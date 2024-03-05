Карта побыту для украинских предпринимателей

Начнем сразу с исключений. Специальный закон ввел многие льготы для граждан Украины, в том числе и облегченный вариант получения карт побыту по предпринимательской деятельности. Однако, согласно буквы закона, есть важные нюансы:

Открывать ИП могут все украинцы, законно пребывающие в Польше. Воспользоваться облегченным вариантов получения ВНЖ (об этом подробнее далее) только имеющие статус УКР. Право на карту побыту по иным обстоятельствам сроком на 1 год, выдаваемую при отказе предоставить ВНЖ по бизнесу, имеют все украинцы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! По завершающему пункту напомним, что речь идет об отдельном положении Спецзакона, в соответствии с которым всем украинцам, претендующим на карты побыту по работе или бизнесу, но по каким-либо причинам получившим отказ, карта все равно будет предоставлена, но по иным обстоятельствам и сроком на год. При этом право на работу и предпринимательскую деятельность у них остается на основании норм Спецуставы (по факту гражданства).

Надо сказать, что на практике применение норм облегченного получения карт по бизнесу бывает разным. Чиновники далеко не всегда разбираются в деталях наличия или отсутствия статуса, и иногда применяют льготный режим и для тех, у кого нет PESEL UKR. Но нужно понимать, что закон дает им право проводить проверку по полной программе, а значит лицам, не имеющим статуса УКР, лучше быть готовым к процедуре оформления на общих основаниях (за исключением возможности получения вышеуказанной карты при отказе).

Льготные условия ВНЖ по бизнесу для украинцев со статусом УКР

Далее будет подробно рассмотрена процедура получения карты побыту для ИП на общих основаниях. Льготный режим облегчает процесс и освобождает лиц со статусом УКР от следующих формальностей:

Они не обязаны доказывать, что предпринимательская деятельность является (или станет) выгодной для экономики Польши, то есть не надо доказывать приносит ли бизнес соответствующий уровень дохода или влияет ли на внутренний рынок труда.

Не нужно сдавать отпечатки пальцев – они будут взяты из базы данных, в которую вносились при оформлении PESEL UKR.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Второй пункт снова отсылает нас к сложностям получения ВНЖ по ИП без статуса УКР. Но, повторимся, на практике ситуации бывают разными, и иногда, не найдя необходимых отпечатков в базе, заявителя просто вызывают для их сдачи на общих условиях . Использовать могут и полученные ранее данные при аннулированном статусе. Но могут и отказать в рассмотрении – формально у уженда есть такое право.

Подытоживая тему льгот для украинцев при оформлении карт побыту по JDG, можно сказать, что для оформления ВНЖ им достаточно самого факта ведения бизнеса (наличия зарегистрированного ИП), соответствие критерию дохода и законного пребывания в Польше. При соблюдении, конечно, прочих формальностей, о которых и поговорим далее.

Оформление карты побыту для JDG на общих основаниях

Все иностранцы, не имеющие статуса УКР, должны соответствовать более строгим условиям для оформления ВНЖ по Jednoosobowa działalność gospodarcza. Отдельно подчеркнем, что речь в статье идет именно об индивидуальных предпринимателях. Бизнес деятельность других форм (например, учредитель Sp. z o.o. или член правления какой-либо компании) так же может стать основанием для ВНЖ, и условия во многом схожие, однако имеется и своя специфика процесса получения карты.

Кто может получить ВНЖ по JDG?

Согласно §1, art.142 Ustawy o cudzoziemcach (Закона РП об иностранцах), временный вид на жительство с целью ведения предпринимательской деятельности может быть предоставлен иностранцу, если целью его пребывания в РП является ведение предпринимательской деятельности, при соответствии его следующим условиям:

Имеется в наличии: медицинское страхование или подтверждение покрытия страховщиком расходов на лечение на территории Польши;

источник стабильного и регулярного дохода, достаточный для покрытия расходов на содержание себя и членов своей семьи, находящихся на его иждивении. Местом жительства предпринимателя является Республика Польша. Бизнесмен соответствует одному из следующих требований: в налоговом году, предшествующем подаче заявления, получил доход не ниже 12-кратной средней брутто-зарплаты в народном хозяйстве в воеводстве, в котором осуществляется деятельность (параметр официально объявляется GUS), или

демонстрирует, что у него есть средства для выполнения условий, указанных в предыдущем пункте, в будущем, или проводит деятельность, позволяющую обеспечить эти условия в будущем, в частности способствуя увеличению инвестиций, передаче технологий, внедрению полезных инноваций или созданию рабочих мест, или

имеет не менее 2х наемных работников, являющихся гражданами Польши или иностранцами со статусами ПМЖ, беженца, временной защиты и другими, указанными в p.1–9, ust.1, art.87 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Законе РП о помощи в трудоустройстве и институтах рынка труда).

