Нужна ли страховка для поездки в Польшу?

Да, для получения любой национальной визы, в том числе и для работы в Польше, необходимо оформлять страховой полис.

Если раньше определенные разночтения по этому поводу имели место, то с указанного времени правительство РП дало четкое и однозначное разъяснение, исключающее любые спекуляции. Еще раз повторим:

Для получения рабочей визы в Польшу, так же как для оформления национальной визы в РП на любых иных основаниях, наличие страхового полиса является обязательным. Без этого открытие визы и пересечение границы будет невозможным.

Это достаточно простой вопрос, а вот какая это должна быть страховка для поездки в Польшу, что и на какой срок обязана покрывать, где получать и сколько стоит – вопросы более сложные. К ним и перейдем.

Какая страховка нужна для рабочей визы? Требования к полису

Существует ряд условий, которым должен соответствовать страховой полис. Это законодательно установленные польской стороной требования. Обратите внимание, речь пока идет о требовании к документу — требования к страховой компании будут рассмотрены отдельно.

Минимальная сумма возмещения должна составлять 30 000 евро. Полис должен предполагать все основные виды медицинских услуг, включая госпитализацию, экстренную помощь, а также транспортировку иностранца домой в случае серьезного заболевания / травмы или смерти. Все сведения о клиенте должны до символа соответствовать указанным в его заграничном паспорте. Страховка в Польшу должна покрывать весь срок планируемого пребывания (то есть, к примеру, годовая виза – годовой полис). Страхователь должен являться совершеннолетним. Для детей страхователем выступает родитель / опекун. Франшиза – некая сумма, ниже которой страховая не компенсирует расходы – для визы отменены (равно нулю). Заполнение документа исключительно печатное – полис, заполненный от руки, к рассмотрению не принимается.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще раз подчеркнем, что определенные нормы изменились некоторое время назад. С тех пор прошел довольно продолжительный период, однако в некоторых источниках до сих пор можно встретить устаревшие сведения. Если вам попадется информация о возможности франшизы или о сроке страховки «не менее 30 дне» (или другом, не равном длительности запрашиваемой визы), знайте перед вами неактуальные данные.

Можно ли использовать страховку ZUS / NFZ для получе6ния визы?

Бывают случаи, когда за визой приезжает человек, уже трудоустроенный у польского работодателя. Соответственно, уже имеющий страхование в ZUS / NFZ. Достаточно ли его для визы?

Ранее такое было возможно, однако действующие сейчас правила, кроме прочего, подразумевают оплату транспортировки на родину в случае серьезной болезни или смерти. Обязательное медицинское страхования от Национального фонда здравоохранения таких возможностей не дает.

Соответственно, консульство или визовый центр с большой долей вероятности откажут в выдаче визы без дополнительного приобретенного полиса.

Требования к страховой компании

Даже если полис соответствует всем указанным требованиям, а предоставляющая его компания официально зарегистрирована по украинским законам, не каждая такая страховка подойдет для визы.

Существуют отдельные правила для страховых компаний:

Должны покрывать (на основании выставленного счета) все затраты на вышеуказанные услуги непосредственно тому лицу, организации, медицинскому учреждению, которые эти услуги оказали.

Обязаны иметь круглосуточно работающий колл-центр, для обращения при наступлении страхового случая.

Есть и более специфические требования, например, по частоте аудита, публикации отчетности и т.п. При этом, сотрудники польского консульства будут проверять предоставленный полис и выдавшую его компанию на соответствие всем заявленным правилам, и в случае несовпадения, отказывать в выдаче виз.

Как не ошибиться человеку, не знающему детально все нюансы страхового бизнеса? Для этого существует перечень компаний, утвержденный польским правительством для каждой страны.

Список аккредитованных страховых компаний Украины

Перечень не является постоянным, и компании периодически как добавляются, так и исключаются из него. На февраль 2024 года в список входили:

Страхова компанія «ЕКТА».

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»/ PAT SK PZU Ukraina.

ТДВ СК «Гардіан».

ПрАТ СК «Універсальна»/PAT SK «Universalna».

АТ СК «АРКС» / AT SK ARKS.

«Kняжa» Vienna Insurance Group

Полный перечень по разным странам мира (что может быть важно, если украинец открывает польскую визу в другом государстве) можно посмотреть здесь:

Сверить данные с официальными можно на официальном портале польской дипломатической службы по этой ссылке (перечень или ссылка на него располагается внизу страницы).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Проще всего выбрать страховую, не сомневаясь в ее аккредитации, можно непосредственно в ППВА. Там разрешается продавать полисы только компаниям из указанного списка. Однако это не гарантирует самых выгодных условий по цене. К тому же многие предпочитают подавать документы на визу по почте, а к этому времени полис уже должен быть.

