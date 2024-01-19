Чем знаменит Сопот?

Прежде всего Сопот отличает уникальное географическое положение – с одной стороны он окружен Трехградским ландшафтным парком (Trójmiejski Park Krajobrazowy), а с другой – песчаными пляжами Гданьского залива (Zatoka Gdańska). Суровый приморский климат смягчается террасным расположением курорта между лесистым Гданьским плато и морским побережьем, делая пребывание в этом месте комфортным для многих посетителей.

Не менее занимательна и биография этого города, ведь в летописи Сопота было немало интересных страниц, связанных с пребыванием в составе Польши, Пруссии, Вольного города Данцига, Третьего рейха и затем снова Польши.

История Сопота как курорта берет начало еще в XVI веке, когда богатые гданьские горожане начали строить здесь свои летние резиденции.

Лечебные традиции Сопота восходят к началу XIX века, когда был основан город. Как раз в этот период сюда переехал врач Ян Ежи Хаффнер, который в 1823 году открыл первые профессиональные купальни. Врачи того времени по достоинству оценили оздоровительные свойства морского ветра, обеспечивавшего организм необходимым йодом, а также благотворное влияние окружающих город лесов.

Права города Сопот получил в 1901 году императорским указом, а с 1902 года имел собственный герб, утвержденный Вильгельмом II — последним германским императором и королем Пруссии.

Сегодня курорт удивляет живописными доходными домами и садами в стиле модерн, а также уникальным приморским характером.

Статус здравницы Сопот имеет с 1999 года. С тех пор в городе действует забор минеральных вод, вытекающих с глубины 800 м. Это хлоридно-натриевые, йодистые и бромистые воды.

В Сопоте можно воспользоваться услугами 5 санаторно-курортных учреждений. Терапевтический профиль курорта включает: ортопедию, ревматологию, кардиологию, ангиологию, ларингологию, лечение ожирения и остеопороза.

В целом Сопот считается престижным курортом Польши: здесь запросто можно встретить польских звезд и политиков.

Что посмотреть в Сопоте?

Хоть Сопот и не может похвалиться статусом самого крупного города Труймяста (Trójmiasto – городская агломерация на севере Польши, которая состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни), это отнюдь не значит, что здесь нечего смотреть и посещать.

Какие культурные достопримечательности стоит посетить?

«Мончак», или Улица Героев Монте Кассино

Улица Героев Монте-Кассино (ul. Bohaterów Monte Cassino) – представительная улица Сопота и знаменитая на всю Польшу набережная, ведущая от аллеи Независимости (al. Niepodległości) до площади Здройовой (pl. Zdrojowego) прямо к пристани.

В далеком XVII веке это была грунтовая дорога, которая связывала село Цоппот и рыболовные поселения на побережье. После открытия Сопота как курорта началась активная перестройка города.

Сегодня эта пешеходная зона полностью закрыта для автомобильного движения. По обеим сторонам расположены живописные доходные дома XIX –XX веков, галереи, пабы и кафе.

В высокий сезон, наравне с Королевской дорогой в Гданьске и площадью Костюшко в Гдыне, это самое многолюдное место в Труймясте. В это время Мончак превращается в красочную 600-метровую реку туристов.

Посетить центральную улицу стоит не только днем, но и вечером, ведь здесь все время бурлит жизнь. Это одно из самых характерных мест Сопота, сердце города и главное место встреч.

Кривой домик

Одним из самых интересных примеров смелой современной архитектуры является Кривой домик (Krzywy Domek). Здание было спроектировано архитекторами Шотыньским и Залесским, вдохновленными рисунками Яна Марчина Санцера и Пера Дальберга, а также проектами Антонио Гауди.

На объекте, сданном в эксплуатацию в 2004 году, работали целых семь архитекторов. С момента своего создания Кривой домик стал одним из самых фотографируемых объектов курорта. Глядя на это сооружение, создается впечатление, что сказочный домик как будто поднялся на гребне волны или слегка растаял на «курортном» солнышке.

Кривой домик сочетает в себе сказочный образ с коммерческой целью и является одним из символов города.

Здесь расположены кафе, клубы, школа танцев, медицинские кабинеты и клиники, книжный магазин, магазины и офисы. Помимо компаний, предоставляющих услуги всем желающим, тут работают и более специализированные фирмы, известные на финансовых или медиарынках. Более того, здесь проходит множество интересных культурных мероприятий, привлекающих внимание как жителей Труймяста, так и многочисленных туристов.

В свое время Krzywy Domek занял первое место в популярном списке 50 самых странных зданий мира, который опубликовал сайт Village of Joy. Объект также вошел в рейтинг «сказочных мест» по версии BBC.

