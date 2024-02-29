За что и когда оплачивается?

Прежде чем переходить к конкретным расценкам, вспомним, что многие процессы могут содержать более, чем одну оплату. Например, для получения карты побыту сбор взимается изначально за сам факт рассмотрения, а если принято решение ВНЖ предоставить, то необходимо заплатить и за изготовление пластиковой карточки.

Соответственно, без первой оплаты рассмотрение не состоится, а без второй – не будет предоставлена карта побыту.

Ставки сборов, связанные с картами побыту по различным основаниям

В данном случае речь идет о плате за рассмотрение запроса. Некоторые типы оснований выделены в отдельные категории, остальные объединены в разряде «другие случаи». Затраты по картам побыту несет заявитель, то есть сам иностранец.

Для временного пребывания:

Разрешение на временное проживание и работу (карта побыту по трудоустройству) – 440 злотых.

Изменение места трудоустройства по карте побыту по работе (подробнее о процессе) – 220 злотых.

Временный вид на жительство для выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации (Голубая карта ЕС) – 440 злотых.

Временный вид на жительство с целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного перевода и с целью использования долгосрочной мобильности (карта Mobilnosci ICT) – 440 злотых.

Временный вид на жительство в связи с сезонной работой (подробнее о «сезонной» карте) – 170 злотых.

Временный вид на жительство в связи с обстоятельствами, требующими кратковременного пребывания иностранца на территории Республики Польша, если он находится на этой территории: Чтобы лично предстать перед польским государственным органом или судом – 85 злотых. В случаях, когда присутствие иностранца на территории Республики Польша обусловлено его исключительным личным положением – 340 злотых. Если присутствие иностранца на территории Польши необходимо в интересах государства – 85 злотых.

Временный вид на жительство (все другие случаи часовего побыту, в т.ч. воссоединение семьи или иные обстоятельства) – 340 злотых.

Для постоянного пребывания:

Постоянный вид на жительство (карта сталего побыту) – 640 злотых.

Вид на жительство долгосрочного резидента ЕС (что представляет собой этот статус?) – 640 злотых.

Еще раз подчеркнем, указана оплата за факт рассмотрения запроса на карту. Документ об оплате необходимо включить в общий пакет документов на карту побыту.

Банковские счета для оплаты гербового сбора за карты побыту

Многие уженды предлагают возможность оплаты наличными или банковскими картами непосредственно в офисе. Однако большинство иностранцев выбирают предварительную оплату на банковский счет воеводства.

Далее предоставлены данные по каждому воеводскому уженду – номер счета и данные получателя, однако эти параметры непостоянны и могут меняться. Перед оплатой обязательно перейдите по ссылкам (номер счета является ссылкой на официальную страницу воеводства) для уточнения данных.

Изготовление карты побыту

Здесь уже указана стоимость изготовления документа, подтверждающего один из вышеуказанных статусов. Цены установлены с 29 июля 2022 году.

Первичная выдача карты побыту – 100 злотых.

Первичная выдача карты лицам, которым на день подачи заявления о выдаче не исполнилось 16 лет, а также учащимся – 50 злотых.

Замена карты в случае виновной утраты или уничтожения (то есть при потере, порче) – 200 злотых.

Замена карты в случае следующей и каждой последующей виновной утраты или уничтожения – 300 злотых.

Под первичной выдачей понимаются случаи не только первого получения карты в рамках одного дела, но и замены документов в случае смены обстоятельств, например, изменение фамилии после брака. Исключение – смена работы, о которой уже говорилось выше.

Специальные документы для иностранцев

Это документы для специфических случаев и статусов, в основном связанных с невозможностью восстановить, продлить или получить заграничный паспорт страны, гражданство которой имеет иностранец.

Выдача или замена польского проездного документа иностранцу (при невозможности получить паспорт своей страны, имеющим ПМЖ Польши) – 350 злотых.

Выдача или замена польского проездного документа иностранца для несовершеннолетних лиц, которым на день подачи заявления не исполнилось 16 лет, а также учащимся – 175 злотых.

Выдача или замена документа, удостоверяющего личность иностранца в Польше (выдается рожденным в РП детям некоторых категорий, лицам без гражданства или жертвам торговли людьми) – 100 злотых.

детям некоторых категорий, лицам без гражданства или жертвам торговли людьми) – 100 злотых. Выдача или замена временного польского проездного документа иностранцу (т.н. польский паспорт иностранца) – 50 злотых.

Выдача или замена временного польского проездного документа для иностранца для несовершеннолетних лиц, которым на день подачи заявления не исполнилось 16 лет, а также учащимся – 25 злотых.

Выдача или замена польского документа, удостоверяющего личность иностранца, несовершеннолетним, которым на момент подачи заявления не исполнилось 16 лет, а также учащимся – 50 злотых.

Замена польского проездного документа иностранца в случае виновной утраты или уничтожения – 700 злотых.

Замена польского проездного документа иностранца в случае повторной утери или уничтожения – 1050 злотых.

Замена польского удостоверения личности иностранца в случае виновной утраты или уничтожения – 200 злотых.

Замена польского удостоверения личности иностранца в случае другой виновной утраты или уничтожения – 300 злотых.

Здесь так же виновную утрату документов отличают от необходимой замены в случае изменившихся обстоятельств. Во втором случае расценки аналогичные первичному получению.

Разрешения на работу

Подразумеваются все возможные типы разрешающих трудоустройство документов, но принципиально важным, что оплачивает эти расходы (во всех случаях) работодатель, желающий взять на работу иностранца. Попытка переложить расходы на работника является преступлением.

Заявление на получение разрешения на работу типа A, B, C и E на срок более 3 месяцев – 100 злотых.

Заявление на получение разрешения на работу типа A, B, C и E на срок до 3 месяцев – 50 злотых.

Заявление о продлении разрешения на работу типа A, B, C на срок более 3 месяцев – 50 злотых.

Заявление о продлении ранее выданного разрешения на работу типа А, В, С на срок до 3 месяцев – 25 злотых.

Заявление на получение разрешения на работу типа D – 200 злотых.

Заявление на продление разрешения на работу типа D – 100 злотых.

Сюда же стоит отнести необходимость уплатить 100 злотых за получение освядчения или сезонного разрешения, однако в таком случае оплата идет не воеводе, а старосте, но платит по-прежнему работодатель, а не иностранец.

Польское гражданство

В случае получения польского гражданства есть всего два типа платежей: признание гражданином Польши обойдется в 219 злотых, а подтверждение наличия или утраты польского гражданства – в 58 злотых.

Другие сборы

В завершении рассмотрим еще несколько различных сборов, которые могут быть интересны иностранцам:

Внесение приглашения в реестр приглашений – 27 злотых.

Дублирующее решение – 5 злотых за каждую начатую страницу.

Решение о предоставление помощи по карте поляка – 10 злотых.

Можно ли вернуть деньги при отказе?

В случае отказа от получения карты побыту, можно вернуть гербовый сбор. Кратко напомним, что возврату подлежит стоимость рассмотрения дела. Если решение принято, карта оплачена и изготовлена, вернуть средства за это невозможно.