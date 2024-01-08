Что такое Poland.Business Harbour?

Poland.Business Harbour – это набор специальных мер, направленных на облегчение переезда и адаптацию в Польше граждан перечисленных стран, занимающихся работой в сфере информационных технологий, имеющих интересные бизнес-идеи (стартапы), либо учредителей уже существующих предприятий, желающих свои фирмы перевести в РП или открыть в стране филиалы. Распространяется программа и на членов семей (супругов и детей) указанных лиц.

Из определения видно, что распространяется Poland.Business Harbour на три основных направления:

IT-специалисты.

Стартапы.

Малые, средние или крупные предприятия.

Каждое из направлений имеет свою ярко-выраженную специфику, поэтому каждое необходимо рассмотреть отдельно.

IT-специалисты

Прежде всего о том, кого в рамках данной программы считают IT-специалистами. К данной категории лиц относят иностранцев из перечисленных государств, соответствующих хотя бы одному из условий:

Имеют профильное техническое образование.

Обладают опытом работы в IT-сфере от 1 года.

Были приглашены в Польше в рамках Poland.Business Harbour одним из участвующих в программе предприятий.

Опыт может быть подтвержден заверенной копией трудовой книжки, справкой с работы или специальным сертификатом. Образование – дипломом.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что во всех описаниях программы указывается только на диплом – дословно: «Диплом об образовании по техническим специальностям или телекоммуникации» — и нигде нет ни слова о месте получения образования или нострификации диплома . Соответственно, на данном этапе функционирования Poland.Business Harbour подобные требования отсутствуют. Более того, в официальных информационных материалах отмечается, что диплом может быть на английском, белорусском, русском или украинском языках, т.е. требование о переводе диплома так же отсутствует.

Работа на компанию – участника программы

Отдельного внимания заслуживают польские предприятия, имеющие возможность приглашать иностранных IT-специалистов. Это фирмы, подавшие запрос правительству в рамках программы, участие которых одобрено, а имеющиеся вакансии внесены в специальные реестры.

Перечень на сегодня включает достаточно внушительное количество предприятий, однако конкретных вакансий в нем не указано – обозначены только названия и контактные данные (как правило сайт и e-mail). Желающие получить приглашение от таких компаний должны:

Ознакомиться со списком предприятий-участников (обновляемый перечень публикуется на этой странице правительственного портала), либо составьте и отправьте свою анкету, которая должна быть рассмотрена участниками программы в течение 3-5 дней (по заявлениям представителей Польского агентства инвестиций, курирующего данный проект). Отправить резюме можно на этой странице. Связаться с представителем фирмы и оговорить все детали сотрудничества. Получить от одного из участников приглашение / подтверждение на сотрудничество. Предоставить документы в ППВА или консульство Польши для получения национальной визы по программе Poland.Business Harbour. Процесс оформления визы далее будет рассмотрен подробнее. Въехать в Польшу и приступить к работе.

В соответствии с недавними изменениями законодательства, иностранцы, имеющие визу в Польшу по программе Poland.Business Harbour, не нуждаются в получении разрешения на трудоустройство. Чтобы приступить к работе, достаточно подписать договор.

Свободное трудоустройство

Иностранцы — участники программы могут, но не обязаны работать в рамках Poland.Business Harbour только в тех компаниях, о которых говорится выше. Трудоустроиться можно в любую фирмы, действующую на территории Польши, или вести бизнес самостоятельно. Однако в этом случае необходимо соответствовать правилам об образовании или опыте.

Все это в совокупности может говорить и о свободном выборе работы при наличии данной визы, в том числе и смены работодателя.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Данный вариант интересен и тем, что подавать на такую визу можно вовсе не имея никакой работы, но соответствуя условиям «диплом / опыт». Такой человек по Poland.Business Harbour может спокойно въезжать в Польшу, и только потом искать работу или открывать свой бизнес

Стартапы

Стартапами в рамках данной программы называют интересные идеи в сфере «продвинутых технических решений» или «нестандартных бизнес-моделей». Мы специально используем цитаты из официальных информационных источников, т.к. более точных пояснений пока не предоставлено.

Несомненными плюсами являются:

Отсутствие необходимости как-то регистрировать стартап на родине – в некоторых случаях может быть достаточно идеи.

На переезд по данной визе будет единоразово предоставлено 5100 злотых.

В случаях признания проекта перспективным, Startup Hub Poland (ответственная за эту часть проекта организация) может одобрить получение различных грантов на развитие, некоторые из которых составляют до 4000000 злотых.

Однако есть и существенные недостатки:

На данный момент заявлено, что в программу возьмут ограниченное количество стартапов.

Все гранты, да и само включение в программу, происходит по запросу по субъективным факторам Startup Hub Poland. Точные условия не сообщаются.

Если решение об участи в программе принято, участникам стартапа необходимо:

Подать заявку на участие в программе. Анкета подается в Startup Hub Poland на этой странице. Дождаться ответа. Обещается рассмотрение в приоритетном порядке. Вместе с ответом должна поступить информация о возможных инвестициях в проект, количестве участников, которым может быть выдана виза. Предоставить документы на визу, и открыть ее.

После одобрения информация будет внесена в специальный реестр, доступ к которому получит и консульство. При подаче на визу надо будет предоставить подтверждение полученного ответа, которое и будет проверено по данному реестру.

