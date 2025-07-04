Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Прежде чем перейти к основной теме статьи, напомним, что во время действия Специального закона, гражданам Украины не требуется никаких документов для работы (у них свободный доступ к рынку труда). Соответственно, сказанное далее для них менее актуально, чем для других иностранцев.

Коротко о «приглашении» на работу

Для начала очень сжато поясним, о каких документах пойдет речь далее. Напомним, что сам термин «приглашение» — это разговорная словоформа, устоявшаяся в кругу заробитчан. По-польски ни один из далее перечисленных документов не именуется «приглашением на работу».

Речь прежде всего пойдет о трех типах документов:

Зезволение (Воеводское разрешение на работу) – полновесный документ, позволяющий работать в Польше до 3 лет, и не предполагающий наличие коридоров после себя.

Освядчение (Заявление о поручении работы иностранцу) – предполагает работу до 24 месяцев подряд. Напомним, что ранее это было не более 180 дней в году, но максимальный срок действия документа был продлен до 2х лет, а ограничения (коридор) отменены. Оформляется только гражданам 5 стран (Армения, РБ, Грузия, Молдавия, Украина, однако украинцам во время действия Спецзакона разрешения на работу не обязательно).

Засвядчение (Справка о внесении в реестр сезонных работ) – специальный документ, подтверждающий, что иностранец, находящейся вне Польши, получил право на трудоустройство на сезонные работы. После въезда и трудоустройства оформляется полноценное разрешение на работу типа S (сезонное разрешение).

Подробности о каждом из документов нужно выяснить, перейдя по ссылкам. Здесь лишь констатируем, что под неофициальным, но по-народному мудрым термином «приглашение на работу», будет скрываться обобщение, т.е. любой из указанных типов документов, разрешающих работать в Польше.

Сколько стоит приглашение?

Для начала речь пойдет об официальных платежах (сборах) в польские бюджеты, которые взимаются за оформление вышеперечисленных документов:

Зезволение – стоимость зависит от сроков оформления: до 3 месяцев 50 злотых ; от 3 месяцев до года – 100 злотых .

Освядчение и Засвядчение – 100 злотых.

Все указанные платежи в бюджет осуществляет работодатель. С иностранца никаких средств за оформление приглашений не взимается. Это четкая законодательная установка.

Важно понимать, что речь идет именно о государственных пошлинах. Затраты на покупку приглашений или посреднические услуги мы рассмотрим ниже.

Кто является работодателем в Польше?

Не стоит полагать, что это простой и даже наивный вопрос. Ситуация вовсе не так проста, учитывая широкое распространение агентств по трудоустройству. Посмотрим на два расхожих варианта:

Прямой работодатель. То есть иностранец устраивается, например , на фабрику, подписывает договор с фабрикой и работает на этой фабрике. В этом случае фабрика и является работодателем (или заказчиком, в случае гражданско-правового договора, но в данном случае будем всех называть «работодателями»). Агентство трудоустройства. Организация, заключающая договор с фирмой, которой необходим персонал, а также с работниками, которых потом и направляет на работу в эту фирму. Используя тот же пример, работник оформляется в агентство, а агентство отправляет его работать на фабрику. В этом случае работодателем выступает кадровое агентство.

Прежде всего это говорит о том, кто именно осуществляет платеж за оформление приглашения — прямой работодатель или агентство. Однако, повторимся, ни в одном из случаев не платит работник-иностранец, в т.ч. соискатель на этот статус.

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Иногда под одним термином «агентство» имеются в виду разные структуры: агентства тимчасовой праци, о них и говорится выше, а также некие посреднические структуры, результатом деятельности которых будет трудоустройство к прямому работодателю (то есть просто находят работника и работу для него, сводят их вместе и устраняются из процесса). Последних отнесем к категории «посредники», и будем рассматривать ниже.

Можно ли брать деньги за приглашение на работу?

Для ответа на него процитируем положение ust.4 art.84 Закона РП о трудоустройстве иностранцев (полное название — Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Тот, кто требует от иностранца материальную выгоду в обмен на принятие мер по получению разрешения на работу или иного документа, разрешающего выполнение работы, подлежит штрафу в размере от 6000 до 50000 злотых.

