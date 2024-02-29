Вводные данные

Кратко напомним последовательность процесса оформления карты побыту в Польше, подчеркнув, что речь пойдет о любом типе вида на жительство (например, карте временного пребывания, в том числе по трудоустройству; карте долгосрочного резидента ЕС, карте сталего побыту и т.д.):

Именно двум завершающим шагам и будет посвящена дальнейшая статья.

При этом надо понимать, что правила в разных ужендах могут отличаться и меняться со временем. Уточнять детали (к примеру, способы регистрации, время приема, сроки оплаты и изготовления) необходимо в выбранном воеводском учреждении непосредственно перед процессом. Сделать это допустимо онлайн на сайтах управлений, адреса которых можно найти в данной статье.

Кто может получить пластик из ужонда?

В большинстве случаев иностранцы должны забирать готовую карту побыту лично, путем посещения воеводского уженда. Однако из этого правила бывают и исключения:

Для несовершеннолетних лиц карты получают их опекуны – те же лица, кто подавал заявление от их имени.

За совершеннолетних, не имеющих возможность посетить ужонд по состоянию здоровья, получить документ так же может опекун. Но и в данном случае такое лицо (опекун) должно быть либо заявителем, либо иметь доверенность на получение карты.

Кроме этого, некоторые уженды допускают отправку документа по почте, однако о самой такой возможности необходимо узнавать заранее, и при наличии услуги она должна быть заказана еще на этапе оформления.

Предварительные действия

Опять же, сказанное в данном разделе очень сильно зависит от правил конкретного уженда, однако есть два момента, на которые надо обратить внимание (предварительно выяснить детали) перед получением карты.

Указание номера PESEL на карте

Это достаточно удобная функция, позволяющая использовать карту побыту и для подтверждения наличия PESEL (в том числе и ПЕСЕЛЬ УКР, при его наличии). Многие уженды и так размещают его по умолчанию, но не все.

Некоторые уженды сделают это, если документ о присвоении номера ПЕСЕЛЬ предоставлялся в общем пакете документов. Однако такой документ не является обязательным и при его отсутствии PESEL на карту может не помещаться.

Часть воеводств разместят данный идентификатор только при непосредственном требовании иностранца, то есть потребуется написать соответствующее заявление.

Очевидно, что все эти нюансы стоит прояснить до момента начала изготовления карты. Внести данные потом будет невозможно.

Адрес регистрации по месту жительства

Поместить на карту можно и адрес проживания (регистрации), однако делать этого не рекомендуется. При наличии адреса могут возникнуть следующие сложности:

Прежде всего потребуется мельдунек, чего в других случаях делать не придется.

При смене адреса придется менять и карту.

Главное, что требуется выяснить, не помещает ли ужонд эту информацию по умолчанию, и не надо ли писать отдельный отказ от размещения места регистрации на карте или оформлять этот момент каким-то особым образом.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Например, на момент публикации этого материала Нижнесилезское воеводство требовало предоставить либо мельдунек, либо письменное заявление иностранца о невозможности регистрации. И только во втором случае карта пребывания будет выдана без указания адреса.

Как забрать готовую карту побыту?

В момент сообщения о получении децизии (в большинстве случаев оповещение приходит в виде СМС и e-mail) будет предоставлена и инструкция по дальнейшим действиям, в том числе о сроках и методах получения карты. Это очень важная информация уже потому, что имеет существенные различия в разных воеводствах.

Рассмотрим основные нюансы, на которые надо обратить пристальное внимание, а при отсутствии информации – уточнить их.

Как, когда и сколько надо оплачивать за изготовление карты побыту?

С одной стороны, вопрос вроде бы простой – первичное изготовление пластиковой карты побыту стоит 100 злотых. Но в этом процессе множество подводных камней.

Во-первых, когда оплачивается процесс изготовления карты побыту? Оплата может предшествовать процессу производства, то есть без перевода средств карту делать не начнут. Такой вариант предполагает, что иностранец должен несколько раз связаться с ужендом: для подтверждения оплаты, а затем, чтобы забрать документ. Однако некоторые воеводства начинают изготовление по факту выхода положительной децизии, и тогда подтвердить оплату нужно в момент получения документа. Во-вторых, у каждого воеводства свой счет для перечисления платежа. Эти реквизиты непостоянны и могут меняться. Перевод по устаревшим данным оплатой считаться не будет. В-третьих, способы оплаты и ее подтверждения так же могут значительно отличаться: от возможности онлайн-платежа с предоставлением в дальнейшем параметров перевода (например, сообщается только номер транзакции), до требования оплачивать в кассе уженда или в конкретном банке с приложением к пакету документов бумажной платежки.

