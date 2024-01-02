Краткая информация о нашем мониторинге

⚖️ Откуда берутся данные о вакансиях? Все сведения получены из Centralna Baza Ofert Pracy – специального реестра вакансий, собранного под эгидой профильного министерства из данных полученных как от прямых работодателей, так и от повятовых, и воеводских ужендов праци. ⚖️ Что за вакансии и предложения указаны в отчете? Используются данные только тех вакансий и предложений, местом работы по которых является Польша (в базе есть и предложения работы за рубежом для поляков). Количества указаны общие, без учета гражданства соискателя. Конечно, мы бы хотели показать только те, что предназначены для иностранцев, но пока, к сожалению, подобной аналитики не публикуется. Однако, учитывая, что увидеть тренды (рост или падение вакансий) важнее абсолютных цифр, эти сведения позволят составить объективную картину. ⚖️ Чем вакансия отличается от предложения? Предложение – это заявка от одного работодателя на поиск некоторого числа однотипных работников. Вакансии – полное число всех заявок. Например , один работодатель ищет 5 грузчиков на склад с одинаковыми графиками и зарплатами. Предложение будет одно, а вакансий пять. Основная аналитика отчета выстраивается по предложениям. ⚖️ Почему в отчете по типам договоров сумма процентов по умовам о праце и злецениям не равна 100%? Потому что есть еще и другие типы договоров. Их недостаточно, чтобы они представляли интерес для статистики, но в сумме они как раз и дают разницу между 100% и указанными параметрами. ⚖️ Почему в отчете есть зарплаты меньше, чем разрешается по закону? Потому что среди вакансий есть те, что предлагают частичную занятость, неполный рабочий день и т.д. Кстати, число вакансий с уровнем оплаты труда ниже минимального , кроме прочего, дает представление о количестве такие «неполноценных» предложений в общей массе. ⚖️ Почему общее количество вакансий больше, чем сумма вакансий с зарплатами? Потому что некоторые предложения, и их немало, размещены без указания зарплат. «Оплата по договоренности», «зарплата по результатам собеседования» - это все как раз из этой серии. Соответственно, они не попадают в отчет, но сами вакансии присутствуют, поэтому в одном месте указывается суммарное значение, а в другом только те, чья зарплата известна. ⚖️ Как часто обновляются данные? Еженедельно, но по некоторым параметрам есть и ежемесячные данные. В любом случае, точные даты указаны в таблицах и на инфографике. ⚖️ Что такое динамика потребности в иностранной рабочей силе (косвенные данные)? В аналитике используются сведения о типах договоров среди имеющихся предложений. Конечно, самые комфортные условия предлагают умовы о праце, но не секрет, что с иностранцами нередко заключают договора иного типа. Соответственно, чем больше таких контрактов, тем большая вероятность, что среди предложений растет число подходящих для иностранцев, и наоборот. Сведения вычислены, как общее число предложений минус количество умов о праце. Точных данных этот параметр не демонстрирует, он указывает только на динамику – больше / меньше.



Отчет по итогам 2023 года

«Слишком быстрое падение

можно принять за полет».

Мария Эбнер фон Эшенбах

Начался новый 2024 год, а значит пришло время не только для ожиданий развития рынка труда Польши, но и для традиционного подведения итогов года. Декабрь, на первый взгляд, интересным быть не может – все показатели стабильно снижаются из-за того, что работодатели закрывают невостребованные позиции, чтобы открыть свежие после праздников.

Так происходит ежегодно… но мы живем в необычное время, и рядовые правила работают не всегда. Поэтому и в декабре 2023 года есть свои неожиданности – как приятные, так и настораживающие – а при сравнении 2023 года с предыдущим, а тем более с 2021 годом, можно увидеть и массу тревожных симптомов… Падение это или полет? Давайте разбираться.

Общее количество вакансий и предложений

Декабрьские результаты очевидны – оба показателя (общее число вакансий и число предложений – объявлений с однотипными вакансиями) значительно упали. Из-за закрытия позиций в конце года число предложений снизилось сразу на 7,5 тысяч, а вакансий и вовсе на почти 21 тысячу.

Важны здесь не месячные, а годовые показатели. В декабре 2022 года они так же снижались на похожие значения (см. таблицу), но в абсолютных цифрах фиксируется настораживающее падение – вакансий в этом году осталось на 5% меньше, а предложений сразу на 11%, чем годом ранее.

