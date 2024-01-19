Чим знаменитий Сопот?

Насамперед Сопот вирізняє унікальне географічне положення. З одного боку він оточений ландшафтним парком Trójmiejski Park Krajobrazowy, а з іншого – піщаними пляжами Гданської затоки (Zatok a Gdańska). Суворий приморський клімат пом’якшується терасним розташуванням курорту між лісистим Гданським плато та морським узбережжям, роблячи перебування в цьому місці комфортним для багатьох відвідувачів.

Не менш цікавою є і біографія цього міста, адже в літописі Сопота було чимало цікавих сторінок, пов’язаних з перебуванням у складі Польщі, Пруссії, Вільного міста Данцига, Третього рейху і потім знову Польщі.

Історія Сопота як курорту бере початок у XVI столітті, коли багаті гданські городяни почали будувати тут свої літні резиденції.

Лікувальні традиції Сопота сягають початку XIX століття, коли було засновано місто. Саме в цей період сюди переїхав лікар Ян Єжи Хаффнер, який у 1823 році відкрив перші професійні купальні. Лікарі того часу гідно оцінили оздоровчі властивості морського вітру, що забезпечував організм необхідним йодом, а також сприятливий вплив навколишніх лісів.

Права міста Сопот отримав в 1901 імператорським указом, а з 1902 мав власний герб, затверджений Вільгельмом II – останнім німецьким імператором і королем Пруссії.

Сьогодні курорт дивує мальовничими прибутковими будинками та садами у стилі модерн, а також унікальним приморським характером.

Статус оздоровниці Сопот має з 1999 року. З того часу в місті діє забір мінеральних вод, що випливають із глибини 800 м. Це хлоридно-натрієві, йодисті та бромисті води.

У Сопоті можна скористатися послугами 5 санаторно-курортних установ. Терапевтичний профіль курорту включає: ортопедію, ревматологію, кардіологію, ангіологію, ларингологію, лікування ожиріння та остеопорозу.

Загалом Сопот вважається престижним курортом Польщі: тут запросто можна зустріти польських зірок та політиків.

Що можна побачити в Сопоті?

Хоч Сопот і не може похвалитися статусом найбільшого міста Труймяста (Trójmiasto – міська агломерація на півночі Польщі, що складається з Гданська, Сопота та Гдині), це аж ніяк не означає, що тут нема чого дивитися та відвідувати.

Які культурні пам’ятки варто відвідати?

«Мончак», або Вулиця Героїв Монте Кассіно

Вулиця Героїв Монте-Кассіно (ul. Bohaterów Monte Cassino) – представницька вулиця Сопота і знаменита на всю Польщу набережна, що веде від алеї Незалежності (al. Niepodległości) до площі Здройової (pl. Zdrojowego) прямо до пристані.

У далекому XVII столітті це була ґрунтова дорога, яка пов’язувала село Цоппіт та рибальські поселення на узбережжі. Після відкриття Сопота як курорту розпочалася активна розбудова міста.

Сьогодні цю пішохідну зону повністю закрито для автомобільного руху. По обидва боки розташовані мальовничі прибуткові будинки XIX-XX століть, галереї, паби та кафе.

У високий сезон, нарівні з Королівською дорогою в Гданську і площею Костюшка в Гдині, це багатолюдне місце в Тримісті. У цей час Мончак перетворюється на барвисту 600-метрову річку туристів.

Відвідати центральну вулицю варто не лише вдень, а й увечері, адже тут увесь час вирує життя. Це одне з найхарактерніших місць Сопота, серце міста та головне місце зустрічей.

Кривий будиночок

Одним із найцікавіших прикладів сміливої сучасної архітектури. Будівлю було спроектовано архітекторами Шотиньським та Заліським, натхненими малюнками Яна Марчина. Санцера та Пера Дальберга, а також проектами Антоніо Гауді.

На об’єкті, зданому в експлуатацію в 2004 році, працювали аж сім архітекторів. З моменту свого створення Кривий будиночок став одним із найбільш фотографованих об’єктів курорту. Дивлячись на цю споруду, складається враження, що казковий будиночок ніби піднявся на гребені хвилі або трохи розтанув на «курортному» сонечку.

Krzywy Domek поєднує в собі казковий образ із комерційною метою та є одним із символів міста.

Тут розташовані кафе, клуби, школа танців, медичні кабінети та клініки, книгарня, магазини та офіси. Крім компаній, що надають послуги всім охочим, тут працюють і більш спеціалізовані фірми, відомі на фінансових чи медіаринках. Більше того, тут проходить безліч цікавих культурних заходів, які привертають увагу як мешканців Труймяста, так і численних туристів.

Свого часу Krzywy Domek зайняв перше місце в популярному списку 50 найдивніших будівель світу, який опублікував сайт Village of Joy. Об’єкт також увійшов до рейтингу «казкових місць» за версією ВВС.

