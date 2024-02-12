Сколько стоит страховка для рабочей визы в Польшу и где ее оформить?
Любая поездка в Польшу должна сопровождаться подготовкой пакета документов. Трудоустройство в РП не является исключением, скорее наоборот, требует еще более детального подхода. Однако в данном материале мы остановимся только на одном, но очень важном компоненте удачного получения рабочей визы – на страховом полисе. Надо ли украинцам получать страховку для национальной визы? Что это за полис? Разберем детально все эти и другие вопросы.
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- Нужна ли страховка для поездки в Польшу?
- Какая страховка нужна для рабочей визы? Требования к полису
- Можно ли использовать страховку ZUS / NFZ для получе6ния визы?
- Требования к страховой компании
- Где купить страховку для визы?
- Сколько стоит страховка на рабочую визу?
- Какие документы нужны для оформления страховки?
- Как выглядит медицинская страховка в Польшу?
- Можно ли вернуть деньги за полис при отказе в визе?
Нужна ли страховка для поездки в Польшу?
Да, для получения любой национальной визы, в том числе и для работы в Польше, необходимо оформлять страховой полис.
Если раньше определенные разночтения по этому поводу имели место, то с указанного времени правительство РП дало четкое и однозначное разъяснение, исключающее любые спекуляции. Еще раз повторим:Для получения рабочей визы в Польшу, так же как для оформления национальной визы в РП на любых иных основаниях, наличие страхового полиса является обязательным. Без этого открытие визы и пересечение границы будет невозможным.
Это достаточно простой вопрос, а вот какая это должна быть страховка для поездки в Польшу, что и на какой срок обязана покрывать, где получать и сколько стоит – вопросы более сложные. К ним и перейдем.
Какая страховка нужна для рабочей визы? Требования к полису
Существует ряд условий, которым должен соответствовать страховой полис. Это законодательно установленные польской стороной требования. Обратите внимание, речь пока идет о требовании к документу — требования к страховой компании будут рассмотрены отдельно.
- Минимальная сумма возмещения должна составлять 30 000 евро.
- Полис должен предполагать все основные виды медицинских услуг, включая госпитализацию, экстренную помощь, а также транспортировку иностранца домой в случае серьезного заболевания / травмы или смерти.
- Все сведения о клиенте должны до символа соответствовать указанным в его заграничном паспорте.
- Страховка в Польшу должна покрывать весь срок планируемого пребывания (то есть, к примеру, годовая виза – годовой полис).
- Страхователь должен являться совершеннолетним. Для детей страхователем выступает родитель / опекун.
- Франшиза – некая сумма, ниже которой страховая не компенсирует расходы – для визы отменены (равно нулю).
- Заполнение документа исключительно печатное – полис, заполненный от руки, к рассмотрению не принимается.Еще раз подчеркнем, что определенные нормы изменились некоторое время назад. С тех пор прошел довольно продолжительный период, однако в некоторых источниках до сих пор можно встретить устаревшие сведения. Если вам попадется информация о возможности франшизы или о сроке страховки «не менее 30 дне» (или другом, не равном длительности запрашиваемой визы), знайте перед вами неактуальные данные.
Можно ли использовать страховку ZUS / NFZ для получе6ния визы?
Бывают случаи, когда за визой приезжает человек, уже трудоустроенный у польского работодателя. Соответственно, уже имеющий страхование в ZUS / NFZ. Достаточно ли его для визы?
Ранее такое было возможно, однако действующие сейчас правила, кроме прочего, подразумевают оплату транспортировки на родину в случае серьезной болезни или смерти. Обязательное медицинское страхования от Национального фонда здравоохранения таких возможностей не дает.
Соответственно, консульство или визовый центр с большой долей вероятности откажут в выдаче визы без дополнительного приобретенного полиса.
Требования к страховой компании
Даже если полис соответствует всем указанным требованиям, а предоставляющая его компания официально зарегистрирована по украинским законам, не каждая такая страховка подойдет для визы.
Существуют отдельные правила для страховых компаний:
- Должны покрывать (на основании выставленного счета) все затраты на вышеуказанные услуги непосредственно тому лицу, организации, медицинскому учреждению, которые эти услуги оказали.
- Обязаны иметь круглосуточно работающий колл-центр, для обращения при наступлении страхового случая.
