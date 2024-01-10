Как называется и где находится пустыня в Польше?

Блендовская пустыня (Pustynia Błędowska) является одной из величайших природных и ландшафтных достопримечательностей Польши, расположенной на границе двух воеводств: Силезского и Малопольского (на рубеже Силезской и Олькушской возвышенностей). На востоке граничит с гминой Klucze, а на западе с гминой Błędów.

Длина пустыни менее 10 км, ширина 4 км, а общая площадь составляет около 33 км².

Река Бяла-Пшемша (Biała Przemsza) протекает по пустынной территории с запада на восток в глубокой долине, разделяя ее на две неравные части: меньшую северную и большую южную.

Однако название Блендовская Пустыня отнюдь не означает, что этот объект является пустыней в типично географическом смысле, а лишь подчеркивает уникальность местности и ландшафта, которых нет ни в одной другой части Польши.

История, как возникла Блендовская пустыня

Существование Блендовской пустыни уже много лет вызывает значительный интерес как у местных жителей, так и у исследователей необычных мест со всей Польши. Неудивительно, что вокруг этого природного объекта возникло множество мифов.

Легенда происхождения

Одна из легенд гласит, что она якобы была создана из балтийских песков и здесь не обошлось без нечисти.

Давным-давно, когда в шахтах этой местности добывали цинк, свинец и серебро, горняки шумели над головами чертей. Жители преисподней были возмущены не только стуком наверху, из-за которого они не могли уснуть, но и тем, что люди забирали у них серебро, по их мнению, принадлежащее только подземному миру.

Тогда одному из чертей пришла в голову идея засыпать шахты песком. Когда он возвращался с моря с большим мешком песка, то зацепился им за башню костела в Блендове. Через огромную дыру в ноше песок разлетелся по местности, создав обширную пустыню.

Является ли пустыня естественной или искусственной?

По мнению ученых, возникновению Блендовской пустыни в равной степени способствовали силы природы и деятельность человека. Благодаря первой, 2 или 3 миллиона лет назад, во время оледенений, была создана обширная поверхность из песка и гравия. Позже, по мере потепления климата, эти территории заросли лесами.

Однако в XIII веке, с развитием металлургии в районе Олькуша, леса начали массово вырубать, а древесину использовать для топлива металлургических печей. Спустя некоторое время в результате масштабной вырубки были уничтожены верхние слои почвы и обнажились рыхлые пески. Это породило образование пустыни.

Начиная с XIX века для описания этих территорий стало использоваться географическое название Пустыня Блендовская.

Когда пустыня стала тренировочным полигоном?

Учитывая природные особенности пустыни, она не единожды использовалась в военных целях.

Еще до Второй мировой войны краковские летчики тренировались в стрельбе по мишеням над пустыней. А во время самой войны на ее территории тренировались подразделения Африканского корпуса генерала Эрвина Роммеля.

После войны эти территории были полигоном для польских воинских частей, а в 1999 году здесь проходили подготовку войска НАТО в рамках международных маневров.

Сейчас северная часть объекта закрыта для посещения, так как там располагается военный полигон.

Какие фильмы здесь снимались?

Интересен тот факт, что в начале ХХ века здесь можно было наблюдать песчаные бури и явление миража. По достоинству уникальные пейзажи этого места оценили и кинематографисты.

Пустыня стала декорацией для художественного фильма в жанре исторической драмы «Фараон» («Faraon») по одноимённому роману Болеслава Пруса.

Кроме того, здесь снимали двухсерийную приключенческую картину «В пустыне и глуши» («W pustyni i w puszczy»), ставшей экранизацией одноименной повести Генрика Сенкевича.

Также виды Блендовской пустыни можно найти в кадре польской военной комедий «Как я развязал Вторую мировую войну» («Jak rozpętałem drugą wojnę światową»), психологической драмы «Пятеро» («Pięciu») и драмы «Возвращение крысолова» («Powrót wabiszczura») по одноименной повести Анджея Маковецкого.

