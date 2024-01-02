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Monitor Pracy: количество вакансий в Польше

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Дата обновления: 02.01.2024

4.7/5 - (84 голоса)

«Польский консультант» специально для своих читателей ежемесячно проводит мониторинг предложений работы в РП, сравнивая их с предыдущими периодами. Эта информация поможет желающим найти работу в Польше, демонстрируя состояние рынка, давая представление об увеличении или уменьшении спроса на сотрудников, а также позволяя увидеть в каком воеводстве на текущий момент больше всего требуется работников.

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Краткая информация о нашем мониторинге

⚖️ Откуда берутся данные о вакансиях?
⚖️ Что за вакансии и предложения указаны в отчете?
⚖️ Чем вакансия отличается от предложения?
⚖️ Почему в отчете по типам договоров сумма процентов по умовам о праце и злецениям не равна 100%?
⚖️ Почему в отчете есть зарплаты меньше, чем разрешается по закону?
⚖️ Почему общее количество вакансий больше, чем сумма вакансий с зарплатами?
⚖️ Как часто обновляются данные?
⚖️ Что такое динамика потребности в иностранной рабочей силе (косвенные данные)?

Отчет по итогам 2023 года

«Слишком быстрое падение
можно принять за полет».

Мария Эбнер фон Эшенбах

Начался новый 2024 год, а значит пришло время не только для ожиданий развития рынка труда Польши, но и для традиционного подведения итогов года. Декабрь, на первый взгляд, интересным быть не может – все показатели стабильно снижаются из-за того, что работодатели закрывают невостребованные позиции, чтобы открыть свежие после праздников.

Так происходит ежегодно… но мы живем в необычное время, и рядовые правила работают не всегда. Поэтому и в декабре 2023 года есть свои неожиданности – как приятные, так и настораживающие – а при сравнении 2023 года с предыдущим, а тем более с 2021 годом, можно увидеть и массу тревожных симптомов… Падение это или полет? Давайте разбираться.

Общее количество вакансий и предложений

Декабрьские результаты очевидны – оба показателя (общее число вакансий и число предложений – объявлений с однотипными вакансиями) значительно упали. Из-за закрытия позиций в конце года число предложений снизилось сразу на 7,5 тысяч, а вакансий и вовсе на почти 21 тысячу.

Важны здесь не месячные, а годовые показатели. В декабре 2022 года они так же снижались на похожие значения (см. таблицу), но в абсолютных цифрах фиксируется настораживающее падение – вакансий в этом году осталось на 5% меньше, а предложений сразу на 11%, чем годом ранее.

В сухих цифрах это выглядит так:

Месяц, годВсего предложенийВсего вакансий
декабрь 2212281 ↓769136058 ↓19519
январь 2317670 ↑538350662 ↑14604
февраль 2316269 ↓140146287 ↓4375
март 2318852 ↑255649027 ↑2740
апрель 2320891 ↑206652927 ↑3900
май 2322236 ↑134562143 ↑9216
июнь 2323677 ↑144167913 ↑5770
июль 2323269 ↓40859451 ↓8462
август 2323118 ↓15156473 ↑1778
сентябрь 2319938 ↓318056537 ↓4756
октябрь 2319518 ↓42055490 ↓983
ноябрь 2318550 ↓96855085 ↓405
декабрь 2310991 ↓755934226 ↓20859

Изменения по числу вакансий и предложений в месячном формате по последним сведениям указанного месяца:

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 1

При желании, наверное, можно заметить незначительный рост трендовых линий в годичном измерении, однако это настолько несерьезные изменения, что основываться на них нельзя.

Полугодовой график в этот раз без сюрпризов. Снижение наблюдалось и ранее, а при условии декабрьского провала, трендовые линии ожидаемо увеличили угол падения:

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 2

Число вакансий на одно предложение

Здесь снова очень интересно! «Линия трех» (граница, выше которой рынок выходит в однозначный позитив) однозначно пересечена вверх – число вакансий на одно предложение составило 3,11. «Трешка» взята впервые с января 2022 года.

В обычных условиях (в середине года) – это было бы шикарной новостью. В декабре, к сожалению, наоборот. Это значит, что крупный бизнес не стал закрывать многие позиции, оставив их на 2024 год и не собираясь улучшать условия сделанных предложений.

При том что эти предложения и в 2023 году особой популярностью не пользовались (иначе не перешли бы на следующий год), данный факт сигнализирует об отсутствии намерений у крупных игроков повышать качество вакансий (и в первую очередь предложенную зарплату).

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 3

Новые предложения и количество трудоустроенных

Наш любимый «крокодил» — график отношения числа новых предложений к числу трудоустроенных за месяц – обычно первым намекающий на будущие тенденции, в месячном измерении практически бесполезен. Да, челюсти (линии графика, означающие число новых предложений и количество закрытых позиций) распахнулись, но причиной этого, опять же, являются традиционные декабрьские действия.