Адреса ul. Bohaterów Monte Cassino 53

Лісова опера

Opera Leśna – критий амфітеатр, оточений зеленню, який, на думку експертів, є однією з найвидатніших за акустикою споруд Європи. Перед п’ятитисячною аудиторією слухачів тут виступали такі знаменитості, як Джеймс Браун, Шарль Азнавур, Вітні Х’юстон, Енні Леннокс, сер Елтон Джон, а також Лайонел Річі, Брайан Адамс, Стінг і Simply Red.

Лісова опера є резиденцією Польської камерної філармонії Сопота (Filharmonia Kameralna Sopot) – струнного оркестру, який виступає у найважливіших концертних залах Європи.

Адреса ul. Stanisława Moniuszki 12 Графік роботи Пн-Нд: 10:00 – 15:00 Ціна квитка Вересень-квітень: безкоштовно Травень-серпень: Звичайний – 12 злотих

Пільговий – 8 злотих

Сімейний 2+1 – 23 злотих

Сімейний 2+2 – 28 злотих

Сімейний 2+3 – 33 злотих

Міський музей

Для тих, хто хоче ближче познайомитися з історією міста та краю, цікаво буде відвідати Muzeum Sopotu. Колекції Сопотського музею налічують близько 10 000 історичних експонатів та витворів мистецтва.

Він розташований у приміщенні вілли Клаасцена (willi Ernsta Claaszena) 1904 побудови. Представницькі приміщення на першому поверсі разом із старими меблями відтворені за архівними фотографіями початку ХХ століття. Нині вони відкриті для публіки як постійна виставка історичних буржуазних інтер’єрів.

Важливою частиною колекції є історичні предмети (фотографії, листівки, документи), тісно пов’язані з Сопотом, які часто дарують мешканці міста.

Щорічно музей представляє тимчасові виставки, присвячені різним аспектам історії Сопота.

Адреса ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 8 Графік роботи Травень-вересень: 10:00 – 18:00 Жовтень-квітень: 10:00 – 16:00 Ціна квитка Звичайний – 15 злотих

Пільговий – 7 злотих

Власники Karta Sopocka – 3 злотих

Пільговий для дітей, учнів, студентів – 1 злотий Діти до 7 років, співробітники музеїв, внесених до державного реєстру,члени міжнародної ради музеїв або міжнародної ради зі збереження пам’яток,власники карти поляка – безкоштовно Онлайн квитки Перейти

Маяк (латарня)

Перебуваючи в Сопоті, варто відвідати знаменитий маяк (Latarnia Morska) з дуже незвичайною історією.

Цікаво, що маяк насправді є димарем. Бальнеологічному закладу, заснованому в Сопоті на початку ХХ століття (1903 р.), була потрібна котельня. Тому проектувальники об’єкта вирішили спорудити для неї «незвичайний» димар таким чином, щоб він не спотворив квітучий район.

Звідси теперішній вигляд маяка, що нагадує вежу, на вершині якої розташований привабливий оглядовий майданчик. Лише в самому центрі об’єкту знаходиться колишній димар (сьогодні він відводить дим з газової котельні, побудованої неподалік ревматологічної лікарні – (Szpital Reumatologicznу).

Завдяки встановленому освітленню об’єкт із самого початку служив ще й морським навігаційним знаком. Повноцінний статус маяка вежа отримала у 1977 році, коли після модернізації та заміни оптичних та світлових приладів її промінь став досягати дальності понад 17 морських миль (31,4 км). Сьогодні дальність світла складає всього 7 морських миль, тому тепер це маяк тільки за назвою і традиціями.

Адреса Plac Zdrojowy 3 Графік роботи Січень – лютий: 11:00 – 16:00 Березень – квітень: 10:00 – 18:00 Травень: 10:00 – 19:00 Червень: 09:00 – 20:00 Липень – серпень: 09:00 – 21:00 Вересень: 10:00 – 19:00 Жовтень – грудень: 10:00 – 16:00 Ціна квитка Звичайний – 10 злотих Пільговий – 8 злотих Квиток для групи від 15 осіб – 6 злотих/ос. Онлайн квитки Купівля доступна лише у касі

Курортна площа

Прогулюючись містом у бік моря, ви потрапите на напівкруглу Курортну площу (Skwer Kuracyjny). Це своєрідне наземне продовження сопотського дерев’яного пірсу, яке закінчується модерновим Курортним СПА-комплексом Dom Zdrojowy зі старовинною ротондою та бюветом з лікувальною водою – Solanka sopocka з джерела Zdroj św. Wojciecha. Влітку у сквері влаштовують фестивалі та свята.

