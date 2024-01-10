Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Законное основания Основные параметры рассматриваемой темы указаны в Dział 3, Rozdział 3 [Zaproszenia] Ustawy o cudzoziemcach (Раздел 3, Глава 3 – Приглашения — Закона РП об иностранцах). Кроме этого, форматы документов, необходимые суммы и некоторые другие данные устанавливаются Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Постановление Министра внутренних дел и администрации РП от 16 марта 2023 года об образце приглашения, образце заявления на внесение приглашения в реестр приглашенных и размере денежных средств, которые должен иметь приглашающий).

Что такое приглашение для гостевой визы в Польшу?

Приглашение для гостевой визы (польск., zaproszenia) – это официально оформленная гарантия приглашающей стороны обеспечить всем необходимым сторону приглашенную, в частности, речь идет о средствах для проживания, питания и транспортных расходах, месте жительства и т.п.

Приглашение является базовым документом для оформления Шенгенской гостевой визы. В данном материале акцент будет сделан на приглашение для родных (членов семей), однако оформлено запрошение может быть и для постороннего человека (например, для бизнес-партнера), в том числе от юридического лица.

В чем удобство виз по приглашению?

Гостевая виза – это один из типов Шенгенских виз, для получения которых, кроме прочего, требуется подтвердить наличие места жительства в Польше, достаточность средств для нахождения в стране и возвращения домой.

Приглашающая сторона может взять на себя все эти расходы, предварительно (при оформлении запрошения) подтвердив наличие необходимых средств. Тогда иностранец, запрашивающий гостевую визу, предъявит приглашение вместо всех прочих доказательств.

Кроме непосредственно посещения семьи, запрошение может быть использовано для поездок к друзьям, для ознакомительных въездов (например, на день открытых дверей вуза или презентации какого-то проекта) и т.п.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нередко этот способ используют для въезда люди, имеющие основания для карт побыту, например, по иным основаниям (как члены семей трудовых мигрантов), когда оформлять другие типы виз долго или затруднительно по другим причинам. Законно находясь в Польше, подаются документы на ВНЖ.

Кто может оформить приглашение для родственников?

В соответствии с нормами art.49 Ustawy o cudzoziemcach, оформить приглашение могут следующие лица:

граждане Польши, проживающие на территории РП;

граждане другой страны, входящей в ЕС, ЕАСТ, Соглашение о Европейской экономической зоне или Швейцарской Конфедерации;

граждане Великобритании, указанные в lit. b и d, ust.1, art.10 Соглашения о Brexit, или член его семьи, проживающий на территории Польши;

иностранцы, легально и непрерывно проживающие в Польше не менее 5 лет (непосредственно перед выдачей приглашения) или имеющие постоянный вид на жительство (карту сталего побыту), или карту побыту долгосрочного резидента ЕС;

фирма (юридическое лицо) или организационная единица, не являющаяся юридическим лицом, имеющая местонахождение на территории РП.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обращаем внимание на статусы, необходимые иностранцам из третьих стран. Необходим либо ПМЖ, либо другие типа разрешенного пребывания, но при непрерывном нахождении в Польше не менее 5 лет. Непрерывное пребывание в данном случае устанавливается по тем же нормам, что и для получения сталего побыту.

Какие документы нужны для оформления запрошения?

Для начала рассмотрим общий перечень всех необходимых документов, а далее к некоторым из них вернемся более подробно. Для оформления приглашения необходимо собрать следующий пакет:

Заявление о внесении приглашения в реестр.

Загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность приглашающего лица (оригинал для ознакомления).

Документы, подтверждающие платежеспособность, то есть возможность покрыть расходы, связанные с пребыванием приглашаемого иностранца.

Подтверждение наличия места жительства для приглашаемого иностранца.

Ксерокопия заграничного паспорта приглашаемого лица – страница с личными данными.

Подтверждение родства, в случаях, когда речь идет о приглашении для членов семей.

Подтверждение оплаты гербового сбора (27 злотых + еще 17 злотых, если подается по доверенности).

Все документы не на польском языке должны иметь присяжный перевод. Теперь более подробно об отдельных важных основаниях.

Заявление

Приглашение считается оформленным и действующим, если оно внесено в специальный реестр. Заявление, которое подает приглашающее лицо, как раз и является запросом на внесение его в этот реестр (полное название: Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń — Заявление на внесение приглашения в реестр приглашений).

Заполняется документ разборчиво, печатными буквами, внесенными в соответствующие графы. В заявлении должны быть заполнены все необходимые поля и стоять собственноручная подпись заявителя или его официального представителя (при отсутствии данных или подписи заявителя — заявление может быть оставить без рассмотрения).

Бланк заявления устанавливается Постановлением МВДиА РП, о котором говорилось вначале материала. Ознакомиться и скачать бланк можно далее (действует с 23.05.2023):

Как подтвердить платежеспособность?

