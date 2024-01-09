Почему Морское Око так называется?

Морское Око – современное название этого озера, но оно далеко не единственное. Раньше Морское Око называлось Рыбным прудом (Rybi Staw) или Рыбным озером (Rybie Jezioro).

Почему именно так? Это одно из немногих природных озер Татр, которое богато рыбой. В свое время горцы называли озеро также Бялым Ставом (Biały Staw).

Нынешнее, самое известное название, Морское Око (от немецкого «meerauge») было создано поселенцами из окрестностей Спиша. Видимо, происходит оно от верования местных немецких жителей в то, что каждое из Татранских озер имеет подземную связь с Адриатическим морем.

Кроме того, на протяжении веков во многих регионах горные озера и пруды называли «морскими глазами». Считалось, что они не имели дна и питались водами огромного подземного океана.

История и легенды озера

С Морским Оком связаны очень интересные легенды и истории.

Главным героем одной из них является моряк, который сначала собирал различные ценности, а затем потерял их во время сильного шторма на Адриатическом море. Опустошенный, он отправляется в путешествие по суше, потому что море и его прихоти надоели страннику.

Он достигает высоких гор, где встречает молодого помощника чабана, который помогает ему спуститься к красивому озеру. Когда они пересекают его на лодке, разражается сильный шторм, вода колеблется и кружится. Среди этих волн матрос замечает и вытаскивает на лодку свой ящик с сокровищами, а вокруг себя видит также деревянные останки корабля. Отсюда, скорее всего, и пошло поверье, что Морское Око имеет глубину, достигающую Адриатического моря.

Другая история гласит, что Морское Око и окружающие его пруды были созданы из слез прекрасной дочери правителя окрестных областей, которая, не подчинившись воле отца, должна была выйти замуж за иностранца.

Еще одна популярная среди местных жителей история связана с близлежащей вершиной Мних (Mnich), возвышающейся над Морским Оком.

По преданию, в Красном монастыре жил монах Киприан, который горячо молился на заснеженных горах и глядя на них мечтал взлететь высоко над ними. Поэтому однажды он создал специальное приспособление, которое должно было помочь ему совершить столь желанный полет.

Как-то ему привиделась красивая девушка, которая стояла у озера и махала, чтобы он подошел поближе. Недолго думая, монах решил нарушить свой обет, сбежав из монастыря, чтобы жениться на увиденной им пастушке. Он взобрался на вершину, взяв свою машину, и спрыгнул, летя на встречу своей любви.

Он уже собирался приземлиться на кромке воды Морского Ока, где его поджидал дьявол в образе прекрасной девушки, когда Бог послал молнию, поразившую гордого человека, который пожелал летать как птица. Киприан врезался в скалу, которую с тех пор, в память об этой истории, люди стали называть Мних, т.е. «монах». Наблюдая за этой вершиной, можно увидеть, что ее очертания действительно напоминают капюшон монаха.

Где находится Морское Око?

Когда лучше всего посетить?

Морское Око чаще всего туристы посещают летом. Хорошая погода, солнце и приятная температура благоприятствуют длительным прогулкам и облегчают преодоление длинного маршрута, который необходимо пройти, если мы отправимся к озеру пешком.

В межсезонье и при холодной погоде видимость может становиться хуже, а само озеро часто окутывает туман.

Однако к самому известному озеру Татранского национального парка мы можем попасть не только летом, но и зимой. Ведь Морское Око зимой выглядит еще интереснее и таинственнее, чем в теплые месяцы года. В это время его поверхность покрывается толстым слоем льда, а вокруг лежит обильный снег, покров которого местами может достигать даже 2 метров. Определенную опасность для туристов могут представлять снежные лавины, которые часто возникают в этих районах.

Удобным и оригинальным аттракционом для туристов, решивших посетить Морское Око в снежные месяцы, являются сани, которые за определенную плату доставляют туристов к polana Włosienica (находится примерно в 1,5 км от Морского Ока).