Гранд готель

Розкішний Гранд готель у Сопоті (Sofitel Grand Sopot) справляє на відвідувачів величезне враження. Він був побудований в стилі модерн та необарокко в 1924–1927 роках за астрономічну на ті часи суму в 20 млн данцингських гульденів (майже 266 млн злотих) і призначався в основному для гостей казино Spielklub Zoppot.

Силует монументальної будівлі, що стоїть прямо поряд з пляжем, відбиває багату та цікаву історію одного з найелегантніших готелів Польщі. Він прийняв сотні найвидатніших діячів світу культури, політики та науки. Серед тих, чиї візити згадуються найчастіше, були: Шарль Азнавур, Марлен Дітріх, Шарль де Голль, Грета Гарбо та Ян Кепура.

Адреса ul. Powstańców Warszawy 12/14

Садиба Сераковських

Садиба XVIII століття, що була колись літньою резиденцією сім’ї Сераковських (Dworek Sierakowskich), є однією з найстаріших будівель Сопота. В даний час тут знаходиться Художня галерея та штаб-квартира Товариства друзів Сопота (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu).

Садибний будинок пропонує мешканцям міста та гостям безліч культурних, освітніх та мистецьких заходів. Протягом багатьох років Товариство запрошує людей на виставки та вернісажі, циклічні концерти класичної музики, музичні вечори по четвергах (Czwartkowe Wieczory Muzyczne), театр за столом (Teatr przy Stole), літературні зустрічі, вечори поезії та музики, фестивалі та інші.

Вхід на ці заходи безкоштовний.

Адреса ul. Józefa Czyżewskiego 12 Графік роботи Пн-Нд: 12:00-18:00

Іспанська садиба

Походження назви Dwór Hiszpanski нам невідомо. Воно може бути пов’язане з підписанням Олівського миру в 1660 році і участю в розгляді представника короля Іспанії, який, можливо, проживав саме в цьому будинку.

Першим відомим власником маєтку був Якуб Клеєфельдт, син гданського бургомістра, який отримав маєток в управління у 1594 році.

У XVII столітті Іспанська садиба неодноразово змінювала власників, а 1734 року, під час війни, зовсім згоріла. У 1820-х роках будівля була переобладнана під поштове відділення. Потім був прибудований фахверковий перший поверх, а від будівлі XVII століття збереглися лише підвал із циліндричним склепінням та зовнішні стіни першого поверху. 1876 року садиба була перетворена на школу для хлопчиків, а 1903 року — на житловий будинок.

Наприкінці 1970-х років будинок перебував у катастрофічному технічному стані. Призначене для знесення, воно вціліло завдяки втручанню проф. Я. Станкевича. Далі у 1979-1981 садибу було відреставровано та відремонтовано у 2006 році. В останні роки тут розташовувався ресторан.

Адреса Aleja Niepodległości 781

Фонтан Яся Рибака

Після перших демократичних виборів до місцевих органів влади у 1990 році шукали привабливий символ, який був би для Сопота таким самим, як Нептун для Гданська.

У оголошеному конкурсі перемогла концепція фонтану Яся Рибака, запропонована відомим сопотським архітектором Брюноном Вандтці. Створений скульптором Станіславом Швеховичем, він був спочатку відкритий 5 квітня 1998 на площі Пші ячул Сопоту (plac Przyjaciół Sopotu).

Фонтан вінчала скульптура висотою 240 см, що зображує юнака, що в одній руці несе сітку, а другою тримає кошик з рибою. Фонтан створений на честь рибалок, демонструючи нерозривність морського промислу із життям місцевих жителів, значна частина яких раніше займалася цим промислом.

Фігура являється на третину більшою копією ніж 100-річна скульптура неоренесансу німецького скульптора Юліуса Франца.

Цікаво, що ще одним її екземпляром можна було помилуватися в одному із садів за адресою вул. Дворцова (ul. Dworcowa).

Ясь «зійшов з постаменту» у 2010 році через реконструкцію площі, щоб повернутися через 4 роки на новому місці в більш камерній версії фонтану – у сквері між вул. Героїв Монте-Кассіно та Казімежа Пуласкего (ul. Bohaterów Monte Casino та ul. Generała Kazimierza Pułaskiego).

Адреса ul.Generała Kazimierza Pułaskiego 19

Які пляжі та пірси надають найкращі морські види?

Пляж у Сопоті – одна з головних визначних пам’яток. У літній сезон це місце відпочинку городян та туристів. Поруч розташовані численні ресторани, кафе та розважальні зони для дітей, місця для любителів водних видів спорту. У курортні місяці пляжі Сопота охороняються.

Де можна купити в Сопоті? Огляд пляжів

Любителям пляжного відпочинку безперечно сподобається відпочивати в Сопоті.

Довжина пляжу становить близько 4,5 км і розташований вздовж південного кордону Гданської затоки, тому є одним із найчарівніших у Польщі. Пляж у Сопоті відомий своїм яскравим, світлим та дрібним піском.