Что мы видим в данной статье:

Взимание платы за оформления приглашений незаконно. В норме не указано прямо на работодателя, а значит требование с работника-иностранца денег за трудоустройство недопустимо для любого лица, вне зависимости от того будет он в дальнейшем работодателем или нет. Не сказано прямо «за зезволение или другой документ», указано на любые действия, направленные на их получение. Значит, как бы нарушитель не камуфлировал свои требования, они все равно будут незаконными.

Два завершающих пункта пригодятся нам в дальнейшем, а главное на данном этапе разбирательства заключено в первом – требование денег за приглашение на работу является незаконным и должно приводить к штрафу до 50000 злотых. К сожалению, поставить точку на этом утверждении не получится, т.к. в деталях скрывается сами знаете кто.

Можно ли платить за приглашение по взаимной договоренности?

Никто не может запретить человеку отдать другому свои деньги. Нарушит ли иностранец закон, если заплатит? Нет. Все перечисленные выше нормы и санкции за их нарушение положены лицу, требующему незаконной оплаты, но не тому, кто ее осуществляет. Другими словами, работнику, если он заплатил за приглашение, не будет ничего. Вопрос лишь в том, надо ли платить?

К сожалению, законная сторона вопроса и реальная жизнь нередко расходятся. Действительно бывают ситуации, когда иностранцу, например , в силу отсутствия опыта, легче заплатить за готовое приглашение, чем подыскивать прямого работодателя или агентство. Но, во-первых, легче не значит правильно, а, во-вторых, далеко не все едут на работу в Польшу «от хорошей жизни». Нередко это вопрос выживания, когда каждая копейка на счету.

Средняя стоимость готовых документов колеблется у таких посредников от 300 до 2500 злотых за трехгодичное зезволение.

Схема работы посреднических организаций

Очень часто, стараясь обойти запрет на взимание платы, посредники используют такую схему:

Дают объявление о помощи в оформлении приглашения, или иным образом находят клиентов, готовых заплатить. На устном собеседовании рассказывают о предоставлении необходимых для работы (оформления визы) документов и предлагают заключить договор. Подписывают контракт с иностранцем, желающий въехать в Польшу. Через некоторое время предоставляют клиенту приглашение, возможно, и другие документы, например , страховку.

Исключим отсюда случаи прямого мошенничества, когда «посредник» изначально не собирался ничего оформлять. Посмотрим на ситуации, в которых приглашение действительно оформлялось (или осуществлялись попытки его оформить).

Из сказанного выше вроде бы вытекает незаконность такой схемы, но хитрость в том, что в подписанном договоре может не быть ни одного слова про работу в Польше, про оформление освядчения или зезволения. Контракт чаще всего заключается на оказание неких консалтинговых или информационных услуг.

Законно ли это? С точки зрения права, все нюансы соблюдены. Проводить платные консультации никому не запрещено. К тому же юрисдикция такой организации может быть вовсе не польской, а значит и под польские законы не подпадать.

Главная проблема такой схемы в том, что если целью подписанного договора не является получение приглашения, то и ответственности за неисполнение (неполучение зезволения / освядчения) такой посредник не несет. В случае любых сложностей, фирма может утверждать, что ничего связанного с документами для работы в РП клиенту не обещало.

Опять же, с точки зрения закона все будет соблюдено, но иностранец окажется и без денег, и без «приглашения».

Пример подобного договора от нашего читателя:

Еще немного негативных последствий

В рамках этой же схемы, и на практике такое происходит наиболее часто, проблемы встречаются не с полным отсутствием приглашения, а с ошибками в документе, неверными датами, а еще чаще – с условиями работы. Например , изначально обещалась одна зарплата, а освядчение оформлено на меньшую. Клиент пытается оспорить документ, но у него нет оснований, договор на «проведение консультаций» исполнен. Плату нельзя вернуть.

Нередко последствиями отказа иностранца от такого «приглашения» являются действия посредника, сходные с шантажом. Он обещает предпринять все меры, чтобы сделанное освядчение не было аннулировано. В результате у клиента начинают тратиться дни работы, а въехать в Польшу, чтобы самостоятельно закрыть документ в PUP он не может, т.к. визу оформить или въехать по безвизу нельзя, ведь освядчение не забиралось.

