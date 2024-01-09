Вводные данные: когда заработают каникулы для JDG в Польше?

Сразу начнем с того, что на данный момент программа Wakacje od ZUS не только не обрела вида закона, но и не оформлена даже в форме законопроекта. Идет обсуждение.

Однако, по заверениям представителя Министерства развития Польши, консультации ведомства с представителями парламентской коалиции и ZUS идут очень активно, хотя точных сроков пока и не называется.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В пользу того, что каникулы от ЗУС не останутся только предвыборными обещаниями, говорит и тот факт, что Wakacje od ZUS внесено в коалиционное соглашение. Конечно, это не гарантирует скорого принятия, но значительно повышает шанс на это.

Что касается ориентировочных сроков, то эксперты называют и 2024, и 2025 год, но некоторые из опрошенных уверены, что программа, если и заработает, то нескоро и в сильно измененном виде. Однако пока будем говорить лишь о том, что известно от представителей польских властей.

Что такое каникулы для предпринимателей в Польше?

Терминология для данной программы только устанавливается, но уже сейчас можно встретить в разговорной речи название налоговые каникулы в Польше. Сложно сказать, устоится данная формулировка или нет, но очевидно, что она несет в себе смысловую ошибку – ни о каких освобождениях от налогов речи не идет. Рассматривается только временное освобождение от уплаты взносов.

От каких взносов будут освобождены предприниматели?

Напомним, что стандартные выплаты предпринимателей в ЗУС рассчитываются от такой величины, как прогнозируемая средняя заработная плата на текущий год. Расчет этого параметра непрост, но для ИП это не принципиально, так как среднюю прогнозируемую декларативно объявляет правительство РП.

Это имеет и другое значение – выплаты в ZUS не зависят от уровня прибыли бизнесмена. Они всегда платятся по установленной формуле от стандартной расчетной базы (кроме взносов на медицинское страхование, о которых поговорим далее более подробно).

Данный вариант хорош при увеличении прибыли, но стоит только возникнуть финансовым трудностям у предпринимателя, как необходимость выплаты взносов самым негативным образом влияет на его дела. Это могут быть сложности при ведении бизнеса, но снижение дохода может быть вызвано и болезнью, и просто отпуском, отправляясь в который предприниматель остается без дохода, но взносы вынужден платить все равно.

Планируемые Wakacje od ZUS точно будут распространяться на следующие взносы:

пенсионные;

от потери трудоспособности;

от несчастных случаев;

в Фонд труда и Фонд Солидарности (если от выплат в них ИП не освобожден по другим основаниям).

Пока неопределенным остаются вопросы с фондом временной нетрудоспособности (оплата больничного), в который предприниматели платят только на добровольной основе. Про эти взносы подробной информации еще нет.

Будут ли распространяться каникулы для JDG в Польше на медицинское страхование?

Медицинское страхование – обязательный платеж. Однако его расчет производится особым образом, зависит, в том числе, от выбранной системы налогообложения. Вместе с тем, в обычных условиях он также не может быть равен нулю (даже при нулевом доходе).

Во всей имеющейся информации, акцент делается на социальные взносы (без медицинского страхования) и Фонды Труда и Справедливости. С большой долей вероятности каникулы выплат в ZUS не коснуться медицинского страхования.

На какой срок можно оформить Wakacje od ZUS?

В идущих переговорах рассматривается два варианта:

на один месяц;

на три месяца.

Оба варианта подразумевают возможность суммарного использования указанных сроков в течение календарного года.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Польское издание Dziennik Gazeta Prawna приводит слова анонимных источников из профильного Министерства, участвующих в переговорах. По словам одного чиновника, Министерство «вовсе не уверено, что это будет три месяца», а другой источник заявил еще более уверенно, что «три месяца точно не пройдут».

Сколько сможет сэкономить предприниматель?

В настоящее время базовый единовременный взнос ZUS, выплачиваемый предпринимателями, составляет 1600 злотых в месяц, а так называемый малый ЗУС составляет 402,65 злотых (с июля в связи с повышением минимальной заработной платы, это будет 408,16 злотых).

Если речь пойдет о трехмесячных каникулах ЗУС, максимальная экономия ИП может составлять более 4800 злотых, а при Maly ZUS – более 1220 злотых.

Как будут оформляться каникулы ZUS для предпринимателей?

На данный момент известно, что каникулы должны быть инициированы самим предпринимателем. То есть по умолчанию (например, в случае декларирования нулевого или отрицательного дохода) каникулы не «включатся».

Пока неизвестно, потребуется ли ИП подтверждать необходимость использования Wakacje od ZUS, или он сможет оформлять их в любой момент по своему желанию.

Что препятствует скорейшему принятию закона о каникулах ЗУС для JDG?

Главная проблема одна – снижение прибыли ZUS. Подобную программу разрабатывало и прежнее правительство, и по их расчетам Управление социального страхования может недосчитаться 1,6 миллиарда злотых в месяц.

Соответственно, если речь пойдет о трехмесячных каникулах ZUS, эта сумма составит 4,8 миллиарда злотых в год. Сумма, мягко выражаясь, немаленькая. Кто и как сможет компенсировать такие потери, пока непонятно.

Заключение

Вероятность появления в польском законодательстве Wakacje od ZUS расценивается очень высоко. Однако ни сроки, ни детали пока неизвестны. Мы продолжим отслеживать информацию по каникулам ZUS для предпринимателей, и обязательно расскажем читателям обо всех изменениях.