Найпопулярніша частина розташована прямо біля знаменитого дерев’яного пірсу (Molo), про який ми детальніше розповімо далі. Відпочиваючі поблизу можуть помилуватися спорудою з піщаного берега.

Якщо пройти трохи далі, можна знайти тихіші місця, оточені зеленню. При цьому пляж Сопот розташований недалеко від центру. Невелика територія курорту дозволяє легко дістатися до нього практично з будь-якої точки міста.

Сопот відрізняється великою інфраструктурою поряд із пляжем. За кілька хвилин ви дістанетеся до ресторанів, барів, кондитерських, кафе-морожених та інших точок громадського харчування. Люди, які відпочивають на пляжі, можуть скористатися прокатом шезлонгів та водного спорядження, а також атракціонами для дітей.

Пляжний сезон розпочинається у другій половині травня та триває до середини вересня. Температура води у морі влітку комфортна і становить десь +19.

Взимку біля причалу працює ковзанка.

Муніципальний центр спорту та відпочинку в Сопоті (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie) повідомляє, що відповідно до Плану місцевого територіального розвитку пляж у Сопоті поділений на зони:

північні пляжі – від входу №1 до 10;

пляжі у центрі – від входу №11 до 25;

південні пляжі – від входу № 26 до кордону з Гданськом.

Вхід на пляж у Сопоті безкоштовний, а ось за паркування авто доведеться заплатити.

Консультант Ярослав Стецюн найдовший дерев’яний пірс у Європі (понад 511 метрі) і справжній символ морського міста. Це об’єкт must-see для всіх туристів, які вирішили відвідати польську перлину біля моря. Говорячи про Сопот, не можна не згадати про всесвітньо відомий Моло (Molo) –(понад 511 метрі) і справжній символ морського міста. Це об’єкт must-see для всіх туристів, які вирішили відвідати польську перлину біля моря. Спорудження, якому понад 100 років, із характерними білими поручнями простягається майже на півкілометра у води Гданської затоки.

Перший пірс Сопота заввишки 31,5 метра був побудований в 1827 доктором Єжи Хаффнер, який організував в місті курорт і купальні. У наступні десятиліття об’єкт модернізували. До кінця XIX століття пристань збільшила свої розміри до 150 метрів, а 1910 року досягла довжини 315 метрів. Спочатку цей об’єкт служив у першу чергу приморською пристанню, але відколи Сопот набув репутації здравниці, до нього почали ставитися скоріше як до променаду.

У міжвоєнний період Моло також був пристанню для великих пасажирських суден, які зупинялися на певній відстані. Є в історії пірсу й авіаційний епізод – тут знаходився тимчасовий аеропорт для гідролітаків. 1948 року причал планували зовсім знести. Владі тоді не подобалася будівля, яка символізувала пережиток буржуазії і до того ж була дорогою в обслуговуванні.

Рішення про будівництво пристані (Marina Sopot) біля причалу в Сопоті було прийнято у 2005 році, проте воно розпочалося лише 11 березня 2010 року. Офіційне відкриття об’єкту відбулось 6 липня 2011 року.

На сьогоднішній день пірс складається з двох елементів. Дерев’яна, прогулянкова частина включає головний пірс довжиною 511,5 м, бічні палуби і нижні палуби, що забезпечують швартування пасажирських суден і яхт.

Наземна частина – Курортний сквер (Skwer Kuracyjny) площею 20 м2.

Моло неодноразово привертав увагу кінематографістів. Тому дерев’яний пірс Сопота можна побачити майже у 20 фільмах та серіалах, переважно польських, у тому числі: «Podróż za один uśmiech», «Ari a dla atlety», «07 zgłoś się», «Sztos», «Tylko mnie kochaj».

Прогулянки пірсом особливо рекомендуються для підтримки здоров’я незалежно від сезону, адже концентрація йоду в кінці пірсу вдвічі вища, ніж на прилеглій 4,5-кілометровій смузі пляжів.

Вхід до Моло платний. Актуальні ціни на квитки:

Вид квитка Вартість Звичайний 10 zł Діти віком до 3 років безкоштовно Пільговий: діти віком 3-16 років

люди з обмеженими можливостями до 26 років

власники Karta Sopocka 5 zł Опікун особи з обмеженими можливостями 5 zł Особи старші 70 років 8 zł Сімейний 2+1 21 zł Сімейний 2+2 22 zł Сімейний 2+3 23 zł

Рибальська пристань та музей рибальства

У чарівній Рибальській пристані (Przystań Rybacka), крім кіосків зі свіжою і копченою рибою, є ще й невеликий музей риболовлі (Rybackie Mini Muzeum). Його заснував досвідчений морський рибалка Єжи Піонтек. У його колекції багато цікавих експонатів, докладну історію яких розповість пан Єжи. Вхід до музею безкоштовний.