Те, кто хочет проникнуться атмосферой этого уникального места, могут предварительно просмотреть эти фильмы. Кроме того, об этом уголке природы снято немало интересных документальных картин. В частности, любителям такого кино рекомендуем глянуть образовательный фильм о Блендовской пустыне.

Как добраться до Блендовской пустыни?

Блендовская пустыня расположена примерно в 45 км от Катовице и в ~50 км от Кракова. Добраться до достопримечательности проще всего из этих городов по национальной дороге № 94 в сторону Олькуша.

Доехав до этого населенного пункта, продолжайте движение по воеводской дороге № 791 до деревни Ключе, которая, в свою очередь, примыкает к деревне Хехло – северной границе Блендовской пустыни.

Пустыня открыта 24 часа в сутки, поэтому начать исследование этого уникального уголка природы можно в любое время.

Что интересного можно увидеть в Блендовской пустыне?

Одной из величайших достопримечательностей Блендовской пустыни, несомненно, являются расположенные там смотровые площадки. Каждая из них имеет свое название и показывает песчаную местность с разных точек зрения.

Именно с них туристы могут полюбоваться уникальными пейзажами, дюнами и невысокой растительностью.

Видовые площадки

Одной из самых известных смотровых площадок Блендовской пустыни является Роза ветров (Róża wiatrów) в Ключе. Она представляет из себя деревянную платформу, форма которой соответствует ее названию.

Здесь есть навесы для пикника, скамейки и другие удобства, позволяющие не только насладиться созерцанием суровых пейзажей пустыни, но и остановиться, чтобы перекусить и приятно отдохнуть.

В весенне-летний сезон здесь проходят многочисленные культурные, образовательные, спортивные и развлекательные мероприятия. У Розы Ветров также стоят фургоны с едой, которые позволяют туристам купить что-нибудь на перекус.

Еще одно место, где стоит побывать при посещении Блендовской пустыни, — гора Чубатка (Czubatka) в Ключе. Она поднимается на высоту 382 м над уровнем моря и позволяет вам полюбоваться пустынным пейзажем с другой, более высокой точки.

Туристы охотно посещают этот холм, особенно перед закатом, который в пустыне выглядит поистине потрясающе и впечатляюще.

Еще одна смотровая площадка Блендовской пустыни — Домбровка (Wzgórze Dąbrówka) – гора, возвышающаяся над деревней Хехло (Chechło). Она немного ниже Чубатки, но предлагает своим посетителям не менее интересные виды.

Кроме того, рядом с холмом находятся остатки убежища времен Второй мировой войны, которое часто называли «Бункером Роммеля» или Роммлевкой, а также основание смотровой башни.

Достопримечательности польской пустыни и окрестностей

Отправляясь в Блендовскую пустыню, можно попутно посетить множество туристических достопримечательностей в ее окрестностях.

Руины замка Огродзенец

Монументальные руины замка Огродзенец (Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu), расположены на вершине горы Яновского или Замковой горе (515,5 м над уровнем моря), примерно в 15 км от деревни Хехло.

Консультант Ярослав Стецюн Огродзенец является самым большим и известным замком в Силезии, а также самым популярным из всех подобных сооружений на Тропе Орлиных Гнезд. Это пример мастерства древних строителей, которые на протяжении веков превратили Огродзенец во впечатляющую магнатскую резиденцию.

Благодаря модернизации, проведенной в последние годы, в замке появился совершенно новый экскурсионный маршрут в одну сторону, где можно полюбоваться достопримечательностями и уголками, ранее недоступными для посетителей.

Замок скрывает множество тайн ночью. Недавно завершенное освещение руин позволяет любоваться Огродзенцем после наступления темноты. Тогда в замке, в удивительных декорациях оживают призраки и духи прошлого, красочно знакомящие туристов с легендами и историями этого места. В летний сезон они оживают благодаря десяткам организуемых здесь мероприятий – фестивалей, рыцарских турниров и ночных экскурсий.