Адрес ul. Bohaterów Monte Cassino 53

Лесная опера

Opera Leśna – крытый амфитеатр, окруженный зеленью, который, по мнению экспертов, является одним из самых выдающихся по акустике сооружений Европы. Перед пятитысячной аудиторией слушателей здесь выступали такие знаменитости, как: Джеймс Браун, Шарль Азнавур, Уитни Хьюстон, Энни Леннокс, сэр Элтон Джон, а также Лайонел Ричи, Брайан Адамс, Стинг и Simply Red.

Лесная опера является резиденцией Польской камерной филармонии Сопота (Polska Filharmonia Kameralna Sopot) – струнного оркестра, выступающего в важнейших концертных залах Европы.

Адрес ul. Stanisława Moniuszki 12 График посещения Пн-Вс: 10:00 – 15:00 Цена билетов Сентябрь-апрель: бесплатно Май-август: Обычный – 12 злотых

Льготный – 8 злотых

Семейный 2+1 – 23 злотых

Семейный 2+2 – 28 злотых

Семейный 2+3 – 33 злотых

Городской музей

Для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей города и края, интересно будет посетить Muzeum Sopotu. Коллекции Сопотского музея насчитывают около 10 000 исторических экспонатов и произведений искусства.

Он расположен в помещении виллы Клаасцена (willi Ernsta Claaszena) 1904 года постройки. Представительные помещения на первом этаже вместе со старой мебелью воссозданы по архивным фотографиям начала ХХ века. В настоящее время они открыты для публики как постоянная выставка исторических буржуазных интерьеров.

Важной частью коллекции являются исторические предметы (фотографии, открытки, документы), тесно связанные с Сопотом, часто даримые жителями города.

Ежегодно музей представляет временные выставки, посвященные различным аспектам истории Сопота.

Адрес ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 График посещения Май-сентябрь: 10:00 – 18:00 Октябрь-апрель: 10:00 – 16:00 Цена билетов Обычный – 15 злотых

Льготный – 7 злотых

Владельцы Karta Sopocka – 3 злотых

Льготный для детей, учеников, студентов – 1 злотый Дети до 7 лет, сотрудники музеев, внесенных в государственный реестр, члены международного совета музеев или международного совета по сохранению памятников, владельцы карты поляка – бесплатно Онлайн билеты Перейти

Маяк (латарня)

Находясь в Сопоте, стоит посетить знаменитый маяк (Latarnia Morska) с очень необычной историей.

Интересно, что маяк на самом деле является дымоходом. Бальнеологическому учреждению, основанному в Сопоте в начале ХХ века (1903 г.), требовалась котельная. Поэтому проектировщики объекта решили соорудить для нее «необычный» дымоход таким образом, чтобы он не уродовал цветущий район.

Отсюда нынешний облик маяка, напоминающий башню, на вершине которой расположена привлекательная смотровая площадка. Лишь в самом центре объекта находится бывший дымоход (сегодня он отводит дым из газовой котельной, построенной неподалеку ревматологической больницы – Szpital Reumatologicznу).

Благодаря установленному освещению объект с самого начала служил еще и морским навигационным знаком. Полноценный статус маяка башня получила в 1977 году, когда после модернизации и замены оптических и световых приборов ее луч стал достигать дальности более 17 морских миль (31,4 км). Сегодня дальность света составляет всего 7 морских миль, так что теперь это маяк только по названию и традициям.

Адрес Plac Zdrojowy 3 График посещения Январь – февраль: 11:00 – 16:00 Март – апрель: 10:00 – 18:00 Май: 10:00 – 19:00 Июнь: 09:00 – 20:00 Июль – август: 09:00 – 21:00 Сентябрь: 10:00 – 19:00 Октябрь – декабрь: 10:00 – 16:00 Цена билетов Обычный – 10 злотых Льготный – 8 злотых Билет для группы от 15 человек – 6 злотых/чел Онлайн билеты Покупка доступна только в кассе

Курортная площадь

Прогуливаясь по городу в сторону моря, вы попадете на полукруглую Курортную площадь (Skwer Kuracyjny). Это своего рода наземное продолжение сопотского деревянного пирса, которое заканчивается модерновым Курортным СПА-комплексом Dom Zdrojowy со старинной ротондой и бюветом с лечебной водой — Solanka sopocka из источника Zdroj św. Wojciecha. Летом в сквере устраивают фестивали и праздники.

Гранд отель

Роскошный Гранд-отель в Сопоте (Sofitel Grand Sopot) производит на посетителей огромное впечатление. Он был построен в стиле модерн или необарокко в 1924–1927 годах за астрономическую по тем временам сумму в 20 млн данцингских гульденов (почти 266 млн злотых) и предназначался в основном для гостей близлежащего казино Spielklub Zoppot.

