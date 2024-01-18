PiESEL: обязательнй идентификатор для кошек и собак в Польше
В январе 2024 года польский Сейм приступил к рассмотрению вопроса об обязательном внедрении PiESEL – специально идентификатора для домашних животных. Номер будет содержаться в микрочипе, а его данные в общегосударственной базе, что сделает процедуру чипирования обязательной.
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- Что такое PiESEL в Польше?
- Какие цели у PiESEL?
- Когда будет введен PiESEL для собак и кошек?
Что такое PiESEL в Польше?PiESEL — это аналог человеческого идентификатора PESEL, но веденный для домашних животных (в первую очередь для кошек и собак).
Данные о животных, хранящиеся в центральной базе данных, помогут четко определять данные собак и кошек, в том числе их хозяев. Напомним, что дискуссия о введении обязательного чипирования животных идет уже давно на правительственном уровне. Теперь она становится все более реальной.
Какие цели у PiESEL?
Среди официально заявленных целей введения идентификатора для животных:
- Защита животных путем противодействия их блуждания или кражи.
- Ликвидация бездомных животных как явления.
- Предупреждение злонамеренных действий против животных и содействие раскрытию лиц, совершивших такие действия.
- Ликвидация незаконно действующих заводчиков.
Общенациональная база данных маркированных животных также облегчит надзор контролирующих органов за выполнением владельцами животных обязательств по их вакцинации. В целом предлагаемые изменения будут обеспечивать требуемое по закону «уважение, заботу и защиту животных».
Когда будет введен PiESEL для собак и кошек?
Идея присвоения идентификационных номеров PiESEL собакам и кошкам на данный момент только обсуждается, однако это уже консультации высокого уровня – кроме Сейма вопросом занимаются также в Министерстве цифровых технологий РП.
Кроме этого, к июню 2024 года Европейская комиссия планирует издать постановление о благополучии собак и кошек, в том числе в контексте микрочипирования и регистрации. У Польше, предположительно, будет 3 года, чтобы разработать и внедрить идентификацию по общеевропейским нормам.
Мы продолжим отслеживать ситуацию и обновим данный материал, когда поступят новые данные.
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