В сухих цифрах это выглядит так:

Месяц, год Всего предложений Всего вакансий декабрь 22 12281 ↓7691 36058 ↓19519 январь 23 17670 ↑5383 50662 ↑14604 февраль 23 16269 ↓1401 46287 ↓4375 март 23 18852 ↑2556 49027 ↑2740 апрель 23 20891 ↑2066 52927 ↑3900 май 23 22236 ↑1345 62143 ↑9216 июнь 23 23677 ↑1441 67913 ↑5770 июль 23 23269 ↓408 59451 ↓8462 август 23 23118 ↓151 56473 ↑1778 сентябрь 23 19938 ↓3180 56537 ↓4756 октябрь 23 19518 ↓420 55490 ↓983 ноябрь 23 18550 ↓968 55085 ↓405 декабрь 23 10991 ↓7559 34226 ↓20859

Изменения по числу вакансий и предложений в месячном формате по последним сведениям указанного месяца:

При желании, наверное, можно заметить незначительный рост трендовых линий в годичном измерении, однако это настолько несерьезные изменения, что основываться на них нельзя.

Полугодовой график в этот раз без сюрпризов. Снижение наблюдалось и ранее, а при условии декабрьского провала, трендовые линии ожидаемо увеличили угол падения:

Число вакансий на одно предложение

Здесь снова очень интересно! «Линия трех» (граница, выше которой рынок выходит в однозначный позитив) однозначно пересечена вверх – число вакансий на одно предложение составило 3,11. «Трешка» взята впервые с января 2022 года.

В обычных условиях (в середине года) – это было бы шикарной новостью. В декабре, к сожалению, наоборот. Это значит, что крупный бизнес не стал закрывать многие позиции, оставив их на 2024 год и не собираясь улучшать условия сделанных предложений.

При том что эти предложения и в 2023 году особой популярностью не пользовались (иначе не перешли бы на следующий год), данный факт сигнализирует об отсутствии намерений у крупных игроков повышать качество вакансий (и в первую очередь предложенную зарплату).

Новые предложения и количество трудоустроенных

Наш любимый «крокодил» — график отношения числа новых предложений к числу трудоустроенных за месяц – обычно первым намекающий на будущие тенденции, в месячном измерении практически бесполезен. Да, челюсти (линии графика, означающие число новых предложений и количество закрытых позиций) распахнулись, но причиной этого, опять же, являются традиционные декабрьские действия.

Поэтому пока просто констатация:

Месяц, год Добавлено предложений за месяц Трудоустроено за месяц дек.22 8212 ↓4413 15903 ↑2757 янв.23 13720 ↑5508 8331 ↓7572 фев.22 11777 ↓1943 13178 ↑4847 мар.23 14495 ↑2718 11939 ↓1239 апр.23 14902 ↑407 12836 ↑897 май.23 16002 ↑1100 14657 ↑1821 июн.23 16409 ↑407 14968 ↑311 авг.23 15530 ↓153 15618 ↓410 сен.23 14814 ↓716 17994 ↑2313 окт.23 12952 ↓1862 13373 ↓4622 ноя.23 12238 ↓714 13206 ↓166 дек.23 7574 ↓5063 14734 ↑1528

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных

Теперь о важном. Накопленные данные позволяют подвести итоги года, сравнив параметры за 2021, 2022 и 2023 годы. Вот как выглядят эти значения:

Год Добавлено за год Трудоустроено за год 2021 232694 227950 2022 188819 ↓19% 191918 ↓16% 2023 165697 ↓12% 166987 ↓13%



Очевидно, что год от года мы наблюдаем снижение. В сравнении с 2021ым показатели 2023 года упали еще значительнее: по новым предложениям на 29%, по числу (условно) трудоустроенных – на 27%. Почти на треть! Новость, мягко говоря, не из приятных. Тенденция очевидна. Надежда на 2024 призрачна. Но все же она есть. Посмотрим.

Предложения по воеводствам

В этой категории изменения малоинформативны. Снижение наблюдается, но можно говорить о том, что оно произошло пропорционально долям регионов в общем рынке.

