Гостевая виза в Польшу по приглашению родственников или друзей
Один из удобных механизмов посещения Польши – гостевая виза. Ее существенным отличием является гарантия приглашающей стороны взять на себя все необходимые расходы на пребывание членов семьи или знакомых.
С одной стороны, это одна из самых простых по оформления виз в РП, но с другой – сейчас граждане многих стран сталкиваются с отказами.
Что такое гостевая виза для родных и близких? Как правильно оформить документы? С какими проблемами можно столкнуться и как их решить? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое гостевая виза в Польшу?
- Можно ли сейчас открыть гостевую визу в Польшу?
- Как сделать визу в Польшу по приглашению родственников?Какие документы нужны для гостевой визы? Сколько стоит польская гостевая виза? Сколько делается виза? Насколько открывается гостевая виза?
- Заключение
Что такое гостевая виза в Польшу?Гостевая виза в Польшу (польск., Wiza wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół) – это разрешение на въезд на территорию РП для иностранцев, приглашенных лицами, имеющими польское гражданство, ПМЖ либо временный вид на жительство, но при условии пребывания в стране не менее 5 лет.
Отдельные правила существуют для граждан стран, входящих в ЕС, и для граждан третьих стран. В данной статье будет рассматриваться только последние.
К какому типу относится гостевая виза?
По закону (art.60 Ustawy o cudzoziemcach – ст.60 Закона РП об иностранцах), гостевые визы могут быть как Шенгенскими (тип C), так и национальными (тип D). Однако последние предоставляются в редких случаях, основанных на очень индивидуальных ситуациях.
В данной статье рассматривать будем только Шенгенские визы. Национальные можно получать только при аргументированном обращении к консулу, по его субъективному решению.
Вышеуказанная статья Закона об иностранцах устанавливает цифровой код этой визы в виде цифры «2» (p.2, ust.1, art.60 Ustawy o cudzoziemcach: «odwiedzin u rodziny lub przyjaciół»), то есть Шенгенская гостевая виза имеет обозначение C02.
В чем отличие гостевой визы C02 от туристической?
С точки зрения пребывания в Польше, гостевая – это обычная Шенгенская виза, предполагающая возможность нахождения в странах Шенгенской зоны в режиме 90/180 (не более 90 дней в каждое полугодие).
Общие ее срок так же может быть определен в обычном режиме – от нескольких дней до 5 лет (при самом распространенном периоде в 1 год). Количество въездов определяется по запросу: 1,2 или без ограничений.
Существенным отличием является наличие Приглашения для гостевой визы. Это принципиальный для C02 документ, гарантирующий, что все расходы возьмет на себя приглашающая сторона. Соответственно, приглашенному не требуется подтверждать достаточность средств для проживания и возвращения.Еще раз акцентируем внимание на Приглашении. Это основополагающий документ для данного типа визы, и если с процессом его получения ранее не знакомились, необходимо обязательно перейти по ссылке выше и детально изучить его.
Можно ли сейчас открыть гостевую визу в Польшу?
С точки зрения основополагающих норм законодательства, не существует каких-либо запретов для разной категории иностранцев. Однако на практике ситуация не так проста. В частности:
- Украинцы могут воспользоваться для въезда безвизовым пребыванием, а также нормами Специального закона, в том числе запросив временную защиту. Все это делает получение гостевой визы для них интересным в ограниченных случаях.
- Россиянам и белорусам очень часто отказывают в выдаче виз. Опять же, нет никаких публичных актов, вводящих запрет, однако в силу политических причин им нередко заявляют о наличии угроз безопасности.
- Одновременно граждане РБ, желающие посетить членов семей, законно работающих в Польше, могут воспользоваться отдельными процедурами оформления визы.
Граждане других стран, не входящих в Евросоюз, могут оформлять данный тип виз на общих условиях.
Кто может оформить гостевую визу в Польшу?
Резюмируя сказанное выше, с учетом некоторых ограничений, можно сказать, что рассчитывать на гостевую визу могут (необходимо выполнение всех условий) иностранцы:
- из стран за пределами ЕС, являющиеся родными или друзьями лиц, имеющие право на выдачу Приглашений;
- имеющие правильно оформленные Приглашения;
- предоставившие другие необходимые документы (см. далее);
- заполнившие анкету на Шенгенскую визу;
- подавшие запрос в консульство / консульский отдел посольства РП в соответствии с правилами.
При этом под «друзьями» может пониматься кто угодно – подтверждать какую-либо связь (дружбу) с приглашающей стороной не нужно. Родство, в свою очередь, подтвердить придется.Здесь появляется еще один момент, связанный с практикой получения виз. Именно членам семьи визы выдает чаще и более охотно, чем просто знакомым. Это никак не определено в законах или других нормативно-правовых актах, но по статистике положительные решения родственникам выдают чаще в несколько раз.
Как сделать визу в Польшу по приглашению родственников?
В целом процедура оформления визы C02 такая же, как и для прочих Шенгенских виз. Однако свои особенности, особенно на документальном уровне, все же существуют.
Какие документы нужны для гостевой визы?
Перечень необходимых документов может изменяться в зависимости от страны гражданства претендента. Далее будут предоставлены общие для большинства случаев списки, но уточнять конкретные документы нужно на сайте консульства в выбранной стране.
- Заполненный и подписанный бланк визовой анкеты (см. Как заполнить анкету для Шенгенской визы).
- Приглашение. Еще раз напоминаем о важности запрошения. Предоставляется оригинал и копия. В случае близких родственников (членов семьи) прилагается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка о смене фамилии и т. д.). Для поездки к детям, которые учатся в Польше, предоставляется документ, подтверждающий факт обучения (например, справка из вуза).
- Актуальная, цветная фотография 3,5 x 4,5 см (см. Правила для визового фото).
- Заграничный паспорт, выданный не более 10 лет назад и действительный в течение не менее 3 месяцев после дня запланированного возвращения. Так же необходимо не менее 2х свободных страниц, предназначенных для визовых отметок.
- Копии страниц загранпаспорта с персональными данными – 2 шт.
- Копия шенгенских и национальных виз, выданных государствами-членами Шенгенской зоны за последние 3 года (копии страниц паспорта с данными визами).
- Копия страниц паспорта со штампами въездов и выездов по последней визе любого типа, выданной странами Шенгенского соглашения.
- Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгена. Общая сумма страховки – не менее 30000 евро. Расходы должны покрывать все ситуации, которые могут возникнуть в связи с поездкой, в том числе вынужденное возвращение по медицинским показаниям, срочную госпитализацию или смертью. Полис обязан быть действующим весь срок пребывания.
