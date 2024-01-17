Что такое гостевая виза в Польшу?

Гостевая виза в Польшу (польск., Wiza wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół) – это разрешение на въезд на территорию РП для иностранцев, приглашенных лицами, имеющими польское гражданство, ПМЖ либо временный вид на жительство, но при условии пребывания в стране не менее 5 лет.

Отдельные правила существуют для граждан стран, входящих в ЕС, и для граждан третьих стран. В данной статье будет рассматриваться только последние.

К какому типу относится гостевая виза?

По закону (art.60 Ustawy o cudzoziemcach – ст.60 Закона РП об иностранцах), гостевые визы могут быть как Шенгенскими (тип C), так и национальными (тип D). Однако последние предоставляются в редких случаях, основанных на очень индивидуальных ситуациях.

В данной статье рассматривать будем только Шенгенские визы. Национальные можно получать только при аргументированном обращении к консулу, по его субъективному решению.

Вышеуказанная статья Закона об иностранцах устанавливает цифровой код этой визы в виде цифры «2» (p.2, ust.1, art.60 Ustawy o cudzoziemcach: «odwiedzin u rodziny lub przyjaciół»), то есть Шенгенская гостевая виза имеет обозначение C02.

В чем отличие гостевой визы C02 от туристической?

С точки зрения пребывания в Польше, гостевая – это обычная Шенгенская виза, предполагающая возможность нахождения в странах Шенгенской зоны в режиме 90/180 (не более 90 дней в каждое полугодие).

Общие ее срок так же может быть определен в обычном режиме – от нескольких дней до 5 лет (при самом распространенном периоде в 1 год). Количество въездов определяется по запросу: 1,2 или без ограничений.

Существенным отличием является наличие Приглашения для гостевой визы. Это принципиальный для C02 документ, гарантирующий, что все расходы возьмет на себя приглашающая сторона. Соответственно, приглашенному не требуется подтверждать достаточность средств для проживания и возвращения.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще раз акцентируем внимание на Приглашении. Это основополагающий документ для данного типа визы, и если с процессом его получения ранее не знакомились, необходимо обязательно перейти по ссылке выше и детально изучить его.

Можно ли сейчас открыть гостевую визу в Польшу?

С точки зрения основополагающих норм законодательства, не существует каких-либо запретов для разной категории иностранцев. Однако на практике ситуация не так проста. В частности:

Украинцы могут воспользоваться для въезда безвизовым пребыванием, а также нормами Специального закона, в том числе запросив временную защиту. Все это делает получение гостевой визы для них интересным в ограниченных случаях.

Россиянам и белорусам очень часто отказывают в выдаче виз. Опять же, нет никаких публичных актов, вводящих запрет, однако в силу политических причин им нередко заявляют о наличии угроз безопасности.

Одновременно граждане РБ, желающие посетить членов семей, законно работающих в Польше, могут воспользоваться отдельными процедурами оформления визы.

Граждане других стран, не входящих в Евросоюз, могут оформлять данный тип виз на общих условиях.

Кто может оформить гостевую визу в Польшу?

Резюмируя сказанное выше, с учетом некоторых ограничений, можно сказать, что рассчитывать на гостевую визу могут (необходимо выполнение всех условий) иностранцы:

из стран за пределами ЕС, являющиеся родными или друзьями лиц, имеющие право на выдачу Приглашений;

имеющие правильно оформленные Приглашения;

предоставившие другие необходимые документы (см. далее);

заполнившие анкету на Шенгенскую визу;

подавшие запрос в консульство / консульский отдел посольства РП в соответствии с правилами.

При этом под «друзьями» может пониматься кто угодно – подтверждать какую-либо связь (дружбу) с приглашающей стороной не нужно. Родство, в свою очередь, подтвердить придется.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь появляется еще один момент, связанный с практикой получения виз. Именно членам семьи визы выдает чаще и более охотно, чем просто знакомым. Это никак не определено в законах или других нормативно-правовых актах, но по статистике положительные решения родственникам выдают чаще в несколько раз.

Как сделать визу в Польшу по приглашению родственников?

В целом процедура оформления визы C02 такая же, как и для прочих Шенгенских виз. Однако свои особенности, особенно на документальном уровне, все же существуют.

Какие документы нужны для гостевой визы?

Перечень необходимых документов может изменяться в зависимости от страны гражданства претендента. Далее будут предоставлены общие для большинства случаев списки, но уточнять конкретные документы нужно на сайте консульства в выбранной стране.

Заполненный и подписанный бланк визовой анкеты (см. Как заполнить анкету для Шенгенской визы).

Приглашение. Еще раз напоминаем о важности запрошения. Предоставляется оригинал и копия. В случае близких родственников (членов семьи) прилагается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка о смене фамилии и т. д.). Для поездки к детям, которые учатся в Польше, предоставляется документ, подтверждающий факт обучения (например, справка из вуза).

