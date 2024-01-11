UPD. 11.01.2024. Изменение законодательства

С наступлением 2024 года вступили в силу поправки, кардинальным образом изменяющие правила получения пособия по уходу:

Размер пособия увеличен на 530 злотых – до 2988 злотых в месяц .

. Опекуны теперь могут иметь свой доход (например, зарплату) – это не будет являться основанием для отказа в пособии.

Пособие в 100% размере выплачивается на каждого ребенка-инвалида.

Оформить пособие теперь можно только на лиц моложе 18 лет (для совершеннолетних используются другие типы выплат).

Данный материал обновлен с учетом произошедших изменений.

Что такое пособие по уходу за инвалидом (Świadczenie pielęgnacyjne) и в чем его специфичность?

Пособие по уходу за инвалидом (польск., Świadczenie pielęgnacyjne) – это ежемесячные выплаты в Польше опекунам лиц до 18 лет с нетрудоспособностью, требующие ухода за собой.

Вопрос с данным пособием усложняется тем, что схожих выплат (в том числе и близких по переводу их названий) несколько, но, имея право на более чем одно, рассчитывать можно только на единственное пособие.

Выбор за самим получателем, поэтому стоит очень внимательно отнестись к условиям предоставления пособия. Разделим все нормы на два основных направления – условия для инвалида и для опекуна (получателя выплат).

За каким инвалидом нужно ухаживать, чтобы оформить Świadczenie pielęgnacyjne?

Данное пособие по уходу предоставляется лицам, осуществляющим уход, при условии, что инвалид соответствует одному из следующих параметров:

Нуждается в постоянном или длительном уходе / помощи другого лица из-за значительно ограниченной способности жить самостоятельно.

Требует постоянного участия опекуна ребенка в процессе лечения, реабилитации и воспитания на ежедневной основе.

Имеет справку о тяжелой форме инвалидности.

При этом пособие полагается, если инвалиду не исполнилось еще 18 лет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Таким образом, сразу отсекаются лица, получившие инвалидность в более зрелом возрасте. Это не значит, что они останутся совсем без выплат, просто для них будут действовать другие формы пособий.

Кто может быть получателем пособия?

Пособие по уходу за инвалидом при увольнении с работы или утраты другой оплачиваемой деятельности может быть назначено:

матери или отцу; фактическим опекунам ребенка; лицу, являющемуся родственной приемной семьей, по смыслу Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Закона о поддержке семьи и системы опеки); другим лицам, на которых в соответствии с положениями Kodeksu rodzinny i opiekuńczy (Кодекса о семье и опеке) распространяются обязательства по содержанию, за исключением лиц со значительной степенью инвалидности.

К лицам из завершающего пункта предъявляются дополнительные условия (выполняться должны все из указанных):

Родители лица, нуждающегося в уходе, умерли, были лишены родительских прав, являются несовершеннолетними или сами имеют справку о тяжелой форме инвалидности. Другие родственники первой степени отсутствуют, они несовершеннолетние или имеют справку о тяжелой форме инвалидности. Лица, указанные в пунктах 2 и 3, отсутствуют или имеют справку о тяжелой форме инвалидности.

При этом пособие назначается за каждого ребенка-инвалида в семье. Выплаты на каждого осуществляются в полном объеме.

Кто не может оформить Świadczenie pielęgnacyjne?

Здесь напомним, что до 2024 года рассчитывать на пособие не могли опекуны, которые имели свой доход. Теперь это ограничение снято – опекун может, к примеру, работать, заниматься бизнесом, получать другие выплаты (если их оформление не противоречит отдельным нормам законодательства).

Кроме этого в выплате пособия могут отказать по следующим причинам:

Лицо, нуждающееся в уходе: остается в браке, если супруг не имеет справки о тяжелой инвалидности; помещен в приемную семью, за исключением родственной приемной семьи, семейного детского дома или, в связи с необходимостью воспитания, переаттестации или реабилитации, в учреждение, оказывающее круглосуточный уход, в том числе в специальном учебно-воспитательном центре, за исключением субъекта, осуществляющего медицинскую деятельность, и пользуется там круглосуточным уходом более 5 дней в неделю; лицо, нуждающееся в уходе, имеет право на надбавку к родительскому пособию. За лицом, нуждающимся в уходе, установлено право на досрочный выход на пенсию.

Кроме этого не удастся получить пособие, если для лица, нуждающегося в уходе, уже оформлены аналогичные выплаты за границей Польши, если иное не предусмотрено положениями о координации систем социального обеспечения или двусторонними договорами о социальном обеспечении.

Какое пособие выбрать, если есть право на несколько?

В случае одновременного права на следующие льготы:

родительское пособие;

рассматриваемое пособие по уходу;

особое пособие по уходу;

дополнение к семейному пособию по уходу за ребенком во время нетрудоспособности по уходу за ребенком;

пособие для опекуна.

Право выбора одного из перечисленных пособий находится у лица, претендующего на выплаты.

Могут ли рассчитывать на пособие иностранцы?

На пособие могут претендовать иностранцы, на которых распространяются положения о координации систем социального обеспечения. Касательно граждан третьих стран, выплаты могут оформить обладатели:

разрешения на постоянное проживание или вида на жительство для долгосрочного резидента Европейского Союза;

временного вида на жительство, выданного в связи с обстоятельствами, связанными с выполнением работы по профессии, требующей высокой квалификации (Голубая карта) или карте долгосрочного резидента ЕС, выданной другим государством-членом ЕС;

статуса беженца или дополнительной защиты;

вида на жительство с пометкой «доступ к рынку труда», за исключением граждан третьих стран, получивших разрешение на работу на срок до шести месяцев, допущенных к обучению и/или имеющих право на работу по визе.

Отдельно надо сказать об украинских беженцах (лицах с временной защитой). По Специальному закону РП они получили доступ к системе социального обеспечения Польши, а значит и к данному пособию (при выполнении прочих условий).

Критерий дохода и статус безработного у получателя

Регистрация в бюро по трудоустройству в качестве лица, ищущего работу, или в качестве безработного не влияет на право на данное пособие по уходу.

Предоставление права на это пособие по уходу не зависит от соответствия критерию дохода.

Какой размер пособия по уходу за инвалидом?

Сумма выплат – переменная величина. С 2024 года она составляет 2988 злотых в месяц.

Пособие за неполный календарный месяц выплачивается в размере 1/30 месячной величины за каждый день ухода. Причитающаяся сумма пособия округляется до 10 грошей.

Как оформить пособие?

Заявление об установлении права на пособие по уходу подается в администрацию гмины или города по месту жительства (или в центр социального обеспечения или другую организационную единицу гмины, если реализация семейных пособий в данная коммуна была делегирована им).

Бланк заявления официальный. Ознакомиться с ним можно далее:

Открыть в отдельной вкладке

Лица со статусом УКР могут 📄 скачать бланк на украинском языке.

Если есть сомнения относительно предоставленных данных от лица, ходатайствующего о получении пособия или уже получающего его, компетентный орган может потребовать от центра социального обеспечения провести опрос семьи для проверки сведений.