Также могут запросить:
- У наемных работников: актуальную справку с работы (работодатель, должность, дату начала работы, уровень зарплаты за 3 месяца, предшествующих подаче).
- У индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации ИП, последнюю налоговую декларацию.
- У безработных пенсионеров: справку о размере пенсии, пенсионное удостоверение.
- У других типов безработных: документы, подтверждающие их связь со страной гражданства (это могут быть, к примеру, данные о семье, проживающей на родине, документы о недвижимости в стране и пр.).
- У школьников и студентов: подтверждение факта обучения.Эти нелогичные на первый взгляд документы не являются обязательными в обычных условиях получения гостевой визы, но их нередко запрашивают, если возникают подозрения, что иностранец не планирует возвращаться. Чтобы не тратить время, лучше подготовить их заранее.
Для детей, не достигших 18 лет, потребуется:
- Копия и оригинал свидетельства о рождении.
- Нотариально оформленное (оригинал и копия) Разрешение от родителя / опекуна на выезд (если он лично не присутствует при подаче документов). Если ребенок поедет без обоих родителей / опекунов, разрешения должны быть от обоих, либо подтверждение невозможности предоставить такой документ от одного из них (свидетельство о смерти, данные лишении родительских прав и т.д.). Предоставляется оригинал и копия нотариально заверенного документа. Однако этот момент очень сильно отличается в разных странах – стоит обязательно уточнить его перед подачей документов.Еще раз акцентируем внимание читателей, что этот список может быть неполным для конкретно взятой страны. Кроме этого, в консульстве могут потребовать от любого заявителя предоставить дополнительные сведения, подтверждающие данные, указанные в анкете.
Сколько стоит польская гостевая виза?
Визовый сбор за оформление Шенгенской визы в разных странах разный. Например:
- для украинцев и белорусов – 35 евро;
- для россиян – 80 евро.
Могут существовать льготы для несовершеннолетних – как правило, сбор для них составляет 50% от стоимости для взрослого.
Кроме этого, если обращаться не в консульство, а в специальные визовые центры (при их наличии в стране), то отдельно нужно будет заплатить за их услуги, которые обойдутся в сумму от 10 до 40 евро.
Иногда прибегают к услугам коммерческих посредников. Их услуги дороже и составляют от 100 до 300 злотых за каждый запрос. От оплаты визового сбора затраты на посредников не освобождает.
Сколько делается виза?
Как правило, решение о выдаче гостевой визы принимается в течение 15 календарных дней. В особых случаях процесс может занять до 30 и даже до 60 календарных дней (если нужна более детальная проверка). При этом с отдельными странами заключены межгосударственные договоры, по которым общий срок не может превышать 10 дней.
Здесь важно понимать, что установленные сроки отсчитываются с момента, когда предоставлены все сведения / документы, требуемые консульством, а при использовании почты или курьерской доставки, может учитываться и срок на пересылку документов.
Насколько открывается гостевая виза?
Виза для поездки в гости может быть выдана на срок от нескольких дней до 5 лет. Однако нужно понимать следующее:
- режим пребывания в любом случае 90/180;
- наиболее распространены годовые визы;
- на срок менее полугода визы предоставляются в редких специфических случаях.
Количество въездов, как уже отмечалось выше, может быть 1, 2 или неограниченное количество (мульти). Этот параметр выбирает сам соискатель, указывая соответствующие данные в анкете, а консульство либо одобряет выбранное, либо отказывает.
Заключение
Гостевая виза в Польшу – один из способов получить разрешение на въезд в страну. Удобства этот инструмента в том, что нет необходимости подтверждать наличие денег, так как все расходы берет на себя приглашающая сторона. Однако в ее получении много своих нюансов, которые необходимо выяснить заранее, чтобы не тратить время в процессе оформления визы.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Сын проживает в Польше, имеет ВНЖ. Может ли он прислать нам с женой гостевое приглашение, если у него срок проживания в Польше 1 год?
Сергей, прислать-то он может. Весь вопрос выдадут ли визу. А это сейчас происходит не во всех странах. Официальных запретов нет, но на практике могут визу не выдавать. Лучше запросить эту информацию непосредственно в польском консульстве.
Как записаться на подачу документов по приглашению дочери?
Здравствуйте. Сейчас есть ли возможность получить гостевое приглашение?
Наталия, пока гостям въезд не разрешали.
Добрый день, уже разрешили въезд по гостевой визе?
Ольга, да! И по визе, и по безвизу (если он есть).
Добрый день. Уточните, пожалуйста, есть ли возможность сейчас посетить Польшу по гостевому приглашению от лица, проживающего и имеющего карту побуту в Польше ?
Ирина, пока, к сожалению, таких оснований для въезда нет.
Здравствуйте, моему сыну сейчас 16 лет, он гражданин Украины, освобождён ли он от консульского взноса? Если карты побыта ещё нет, но есть красная печать в паспорте и отпечатки пальцев, могу ли я делать гостевое приглашение для своего сына?
Антонина, во время пандемии гостевые визы пока не выдают. Поищите другие способы, например, учебу.
Здраствуйте! Ребенку 10 месяцев. Если у него безвиз исчерпан, можно ли сделать в Украине гостевую визу, чтобы не ждать коридор 3 месяца?
Дария, сейчас не пускают в стране ни гостей, ни туристов.
гостевую визу можно получить сейчас, уточните пожалуйста
Виктория, пока нельзя. Обещают в «ближайшее время», но пока без конкретики.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас возможность пригласить родителей в гости по семейным обстоятельствам ( например роды или помощь по уходу за новорожденным) ? Так как это возможно в Германии, может и в Польше что-то такое найдётся ?
Катерина, официальных оснований сейчас, увы, нет. Что касается различных практических способов, то все, что известно посмотрите по этой ссылке.
То есть гостевые визы сейчас не выдают?
Пока нет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли сейчас ехать по безвизу с приглашением в Польшу в гости к родным?
Анжелика, в основаниях для въезда сейчас гостевых приглашений нет. Только работа, учеба и т.п. Все основания можно посмотреть здесь.
Здравствуйте , на сегодняшний день актуальна гостевая виза из Польши ??? Изменились ли условия ?
Дмитрий, пока, из-за пандемии, просто гостей не пускают в Польшу. Нужны другие основания. Посмотрите здесь.
