Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Какие данные по безработице в Польше в 2024 году Самые свежие данные от Главного управления статистики Польши (GUS) – за декабрь 2023 года. Безработица составила 5,1%, что на 0,1% выше, чем показатель 6 предыдущих месяцев. В годовом измерении (с октября 2022 года) безработица снизилась на 0,1%.

Что такое безработица и кто попадает в статистику?

Безработица – это социальное явления, означающее, что некая группа людей, имеющих возможность и желание работать, в силу различных причин не могут трудоустроиться.

Именно «возможность и желание» играют здесь далеко не последнюю роль. Это означает, что в официальной статистике нет тех, кто не может работать по какой-либо причине, а также тех, кто и не собирается (не предпринимает для этого никаких действий). В польскую статистику попадают лица от 18 лет до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет – для мужчин).

Существуют различные виды безработицы, но мы не станем настолько углубляться в вопрос, а затронем только те сведения, которые в Польше считаются основными и официальными.

Несколько примеров для наглядности, кто включен в статистику:

Если человек в Польше зарабатывает достаточно для того, чтобы его супруга посвятила себя домашнему хозяйству, то такая жена не будет предпринимать мер для трудоустройства, а значит не попадет в статистику как безработная.

в статистику как безработная. Если бомж живет под мостом и его вполне устраивает побираться и питаться на помойках, т.е. он не пытается найти работу, он не попадет в статистику.

в статистику. Если человек потерял работу, не смог найти новую самостоятельно, зарегистрировался в центре занятости и рассматривает предлагаемые ему вакансии, он будет считаться официально безработным до момента нового трудоустройства.

Это довольно упрощенные варианты, и на деле может быть значительно больше различных вариаций. Прежде чем перейти к статистике и причинам, рассмотрим еще два важных нюанса.

Влияют ли иностранцы на бирже труда на общие показатели?

Иностранцы могут зарегистрироваться на польской бирже труда и рассчитывать на пособие по безработице. Но:

Во-первых, сделать это могут далеко не все. Существуют условия для такой регистрации (см. материал по ссылке выше). Во-вторых, иностранцы, потерявшие работу, не спешат обращаться на биржу, даже если имеют на это право. Они находят работу сами, либо покидают страну. В-третьих, подавляющее большинство иностранцев, регистрирующихся в центрах занятости, соглашаются на предложенные вакансии и их нахождение в статистике краткосрочно.

К сожалению, на данный момент нет официальной статистики по числу иностранцев в общем объеме безработных в Польше. Но, по мнению большинства экспертов, их количество находится ниже (по некоторым данным – значительно ниже) статистической погрешности. Таким образом можно условно считать, что все официальные безработные статистики GUS – граждане РП.

Поляки за границей

Еще один небольшой нюанс – как учитываются граждане РП, воспользовавшиеся свободным доступом к европейскому рынку труда и выехавшие на работу в другие страны? Здесь все просто – они не встают на биржу в Польше, а значит и не участвуют в статистике. Больше к этой категории граждан в данном материале мы возвращаться не будем.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Речь идет о внутрипольской статистике. Надо понимать, что существуют и параметры безработицы, определяемые Евростатом по странам и отдельным регионам. Там используются совершенно иные методики расчетов, по которым получаются и совсем непохожие данные (как правило, значительно ниже польских).

Уровень безработицы в Польше в 2022-2024 годах

По данным Главного управления статистики (GUS), уровень безработицы в декабре 2023 года составил 5,1%, что на 0,1% больше, чем данные шести предшествующих месяцев 2023 года (по 5,0% с июля по ноябрь). Год к году (к декабрю 2022 года) безработица снизилась на 0,1%.