Воеводство Предложений Dolnośląskie 838 Kujawsko-pomorskie 600 Łódzkie 506 Lubelskie 446 Lubuskie 255 Małopolskie 834 Mazowieckie 822 Opolskie 403 Podkarpackie 631 Podlaskie 179 Pomorskie 1124 Śląskie 1842 Świętokrzyskie 415 Warmińsko-mazurskie 625 Wielkopolskie 923 Zachodniopomorskie 539 Итого 10991

Типы трудовых договоров в предложениях

Здесь все перевернулось с ног на голову, но снова вернулось к показателям, примерно соответствующим ноябрю и предшествующим месяцам. Из-за специфики декабря сделать каких-либо выводов не получится (кроме, разве что коэффициента потребности в иностранцах, но о нем мы поговорим отдельно), поэтому сухая статистика:

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Прочие 84,36% 13,6% 0,34% 1,74%

Потребность в иностранной рабочей силе

Снова мы оказались в условиях «красивой картинки» — график стремглав пересек линию тренда, наконец-то вырвавшись в рост. И снова – было бы это в середине года, стоило бы радоваться, но… это декабрь, а значит из оставшихся позиций многие как раз предназначены для иностранцев. Что, опять же, говорит о нежелании работодателей менять их условия. Качество вакансий с большой долей вероятности останется низким.

Распределение вакансий по заработным платам

Интересно, но при логичном снижении по всем категориям, позиция «от 4000 до 5000 злотых» даже выросла. Во-первых, это значит, что еще не все предложения с минимальной зарплатой перекочевали в эту категорию ранее, ждали последнего момента, а, во-вторых, что именно здесь и осталась та часть предложений с довольно низким качеством, которые работодатели не захотели закрывать.

Категории зарплат, злотые Предложений в категории до 1000 1710 ↓1001 1000-2000 182 ↓265 2000-3000 246 ↓39 3000-4000 2207 ↓5415 4000-5000 4504 ↑403 5000-10000 1999 ↓1187 от 10000 143 ↓55

Средняя заработная плата (официальные данные)

Пожалуй, вот где можно подзарядиться оптимизмом – в официальных данных. Средняя зарплата демонстрирует рост. Однако не стоит забывать и о том, что GUS (Главное управление статистики РП) публикует данные с некоторой задержкой – и это рост ноября.

Месяц Средняя зарплата по GUS, злотые Декабрь 23 7330 Январь 23 6884 Февраль 23 7066 Март 23 7508 Апрель 23 7124 Май 23 7182 Июнь 23 7335 Июль 23 7485 Август 23 7364 Сентябрь 23 7380 Октябрь 23 7545 Ноябрь 23 7670

Изменение реальной заработной платы

Здесь данные логичное следствие предыдущих, а также стабилизации уровня инфляции в ноябре (6,6%, так же как и в октябре). Не секрет, что номинальный рост средней зарплаты нивелируется инфляцией. Эти процессы непосредственно влияют на рынок труда.

Данный график демонстрирует соотношение изменений средней заработной платы к уровню инфляции (оба показателя год к году, то есть данные отчетного месяца к такому же, но годом ранее), что является наглядным показателем изменения реальных доходов (подробнее об этом мы говорили в материале о польских зарплатах).

Зеленая зона, как видно на графике, сохранилась, и это несомненно отличная новость. Очень интересно будет посмотреть на данные декабря, когда традиционно разгоняется инфляция, но и средняя зарплата значительно подрастает из-за годовых премий. Пока вот так:

Количество смен в опубликованных предложениях

Следующие параметры исключительно для понимания структуры предложений.

одна смена две смены нет данных 6249 1726 3016

Заключение и прогноз

Ну что, с наступившим Новым годом вас, дорогие читатели. Прошедший год вряд ли можно назвать простым – рынок шарахало из стороны в сторону, но ожидания, честно говоря, были позитивными.

По итогу год продемонстрировал снижение по основным параметрам – почти на треть уменьшилось суммарное количество предложений и вакансий за два кризисных года.

Впереди однозначный рост января. Причем рост скорее всего достаточно бурный. Однако эта будет, можно сказать, механическое увеличение позиций – игроки, ранее закрывшие позиции, будут возвращаться на рынок. О каких-либо трендах можно будет рассуждать не раньше конца февраля, а то и весной.

Что касается рекомендаций на ближайший месяц, то:

Время для добровольной смены работы: насторожено .

. Поиск работы, если этого не избежать: позитивно .

. Общий прогноз на последующие месяцы: насторожено .

Архив отчетов

Показать

Полезные материалы о трудоустройстве в Польше