Рибальські човни, що стоять на пляжі, – одна з найпоширеніших визначних пам’яток Сопота.

Адреса Пляж у гирлі Карликівського струмка (Potok Karlikowski)

Куди сходити аматорам спорту?

Сопот – це не тільки чудові піщані пляжі, але й чудове місце для прогулянок та активного відпочинку, адже місто має добре розвинену спортивну інфраструктуру.

Аквапарк Сопота

Аквапарк Сопота (Aquapark Sopot) – одне з найвідоміших місць розваг для всієї родини в Труймясті. Пропоновані тут водні атракціони створені для відвідувачів будь-якого віку. Основна частина парку складається з басейнів різного розміру, з’єднаних проточними каналами та містками, а також є безліч гірок.

Тут ви зможете не тільки активно відпочивати цілий рік, а й комплексно доглядати своє тіло. Крім чудового аквапарку з різноманітними водними розвагами, тут є «Світ саун та спа» (Świat Saun i Spa) та соляна кімната.

Ресторан з чудовим меню, де гості комплексу беруть участь у культурно-розважальних заходах, є чудовим доповненням до аквапарку Сопот. У ресторані є зона відпочинку на вулиці та тераса з прямим виходом на пляж.

Актуальні ціни на квитки в Аквапарк:

Тип квитка Вартість 1 година 3 години Безліміт Басейн Звичайний 55 zł 100 zł 135 zł Пільговий, сімейний (ціна за особу) 45 zł 85 zł 115 zł Продовження перебування (за хвилину) 1 zł 1 zł – Басейн та сауни Звичайний 89 zł 149 zł 199 zł Продовження перебування (за хвилину) 1 zł 1 zł – Сауни та СПА Звичайний 69 zł 109 zł 139 zł Продовження перебування (за хвилину) 1 zł 1 zł –

Інформація про аквапарк Сопота:

Адреса ul. Zamkowa Góra 5 Графік роботи Аквапарк: Пн-Пт: 10:00 – 22:00 Сб-Нд: 09:00 – 22:00 Гірка «Dzika Rzeka»: Пн-Пт: 12:00 – 22:00 Сб-Нд: 10:00 – 22:00 Зона саун «Świat Saun»: Пн-Пт: 12:00 – 22:00 Сб-Нд: 11:00 – 22:00 СПА: Пн-Нд: 12:00–21:00 Онлайн квитки Перейти

Іподром Сопот

Сопот, безперечно, зацікавить любителів верхової їзди. Адже тут знаходиться величезний іподром (Hipodrom Sopot), площею 40 га.

Перші перегони тут було організовано ще 1870-х роках. На той час німецька кавалерія тренувала тут своїх коней. У 1898 році були збудовані нинішні будівлі іподрому, завдяки чому об’єкт став привабливим для відвідувачів і зацікавив публіку, що шукає емоцій, з усієї Європи.

Іподром – місце проведення міжнародних кінних змагань та база відпочинку для мешканців та гостей міста.

Відмінна бігова доріжка та мальовниче місце розташування – близькість лісистих морських пагорбів та Гданської затоки – роблять його одним із провідних спортивних об’єктів такого типу. А трибуни розташовані таким чином, що це єдиний у світі кінний комплекс з видом на море.

На Сопотському іподромі є кілька шкіл верхової їзди, а також постійно проводяться міжнародні офіційні змагання з конкуру CSIO*5, перегони та багато інших заходів, не лише кінних: концерти, фестивалі тощо.

Крім того, на іподромі є номери в Hipodrom Sopot, виконані у тематичному стилі.

Адреса ul. Polna 1

Лісовий стадіон

Stadion Leśny – повнорозмірний легкоатлетичний стадіон, місце тренувань нинішніх та майбутніх олімпійців. Завдяки своєму розташуванню у Ландшафтному парку Труймяста він вважається одним із найкрасивіших легкоатлетичних стадіонів Європи.

Лісовий стадіон у Сопоті існує з 1920-х років і фактично розповідає історію спорту в Померані на рубежі століть. Найвищі місця на трибунах комплексу майже зливаються з соснами та буками, що оточують його. Сказати, що стадіон Сопота гармонійно вписується у ландшафт парку Труймяста, значить нічого не сказати.

Адреса ul. Generała Józefa Wybickiego 48

Тенісні корти

З 1897 року, коли в Сопоті було відкрито перший тенісний корт, можна активно проводити вільний час. Наразі у розпорядженні любителів тенісу 28 громадських кортів, у тому числі 7 критих.

Роликові та велосипедні маршрути

У модернізованому Північному парку (Park Północny) любителі активного дозвілля можуть використовувати окремі велосипедні, пішохідні та роликові доріжки.

