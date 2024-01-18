UPD. 18.01.2024. Отменят ли запрет на аборты?

Коалиция, сформированная по результатам выборов 2023 года, предлагает поправки в профильное законодательство, либерализирующие нормы, связанные с абортами.

В частности, предлагаются следующие изменения:

Право на безопасный аборт до 12 недель беременности.

Доступ к средствам экстренной контрацепции без рецепта врача.

Обращаем внимание читателей, что речь пока идет о проекте, а реальная законодательная картина отражена в статье далее. Кроме этого, действующая коалиция не исключает проведения референдума по данному вопросу.

Как развивалось абортивное законодательство?

Аборты в стране находились под запретом вплоть до 1932 года, когда вступило в законную силу исключение в виде медицинских показаний и случаев изнасилования. Начиная с 1958 года в стране был расширен круг граждан, которым разрешалось делать аборты. Право на прерывание беременности сначала получили женщины, пребывающие в сложных социально-экономических условиях, а позднее все перешло к проведению процедуры «по требованию». После этого в стране стали достаточно активно практиковать аборты.

Сразу после падения коммунизма, Польша ввела полный запрет на прерывание беременности. Это происходило поэтапно:

1993 год – принят «компромисс», прерывать беременность разрешалось только: при реальной угрозе жизни и здоровья матери; если женщина забеременела вследствие изнасилования; при диагностировании серьезной болезни или порока плода.

– принят «компромисс», прерывать беременность разрешалось только: 2016-2017 гг – подаются различные законопроекты о запрете абортов для женщин, если у плода обнаружена неизлечимая болезнь или порок. Также пытались ввести уголовную ответственность для врачей за проведение подобных медицинских манипуляций. Однако массовые протесты граждан повлияли на торможение принятия такого закона.

– подаются различные законопроекты о запрете абортов для женщин, если у плода обнаружена неизлечимая болезнь или порок. Также пытались ввести уголовную ответственность для врачей за проведение подобных медицинских манипуляций. Однако массовые протесты граждан повлияли на торможение принятия такого закона. 2020 год – Конституционный Суд РП заявил, что аборт по причине обнаружения пороков плода нарушает действующую Конституцию. Была установлена правовая основа, которая фактически приравнивается к абсолютному запрету прерывания беременности.

Актуальная ситуация

Польское абортивное законодательство на данный момент является одним из наиболее строгих во всем ЕС. Медикам, которые все же делают аборт по просьбе женщин, грозит до 3 лет заключения.

Приверженцы христианской концепции, считающие абортивную процедуру настоящим убийством, твердят об ужесточении наказания для женщин и медиков за проведение подобных процедур. Оппозиция в это же время систематически организовывает массовые протесты и обвиняет местную власть в создании «реестра беременностей», благодаря которому хотят ввести контроль над беременными.

В конце 2021 года в РП проходили массовые демонстрации в память о погибшей женщине, которой диагностировали пороки плода. На 22 неделе беременности Изабеллу госпитализировали в одну из больниц Пщины после того, как у нее отошли воды. Несмотря на реальную угрозу жизни, медики не стали проводить никаких вмешательств и просто «дожидались смерти плода». В результате Изабелла умерла от септического шока. После происшедшего, врачи были временно отстранены от работы.

К сожалению, таких трагических последствий строгого запрета абортов в Польше очень много. Не менее 1000 пострадавших женщин уже обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы защитить свои права, оспорить законодательство и добиться справедливости. Они уверенны в том, что польские законы угрожают их свободе, достоинству, а также жизни и здоровью, противоречат международным и европейским стандартам в области прав человека.

Активисты, отстаивающие отмену постановления и проведение реформы абортивного законодательства, повсеместно сталкиваются с угрозами. Они заявляют, что польские врачи боятся последствий даже в тех случаях, когда прерывание беременности является законным.

Когда можно сделать аборт в Польше?

Сейчас аборт в РП законно могут сделать лишь если беременность:

Наступила в следствие изнасилования. Представляет прямую угрозу для здоровья и жизни матери.

Кроме того, для первого случая установлены временные рамки, в которые можно совершить процедуру. Если женщина подверглась насилию и забеременела, аборт она имеет право сделать лишь до наступления 12 недели. Если беременность угрожает жизни и здоровью матери, временных ограничений по реализации процедуры нет.

Где сделать аборт в Польше?

В польских клиниках медики легально сделают аборт только в том случае, если вы докажите наличие законных на то оснований: беременность в следствие изнасилования или реальная угроза жизни и здоровью матери. Однако, как показывает практика, получить документальное подтверждение этих фактов не так просто. Существует множество случаев, когда при наличии реальных рисков и угроз врачи все же сохраняли женщинам беременность до последнего. Заканчивалось это часто трагически.

Именно поэтому сейчас все более популярным в РП становится понятие «абортивного туризма», масштабы которого сложно представить. Ежегодно все больше и больше беременных женщин выезжают из Польши в другие страны, скрывая истинную цель поездки, чтобы там сделать аборт. Спрос на столько велик, что в специализированных клиниках Германии, Австрии и Словакии начали нанимать в штаб польскоязычных сотрудников, в том числе и консультантов горячих телефонных линий.

Делается это все в строжайшей тайне, ведь если польские правоохранительные органы узнают о такой махинации, у родственников беременной могут возникнуть серьезные проблемы. К примеру, в 2012 году был случай, когда после поездки польки в Украину на аборт, ее парень получил полгода тюремного заключения за «склонение» девушки к аборту. Молодой человек был сопровождающим в поездке, а также оплатил операцию.

