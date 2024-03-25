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JDG | ИП в Польше

С 2025 года изменится система оплаты взносов на медицину для ИП в Польше

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Дата обновления: 25.03.2024

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Министерство Финансов Польши опубликовало данные по новой системе выплаты медицинских взносов для предпринимателей, которая должна начать действовать с 1 января 2025 года. По заявлению представителей Минфина, подавляющее большинство ИП получать выгоду от корректировок.

Как будет рассчитываться взнос на медицинское страхование JDG по разным системам налогообложения с 2025 года, читайте в данном материале «Польского консультанта».

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Основные изменения

Кратко перечислим все основные изменения и их преимущества в соответствии с официальной информацией от польского Минфина:

  • С 1 января 2025 года изменятся правила расчета взносов на медицинское страхование предпринимателей.
  • 93% всех предпринимателей, платящих PIT, выиграют от изменений.
  • Все малые предприниматели — с точки зрения взносов на медицинское страхование — будут иметь равные условия для ведения бизнеса.
  • За счет сокращения расчетных обязательств система расчета взносов станет более прозрачной.
  • Абсурдность уплаты взносов по медицинскому страхованию при продаже основных средств будет устранена.

Подчеркнем, что из всех взносов ZUS для JDG описанные изменения касаются исключительно Składka na ubezpieczenie zdrowotne – взносов на медицинское страхование. Остальные будут рассчитываться по прежним схемам.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Все, сказанное далее, касается исключительно индивидуальных предпринимателей, и не относится к размерам платежей на медицину у наемных сотрудников.

Как ИП платить взносы на медицинское страхование?

Так же как и сейчас, система расчета медицинских взносов для ИП будет зависеть от типа выбранного налогообложения. Рассмотрим новые параметры для каждого из них.

Налоговая шкала

Речь идет о самом распространенном типе расчета и выплаты PIT (12% до суммы 120 000 злотых, и 32% на все, что более 120 000). Все такие плательщики подоходного налога (а их в Польше более 1,3 миллиона человек), получат выгоду от введения единовременного взноса на медицинское страхование.

Взнос на медицину при налоговой школе составит 9% от суммы, равной 75% минимальной заработной платы. Какой она будет «минималка» на момент публикации данного материала неизвестно, но предположительно взнос составит около 310 злотых в месяц в 2025 году.

Данное решение упрощает систему и обеспечивает стабильность и предсказуемость ведения бизнеса. Новые правила не потребуют дополнительных расчетов, учета, а также уплаты взносов за проданные основные средства. Сумма взноса будет фиксированной, независимо от дохода.

Для сравнения предлагаем такие данные (напомним, сейчас за медицину ИП платят 9% от прибыли):

Сумма дохода, zł.Взнос в 2024 г. (по действующим нормам), zł.Взнос в 2025 г. (по новым правилам), zł.
До 4 242 злотых382310
5 000450310
8 000720310
12 000 1 080310
15 0001 350310
20 0001 800310
30 0002 700310

Очевидно, что чем больше доход, тем больше и выгода от новой системы.

Фиксированный налог

Налогоплательщики PIT, ведущие бизнес, облагаемый налогом по фиксированной ставке (19% независимо от уровня дохода), будут платить взносы на медицинское страхование, рассчитываемые следующим образом:

  • Те, чей ежемесячный доход не превышает двойную прогнозируемую среднюю зарплату (этот параметр объявляет правительство РП), будут платить 9% от 75% минимальной заработной платы. По сравнению с нынешней системой они будут экономить как минимум 100 злотых в месяц (в условиях 2025 года). По мере увеличения доходов (до двух раз превышающих среднюю зарплату) их выгода от более низкого взноса будет увеличиваться и составит максимум 530 злотых в месяц.
  • Лица, доход которых превышает двукратную прогнозируемую среднюю заработную плату, будут платить взнос медицинского страхования в размере 4,9% с суммы, превышающей двукратную прогнозируемую среднюю заработную плату в национальной экономике.

Все предприниматели, уплачивающие единый налог, получат выгоду от нового решения. В этом случае так же появится возможность не выплачивать взнос с доходов от реализации основных средств.

Консультант
Дмитрий Константинович
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Именно в данной форме налогообложения больше всего тех, кто потенциально может потерять от новой системы. Но их не так много, и в основном это люди с высокими доходами.

Единовременная выплата (паушальный налог)

Налогоплательщики подоходного налога, ведущие бизнес и выбравшие единовременную выплату по зарегистрированному доходу (см. Что такое паушальный налог рычалт?), будут рассчитывать и выплачивать медицинское страхование по следующим правилам:

  • Предприниматели, платящие рычалт, которые получают ежемесячный доход в размере, не превышающем 4-кратную прогнозируемую среднюю заработную плату, будут платить 9% от 75% минимальной заработной платы. Это приведет к уменьшению расчетной базы взносов медицинского страхования для большинства из них. (около 310 злотых в условиях 2025 года).
  • При доходах, превышающих 4-кратную среднюю прогнозируемую, они будут платить минимальный взнос в размере 9% от 75% минимальной заработной платы плюс 3,5% на сумму сверх 4-кратной прогнозируемой средней заработной платы.

И этим предпринимателям не придется отчитываться о доходах от реализации основных средств. Возможность удержания (части) взносов медицинского страхования в PIT будет отменена.

Налоговая карта

Все предприниматели, уплачивающие PIT по системе налоговой карты, получат выгоду от изменения, заключающегося в уменьшении взноса медицинского страхования, рассчитанного как 9% от базовой 75% минимальной заработной платы (в настоящее время взнос составляет 9% от 100% «минималки»).

В этом случае так же будет отменена возможность удержания (части) взносов медицинского страхования из PIT.

Подытожим. В подавляющем большинстве случаев предприниматели выиграют от новой системы расчета и выплаты взносов на медицинское страхование. Однако есть и случаи, когда она будет менее выгодной. Стоит заранее просчитать будущие расходы, и, в случае необходимости, выбрать другую систему налогообложения.

В заключении предлагаем ознакомиться с официальной презентацией новой системы выплаты медицинских взносов ИП от Минфина Польши:

Zmiany_w_skladce_zdrowotnej_dla_przedsiebiorcow

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