Більш того, Сопот завдяки унікальному рельєфу місцевості чудово підходить як для велосипедного відпочинку за комфортними приморськими маршрутами, так і для гірських перегонів по краю моренного плато. Густа мережа велодоріжок робить Сопот безпечним та сприятливим для велосипедистів містом.

Лиса гора

Łysa Góra – цей бугельний витяг довжиною майже 300 метрів (110 м над рівнем моря – перепад рівня 39 м), розташований на околиці ландшафтного парку Труймяста. З цього місця можна милуватися морем під час катання на лижах.

До послуг гостей два гірськолижні схили, санна траса, окреме місце для лижної школи, професійні інструктори, добре укомплектований пункт прокату та обслуговування спорядження. Для любителів сноуборду є також сноупарк.

Адреса ul. Zbigniewa Herberta 9 Графік роботи Пн-Нд: 09:00 – 21:00

Які фестивалі та свята проводяться?

Влітку Сопот перетворюється на центр багатьох музичних фестивалів та творчих подій.

Історія Міжнародного фестивалю пісні в Сопоті, сьогодні відомого як фестиваль Top of the Top Sopot бере свій початок ще в 1960-х роках, коли польська влада вирішила організувати захід для популяризації культури, музики та мистецтва. Метою цієї ініціативи було показати різноманітність польської музики та надати майданчик молодим талантам із Польщі та з-за кордону.

Ініціатором Міжнародного фестивалю пісні у Сопоті став сам Владислав Шпільман, видатний польський піаніст та композитор, чия історія виживання під час Голокосту була описана у книзі «Піаніст» та екранізована у фільмі Романа Поланскі з однойменною назвою.

З 1964 року фестиваль і досі проходить на сцені Лісової опери. Переможці конкурсу отримують нагороду Bursztynowy Słowik.

Міжнародний хоровий фестиваль Mundus Cantat Sopot щорічно проходить у Сопоті у травні. Перший захід відбувся у 2005 році. Фестиваль збирає артистів з усього світу, які представляють різноманітні музичні стилі.

Мета конкурсу – розпочати діалог із країнами Європи та світу. Фестиваль Mundus Cantat – один із найбільших заходів такого роду в Польщі, в якому беруть участь дитячі, молодіжні та дорослі хори з усього світу та де міжнародне журі присуджує призи у таких музичних категоріях: духовна, світська, госпел, джаз та спірічуелс.

Міжнародний музичний фестиваль Sopot Classic було засновано у 2011 році художнім керівником Польського камерного філармонічного оркестру Сопота Войцехом Райським та місцевою владою Сопота. Щороку Sopot Classic приймає видатних польських та зарубіжних артистів, чиї інтерпретації найпрекрасніших музичних творів, від бароко до XXI століття, наповнюють концертну програму події.

Sopot Jazz Festival – один із найстаріших джазових фестивалів у Польщі. Керівним принципом цього дійства є висока якість музики, її автентичність і оригінальність.

Під час підготовки заходу організатори приділяють особливу увагу амбітній програмі, представляючи фестивальній публіці найцікавіших артистів з усього світу, як популярних виконавців, так і тих, для кого вихід на сцену Сопотського фестивалю є ковтком свіжого повітря. Захід покликаний позитивно вплинути на сучасний імідж джазу як світової музики, що динамічно розвивається, сприяти контактам і взаємному міжкультурному розумінню.

Нині куратором фестивалю є піаніст Марчін Василевський.

Як дістатися до Сопоту?

Для подорожі до Сопота найзручніше скористатися послугами залізничного транспорту.

Ми зібрали основну інформацію про варіанти логістики з низки міст Польщі, яка стане в нагоді при плануванні поїздки.

Поїзди ~Ціна квитка Варшава Перший прямий поїзд відправляється о 01:15 з Варшавського вокзалу. Останній поїзд до Сопіта вирушає о 22:07. Найшвидший поїзд EIP без пересадок. Поїздка займає 2 години 44 хвилини. 71-169 zł Вроцлав Перший поїзд Інтерсіті з пересадкою до Познані вирушає о 02:55 з вокзалу Вроцлава. Останній поїзд вирушає о 23:57. Найшвидший прямий поїзд IC. Він доїжджає до Сопоту за 4 години 54 хвилини. 80-111 zł Гданськ Поїзди з Гданська до Сопоту їздять часто з різним інтервалом. Перший поїзд виїжджає о 00:04 із вокзалу Гданська. Останній поїзд відправляється до Сопоту о 23:33. Найшвидший поїзд PR доїжджає до Сопот за 11 хвилин. 4,00-5,50 zł Гдиня Поїзди з Гдині до Сопоту їздять часто з різним інтервалом. Перший виїжджає о 00:08. Останній вирушає до Сопоту о 23:38. Найшвидші поїзди TLK та IC доїжджають до Сопоту за 8 хвилин. 4,00-5,50 zł Лодзь Потяги Лодзь-Сопот в основному їдуть з пересадкою. Перший з пересадкою у Варшаві вирушає о 03:58. Останній поїзд до Сопоту відправляється о 22:45. Найшвидший поїзд IC з пересадкою у Варшаві на EIP доїжджає за 4 години 9 хвилин. 75-204,50 zł Краків Перший прямий поїзд відправляється о 00:10. Останній відправляється о 21:50. Найшвидший поїзд EIP відправляється о 06:03 і доїжджає до Сопоту за 5 годин 8 хвилин. 88-225 zł Познань Перший прямий поїзд відправляється о 01:59. Останній поїзд до Сопоту відправляється о 19:38. Найшвидший поїзд IC доїжджає за 3 години. 39,05-121 zł