Всего по 2022/24 годам цифры такие (по данным на 26.01.2024):

[ Показать данные за 2022 год ] Безработица в 2022 году: Январь 22 5,9% Февраль 22 5,9% Март 22 5,8% Апрель 22 5,6% Июнь 22 5,4% Июль 22 5,2% Август 22 5,2% Сентябрь 22 5,1% Октябрь 22 5,1% Ноябрь 22 5,1% Декабрь 22 5,2%

Безработица в 2023 году: Январь 23 5,5% Февраль 23 5,5% Март 23 5,4% Апрель 23 5,2% Май 23 5,1% Июнь 23 5,0% Июль 23 5,0% Август 23 5,0% Сентябрь 23 5,0% Октябрь 23 5,0% Ноябрь 23 5,0% Декабрь 23 5,1%

Безработица по воеводствам

Усредненные данные по стране не всегда дают представление о безработице в регионах Польши. По данным Центрального статистического управления (GUS), в I квартале 2023 года сохранялась значительная территориальная разница.

Самая высокая безработица была зафиксирована в регионах восточной Польши:

в Варминско-Мазурском воеводстве — 9,2%;

в Подкарпатье – 9,0%;

в Любельском веводстве – 8,2%;

в Свентокшиском – 8,0%.

Самый низкий уровень безработицы был в следующих воеводствах: Великопольское (3,1%), Силезское (3,9%), Мазовецкое (4,3%), Любушское (4,6%) и Нижнесилезское (4,7%).

В сравнении с четвертым кварталом 2022 года, на конец марта 2023 года рост числа безработных был зарегистрирован во всех воеводствах, причем наиболее значительный рост наблюдался в Великопольском воеводстве, где число зарегистрированных безработных увеличилось на 8%. Следующим было Поморское воеводство с ростом числа безработных на 7,5 процента.

Однако в годовом исчислении (по сравнению с мартом 2022 г.) количество безработных уменьшилось в 15 из 16 воеводств. Больше всего в Силезском воеводстве, где число безработных сократилось на 11,8%. Далее – Мазовецкое воеводство (уменьшение числа безработных на 8,5%), Подкарпатское воеводство (на 8,3%) и Лодзинское воеводство (на 7,9%).

Варминьско-Мазурское воеводство было одним из регионов, где было зафиксировано незначительное увеличение числа безработных (на 0,2%) по данным год к году.

Безработица по городам Польши

По данным за первое полугодие 2023 года, разброс данных по безработице в Польше очень велик. Рекордсменом стала Познань, где зафиксирован самый низкий уровень – 1%. При этом общее количество рабочих мест несильно, но сократилось. На конец июня официально искали работу в этом городе всего 137 иностранцев.

В других крупных городах показатели такие:

Варшава — 1,3% безработицы.

Вроцлав — 1,5%.

Катовице — 1,1%.

Гданьск — 2,4%.

Краков — 2,0%.

Лодзь — 4,5%.

Что касается антирекорда, то он зафиксирован в Шидловском повяте Мазовецкого воеводства – там безработица составила 24,3%. Не лучшим образом идут дела и в следующих поятах:

Radomski — 17,0%.

Niżański — 17,0%.

Braniewski — 17,1%.

Kolneński — 17,2%.

Kętrzyński — 17,2%.

Przysuski — 17,6%.

Leski — 17,8%.

Bartoszycki — 17,9%.

Brzozowski — 19,1%.

Выбирая для работы тот или иной польский город, стоит обращать внимание и на данный показатель.

Безработные по возрасту

По итогам I квартала 2023 года самую крупную категорию безработных (218,7 тысяч человек) составляли люди в возрасте 35-44 лет. В общем количестве зарегистрированных лиц, не имеющих трудоустройства, на эту возрастную группу приходится около четверти безработных (25,8%).

Безработные в возрасте до 24 лет составили 12,3% от общего числа. Возрастная группа 25-34 года составила 24,6%, 45-54 года — 20,4%, а старше 55 лет — 16,8%.

Безработные и уровень образования

Еще один интересный параметр – зависимость уровня безработицы от типа образования. Большую часть безработных в I квартале составили люди с относительно низким уровнем образования.

Двумя наиболее многочисленными группами среди безработных являются лица с начальным профессионально-техническим образованием и неполным средним, начальным и неполным начальным образованием (соответственно 24,9% и 26,7% от общей численности безработных, зарегистрированных на конец марта 2023 года).

22,1% имели свидетельство об окончании среднего и среднего профессионального училища, общее среднее образование — 12,2%, а высшее образование — 14,1%.