Здраствуйте.У меня гостевая приглашения с 01.04.2020 на год .Заплатила визовый збор 13 марта .Откроют мне визу .Спасибо.
Лена, если речь о поездке в гости, то таких оснований для въезда сейчас нет. Надо ждать отмены ограничений.
Здравствуйте Юлия Владимировна! Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Друзья поляки уже прислали мне гостевое приглашение от воеводы. Пришают на срок с 01.01.2020 до 31.12.2020. Обеспечение жильем, финансами и т.д. берет на себя приглашающая сторона, о чем указано в приглашении. Имею биометрический паспорт. Не могу понять, какое время по этому приглашению я могу находится в Польше? По информации из интернета и консультации в тел.режиме с визовым центром — не более 90 дней. Но поляки утверждают, что они спрашивали в консульстве им сказали, что должны дать визу на срок действия приглашения, так как все взносы они сделали. Дайте пожалуйста правильный ответ. Спасибо!
Александр, тут тот странный случай, когда правы все 😉 Если Вы не будете оформлять визу и поедете по безвизовому режиму, то сможете пребывать в Польше (в Шенгенской зоне вообще) не более 90 дней в полугодие. Но на основании этого приглашения Вы можете претендовать на визу, и тогда (если ее откроют) сможете пребывать весь срок действия этой визы. Откроют на год, значит весь год.
Большое спасибо!
Добрый вечер.
Буду ехать в Польшу на 4 дня, паспорт биометрический, билет на самолет туда и обратно, финансовое подтверждение будет, страховка тоже. Остановлюсь у друзей — необходимо ли мне от них официальное приглашение?
Ирина, да. Ведь подтвердить место проживания надо будет на границе. Если нет брони отеля, лучше подстраховаться приглашением от друзей.
Приглашение от друзей официальное,с печатью какой-то инстанции,или возможно в произвольной форме? И подойдёт ли фотография такого приглашения?
Официальное.
Здравствуйте , хотел узнать выезжаю с Польши с обычным паспортом (не биомет,) но собой нет приглашения и его может анулировали,выпустят меня из Польши
Денис, не очень понятен вопрос. Но, если Ваше пребывание было законным, то проблем при выезде быть не должно. Если же Вы превысили срок пребывания по визе (а безвиз Вам недоступен), то проблемы вероятны.
Добрый вевер. Правильно ли я понимаю что по приглашению друга поляка я могу получить национальную визу тип D? И как обоснование для получения можно предоставить справку о его доходах, выписку со счета и место проживания, верно? И отличается ли подача на национальную гостевую визу и просто гостевую визу?
Олег, отличаются тем, что одна из них Шенгенская (не более 90 дней в полугодие), а вторая национальная – до года. Теоретически, возможность получить гостевую национальную есть. Но на практике, устанете доказывать, что Вам это действительно надо. Разве что денег покажете столько, что они обзавидуются, и будете уверять, что хотите посетить каждый уголок Польши.
Здравствуйте. Подскажите можно ли посещать по гостевой польской страны ЕС и на какой срок?
Татьяна, если гостевая национальная (тип D), то в режиме 90/180 в другие страны Шенгенского соглашения.
Здравствуйте! Пробили с сыном в Польше по безвизу почти 3 месяца, точнее сын был 2 месяца а я 2 месяца но потом уехала обратно в Польшу на неделю, скажите если сделают гостевое приглашение из Польши поляк то на основании этого приглашение мы с сыном сможем сделать визы? И сколько по времени можем находится в Польше по этим приглашениям? И если закончится безвиз сможем ли мы выехать когда будут готова гостевая виза? И с кем можно поговорить проконсультироваться по этому вопросу?
Добрый вечер, хочу с ребенком поехать в Польшу к друзьям. У меня гражданство РФ, буду открывать гостевую визу, у ребенка биометрический паспорт, нужна ли виза ребенку?
Наталья, если ребенок гражданин России, то ему нужна своя виза. Подавайтесь вместе – вместе и рассмотрят вопрос. Безвизовый режим (по биометрическому паспорту) на данный момент распространяется только на граждан Украины и Грузии (из стран б. СССР).
Когда делают гостевое приглашение в Польшу ,,Сколько месяцев можно быть по гостевой
Галина, в большинстве случаев дают Шенген, а значит не более 90/180. Но иногда могут дать и национальную визу (более 3 месяцев), и ее уже выдадут на срок, которым сможете обосновать (средства, проживание и пр.).
Здравствуйте, у меня есть биометрический загранпаспорт. За границей не была. Муж находится на заработках в Польше. Хочу к нему поехать в гости (вместе с дорогой выйдет неделя). Билет туда-обратно есть, деньги также. Нужно ли мне еще показывать бронь на жилье, если я собираюсь эти несколько дней прожить у мужа по его месту жительства (в хостеле)?. Что еще нужно предъявлять на границе (кроме паспорта, билета и денег), чтоб быть уверенным на 100%, что меня пропустят? Спасибо большое за ответ.
Татьяна, жилье надо подтвердить. Если планируете проживание в костеле, пусть там сделаю бронь. Еще понадобится страховка.
Добрый день. У меня безвизовый заканчивается через 3 недели… Хотим пожениться в Польше. Ждать нет времени…. Могу ли я заехать в Польшу,и когда? после того, как он сделает мне приглашение. Спасибо заранее.
Марина, если получать национальную визу, то коридор от безвиза или Шенгена на нее не распространяется. Можно получать.
Добрый день.
Вопрос: Требуется ли разрешение на вывоз малолетнего ребенка в Польшу, если,с ребенком будет ехать его мать, по своей рабочей визе а для ребенка сделал гостевое приглашение его отец?
p.s.У отца есть карта побуту,и договор о съёме жилья
Максим, нормы требуют, чтобы ребенок выезжал либо с обоими родителями, либо с одним, но с заверенным разрешением от второго. В том числе, если выезд осуществляется к отцу.
Иногда на границе входят в положение, и пропускают при наличии приглашения, но они не обязаны так поступать, и разрешают проезд далеко не всегда. То есть пробовать можно, но гарантий нет, а оказаться с ребенком на границе в долгом разбирательстве – не самая лучшая идея.
Лучше подстраховаться и либо самому встретить родных для совместного пересечения границы, либо оформить и заверить разрешение.
Добрый день.
Вопрос: пропустят ли на границе без официального приглашения? Едем с ребенком в гости к друзьям на две недели, есть адрес, есть фио, телефон приглашаемых, но официального приглашения нет. Могут прислать письмо обычное письмо в электронном виде с данным адреса где будем жить, у кого, на языке страны куда едем. Обратный билет есть. Финансы есть. Заранее, спасибо за ответ.