Силуэт монументального здания, стоящего прямо рядом с пляжем, отражает богатую и интересную историю одного из самых элегантных отелей Польши. Он принял сотни самых выдающихся деятелей мира культуры, политики и науки. Среди тех, чьи визиты вспоминаются чаще всего, были: Шарль Азнавур, Марлен Дитрих, Шарль де Голль, Грета Гарбо и Ян Кепура.

Адрес ul. Powstańców Warszawy 12/14

Усадьба Сераковских

Усадьба XVIII века, бывшая когда-то летней резиденцией семьи Сераковских (Dworek Sierakowskich), является одним из старейших зданий Сопота. В настоящее время здесь находится Художественная галерея и штаб-квартира Общества друзей Сопота (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu).

Усадебный дом предлагает жителям города и гостям курорта множество культурных, образовательных и художественных мероприятий. На протяжении многих лет Общество приглашает людей на выставки и вернисажи, циклические концерты классической музыки, Музыкальные вечера по четвергам (Czwartkowe Wieczory Muzyczne), Театр за столом (Teatr przy Stole), литературные встречи, вечера поэзии и музыки, фестивали и другие.

Вход на эти мероприятия бесплатный.

Адрес ul. Józefa Czyżewskiego 12 График посещения Пн-Вс: 12:00-18:00

Испанская усадьба

Происхождение названия Dwór Hiszpański неизвестно – оно может быть связано с подписанием Оливского мира в 1660 году и участием в разбирательстве представителя короля Испании, который, возможно, проживал именно в этом доме.

Первым известным владельцем поместья был Якуб Клеефельдт, сын гданьского бургомистра, который получил поместье в управление в 1594 году.

В XVII веке Испанская усадьба неоднократно меняла владельцев, а в 1734 году, во время войны, и вовсе сгорела. В 1820-х годах здание было переоборудовано под почтовое отделение. Затем был пристроен фахверковый первый этаж, а от здания XVII века сохранились только подвал с цилиндрическим сводом и внешние стены первого этажа. В 1876 году усадьба была преобразована в школу для мальчиков, а в 1903 году — в жилой дом.

В конце 1970-х годов здание находилось в катастрофическом техническом состоянии. Предназначавшееся для сноса, оно уцелело благодаря вмешательству проф. Я. Станкевича. Далее в 1979-1981 годах усадьба была отреставрирована и отремонтирована в 2006 году. В последние годы здесь располагался ресторан.

Адрес Aleja Niepodległości 781

Фонтан Яся Рыбака

После первых демократических выборов в местные органы власти в 1990 году искали привлекательный символ, который был бы для Сопота тем же, чем Нептун для Гданьска.

В объявленном конкурсе победила концепция фонтана Яся Рыбака, предложенная известным сопотским архитектором Брюноном Вандтке. Созданный скульптором Станиславом Швеховичем, он был первоначально открыт 5 апреля 1998 года на площади Пшиячул Сопоту (plac Przyjaciół Sopotu).

Fontanna Jasia Rybaka венчала скульптура высотой 240 см, изображающая юношу, в одной руке несущего сеть, а второй придерживающего корзину с рыбой. Фонтан создан в честь рыбаков, демонстрируя неразрывность морского промысла с жизнью местных жителей, значительная часть которых раньше занималась этим промыслом.

Фигура представляет собой на треть большую копию более чем 100-летней скульптуры неоренессанса немецкого скульптора Юлиуса Франца.

Интересно, что еще одним ее экземпляром можно было полюбоваться в одном из садов по адресу ул. Дворцова (ul. Dworcowa).

Ясь «сошёл с постамента» в 2010 году в связи с реконструкцией площади, чтобы вернуться через 4 года на новом месте в более камерной версии фонтана – в сквере между ул. Героев Монте-Кассино и Казимежа Пуласкего (ul. Bohaterów Monte Casino и ul. Generała Kazimierza Pułaskiego).

Адрес ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 19

Какие пляжи и пирсы предоставляют лучшие морские виды?

Пляж в Сопоте – одна из главных достопримечательностей курорта. В летний сезон набережная полна горожан и туристов. Рядом расположены многочисленные рестораны, кафе и развлекательные зоны для детей, а также места для любителей водных видов спорта. В курортные месяцы пляжи Сопота охраняются.

Где можно купаться в Сопоте? Обзор пляжей

Любителям пляжного отдыха определенно понравится отдыхать в Сопоте.

Длина пляжа составляет около 4,5 км и расположен он вдоль южной границы Гданьского залива, отчего является одним из самых очаровательных в Польше. Пляж в Сопоте известен своим ярким, светлым и мелким песком.