Безработица в ЕС вообще и Польше в частности по данным Евростата

Евростат применяет отличающуюся от внутрипольской систему учета безработицы. В частности, в расчет берутся все лица от 15 до 74 лет, не имеющих работы, но официально находящиеся в поиске трудоустройства в течение не менее четырех недель, предшествующих дате оценки, и готовых приступить к работе в течение 2х недель, если такая работа будет им предложена.

Из-за специфики расчета цифры безработицы по Евростату значительно отличаются от тех, что представляет польский GUS (Главное управление статистики). Однако именно европейские данные позволяют сравнить положения в разных странах ЕС.

Безработица в ЕС в апреле 2023 года

Уровень безработицы в ЕС в целом в апреле составил 6%. Польша и Чехия стали лидерами по низкому уровню безработицы. В обеих странах показатель находился на уровне 2,7%.

Общее число безработных в РП (по методике Евростата) составило 470000 человек против 466000 месяцем ранее. В Чехии насчитывалось 144000 безработных против 139000 в прошлом месяце.

Среди стран сообщества самый высокий уровень безработицы, выше 10%, был зафиксирован в двух странах:

в Испании более 2,99 миллиона безработных, что соответствует 12,7%;

в Греции показатель несколько ниже — 11,2%, что соответствует 528000 безработных.

Напомним, что по данным польского GUS, в том же апреле 2023 года безработица составила 5,2%.

Безработица среди молодежи

Отдельно рассчитываются показатели безработицы среди молодежи. Здесь, как и в общем рейтинге, самый высокий уровень безработицы был в Испании (28,4%) и Греции (27,4%).

Легче всего, по мнению Евростата, работу находят молодые немцы. В Германии уровень безработицы среди людей моложе 25 лет составлял 6,1%.

В Польше этот параметр находится на уровне 10,3%.

Причины безработицы в Польше

Статистика демонстрирует сложившееся положение с безработицей в Польше, но не менее интересны и причины, по которым образовалась ситуация, когда число безработных поляков сопоставимо с количеством иностранцев в Польше.

Это важно не просто для анализа, но и для прогноза. Существует ли угроза, что ситуация изменится и поляки согласятся занять рабочие места, на которых сегодня трудятся иностранцы?

Уровень заработной платы

Эта причина всегда приходит на ум первой. Действительно, не секрет, что иностранцы соглашаются работать за меньшую заработную плату, чем граждане РП. Это часто дает повод местным обвинять приезжих в нечестной конкуренции на рынке труда, в снижении уровня оплаты, в «воровстве рабочих мест».

Вопрос в том, насколько такие обвинения объективны. Зарплата не может быть установлена ниже минимальных параметров, закрепленных законодательно. Согласиться на оплату меньше этих уровней могут только нелегалы. Они конечно присутствуют в Польше, но это незначительная величина в общей массе заробитчан (в указанных 900 тысячах иностранцев в РП указаны только пребывающие легально).

Более того, огромное число граждан Польши трудится за зарплату если и не минимальную, то несильно отличающуюся от нее. То есть вакансии с небольшими заработками, при наличии других условий, неплохо занимаются самими поляками, и если остаются места для иностранцев, то связано это вовсе не с размером зарплаты.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Уровень оплаты труда несомненно имеет значение, однако это не единственная и, вероятно, даже не главная из причин создавшейся ситуации.

Правовой вопрос и исполнительность иностранцев

Еще один распространенный миф – работодатели предпочитают заробитчан, т.к. они бесправные и их можно заставлять работать сверх всяких нормативов и правил. Что греха таить, недобросовестных работодателей много, и неопытные иностранцы нередко оказываются в лапах таких «пауков». Но:

Во-первых, опыт быстро появляется, и обмануть чаще одного раза иностранца вряд ли удастся, по крайней мере, если это неглупый человек. При повторном трудоустройстве заробитчанин обязательно учтет ошибки прошлого. Во-вторых, потребность в иностранцах действительно высока, и работодатели нередко конкурируют друг с другом, улучшая условия труда. В-третьих, в условиях свободной информации многие иностранцы прекрасно знают свои права, а «Польский консультант» всячески помогает им в этом.

