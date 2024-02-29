Как забрать готовую карту побыту в уженде?
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После прохождения длительного процесса рассмотрения запроса на карту побыту, приходит время получить готовый документ. Вроде бы, что может быть проще – оплатил, подождал и забрал пластиковую карточку. Однако в каждой процедуре есть свои нюансы, от которых может зависеть не только время получения необходимого, но и сама такая возможность.
Как забрать готовую карты побыту? Кто и где может это сделать? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Вводные данные
- Кто может получить пластик из ужонда?
- Предварительные действия
- Как забрать готовую карту побыту?Как, когда и сколько надо оплачивать за изготовление карты побыту? Как оплатить сбор за изготовление карты побыту? В какие сроки нужно явиться в ужонд? Какие документы нужны чтобы забрать карту побыту?
- Сколько изготавливается карта по времени?
- Что будет, если не забрать карту побыту?
- Заключение
Вводные данные
Кратко напомним последовательность процесса оформления карты побыту в Польше, подчеркнув, что речь пойдет о любом типе вида на жительство (например, карте временного пребывания, в том числе по трудоустройству; карте долгосрочного резидента ЕС, карте сталего побыту и т.д.):
- Подача заявления и сопутствующих документов.
- Рассмотрение запроса ужендом (см. Как проверить статус заявки).
- Сдача отпечатков пальцев.
- Вынесение решения – децизии.
- Оплата за изготовление карты.
- Получение готовой карты побыту.
Именно двум завершающим шагам и будет посвящена дальнейшая статья.
При этом надо понимать, что правила в разных ужендах могут отличаться и меняться со временем. Уточнять детали (к примеру, способы регистрации, время приема, сроки оплаты и изготовления) необходимо в выбранном воеводском учреждении непосредственно перед процессом. Сделать это допустимо онлайн на сайтах управлений, адреса которых можно найти в данной статье.
Кто может получить пластик из ужонда?
В большинстве случаев иностранцы должны забирать готовую карту побыту лично, путем посещения воеводского уженда. Однако из этого правила бывают и исключения:
- Для несовершеннолетних лиц карты получают их опекуны – те же лица, кто подавал заявление от их имени.
- За совершеннолетних, не имеющих возможность посетить ужонд по состоянию здоровья, получить документ так же может опекун. Но и в данном случае такое лицо (опекун) должно быть либо заявителем, либо иметь доверенность на получение карты.
Кроме этого, некоторые уженды допускают отправку документа по почте, однако о самой такой возможности необходимо узнавать заранее, и при наличии услуги она должна быть заказана еще на этапе оформления.
Предварительные действия
Опять же, сказанное в данном разделе очень сильно зависит от правил конкретного уженда, однако есть два момента, на которые надо обратить внимание (предварительно выяснить детали) перед получением карты.
Указание номера PESEL на карте
Это достаточно удобная функция, позволяющая использовать карту побыту и для подтверждения наличия PESEL (в том числе и ПЕСЕЛЬ УКР, при его наличии). Многие уженды и так размещают его по умолчанию, но не все.
- Некоторые уженды сделают это, если документ о присвоении номера ПЕСЕЛЬ предоставлялся в общем пакете документов. Однако такой документ не является обязательным и при его отсутствии PESEL на карту может не помещаться.
- Часть воеводств разместят данный идентификатор только при непосредственном требовании иностранца, то есть потребуется написать соответствующее заявление.
Очевидно, что все эти нюансы стоит прояснить до момента начала изготовления карты. Внести данные потом будет невозможно.
Адрес регистрации по месту жительства
Поместить на карту можно и адрес проживания (регистрации), однако делать этого не рекомендуется. При наличии адреса могут возникнуть следующие сложности:
- Прежде всего потребуется мельдунек, чего в других случаях делать не придется.
- При смене адреса придется менять и карту.
Главное, что требуется выяснить, не помещает ли ужонд эту информацию по умолчанию, и не надо ли писать отдельный отказ от размещения места регистрации на карте или оформлять этот момент каким-то особым образом.Например, на момент публикации этого материала Нижнесилезское воеводство требовало предоставить либо мельдунек, либо письменное заявление иностранца о невозможности регистрации. И только во втором случае карта пребывания будет выдана без указания адреса.
Как забрать готовую карту побыту?
В момент сообщения о получении децизии (в большинстве случаев оповещение приходит в виде СМС и e-mail) будет предоставлена и инструкция по дальнейшим действиям, в том числе о сроках и методах получения карты. Это очень важная информация уже потому, что имеет существенные различия в разных воеводствах.
Рассмотрим основные нюансы, на которые надо обратить пристальное внимание, а при отсутствии информации – уточнить их.
Как, когда и сколько надо оплачивать за изготовление карты побыту?
С одной стороны, вопрос вроде бы простой – первичное изготовление пластиковой карты побыту стоит 100 злотых. Но в этом процессе множество подводных камней.
