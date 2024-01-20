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В Польше на стройках не хватает 100 000 работников

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Дата обновления: 20.01.2024

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Анализируя число польских вакансий в нашем Monitor Pracy, мы не единожды подтверждали увеличение спроса на персонал. Говорилось и том, что это неминуемо должно привести к росту заработных плат или нехватке работников. И вот, очередная отрасль, где «прорвало» — строительство (ранее мы говорили о подобных проблемах на складах). Бизнесмены и представители кадровых агентств бьют тревогу. По мнению специалистов, на данный момент нехватка персонала оценивается в 100 тысяч человек (напомним, что в 2021 году дефицит оценивался в 60 тысяч сотрудников), причем не хватает и управляющих кадров, и простых рабочих.

Что произошло и к каким последствиям может привести, расскажем в материале «Польского консультанта», в цикле статей «Где лучше работать?».

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Рост объемов работ

Увеличение числа проектов связано не только с сезонным фактором – в теплое время года отрасль традиционно наращивает объемы. Выросло и число инвестиций, есть множество предложений, однако генподрядчики вынуждены отказывать заказчикам. Проблема банальна – нет персонала.

Ситуацию подтверждают и представители кадровых агентств – с каждым днем все труднее подбирать персонал по требованию строительных компаний.

Конкуренция и рост зарплат

Подрядчики уверяют, что постоянно увеличивают размер оплаты труда, расширяют социальный пакет, но это якобы не помогает. Сотрудников буквально перекупают друг у друга. Один из представителей отрасли в интервью польскому изданию money.pl признался:

«У меня на недостроенном еще объекте работает уже пятая бригада. Первые четыре ушли к конкурентам, так как там предложили больше денег».

В его словах определен и выход из положения – сделать лучшее предложение по зарплате. Чего же он сам не воспользовался этим способом?..

Кого не хватает на рынке?

Дефицит наблюдается практически по всем направлениям. Речь и об инженерах, и о высококвалифицированных сотрудниках ремонтно-отделочных бригад. Но не хватает и низкоквалифицированной рабочей силы, прежде всего:

  • Каменщиков.
  • Слесарей.
  • Жестянщиков.
  • Кровельщиков.
  • Штукатуров.

Специалисты называют существенной проблемой и все более совершенные технологии и новые материалы – в первую очередь, связанные с проектированием бетонных конструкций с неметаллической композитной арматурой.

Общее число недостающего персонала в отрасли, включая строительство жилое, коммерческое, железнодорожное, энергетическое, промышленное и другие типы, оценивается в 100 000 человек.

Нехватка персонала – главная проблема 2024 году

Эксперты рынка труда опасаются, что нехватка рабочих на стройках может стать одной из крупнейших экономических проблем в 2024 году.

Консультант
Дмитрий Константинович
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По данным отчета Центрального статистического управления (GUS) под названием «Деловая ситуация в промышленной переработке, строительстве, торговле и сфере услуг в 2000–2023 годах»: нехватка квалифицированных кадров затрагивает более 30% предприятий строительного сектора.

Что же может сделать строительная отрасль, чтобы решить проблемы, связанные с нехваткой специалистов? Специалисты уверяют, что необходимо инвестировать в обучение и профессиональное развитие, одновременно поддерживая переток знаний между опытными сотрудниками и молодыми талантами. Отрасль также открыта для работников из-за границы.

В чем видят проблему строители?

Все представители отрасли и работающие с ними агенции уверяют, что зарплата в строительстве постоянно растет, но может этого недостаточно? Если есть выбор работать в помещении в прохладе кондиционера, или, условно, крыть крышу на жаре или холоде, при примерно одинаковой оплате труда, то выбор будет очевидным.

Для примера, мы посмотрели два реальных объявления о работе. Вот такое предложение для кровельщика:

В Польше на стройках не хватает 100 000 работников 1

А вот, что предлагают упаковщику в магазине:

В Польше на стройках не хватает 100 000 работников 2

Эти данные, конечно, не претендуют на глубокий анализ, но все же ситуация наглядная — разница в оплате не столь велика, а разница в трудоемкости огромная.

Владельцы строительных компаний уверяют, что дела у них идут не очень хорошо. Все может быть. Но одновременно те же люди рассказывают о вынужденном отказе от новых заказов из-за нехватки работников. То есть новые заказы есть, значит и новые доходы возможны. Так может пора перестать жадничать и сделать иностранцам действительно интересное предложение?

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5/5 - (5 голосов)

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