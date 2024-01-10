Як називається і де знаходиться пустеля у Польщі?

Блендувська пустеля (Pustynia Błędowska) є однією з найбільших природних і ландшафтних пам’яток Польщі, розташованої на кордоні двох воєводств: Сілезького та Малопольського (на межі Сілезької та Олькуської височин). На сході межує з гміною Klucze, а на заході – з гміною Błędów.

Довжина пустелі менша за 10 км, ширина 4 км, а загальна площа становить близько 33 км2.

Річка Біла Пшемша (Biała Przemsza) протікає територією пустелі з заходу на схід у глибокій долині, поділяючи її на дві нерівні частини: меншу північну і більшу південну.

Однак назва Блендувська Пустеля аж ніяк не означає, що цей об’єкт є пустелею в типово географічному сенсі, а лише підкреслює унікальність місцевості та ландшафту, якого немає в жодній іншій частині Польщі.

Історія, як виникла Блендувська пустеля

Існування Блендувської пустелі вже багато років викликає значний інтерес як у місцевих, так і дослідників незвичайних місць з усієї Польщі. Не дивно, що довкола цього природного об’єкта виникло безліч міфів.

Легенда походження

Одна з легенд свідчить, що вона була нібито створена з балтійських пісків і тут не обійшлося без нечисті.

Давним-давно, коли у шахтах цієї місцевості видобували цинк, свинець і срібло, гірники шуміли над головами чортів. Жителі пекла були обурені не тільки стукотом нагорі, через яке вони не могли заснути, але й тим, що люди забирали у них срібло, яке, на їхню думку, належить лише підземному світу.

Тоді одному з чортів спала на думку ідея засипати шахти піском. Коли він повертався з моря з великим мішком піску, то зачепився за вежу костелу в Блендуві. Через величезну дірку в ноші пісок розлетівся місцевістю, створивши велику пустелю.

Реальна причина утворення

На думку вчених, виникненню Блендувської пустелі однаковою мірою сприяли сили природи та діяльність людини. Завдяки першій, 2 або 3 млн років тому, під час зледеніння, була створена велика поверхня з піску та гравію. Пізніше, з потеплінням клімату, ці території заросли лісами.

Однак у XIII столітті з розвитком металургії в районі Олькуша ліси почали масово вирубувати, а деревину використовувати для палива металургійних печей. Через деякий час в результаті масштабної вирубки були знищені верхні шари грунту та оголилися пухкі піски. Це й породило утворення пустелі.

Починаючи з XIX століття для опису цих територій почала використовуватися географічна назва Пустеля Блендувська.

Коли пустеля стала тренувальним полігоном?

Враховуючи природні особливості пустелі, вона неодноразово використовувалася у військових цілях.

Ще до Другої світової війни краківські льотчики тренувалися у стрільбі по мішенях над пустелею. А під час війни на її території тренувалися підрозділи Африканського корпусу генерала Ервіна Роммеля.

Після війни ці території були полігоном для польських військових частин, а 1999 року тут проходили підготовку війська НАТО в рамках міжнародних маневрів.

Зараз північну частину об’єкту закрито для відвідування, оскільки там розташовується військовий полігон.

Які фільми тут знімалися?

Цікавим є той факт, що на початку ХХ століття тут можна було спостерігати піщані бурі та явище міражу. Унікальні пейзажі цього місця оцінили і кінематографісти.

Пустеля стала декорацією для художнього фільму у жанрі історичної драми «Фараон» («Faraon») за однойменним романом Болеслава Пруса.

Крім того, тут знімали двосерійну пригодницьку картину «У пустелі та глушині» («W pustyni iw puszczy»), яка стала екранізацією однойменної повісті Генріка Сенкевича.

Також види Блендувської пустелі можна знайти в кадрі польської військової комедій «Як я розв’язав Другу світову війну» («Jak rozpętałem drugą wojnę światową»), психологічної драми «П’ятеро» («Pięciu») та драми «Повернення крисолова» («Powrót wabiszczura») за однойменною повістю Анджея Маковецького.

Ті, хто хоче перейнятися атмосферою цього унікального місця, можуть попередньо переглянути ці фільми. Крім того, про цей куточок природи знято чимало цікавих документальних картин. Зокрема, любителям такого кіно рекомендуємо глянути освітній фільм про Блендувську пустелю.