- Во-первых, когда оплачивается процесс изготовления карты побыту? Оплата может предшествовать процессу производства, то есть без перевода средств карту делать не начнут. Такой вариант предполагает, что иностранец должен несколько раз связаться с ужендом: для подтверждения оплаты, а затем, чтобы забрать документ. Однако некоторые воеводства начинают изготовление по факту выхода положительной децизии, и тогда подтвердить оплату нужно в момент получения документа.
- Во-вторых, у каждого воеводства свой счет для перечисления платежа. Эти реквизиты непостоянны и могут меняться. Перевод по устаревшим данным оплатой считаться не будет.
- В-третьих, способы оплаты и ее подтверждения так же могут значительно отличаться: от возможности онлайн-платежа с предоставлением в дальнейшем параметров перевода (например, сообщается только номер транзакции), до требования оплачивать в кассе уженда или в конкретном банке с приложением к пакету документов бумажной платежки.
Все это говорит об одном – параметры платежа, его время и способ подтверждения необходимо уточнять заранее и во всех деталях.
Как оплатить сбор за изготовление карты побыту?
В большинстве ужендов оплата возможна в кассе офиса. Однако удобнее и быстрее сделать безналичный перевод. Далее мы предоставим номера счетов для оплаты в различных воеводствах, однако используя их, необходимо понимать, что:
- Реквизиты могут меняться, поэтому перед оплатой перейдите по ссылке (которой является номер счета) на официальный сайт уженда для уточнения.
- Если переход не удался (например, ошибка или отсутствие информации), не используйте указанный номер. Свяжитесь с ужендом другим способом.
- Счет для изготовления карты побыту и счет, на которые ранее переводился гербовый сбор за рассмотрения запроса на карту побыту – разные. Другое написание и получателя средств.
В поле «Примечание» указана неофициальная информация для сведения.
Воеводство / город Номер счета Получатель Примечание Нижнесилезское / Вроцлав 41 101 016 740 005 900 000 000 000 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Finansów i Budżetu Куявско-Поморское / Быдгощ 56 101 010 780 000 400 000 000 000 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Biuro Finansowo-Inwestycyjne
Люблинское / Люблин 62 101 013 390 024 700 000 000 000 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Finansów i Certyfikacji Оплата до начала изготовления Любушское / Зелёна-Гура Нет данных. Горячая линия для иностранцев: 95 7 851 853 (понедельник с 10:00 до 16:00, вторник — пятница с 9:00 до 15:00), сайты: www.gov.pl/web/uw-lubuski и bip.lubuskie.uw.gov.pl Лодзинское / Лодзь 88 101 013 710 097 000 000 000 000 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O Łódź
Ссылка дана на страницу карты побыту по работе, но указанный счет актуален для всех типов карт Малопольское / Краков 8 101 012 700 051 220 000 000 000 Małopolski Urząd Wojewódzki Можно оплатить при получении готовой карты Мазовецкое / Варшава 83 101 010 100 137 100 000 000 000 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Можно оплатить при получении готовой карты Опольское / Ополе 22 101 014 010 006 900 000 000 000 Opolski Urząd Wojewódzki Ссылка ведет на страницу временного побыту, по карте сталего побыту счета те же Подкарпатское / Жешув 74 101 015 280 012 100 000 000 000 Podkarpacki Urząd Wojewódzki По ссылке нужно выбрать имеющееся основание, после чего скачать файл Word с указанными параметрами Подляское / Белосток 94 101 010 490 000 300 000 000 000 Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Оплата до начала изготовления Поморское / Гданьск 7 101 011 400 169 130 000 000 000 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Силезское / Катовице 67 101 012 120 053 400 000 000 000 Śląski Urząd Wojewódzki Свентокшиское / Кельце 67 101 012 380 853 400 000 000 000 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Варминьско-Мазурское / Ольштын 31 101 013 970 032 900 000 000 000 Warmińsko — Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Великопольское / Познань 70 101 014 690 000 300 000 000 000 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Западно-Поморское / Щецин 66 101 015 990 055 900 000 000 000 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
В какие сроки нужно явиться в ужонд?
В информационном сообщении от воеводы может быть указана конкретная дата и время для явки в ужонд. В этом случае необходимо выполнить требование инструкции и прийти в офис в указанное время. Если это невозможно, придется согласовывать с ужендом новую дату способом, заявленным для подобных коммуникаций.
Однако чаще указывают не точную дату, а некий период (например, нужно явиться до такой-то даты). В таком случае надо выяснять необходимость предварительной регистрации и ее способ. При записи (если она требуется) обязательно обращайте внимание на детальное описание услуги – нередко прием документов и выдача готовых карт разнесены по времени в течение рабочего дня.
Какие документы нужны чтобы забрать карту побыту?
Иностранцы, лично забирающие карты, должны подтвердить свою личность. В подавляющем большинстве случаев используется тот же заграничный паспорт, по которому и подавались документы.Сложности могут возникнуть, если человек менял паспорт в процессе рассмотрения. Об этом факте необходимо сообщить в ужонд как можно раньше, чтобы информация о новом документе фигурировала в деле. Желательно, чтобы децизия уже выдавалась по новому паспорту. Это поможет избежать многих сложностей.
Кроме паспорта могут потребоваться:
- Подтверждение опеки над несовершеннолетним лицом (например, свидетельство о рождении, документ об установлении опеки и пр.).