Адрес Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66 График работы Пн-Пт: 10:00-16:00 Сб-Вс: 10:00-18:00 Стоимость входного билета Обычный: 26-32 злотых Льготный: 18-25 злотых Купить билет онлайн Перейти

Парк Миниатюр Юрайских Замков

Парк миниатюрных замков Краковско-Ченстоховской возвышенности в Подзамче (Park Miniatur Zamków Jurajskich w Podzamczu) расположен прямо у подножия руин замка Огродзенец.

Здесь можно совершить виртуальное путешествие по знаменитой Тропе Орлиных гнезд, протянувшейся от Кракова до Ченстохова, и увидеть миниатюры замков и крепостей в масштабе 1:25.

Все модели были воссозданы в соответствии с исторической правдой, а процессу создания макетов предшествовали многомесячные исследования и изучение исторической документации. Объекты, представленные в Парке миниатюр, были размещены на открытом пространстве, ведь помимо самих зданий авторы проекта воссоздали еще и интересную форму горного рельефа.

Тут есть живописные долины и каньоны с пологими склонами и скалистыми стенами, на которых возвышаются замки. В Парке миниатюр также можно увидеть копии осадных машин Средневековья, в том числе катапульту, баллисту — разновидность арбалета на колесах и требушет — внушительную метательную машину, напоминающую механическую рогатку. Представленные машины выполнены в масштабе 1:1, благодаря чему они помогут представить способы ведения вооруженных сражений XIV, XV и XVI веков.

Дополнительной достопримечательностью парка являются станции для стрельбы из лука и настоящий танк модели Т55 Мерида (в машине есть открытые люки, поэтому в нее можно зайти).

Парк миниатюр является частью парка Огродзенец, в который входят: парк развлечений для детей, парк физических экспериментов, санная трасса и дом легенд и страхов.

Адрес Podzamcze, ul. Zamkowa 21 График работы Май: Пн-Пт: 10:00-18:00

Сб, Вс, праздники: 10:00-20:00 Июнь-август: Пн-Вс: 10:00-20:00 Сентябрь-октябрь: Пн-Пт: 11:00-16:00

Сб, Вс, праздники: 10:00-16:00 Ноябрь: Пн-Пт: закрыто

Сб, Вс, праздники: 11:00-16:00 Стоимость входного билета Взрослый: 22 злотых Детский (до 25 лет при наличии ученического или студенческого билета): 18 злотых Семейный: 65 злотых Купить билет онлайн Недоступно

Замок Пильча (Смоленский замок)

Замок Пильча в Смолене (Zamek Pilcza w Smoleniu) – это одна из крепостей Краковско-Ченстоховской возвышенности, которая сохранилась в довольно хорошем состоянии. После реконструкции можно полюбоваться оборонительными стенами нижних замков с обоими воротами и цилиндрической башней.

Части первого этажа остались от домов нижнего замка. На замковой горе находится ландшафтный заповедник «Смолень» (rezerwat krajobrazowy «Smoleń»), территория которого покрыта старыми буковыми и лиственничными деревьями. В этом районе есть несколько скальных остатков древних оборонительных сооружений и красивых пещер.

Адрес Smoleń, ul. Smoleń 61 График работы Июнь-август: Пн-Вс: 09:00-18:00 Сентябрь, октябрь: Пн-Пт: 09:00-18:00

Сб-Вс: 09:00-17:00 Ноябрь-март: Пн-Вс: 10:00-15:00 Стоимость входного билета Обычный – 15 злотых Льготный – 10 злотых Дети до 5 лет и жители гмины Pilica — бесплатно Купить билет онлайн Недоступно

Пилицкий замок

Дворец в Пилице (Pałac w Pilicy), который также называют замком, представляет собой здание, состоящее из четырех крыльев, окружающих внутренний двор и окруженное бастионными укреплениями. Резиденция, чьи истоки теряются во мраке истории, и которая с момента постройки претерпела многочисленные реконструкции, в настоящее время находится в значительно разрушенном состоянии вместе с воротами, каретным сараем и пристройкой.