Актуальная, цветная фотография 3,5 x 4,5 см (см. Правила для визового фото).

Заграничный паспорт, выданный не более 10 лет назад и действительный в течение не менее 3 месяцев после дня запланированного возвращения. Так же необходимо не менее 2х свободных страниц, предназначенных для визовых отметок.

Копии страниц загранпаспорта с персональными данными – 2 шт.

Копия шенгенских и национальных виз, выданных государствами-членами Шенгенской зоны за последние 3 года (копии страниц паспорта с данными визами).

Копия страниц паспорта со штампами въездов и выездов по последней визе любого типа, выданной странами Шенгенского соглашения.

Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгена. Общая сумма страховки – не менее 30000 евро. Расходы должны покрывать все ситуации, которые могут возникнуть в связи с поездкой, в том числе вынужденное возвращение по медицинским показаниям, срочную госпитализацию или смертью. Полис обязан быть действующим весь срок пребывания.

Также могут запросить:

У наемных работников: актуальную справку с работы (работодатель, должность, дату начала работы, уровень зарплаты за 3 месяца, предшествующих подаче).

У индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации ИП, последнюю налоговую декларацию.

У безработных пенсионеров: справку о размере пенсии, пенсионное удостоверение.

У других типов безработных: документы, подтверждающие их связь со страной гражданства (это могут быть, к примеру, данные о семье, проживающей на родине, документы о недвижимости в стране и пр.).

У школьников и студентов: подтверждение факта обучения.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Эти нелогичные на первый взгляд документы не являются обязательными в обычных условиях получения гостевой визы, но их нередко запрашивают, если возникают подозрения, что иностранец не планирует возвращаться. Чтобы не тратить время, лучше подготовить их заранее.

Для детей, не достигших 18 лет, потребуется:

Копия и оригинал свидетельства о рождении.

Нотариально оформленное (оригинал и копия) Разрешение от родителя / опекуна на выезд (если он лично не присутствует при подаче документов). Если ребенок поедет без обоих родителей / опекунов, разрешения должны быть от обоих, либо подтверждение невозможности предоставить такой документ от одного из них (свидетельство о смерти, данные лишении родительских прав и т.д.). Предоставляется оригинал и копия нотариально заверенного документа. Однако этот момент очень сильно отличается в разных странах – стоит обязательно уточнить его перед подачей документов.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Еще раз акцентируем внимание читателей, что этот список может быть неполным для конкретно взятой страны. Кроме этого, в консульстве могут потребовать от любого заявителя предоставить дополнительные сведения, подтверждающие данные, указанные в анкете.

Сколько стоит польская гостевая виза?

Визовый сбор за оформление Шенгенской визы в разных странах разный. Например:

для украинцев и белорусов – 35 евро;

для россиян – 80 евро.

Могут существовать льготы для несовершеннолетних – как правило, сбор для них составляет 50% от стоимости для взрослого.

Кроме этого, если обращаться не в консульство, а в специальные визовые центры (при их наличии в стране), то отдельно нужно будет заплатить за их услуги, которые обойдутся в сумму от 10 до 40 евро.

Иногда прибегают к услугам коммерческих посредников. Их услуги дороже и составляют от 100 до 300 злотых за каждый запрос. От оплаты визового сбора затраты на посредников не освобождает.

Сколько делается виза?

Как правило, решение о выдаче гостевой визы принимается в течение 15 календарных дней. В особых случаях процесс может занять до 30 и даже до 60 календарных дней (если нужна более детальная проверка). При этом с отдельными странами заключены межгосударственные договоры, по которым общий срок не может превышать 10 дней.

Здесь важно понимать, что установленные сроки отсчитываются с момента, когда предоставлены все сведения / документы, требуемые консульством, а при использовании почты или курьерской доставки, может учитываться и срок на пересылку документов.

Насколько открывается гостевая виза?

Виза для поездки в гости может быть выдана на срок от нескольких дней до 5 лет. Однако нужно понимать следующее:

режим пребывания в любом случае 90/180;

наиболее распространены годовые визы;

на срок менее полугода визы предоставляются в редких специфических случаях.

Количество въездов, как уже отмечалось выше, может быть 1, 2 или неограниченное количество (мульти). Этот параметр выбирает сам соискатель, указывая соответствующие данные в анкете, а консульство либо одобряет выбранное, либо отказывает.

Заключение

Гостевая виза в Польшу – один из способов получить разрешение на въезд в страну. Удобства этот инструмента в том, что нет необходимости подтверждать наличие денег, так как все расходы берет на себя приглашающая сторона. Однако в ее получении много своих нюансов, которые необходимо выяснить заранее, чтобы не тратить время в процессе оформления визы.