Нужна ли виза, если есть карта поляка?

Для недавних обладателей карт поляка – это очень важная тема. Иногда у них создается впечатление, что, пройдя все этапы и получив документ на руки, они уже имеют право въезжать в Польшу. Это не так.

Карта поляка действительно представляет много прав иностранцам с польским происхождением, однако она не является аналогом ни визы, ни вида на жительство, и, соответственно, сама по себе не разрешает ни въезд в РП, ни пребывания в этой стране.

Для пересечения границы по карте поляка необходимо получать специальную визу. Без этого попасть в Польшу могут только иностранцы, обладающие правом безвизового пребывания.

Что такое виза по карте поляка?

Виза по карте поляка – это национальная польская виза (тип D), выдаваемая на срок от 3х месяцев до 1 года, как обладателям карт поляка, так и членам их семей (супругам и детям).

Виза не имеет коридора, то есть оформить новую можно сразу же. как закончится предыдущая.

Тип визы по карте поляка:

Для обладателей карт поляка за исключением граждан Республики Беларусь – D

Для членов семей обладателей карт поляка и граждан РБ – D23 (этот тип может быть предоставлен и при других основаниях, не связанных с картой поляка).

Что касается белорусов, то выдавать им визы D23, в том числе при наличии карты поляка, стали с января 2024 года. Такие изменения аргументировали условиями безопасностями – по мнению польских властей, это позволит не афишировать наличие у иностранца карты поляка.

Какие нужны документы на визу по карте поляка?

Прежде чем перейдем к одному из главных вопросов – перечню документов – обратим внимание на несколько важнейших нюансов (кроме тех, что будут затронуты далее):

Списки документов, требуемые в каждой конкретной стране, могут незначительно отличаться. Перечни не являются постоянными, и могут корректироваться не только в общих правилах, но и в конкретных случаях (консульства вправе запрашивать любые дополнительные документы, кроме обозначенных в обязательных списках, если посчитают это необходимым). Документы для обладателя и его семьи несколько отличаются. Поэтому в данном разделе указаны те, что необходимы самому владельцу карты поляка, а далее будут указаны требуемые супругам и детям сверх обозначенного здесь.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Все это говорит о том, что уточнять детали перечней документов необходимо непосредственно перед подачей на визу на официальных онлайн-ресурсах консульств / посольства Польши в конкретной стране. Найти необходимый сайт можно в данном справочнике , введя наименование государства на польском языке.

Анкета на визу

Анкета, заявление, внесек (от польск., wniosek) – это обязательный документ для всех случаев подачи. Так как речь идет о национальной визе, бланк необходимо использовать для виз типа D.

О том, как правильно заполнить внесек на визу по карте поляка подробно описано в материале по ссылке – обязательно ознакомьтесь с ним, если не делали этого ранее.

Вместе с тем, заполняя анкету на визу по карте поляка нужно обязательно иметь в виду следующее:

Бланк в каждой стране может незначительно отличаться, но в любом случае выбирать необходимо тот, что на польском языке . На национальных языках заявление-анкета для карты поляка может не подойти.

. На национальных языках заявление-анкета для карты поляка может не подойти. В примере по ссылке выше анкета заполняется через специальный сервис E-Konsulat. Так и стоит поступать, но имея в виду следующее: в некоторых странах использование сервиса рекомендуется, а в других является обязательным; в одних государствах достаточно самого факта заполнения, а в других сервис используется для регистрации посещения консульства / визового центра; в любых случаях заполненная анкета должна быть распечатана и подписана совершеннолетним заявителем собственноручно (за детей подписывает их представитель).

В пункте 21 анкеты (цель поездки) необходимо указать самую нижнюю категорию «inny», в поле под ней вписать: «karta polaka».

Для наглядности предоставим пример заполнения анкеты на визу по карте поляка:

Фотографии

Речь идет о стандартных фотографиях для визы, выполненных в строгом соответствии с установленными правилами. При этом и здесь есть ряд вопросов, которые необходимо уточнить непосредственно перед подачей документов:

Количество фото: иногда требуют по количеству подаваемых экземпляров анкеты плюс еще 1-2 штуки.

Необходимость вклеивания фото в анкету: как ни странно, но этот параметр так же непостоянен, а также отличается и в разных странах, и в разных центрах.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! По завершающему пункту, если не удастся получить точную информацию, можем порекомендовать по умолчанию не вклеивать фото, а уточнить необходимую процедуру непосредственно при личной подаче. Использующим почтовые (курьерские) отправления, лучше фотографию вклеить.