Несмотря на то, что дорога к озеру относительно проста, зимой, когда есть сильный лед, она может оказаться на удивление трудной. Однако уставшие от невзгод туристы могут остановиться на отдых в туристическом приюте, о котором мы поговорим дальше.

Где остановиться на ночлег? Жилье

Большинство туристов, посещающих Морское Око, выбирают в качестве ночлега знаменитый курорт Закопане. Это самый известный туристический город в Высоких Татрах, который также является прекрасной отправной точкой для изучения горных окрестностей.

Проживание в Закопане – отличный вариант для тех, кто любит туристическую атмосферу, а также кого не беспокоит и не раздражает толпа людей повсюду, особенно в туристический сезон.

Путешественники, которые ищут отдых в горах и предпочитают ночевать непосредственно в районе Морского Ока, где будет меньше людей, могут выбрать размещение в Буковине-Татшанськой (Bukowina Tatrzańska). Из этого города можно легко и быстро добраться до Паленицы Бялчанской (Palenica Białczańska) – поляны в Высоких Татрах, являющейся конечной точкой автомобильного и автобусного движения по дороге в сторону Морского Ока.

Не менее хорошим вариантом размещения недалеко от Морского Ока будет Мужасихле (Murzasichle) – деревня, расположенная ровно между Закопане и Буковиной-Татшанськой. Размещение, доступное в Мужасихле, включает в себя: номера для отдыха, коттеджи и гостевые дома, которыми управляют местные горцы.

Приют «Морское Око»

Еще один отличный вариант размещения – Приют PTTK «Морское Око» (Schronisko PTTK Morskie Oko). Это довольно известный туристический объект, расположенный на высоте 1410 м над уровнем моря. Он состоит из Нового (Nowe Schronisko) и Старого Приюта (Stare Schronisko).

Новый приют может похвастаться более чем 100-летней историей, за которую он много раз ремонтировался, перестраивался и обновлялся. В настоящее время это современный туристический объект, из окон номеров которого открывается прекрасный вид. Старый приют является самым давним из существующих в польских Татрах приютом и в настоящее время служит местом проживания для путешественников.

Приют «Морское Око» открыт круглый год. Остановиться здесь можно не только на ночлег, но и на ужин, кофе, чай или просто перекусить яблочным пирогом, которым объект славится среди путешественников.

Этот туристический объект является прекрасной базой для посещения не только Морского Ока, но и других достопримечательностей в округе.

Как добраться до Морского Ока из Закопане?

Доехать до Морского Ока из близлежащего Закопане можно как на своем транспорте, так и на общественном, который довольно хорошо развит в этой местности.

Добраться на машине

Консультант Ярослав Стецюн Самый удобный вариант для путешествия – это конечно поездка на автомобиле. При чем, если у вас нет собственного транспортного средства, его можно арендовать . Если вы введете в поиск навигатора «Palenica Bialczańska Parking», то без проблем найдете дорогу.

В целом, чтобы доехать до пункта назначения, стоит придерживаться направления Droga Oswalda Balzera и двигаться в сторону кольцевой развязки на Wierch Poroniec. В этом месте нужно повернуть направо и выехать на дорогу №960, ведущую к Лысой Поляне (указатель Łysa Polana).

Добраться до Морского Ока на машине из центра Закопане можно примерно за 35 минут, однако в сезон время на дорогу может значительно увеличиться из-за большого наплыва туристов.

Морское Око входит в состав Татранского национального парка, поэтому напрямую к водоему на машине добраться невозможно.

Где припарковаться и сколько стоит парковка?

Оставить машину можно на неохраняемой стоянке в Palenica Bialczanska или Łysa Polana, где начинается пешеходная тропа до озера. Парковка в районе Морского Ока состоит из трех частей (Паленица Бялчанская – у самого входа на туристический маршрут, далее – на расстоянии до 1 км от начала тропы к озеру, а также Лысая Поляна – на расстоянии до 1,5 км от старта маршрута).

Место парковки определяется в порядке прибытия, водитель не может выбрать его самостоятельно. Ситуацию регулируют сотрудники стоянки, которые направляют автомобили в нужную точку.

