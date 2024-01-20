В Польше на стройках не хватает 100 000 работников
Анализируя число польских вакансий в нашем Monitor Pracy, мы не единожды подтверждали увеличение спроса на персонал. Говорилось и том, что это неминуемо должно привести к росту заработных плат или нехватке работников. И вот, очередная отрасль, где «прорвало» — строительство (ранее мы говорили о подобных проблемах на складах). Бизнесмены и представители кадровых агентств бьют тревогу. По мнению специалистов, на данный момент нехватка персонала оценивается в 100 тысяч человек (напомним, что в 2021 году дефицит оценивался в 60 тысяч сотрудников), причем не хватает и управляющих кадров, и простых рабочих.
Что произошло и к каким последствиям может привести, расскажем в материале «Польского консультанта», в цикле статей «Где лучше работать?».
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- Рост объемов работ
- Конкуренция и рост зарплат
- Кого не хватает на рынке?
- Нехватка персонала – главная проблема 2024 году
- В чем видят проблему строители?
Рост объемов работ
Увеличение числа проектов связано не только с сезонным фактором – в теплое время года отрасль традиционно наращивает объемы. Выросло и число инвестиций, есть множество предложений, однако генподрядчики вынуждены отказывать заказчикам. Проблема банальна – нет персонала.
Ситуацию подтверждают и представители кадровых агентств – с каждым днем все труднее подбирать персонал по требованию строительных компаний.
Конкуренция и рост зарплат
Подрядчики уверяют, что постоянно увеличивают размер оплаты труда, расширяют социальный пакет, но это якобы не помогает. Сотрудников буквально перекупают друг у друга. Один из представителей отрасли в интервью польскому изданию money.pl признался:
«У меня на недостроенном еще объекте работает уже пятая бригада. Первые четыре ушли к конкурентам, так как там предложили больше денег».
В его словах определен и выход из положения – сделать лучшее предложение по зарплате. Чего же он сам не воспользовался этим способом?..
Кого не хватает на рынке?
Дефицит наблюдается практически по всем направлениям. Речь и об инженерах, и о высококвалифицированных сотрудниках ремонтно-отделочных бригад. Но не хватает и низкоквалифицированной рабочей силы, прежде всего:
- Каменщиков.
- Слесарей.
- Жестянщиков.
- Кровельщиков.
- Штукатуров.
Специалисты называют существенной проблемой и все более совершенные технологии и новые материалы – в первую очередь, связанные с проектированием бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой.
Общее число недостающего персонала в отрасли, включая строительство жилое, коммерческое, железнодорожное, энергетическое, промышленное и другие типы, оценивается в 100 000 человек.
Нехватка персонала – главная проблема 2024 году
Эксперты рынка труда опасаются, что нехватка рабочих на стройках может стать одной из крупнейших экономических проблем в 2024 году.КонсультантДмитрий КонстантиновичПо данным отчета Центрального статистического управления (GUS) под названием «Деловая ситуация в промышленной переработке, строительстве, торговле и сфере услуг в 2000–2023 годах»: нехватка квалифицированных кадров затрагивает более 30% предприятий строительного сектора.
Что же может сделать строительная отрасль, чтобы решить проблемы, связанные с нехваткой специалистов? Специалисты уверяют, что необходимо инвестировать в обучение и профессиональное развитие, одновременно поддерживая переток знаний между опытными сотрудниками и молодыми талантами. Отрасль также открыта для работников из-за границы.
В чем видят проблему строители?
Все представители отрасли и работающие с ними агенции уверяют, что зарплата в строительстве постоянно растет, но может этого недостаточно? Если есть выбор работать в помещении в прохладе кондиционера, или, условно, крыть крышу на жаре или холоде, при примерно одинаковой оплате труда, то выбор будет очевидным.
Для примера, мы посмотрели два реальных объявления о работе. Вот такое предложение для кровельщика:
А вот, что предлагают упаковщику в магазине:
Эти данные, конечно, не претендуют на глубокий анализ, но все же ситуация наглядная — разница в оплате не столь велика, а разница в трудоемкости огромная.
Владельцы строительных компаний уверяют, что дела у них идут не очень хорошо. Все может быть. Но одновременно те же люди рассказывают о вынужденном отказе от новых заказов из-за нехватки работников. То есть новые заказы есть, значит и новые доходы возможны. Так может пора перестать жадничать и сделать иностранцам действительно интересное предложение?
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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