Наличие нарушения прав иностранцев в Польше признать необходимо, но влияние этих обстоятельств на общую картину безработицы, явно преувеличено.

Причины, по которым работодатели нередко предпочитают иностранцев – в исполнительности последних. Часто производственный процесс на предприятиях требует нестандартного (прежде всего по рабочему времени) подхода. Просьба остаться на сверхурочную работу значительно чаще выполняется иностранцами, для большинства из которых дополнительный заработок представляет интерес. В свою очередь, те работники, чьи интересы в Польше распространяются шире, чем просто получение дохода, не всегда «легки на подъем», и далеко не всегда соглашаются оперативно изменить свои планы. Это вполне естественно для «местных» и «приезжих». Так происходит во всех странах, где массово используется иностранная рабочая сила.

Низкая мобильность граждан

Эта причина не столь очевидна на первый взгляд, хотя, по многим оценкам, является одной из основных. По вышеприведенной статистике видно, что безработица очень сильно различается по регионам и повятам. Если обстоятельства в одной местности сложились так, что рабочих мест нет, всегда есть другие населенные пункты, где много вакансий.

Иностранец, оставшийся без работы, легко переедет в другой регион ради трудоустройства. Поляк – нет. И причина здесь довольно прозаическая. В Польше, как и во многих других странах, граждане предпочитают иметь жилье в собственности, а не арендовать его. Это и снижает мобильность.

Согласитесь, одно дело переехать из одной съемной квартиры в другую, и совсем иное – оставить свое жилье, чтобы снять в другом городе. Особенно, если за недвижимость еще платится ипотека.

Отсутствие квалификации и опыта

Этот параметр, признаться, немного удивил. По данным ассоциации польских работодателей Lewiatan Confederation, около 300 000 безработных поляков (почти треть от всех!) ничего не умеют. У них нет ни образования, ни какого-либо опыта. Немногие работодатели предпочитают трудоустраивать таких персонажей, неся затраты на их обучение.

У иностранцев проблема противоположная – многие из них работают в Польше ниже своей квалификации. Разумеется, работодатели предпочитают последних.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Однако не стоит обольщаться, что наличие образования является пропуском к непременному трудоустройству. По статистике, наибольшая безработица (14% — 15%) среди молодежи в возрасте выпускников вуза. Значение имеет не только диплом, прежде всего востребован опыт.

Достаточность пособия

Пособие по безработице в Польше не самое большое, но все же позволяющее существовать. На момент публикации оно составляло в базовом варианте 1240 злотых за первые три месяца и 974 злотых далее.

Желающие жить на такую сумму находятся среди поляков. По статистике, более половины из зарегистрированных безработных (54,6%) стоит на бирже более 12 месяцев за последние 2 года. Сложно сказать, сколько из них и не пытаются трудоустроиться, а у кого это действительно обстоятельства, но причину нельзя не учитывать.

Существует ли угроза для иностранцев, желающих работать в Польше?

Всегда настораживает наличие равных взаимоисключающих цифр: безработные поляки и иностранные работники. Насколько велика вероятность, что ситуация вдруг переменится и граждане РП массово бросятся отнимать рабочие места у иностранцев?

По нашим оценкам, называть такую вероятность нулевой не стоит. Однако ситуация возможна исключительно в условиях глобального кризиса не регионального, а европейского или мирового масштаба. Без этого потребность в иностранных работниках будет только возрастать.

Достаточно взглянуть на описанные причины безработицы. Что из них может поменяться в обычных условиях? Может исчезнет пресловутая низкая мобильность? Или треть безработных бросится учиться и получать опыт? Вопросы риторические.

К тому же есть простая логическая конструкция. Граждане Польши могут работать в других странах ЕС, чем огромное их число и пользуется. Почему же так не поступил безработный миллион? Уже второй десяток лет они могли бы трудиться в Германии, Нидерландах и т.д., но они предпочитают сидеть на… месте, а значит их все устраивает. С чего бы они массово передумали?

Так что вероятность изменения ситуации не в пользу иностранцев конечно есть, но она очень и очень мала.