Самая популярная часть расположена прямо возле знаменитого деревянного пирса (Molo), о котором мы более детально расскажем далее. Отдыхающие поблизости могут полюбоваться сооружением с песчаного берега.

Если пройти немного дальше, можно найти более тихие места, окруженные зеленью. При этом пляж в Сопоте расположен недалеко от центра. Небольшая территория курорта позволяет легко добраться до него практически из любой точки города.

Сопот отличается обширной инфраструктурой рядом с пляжем. За несколько минут вы доберетесь до ресторанов, баров, кондитерских, кафе-мороженых и других точек общепита. Люди, отдыхающие на пляже, могут воспользоваться прокатом шезлонгов и водного снаряжения, а также аттракционами для детей.

Пляжный сезон начинается во второй половине мая и длится до середины сентября. Температура воды в море летом комфортная и составляет где-то +19.

В зимнее время возле причала работает каток.

Муниципальный центр спорта и отдыха в Сопоте (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie) сообщает, что в соответствии с Планом местного территориального развития пляж в Сопоте разделен на зоны:

северные пляжи – от входа №1 до 10;

пляжи в центре – от входа №11 до 25;

южные пляжи – от входа № 26 до границы с Гданьском.

Вход на пляж в Сопоте бесплатный, а вот за парковку авто придется заплатить.

Консультант Ярослав Стецюн самом длинном деревянный пирсе в Европе (более 511 метров) и настоящем символе морского города. Это объект «must-see» для всех туристов, решивших посетить польскую жемчужину у моря. Говоря о Сопоте, нельзя не вспомнить о всемирно известном Моло (Molo) –(более 511 метров) и настоящем символе морского города. Это объект «must-see» для всех туристов, решивших посетить польскую жемчужину у моря. Сооружение, которому более 100 лет, с характерными белыми перилами простирается почти на полкилометра в воды Гданьского залива.

Первый пирс Сопота высотой 31,5 метра был построен в 1827 году доктором Ежи Хаффнером, организовавшим в городе курорт и купальни. В последующие десятилетия объект был модернизирован. К концу XIX века пристань увеличила свои размеры до 150 метров, а в 1910 году достигла длины 315 метров. Вначале этот объект служил в первую очередь приморской пристанью, но с тех пор, как Сопот приобрел репутацию здравницы, к нему стали относиться скорее как к променаду.

В межвоенный период Моло также служил пристанью для крупных пассажирских судов, которые останавливались на определенном расстоянии. Есть в истории пирса и авиационный эпизод – здесь находился временный аэропорт для гидросамолетов. В 1948 году причал планировали вовсе снести. Властям тогда не нравилось здание, которое символизировало пережиток буржуазии и к тому же было дорогим в обслуживании.

Решение о строительстве пристани (Marina Sopot) у причала в Сопоте было принято в 2005 году, однако оно началось лишь 11 марта 2010 года. Официальное открытие объекта состоялось 6 июля 2011 года.

На сегодня пирс состоит из двух элементов. Деревянная, прогулочная часть включает в себя главный пирс длиной 511,5 м, боковые (так называемые отроги) и нижние палубы, обеспечивающие швартовку пассажирских судов и яхт. Наземная часть – Курортный сквер (Skwer Kuracyjny) площадью 20 м2.

Моло неоднократно привлекал внимание кинематографистов. Поэтому деревянный пирс Сопота можно увидеть почти в 20 фильмах и сериалах, в основном польских, в том числе: «Podróż za jeden uśmiech», «Aria dla atlety», «07 zgłoś się», «Sztos», «Tylko mnie kochaj».

Прогулки по пирсу особенно рекомендуются для поддержки здоровья вне зависимости от сезона, ведь концентрация йода в конце пирса в два раза выше, чем на прилегающей 4,5-километровой полосе пляжей.

Вход на Моло платный. Актуальные цены на билеты:

Вид билета Стоимость Обычный 10 zł Дети до 3 лет бесплатно Льготный: дети в возрасте 3-16 лет;

люди с ограниченными возможностями до 26 лет;

обладатели Karta Sopocka). 5 zł Опекун лица с ограниченными возможностями 5 zł Лица старше 70 лет 8 zł Семейный 2+1 21 zł Семейный 2+2 22 zł Семейный 2+3 23 zł

Рыболовная пристань и музей рыболовства

В очаровательной Рыбацкой пристани (Przystań Rybacka), помимо ларьков со свежей и копченой рыбой, есть еще и небольшой музей рыбалки (Rybackie Mini Muzeum). Его основал опытный морской рыбак Ежи Пионтек. В его коллекции много интересных экспонатов, подробную историю которых расскажет сам господин Ежи. Вход в музей бесплатный.

Рыбацкие лодки, стоящие на пляже, — одна из самых часто фотографируемых достопримечательностей Сопота.