Ирина, приглашение оформляется по правилам. Бывают случаи, когда пограничники соглашаются позвонить и уточнить факт приглашения, но они не обязаны этого делать, и проблемы возникнуть могут.
Вместе с тем, если средств с собой у Вас достаточно и на проживание, и на прочие расходы, то вполне вероятно, что ничего другого и не понадобится.
Добрый день, если я была в Польше по безвизу 3 месяца, то смогу ли я оформить дальше гостевую визу? Или мне ее не выдадут, так как суммарно я пробыла на территории Польше 90 дней в течении полугода? Какие есть варианты вернуться в Польшу после окончания безвиза?
Ирина, это зависит от типа визы. Если Шенген, то не можете до истечения коридора – и безвиз, и Шенген учитываются как одинаковый тип пребывания – краткосрочный. Если есть возможность получить национальную (есть основания для пребывания свыше 3 месяцев), то могут дать.
Заехал в Польшу по безвизу, подался на карту побыту получил печать в паспорт и пробыл в Польше 7 месяцев, вернулся на Украину и через две недели пришла доцизия за карту. Как теперь мне сделать, что б заехать обратно? Надо визу открыть? Если да то какую? Или обязательно нужно ждать коридор 90 дней?
Михаил, для безвизового въезда надо ждать 90 дней. Получить визу при положительной децизии может быть невозможно. Альтернатива – обращаться к консулу, доказывать, что выезд был необходим и просить дать разрешение на въезд. Он вправе так поступить, но не обязан этого делать.
Юлия, добрый день!
Подскажите пожалуйста. Собираюсь во Францию к родственнице, она сделает гостевое приглашение. Польскую границу буду пересекать на автобусе.
Можно ли предоставить польским пограничникам копию, а не оригинал приглашения? Живу в горячей зоне, боюсь, что письмо с приглашением не дойдёт…
Думаю попросить родственницу сканировать документ и отправить по мэйлу. Пройдёт ли это?
Спасибо.
Надя, официально нужны оригиналы. Часто идут на встречу и пропускают по копиям, но гарантии нет.
Добрый день.Может ли фирма ,закрыть въезд в Польшу?
Въезд в Польшу, а соответственно и во всю Шенгенскую зону, закрывают пограничники. Непосредственно коммерческая фирма сделать этого не сможет. Однако если Вы, например, нарушили закон, работая на этой фирме, то инициировать расследование может и фирма. А результатом вполне может оказаться и осуждение, и запрет, как одна из мер наказания.
Добрый день! Подскажите пожалуйста для того чтобы поехать в Польшу на 7 дней ( 4дня дорога и 3 дня там) нужно ли оформлять гостевую визу, читаю ответы но ничего не пойму везде по разному Спасибо
Елена, это зависит от целей Вашего визита, от наличия или отсутствия возможности безвизового режима, от финансовых возможностей. Если есть безвиз и средства, достаточно их подтвердить на границе. Если собираетесь ехать в гости, и Вам сделают приглашение с гарантией взять на себя все расходы, можете ехать с таким приглашение по безвизу. Если безвизового въезда нет, надо открывать визу.
Добрый вечер,если мне высылают гостевое приглашение,смогу ли я работать в Польше официально? Или нужно только рабочее приглашение?
Юлия, для работы нужны свои документы, которые порой называют «приглашениями»: это освядчення или зезволення. Гостевое не подойдет. Посмотрите материалы раздела «работа».
Можемо ли повторно зделать гостевое приглашение в польшу на год если предьідущее затерялось при пересьілке.?
Любой официально зарегистрированный документ можно восстановить. Надо обратиться в ту же организацию.
Здравствуйте, хотим с семьей переехать в Польшу, но не знаем на каких условиях это лучше сделать. Я и муж являемся самозанятыми особами: я художник, он композитор. Планируем приобретение недвижимости в выбранном городе в ипотеку. С нами переезжает дочь 7 лет и сын 2 года. На территории Польши проживает двоюродная сестра. Какую визу нам лучше оформить?
Посмотрите эту статью, возможно, подберете в ней что-то и для себя.
Добрий вечер! Нужен совет! Я украинка и замужем за поляком! По обстоятельствам я не могу на 3 месяца остаться в Польше чтоб ждать получения ВНЖ. Но нужно поехать в страну. По биометрии дни закончились. Какую визу мне правильно оформлять и где? Спасибо
Попробуйте получить визу по воссоединению семьи, а на ВНЖ не подавать. Один раз точно получится, а вот будут ли давать такую визу постоянно – большой вопрос.
Добрый день!
Подскажите, могу ли я оформить гостевую визу от родного брата (он трудоустроен и может пригласить меня на свой доход в гости) и по истечению ее Спока остаться на основании безвизового режима или наоборот въехать по безвизу и по истечению оформить гостевую? Нужно ли для этого выезжать из страны и выжидать этот коридор?
Валерия, с гостевой визой все не так просто. Для этих целей, если срок потенциального пребывания менее или равно 3-м месяцам, могут дать Шенгенскую. А по ней и безвизу коридоры общие – истратите 90/180 по Шенгену, истратите и по безвизу. Более того, ее могут и не дать, ссылаясь на наличие безвизового режима.
Если же срок более 3 мес., то дадут национальную визу (тип Д). Тогда коридоры учитываются отдельно, и после нац. визы Вы вполне можете остаться по безвизу еще на 90 дней (если дни не истрачены и нет других проблем).
А вот в обратном порядке «провернуть операцию» удастся вряд ли. Закончится срок по безвизу, закончится и допустимый период пребывания. Открыть нац. визу по приглашению Вы сможете, но для этого надо возвращаться домой, записываться на прием в ППВА или посольства, оформлять, ждать и т.д. То есть в любом случае возвращаться домой.
Добрый день. Находилась на территории Польши 90 дней.по биометрическому па порту. Возвращаюсь домой. Сколько времени понадобится, чтоб я снова могла посетить Польшу? И куда должен обратится поляк, чтоб сделать мне гостевое приглашение? Спасибо
Ирина, по безвизу или Шенгенской визе – 90 дней коридор до следующего въезда. Получить национальную визу, если будут основания, можете сразу. Про гостевое приглашение посмотрите эту статью.