Розміщення та інфраструктура

Далі розповімо де жити і недорого, але смачно, перекусити.

Де винайняти житло?

Житло в Сопоті можна знайти на будь-який смак і гаманець, починаючи від фешенебельних 5-зіркових готелів і до бюджетних апартаментів і хостелів.

Найпопулярніші за версією booking.com готелі в діапазоні від 3 до 5 зірок у місті:

Серед квартир та апартаментів, доступних для гостей Сопота, на думку користувачів booking. com, на увагу заслуговують такі:

Де недорого поїсти?

Коли ми думаємо про бюджетний варіант перекусу, на думку зазвичай приходять найпопулярніші ресторани швидкого харчування – McDonald’s та KFC. На карті Сопота ви знайдете чимало прийнятних за ціною місць, де в меню входять різні види кухні – італійської, азіатської, польської чи вегетаріанської.

Нижче наведено список гастрономічних локацій, де можна смачно поїсти, при цьому заощадити час та гроші.

Bunny Handroll Sopot – незвичайне місце, де можна купити хендрол, тобто нерозрізані суші-роли. З тунцем, креветками, овочами або, можливо, з куркою у темпурі. Тут ви обов’язково знайдете для себе ідеальний варіант перекусу.

Адреса ul. Grunwaldzka 22 Графік роботи Пн-Чт: 12:00 – 21:00 Пт-Нд: 12:00 – 22:00

Green Way Food For Life Sopot – міжнародна мережа веганських та вегетаріанських барів та ресторанів, представлена у Сопоті. Бренд засновує свою кухню на сезонних овочах та фруктах та змінює меню залежно від пори року. Це ідеальне місце для людей, які цінують здорову їжу.

Адреса ul. Bohaterów Monte Cassino 47 Графік роботи Пн-Пт: 11:00 – 21:00 Сб: 10:00 – 21:00 Нд: 10:00 – 20:00

Andiamo a Roma – припаде до смаку цінителям італійської кухні. Тут можна поласувати смачною піцою, пастою або салатом, а також випити ароматну каву з апетитним італійським десертом. Заклад розташований прямо біля вокзалу Сопота, а керують ним пан Девід з Італії та його дружина пані Домініка.

Адреса ul. Kościuszki 12 Графік роботи Пн-Нд: 11:00 – 21:00

Bistro Bar Festival – виручить, якщо ви хочете швидко, дешево та смачно перекусити. У закладі подають переважно страви місцевої польської кухні. Крім того, доступні комплексні обіди за привабливою ціною. Можете бути впевнені, що заощадите тут час завдяки швидкому шведському столу, де на вас чекають смачні та свіжі страви.

Адреса ul. Bohaterów Monte Cassino 2 Графік роботи Пн-Нд: 11:00 – 18:00

Bistro da Matti – ще одне чудове місце з італійською кухнею. Відвідувачі цього закладу можуть замовити: п’ядіно, кальцоне та піцу як цілком, так і шматочками. У меню є веганські та безглютенові страви.

Адреса ul. Bohaterów Monte Cassino 15 Графік роботи Пн -Вт: закрито Ср- Пт: 14:00 – 21:00 Сб: 13:00 – 22:30 Нд: 13:00 – 20:00

Loveat – ідеальний варіант для тих, у кого мало часу, але хочеться з’їсти щось корисне. Як запевняють власники, продукція готується щодня із свіжих інгредієнтів з терміном придатності один день. У меню представлений широкий вибір сендвічів на основі різних сортів хліба, салатів, свіжих соків, коктейлів, мюслі, є супи, пироги, м’ясні та вегетаріанські тарталетки.

Адреса Aleja Niepodległości 771 Графік роботи Пн-Пт: 07:00 – 17:00 Сб-Нд: закрито

Kuchnia Wietnamska Sopot – невеликий мінімалістичний сімейний ресторан, наповнений чудовими смаками азіатської кухні. Крім великого меню тут щотижня додаються дві нові страви. Тут також пропонуються замовлення на винос та ланч-бокси з самовивозом на місці. Тут ви можете замовити, серед іншого, млинці з начинкою, пельмені Хакао з креветками та смаженою локшиною у багатьох варіантах.

