу справкой, выданной врачом. Лица, ухаживающие за ребенком до 4-х лет, могут быть оставлены на ночь только при их письменном согласии. Инвалиды могут быть привлечены к ночной работе только при наличии разрешающей справки от врача. При этом инициировать получение такой справки вправе только сам инвалид.

Если нанимается работник исключительно для работы ночью, то об этом факте работодатель обязан проинформировать государственного инспектора труда в своей местности.