Як дістатися до Блендувської пустелі?

Блендувська пустеля розташована приблизно за 45 км від Катовіце і за ~ 50 км від Кракова. Дістатись до пам’ятки найпростіше з цих міст національною дорогою №94 у бік Олькуша.

Доїхавши до цього населеного пункту, продовжуйте рух воєводською дорогою №791 до села Ключе, яке, у свою чергу, примикає до села Хехло – північного кордону Блендувської пустелі.

Пустеля відкрита 24 години на добу, тому розпочати дослідження цього унікального куточку природи можна у будь-який час.

Що цікавого можна побачити у Блендувській пустелі?

Однією з найбільш визначних пам’яток Блендувської пустелі, безсумнівно, є оглядові майданчики. Кожен з них має свою назву та показує піщану місцевість із різних точок зору. Саме з них туристи можуть помилуватися унікальними краєвидами, дюнами та невисокою рослинністю.

Видові майданчики

Однією з найвідоміших оглядових майданчиків Блендувської пустелі є Роза вітрів (Róża wiatrów) у Ключі. Це дерев’яна платформа, форма якої відповідає її назві.

Тут є навіси для пікніка, лавки та інші зручності, що дозволяють не тільки насолодитися суворими краєвидами пустелі, а й зупинитися на перекус та приємно відпочити.

У весняно-літній сезон тут проходять численні культурні, освітні, спортивні та розважальні заходи. У Рози Вітрів також стоять фургони з їжею, які дозволяють туристам купити щось на перекус.

Ще одне місце, де варто побувати при відвідинах Блендувської пустелі, — гора Чубатка (Czubatka) у Ключі. Вона піднімається на висоту 382 м над рівнем моря і дозволяє помилуватися пустельним пейзажем з іншого, більш високого, місця.

Туристи охоче відвідують цей пагорб, особливо перед заходом сонця, який у пустелі виглядає воістину приголомшливо і вражаюче.

Ще один оглядовий майданчик Блендувської пустелі — Дабровка (Punkt widokowy Dąbrówka) – гора, що височіє над селом Хехло (Chechło). Вона трохи нижче Чубатки, але пропонує своїм відвідувачам не менш цікаві краєвиди.

Крім того, поруч із пагорбом знаходяться залишки притулку часів Другої світової війни, яке часто називали «Бункером Роммеля».

Визначні місця польської пустелі та околиць

Вирушаючи до Блендувської пустелі, можна попутно відвідати безліч туристичних визначних пам’яток в її околицях.

Руїни замку Огродзенець

Монументальні руїни замку Огродзенець (Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu), розташовані на вершині гори Яновського або Замкової гори (515,5 м над рівнем моря), приблизно за 15 км від села Хехло.

Консультант Ярослав Стецюн Огродзенець є найбільшим і найвідомішим замком у Сілезії, а також найпопулярнішою з усіх подібних споруд на шляху Орлиних Гнізд. Це приклад майстерності стародавніх будівельників, які протягом століть перетворили Огродзенець на вражаючу магнатську резиденцію.

Завдяки модернізації, проведеній останніми роками, в замку з’явився зовсім новий екскурсійний маршрут в один бік, де можна помилуватися визначними пам’ятками та куточками, раніше недоступними для відвідувачів.

Замок приховує безліч таємниць уночі. Нещодавно завершене освітлення руїн дозволяє милуватися Огроденцем після настання темряви. Тоді в замку, в дивовижних декораціях оживають привиди та духи минулого, що барвисто знайомлять туристів з легендами та історіями цього місця. У літній сезон вони оживають завдяки десяткам заходів, що організуються тут – фестивалів, лицарських турнірів та нічних екскурсій.

Адреса Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 66 Графік роботи Пн-Пт: 10:00-16:00 Сб-Нд: 10:00-18:00 Вартість вхідного квитка Звичайний: 26-32 злотих Пільговий: 18-25 злотих Купити квиток онлайн Перейти

Парк Мініатюр Юрайських Замків

Парк мініатюрних замків Краківсько-Ченстохівського височини в Подзамче (Park Miniatur Zamków Jurajskich w Podzamczu) розташований прямо біля підніжжя руїн замку Огродзенець.