В сезон на парковку рекомендуется приезжать к 8 утра. После этого времени на подъездной дороге возникают значительные пробки. Однако, воспользовавшись услугой онлайн-бронирования, туристы гарантированно найдут, где оставить свою машину, независимо от времени прибытия. А опция бесплатной отмены и возможность изменить дату бронирования доступны для пользователей ресурса до 12:00 за день до выбранной даты.

Стоимость парковки рассчитана на 1 день и зависит от типа транспортного средства, сроков бронирования (чем ближе к дате поездки, тем цена выше), а также времени сезона. Актуальные расценки указаны ниже:

Цена парковки Автомобиль (длиной до 5 м) От 36 до 65 злотых Микроавтобус, пикап (длиной 5-8 м) От 65 до 85 злотых Мотоцикл От 29 до 39 злотых Для людей с инвалидностью 0 злотых

Конечно, можно рискнуть и отправиться в поездку без онлайн заказа места на автостоянке. Однако в таком случае придется заплатить дороже и нет никакой гарантии получить заветное парковочное место. Припарковаться без предварительного бронирования можно только при наличии свободных парковочных мест, а стоимость билета в день заезда будет где-то на 10 или 20 злотых выше, чем ранее доступная онлайн-цена.

Кроме двух упомянутых выше автостоянок, парковки есть также в Буковине-Татшанськой около лыжной станции Rusiń-Ski, Бялке Татжанской (Białka Tatrzańska) рядом с горнолыжным курортом Котельница Бялчанская (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska). Здесь можно оставить машину, а потом на общественном транспорте добраться до Паленицы.

Доехать автобусом

Планируя поездку к озеру Морское Око из Закопане, можно воспользоваться автобусной линией, сотрудничающей с Татранским национальным парком (Tatrzański Park Narodowy), на территории которого расположен этот природный объект. Билеты можно купить на сайте. Стоимость поездки – 15 злотых. Билеты доступны на несколько дней вперед. Первый рейс в 07:40, а последний в 11:40.

Автобусы курсируют от Закопане (Plac PKP, ul. Chramcówki 35, st. 1) до Паленицы Бялчанской.

Покупка билета на сайте обеспечивает сидячие места для людей, отправляющихся со стартовой остановки, для этого нужно быть на месте за 10 минут до отъезда транспорта с заранее приобретенным электронным билетом. Однако организаторы не гарантируют места для посадки на последующих остановках (но обеспечивают стоячие места).

Обратный билет можно купить у водителя в Паленице Бялчанской, где начинается тропа, ведущая к Морскому Око.

Что посмотреть?

Морское Око — одна из крупнейших и наиболее часто посещаемых туристических достопримечательностей, расположенная в долине Рыбного Потока (Dolina Rybiego Potoku). Этот объект, сложенный из гранита, является ответвлением долины Бялка (Dolina Białka).

Ежегодно по долине Рыбного Потока прогуливаются тысячи туристов, жаждущих красивых видов, тесного общения с природой и активного отдыха на лоне природы.

Во время похода по долине Рыбного Потока, в частности вокруг озера Морское Око, находящегося в нижней ее части, можно полюбоваться живописно возвышающимися высокими горными вершинами.

К северо-западу от водоема находится щит с двумя вершинами Opalony Wierch и Miedziane, на юго-западе уже упомянутая нами ранее гора Mnich, а также Cubryna, на юге возвышаются вершины Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica, Wołowy Grzbiet и Żabi Koń.

На юго-востоке можно полюбоваться самой высокой вершиной Татр – горой Rysy, а также оценить красоту гор Niżnie Rysy, Kopę Spadową и Żabi Mnich. На востоке открывается прекрасная панорама на часть хребта Siedem Granatów, по которому проходит польско-словацкая граница, а также горы Żabi Szczyt Niżni i Żabia Czubę.

По дну долины течет Рыбий Поток (Rybi Potok), вытекающий непосредственно из Морского Ока. Рельеф долины неоднородный, с многочисленными котлованами, боковыми моренными насыпями и конечными моренами, которые четко показывают активность ледника в древности.