Возможный результат – потеря денег на обращение к такому посреднику, и потеря времени работы по освядчению (после отмены коридора менее актуально, но все же знать об этом стоит).

Законна ли покупка приглашения на работу?

Исходя из закона о штрафе за платное оформление приглашения на работу, хотелось бы однозначно заявить, что незаконна. Но действительность сложнее. Рассмотрим несколько расхожих ситуации.

Всегда ли такие «приглашения» нелегальны?

Фирмы, созданные специально для оформления документов, позволяющих иностранцам въезжать в страну, в Польше считаются противозаконными. Их стараются находить, закрывать, привлекать владельцев к ответственности.

Но это говорит и об обратном – пока не найдут, не закроют и не привлекут, деятельность таких фирм может быть вполне легальной, а значит будет иметь и законную силу, сделанное ими приглашение.

Сколько просуществует такая компания? Успеет ли иностранец открыть рабочую визу, пока консульству не станет известно о закрытии мошенников? Не потеряет ли он в результате больше, чем хотел приобрести? К сожалению, эти вопросы не имеют четких ответов, но точно указывают на возможные риски.

Консультант Юлия Владимировна Задать вопрос Предугадать просуществует ли фирма-прокладка до оформления визы ( въезда по безвизу ) невозможно. Однако можно узнать о ее текущем статусе и однозначно определить нарушителя правил, к которому ранее уже были претензии у властей. Как это сделать можно узнать в этой статье

Чем рискует иностранец, покупая приглашение?

Здесь так же нужно рассмотреть несколько различных ситуаций:

Любой вид приглашения для работы в Польше оформляется на конкретного работодателя. Нельзя въехать по одному зезволению / освядчению, а работать на другую фирму – это будет считаться нелегальным трудоустройством, что приведет к серьезным проблемам. Но можно поменять работу уже на территории Польши, если новый работодатель оформит новые документы.

Если фирма, оформившая документ о работе, окажется мошеннической / будет закрыта в процессе оформления визы, иностранцу могут отказать в визовом запросе или не пропустить на границе.

Если будет определено, что документ фальшивка, могут не только отказать в визе / въезде, но и привлечь (если иностранец уже в РП) за использование фальшивых документов, и/или закрыть въезд в Шенгенскую зону.

Нам могут возразить, что очень многие покупают приглашения уже не первый год, и ничего страшного не случает. Это верно. Но, во-первых, с каждым годом такие фирмы-прокладки зажимают все сильнее. А, во-вторых, мы не стараемся убедить читателей в том, что хорошо, а что плохо – мы лишь обозначаем риски, а решение всегда остается за самим человеком.

Как привлечь нарушителя?

Если с вас потребовали плату за трудоустройство, а платить желания нет, самый простой способ – не связываться с таким работодателем / посредником. Очевидно, что добиться правды в этом случае будет означать отсутствие перспектив сотрудничать с такой фирмой – вряд ли трудовые отношения сложатся позитивно, если начнутся с подобных претензий.

И все же бывают случаи, когда нарушителя желательно наказать. Их может быть множество, и не в последнюю очередь, чтобы защитить свои права и привлечь к ответственности нарушителя. Вставая на этот путь, нужно понимать следующее:

Нарушается Закон о рынке труда, который является частью трудового права Польши. Контроль за выполнением норм трудового права возложен на Трудовую инспекцию. Соответственно, жаловаться на случаи требование денег за трудоустройства необходимо в Трудинспекцию, а в крайнем случае в суд.

О том, как решать вопросы через Инспекцию труда, а также пример судебного разбирательства, можно посмотреть в данной статье. Она посвящается несколько иному вопросу – невыплатам по зарплате – но технология обращения аналогична и нашему случаю.

Заключение

В результате, может ли работодатель требовать оплатить его расходы по вашему трудоустройству? Нет, не может. Это незаконно, и наказуемо штрафом до 50 000 злотых. Можете ли вы сами отдать свои деньги? Все в ваших руках. Кроме попадания в категорию людей, которым согласно народной мудрости закон не писан, других наказаний не будет.

Однако если результатом такого сотрудничества станет использование фальшивых документов или другие связанные правонарушения, наказание может быть очень и очень серьезным. Обязательно просчитывайте возможные риски, чтобы потенциальная поездка на заработки не обернулась катастрофой.