Адрес Пляж в устье Карликовского ручья (Potok Karlikowski)

Куда сходить любителям спорта?

Сопот – это не только прекрасные песчаные пляжи, но и отличное место для прогулок и активного отдыха, ведь город имеет хорошо развитую спортивную инфраструктуру.

Аквапарк Сопота

Аквапарк Сопота (Aquapark Sopot) – одно из самых узнаваемых мест развлечений для всей семьи в Труймясте. Предлагаемые здесь водные аттракционы созданы для посетителей любого возраста. Основная часть парка состоит из бассейнов разного размера, соединенных проточными каналами и мостиками, а также здесь имеется множество горок.

Здесь вы сможете не только активно отдыхать круглый год, но и комплексно ухаживать за своим телом. Помимо прекрасного аквапарка с разнообразными водными развлечениями, здесь есть «Мир саун и спа» (Świat Saun i Spa) и соляная комната.

Ресторан с отличным меню, где гости комплекса принимают участие в культурно-развлекательных мероприятиях, является прекрасным дополнением аквапарка Сопот. В ресторане есть зона отдыха на открытом воздухе и терраса с прямым выходом на пляж.

Актуальные цены на билеты в Аквапарк:

Тип билета Стоимость за… 1 час 3 часа Безлимит Бассейн Обычный 55 zł 100 zł 135 zł Льготный, семейный (цена за человека) 45 zł 85 zł 115 zł Продление пребывания (за минуту) 1 zł 1 zł — Бассейн и сауны Обычный 89 zł 149 zł 199 zł Продление пребывания (за минуту) 1 zł 1 zł — Сауны и СПА Обычный 69 zł 109 zł 139 zł Продление пребывания (за минуту) 1 zł 1 zł —

Информация об аквапарке Сопота:

Адрес ul. Zamkowa Góra 5 График посещения Аквапарк: Пн-Пт: 10:00 – 22:00 Сб-Вс: 09:00 – 22:00 Горка «Dzika Rzeka»: Пн-Пт: 12:00 – 22:00 Сб-Вс: 10:00 – 22:00 Зона саун «Świat Saun»: Пн-Пт: 12:00 – 22:00 Сб-Вс: 11:00 – 22:00 СПА: Пн-Вс: 12:00–21:00 Онлайн билеты Перейти

Ипподром Сопот

Сопот, несомненно, заинтересует любителей верховой езды. Ведь здесь находится огромный, площадью 40 га, ипподром (Hipodrom Sopot).

Первые скачки тут были организованы еще в 1870-х годах. В то время немецкая кавалерия тренировала здесь своих лошадей. В 1898 году были построены нынешние здания ипподрома, благодаря чему объект стал привлекательным для посетителей и заинтересовал ищущую эмоций публику со всей Европы.

Ипподром – место проведения международных конных соревнований и база отдыха для жителей и гостей.

Отличная беговая дорожка и живописное месторасположение – близость лесистых моренных холмов и Гданьского залива – делают его одним из ведущих спортивных объектов такого типа. А трибуны расположены таким образом, что это единственный в мире конный комплекс с видом на море.

На Сопотском ипподроме есть несколько школ верховой езды, а также постоянно проводятся международные официальные соревнования по конкуру CSIO*5, скачки и многие другие мероприятия, не только конные: концерты, фестивали и т.д.

Кроме того, на ипподроме есть номера в Hipodrom Sopot, выполненные в тематическом стиле.

Адрес ul. Polna 1

Лесной Стадион

Stadion Leśny – полноразмерный легкоатлетический стадион, место тренировок нынешних и будущих олимпийцев. Благодаря своему расположению в Ландшафтном парке Труймяста он считается одним из самых красивых легкоатлетических стадионов Европы.

Лесной стадион в Сопоте существует с 1920-х годов и фактически рассказывает историю спорта в Померании на рубеже веков. Самые высокие места на трибунах комплекса почти сливаются с окружающими его соснами и буками. Сказать, что стадион Сопота гармонично вписывается в ландшафт Ландшафтного парка Труймяста, значит не сказать ничего.

Адрес ul. Generała Józefa Wybickiego 48

Теннисные корты

С 1897 года, когда в Сопоте был открыт первый теннисный корт, здесь можно активно проводить свободное время. В настоящее время в распоряжении любителей тенниса 28 общественных кортов, в том числе 7 крытых.

Роликовые и велосипедные маршруты

В модернизированном Северном парке (Park Północny) любители активного досуга могут использовать раздельные велосипедные, пешеходные и роликовые дорожки.