Долина Рыбного Потока – единственное место в Польше, где встречаются слои флоры от нижнего горного хребта до скал. Ценнейшими его растительными богатствами являются верхние горные елово-горные леса, сохранившиеся в первозданном состоянии. В долине также можно встретить животных, живущих в естественной среде обитания, в том числе оленей, медведей, рысей, татранских сурков и серн.

Находясь в Татранском национальном парке, советуем посетить также Долину Пяти Прудов (Dolina Pięciu Stawów Polskich). На самом деле прудов или озер здесь не 5, а 6:

Wielki Staw Polski (самое глубокое и длинное озеро в Польских Татрах); Mały Staw Polski; Przedni Staw Polski; Czarny Staw Polski; Zadni Staw Polski; Wole Oko.

Такое расхождение вероятно связано с тем, что на заре татранского туризма последний из упомянутых водоемов не причислялся к одному из прудов из-за небольших размеров, а также по причине того, что Wole Oko не всегда наполнено водой.

Помимо захватывающего вида на комплекс прудов здесь можно полюбоваться и другими водными достопримечательностями.

Водопады Мицкевича (Wodogrzmoty Mickiewicza) состоят из трех больших и нескольких меньших каскадов (от 3 до 10 м) на ручье Розтока (Roztoka). Они возникли в месте, где вода преодолевает скальный порог. Водопады Мицкевича известны своим громким шумом воды, падающей на камни. Водный объект имеет мало общего с Адамом Мицкевичем (поэт никогда не бывал в Татрах), но в его честь он был назван в 1891 году в память о привозе праха выдающегося польского поэта на Вавель.

Любителям водных красот будет также интересно посмотреть на самый высокий водопад в Польских Татрах – Велька Сиклава (Wielka Siklawa). Его высота составляет 70 м и он по праву является одним из интереснейших природных объектов на территории национального парка. Брызги воды на камнях в лучах солнца часто создают красивые радуги, а летом дополнительно охлаждают воздух.

Черный Пруд под Рысами (Czarny Staw pod Rysami) – пожалуй одно из самых красивых озер Татр. Оно расположено в очень характерном ледниковом бассейне у подножья горы Рысы и спускающегося в него 570-метрового утеса Казалницы Менгушовецкой (Kazalnica Mięguszowiecka).

Вода здесь темно-синего цвета, который благодаря своему оттенку большую часть дня напоминает черный. Считается, что причиной этого, вероятно, является наличие сине-зеленых водорослей Pleurocapsa polonica i Pleurocapsa minor в водоеме. Именно благодаря этому эффекту пруд получил свое название.

Интересно, что это второе (после Wielki Staw в Долине Пяти прудов) по глубине озеро в Татрах (четвертое в Польше). Его дно уходит под воду на глубину более 76 метров. В этом отношении Черный Став превосходит даже Морское Око, о чем знают далеко не все.

Оба озера соединяет Чарноставовская Сиклава (Czarnostawiańska Siklawa) – очень впечатляющий водопад. Прогулка вдоль водопада не оставит никого равнодушным, ведь с пруда открываются прекрасные виды.

На Чарном Ставе также есть крест, установленный здесь в 1836 году по инициативе старосты деревни Поронин.

Сколько стоит вход на Морское Око в Польше?

Тарифы на билеты в Татранский национальный парк на сегодняшний день следующие:

Тип билета Стоимость Обычный 9 zł Льготный 4,50 zł Обычный на 7 дней 45 zł Льготный билет на 7 дней 22,50 zł Обычный групповой (группа из 10 человек) 81 zł Льготный групповой (группа из 10 человек) 40,50 zł

Напоминаем, что правом на льготный билет могут воспользоваться:

школьники и студенты;

пенсионеры;

люди с ограниченными возможностями;

солдаты, проходящие военную службу.

Условием для продажи такого билета является предоставление лицу, продающему билеты, документа, разрешающего использование льготы.