Речь идет о средствах, необходимых для проживания, питания, покрытия расходов на обратную поездку домой или расходов на транзит в третью страну, которые гарантирует покрыть для приглашенного приглашающий.

Сколько нужно средств для оформления запрошения?

Данные суммы устанавливаются уже упомянутым Постановлением МВДиА. На момент публикации данного материала средства для пребывания требуются следующие:

Для членов семей – 200 злотых нетто на человека в месяц.

Для лиц, не являющихся членами семей – 515 злотых нетто на человека в месяц.

Если приглашение делается на срок менее месяца, расчет производится пропорционально количеству дней.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! К членам семьи относятся: супруги, отец и мать, дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка, дети (в том числе усыновленные и/или дети супруга), внуки и правнуки, братья и сестры. Родство должно быть подтверждено документально.

Однако это еще не все необходимые расходы. Нужно отдельно показать достаточность средств для возвращения:

Если возвращение произойдет в соседнюю страну (РБ, РФ или Украину) – 200 злотых .

. Если будет транзит в одну из стран ЕС – 500 злотых .

. В другие страны (не соседние и за пределами ЕС) – 2500 злотых.

Эти расходы, в отличие от затрат на пребывание, разовые.

Важно понимать, что средств у приглашающей стороны должно хватать не только на приглашенных лиц, но и на зависимых от него членов семьи, проживающих вместе с ним в Польше (если таковы имеются).

Документы для подтверждения наличия средств

Подтвердить достаточность денежных средств можно как демонстрацией наличия из на банковских счетах, так и достаточного для покрытия необходимых сумм дохода (например, заработной платы).

Исходя из этого составлен и перечень документов, которые могут быть использованы для подтверждения достаточности средств:

Действующая справка с места работы о достигнутом нетто-заработке и указанном стаже работы.

Решение о назначении пенсии или действующая справка из Учреждения социального страхования (ZUS) с указанием конкретного размера полученных пособий.

История банковского счета (движение средств), в которой фиксируются постоянные ежемесячные поступления за последние 6 месяцев. Например, это могут быть средства, полученных от аренды квартиры, от процентов по срочному вкладу, от продажи сельскохозяйственной продукции и т.д.

Индивидуальные предприниматели, а также юридические лица или организационные единицы без образования юридического лица могут предоставить справки, выданные бухгалтерией о ежемесячном доходе за последние шесть месяцев до подачи заявления.

В случае ИП, ведущих деятельность на основании налоговой книги, предоставляется ежемесячная справка о доходах за последние полгода до подачи заявления.

Лица, оказывающие услуги такси, предоставляют распечатки кассового аппарата, подтверждающие ежемесячный доход за последние полгода.

Для подтверждения наличия необходимых средств на счете – документ банка о накопленных денежных средствах (итоговом остатке) в полном необходимом размере и выданный не ранее, чем за месяц до подачи заявления.

Очевидно, что только последний из указанных документов подтверждает наличие накопленных средств. Остальные – ежемесячный доход.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Документы из банка (как справка о накопленных средствах, так и о движении средств по счету) должны быть заверены печатью и подписью работника банка. Электронные распечатки не требуют такого подтверждения, если содержат надпись: «dokument sporządzony (wygenerowany) elektronicznie – nie wymaga podpisu i stempla dziennego».

Подтверждение проживания

Норм площади жилого помещения для приглашенных родственников не установлено. В остальных случаях это должно быть не менее 7 кв.м. на человека, с учетом как приглашенных лиц, самого приглашающего и проживающих вместе с ним в Польше членов семьи (при их наличии).

Если жилье принадлежит самому приглашенному, это можно подтвердить:

Нотариальным актом, например, договором купли-продажи, дарения, обмена.

Договором аренды помещения.

Выпиской из земельно-ипотечной книги (копия документа).

Решением о вводе частного дома в эксплуатацию.

Справкой от компетентного органа о праве на занимаемое жилое помещение, например, сведениями из жилищного кооператива.

Решением гмины об установлении суммы налога на недвижимость за текущий год с указанием жилой площади объекта недвижимости.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Если в документах не указана площадь жилого помещения, а этого требует тип приглашения, к основному документу должен быть приложен дополнительный, содержащий эти данные. К примеру, договор страхования, решение о взимании налога на недвижимость.

Жилье может быть предоставлено и третьим лицом. В этом случае необходимо подтвердить юридическое право собственности на занимаемое помещение/дом вместе с письменным согласием на проживание иностранца в данном помещении, подписанным в присутствии работника местного департамента или нотариуса, а в городе, где нотариуса нет, в присутствии главы гмины, мэра или президента города.

Наконец, подойдет и бронь гостиницы, отеля или другого места размещения. Подтвердить бронь можно документом, содержащим:

персональные данные (Ф. И. О.) лица, осуществляющего бронирование;

персональные данные иностранца, на которого распространяется бронирование;

срок, на который осуществляется бронь;

печать гостиницы или другого объекта и подпись лица, осуществляющего бронирование.

