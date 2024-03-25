Основные изменения

Кратко перечислим все основные изменения и их преимущества в соответствии с официальной информацией от польского Минфина:

С 1 января 2025 года изменятся правила расчета взносов на медицинское страхование предпринимателей.

изменятся правила расчета взносов на медицинское страхование предпринимателей. 93% всех предпринимателей, платящих PIT, выиграют от изменений.

всех предпринимателей, платящих PIT, выиграют от изменений. Все малые предприниматели — с точки зрения взносов на медицинское страхование — будут иметь равные условия для ведения бизнеса.

За счет сокращения расчетных обязательств система расчета взносов станет более прозрачной.

Абсурдность уплаты взносов по медицинскому страхованию при продаже основных средств будет устранена.

Подчеркнем, что из всех взносов ZUS для JDG описанные изменения касаются исключительно Składka na ubezpieczenie zdrowotne – взносов на медицинское страхование. Остальные будут рассчитываться по прежним схемам.

Как ИП платить взносы на медицинское страхование?

Так же как и сейчас, система расчета медицинских взносов для ИП будет зависеть от типа выбранного налогообложения. Рассмотрим новые параметры для каждого из них.

Налоговая шкала

Речь идет о самом распространенном типе расчета и выплаты PIT (12% до суммы 120 000 злотых, и 32% на все, что более 120 000). Все такие плательщики подоходного налога (а их в Польше более 1,3 миллиона человек), получат выгоду от введения единовременного взноса на медицинское страхование.

9% от суммы, равной 75% минимальной заработной платы. Какой она будет «минималка» на момент публикации данного материала неизвестно, но предположительно взнос составит около 310 злотых в месяц в 2025 году. Взнос на медицину при налоговой школе составит. Какой она будет «минималка» на момент публикации данного материала неизвестно, но предположительно взнос составит около 310 злотых в месяц в 2025 году.

Данное решение упрощает систему и обеспечивает стабильность и предсказуемость ведения бизнеса. Новые правила не потребуют дополнительных расчетов, учета, а также уплаты взносов за проданные основные средства. Сумма взноса будет фиксированной, независимо от дохода.

Для сравнения предлагаем такие данные (напомним, сейчас за медицину ИП платят 9% от прибыли):

Сумма дохода, zł. Взнос в 2024 г. (по действующим нормам), zł. Взнос в 2025 г. (по новым правилам), zł. До 4 242 злотых 382 310 5 000 450 310 8 000 720 310 12 000 1 080 310 15 000 1 350 310 20 000 1 800 310 30 000 2 700 310

Очевидно, что чем больше доход, тем больше и выгода от новой системы.

Фиксированный налог

Налогоплательщики PIT, ведущие бизнес, облагаемый налогом по фиксированной ставке (19% независимо от уровня дохода), будут платить взносы на медицинское страхование, рассчитываемые следующим образом:

Те, чей ежемесячный доход не превышает двойную прогнозируемую среднюю зарплату (этот параметр объявляет правительство РП), будут платить 9% от 75% минимальной заработной платы . По сравнению с нынешней системой они будут экономить как минимум 100 злотых в месяц (в условиях 2025 года). По мере увеличения доходов (до двух раз превышающих среднюю зарплату) их выгода от более низкого взноса будет увеличиваться и составит максимум 530 злотых в месяц.

. По сравнению с нынешней системой они будут экономить как минимум 100 злотых в месяц (в условиях 2025 года). По мере увеличения доходов (до двух раз превышающих среднюю зарплату) их выгода от более низкого взноса будет увеличиваться и составит максимум 530 злотых в месяц. Лица, доход которых превышает двукратную прогнозируемую среднюю заработную плату, будут платить взнос медицинского страхования в размере 4,9% с суммы, превышающей двукратную прогнозируемую среднюю заработную плату в национальной экономике.

Все предприниматели, уплачивающие единый налог, получат выгоду от нового решения. В этом случае так же появится возможность не выплачивать взнос с доходов от реализации основных средств.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Именно в данной форме налогообложения больше всего тех, кто потенциально может потерять от новой системы. Но их не так много, и в основном это люди с высокими доходами.

Единовременная выплата (паушальный налог)

Налогоплательщики подоходного налога, ведущие бизнес и выбравшие единовременную выплату по зарегистрированному доходу (см. Что такое паушальный налог рычалт?), будут рассчитывать и выплачивать медицинское страхование по следующим правилам:

Предприниматели, платящие рычалт, которые получают ежемесячный доход в размере, не превышающем 4-кратную прогнозируемую среднюю заработную плату, будут платить 9% от 75% минимальной заработной платы . Это приведет к уменьшению расчетной базы взносов медицинского страхования для большинства из них. (около 310 злотых в условиях 2025 года).

. Это приведет к уменьшению расчетной базы взносов медицинского страхования для большинства из них. (около 310 злотых в условиях 2025 года). При доходах, превышающих 4-кратную среднюю прогнозируемую, они будут платить минимальный взнос в размере 9% от 75% минимальной заработной платы плюс 3,5% на сумму сверх 4-кратной прогнозируемой средней заработной платы.

И этим предпринимателям не придется отчитываться о доходах от реализации основных средств. Возможность удержания (части) взносов медицинского страхования в PIT будет отменена.

Налоговая карта

Все предприниматели, уплачивающие PIT по системе налоговой карты, получат выгоду от изменения, заключающегося в уменьшении взноса медицинского страхования, рассчитанного как 9% от базовой 75% минимальной заработной платы (в настоящее время взнос составляет 9% от 100% «минималки»).

В этом случае так же будет отменена возможность удержания (части) взносов медицинского страхования из PIT.

Подытожим. В подавляющем большинстве случаев предприниматели выиграют от новой системы расчета и выплаты взносов на медицинское страхование. Однако есть и случаи, когда она будет менее выгодной. Стоит заранее просчитать будущие расходы, и, в случае необходимости, выбрать другую систему налогообложения.

В заключении предлагаем ознакомиться с официальной презентацией новой системы выплаты медицинских взносов ИП от Минфина Польши:

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