При этом определенные категории людей и вовсе освобождаются от уплаты пошлин. Среди них:

Жители гмин, расположенных в границах национального парка, и гмин, граничащих с национальным парком – Закопане, Косцелиско, Поронин, Буковина-Татшаньска, Бялы-Дунаец. Освобождение распространяется только на непрерывно живущих здесь людей, у которых есть действующий документ, подтверждающий постоянное проживание в одном из указанных муниципалитетов. Дети до 7 лет. Лица, имеющие разрешение директора национального парка на проведение научных исследований в области охраны природы. Школьники и студенты, которые проходят обучение на территории национального парка, в объеме, согласованном с директором национального парка (освобождение не распространяется на учителей и опекунов). Люди, идущие кратчайшим маршрутом к определенным культовым местам. Например, к часовне в Викторувках (Kaplica na Wiktorówkach) по маршруту Zazadnia либо к часовне сестер Альбертин (Kaplica Sióstr Albertynek) и часовне братьев Альбертин (Kaplica Św. Krzyża zakonu Brata Alberta) на поляне Калатовки. Татранские гиды и инструкторы, официальный въезд которых в парк подтвержден действительным удостоверением личности. Волонтеры на основании актуального удостоверения личности, выданного национальным парком, и лица с разрешения директора; Горноспасатели Татранской добровольной поисково-спасательной службы (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) и Горной добровольческой спасательной службы (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Обладатели Карт Дужей Родзины – для семей, где трое и больше детей.

Приобрести билеты можно онлайн либо в одном из пунктов продажи:

Тип пункта продажи Локация График работы Постоянные точки продажи 1. Łysa Polana 2. Wierch Poroniec 7. Dol. Jaworzynki 8. Goryczkowa / Myślenickie Turnie 9. Kalatówki 10. Dol. Białego 12. Dol. Strążyska 14. Dol. Małej Łąki 16. Dol. Kościeliska Для точек № 1 и 7 часы продажи билетов: январь – февраль: 07:00-14:00

март – апрель: 07:00-15:00

май – июнь: 06:00-16:00

июль – август: 05:00-17:00

сентябрь: 06:00-16:00

октябрь: 08:00-16:00 (с 15 октября до 15:00)

ноябрь – декабрь: 07:00-14:00 Для точек № 8, 9, 10, 12, 14 часы продажи билетов: январь – февраль: 08:00-14:00 (точка №12 до 15:00)

март – апрель: 08:00-15:00

май – июнь: 07:00-16:00

июль – август: 06:00-17:00 (точка №10 – с 07:00; №12 – до 18:00)

сентябрь: 07:00-16:00

октябрь: 07:00-16:00 (с 15 октября до 15:00)

ноябрь-декабрь: 08:00-14:00 Для точки № 16 часы продажи билетов: январь – апрель: 07:00-15:00

май: 07:00-17:00

июнь: 06:00-17:00

июль – август: 05:00-18:00 (точка №12 – до 18:00)

сентябрь: 06:00-17:00

октябрь: 07:00-16:00 (с 15 октября до 15:00)

ноябрь: 07:00-14:00

декабрь: 08:00-14:00 Стационарная точка №2 работает с момента открытия парковки минимум до 15:00. Периодические точки продажи 3. Dol. Filipka (01.04 – 15.11) 4. Sucha Woda (01.04 – 15.11, а также во все выходные, праздники и зимние каникулы для всех воеводств в оставшиеся месяцы) 4a. Cyrhla (01.04 – 31.10) 5. Dol. Olczyska (01.04 – 31.10) 6. Nosal (01.04 – 31.10) Для точек продажи № 3, 4а, 5 продолжительность продаж: апрель, октябрь и ноябрь: 08:00-14:00

май – сентябрь: 07:00-15:00 Для точки продаж №6 часы продаж: апрель, октябрь: 08:00-14:00

май, июнь и сентябрь: 07:00-15:00

июль и август: 07:00-17:00 Для точки продажи №4 часы продаж: январь – апрель: 08:00-14:00

май – июнь: 07:00-15:00

июль – сентябрь 05:00-15:00

октябрь: 07:00-14:00

ноябрь – декабрь: 08:00-14:00 Точки, где нет стационарных продаж Dolina ku Dziurze Dolina za Bramką Staników Żleb График не указан

Операторы точек могут самостоятельно начать продажи раньше и продлить время реализации билетов.

Помимо главных паркингов Palenica Białczańska, Łysa Polana, территории парка действует еще ряд платных стоянок для автомобилей и автобусов:

Dolina Kościeliska (Kiry);

Wierch Poroniec «Klimkówka»;

Wierch Poroniec «Nad Kiczorą».

А также паркинги только для легковых автомобилей, кемперов и мотоциклов:

Wierch Poroniec;

Chałubińskiego;

Dolina Małej Łąki.

Тарифы за услуги паркинга за 1 день следующие:

Название стоянки Цена Mała Łąka 30 zł – мотоциклы/легковые автомобили 60 zł – автобусы Dolina Kościeliska Wierch Poroniec Wierch Poroniec «Klimkówka» Wierch Poroniec «Nad Kiczorą» Chałubińskiego

Советы при посещении озера

Так как Морское Око находится в горах, важно учитывать некоторые моменты, чтобы ваш отдых был максимально комфортный и безопасный.

Возьмите с собой наличные средства, так как расчет за услуги, совершается исключительно таким способом. Хотя на территории Приюта PTTK «Морское Око» есть банкомат, однако рекомендуем все-таки предварительно подготовиться и иметь в кошельке злотые, чтобы не попасть впросак. Совершайте пешие прогулки только в дневное время суток. Ведь в Татранском национальном парке живут медведи, поэтому лучше не рисковать и избежать встречи с диким зверем. Сохраните в мобильном номер службы спасения: +48 601 100 300. Учитывая то, что в горах может всякое случится, лучше перестраховаться и иметь под рукой необходимые в экстренном случае контакты.

Часто задаваемые вопросы Можно ли купаться в озере Морское Око? Нет. Морское Око расположено на территории Татранского национального парка. Это природный заповедник, приоритетом которого является сохранность фауны и флоры Татр. Поэтому купание в озере Морское Око запрещено, чтобы защитить бесценную природу и предотвратить загрязнение этих вод. Какая рыба водится в озере Морское Око? Воды Татр и части Подгалья, лежащей в пределах Татранского национального парка, представляют собой чрезвычайно сложную среду обитания для большинства видов рыб. Однако есть определенные виды, приспособившиеся к суровой жизни в горных ручьях и озерах, прекрасно справляющиеся с этими условиями. Среди прочего в местных водах водятся форель коричневая и радужная, полосатый бычок, хариус, гольяны. Сколько идти на Морское Око пешком? Дорога к Морскому Око — это маршрут длиной около 8 км. Преодоление этой туристической трассы займет примерно 2 часа 20 минут, а спуск ~1 часа 50 минут. Альтернативой пешим прогулкам является пользование услугами фиакров – горцев, одетых в традиционные костюмы, которые предлагают так называемые фаги (горные конные экипажи). Стоимость такой поездки на человека, в зависимости от сезона и количества участников, составляет от 50 до 80 злотых. На какой высоте расположено Морское Око? Озеро расположено на высоте 1395 м над уровнем моря.

Озеро Морское Око – это поистине жемчужина польских Татр и просто потрясающее место, которое обязательно стоит посетить хоть раз в жизни. И не только потому, что благодаря ярким краскам водной глади и неповторимым пейзажам вокруг здесь можно сделать множество красивых фото для Instagram.

В этом уголке природы таится какое-то особое спокойствие и благодать, которые помогут расслабиться, восстановить силы, а также почувствовать настоящее уединение с природой и трепет перед красотой и силой водной стихии. Ведь не зря американский журнал Wall Street Journal в свое время признал Морское Око одним из пяти самых красивых озер мира. Это озеро на все 100% оправдает ваши ожидания и навсегда зачарует сердца.