Заграничный и внутренний паспорт

Здесь, на первый взгляд, все просто – паспорт должен быть действующим. Однако есть и другие требования, как правило, совпадающие в разных странах:

Срок действия паспорта должен быть не меньше, чем на период запрашиваемой визы плюс еще 3 месяца.

Общий срок действия паспорта не должен превышать 10 лет (продленный может быть не принят).

Есть и детали, которые необходимо выяснить в каждой отдельной стране:

Количество копий загранпаспорта и страницы, копии которых необходимо предоставить (некоторые требуют всех страниц, другие только заполненных).

Количество свободных страниц для визовых отметок (как правило, речь идет о 2х страницах, но иногда требуют больше).

Необходимость предоставления других действующих паспортов и их копий (при наличии).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Отдельного внимания заслуживает требование внутреннего паспорта. Во-первых, не во всех странах он есть (в РБ, например, это один и тот же документ). Во-вторых, даже там, где внутренний паспорт используется, консульство может не требовать его наличия. Вопрос необходимо уточнить непосредственно перед подачей.

Медицинская страховка

Еще один вопрос, нередко вызывающий путаницу. До сих пор можно встретить информацию, что владельцам карт поляка страховка не нужна. Действительно, такая норма ранее существовала, но в настоящее время она неактуальна.

Страховка для визы нужна как обладателю карты поляка, так и членам его семьи. Это однозначно прописано в новой редакции art.25 Ustawy o cudzoziemcach (Закона РП об иностранцах).

Полис должен соответствовать правилам страхования для оформления визы в Польшу. Срок страховки – не меньше, чем срок запрашиваемой визы.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Существует ряд положений, по которым обладатели карт поляка могут получить страховку в Польше, например, студенты, докторанты (при отсутствии других оснований). Или, к примеру, официально трудоустроенные имеют страховку по умолчанию, родственники застрахованных могут быть вписаны в их полис и пр. Если такое страхование уже есть, то для визы достаточно предоставить подтверждение этому. Но если страховка в РП еще не оформлялась, придется предоставить туристическую, соответствующую всем условиям.

Карта поляка

Вполне логично, что данный документ должен быть предоставлен, как основание для визы. Здесь вопрос, который нужно уточнить, только в числе копий.

Еще один момент касается отправки документов по почте – как правило, оригинал в такой ситуации не отправляется, только копия. Но консульства вправе потребовать представления оригинала, если появятся сомнения.

Средства на дорогу и проживание

Для владельцев карт поляка обязанность подтверждать достаточность для поездки финансовых средств отсутствует (lit.g, p.1, ust.1, art.25 Ustawy o cudzoziemcach).

Однако такая необходимость может возникнуть, когда речь пойдет о членах семьи. К этому вопросы мы еще вернемся далее в соответствующем разделе.

Согласие на обработку персональных данных

Этот документ требуется практически в каждом случае, однако его форма в каждом случае своя. Актуальный бланк необходимо брать на сайте консульства / визового центра.

Квитанция об оплате сбора

Гербовый сбор, если он есть, должен быть оплачен на момент подачи. Иногда это можно сделать непосредственно при предоставлении документов. При использовании визовых центров, может потребоваться уплатить сервисный сбор – стоимость услуг центра.

Дополнительные документы для супруга(-и) обладателей карт поляка

Здесь будут перечислены необходимые или возможные документы для жен / мужей владельцев карт поляка. Нужно понимать, что для детей (о которых мы будем говорить далее) этот перечень так же актуален, и по умолчанию распространяется на них.

Кроме всего необходимого для владельцев карт, их супруги предоставляют:

Подтверждение достаточности финансов. Это могут быть сведения с банковских счетов, балансы карт, дорожные чеки, но может быть и справка с места работы (не старше 3 месяцев) о доходах или спонсорское письмо от владельца карты поляка. В отдельных странах могут быть свои условия.

Наличие места жительства в Польше. Например, бронь отеля или договор аренды. Требуется не во всех консульствах.

Копия карты поляка лица, по которому открывается виза. В данном случае выступает в качестве подтверждения цели въезда.

Подтверждение родства (в случае супругов – свидетельство о браке).

Во всех случаях документы не на польском языке (кроме паспортов) требуют присяжного перевода.