Сеть поддержки полек, которые хотят сделать аборт в РП, за последнее время очень усилилась. Существуют так называемые «абортные дома», в которых можно узнать всю достоверную и актуальную информацию об абортах, о том, как выехать в другую страну для хирургического прерывания, как заказать «нужные» таблетки, а также получить моральную и психологическую поддержку.

Некоторые организации даже финансируют аборты тем, кто в этом нуждается. Тут работают активисты и волонтеры, являющиеся противниками абортивного законодательства Польши. Подобные организации также стали создавать в других странах, где есть большое количество польских мигрантов.

Сколько стоит прерывание беременности?

Не нужно объяснять, что помимо оплаты самой операции, будут также расходы на приобретение медикаментов для восстановления после аборта и, конечно же, саму поездку. В зависимости от выбранной страны, стоимость процедуры может существенно отличаться.

К примеру, в Германии сумма составит от 1000 до 3000 злотых (на стоимость влияет выбранный метод проведения аборта). В Украине, куда с данной целью ежегодно приезжают не меньше польских женщин, прерывание беременности обойдется гораздо дешевле — от 200 до 1000 злотых. Многое также будет зависеть от выбранного города, конкретной клиники и т.д. Поэтому стоит предварительно тщательно изучить информацию, позвонить на горячие номера для уточнения нюансов, взвесить все за и против, и только после этого делать выбор в пользу той или иной клиники.

Наказание за аборт в Польше

Сейм 01.12.2021 подал на рассмотрение гражданский законопроект, который полностью запретил аборты. В нем было сказано, что тяжесть этого деяния может быть приравнена к убийству, а исполнение его может караться законом от 5 до 25 лет лишения свободы или даже пожизненным заключением.

Реакцией вновь стали ярые споры между противниками таких мер и теми, кто поддерживает изменения в абортивном законодательстве. Одни считали это позором для польских депутатов и всего цивилизованного мира XXI века, в то время как другие искренне отожествляли аборт с убийством.

Так или иначе, на сегодняшний день гражданам Польши приходится уживаться с действующими реалиями абортивного законодательства. Многие польки сейчас даже бояться идти к гинекологу. Если раньше известие о беременности вызывало у них радость, то сегодня, из-за жесткости закона, это больше похоже на волнение и волну сомнений.

Наказание за прерывание беременности, которое нарушает принятые положения закона, крайне строгое.

Согласно действующему Уголовному кодексу РП:

Лицо, реализующее прерывание беременности с согласия женщины с нарушением установленных положений закона, наказывается лишением свободы сроком до 3-х лет (ст.152 §1). Такому же тюремному сроку подлежит любой, кто оказал женщине помощь в осуществлении аборта с нарушением установленных законодательных норм, а также лица, склоняющие ее к этому (пособничество/подстрекательство, ст.152 §2). Лица, которые совершили деяния, перечисленные в первом или втором пунктах, в то время, когда зачатый ребенок достиг возможности жить самостоятельно вне тела беременной женщины, наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 8 лет (ст.152 §3). Аборт без согласия женщины, осуществленный путем применения насилия в отношении нее или иным способом, а также принуждение беременной к аборту с применением силы, неправомерной угрозы или обмана наказуем лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет (ст.153 §1). Если аборт без согласия женщины был осуществлен в момент, когда плод уже достиг возможности жить самостоятельно вне тела матери, грозит наказание в виде лишения свободы от 1 до 10 лет (ст.153 §2).

Также ст.154 УК РП квалифицирует указанные выше виды запрещенный деяний:

Если результатом действий, указанных в ст.152 §1 или 2 УК РП, является гибель беременной женщины, виновный будет наказан заключением от 1 до 10 лет.

Если результатом действий, указанных в ст.152 §3 или ст.153 УК РП, является смерть беременной, виновному грозит срок заключения от 2-х до 12 лет.

Аборт в Польше для украинцев

Среди украинских беженцев, приехавших в Польшу спасаясь от войны, больше всего женщин. Помимо тягот с обустройством и налаживанием жизни, в чужой стране они также столкнулись с реалиями польского абортивного законодательства. В отличие от Украины, где до 12 недели беременности женщины могут при желании сделать аборт и приобрести без рецепта в свободном доступе препараты экстренной контрацепции, в РП с этим крайне сложно.

Многие беременные рассказывают о том, что были изнасилованы русскими военными во время оккупации, поэтому желают сделать аборт, некоторые подверглись насилию уже по прибытию в РП. Также, узнав о пороке плода, украинские женщины бояться рожать ребенка, поскольку идет жестокая война и они буквально находятся в условиях выживания.

На фоне подобных массовых сообщений от беженцев, 13.05.2022 года УВКБ ООН призвала польское правительство предоставить украинкам, прибывшим в РП из-за военных действий, разрешение на проведение легальных абортов. Однако на данный момент никаких исключений для украинок, желающих по тем или иным причинам сделать аборт, законодательство РП все еще не сделало.

Некоторые феминистские организации, врачи и волонтеры тайно, в индивидуальном порядке обеспечивали таких беременных в Польше таблетками экстренной контрацепции. В иных случаях женщинам просто советуют выезжать в ближайшие европейские страны (к примеру, в Чехию), чтобы там провести абортивную процедуру.

Сегодня абортивное законодательство Польши крайне строго и непоколебимо. Беженцы из Украины должны знать о том, что их репродуктивные права, сравнительно с такими правами на родине, будут крайне ограничены. УВКБ ООН остро подняла тему легализации абортов для прибывших в страну из-за войны украинок, но никаких результатов это пока не принесло.