После въезда в Польшу необходимо связаться со Startup Hub Poland. Будет оформлена помощь в размере 5100 злотых, и пояснены дальнейшие действия и возможности.

Малые, средние и крупные предприятия

Речь идет об иностранных (по отношению к Польше) компаниях, желающих начать функционировать в РП – как при полном переезде, так и для открытия филиала. Ответственной организацией в данной области является Польское агентство инвестиций и торговли.

Обещается помощь в виде консультаций экспертов, разработка способов инвестирования и многое другое, однако каждое решение согласовывается в индивидуальном порядке, а никаких точных условий не сообщается.

Для участия в программе Poland.Business Harbour по этой категории лиц, необходимо отправить заявку через эту форму. В Агентстве инвестиций рассмотрят запрос, назначат куратора, который и будет далее консультировать участников по всем вопросам.

Члены семьи участников программы PBH

Супруги и дети участников программы Poland.Business Harbour, вне зависимости от категории такого участия, имеют право на те же национальные визы.

Подавать документы можно одновременно с соискателями-участниками, с той лишь разницей, что вместо оснований (подтверждения участия в программе), члены семей подтверждают родственные связи – свидетельство о рождении, о браке.

Как получить визу Poland.Business Harbour?

Оформление визы происходит по общей для всех случаев национальной визы схеме. Однако в данном случае обещан льготный режим. Так, кроме паспорта, фото, анкеты, страховки и подтверждения участия в программе (или родственных связей с участником) больше документов не требуется. Также нужно подписать согласие на обработку персональных данных, бланк которого можно скачать здесь.

Еще раз подчеркнем, наличие жилья, достаточных финансовых возможностей и прочего предоставлять не нужно, а вот предварительная регистрация на посещение консульства / визового центра может в каждой стране происходить по особой схеме. Уточнять нужно непосредственно на сайтах данных учреждений.

Документы подаются в консульство или визовые центры. Консульский сбор за данный тип визы отсутствует, но при подаче через ППВА надо будет оплатить сервисный сбор.

В случае положительного решения будет выдана национальная виза D23. Надо помнить, что этот тип визы не посвящен только Poland.Business Harbour, а выдается и по множеству иных причин (например, супругам обладателей карт поляка и т.д.). Тем не менее, в совокупности с другими факторами, виза по ПБХ станет доказательством участия в программе, со всеми положенными по ней льготами.

Для граждан Украины представляем пособие по открытию визы, официально предоставляемое визовыми центрами в этой стране:

Повторное получение визы ПБХ

Для повторного получения визы PBH процесс повторяется. Однако в некоторых случаях требуются дополнительные документы:

Подтверждение использования предыдущей визы по назначению (выписка из ZUS или документ о полученном доходе за период действия визы). Подтверждение регистрации по месту проживания в Польше.

На данный момент такие правила введены для граждан РБ, но, вероятно, через некоторое время этот принцип распространится и на граждан других государств.

Контакты для справок

По всем видам описанной деятельности можно проконсультироваться по электронной почте paih24_by@paih.gov.pl, или по телефону +48 22 70-343-70. Причем указано, что получить телефонную консультацию можно в круглосуточном режиме (но 5 дней в неделю) на русском, польском или английском языках.

В основном эта вся имеющаяся на данный момент информация, но в заключении по традиции рассмотрим еще несколько вопросов, которые уже успели поступить в нашу редакцию от читателей.

Новости по программе Poland Business Harbour (PBH)

В данном разделе будут размещаться обновления, изменения и новости, связанные с программой Poland.Business Harbour.

UPD. 08.01.2024. Резко снизилось число виз PBH

Опубликованы официальные данные по числу виз PBH, выданных в 2023 год:

В первом квартале это было 15,1 тысяча виз.

Во втором их стало уже 6,5 тысяч.

За третий квартал выдано 4,8 тысячи.

За четвертый – всего 1,6 тысячи.

Специалисты связывают это с последствиями «визового скандала», разразившегося в 2023 году, и, как следствие, ужесточением проверок. Имейте это в виду, претендуя на визу Poland.Business Harbour.

UPD. 06.12.2022 . Изменения для белорусов

Изменились правила для повторного получения данной визы гражданами Республики Беларусь. Теперь, кроме прочего, белорусам необходимо предоставить документальное подтверждение использование предыдущей визы по назначению. Это может быть наличие социального страхования в РП либо иной документ, указывающий на получение облагаемого налогом дохода в Польше, а также подтверждение регистрации по месту жительство в РП.

Часто задаваемые вопросы Нужен ли карантин для въезжающих по программе Poland.Business Harbour? Да. На данный момент, если иных оснований для отмены обсервации не существует (например, в наличии отрицательный результат теста), то придется проходить 10-дневный карантин. Если я буду самостоятельно работать в IT-сфере по этой программе, как мне зарегистрироваться? С 16.12.20 граждане РБ, участвующие в программе Poland.Business Harbour, получили возможность регистрировать бизнес-организации на тех же правах, что и граждане Польши. Относится это и к регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Я работаю в IT удаленно, но на белорусскую компанию. Я могу поучаствовать в программе? Можете. Для этого надо будет зарегистрировать в Польше ИП, а с белорусской компанией подписать B2B договор.