Поэтому пока просто констатация:

Месяц, годДобавлено предложений за месяцТрудоустроено за месяц
дек.228212 ↓441315903 ↑2757
янв.2313720 ↑55088331 ↓7572
фев.2211777 ↓194313178 ↑4847
мар.2314495 ↑271811939 ↓1239
апр.2314902 ↑40712836 ↑897
май.2316002 ↑110014657 ↑1821
июн.2316409 ↑40714968 ↑311
авг.2315530 ↓15315618 ↓410
сен.2314814 ↓71617994 ↑2313
окт.2312952 ↓186213373 ↓4622
ноя.2312238 ↓71413206 ↓166
дек.237574 ↓506314734 ↑1528

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 4

Теперь о важном. Накопленные данные позволяют подвести итоги года, сравнив параметры за 2021, 2022 и 2023 годы. Вот как выглядят эти значения:

ГодДобавлено за годТрудоустроено за год
2021232694227950
2022188819 ↓19%191918 ↓16%
2023165697 ↓12%166987 ↓13%

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 5
Очевидно, что год от года мы наблюдаем снижение. В сравнении с 2021ым показатели 2023 года упали еще значительнее: по новым предложениям на 29%, по числу (условно) трудоустроенных – на 27%. Почти на треть! Новость, мягко говоря, не из приятных. Тенденция очевидна. Надежда на 2024 призрачна. Но все же она есть. Посмотрим.

Предложения по воеводствам

В этой категории изменения малоинформативны. Снижение наблюдается, но можно говорить о том, что оно произошло пропорционально долям регионов в общем рынке.

ВоеводствоПредложений
Dolnośląskie838
Kujawsko-pomorskie600
Łódzkie506
Lubelskie446
Lubuskie255
Małopolskie834
Mazowieckie822
Opolskie403
Podkarpackie631
Podlaskie179
Pomorskie1124
Śląskie1842
Świętokrzyskie415
Warmińsko-mazurskie625
Wielkopolskie923
Zachodniopomorskie539
Итого10991

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 6

Типы трудовых договоров в предложениях

Здесь все перевернулось с ног на голову, но снова вернулось к показателям, примерно соответствующим ноябрю и предшествующим месяцам. Из-за специфики декабря сделать каких-либо выводов не получится (кроме, разве что коэффициента потребности в иностранцах, но о нем мы поговорим отдельно), поэтому сухая статистика:

Umowa o pracęUmowa zlecenieUmowa o dziełoПрочие
84,36%13,6%0,34%1,74%

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 7

Потребность в иностранной рабочей силе

Снова мы оказались в условиях «красивой картинки» — график стремглав пересек линию тренда, наконец-то вырвавшись в рост. И снова – было бы это в середине года, стоило бы радоваться, но… это декабрь, а значит из оставшихся позиций многие как раз предназначены для иностранцев. Что, опять же, говорит о нежелании работодателей менять их условия. Качество вакансий с большой долей вероятности останется низким.

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 8

Распределение вакансий по заработным платам

Интересно, но при логичном снижении по всем категориям, позиция «от 4000 до 5000 злотых» даже выросла. Во-первых, это значит, что еще не все предложения с минимальной зарплатой перекочевали в эту категорию ранее, ждали последнего момента, а, во-вторых, что именно здесь и осталась та часть предложений с довольно низким качеством, которые работодатели не захотели закрывать.

Категории зарплат, злотыеПредложений в категории
до 10001710 ↓1001
1000-2000182 ↓265
2000-3000246 ↓39
3000-40002207 ↓5415
4000-50004504 ↑403
5000-100001999 ↓1187
от 10000143 ↓55

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 9

Средняя заработная плата (официальные данные)

Пожалуй, вот где можно подзарядиться оптимизмом – в официальных данных. Средняя зарплата демонстрирует рост. Однако не стоит забывать и о том, что GUS (Главное управление статистики РП) публикует данные с некоторой задержкой – и это рост ноября.

МесяцСредняя зарплата по GUS, злотые
Декабрь 237330
Январь 236884
Февраль 237066
Март 237508
Апрель 237124
Май 237182
Июнь 237335
Июль 237485
Август 237364
Сентябрь 237380
Октябрь 237545
Ноябрь 237670

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 10

 

Изменение реальной заработной платы

Здесь данные логичное следствие предыдущих, а также стабилизации уровня инфляции в ноябре (6,6%, так же как и в октябре). Не секрет, что номинальный рост средней зарплаты нивелируется инфляцией. Эти процессы непосредственно влияют на рынок труда.

Данный график демонстрирует соотношение изменений средней заработной платы к уровню инфляции (оба показателя год к году, то есть данные отчетного месяца к такому же, но годом ранее), что является наглядным показателем изменения реальных доходов (подробнее об этом мы говорили в материале о польских зарплатах).