Есть и более специфические требования, например, по частоте аудита, публикации отчетности и т.п. При этом, сотрудники польского консульства будут проверять предоставленный полис и выдавшую его компанию на соответствие всем заявленным правилам, и в случае несовпадения, отказывать в выдаче виз.
Как не ошибиться человеку, не знающему детально все нюансы страхового бизнеса? Для этого существует перечень компаний, утвержденный польским правительством для каждой страны.
Список аккредитованных страховых компаний Украины
Перечень не является постоянным, и компании периодически как добавляются, так и исключаются из него. На февраль 2024 года в список входили:
- Страхова компанія «ЕКТА».
- ПрАТ СК «ПЗУ Україна»/ PAT SK PZU Ukraina.
- ТДВ СК «Гардіан».
- ПрАТ СК «Універсальна»/PAT SK «Universalna».
- АТ СК «АРКС» / AT SK ARKS.
- «Kняжa» Vienna Insurance Group
Полный перечень по разным странам мира (что может быть важно, если украинец открывает польскую визу в другом государстве) можно посмотреть здесь:strahovye-dla-vizy-2024
Открыть в отдельной вкладке
Сверить данные с официальными можно на официальном портале польской дипломатической службы по этой ссылке (перечень или ссылка на него располагается внизу страницы).Проще всего выбрать страховую, не сомневаясь в ее аккредитации, можно непосредственно в ППВА. Там разрешается продавать полисы только компаниям из указанного списка. Однако это не гарантирует самых выгодных условий по цене. К тому же многие предпочитают подавать документы на визу по почте, а к этому времени полис уже должен быть.
Где купить страховку для визы?
Ответ здесь вроде бы простой – его можно купить в одной из аккредитованных компаний. Это может быть онлайн-заказ и с доставкой или посещение офиса страховой.
При этом если нет времени отслеживать какие именно компании принимают консульства Польши в данные момент, всегда можно обратиться за полисом к тем страховым, которые предлагают свои услуги непосредственно в пунктах приема визовых анкет (визовых центрах) или при консульствах.
Однако, если выбран вариант покупки полиса «на месте», обязательно заранее уточняйте такую возможность, графики работы представительств и разницу стоимости полисов, приобретенных разными способами.
Сколько стоит страховка на рабочую визу?
Ни Польша, ни Украина не фиксируют цены на страховые продукты рассматриваемого класса. Соответственно, стоимость полиса для польской рабочей визы может быть разной и непостоянной.
Для наглядности мы приведем примеры имеющихся цен на основании данных PZU Украина (как единственной страховой, которую на момент публикации рекомендовал сайт ППВА), но следует понимать, что это ориентировочные данные, демонстрирующие порядок расценок. Приведена стоимость при минимально допустимых условиях.
- Цена страховки на полгода – 1 990 грн.
- Цена страховки в Польшу на год – 3 240 грн.Могут существовать и дополнительные, временные нормы. Например, во время пандемии коронавируса Польша требовались дополнительные услуги – лечение COVID-19. Это находило отражение и в цене полиса.
Какие документы нужны для оформления страховки?
Пожалуй, это самый простой параметр. Для оформления полиса на совершеннолетнего гражданина Украины необходим действующий заграничный паспорт.
Надо понимать:
- Это должен быть тот же паспорт, в котором планируется открыть визу (напомним, что закон не запрещает иметь два паспорта).
- От несовершеннолетних могут потребовать свидетельство о рождении.
- Персональные данные должны указываться в полном соответствии с паспортными.
- Заполнение полиса (кроме подписей и штампов) должно быть в печатном формате.
Полис считается действующим, если он не только заполнен и распечатан, но и оплачен. Для подачи документов на визу могут потребовать не только копию полиса, но и квитанции (чека, выписки о переводе).
Как выглядит медицинская страховка в Польшу?
К формату полиса нет строгих требований. Как правило, это нестандартная форма документа «альбомного» расположения. Например, вот так выглядит страховой полис для визы уже упомянутой PZU Ukraine:
Можно ли вернуть деньги за полис при отказе в визе?
Это не очень однозначный вопрос с точки зрения украинского законодательства. С одной стороны, страховая изначально могла предложить услугу по «страхованию отказа», т.е. возврат неких сумм (как правило, включая сервисные сборы), если визу не дадут. Это достаточно специфический процесс, который мы подробно описывали в этой статье.
С другой стороны, по умолчанию, особенно если период действия полиса уже начался, возврат средств за полис и их размер могут определяться условиями конкретного договора. В любом случае, уточнять подобные возможности стоит заранее.
