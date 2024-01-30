Когда заработает Entry/Exit System?

На данный момент система еще не работает, хоть и заявлено о ее полной технической готовности. Запуск планировался на начало 2024 года, переносился на лето того же года, однако сейчас на официальных ресурсах указано либо «уточняется», либо «в ближайшее время».

Мы обязательно оповестим читателей, когда EES заработает, но знать о принципах ее функционирования стоит заранее.

Что такое Entry/Exit System (EES)?

Система въезда/выезда (англ., Entry/Exit System, EES) – это автоматизированная IT-система регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, осуществляющих въезд с целью краткосрочного пребывания. Регистрация в EES происходит при каждом пересечении (попытке пересечения) внешних границ европейских стран.

Использоваться система будет и для обладателей Шенгенских виз, и для иностранцев, имеющих право на безвизовое пребывание. Система будет фиксировать и отказы во въезде.

В чем заявленные преимущества EES?

Как сообщают разработчики, основное преимущество EES – это экономия времени при пересечении границы. Система, в частности:

заменяет штампование паспортов;

автоматизирует процедуры пограничного контроля;

идентифицирует путешественников, которые не имеют права на въезд или превысили срок пребывания в европейских странах;

облегчает обнаружение лиц, использующих поддельные паспорта;

помогает предотвращать, выявлять и расследовать террористические преступления или другие серьезные уголовные преступления.

Кроме повышения уровня безопасности, EES призвана сделать путешествие в европейские страны более простым для добропорядочных иностранцев.

Еще одним очевидным преимуществом для иностранцев является возможность проконтролировать имеющиеся у него дни пребывания. К этому вопросу мы еще вернемся далее более подробно.

К кому применяется Entry/Exit System?

EES применяется к иностранцам из стран за пределами ЕС, которые въезжают в европейскую страну (страны) для краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, который, напомним, учитывается как единый период для всех стран Шенгенской зоны).

Отсюда вытекает и обратное – лица с долгосрочными визами (визы D) либо ВНЖ (например, польскими картами побыту) в число участников системы на данный момент не входят. Будет ли для них разработана своя система или интегрирована EES – пока информации нет.

Список стран, использующих EES

На данный момент об участия в системе заявили:

Австрия.

Бельгия.

Болгария.

Венгрия.

Германия.

Греция.

Дания.

Исландия.

Испания.

Италия.

Латвия.

Литва.

Лихтенштейн.

Люксембург.

Мальта.

Нидерланды.

Норвегия.

Польша.

Португалия.

Румыния.

Словакия.

Словения.

Финляндия.

Франция.

Хорватия.

Чехия.

Швейцария.

Швеция.

Эстония.

Из этого списка видно, что в него входят и страны, пока не принадлежащие к Шенгенскому соглашению. Как будет работать систему них – требует уточнения. Кроме этого, на Кипре и в Ирландии, несмотря на то, что они являются странами Европейского Союза, паспорта по-прежнему отмечаются штампами вручную.

Данные иностранцев, которые будет собирать и хранить EES

Entry/Exit System собирает персональные данные, предоставляемые иностранцами каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу с использованием EES, и охранит эти сведения вместе с датой и временем въезда или выезда.

EES собирает и хранит:

данные, указанные в заграничном паспорте (например, полное имя, дата рождения и т.д.);

дату и место въезда и выезда из европейской страны;

изображение лица и отпечатки пальцев (так называемые «биометрические данные»);

данные об отказе(-ах) во въезде, если такой факт был.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что данные отпечатков пальцев для безвизового въезда будут храниться в ЕЕS. Если получалась Шенгенская зона, то отпечатки пальцев уже будут храниться в Визовой информационной системе.

Система также собирает информацию, связанную с конкретной ситуацией, которую получает из:

Визовой информационной системы (где могут быть дополнительные персональные данные).

Европейской системы туристической информации и разрешений, в частности, статус разрешения на поездку и, если применимо, статус вашей семьи.

Заявляется, что сбор и хранение данных осуществляется с полным соблюдением правил и прав защиты данных, установленных в ЕС.

Можно ли отказаться предоставлять биометрические данные?

В случае отказа предоставить свои биометрические данные, иностранцу будет отказано во въезде на территорию европейских стран с использованием EES.

Кроме этого, для пересечения границы требуется биометрический загранпаспорт. Соответственно, после полного внедрения EES въезд по старым небиометрическим паспортам может оказаться под вопросом.

Кто может получить доступ к данным из EES?

Доступ к информации из Entry/Exit System имеют:

Власти европейских стран, использующие EES (например, пограничники, визовые и иммиграционные власти, с целью проверки личности и отсутствия запретов на въезд).

Европол в правоохранительных целях.

При определенных условиях данные могут быть переданы в другое государство или международную организацию.

Сколько хранятся данные в EES?

Данные хранятся в системе в течение следующих периодов:

записи о въездах, выездах и отказах – 3 года с даты их регистрации;

отдельные файлы, содержащие персональные данные – 3 года и один день, начиная с даты последней записи о выезде (или об отказе во въезде);

если выезда не зарегистрировано – 5 лет, начиная с даты истечения срока разрешенного пребывания.

По истечении каждого из указанных периодов данные автоматически удаляются.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! В случае граждан стран, не входящих в ЕС, которые являются членами семьи граждан ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, которые путешествуют в государство, отличное от государства их гражданства, или которые уже проживают там, каждая запись о въезде, выезде или отказе во въезде будет храниться в течение одного года после даты записи о выезде или записи об отказе во въезде.

Как узнать, сколько можно находиться в ЕС при помощи системы EES?

Вероятно, для многих путешественников именно эта функция будет представлять наибольший интерес. Иностранец, пересекавший границу с помощью EES имеет право получить информацию об оставшихся днях разрешенного пребывания (в рамках 90/180).

Когда EES заработает, появится специальный онлайн-инструмент на веб-сайте EES, а также специальные технические устройства, установленные в пунктах пересечения границы, с помощью которых можно будет проверить свои дни пребывания.

Заключение

Об эффективности Entry/Exit System можно будет говорить только после ее полного внедрения и работы в течение определенного периода. Однако по замыслам в ESS много интересного для иностранцев. Автоматизация перехода границы, возможность уточнять оставшиеся сроки пребывания, экономия времени – все это точно не помешает путешественникам.

Как именно будет проходить внедрение системы, и с какими ошибками придется столкнуться – покажет время.