Из условий видно, что соискатель на общих основаниях должен уже либо заниматься бизнесом минимум год с определенным доходом, либо доказать, что возможность такого дохода у него есть (одобрить бизнес-план), либо трудоустроить 2х человек, соответствующих вышеуказанным условиям.

Необходимые документы

Для подачи заявки на ВНЖ по JDG необходимо собрать пакет документов:

Заявление на получение временного вида на жительство (бланк и инструкция по заполнению).

4 фотографии, соответствующие официальным требованиям.

Подтверждение оплаты гербового сбора в размере 340 злотых .

. Копия действующего загранпаспорта (все страницы) плюс оригинал для проверки (при личной подачи или отдельному запросу из уженда).

Подтверждение места жительства в Польше (свидетельство о регистрации, свидетельство о праве собственности, договор аренды, договор кредитования, декларация собственника).

Подтверждение наличие стабильного и регулярного источника дохода, достаточного для покрытия расходов на содержание себя и членов семьи (например, налоговые декларации – в некоторых ужендах данный документ не требуют, самостоятельно делая запросы в налоговые органы).

Документы, подтверждающие наличие медицинской страховки (к примеру, соответствующая справка из ZUS или страховой полис – опять же, в ряде случаев чиновники сами могут получить эту информацию).

Подтверждение доходов компании в налоговом году, предшествующем подаче заявления, или информация о трудоустройстве не менее 2х сотрудников, или документы, подтверждающие, что предпринимательская деятельность приносит пользу польской экономике, например, способствует увеличению инвестиций, передаче технологий, внедрению полезных инноваций или созданию рабочих мест.

Выписку СEIDG. Этот документ вызывает некоторую путаницу, поэтому его рассмотрим отдельно.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нередко возникает вопрос о необходимости заполнения Приложения 1 к заявлению. Действительно такую информацию можно встретить во многих, в том числе и официальных источниках. Однако данный документ нужен только при выполнении роли в правлении компании. Для ИП он неактуален.

Как получить выписку СEIDG?

Почему этот документ вызывает вопросы? Дело в том, что государственные службы, по действующим нормам, в принципе не должны запрашивать у заявителей данных, которые они могут получить сами в других государственных учреждений.

Например, в официальном пояснении о данной выписке прямо сказано:

То есть:

«Органы государственного управления не могут требовать предъявления, передачи или приложения к подаваемым им заявлениям и другим документам выписки из CEIDG».

В чем тогда вопрос? В том, что некоторые уженды по инерции требуют этот документ, и на доказательство его ненужности можно потратить много времени и нервов. Вместе с тем, получить этот документ очень просто – достаточно распечатать его из системы (к тому же выписка может понадобиться и в других случаях).

Распечатать выписку CEIDG можно двумя способами:

Авторизуйтесь в системе biznes.gov.pl. В разделе «Moja firma» вы найдете функцию «Pobierz zaświadczenie (Скачать свидетельство)» . Найдите свою запись непосредственно в реестре CEIDG, и распечатайте выписку.

Документ предоставляется бесплатно, и не требует заверения подписью или печатью. Просто вложите его в пакет документов, чтобы не тратить времени на возможные споры с чиновниками.

Как и куда подать документы?

Вопросами видов на жительство (карт побыту) занимается воеводский ужонд по месту жительства (деятельности) соискателя (см. Где найти свой воеводский ужонд?).

Подать заявление можно:

Во втором случае следует использовать заказное письмо с уведомлением. Напомним также, что датой подачи считается дата принятия документов почтовым отделением, а не фактическая доставка документов. Подать документы необходимо во время законного пребывания в РП, даже если это последний из дней такого нахождения.

Дальнейшие процессы

Дальше все происходит по схеме, характерной для любого оформления вида на жительство:

Обязательно ознакомьтесь с материалами по ссылкам, если не делали этого ранее. Каждый из этапов представляет собой довольно сложный процесс, несоблюдение норм которого может привести к замораживанию (приостановке) дела или отказу.

Максимальный срок, на который может быть выдана карта – 3 года. Минимальный – 3 месяца. Однако на практике первую карту чаще всего предоставляют на год. Далее можно запрашивать следующую, однако и на нее документы необходимо подать в рамках законного пребывания (во время действия предыдущей).

Заключение

Вид на жительство – удобный инструмент, дающий право на пребывание в Польше и посещение других стран Шенгенской зоны. Предпринимательская деятельность может стать основанием для получения карты побыту, однако необходимо соответствовать определенным условиям, и заранее подготовить пакет документов.