Более того, Сопот благодаря уникальному рельефу местности прекрасно подходит как для велосипедного отдыха по комфортным приморским маршрутам, так и для поистине горных гонок по краю моренного плато. Густая сеть велосипедных дорожек делает Сопот безопасным и благоприятным для велосипедистов городом.

Лысая гора

Łysa Góra – этот бугельный подъемник длиной почти 300 метров (110 м над уровнем моря – перепад уровня 39 м), расположенный на окраине ландшафтного парка Труймяста, представляет собой место, с которого можно любоваться морем во время катания на лыжах.

К услугам гостей два горнолыжных склона, санная трасса, отдельное место для лыжной школы, профессиональные инструкторы и хорошо укомплектованный пункт проката и обслуживания снаряжения. Для любителей сноуборда есть также сноупарк.

Адрес ul. Zbigniewa Herberta 9 График посещения Пн-Вс: 09:00 – 21:00

Какие фестивали и праздники проводятся?

Летом Сопот превращается в центр многих музыкальных фестивалей и творческих событий.

История Международного фестиваля песни в Сопоте, сегодня известного как фестиваль Top of the Top Sopot, берет свое начало еще в 1960-х годах, когда польские власти решили организовать мероприятие для популяризации культуры, музыки и искусства. Целью этой инициативы было показать разнообразие польской музыки и предоставить площадку молодым талантам из Польши и из-за границы.

Инициатором Международного фестиваля песни в Сопоте стал сам Владислав Шпильман, выдающийся польский пианист и композитор, чья история выживания во время Холокоста была описана в книге «Пианист» и экранизирована в фильме Романа Полански с одноименным названием.

С 1964 года и по сей день фестиваль проходит на сцене Лесной оперы. Победители конкурса получают награду Янтарный соловей (Bursztynowy Słowik).

Международный хоровой фестиваль Mundus Cantat Sopot ежегодно проходит в Сопоте в мае. Первое мероприятие состоялось в 2005 году. Фестиваль собирает артистов со всего мира, представляющих различные музыкальные стили.

Цель конкурса – начать диалог со странами Европы и мира. Фестиваль Mundus Cantat – одно из крупнейших мероприятий такого рода в Польше, в котором принимают участие детские, молодежные и взрослые хоры со всего мира и где международное жюри присуждает призы в таких музыкальных категориях: духовная, светская, госпел, джаз и спиричуэлс.

Международный музыкальный фестиваль Sopot Classic был основан в 2011 году художественным руководителем Польского камерного филармонического оркестра Сопота Войцехом Райским и местными властями Сопота. Ежегодно Sopot Classic принимает выдающихся польских и зарубежных артистов, чьи интерпретации самых великолепных музыкальных произведений, от барокко до XXI века, наполняют концертную программу мероприятия.

Sopot Jazz Festival – один из старейших джазовых фестивалей в Польше. Руководящим принципом этого действа является высокое качество представляемой музыки, ее аутентичность и оригинальность.

При подготовке мероприятия организаторы уделяют особое внимание амбициозной программе, представляя фестивальной публике интересных артистов со всего мира, как популярных исполнителей, так и тех, для кого выход на сцену Сопотского фестиваля является глотком свежего воздуха. Мероприятие призвано положительно повлиять на современный имидж джаза как динамично развивающейся мировой музыки, содействовать контактам и взаимному межкультурному пониманию.

В настоящее время куратором фестиваля является пианист Марчин Василевский.

Как добраться до Сопота?

Для путешествия в Сопот удобнее всего воспользоваться услугами железнодорожного транспорта.

Мы собрали основную информацию о вариантах логистики из ряда городов Польши, которая пригодиться при планировании поездки.

Поезда ~Цена билета Варшава Первый прямой поезд отправляется в 01:15 с Варшавского вокзала. Последний поезд в Сопот отправляется в 22:07. Самый быстрый поезд EIP без пересадок. Поездка на этом поезде занимает 2 часа 44 минуты. 71 – 169 zł Вроцлав Первый поезд Интерсити с пересадкой в Познани отправляется в 02:55 с вокзала Вроцлава. Последний поезд в Сопот отправляется в 23:57. Самый быстрый прямой поезд IC. Он доезжает до Сопота за 4 часа 54 минуты. 80-111 zł Гданьск Поезда из Гданьска до Сопота ездят очень часто с различным интервалом. Первый поезд выезжает в 00:04 с вокзала Гданьска. Последний поезд отправляется в Сопот в 23:33. Самый быстрый поезд PR доезжает до Сопота за 11 минут. 4,00-5,50 zł Гдыня Поезда из Гдыни до Сопота ездят очень часто с различным интервалом. Первый поезд выезжает в 00:08. Последний поезд отправляется в Сопот в 23:38. Самые быстрые поезда TLK и IC доезжают до Сопота за 8 минут. 4,00-5,50 zł Лодзь Поезда из Лодзи до Сопота в основном едут с пересадкой. Первый поезд с пересадкой в Варшаве отправляется в 03:58. Последний поезд до Сопота отправляется в 22:45. Самый быстрый поезд IC с пересадкой в Варшаве на EIP доезжает за 4 часа 9 минут. 75-204,50 zł Краков Первый прямой поезд отправляется в 00:10. Последний поезд до Сопота отправляется в 21:50. Самый быстрый поезд EIP отправляется в 06:03 и доезжает до Сопота за 5 часов 8 минут. 88-225 zł Познань Первый прямой поезд отправляется в 01:59. Последний поезд до Сопота отправляется в 19:38. Самый быстрый поезд IC доезжает до Сопота за 3 часа. 39,05-121 zł