Адреса Aleja Niepodległości 755 Графік роботи Пн-Пт: 10:00 – 21:00 Сб-Нд: 11:00 – 21:00

Patelnią i Wałkiem – бар самообслуговування, розташований у 100-річному багатоквартирному будинку у стилі модерн у Сопоті. Цей заклад сподобається любителям домашніх та недорогих вечерь. Приємним бонусом є те, що покласти на тарілку можна стільки, скільки заманеться. Крім того, є можливість купити консервацію у банках, наприклад, мариновані огірки та лісові гриби.

Адреса ul. Grunwaldzka 18 Графік роботи Пн: 12:00 – 20:00 Вт-Нд: 11:00 – 20:00

Pekin Bar – чудовий вибір для любителів китайської кухні. Меню закладу включає хрусткі креветки в клярі, курка каррі і соєва локшина з овочами. Популярна серед відвідувачів і яловичина з овочами та ароматними грибами мун у соусі, яловичина в устричному соусі та свинина по-сичуаньськи.

Адреса Aleja Niepodległości 792 Графік роботи Пн-Нд: 11:00 – 21:00

Туристичні поради та рекомендації

Туристи – це невід’ємна частина життя курортного Сопота, а також рушійна сила місцевої економіки. Проте висока популярність міста має зворотний бік медалі. Тому місцева влада Труймяста звертає увагу мандрівників на кілька важливих аспектів, які варто враховувати під час відпочинку.

Досить неприємною проблемою у високий туристичний сезон, особливо на пляжі, є велика кількість сміття. Тому влада закликає місцевих мешканців та приїжджих до порядку для комфортного та безпечного відпочинку біля моря.

Крім того, для гостей організовують інформаційні кампанії, які заохочують користування громадським транспортом, нагадують людям про необхідність поважати пам’ятники та природу, закликають бути культурними, носити відповідний одяг, задовольняти свої фізіологічні потреби у туалетах та вживати алкоголь лише у відведених для цього місцях.

Крім того, відпочиваючих просять дотримуватися режиму тиші у нічний час, щоб не створювати дискомфорт городянам.

Коли найкраще відвідувати Сопот?

Сопот приваблює туристів незалежно від сезону. Проте особливо популярне це місце для відпочинку навесні та влітку. При цьому ви не знемагатимете від спеки під палючим сонцем, а зможете провести вікенд або довшу відпустку в комфортних умовах.

Влітку тут на вас чекають піщані пляжі, Балтійське море та різні морські пам’ятки. Ця пора року також дозволяє сповна використовувати багаті рекреаційні можливості курорту завдяки наявності зелених парків, SPA-центрів для відпочинку та розслаблення, а також різних варіантів активного дозвілля. Пам’ятки Сопота – це також чудова пропозиція для відвідування сім’ям з дітьми різного віку. Аквапарк, музеї, басейни із солоною водою, сотні затишних барів та кафе дозволяють насолоджуватися чарівністю морського міста незалежно від погоди.

На думку фахівців, у зимові місяці концентрація йоду найвища. Тому поїздка до Сопоту взимку та прогулянки пляжем – це хороша можливість не тільки покращити фізичну форму, а й самопочуття.

Влітку в місті багатолюдно, а взимку туристів значно менше, через що відпочинок у цю пору року більш камерний. Взимку до Сопоту приїжджають за здоров’ям, йодом, що міститься в морському бризі, а також чистим повітрям. Зимовий Сопот ідеально підійде для піших прогулянок, скандинавської ходьби, катання на лижах та ковзанах. У цей час готелі міста радують мандрівників спеціальними пропозиціями. Вибрати є з чого навіть найвибагливішим гостям: від затишних гестхаусів до висококласних СПА-готелів. Додатковим бонусом є те, що ціни в зимовий сезон значно нижчі за основний.

Підсумуємо. Для одних Сопот – це курорт №1 у Польщі, а також престижне місце відпочинку зі своєю неповторною ексклюзивною атмосферою. Для інших – надмірно розрекламоване і дороге місто, яке вже давно втратило свою колишню славу та шик.

Хтось захоплюється красою Балтійського моря, піщаними пляжами в оточенні лісів та особливою архітектурою приморського міста, а також насолоджується вечірками та нічним життям. Когось дратують юрби туристів у високий сезон і не вистачає екзотичних розваг у маленькому містечку.

Сопот, звісно, не ідеальне місце для відпочинку, адже таких просто немає. Однак провести відпустку в цьому знаковому і розкішному місці однозначно варто, щоб перейнятися його неповторним морським духом та особливим шармом.