Добрый вечер. Я приехала по биометрическому паспорту в Польшу. Работодатель уже знал, что я приеду, но не было времени делать визу. Он сделал договор oswiadczenie до конца безвиза. Какие документы мне надо сейчас оформить чтобы не выезжая из страны продолжать оставаться работать ещё минимум пол года
Благодарю за ответ
Татьяна, освядчення – это не договор, это своего рода разрешение на работу. Если Вы планируете остаться работать у него же, то нужен договор (лучше бессрочный) и сможете подать на карту побыту.
Здравствуйте.У меня такой вопрос.Я находилась в Германии 90 дней по безвизу.Теперь получила от подруги из Польши гостевое национальное приглашение на один год. Имею два паспорта.Нужно ли выдерживать коридор в 90 дней?
Людмила, если виза, на которую Вы хотите претендовать, национальная (D), то она не имеет отношения к коридору от безвиза. Если Шенгенская (C), то нужно выдерживать коридор.
Добрый день. У меня такая ситуация. Есть украинский биометрический загранпаспорт. Находилась по нему за границей почти три месяца, границу пересекала через Польшу. Сейчас вернулась домой. Но меня зовет в гости друг из Чехии. Возможно ли оформить гостевую визу в старый(не биометрический) Паспорт и спокойно ехать в гости? Или мне уже нельзя выехать в страны Шенгена три месяца? Заранее благодарю за ответ
Алина, режим 90/180 распространяется на все случаи краткосрочного пребывания, в т.ч. и на безвиз, и на Шенгенскую визу. Придется ждать. Или найти повод для открытия национальной визы – их коридоры с безвизом не пересекаются.
Добрый день. У меня вопрос. У нас с мужем родился в Польше ребёнок, паспорт заграничный мы зделали, а подать заявление на карту, через ужасные очереди, не можем. Я, мать, имею карту сталого побыту. В ноябре хотим на две недели поехать на Украину. Вопрос: как вирнутся с ребёнком (7 месяцев)?
Звонила в визовой центр, там мне сказали, что мимо приглашения нужно иметь причину приезда, которой может быть заявление с садика.
Как быть, если нет такого заявления? И является ли оно нужным, нигде оттаком не пишет?
Юля, не очень понятно, на каком основании ребенок сейчас находится в Польше? Вы уверены, что ничего не нарушаете, и не просрочили пребывание? Уточните.
Насчет садика – это основание для въезда по безвизу или для получения визы. В этом нет ничего обязательного, это просто удобный способ.
Добрый день! Хотела бы задать такой вопрос, по безвизу с Украины хотят приехать родители в гости, какой нужно предоставить документ, о том что они будут проживать у нас, а не в отеле либо хостеле. Имеется карта временного быта. Спасибо.
Мария, приглашение для родственников, упомянутое в этой статье. Еще про основания для безвизового въезда можно посмотреть в этой статье.
Доброго дня ! підкажіть будь ласка чи при подачі документів на гостинну візу потрібно мати страхівку, і чи для дитини 10 міс потрібно окремо складати всі документи копії і т.д.?якщо дитина та я є вписані в страховку батька який має карту побиту чи потрібно нам купляти страховку окремо ?дякую
Леся, виза оформляется для каждого своя. Соответственно и пакет документов у каждого свой. Если страховка на мужа и вы в нее вписаны, если она того типа и суммы покрытия, которые нужны, то покупать отдельную не нужно.
Доброго дня підкажіть таку інформацію моя мама прадцює у Польші у неї карта побуту чи може вона забрати нас з маленьким сином до себе по якому запрошенню і візі можна виїхати мені матері одиначці з сином, і чи це взагалі можливо? Вдячна за відповідь…
Антонина, многое зависит от статуса, желаемого Вами. В гости Вас пригласить мама может. Приглашение простое, т.к. родственники близкие. Для программы Воссоединения семьи нужны дополнительные аргументы. Посмотрите этот материал.
Добрый день! Несовершеннолетний брат моей жены хочет посетить нас в Польше, он — гражданин РФ. У него есть шенгенская виза с достаточным кол-вом дней, разрешение от обоих родителей, медстраховка. Какие документы у него ещё могут спросить на границе? Я могу написать письмо о том, что покрываю все расходы на его проживание, но у меня ещё нет карты побыту. Подходит ли такой вариант?
Евгений, если ребенку больше 12 лет он сможет выехать самостоятельно без сопровождения родителей, но при наличии заверенных разрешений от них.
Чтобы подтвердить наличие средств на существование / проживание, сделайте ему соответствующее приглашение (законного пребывания достаточно). Не являясь кровным родственником, Ваше приглашение придется заверить в Воеводстве. Также могут потребовать обратный билет, если речь идет о гостевом посещении.
Доброго дня. В мене така ситуація. Чоловік на заробітках у Чехії офіційно. Хочемо влітку разом з сином (15 років) поїхати в гості до чоловіка.
Які документи, окрім закордонних біометричних паспортів, нам потрібно мати?
Чи потрібне запрошення в гості від чоловіка? Якщо так, як його правильно оформити?
Чи потрібен дозвіл чоловіка на вивезення дитини з України? Чи якщо є запрошення в гості і так зрозуміло, що батько дає дозвіл на виїзд дитини з України?
Заздалегідь вдячна.
Елена,
1. Разрешение от отца могут и потребовать, несмотря на то, что едете к нему. Лучше его оформить.
2. Можете ехать без приглашения, но тогда придется подтверждать наличие средств, проживания, обратные билеты (как туристу).
3. Как оформить приглашение посмотрите в этом материале. Он про Польшу, но ситуация во многом аналогичная. Куда именно обращаться в Чехии по этим вопросам не подскажу.
Здравствуйте.Помогите разобраться.Мы живём в Украине,муж работает в Польше 1,5 года.Сейчас подал документы на карту побыту.Я с детьми хочу поехать к нему на три месяца.Какие нам нужно для этого оформить документы?
Татьяна, если Вы планируете гостевое посещение, то можете воспользоваться безвизовым режимом. Можете въехать как туристы, подтвердив проживание, наличие средств и обратные билеты, а можете запросить у супруга приглашение, в котором он укажет, что обеспечит Вас проживанием, содержанием и т.д. Этого приглашения будет достаточно для пересечения границы.
Здравствуйте. Муж ездит в гости в Польшу к друзьям в горы. Последний раз был с 20 ноября по 20 декабря 2017 . И , сейчас поехал с 20 апреля . Приглашение в гости было. Какой период времени можно находиться на территории Польши? Какие дополнительные документы нужно оформить? Имею желание поехать на теплый сезон .