Важно понимать, что период брони должен совпадать со сроком, на который оформляется приглашение.

Как оформить гостевое приглашение в Польшу?

Заявление и другие документы подаются в воеводский ужонд по месту жительства приглашающего. В каждом офисе есть специальный пункт регистрации приглашения иностранцев (punkt rejestracji zaproszeń cudzoziemców).

Запись на прием

Стоит заранее выяснить необходимость и способ предварительной регистрации. Эти правила могут отличаться не только в разных воеводствах, но и в разное время в одном и том же уженде.

Не исключена и возможность живой очереди, но, повторимся, уточнить это стоит заранее, чтобы не тратить время на бесполезные поездки.

Составление заявления

Подробно об этом документе уже говорилось выше. Но стоит еще раз акцентировать внимание, что по закону у чиновников есть право оставить заявление без рассмотрения, если в нем не будут заполнены все обязательные поля.

Это важно для тех, кто привык не заполнять пункты, вызывающие вопросы, в расчете на подсказку в уженде. Действительно, некоторые работники воеводского офиса идут навстречу и помогают иностранцам. Но, к сожалению, не все. В лучшем случае откажутся подсказывать, в худшем – примут незаполненный документ, и откажут в рассмотрении.

Подача документов в ужонд воеводский

Подать можно лично или через доверенное лицо. Допустима подача по традиционной почте.

В последнем случае предварительная регистрация не нужна, но срок рассмотрения может быть увеличен на время пересылки.

Плата за внесение приглашения в реестр приглашений

Гербовый сбор за внесение запрошения в реестр составляет 27 злотых. При подаче по доверенности, за это надо доплатить еще 17 злотых.

Важно заранее выяснить способ оплаты, так как это может быть и внесение средств непосредственно в кассе в уженде, и предварительная оплата безналичным расчетом. В последнем случае надо точно выяснить реквизиты конкретного воеводства, а к документам приложить подтверждение оплаты.

Сроки рассмотрения заявления

Воевода вносит приглашение в реестр приглашений в течение одного месяца со дня подачи заявления.

В случае особо сложных дел этот период может быть увеличен до двух месяцев. Заявитель должен быть осведомлен о продлении срока рассмотрения.

На какой срок выдается гостевое приглашение?

Приглашение для гостевой визы может быть выдано на срок, не превышающий 1 года. Вместе с тем, приглашающий изначально может запросить документ на меньший период.

Отказ во внесении приглашения в реестр

Кроме несоблюдения вышеуказанных правил (условий), отказать в выдаче приглашения могут по следующим причинам:

данные иностранца находятся в списках лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно;

жилищные условия приглашающего не соответствуют установленным нормам, а альтернативное место жительства не предоставлено;

нахождение иностранца в РП признано угрозой национальной обороны, безопасности или общественной безопасности, или других интересов Польши;

обстоятельства указывают на то, что цель въезда приглашенного и его пребывания в Польше будет иной, чем заявленная приглашающим;

приглашающая сторона не доказала возможность покрытия расходы, связанные с пребыванием иностранца, или с его выездом из РП;

приглашающий не выполнил обязательства, вытекающие из ранее выданного приглашения (приглашений);

приглашающий подал заявление, содержащее персональные данные или подложные документы.

По ряду указанных обстоятельств может быть аннулировано и уже выданное приглашение, а, следовательно, и оформленная по нему гостевая виза.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь часто появляется вопрос о запрете на выдачу гостевых виз для граждан России и Республики Беларусь в современных геополитических реалиях. Такие сложности действительно встречаются, однако нет ни одного публичного НПА, устанавливающего подобный запрет. Чаще всего отказ обосновывают «угрозой безопасности». Вместе с тем, есть и положительные примеры оформления запрошений и виз по ним.

Сроки и порядок апелляции

Отрицательное решение воеводы о предоставлении приглашения может быть обжаловано руководителю Управления по делам иностранцев в Варшаве. Апелляция должны быть подана в течение 14 дней с момента получения решения.

Подается апелляция в письменном виде через того же воеводу, который принял решение. То есть заявителю не нужно лично обращаться в Варшаву, он подает документы в тот же воеводский ужонд, который и пересылает их в польскую столицу.

Что делать с запрошением после получения?

Приглашение является обязательным документом для оформления гостевой визы. Соответственно, оно должно быть передано приглашенному иностранцу для его использования при подаче документов на визу.

Заключение

Приглашение – важный элемент в процессе оформления гостевой визы в Польшу. Без него иностранцу придется не только подтверждать наличие достаточных сумм денег и места жительства, но и аргументировать цели своего пребывания.

Вместе с тем, оформление запрошения – процесс специфический. Стоит детально изучить его заранее, прежде чем обращаться с заявлением к воеводе.