Дополнительные документы для несовершеннолетних детей (по карте поляка родителя)

Еще раз – для детей требуются все вышеперечисленное, а здесь будет указано то, что нужно дополнительно:

Свидетельство о рождении (подтверждение родства с обладателем карты поляка).

Копии паспортов обоих родителей (если документы подаются отдельно от них).

Разрешение от родителя / родителей на выезд ребенка, а в случае отсутствия одного из них – документальное подтверждение этого факта.

Если у родителя / родителей уже есть виза, это должно быть видно в копиях предоставленных паспортов.

Общий перечень документов на визу по карте поляка

Закрывая тему документов, предоставим краткую памятку, консолидирующую данные.

Перечень документов, необходимых для получения визы по карте поляка для ее обладателя и членов семьи

Документ Владелец карты поляка Супруг / супруга Дети до 18 лет Анкета + + + Фото + + + Заграничный паспорт + + + Внутренний паспорт + + + Страховка + + + Карта поляка + + + Финансовые средства — + + Согласие на обработку данные + + + Квитанция об оплате + + + Наличие места жительства — + + Подтверждение родства — + + Свидетельство о рождении — — + Копия паспорта родителей — — +

📄 Скачать памятку в формате pdf

Нужно понимать, что в некоторых странах документы отличаются даже в разных консульствах. Особенно вопрос актуален для РБ.

Сколько стоит виза по карте поляка?

Гербовый (консульский) сбор за национальную визу по карте поляка не взимается. Однако для членов семьи это может быть 80 евро (если в конкретной стране нет освобождения от гербового сбора по национальным визам). Если документ подаются через визовый центр (при возможности такого варианта), отдельно оплачиваются их услуги. Цена так же зависит от страны (как правило, от 8 до 25 евро).

Визовые центры так же могут оказывать дополнительные (необязательные) услуги (например, копии, переводы, курьерская доставка), цены на которые устанавливаются каждым из них отдельно. Прибавить к расходам стоит и сопутствующие затраты, такие как транспорт, фото и т.п.

Как получить визу по карте поляка?

Выдачей виз занимаются польские консульства (консульские отделы при посольствах). В некоторых случаях полномочия могут быть переданы официальным посредникам – визовым центрам.

На сегодня это один из самых неоднозначных и часто меняющихся вопросов. Выдачей могут заниматься не все диппредставительства в стране, а только их часть. В других случаях в стране может вовсе не быть визового центра или консульства. Например, на момент публикации визы по карте поляка через консульство и визовый центр украинцы могли получить только во Львове, а граждане Кыргызстана в посольстве РП в Казахстане. Это нужно обязательно уточнить непосредственно перед подачей.

Как записаться (зарегистрироваться)?

И сама необходимость предварительной регистрации, и ее способ в каждом случае свои. Иногда есть возможность оформить визу по карте поляка без регистрации – в живой очереди. В других случаях регистрация совмещена с заполнением анкеты через E-Konsulat.

То есть это еще один момент, уточнение которого необходимо перед подачей документов.

Подача документов

Далее все проще. В выбранный или заранее установленный день и время необходимо явиться с полным пакетом документов и передать их на рассмотрение.

Здесь стоит предварительно уточнить следующее:

Возможность произвести оплату на месте.

Валюту платежа (как правило, консульства принимают в евро, а визовые центры – в национальных валютах).

Услуги, которые можно получить на месте (к примеру, фото, копии документов).

Прийти стоит за 10 – 15 минут до назначенного времени. Опоздавшим часто отказывают в обслуживании.

Ожидание, или Сколько времени делается виза?

Официально на сайтах указаны весьма оптимистические данные, например:

В Казахстане обозначен срок в 2 дня.

В РБ – 15 дней.

Украина указывает «не менее 6 дней» (при максимуме в 30) и т.д.

На практике ближе всех к истине именно месячный срок ожидания. Но бывают и приятные исключения, когда визы выдают за 1-2 недели. Во многих случаях существуют специальные сервисы по отслеживанию готовности визы.

Завершающим этапом будет получение готового паспорта с визой. Это можно сделать лично. В некоторых случаях возможна почтовая и/или курьерская доставка документов, однако эту услугу, как правило, нужно заказывать заранее.

Заключение

Получение любой визы – процесс непростой и небыстрый. Виза по карте поляка в этом смысле оформляется все же проще и быстрее. Однако, чтобы не тратить впустую время на исправление ошибок, процедуру стоит изучить заранее, а также уточнить все необходимые нюансы непосредственно в консульстве или визовом центре.