Наталья, поясните, какое у Вас гражданство. Какой въезд (виза, безвиз) планируете. Как связываете пребывание Вашего супруга с Вашим желанием поехать? Он въезжал по визе или безвизу?
Здравствуйте сказали что нужно сделать регистрацию временную по месту жительства по гостевой визе когда заехал в Польшу а если этого не делать будут ли проблемы когда буду выезжать ?
За любое нарушение правил возможны санкции. Извините за банальность. Но более конкретного ответа дать не могу, т.к. Вы не пояснили, кто сказал, когда, на каком основании Вы въезжали, с какой целью, на какие сроки и т.д.
Здравствуйте я въехал в Польшу по гостевой национальной визе на пол года когда я приехал человек который сделал мне приглашение и которому я приехал на работу и через месяц ушёл на другую работу так вот этот человек которому я приехал типо в гости сказал мне что выписал меня со своего жилья хсоть я там и не жил и мне надо сделать временную регистрацию по месту жительства и я этого не сделал вопрос что за это будит не повлияет ли это потом когда буду новую визу открывать?
И ещё вопрос у меня эта виза национальная годовая с полугодовым коридором с могу ли я открыть рабочую визу после этой и отменяет ли мне полугодовой коридор ?
Алексей, давайте по порядку.
1. Проблемы — и огромные! – у Вас могут быть, если узнают, что Вы трудились нелегально. За это штраф, депортация и запрет на въезд. И все остальное станет не очень важным.
2. Если пункта 1 удастся избежать, то проверить невыполнение норм закона на границе могут, и проблемы также могут возникнуть. Многое будет зависеть от того аннулировано или нет приглашение. Если информация о его отмене есть у Стража Граничного, а новой регистрации у Вас не будет – санкции могут быть.
3. По визе ответила Вам в другом комментарии.
Здравствуйте у меня гостевая виза годовая с полугодовым коридором мне говорили что я могу перебывать пол года в Польше но у вашей статьи написано что 90 дней в пол года так ли я понял ?
И ещё вопрос смогу ли после гостевой визы открыть рабочую визу отменят ли мне коридор ?
Алексей, поясните, речь идет о национальной визе именно в Польшу? Или о Шенгене?
Национальная
Алексей, пребывать по национальной визе, в стране которая ее выдала, можно весь положенный по ней срок. 90 дней в полугодие можно находиться по этой же визе в других странах Шенгена. С рабочей визой проблем быть не должно, если будут документы-основания для трудоустройства.
Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу: я из Украины, работаю в Польше, есть карта побыту. Хочу на время школьных каникул пригласить к себе сына своей жены. Ребенку 9 лет, его родной отец умер, я его не усыновлял. Какие документы нужны для выезда ребенка за границу. Еще нужно учесть, что во время его пребывания со мной я хочу брать его с собой в путешествия по странам ЕС.
Александр, с точки зрения закона, он Вам посторонний человек. Если с ним будет мать, то они смогут воспользоваться безвизовым режимом или открыть соответствующую визу. Но если она не сможет сопровождать, придется оформлять различные доверенности, разрешения на выезд и пр.
Здраствуйте, живу в польше, жена полька, как я или моя жена может пригласить без визы моих родителей с украины
Николай, составить и выслать приглашение. В зависимости от Вашего статуса, это может быть и простая форма. Посмотрите, в статье есть соответствующий раздел.
Здравствуйте. У меня карта сталевого побыта. Как мне сделать приглашение для своей сестры?
Екатерина, заполняете бланк и оправляете его. В статье это подробно описано, есть даже возможность скачать бланк. Посмотрите внимательнее.
Добрый день! Через месяц у меня заканчивается рабочая виза. Как скоро я смогу вернуться в Польшу, но уже по гостевой визе и на сколько дней? Что для этого нужно? Паспорт не биометрический.
Здравствуйте, коридор по разному типу виз учитывается независимо друг от друга. Получить гостевую (по соответствующему приглашению) сможете сразу, как только это приглашение получите. Можно ехать и туристом, подтвердив наличие средств, проживания, страховки и т.д.
добрый день. друг (Поляк)сделал приглашение на 4 месяца -это считается национальная виза ?подскажите какая вероятность что мне ее откроют не меньше чем на 4 месяца ,и примерно сколько по сроком может занять ее выдача ?
Юлия, если речь идет о гостевом приглашении, то, скорее всего, Вы можете рассчитывать на шенгенскую визу, а это 90/180.
спасибо
Добрый день. Я получила гостевое приглашение на год, насколько мне откроют визу? И сколько дней я могу находиться в Польше?
Вы сможете находиться в Польше весь срок визы, если не исчезнут основания для ее выдачи. Но на год сразу вряд ли дадут. Скорее всего, речь пойдет о Шенгене, а значит это 90/180.
Здравствуйте, мне 17 лет и я собираюсь приехать на неделю в Польшу. Подскажите, какие документы от меня потребуют и что нужно готовить, чтобы выехать одному?
Даниил, общий пакет плюс обоснование цели визита (приглашение, если едете к родственникам или знакомым, либо бронь отеля, если туристом), подтверждение платежеспособности.
Есть разночтения в плане разрешения от родителей на выезд. Закон трактуется по-разному и напрямую на необходимость такого документа не указывает. Однако нередки случаи, когда без него возникают проблемы на границе (не всегда, но бывают). Лучше подстраховаться и сделать такое разрешение.
Здравствуйте.мне делают гостевое запрошение на год.какая вероятность что визу могут не открыть на целый год.
Маша, если я Вас правильно поняла, то гостевую открывают не более чем на 90 дней. Если Вы гражданка Украины, есть ли смысл открывать визу. Можно ехать по безвизу с этим приглашением.
Если я приехал в Польшу по биопаспорту то возможность пребывания составляет только 90 дней? И потом нужно выезжать на родину на 90 дней после чего смогу вернуться обратно? Виз нету.
Олег, да, режим 90/180, т.е. за каждые 180 дней Вы можете пребывать в стране не более 90.
Можно без приглашения пребывать в Польше 60дней в гостях?
Татьяна, можно, но потребуется подтвердить наличие средств и проживания.
Добрый день! моей маме прислали запрошение поляк для помощи по дому и опеки над дедушкой. Как мне правильно оформить визовую анкету ?