Объект окружен обширным парком с экземплярами деревьев, некоторые из которых признаны памятниками природы.

Здесь растет липа, достигающая шести метров в окружности, называемая липой королевы Елизаветы (жены Владислава Ягелло, жившего в древности в Смолене).

Территория замка также является местом памяти и мученичества. Во время Второй мировой войны дислоцированный тут взвод немецкой моторизованной жандармерии совершил преступление под стенами замка, расстреляв около 80 поляков и примерно 70 евреев.

Адрес Pilica, ul. Zamkowa График работы Замок закрыт для посещения

Рычувская сторожевая башня

Сторожевая башня в Рычове (Strażnica w Ryczowie) – небольшое своеобразное здание, построенное на неприступной скале, было звеном в цепи более мелких и крупных крепостей, расположенных между замками в Подзамче, Смолене и Быдлине.

Достаточно плотное расположение объектов означало, что через этот район не могла пройти более крупная группа иностранных войск. В письменных источниках Рычув упоминается в 1416 году, но сторожевая башня не описывается. Она была заброшена уже в XV веке.

Основным элементом сторожевой башни было двух- или трехэтажное здание в виде жилой башни, куда, вероятно, можно было подняться по лестницам или даже веревкам. Однако не исключено, что сюда вел деревянный мост.

У подножия укрепленной скалы располагался небольшой двор и помещения для охраны. Территория была окружена валами, а между ними – рвом. До наших дней сохранились фрагменты стен и вала.

Подняться на труднодоступную скалу без альпинистского снаряжения может оказаться практически невозможным. В целом, это небольшое своеобразное здание, гораздо менее посещаемое, чем более известные близлежащие замки.

Адрес Ryczów, ul. Basztowa График работы Объект доступен круглый год только для любителей скалолазания

Карта достопримечательностей Блендовской пустыни

Природа в польской пустыне

В Блендовской пустыне обнаружено около 100 видов растений, приспособленных к песчаным почвам и динамичным дюнам.

Кто и что живет в пустыне?

К ним относятся, например, булавоносец седоватый (Corynephorus canescens), торица Морисона или торица весенняя (Spergula vernalis), тисдалия голостебельная (Teesdalea nudicaulis), крупка весенняя (Erophila verna), песколюбка песчаная (Ammophila Arenaria), осока песчаная (Carex Arenaria) и полевица тонкая (Agrostis Capillaris). Здесь также можно встретить охраняемые виды, такие как: колючник бесстебельный (Carlina Acaulis), зимолюбка зонтичная (Chimaphila Umbellata), дремлик широколистный (Epipactis Helleborine), дремлик темно-красный (Epipactis Atrorubens).

Фауна этой территории представлена в основном птицами, среди которых осоед (Pernis Aprivorus), обыкновенный жулан (Lanius Collurio), лесной жаворонок (Lullula Arborea), полевой конек (Anthus Campestris), садовая овсянка (Emberiza Hortulana). Также в пустыни есть рептилии, например, ломкая веретеница (Anguis Fragilis), живородящая ящерица (Zootoca Vivipara) и обыкновенная гадюка (Vipera Berus).

Представлены здесь и насекомые – жук скакун-межняк (Cicindela Hybrida), обыкновенный муравьиный лев (Myrmeleon formicarius), личинка которого очень характерна благодаря большим челюстям.

Так как посреди пустыни протекает река Бяла-Пшемша, в ее водах и на берегу можно встретить ондатр (Ondatra Zibethicus) и бобров (Castor), а также речных миног (Lampetra fluviatilis).

Является ли Блендовская пустыня заповедником?

Блендовская пустыня охраняется как экологический объект и в Силезском, и в Малопольском воеводствах. Кроме того, в 2008 году была создана территория Natura 2000 «Пустыня Блендовска» площадью около 1964 га, которая защищает внутренние дюны с песчаными лугами и теплолюбивые внутренние песчаные луга.

Природный объект находится на территории ландшафтного парка «Орлиные гнезда» (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd).

Подытожим все выше сказанное: