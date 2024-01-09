Чому так називається Морське Око?

Морське Око – сучасна назва цього озера, але воно далеко не єдине. Раніше воно називалося Рибним ставком (Rybi Staw) або Рибним озером (Rybie Jezioro).

Чому так? Це одне з небагатьох природних озер Татр, яке багате на рибу. Свого часу горяни називали озеро також Бялим Ставом (Biały Staw).

Нинішню, найвідомішу назву, Морське Око (від німецького «meerauge») було створено поселенцями з околиць Спишу. Очевидно, походить воно від вірування місцевих німецьких жителів у те, що кожне з Татранських озер має підземний зв’язок із Адріатичним морем.

Крім того, протягом століть у багатьох регіонах гірські озера та ставки називали «морськими очима». Вважалося, що вони не мали дна та харчувалися водами величезного підземного океану.

Історія та легенди озера

З Морським Оком пов’язані дуже цікаві легенди та історії.

Головним героєм однієї з них є моряк, який спочатку збирав різні цінності, а згодом втратив їх під час сильного шторму на Адріатичному морі. Спустошений, він вирушає в подорож суходолом, тому що море і його забаганки набридли мандрівникові.

Він досягає високих гір, де зустрічає молодого помічника чабана, який допомагає йому спуститись до гарного озера. Коли вони перетинають його на човні, вибухає сильний шторм, вода коливається і кружляє. Серед цих хвиль матрос помічає і витягає на човен свою скриньку, а навколо себе бачить також дерев’яні останки корабля. Звідси, швидше за все, і пішло повір’я, що Морське Око має глибину, яка досягає Адріатичного моря.

Інша історія свідчить, що Морське Око і навколишні ставки були створені зі сліз прекрасної дочки правителя навколишніх областей, яка, не підкорившись волі батька, повинна була вийти заміж за іноземця.

Ще одна популярна серед місцевих жителів історія пов’язана з прилеглою вершиною Мних (Mnich), що височить над Морським Оком.

За переказами, у Червоному монастирі жив чернець Кіпріан, який палко молився на засніжених горах і дивлячись на них мріяв злетіти високо над ними. Тому одного разу він створив спеціальний пристрій, який мав допомогти йому здійснити бажаний політ.

Якось він помітив гарну дівчину, яка стояла біля озера і махала, щоб він підійшов ближче. Недовго думаючи, чернець вирішив порушити свою обітницю, втікши з монастиря, щоб одружитися з побаченою ним пастушкою. Він піднявся на вершину, взявши свою машину, і зістрибнув, летячи на зустріч свого кохання.

Він уже збирався приземлитися на кромці води Морського Ока, де його чекав диявол в образі прекрасної дівчини, коли Бог послав блискавку, яка вразила гордого чоловіка, який побажав літати, як птах. Кіпріан врізався в скелю, яку відтоді, на згадку про цю історію, люди почали називати Мних, тобто «Чернець». Спостерігаючи за цією вершиною, можна побачити, що її контури справді нагадують капюшон ченця.

Де знаходиться Морське Око?

Коли найкраще відвідати?

Морське око найчастіше туристи відвідують влітку. Хороша погода, сонце та приємна температура сприяють тривалим прогулянкам та полегшують подолання довгого маршруту, який необхідно пройти, якщо ми вирушимо до озера пішки.

У міжсезоння та за холодної погоди видимість може ставати гіршою, а саме озеро часто огортає туман.

Однак до найвідомішого озера Татранського національного парку ми можемо потрапити не лише влітку, а й узимку. Адже Морське Око взимку виглядає ще цікавіше та таємничіше, ніж у теплі місяці року. У цей час його поверхня покривається товстим шаром льоду, а довкола лежить рясний сніг, покрив якого місцями може сягати навіть 2 метрів. Певну небезпеку для туристів можуть становити снігові лавини, які часто виникають у цих районах.

Зручним та оригінальним атракціоном для туристів, які вирішили відвідати Морське Око у сніжні місяці, є сани, які за певну плату доставляють туристів до polana Włosienica (знаходиться приблизно за 1,5 км від Морського Ока).

Незважаючи на те, що дорога до озера відносно проста, взимку, коли є сильний лід, вона може виявитися напрочуд важкою. Однак втомлені туристи можуть зупинитися на відпочинок у туристичному притулку, про який ми поговоримо далі.

Де зупинитися на нічліг? Житло

Більшість туристів, що відвідують Морське Око, вибирають як нічліг знаменитий курорт Закопане. Це найвідоміше туристичне місто у Високих Татрах, яке також є чудовою відправною точкою для вивчення гірських околиць.

Проживання у Закопане – чудовий варіант для тих, хто любить туристичну атмосферу, а також кого не турбує і не дратує натовп людей, особливо у туристичний сезон.

Мандрівники, які шукають відпочинок у горах і віддають перевагу ночівлі безпосередньо в районі Морського Ока, де буде менше людей, можуть обрати розташування в Буковині-Татшанській (Bukowina Tatrzańska). З цього міста можна легко і швидко дістатися до Палениці Бялчанской (Palenica Białczańska) – галявини у Високих Татрах, що є кінцевою точкою автомобільного та автобусного руху по дорозі до Морського Ока.

Не менш привабливим варіантом розміщення недалеко від Морського Ока буде Мужасіхле (Murzasichle) – село, розташоване рівно між Закопане та Буковиною-Татшанською. Розміщення у Мужасіхлі включає номери для відпочинку, котеджі та гостьові будинки, якими керують місцеві горці.

Притулок «Морське Око»

Ще один відмінний варіант розміщення – Притулок PTTK «Морське Око» (Schronisko PTTK Morskie Oko). Це досить відомий туристичний об’єкт розташований на висоті 1410 м над рівнем моря. Він складається з Нового (Nowe Schronisko) та Старого Притулку (Stare Schronisko).

Новий притулок може похвалитися більш ніж 100-річною історією, за яку він багато разів ремонтувався, перебудовувався та оновлювався. В даний час це сучасний туристичний об’єкт, з вікон номерів якого відкривається чудовий краєвид. Старий притулок є найдавнішим із існуючих у польських Татрах притулком і нині служить місцем проживання для мандрівників.

Притулок «Морське Око» відкрито цілий рік. Зупинитись тут можна не лише на нічліг, а й на вечерю, каву, чай чи просто перекусити яблучним пирогом, яким об’єкт славиться серед мандрівників.

Цей туристичний об’єкт є чудовою базою для відвідування не тільки Морського Ока, але й інших визначних пам’яток в окрузі.

Як дістатися до Морського ока із Закопане?

Доїхати до Морського Ока з Закопане можна як на своєму транспорті, так і громадському, який досить добре розвинений у цій місцевості.

Добратися на машині

Консультант Ярослав Стецюн Найзручніший варіант для подорожі – це звичайно поїздка автомобілем. До того ж, якщо у вас немає власного транспортного засобу, його можна орендувати . Якщо ви введете в пошук навігатора «Palenica Bialczańska Parking», то без проблем знайдете дорогу.

Загалом, щоб доїхати до пункту призначення, варто дотримуватись напряму Droga Oswalda Balzera і рухатися у бік кільцевої розв’язки на Wierch Poroniec. Тут потрібно повернути праворуч і виїхати на дорогу №960, що веде до Лисої Поляни (Łysa Polana).

Дістатися Морського Ока на машині з центру Закопане можна приблизно за 35 хвилин, проте в сезон час на дорогу може значно збільшитися через великий наплив туристів.

Морське Око входить до складу Татранського національного парку, тому безпосередньо до водоймища на машині дістатися неможливо.

Де припаркуватися і скільки коштує стоянка?

Залишити машину можна на стоянці, що не охороняється, в Palenica Bialczanska або Łysa Polana, де починається пішохідна стежка до озера. Парковка в районі Морського Ока складається з трьох частин (Палениця Бялчанська – біля входу на туристичний маршрут, далі – на відстані до 1 км від початку стежки до озера, а також Лиса Поляна – на відстані до 1,5 км від старту маршруту).

Місце стоянки визначається у порядку прибуття, водій не може обрати його самостійно. Ситуацію регулюють співробітники стоянки, які спрямовують автомобілі в потрібну точку.

У сезон на парковку рекомендується приїжджати до 8 ранку. Після цього на під’їзній дорозі виникають значні пробки. Однак, скориставшись послугою онлайн-бронювання, туристи гарантовано знайдуть де залишити свою машину, незалежно від часу прибуття. А опція безкоштовного скасування та можливість змінити дату бронювання доступні до 12:00 за день до обраної дати.

Вартість парковки розрахована на 1 день і залежить від типу транспортного засобу, термінів бронювання (чим ближче до дати поїздки, тим ціна вища), а також сезону. Актуальні ціни вказані нижче:

Ціна паркування Автомобіль (довжиною до 5 м) 36-65 zł Мікроавтобус, пікап (довжиною 5-8 м) 65-85 zł Мотоцикл 29-39 zł Для людей з інвалідністю 0 zł

Звичайно, можна ризикнути і відправитися в подорож без онлайн замовлення місця на автостоянці. Однак у такому разі доведеться заплатити дорожче і немає жодної гарантії отримати заповітне місце для паркування. Припаркуватися без попереднього бронювання можна тільки за наявності вільних місць, а вартість квитка в день заїзду буде десь на 10-20 злотих вище, ніж раніше доступна онлайн-ціна.

Крім двох згаданих вище автостоянок, паркінг є також у Буковині-Татшанській біля лижної станції Rusiń-Ski, Бялки Татжанськой (Białka Tatrzańska) поряд з гірськолижним курортом Котельниця Бялчанська (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska). Тут можна залишити машину, а потім громадським транспортом дістатися до Палениці.

Доїхати автобусом

Плануючи поїздку до озера Морське Око із Закопане, можна скористатися автобусною лінією, що співпрацює з Татранським національним парком (Tatrzański Park Narodowy), на території якого розташований цей природний об’єкт. Квитки можна купити на сайті. Вартість поїздки – 15 злотих. Квитки доступні на кілька днів вперед. Перший рейс о 07:40, а останній об 11:40.

Автобуси курсують від Закопане (Plac PKP, ul. Chramcówki 35, st.1) до Палениці Бялчанской.

Купівля квитка на сайті забезпечує сидячі місця для людей, що відправляються зі стартової зупинки, для цього потрібно бути на місці за 10 хвилин до від’їзду транспорту із заздалегідь придбаним електронним квитком. Проте організатори не гарантують місця для посадки на наступних зупинках (але забезпечують стоячі місця).

Зворотний квиток можна купити у водія у Паленіці Бялчанской, де починається стежка, що веде до Морського Ока.

Що подивитися?

Морське Око – одна з найбільш відвідуваних туристичних пам’яток, розташована в долині Рибного Потоку (Dolina Rybiego Potoku). Цей об’єкт, складений із граніту, є відгалуженням долини Бялка (Dolina Białka).

Щорічно долиною Рибного Потоку ходять тисячі туристів, спраглих красивих видів, тісного спілкування з природою та активного відпочинку на лоні природи.

Під час походу по долині Рибного Потоку, зокрема навколо озера Морське Око, що знаходиться в нижній її частині, можна помилуватися високими гірськими вершинами.

На північний захід від водоймища знаходиться щит з двома вершинами Opalony Wierch і Miedziane, на південному заході вже згадана нами раніше гора Mnich, а також Cubryna, на півдні височіють вершини Mięguszowieckie Szczyty, Kazalnica, Wołowy Grzbiet и Żabi Koń.

На південному сході можна помилуватися найвищою вершиною Татр – горою Rysy, а також оцінити красу гір Niżnie Rysy, Kope Spadową та Żabi Mnich. На сході відкривається чудова панорама на частину хребта Siedem Granatów, яким проходить польсько-словацький кордон, а також гори Żabi Szczyt Niżni i Żabia Czube.

По дну долини тече Рибій Потік (Rybi Potok), що випливає безпосередньо з Морського Ока. Рельєф долини неоднорідний, з численними котлованами, бічними насипами та вершинними моренами, які чітко показують активність льодовика в давнину.

Долина Рибного Потоку – єдине місце у Польщі, де зустрычаються шари флори від нижнього гірського хребта до скель. Найціннішими його рослинними багатствами є верхні ялиново-гірські ліси, що збереглися в первозданному стані. У долині також можна зустріти тварин, що живуть у природному середовищі, у тому числі оленів, ведмедів, рисів, татранських бабаків і сарн.

Перебуваючи в Татранському національному парку, радимо відвідати також Долину П’яти Ставків (Dolina Pięciu Stawów Polskich). Насправді ставків чи озер тут не 5, а 6:

Wielki Staw Polski (найглибше та найдовше озеро у Польських Татрах); Mały Staw Polski; Przedni Staw Polski; Czarny Staw Polski; Zadni Staw Polski; Wole Oko.

Така розбіжність ймовірно пов’язана з тим, що на зорі татранського туризму остання зі згаданих водойм не зараховувалася до одного з ставків через невеликі розміри, а також через те, що Wole Oko не завжди наповнена водою.

Крім захоплюючого виду на комплекс ставків, тут можна помилуватися й іншими водними пам’ятками.

Водоспади Міцкевича (Wodogrzmoty Mickiewicza) складаються з трьох великих і кількох менших каскадів (від 3 до 10 м) на струмку Розтока (Roztoka). Вони виникли у місці, де вода долає скельний поріг. Водоспади Міцкевича відомі своїм гучним шумом води, що падає на каміння. Водний об’єкт має мало спільного з Адамом Міцкевичем (поет ніколи не бував у Татрах), але на його честь він був названий у 1891 році на згадку про привезення праху видатного польського поета на Вавель.

Любителям водної краси буде цікаво подивитися на найвищий водоспад у Польських Татрах – Велька Сіклава (Wielka Siklawa). Його висота складає 70 м і він є одним з найцікавіших природних об’єктів на території національного парку. Бризки води на каменях у променях сонця часто створюють веселки, а влітку додатково охолоджують повітря.

Чорний Став під Рисами (Czarny Staw pod Rysami) – мабуть, одне з найкрасивіших озер у Татрах. Воно розташоване в дуже характерному льодовиковому басейні на підніжжі гори Риси та 570-метрової скелі Казалніца Мєнгушовецька (Kazalnica Mięguszowiecka).

Вода тут темно-синього кольору, який завдяки своєму відтінку велику частину дня нагадує чорний. Вважається, що причиною цього є наявність синьо-зелених водоростей Pleurocapsa polonica i Pleurocapsa minor у водоймі. Саме завдяки цьому ефекту став отримав свою назву.

Цікаво, що це друге (після Wielki Staw в Долині П’яти ставків) на глибині озеро в Татрах (четверте в Польщі). Його дно йде під воду на глибину понад 76 метрів. Щодо цього Чорний Став перевершив навіть Морське Око, про що знають далеко не всі.

Обидва озера з’єднує Чарноставівська Сіклава (Czarnostawiańska Siklawa) – дуже вражаючий водоспад. Прогулянка вздовж водоспаду не залишить нікого байдужим, адже зі ставка відкриваються чудові краєвиди.

На Чарном Ставі також є хрест, встановлений тут 1836 року з ініціативи старости села Поронін.

Скільки коштує вхід на Морське Око у Польщі?

Тарифи на квитки до Татранського національного парку на сьогодні наступні:

Тип квитка Вартість Звичайний 9 zł Пільговий 4,50 zł Звичайний на 7 днів 45 zł Пільговий квиток на 7 днів 22,50 zł Звичайний груповий (група з 10 осіб) 81 zł Пільговий груповий (група з 10 осіб) 40,50 zł

Нагадуємо, що правом на пільговий квиток можуть скористатися:

школярі та студенти;

пенсіонери;

люди з обмеженими можливостями;

солдати, які проходять військову службу.

Умовою для продажу такого квитка є надання особі, яка продає квитки, документа, що дозволяє використовувати пільгу.

При цьому певні категорії людей взагалі звільняються від сплати мит. Серед них:

Жителі гмін, розташованих у межах національного парку, і гмін, що межують з національним парком – Закопане, Косцеліско, Поронін, Буковина-Татшанська, Бяли-Дунаєць. Звільнення поширюється тільки на людей, які безперервно живуть тут, у яких є чинний документ, що підтверджує постійне проживання в одному із зазначених муніципалітетів. Діти віком до 7 років. Особи, які мають дозвіл директора національного парку на проведення наукових досліджень у галузі охорони навколишнього середовища. Школярі та студенти, які проходять навчання на території національного парку, в обсязі, узгодженому з директором національного парку (звільнення не поширюється на вчителів та опікунів). Люди, що йдуть найкоротшим маршрутом до певних культових місць. Наприклад, до каплиці у Вікторувках (Kaplica na Wiktorówkach) за маршрутом Zazadnia або до каплиці сестер Альбертін (Kaplica Sióstr Albertynek) та каплиці братів Альбертін (Kaplica Św. Krzyża zakonu Brata Alberta) на галявині Калатівки. Татранскі гіди та інструктори, офіційний в’їзд яких до парку підтверджено дійсним посвідченням особи. Волонтери на підставі актуального посвідчення особи, виданої національним парком, та особи з дозволу директора; Рятувальники Татранської добровільної пошуково-рятувальної служби (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) та Гірської добровольчої рятувальної служби (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). Власники Карти Дужої Родини – для сімей, де троє та більше дітей.

Придбати квитки можна онлайн або в одному з пунктів продажу:

Локація Графік роботи 1. Łysa Polana 2. Wierch Poroniec 7. Dol. Jaworzynki 8. Goryczkowa / Myślenickie Turnie 9. Kalatówki 10. Dol. Białego 12. Dol. Strążyska 14. Dol. Małej Łąki 16. Dol . Kościeliska Для точок №1 і 7 час продажу квитків: січень – лютий: 07:00-14:00

березень – квітень: 07:00-15:00

травень – червень: 06:00-16:00

липень – серпень: 05:00-17:00

вересень: 06:00-16:00

жовтень: 08:00-16:00 (з 15 жовтня до 15:00)

листопад – грудень: 07:00-14:00 Для точок №8, 9, 10, 12, 14 час продажу квитків: січень – лютий: 08:00-14:00 (точка №12 до 15:00)

березень – квітень: 08:00-15:00

травень – червень: 07:00-16:00

липень – серпень: 06:00-17:00 (№10 – з 07:00; №12 – до 18:00)

вересень: 07:00-16:00

жовтень: 07:00-16:00 (з 15 жовтня до 15:00)

листопад-грудень: 08:00-14:00 Для точки №16 час продажу квитків: січень – квітень: 07:00-15:00

травень: 07:00-17:00

червень: 06:00-17:00

липень – серпень: 05:00-18:00 (№12 – до 18:00)

вересень: 06:00-17:00

о жовтень: 07:00-16:00 (з 15 жовтня до 15:00)

листопад: 07:00-14:00

грудень: 08:00-14:00 Стаціонарна точка №2 працює з моменту відкриття паркінгу і щонайменше до 15:00. 3. Dol. Filipka (01.04 – 15.11) 4. Sucha Woda (01.04 – 15.11, а також у всі вихідні, свята та зимові канікули для всіх воєводств у місяці, що залишилися) 4a. Cyrhla (01.04 – 31.10) 5. Dol. Olczyska (01.04 – 31.10) 6. Nosal (01.04 – 31.10) Для точок продажу № 3, 4а, 5 тривалість продажів: квітень, жовтень та листопад: 08:00-14:00

травень – вересень: 07:00-15:00 Для точки продажу №6 час продажів: квітень, жовтень: 08:00–14:00

травень, червень та вересень: 07:00-15:00

липень та серпень: 07:00-17:00 Для точки продажу №4 час продажів: січень – квітень: 08:00-14:00

травень – червень: 07:00-15:00

липень – вересень 05:00-15:00

жовтень: 07:00-14:00

листопад – грудень: 08:00-14:00 Dolina ku Dziurze Dolina za Bramką Staników Żleb Графік не вказано

Оператори точок можуть самостійно розпочати продаж раніше та продовжити час реалізації квитків.

Окрім головних паркінгів (Palenica Białczańska, Łysa Polana), на території парку діє ще ряд платних стоянок для автомобілів та автобусів:

Dolina Kościeliska (Kiry);

Wierch Poroniec «Klimkówka»;

Wierch Poroniec «Nad Kiczorą».

А також паркінги тільки для легкових автомобілів, кемперів та мотоциклів:

Wierch Poroniec;

Chałubińskiego;

Dolina Małej Łąki.

Тарифи паркінгу за 1 день:

Назва стоянки Ціна Mała Łąka 30 zł – мотоцикли/легкові автомобілі 60 zł – автобуси Dolina Kościeliska Wierch Poroniec Wierch Poroniec «Klimkówka» Wierch Poroniec «Nad Kiczorą» Chałubińskiego

Поради під час відвідування озера

Оскільки Морське Око знаходиться в горах, важливо враховувати деякі моменти, щоб ваш відпочинок був максимально комфортним та безпечним.

Візьміть із собою готівку, оскільки розрахунок за послуги здійснюється виключно таким способом. Хоча на території Притулку «Морське Око» є банкомат, рекомендуємо все-таки попередньо підготуватися і мати в гаманці злоті, щоб не потрапити в халепу. Здійснюйте піші прогулянки лише вдень. Адже у Татранському національному парку живуть ведмеді, тож краще не ризикувати та уникнути зустрічі з диким звіром. Збережіть номер служби порятунку: +48 601 100 300. Враховуючи те, що в горах може трапитися всяке, краще перестрахуватися і мати під рукою необхідні в екстреному випадку контакти.

Поширені запитання Чи можна купатися в озері Морське Око? Ні. Морське Око розташоване на території Татранського національного парку. Це природний заповідник, пріоритетом якого є збереження фауни та флори Татр. Тому купання в озері Морське Око заборонено, щоб захистити безцінну природу та запобігти забрудненню цих вод. Яка риба водиться у озері Морське Око? Води Татр і частини Підгалля, що лежить в межах Татранського національного парку, є надзвичайно складним середовищем для більшості видів риб. Однак є певні види, що пристосувалися до суворого життя в гірських струмках і озерах, які чудово справляються з цими умовами. Серед іншого в місцевих водах водяться коричнева й райдужна форель, смугастий бичок, харіус, гольяни (мересниця). Скільки часу йти до озера Морське Око пішки? Дорога до Морського Око – це маршрут завдовжки близько 8 км. Подолання цієї туристичної траси займе приблизно 2 години 20 хвилин, а спуск ~ 1 годину 50 хвилин. Альтернативою пішим прогулянкам є послуга фіакров – горців, одягнених у традиційні костюми, які пропонують так звані фаги (гірські кінні екіпажі). Вартість такої поїздки на особу, залежно від сезону та кількості учасників, становить від 50 до 80 злотих. На якій висоті розташоване Морське око? Озеро розташоване на висоті 1395 м над рівнем моря.

Озеро Морське Око – це справді перлина польських Татр та просто приголомшливе місце, яке обов’язково варто відвідати хоч раз у житті. І не тільки тому, що завдяки яскравим фарбам водної гладі та неповторним пейзажам навколо тут можна зробити безліч красивих фото для Instagram.

У цьому куточку природи таїться якийсь особливий спокій та благодать, які допоможуть розслабитися, відновити сили, а також відчути усамітнення з природою та трепет перед красою та силою водної стихії. Адже не дарма американський журнал Wall Street Journal свого часу визнав Морське Око одним із п’яти найкрасивіших озер світу. Це озеро на всі 100% виправдає ваші очікування та назавжди зачарує серця.