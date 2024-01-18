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PiESEL: обязательнй идентификатор для кошек и собак в Польше

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Дата обновления: 18.01.2024

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В январе 2024 года польский Сейм приступил к рассмотрению вопроса об обязательном внедрении PiESEL – специально идентификатора для домашних животных. Номер будет содержаться в микрочипе, а его данные в общегосударственной базе, что сделает процедуру чипирования обязательной.

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Что такое PiESEL в Польше?

PiESEL — это аналог человеческого идентификатора PESEL, но веденный для домашних животных (в первую очередь для кошек и собак).

Данные о животных, хранящиеся в центральной базе данных, помогут четко определять данные собак и кошек, в том числе их хозяев. Напомним, что дискуссия о введении обязательного чипирования животных идет уже давно на правительственном уровне. Теперь она становится все более реальной.

Какие цели у PiESEL?

Среди официально заявленных целей введения идентификатора для животных:

  • Защита животных путем противодействия их блуждания или кражи.
  • Ликвидация бездомных животных как явления.
  • Предупреждение злонамеренных действий против животных и содействие раскрытию лиц, совершивших такие действия.
  • Ликвидация незаконно действующих заводчиков.

Общенациональная база данных маркированных животных также облегчит надзор контролирующих органов за выполнением владельцами животных обязательств по их вакцинации. В целом предлагаемые изменения будут обеспечивать требуемое по закону «уважение, заботу и защиту животных».

Когда будет введен PiESEL для собак и кошек?

Идея присвоения идентификационных номеров PiESEL собакам и кошкам на данный момент только обсуждается, однако это уже консультации высокого уровня – кроме Сейма вопросом занимаются также в Министерстве цифровых технологий РП.

Кроме этого, к июню 2024 года Европейская комиссия планирует издать постановление о благополучии собак и кошек, в том числе в контексте микрочипирования и регистрации. У Польше, предположительно, будет 3 года, чтобы разработать и внедрить идентификацию по общеевропейским нормам.

Мы продолжим отслеживать ситуацию и обновим данный материал, когда поступят новые данные.

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