Все это говорит об одном – параметры платежа, его время и способ подтверждения необходимо уточнять заранее и во всех деталях.

Как оплатить сбор за изготовление карты побыту?

В большинстве ужендов оплата возможна в кассе офиса. Однако удобнее и быстрее сделать безналичный перевод. Далее мы предоставим номера счетов для оплаты в различных воеводствах, однако используя их, необходимо понимать, что:

Реквизиты могут меняться, поэтому перед оплатой перейдите по ссылке (которой является номер счета) на официальный сайт уженда для уточнения.

Если переход не удался (например, ошибка или отсутствие информации), не используйте указанный номер. Свяжитесь с ужендом другим способом.

Счет для изготовления карты побыту и счет, на которые ранее переводился гербовый сбор за рассмотрения запроса на карту побыту – разные. Другое написание и получателя средств.

В поле «Примечание» указана неофициальная информация для сведения.

В какие сроки нужно явиться в ужонд?

В информационном сообщении от воеводы может быть указана конкретная дата и время для явки в ужонд. В этом случае необходимо выполнить требование инструкции и прийти в офис в указанное время. Если это невозможно, придется согласовывать с ужендом новую дату способом, заявленным для подобных коммуникаций.

Однако чаще указывают не точную дату, а некий период (например, нужно явиться до такой-то даты). В таком случае надо выяснять необходимость предварительной регистрации и ее способ. При записи (если она требуется) обязательно обращайте внимание на детальное описание услуги – нередко прием документов и выдача готовых карт разнесены по времени в течение рабочего дня.

Какие документы нужны чтобы забрать карту побыту?

Иностранцы, лично забирающие карты, должны подтвердить свою личность. В подавляющем большинстве случаев используется тот же заграничный паспорт, по которому и подавались документы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Сложности могут возникнуть, если человек менял паспорт в процессе рассмотрения. Об этом факте необходимо сообщить в ужонд как можно раньше, чтобы информация о новом документе фигурировала в деле. Желательно, чтобы децизия уже выдавалась по новому паспорту. Это поможет избежать многих сложностей.

Кроме паспорта могут потребоваться:

Подтверждение опеки над несовершеннолетним лицом (например, свидетельство о рождении, документ об установлении опеки и пр.).

Доверенность, если речь идет о представлении интересов другого лица.

Платежка со сбором на изготовление карты, если конкретный ужонд требует ее на бумажном носителе, а ранее она не предоставлялась.

Очевидно, что все документы не на польском языке обязаны быть переведены присяжным методом.

Сколько изготавливается карта по времени?

Общий период зависит от загруженности уженда и воеводства, но в большинстве случаев хватает 2 – 4 недель.

Сложность здесь в моменте начала отсчета. Если карту начнут делать сразу по выходу положительной децизии, то период изготовления будет меньшим. Но если надо сначала предоставить платежку или какие-либо дополнительные документы, то без этого изготовление не начнется, и указанные недели нужно считать с момента закрытия всех требований уженда.

Что будет, если не забрать карту побыту?

Если нет возможности получить карту в указанный срок, надо связаться с ужендом и перенести дату. Если карта не нужна вообще, стоит уведомить об этом воеводство.

Можно ли не предпринимать ничего, например, покинуть Польшу и забыть про готовую карту в уженде? Теоретически, да. Нарушением это являться не будет, так как не существует точных законодательных норм, устанавливающих ограничения в сроках хранения документа.

Однако на практике делать так не стоит. Как именно поведет себя воеводство – сказать невозможно. Во многих случаях чиновники так же не предпринимают никаких действий.

Напомним, что статус ВНЖ в базах данных у иностранца появляется с момента выхода децизии. Если не предпринимать никаких мер, то в дальнейшем могут возникнуть сложности с получением виз или видов на жительство в Польше или других странах Евросоюза.

Заключение

Процедура получения готового документа – одна из самых простых и приятых уже тем, что является заключительной на долгом пути оформления вида на жительство. Теперь вы знаете, что нужно чтобы забрать карту побыту, но понимаете и массу нюансов, которые необходимо уточнять / выяснять перед этим.

Если у читателей есть свои истории о проблемах и сложностях, с которыми они сталкивались на этапе получения карты, ими можно поделиться в комментариях под статьей, только, пожалуйста, указывайте воеводство.