Где купить страховку для визы?

Ответ здесь вроде бы простой – его можно купить в одной из аккредитованных компаний. Это может быть онлайн-заказ и с доставкой или посещение офиса страховой.

При этом если нет времени отслеживать какие именно компании принимают консульства Польши в данные момент, всегда можно обратиться за полисом к тем страховым, которые предлагают свои услуги непосредственно в пунктах приема визовых анкет (визовых центрах) или при консульствах.

Однако, если выбран вариант покупки полиса «на месте», обязательно заранее уточняйте такую возможность, графики работы представительств и разницу стоимости полисов, приобретенных разными способами.

Сколько стоит страховка на рабочую визу?

Ни Польша, ни Украина не фиксируют цены на страховые продукты рассматриваемого класса. Соответственно, стоимость полиса для польской рабочей визы может быть разной и непостоянной.

Для наглядности мы приведем примеры имеющихся цен на основании данных PZU Украина (как единственной страховой, которую на момент публикации рекомендовал сайт ППВА), но следует понимать, что это ориентировочные данные, демонстрирующие порядок расценок. Приведена стоимость при минимально допустимых условиях.

Цена страховки на полгода – 1 990 грн.

Цена страховки в Польшу на год – 3 240 грн.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Могут существовать и дополнительные, временные нормы. Например, во время пандемии коронавируса Польша требовались дополнительные услуги – лечение COVID-19. Это находило отражение и в цене полиса.

Какие документы нужны для оформления страховки?

Пожалуй, это самый простой параметр. Для оформления полиса на совершеннолетнего гражданина Украины необходим действующий заграничный паспорт.

Надо понимать:

Это должен быть тот же паспорт, в котором планируется открыть визу (напомним, что закон не запрещает иметь два паспорта). От несовершеннолетних могут потребовать свидетельство о рождении. Персональные данные должны указываться в полном соответствии с паспортными. Заполнение полиса (кроме подписей и штампов) должно быть в печатном формате.

Полис считается действующим, если он не только заполнен и распечатан, но и оплачен. Для подачи документов на визу могут потребовать не только копию полиса, но и квитанции (чека, выписки о переводе).

Как выглядит медицинская страховка в Польшу?

К формату полиса нет строгих требований. Как правило, это нестандартная форма документа «альбомного» расположения. Например, вот так выглядит страховой полис для визы уже упомянутой PZU Ukraine:

Можно ли вернуть деньги за полис при отказе в визе?

Это не очень однозначный вопрос с точки зрения украинского законодательства. С одной стороны, страховая изначально могла предложить услугу по «страхованию отказа», т.е. возврат неких сумм (как правило, включая сервисные сборы), если визу не дадут. Это достаточно специфический процесс, который мы подробно описывали в этой статье.

С другой стороны, по умолчанию, особенно если период действия полиса уже начался, возврат средств за полис и их размер могут определяться условиями конкретного договора. В любом случае, уточнять подобные возможности стоит заранее.

Это все основные параметры, связанные со страховкой для польской визы, действующие на данный момент. Для полного понимания ситуации рассмотрим еще несколько расхожих вопросов, поступивших от читателей.

Часто задаваемые вопросы ⚖️ Нужна ли страховка в Польшу с картой поляка? Да. По действующим нормам польского законодательства, страховка необходима для всех типов национальных виз и на весь срок, на который они запрашиваются. ⚖️ Нужна ли страховка, если меня страхует работодатель в Польше? Нужна. С декабря 2020 года это является обязательным условием для получения национальной визы в Польшу, в том числе и рабочей. Обязательное страхование в NFZ / ZUS не освобождает от необходимости покупать отдельный полис на весь срок пребывания. ⚖️ Как проконсультировать с PZU через интернет? Зайдите на сайт www.pzu.com.ua. Найдите ссылку «Замовити консультацію» и кликните по ней. В открывшееся окно введите требуемые данные и отправьте запрос – с Вами свяжутся.

Подытожим. Для рабочей визы в Польшу страховка необходима. Причем это должен быть полис, соответствующий ряду условий, без выполнения которых его не примут к рассмотрению. Теперь вы знаете, как и где украинцам приобрести страховку, и сможете не потерять время и средства на ошибочных действиях.

Напомним, что ряд описанных параметров может меняться со временем. Тогда данный материал будет актуализирован.