Дмитрий, посмотрите в этом материале. Если останутся вопросы, задайте их там: https://poland-consult.com/visa/rabochaya/anketa.html
Добрый вечер. У меня случилось так что я подала документы на карту побыта и заболела. Надо было уезжать на Украину и лечиться. И я не дождавшись децизии уехала. Теперь мне передали децизию где указано что карта будет. Но я уволилась в апреле 18.04.2017. Скажите могу ли я сейчас поехать в Польшу и забрать карту.
Здравствуйте, Светлана. Ничто не мешает Вам поехать и забрать карту. Другое дело, насколько она будет актуальной. Однако, если Ваш работодатель еще не заявлял об увольнении, то Вы можете найти новую работу и уведомить уженд об этом. Надо, чтобы с момента «увольнения» Вас предыдущим работодателем и до момента заявления о новой работе прошло не более 14 дней.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, я мать одиночка, хочу переезжать на работу в Польшу, могу ли сразу с собой взять своего ребенка?
И второй вопрос, моя сестра уже в Польше оформляет карту побыту, хочет прислать маме гостевое приглашение, может ли мама находится в Польше больше 90 дней, если не найдет там работу?
Заранее спасибо!!
Здравствуйте! Моя подруга с матерью сейчас живут в Польше (у подруги студенческая виза, у её матери — рабочая и она подала документы на карту побыта). Они снимают квартиру официально. Вопрос: могут ли они прислать мне гостевое приглашение и будет ли оно действительно для моего пересечения границы вместо брони хостела?
P. S. Мы из Украины
Здравствуйте, Татьяна. После получения Карты, мать Вашей подруги сможет это сделать, но т.к. вы не родственники, оформлять приглашение придется в воеводстве, на «гербовом» бланке, а также подтверждать Вашу финансовую состоятельность и проживание. То есть если официально будет заявлено, что жить Вы будете в снятой приглашающей стороной квартире – это будет заменой брони отеля.
Добрый день ,Дмитрий Константинович ! Подскажите была польская национальная виза , я вернулась не нарушая паспортный контроль . Теперь еду по приглашению (волонтерства ) . Влияет ли коридор (180 дней) а безвизовый режим ?
Добрый день, Виктория. Отвечаю Вам по просьбе Дмитрия Константиновича. Уточните, Вы получили новую визу по приглашению? Если да, то можете ехать. Въезжали ли Вы уже по безвизовому режиму? Если нет или не выбрали годовой лимит – можете ехать.
Добрый день! Каким должно быть приглашение для гражданской жены? Она к родственникам или к друзьям приравнивается? Муж-иностранец и находится в Польше в статусе беженца, решение о присвоении этого статуса бессрочное (это ВНЖ или ПМЖ?); есть общий ребенок.
Добрый день, Ольга. Для ребенка – как для родственника, для гражданской жены (если отношения не зарегистрированы) – как для знакомого. ВНЖ или ПМЖ у супруга-беженца можно узнать по имеющейся Карте побыту: часовего – ВНЖ, сталего – ПМЖ, но высылать приглашение он имеет право в любом случае.
Здравствуйте! Если муж в Польше только подал документы на карту побыта, он может выслать гостевое приглашение на меня и 2их детей до 6 лет?
Добрый день. Закон указывает, что гостевое приглашение может выслать только гражданин Польши или обладатель ВНЖ, ПМЖ. Факт подачи документов на карту побыту позволяет Вашему супругу легально находиться в стране, но высылать приглашение он пока не может.
Добрый день! Уезжаю на работу в Польшу по национальной визе 180/360. Дома остается дочь 12 лет. Муж тоже планирует выехать на работу в Польшу по такой же визе через 2 месяца. Для него это уже вторая поездка на работу в Польшу — ждет окончания коридора. Возможно ли забрать с собой ребенка и как правильно это оформить?
Добрый день, Галина. Первое, что Вам потребуется – приглашение. Ни Вы, ни Ваш супруг пока не можете его сделать. Попробуйте обратиться к работодателю, возможно он пойдет навстречу. Но это будет гостевая виза. В идеале, ребенок должен быть вписан в одно из Ваших приглашений, а также имелось бы приглашение из школы, где он будет обучаться.
Далее, потребуются:
— Нотариально заверенная доверенность на вывоз ребенка за границу от обоих родителей (если везет третье лицо) или от одного из Вас (если ввозит ребенка второй супруг). Если будете пересекать границу вместе – не нужно. Доверенность должна быть с переводом.
— Подтверждение финансов.
— Подтверждение жилья.
— Страховка.
Здравствуйте. Была в визовом центре, выезжаю по приглашению мужа, сказали что приглашение можно писать от руки и не обязательно заверять нотариально, если есть карта побыть, такое может быть? Просто везде написано что обязательно заверять.
Здравствуйте. Судя по всему, речь идет о воссоединении семьи. Для того, чтобы Вам открыть визу, необходим документ-основание. В данном случае это «Zezwolenie na zamieszkanie na czas określony udzielony w związku z połączeniem z rodziną», что в переводе означает «Разрешение на жительство на определенный срок по причине воссоединение семьи». Получить его должен Ваш супруг по месту регистрации в Польше! Сделать это в другой стране нельзя. Это строго установленная форма, которая выдается на основании заявления Вашего мужа. Какого вида может быть данное заявление, супруг может уточнить в РП.
С другой стороны, если Вас в визовом центре уверили, что им достаточно «рукописного приглашения» (что лично для меня очень странно), то лучше еще раз уточнить у них, что имелось в виду.
Добрый день.Мой сын учиться в Польше и имеет Карту Побыту. Как и где ему оформить приглашение для родителей, так как мы собираемся к нему приехать.И измениться ли эта процедура после введения безвизового режима?
Здравствуйте. Если речь идет о краткосрочном посещении, Вы можете использовать туристическую визу, тогда никакое приглашение не потребуется. После отмены виз этот способ станет еще более доступным.
Так же можно использовать гостевую визу. Эта процедура имеет ряд особенностей: необходимо заверенное у польского нотариуса приглашение. Где его взять, как заполнить и другие детали процесса можно узнать в этой статье.
Добрый день. Муж 3 года работает в Польше, хотим с детьми поехать по гостевой визе. В визовом центре сказали к описанным выше документам нужен ещё договор аренды. У нас его нет, муж живёт от фирмы. Что можно сделать?
Здравствуйте, Елена. Пусть заключит договор аренды с фирмой или владельцем отеля, в котором он проживает. Если оплачивает фирма, то нужно указать что проживание оплачивает работодатель и т.п.