Размещение и инфраструктура

Далее расскажем, где жить и недорого, но вкусно, перекусить.

Где снять жилье?

Жилье в Сопоте есть на любой вкус и кошелек, начиная от фешенебельных 5-звездочных отелей и заканчивая более бюджетными апартаментами и хостелами.

Наиболее популярные по версии booking.com отели в диапазоне от 3 до 5 звезд в городе:

Среди квартир и апартаментов, доступных для гостей Сопота, по мнению пользователей сервиса booking.com, внимания заслуживают следующие:

Где недорого поесть?

Когда мы думаем о бюджетном варианте перекуса, на ум обычно приходят самые популярные рестораны быстрого питания – McDonald’s и KFC. На карте Сопота вы найдете немало вполне приемлемых по цене мест, где в меню входят различные виды кухни – итальянской, азиатской, польской или вегетарианской.

Ниже приведен список гастрономических локаций, где можно вкусно покушать, при этом сэкономить время и деньги.

Bunny Handroll Sopot необычное место, где можно купить хэндроллы, то есть неразрезанные суши-роллы. С тунцом, креветками, овощами или, может быть, с курицей в темпуре. Здесь вы обязательно найдете для себя идеальный вариант перекуса.

Адрес ul. Grunwaldzka 22 График работы Пн-Чт: 12:00 – 21:00 Пт-Вс: 12:00 — 22:00

Green Way Food For Life Sopot – международная сеть веганских и вегетарианских баров и ресторанов, представленная в Сопоте. Бренд основывает свою кухню на сезонных овощах и фруктах и меняет меню в зависимости от времени года. Это идеальное место для людей, которые ценят здоровую пищу.

Адрес ul. Bohaterów Monte Cassino 47 График работы Пн-Пт: 11:00 – 21:00 Сб: 10:00 – 21:00 Вс: 10:00 – 20:00

Andiamo a Roma – придется по вкусу ценителям итальянской кухни. Здесь можно полакомиться вкусной пиццей, пастой либо салатом, а также выпить ароматный кофе с аппетитным итальянским десертом. Заведение расположена прямо возле вокзала Сопота, а управляют им г-н Дэвид из Италии и его жена г-жа Доминика.

Адрес ul. Kościuszki 12 График работы Пн-Вс: 11:00 – 21:00

Bistro Bar Festival – выручит, если вы хотите быстро, дешево и вкусно перекусить в Сопоте. В заведении подают преимущественно блюда местной польской кухни. Кроме того, доступны комплексные обеды по привлекательной цене. Можете быть уверены, что сэкономите здесь время благодаря быстрому шведскому столу, где вас ждут вкусные и свежие блюда.

Адрес ul. Bohaterów Monte Cassino 2 График работы Пн-Вс: 11:00 – 18:00

Bistro da Matti – еще одно отличное место с итальянской кухней. Посетители этого заведения могут заказать: пьядино, кальцоне и пиццу как целиком, так и кусочками. В меню есть веганские и безглютеновые блюда.

Адрес ul. Bohaterów Monte Cassino 15 График работы Пн-Вт: закрыто Ср-Пт: 14:00 – 21:00 Сб: 13:00 – 22:30 Вс: 13:00 – 20:00

Loveat – идеальный вариант для тех, у кого мало времени, но хочется съесть что-нибудь полезное. Как уверяют владельцы, продукция готовится ежедневно из свежих ингредиентов со сроком годности один день. В меню представлен широкий выбор сэндвичей на основе различных сортов хлеба, салатов, свежевыжатых соков, коктейлей, мюсли, есть супы, пироги, мясные и вегетарианские тарталетки.

Адрес Aleja Niepodległości 771 График работы Пн-Пт: 07:00 – 17:00 Сб-Вс: закрыто

Kuchnia Wietnamska Sopot – небольшой минималистичный семейный ресторан в Сопоте, наполненный восхитительными вкусами азиатской кухни. Помимо обширного меню здесь каждую неделю добавляются два новых блюда. Здесь также предлагаются заказы на вынос и ланч-боксы с самовывозом на месте. Здесь вы можете заказать, среди прочего, блинчики с начинкой, пельмени Хакао с креветками и жареной лапшой во многих вариантах.