- Доверенность, если речь идет о представлении интересов другого лица.
- Платежка со сбором на изготовление карты, если конкретный ужонд требует ее на бумажном носителе, а ранее она не предоставлялась.
Очевидно, что все документы не на польском языке обязаны быть переведены присяжным методом.
Сколько изготавливается карта по времени?
Общий период зависит от загруженности уженда и воеводства, но в большинстве случаев хватает 2 – 4 недель.
Сложность здесь в моменте начала отсчета. Если карту начнут делать сразу по выходу положительной децизии, то период изготовления будет меньшим. Но если надо сначала предоставить платежку или какие-либо дополнительные документы, то без этого изготовление не начнется, и указанные недели нужно считать с момента закрытия всех требований уженда.
Что будет, если не забрать карту побыту?
Если нет возможности получить карту в указанный срок, надо связаться с ужендом и перенести дату. Если карта не нужна вообще, стоит уведомить об этом воеводство.
Можно ли не предпринимать ничего, например, покинуть Польшу и забыть про готовую карту в уженде? Теоретически, да. Нарушением это являться не будет, так как не существует точных законодательных норм, устанавливающих ограничения в сроках хранения документа.
Однако на практике делать так не стоит. Как именно поведет себя воеводство – сказать невозможно. Во многих случаях чиновники так же не предпринимают никаких действий.
Напомним, что статус ВНЖ в базах данных у иностранца появляется с момента выхода децизии. Если не предпринимать никаких мер, то в дальнейшем могут возникнуть сложности с получением виз или видов на жительство в Польше или других странах Евросоюза.
Заключение
Процедура получения готового документа – одна из самых простых и приятых уже тем, что является заключительной на долгом пути оформления вида на жительство. Теперь вы знаете, что нужно чтобы забрать карту побыту, но понимаете и массу нюансов, которые необходимо уточнять / выяснять перед этим.
Если у читателей есть свои истории о проблемах и сложностях, с которыми они сталкивались на этапе получения карты, ими можно поделиться в комментариях под статьей, только, пожалуйста, указывайте воеводство.
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Может подскажите как записаться на получение пластика карты побыту в бялой подляске
Добрый день. Имею Децизию на СП по КП с 31.03.2023г. Оплатил друк карты СП.Статус в личном кабинете «personalizacja dokumentu». Сколько ждать?
Добрый день! В кабинете инпол появилась такая надпись zlecenie personalizacyjne z
wyznaczeniem terminu wydania karty
pobytu и дата назначена 9 августа, я 11 августа улетаю на 5 месяцев… Это надпись значит, что 9 августа карту ещё не выдадут, а только скажут когда? И можно ли это как-то попытаться ускорить?
Скажите пожалуйста, можно ли забрать карту побыта раньше указанной даты на 20 дней?
Маловероятно. Есть небольшой шанс договориться с ужендом, но надо быть уверенным, что карта готова. А узнать это, мягко говоря, непросто.
Можно ли оплачивать получение пластика до появления дезиции?
Сергей, технически такое возможно в некоторые воеводствах. Но вряд ли это логично. Децизия может быть и отрицательной. В любом случае подобный шаг необходимо уточнять непосредственно в уженде, куда подавали документы.
Скажете пожалуйста можно связаться с инспектором если ещё нет ответа? У меня 6-е месяцев нет ответа до сих пор. Мне сказали что нельзя связаться инспектором.
Связаться с инспектором – Ваше право. Однако, во-первых, необходимо его знать, а, во-вторых, дозвониться. Если сможете – уточните. Но 6 месяцев, к сожалению, это еще не рекорд. Сейчас сроки очень большие.
Как долго длится этап analiza materiala dowodowego на карту сталего побыта по корням(без карты поляка).Примерно.
Этап «analiza materiala dowodowego» (анализ материалов доказательства) является одним из этапов рассмотрения заявления на получение карты сталого побыту по корням (bez karty Polaka) в Польше. Этот этап может занять разное количество времени, в зависимости от многих факторов, таких как количество заявлений, загруженность сотрудников ведомства, качество предоставленных документов и другие.
Обычно в этапе «analiza materiala dowodowego» проверяется соответствие предоставленных документов и информации, указанной в заявлении, с требованиями закона о выдаче карты сталого побыту по корням. В этом этапе могут потребоваться дополнительные документы или информация для уточнения заявления.
Сроки рассмотрения заявлений на карту сталого побыту по корням без карты поляка в Польше могут колебаться от нескольких месяцев до более чем года. В настоящее время существует длительная очередь на рассмотрение заявлений на получение карты сталого побыту, и вам может потребоваться подождать, прежде чем ваше заявление будет рассмотрено и одобрено.
Я рекомендую связаться с ведомством, которое занимается выдачей карт сталого побыту, чтобы получить более точную информацию о сроках рассмотрения заявлений в вашем регионе.
Может ли карта побыту забрать уполномоченное лицо? Например по доверенности.
Евгения, да, такое практикуется. Но необходимо уточнить тип доверенности в уженде. Эти нормы могут отличаться.