Добрый день. Скажите пожалуйста, у меня заканчивается рабочая, полугодовая виза, и начинается коридор. На лето, хотел поехать в гости к поляку, с которым познакомился, он делает гостевое приглашение. Мой коридор не распостраняется на гостевую визу? И какие существуют нюансы?
Здравствуйте, Евгений. После окончания срока действия национальной визы вы можете открыть шенгенскую без ожидания визового коридора, так как это 2 разных типа виз.
Получение срочной визы в Польшу для участия в соревнованиях, пакет документов уже готов.
Екатерина, вам необходима помощь в получении визы?
Подскажите пожалуйста! Может ли работник визового центра не принять документы, потому что ему не нравиться приглашение?
Здравствуйте, Ольга. Сотрудник визового цента может не принять документы, если они не соответствую правилам оформления или в них допущена ошибка.
Добрий день. Скільки буде коштувати гостьове запрошення?
Здравствуйте, Юрий. Напишите нам на почту poland.consult.com@gmail.com ваши контактные данные (ФИО, телефон, вопрос), наши партнеры свяжутся с вами.
Добрый день! Мне мой работодатель выслал гостевое приглашение на год. Мне нужна помощь в подаче документов, так, как, я не знаю какая должна быть виза на такое приглашение.
Здравствуйте, Наталия. Если на год, тогда нужна долгосрочная национальная виза.
Здравствуйте! Я подаю на туристическую визу, при этом собрала все документы и думаю забронировать и оплатить отель за три дня. Но вдруг по прибытию захочу остаться ещё на четыре дня, не будет ли это нарушением? Или надо бронировать отель сразу на семь дней? При этом страховка будет сделана на семь дней.
Здравствуйте, Ирина. В вашем случае рекомендуем забронировать отель на 7 дней дабы повысить шанс на получение визы и отторгнуть вопросы в консульстве по поводу жилья. Также советуем обратить внимание на наши материалы о бронировании отелей и хостелов. Прочитать информацию о хостелах можете здесь, если же вас интересуют отели, то подробная информация о них находится по ссылке https://poland-consult.com/polezno-znat/zhile/zabronirovat-otel-na-booking-com.html.
Добрый день! У меня ребенок учится в Польше г. Варшава, подскажите как я могу его навестить, какая нужна виза или разрешение, документы? Спасибо.
Здравствуйте, Виктория. Это зависит от типа разрешительного документа, на основании которого Ваш ребенок находится в Польше. Если речь идет о наличии Карты побыту (ВНЖ или ПМЖ) или гражданства, то Вам подойдет гостевая виза для родственников, которая выдается на основании приглашения от Вашего ребенка. Если это Ваш случай, посмотрите подробнее статью с этого места – там детально объясняется весь процесс.
Если обучение курсовое, по краткосрочной визе, то Вам придется оформлять другой тип визы, никак не связанный с наличием ребенка в Польше.
Добрый день! На какую визу мне нужно подавать документы если есть гостевое приглашение от друзей на 2 месяца. Заранее большое спасибо!
Здравствуйте, Елена. Вам нужна шенгенская виза.
Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что для оформления гостевой визы мне не нужно записываться в визовый центр, а просто придти в консульство? актуально ли это для Киева?
Добрый день, Юлия. Вы можете посетить как одно заведение, так и другое — по Вашему усмотрению. Визовые центры – это организации, которым Консульства делегируют часть своих полномочий, связанных с оформлением виз (сбор и проверка документов, передача их консулу, ответ соискателям и т.д.). Соответственно, центры берут за свои услуги деньги. Вы можете обратиться в Консульство напрямую и не платить сервисного сбора, однако иногда очереди в Консульствах на порядок превышают посетителей ППВА.
Добрый вечер. Подруга сделала гостевое приглашение мне и моим детям ( сыну 13 лет, дочке 5). Куда мне дальше обращаться чтобы сделать визы, сколько это будет стоить? Есть ли кроме виз ещё какие-то пошлины или сборы?
Здравствуйте, Татьяна. На все вопросы в полной мере отвечает наша статья. Если у вас есть более конкретные вопросы, напишите мне здесь.
Добрый день. Нужны приглашения на шенгенскую визу. Можете помочь?
Здравствуйте, Артур. На данный момент мы предоставляем только бесплатные онлайн консультации. Оформлением документов не занимаемся. Если будут изменения, то обязательно сообщим вам об этом.
Здравствуйте! Сегодня была в управлении воевудском и мне сказали, что родственников могут пригласить только люди, проживающие на територии Польши не менее 5 лет с картой временного побыта или люди имеющие карту сталевого побыта или гражданин Польши. Имею карту побыта на 3 года, в Польше 2 года. Подскажите, пожалуйста, что делать? Ехать в другое воевудство или там скажут тоже самое? Искала по польским законам информация та же, что сказали мне сегодня.
Большое спасибо!
Здравствуйте, Ольга. В другом воеводстве вам сообщат то же самое. Пусть родственники оформляют туристическую визу.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, вы можете кого-то порекомендовать кто может помочь с оформлением гостевого приглашения в Польшу? В комментариях к статье Вы пишете что при оформление визы по гостевому приглашению есть большая вероятность отказа. Объясните пожалуйста, какие могут быть причины отказа.
Всего наилучшего, Анна
Здравствуйте, Анна. К сожалению, мы не сотрудничаем с фирмами, которые занимаются оформлением документов. Да, писал, что есть большая вероятность отказа по той причине, что фирмы работают не правильно, подделывают приглашения.
Здравствуйте. Можно ли купить гостевое приглашение для украинца? Сейчас я нахожусь в Польше и хочу чтобы ко мне девушка приехала на Новый год. Но у меня еще нет карты Побыту.
Здравствуйте, Влад. Да, это возможно. Различные фирмы занимаются подобной практикой. Но мы не можем вам порекомендовать их, так как это не совсем законно. И есть большая вероятность получения отказа вашей девушке. Рекомендуем поступить следующим образом — найти поляка либо украинца с картой Побыту, который пригласит вашу девушку.
Спасибо. А можете ли скинуть перечень документов которые нужны для получения гостевой визы? И еще вопрос… а куда должен подавать документы приглашающий человек? Нахожусь в Варшаве.
Все необходимые документы указаны выше. Подавать их нужно в Urzęd Wojewуdzki по месту пребывания/прописки. Для Варшавы:
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 22 695 69 95
Infolinia o usługach administracji:
222 500 119 — Mazowiecki Urząd Wojewódzki
222 500 115 — Kancelaria Prezesa Rady Ministrów