Это все основные параметры, связанные со страховкой для польской визы, действующие на данный момент. Для полного понимания ситуации рассмотрим еще несколько расхожих вопросов, поступивших от читателей.Часто задаваемые вопросы⚖️ Нужна ли страховка в Польшу с картой поляка?⚖️ Нужна ли страховка, если меня страхует работодатель в Польше?⚖️ Как проконсультировать с PZU через интернет?
Подытожим. Для рабочей визы в Польшу страховка необходима. Причем это должен быть полис, соответствующий ряду условий, без выполнения которых его не примут к рассмотрению. Теперь вы знаете, как и где украинцам приобрести страховку, и сможете не потерять время и средства на ошибочных действиях.
Напомним, что ряд описанных параметров может меняться со временем. Тогда данный материал будет актуализирован.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Здравствуйте! Я белоруска, но подаваться буду на национальную польскую визу в Украине. Должна ли я делать страховку только в укаринских страховых кампаниях или можно в белорусской, если она входит в список аккредитованых кампаний?
Я пробовала оформить страховку онлайн в украинских кампаниях, но там необходимо указывать свой адрес в Украине, которого у меня нет.
Могу ли я также сделать страховку в Польше, т.к. сейчас нахожусь здесь?
Евгения, Вы можете сделать полис в любой аккредитованной компании.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, по подачи пакета документов на национальную визу по карте поляка, должна быть страховка ?
А то при регистрации на подачу в полученном мейле я не увидел в перечене ?
Валентин, сейчас страховка нужна для любой национальной визы на весь срок запрашиваемой визы.
Если по воевуде открывать визу,можно ли страховку на 3 мес делать?
Воевудскую визу ведь консульства не имеют права не открыть.
Ирина, отказать права имеют. Страховка по новому положению нужна на весь срок национальной визы.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как долго оформляется учебная виза (ребенку 14 лет).
Наталья, если не открывают т.н. «зеленых коридоров» для студентов, то разницы по срокам нет между временем открытия других типов виз. Как правило, это 2-3 недели. Но в моменты большой нагрузки, может быть и больше. При обнаружении ошибок могут до 45 дней рассматривать.
Добрый день, если я заезжаю по БЕЗВИЗУ какую страховку я должен сделать, спасибо.
Хочу сказать СПАСИБО за ВАШ сайт, очень много полезной информации! Жаль только нет списка аккредитованных страховых компаний России, если есть возможность подскажите.
Александр, посмотрите по этой ссылке. В самом низу страницы есть ссылка на скачивание pdf-файла. Это актуальный правительственный перечень всех компаний по всем странам.
Юлия Владимировна, спасибо Вам большое, документ скачал и нашел перечень компаний.
Добрий день)
у мене оформлений довгостроковий поліс від ПЗУ
чи підійде він для візи ?
Вадим, если это полис для заграничных поездок, то подойдет.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня открыта виза и есть страховка но уже не акридитованой страховой компании. Я сейчас в Украине, нужно ли переделывать страховку для пересечения границы в Польшу?
Владимир, если на границе проверят, это может стать формальным поводом для непропуска.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если я заехала в Польшу по безвизу, но по запрошанию, которое действует по 31.07, когда мне нужно покинуть Польшу? При этом мне делают документы для подачи на карту. Говорят, что я могу в конце мая спокойно подаваться на карту.
Виктория, если Вы въехали по безвизу, и других оснований для пребывания нет, находиться можете только срок, положенный по безвизу (вне зависимости от срока сопутствующих документов).
Однако если в рамках этого безвиза подадите документы на карту, и их примут, то с этого момента пребывание останется законным как минимум до конца рассмотрения запроса на карту, сколько бы этот период не длился. При этом выехав, вернуться обратно без визы не сможете.
А если страховку оформить в польше и потом по ней заезжать и подавать на визу?
Алина, есть внушительный перечень условий страховых компаний, которые консулы для визы должны проверять. Если хоть что-то не сойдется, откажут. Лучше приобретать полис у указанных в перечне страховых.
Если я застрахован в Польше , страховой полис , можно ли его использовать при подаче на национальную визу
Владимир, посмотрите, я выше отвечала Алине на аналогичный вопрос.
Подскажите, пожалуйста. Имеется приглашение на работу, и я буду заезжать по безвизу. Страховка же не обязательна?
Алексей, посмотрите здесь.