Адрес Aleja Niepodległości 755 График работы Пн-Пт: 10:00 – 21:00 Сб-Вс: 11:00 – 21:00

Patelnią i Wałkiem – бар самообслуживания, расположенный в 100-летнем многоквартирном доме в стиле модерн в Сопоте. Это заведение понравится любителям домашних и недорогих ужинов. Приятным бонусом является то, что положить на тарелку можно столько, сколько захочется. Кроме того, есть возможность купить консервацию в банках, например, маринованные огурцы и лесные грибы.

Адрес ul. Grunwaldzka 18 График работы Пн: 12:00 – 20:00 Вт-Вс: 11:00 – 20:00

Pekin Bar – отличный выбор для любителей китайской кухни. Меню заведения включает хрустящие креветки в кляре, курицу карри и соевую лапшу с овощами. Популярными среди посетителей являются говядина с овощами и ароматными грибами мун в соусе, говядина в устричном соусе и свинина по-сычуаньски.

Адрес Aleja Niepodległości 792 График работы Пн-Вс: 11:00 – 21:00

Туристические советы и рекомендации

Туристы – это неотъемлемая часть жизни курортного Сопота, а также движущая сила местной экономики. Однако высокая популярность города имеет обратную сторону медали. Поэтому местные власти городов Труймяста обращают внимание путешественников на несколько важных аспектов, которые стоит учитывать во время отдыха.

Довольно неприятной проблемой в высокий туристический сезон, особенно на пляже, является обилие мусора. Поэтому власти призывают местных жителей и приезжих к порядку для комфортного и безопасного отдыха у моря.

Кроме того, для гостей организовывают информационные кампании, которые поощряют пользование общественным транспортом, напоминают людям о необходимости уважать памятники и природу, призывают быть культурными, носить соответствующую одежду, удовлетворять свои физиологические потребности в туалетах и употреблять алкоголь только в отведенных для этого местах.

Кроме того, отдыхающих просят придерживаться режима тишины в ночное время суток, чтобы не создавать дискомфорт горожанам.

Когда лучше всего посещать Сопот?

Сопот привлекает туристов независимо от сезона, однако особенно популярно это место для отдыха весной и летом. При этом вы не будете изнывать от жары под палящим солнцем, а сможете провести уикенд или более длинный отпуск в комфортных условиях.

Летом здесь вас ждут песчаные пляжи, Балтийское море и различные морские достопримечательности. Эта пора года также позволяет сполна использовать богатые рекреационные возможности курорта благодаря наличию зеленых парков, SPA-центров для отдыха и расслабления, а также различных вариантов активного досуга. Достопримечательности Сопота – это также прекрасное предложение для посещения семьям с детьми разного возраста. Аквапарк, музеи, бассейны с соленой водой, сотни уютных баров и кафе позволяют наслаждаться очарованием морского города независимо от погоды.

По мнению специалистов, в зимние месяцы концентрация йода самая высокая. Поэтому поездка в Сопот зимой и прогулки по пляжу– это хорошая возможность не только улучшить физическую форму, но и самочувствие.

Летом в городе многолюдно, а зимой туристов определенно меньше, из-за чего отдых в это время года более камерный. Зимой в Сопот приезжают за здоровьем, йодом, содержащимся в морском бризе, а также чистым воздухом. Зимний Сопот идеально подойдет для пеших прогулок, скандинавской ходьбы, катания на лыжах и коньках. В это время отели города обычно радуют путешественников специальными предложениями. Выбрать есть из чего даже самым взыскательным гостям: от уютных гестхаусов до высококлассных СПА-отелей. Дополнительным бонусом является то, что цены в зимний сезон значительно ниже, чем в основной.

Подытожим. Для одних Сопот – это курорт №1 в Польше, а также престижное место отдыха со своей неповторимой эксклюзивной атмосферой. Для других – излишне разрекламированный и дорогой город, который уже давно утратил свою былую славу и шик.

Кто-то восхищается красотой Балтийского моря, песчаными пляжами в окружении лесов и особенной архитектурой приморского города, а также наслаждается вечеринками и ночной жизнью. Кого-то раздражают толпы туристов в высокий сезон и не хватает экзотических развлечений в маленьком городке.

Сопот, конечно, не идеальное место для отдыха, ведь таких просто нет. Однако провести отпуск в этом знаковом и роскошном месте однозначно стоит, чтобы проникнуться его неповторимым морским духом и особым шармом.