Зеленая зона, как видно на графике, сохранилась, и это несомненно отличная новость. Очень интересно будет посмотреть на данные декабря, когда традиционно разгоняется инфляция, но и средняя зарплата значительно подрастает из-за годовых премий. Пока вот так:

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 11

Количество смен в опубликованных предложениях

Следующие параметры исключительно для понимания структуры предложений.

одна сменадве сменынет данных
624917263016

Monitor Pracy: количество вакансий в Польше 12

Заключение и прогноз

Ну что, с наступившим Новым годом вас, дорогие читатели. Прошедший год вряд ли можно назвать простым – рынок шарахало из стороны в сторону, но ожидания, честно говоря, были позитивными.

По итогу год продемонстрировал снижение по основным параметрам – почти на треть уменьшилось суммарное количество предложений и вакансий за два кризисных года.

Впереди однозначный рост января. Причем рост скорее всего достаточно бурный. Однако эта будет, можно сказать, механическое увеличение позиций – игроки, ранее закрывшие позиции, будут возвращаться на рынок. О каких-либо трендах можно будет рассуждать не раньше конца февраля, а то и весной.

Что касается рекомендаций на ближайший месяц, то:

  • Время для добровольной смены работы: насторожено.
  • Поиск работы, если этого не избежать: позитивно.
  • Общий прогноз на последующие месяцы: насторожено.

Архив отчетов

Скачать данные этого и предыдущих отчетов в формате PDF, можно по ссылкам:

Полезные материалы о трудоустройстве в Польше

Если вы ищете предложение о работе, тогда узнайте:

  1. Где искать работу в Польше?
  2. Какие есть сайты поиска работы?
  3. Где почитать об агенциях працы?

Если вы только планируете ехать в РП, и пока не знаете всего процесса трудоустройства, то после поиска работодателя, может использовать эту простую последовательность действий:

Консультант
Дмитрий Константинович
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Если вы гражданин Украины, то теперь для работы вам не надо получать разрешений. Посмотрите всю новую последовательность трудоустройства в данном материале.

При другом гражданстве выполните следующие шаги:

  1. Получите освядчение или зезволение.
  2. Оформите страховку для визы.
  3. Откройте визу.
  4. Соберите вещи (что надо брать).
  5. Забронируйте автобус или самолет (авиа-советы).
  6. Пересеките границу (не забывайте про особые условия из-за карантина).
  7. При необходимости, пройдите карантин.
  8. Подпишите договор – Umowa o prace или гражданско-правового-формата.
  9. Приступите к работе, не забывая о правах и обязанностях.

Если же вы уже в Польше, но текущий работодатель не устраивает, узнайте, как сменить работодателя.

4.7/5 - (84 голоса)

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  1. Назира

    Здравствуйте!Я из Кыргызстана,мы с мужем через агентство дали заявку на рабочую визу,я хотела спросить сейчас данное время можно ли получить рабочую визу в Польшу?

  2. Сергей

    Здравствуйте. Я из Беларуси. мне 53 года. Хочу переехать в Польшу для поиска работы и дальнейшей жизни. План такой: через агентство в Минске получить осведчанне на работу и по нему открыть трудовую визу на год, приехать в Польшу (Поморское воеводство) и здесь уже искать подходящую работу (средства на этот период есть). Найти работу, получить новое осведчанне и устроиться на работу, подать документы для получения карты временного побыту. Затем после трех лет податься на карту постоянного побыту. Параллельно учить польский язык. Есть ли какие-то ошибки в моем плане?

  3. Сергей

    Здравствуйте. Сейчас ищу работу в польше. На всех сайтах есть только вакансии и нет возможности разместить свое резюме. На каких сайтах это можно сделать, чтобы и у работодателя была возможность меня найти?

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Сергей, мы не мониторим каждый сайт на предмет его функциональности. Основные ресурсы Вы можете посмотреть здесь. Проверить на возможность размещения резюме Вам придется самому.

  4. Юлия

    Помогите найти рейтинг профессий в Польше

  5. VTIURINA MARYNA 18.12.1979

    Здравствуйте, меня зовут Марина.
    Мне отказали в рабочей визе,по первому пункту (нельзя въезжать только в Польшу.) Но на какой срок нечего не написали. Помогите пожалуйста это узнать. Я внесена в базу , может… Но на сколько мне нельзя въезжать на территорию Польши ? Вы мой последний шанс. Помощь мне пожалуйста.

    • Юлия Владимировна
      Подробнее о наших экспертах

      Марина, если есть запрет в одну страну Шенгена, он распространяется на все страны. Посмотрите эту статью. На будущее, пожалуйста, выбирайте для вопроса статью, соответствующую теме вопроса.

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