Тут можна здійснити віртуальну подорож знаменитим шляхом Орлиних Гнізд, що простяглася від Кракова до Ченстохова, і побачити мініатюри замків і фортець у масштабі 1:25.

Усі моделі були відтворені відповідно до історичної правди, а процесу створення макетів передували багатомісячні дослідження та вивчення історичної документації. Об’єкти, представлені в Парку мініатюр, були розміщені на відкритому просторі, адже, крім самих будівель, автори проекту відтворили ще й цікаву форму гірського рельєфу.

Тут є мальовничі долини та каньйони з пологими схилами та скелястими стінами, на яких височать замки. У Парку мініатюр також можна побачити копії облогових машин Середньовіччя, в тому числі катапульту, балісту – різновид арбалета на колесах і требушет – метальну машину, що нагадує механічну рогатку. Представлені машини виконані в масштабі 1:1, завдяки чому вони допоможуть уявити способи ведення битв XIV-XVI століть.

Додатковою визначною пам’яткою парку є станції для стрільби з лука та справжній танк моделі Т55 Меріда (у машині відкриті люки, тому можна залізти всередину).

Парк мініатюр є частиною парку Огродзенець, до якого входять: Парк розваг для дітей, Парк фізичних експериментів, Санна траса й Будинок легенд та страхів.

Адреса Podzamcze, ul. Zamkowa 21 Графік роботи Травень: Пн-Пт: 10:00-18:00

Сб, Нд, свята: 10:00-20:00 Червень-серпень: Пн-Нд: 10:00-20:00 Вересень-жовтень: Пн-Пт: 11:00-16:00

Сб, Нд, свята: 10:00-16:00 Листопад: Пн-Пт: закрито

Сб, Нд, свята: 11:00-16:00 Вартість вхідного квитка Дорослий – 22 злотих Дитячий (до 25 років за наявності учнівського чи студентського квитка) – 18 злотих Сімейний – 65 злотих Купити квиток онлайн Недоступно

Замок Пільча (Смоленський замок)

Замок Пільча у Смолені (Zamek Pilcza w Smoleniu) – це одна з фортець Краківсько-Ченстохівської височини, яка збереглася у досить гарному стані. Після реконструкції можна помилуватися оборонними стінами нижніх замків з обома воротами та циліндричною вежею.

Частини першого поверху лишилися від будинків нижнього замку. На замковій горі знаходиться ландшафтний заповідник «Смолень» (rezerwat krajobrazowy «Smoleń»), територія якого покрита старими буковими та модриновими деревами. У цьому районі є кілька скельних залишків стародавніх оборонних споруд та гарних печер.

Адреса Smoleń, ul. Smoleń 61 Графік роботи Червень-серпень: Пн-Нд: 09:00-18:00 Вересень-жовтень: Пн-Пт: 09:00-18:00

Сб-Нд: 09:00-17:00 Листопад-березень: Пн-Нд: 10:00-15:00 Вартість вхідного квитка Звичайний – 15 злотих Пільговий – 10 злотих Діти до 5 років та мешканці гміни Пілиця – безкоштовно Купити квиток онлайн Недоступно

Пілицький замок

Пілицький палац (Pałac w Pilicy), який також називають замком, складається з чотирьох крил, які оточують внутрішній двір з бастіонними укріпленнями. Резиденція, чиї витоки зникають у темряві історії, і яка з моменту побудови зазнала численних реконструкцій, нині перебуває у значно зруйнованому стані разом із воротами, каретним сараєм та прибудовою.

Об’єкт оточений величезним парком з екземплярами дерев, деякі з яких визнані пам’ятками природи. Тут росте липа, що досягає шести метрів у колі, звана липою королеви Єлизавети (дружини Владислава Ягелло, який жив у давнину в Смолені).

Територія замку також є місцем пам’яті та мучеництва. Під час Другої світової війни дислокований тут взвод німецької моторизованої жандармерії вчинив злочин під стінами замку, розстрілявши близько 80 поляків та 70 євреїв.

Адреса Pilica, ul. Zamkowa Графік роботи Замок закритий для відвідування

Ричівська сторожова вежа

Сторожова вежа в Ричуві (Strażnica w Ryczowie) – невелика своєрідна будівля, побудована на неприступній скелі, була ланкою в ланцюзі дрібніших і більших фортець, розташованих між замками в Подзамче, Смолені та Бидліні.

Досить щільне розташування об’єктів означало, що цей район не могла пройти велика група іноземних військ. У писемних джерелах Ричув згадується у 1416 році, але сторожова вежа не описується. Вона була покинута вже у XV столітті.

Основним елементом сторожової вежі була дво- або триповерхова будівля у вигляді житлової вежі, куди, ймовірно, можна було піднятися сходами або навіть мотузками. Проте не виключено, що був дерев’яний міст.

Біля підніжжя укріпленої скелі розташовувалося невелике подвір’я та приміщення для охорони. Територія була оточена валами, а між ними – ровом. До наших днів збереглися фрагменти стін та валу.

Піднятися на важкодоступну скелю без альпіністського спорядження практично неможливо. Загалом, це невелика своєрідна будівля, набагато менш відвідувана, ніж відоміші прилеглі замки.

Адреса Ryczów, ul. Basztowa Графік роботи Об’єкт доступний цілий рік тільки для любителів скелелазіння

Карта пам’яток Блендувської пустелі

Природа у польській пустелі

У Блендувській пустелі виявлено близько 100 видів рослин, пристосованих до піщаних ґрунтів та динамічних дюн.

Хто і що живе у пустелі?

До них відносяться, наприклад, булавоносець сивуватий (Corynephorus canescens), ториця Морісона або ториця весняна (Spergula vernalis), тисдалия голостебельна (Teesdalea nudicaulis), крупка весняна (Erophila verna), песколюбка піщана (Ammophi) і тонка польовиця (Agrostis Capillaris).

Тут також можна зустріти види, що охороняються, такі як: колючник безстебельний (Carlina Acaulis), зимолюбка парасолькова (Chimaphila Umbellata), дрімок широколистий (Epipactis Helleborine), дремлик темно-червоний (Epipactis Atrorubens).

Фауна цієї території представлена переважно птахами, серед яких осоїд (Pernis Aprivorus), звичайний жулан (Lanius Collurio), лісовий жайворонок (Lullula Arborea), польовий коник (Anthus Campestris), садова вівсянка (Emberiza Hortulana). Також у пустелі є рептилії, наприклад, ламка веретениця (Anguis Fragilis), живородна ящірка (Zootoca Vivipara) та звичайна гадюка (Vipera Berus).

Представлені тут і комахи – жук скакун-міжняк (Cicindela Hybrida), звичайний мурашиний лев (Myrmeleon formicarius), личинка якого дуже характерна завдяки великим щелепам.

Оскільки серед пустелі протікає річка Бяла-Пшемша, у її водах і березі можна зустріти ондатр (Ondatra Z ibethicus) і бобрів (Castor), і навіть річкових мініг ( Lampetra fluviatilis).

Чи є Блендувська пустеля заповідником?

Блендувська пустеля охороняється як екологічний об’єкт і в Сілезькому, і Малопольському воєводствах. Крім того, у 2008 році була створена територія Natura 2000 «Пустеля Блендувська» площею близько 1964 га, яка захищає внутрішні дюни з піщаними луками та теплолюбні внутрішні піщані луки.

Природний об’єкт знаходиться на території ландшафтного парку «Орлині Гнізда» (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd).

Підсумуємо вище сказане:

Блендувська пустеля є досить своєрідною туристичною пам’яткою і водночас одним із найцікавіших місць Польщі, що захоплює незвичайним ландшафтом і феноменальною природою.

Насправді з погляду клімату та географічних особливостей це не типова пустеля у класичному сенсі цього слова. Пустельні утворення не властиві Польщі, а ось піщані грунти досить характерні.

Цей об’єкт може похвалитися найбільшою площею внутрішніх дюн у Польщі та Центральній Європі (12,5 км).

Найкраще милуватися на пустелю з оглядових майданчиків, розташованих на пагорбах у Хехлі: Чубатка (382 м над рівнем моря) у Ключі та Домбрівка (355 м над рівнем моря).