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Парк розваг Energylandia розташований у місті Затор у Малопольському воєводстві. Він ідеально розташований між Краковом і Катовіце – приблизно 50 км від центру кожного з цих міст і 20 км від Освенціма. Доступ до цього величезного парку розваг дуже зручний, тому що неподалік проходить автомагістраль А4.

Адреса парку Енерджіландія Zator, aleja 3 Maja 2 Сайт energylandia.pl

Як потрапити до парку Енерджіландія?

Дістатися парку можна кількома способами. Для зручності відвідувачів парку курсує спеціальний автобус (Autokar Energylandii) із Кракова, Катовіце та Освенціма.

Місто Адреса місця відправлення Вартість квитка (в обидві сторони) Краків Автовокзал (ul. Bosacka 18) 45 zł Катовіце Автовокзал (ul. Sądowa, 5) 49 zł Освенцім Заправка BP (ul. Konarskiego, біля Lidl) 30 zł

Автобуси курсують згідно з графіком роботи Енерджиландії. А купити квитки онлайн можна на сайті bus.energylandia.pl.

Також можна скористатися залізничним повідомленням. Однак, щоб дістатися самого парку від вокзалу Кракова, Катовіце, Освенціма доведеться додатково скористатися автобусом.

Щоб вибрати час і забронювати квитки зі згаданих міст до Енерджіландії, потрібно перейти на сайт Малопольської залізниці.

Найзручніший варіант подорожі – на автомобілі. Як ми вже згадували вище, найближча до парку траса А4.

Маршрут із Катовіце:

Виїжджайте на DK79. Далі по A4/E40 у напрямку Dąb (Jaworzno). Скористайтеся з’їздом Jeleń та поїдьте з A4/E40. Продовжуйте рухатися по Dąb. По Jaworznicka, Oświęcimska і DW933 у напрямку Fabryczna/DK44 у місті Oświęcim. Їдьте DK44 у напрямку Energylandia в місті Przeciszów. Продовжуйте рух по Energylandia до місця призначення в Затор.

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Маршрут із Кракова:

Виїжджайте на III obwodnica/Opolska/DK7/DK79 Продовжуйте рух DK7/DK79. Їдьте від A4 у напрямку Rudno. Скористайтеся з’їздом у напрямку krzeszowic/Alwernia та поїдьте з A4 Grojecka, Bolesława Prusa, DW780 і DW781 рухайтеся до місця призначення в Zator.

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Проживання та паркування

Якщо ви хочете випробувати всі розваги в Energylandia, одноденне перебування може виявитися занадто коротким. Тоді варто задуматися про те, щоб залишитися тут із ночівлею. Благо портал Енерджіландії пропонує відмінну добірку апартаментів, номерів у готелі та мотелі, місць у кемпінгу та глеппінгу, котеджів, пансіонатів, хостелів на будь-який смак та гаманець. Варіанти для розміщення можна відфільтрувати як за типом житла, так і на відстані до парку розваг.

Також можна скористатися послугами booking.com та підібрати найбільш оптимальний варіант проживання у місті Затор.

Топ-10 пропозицій для ночівлі від згаданого сервісу виглядає так:

Якщо ви запитуєте себе, чи буде у вас місце, де залишити машину під час відпочинку в парку розваг, то можете взагалі не турбуватися про це. Паркування, розташоване безпосередньо біля Енерджіландії, величезне, тому місця там, напевно, вистачить усім відвідувачам.

Плата за стоянку легкового автомобіля протягом дня становить 20 злотих. Величезна кількість людей контролює організацію автомобілів на стоянці, спрямовуючи рух транспорту та вказуючи вільні місця для паркування. Це неймовірна зручність.

Також можна орендувати місце для цілодобового паркування власного кемпера, при цьому доступ до води, електрики та туалетів включено у вартість. Ціна за всі послуги всього 99 злотих.

Коли відкривається Енерджіландія у 2024 році?

Графік роботи парку Енерджіландія у 2024 році залежить від сезону.

Період Час роботи 06 квітня – 21 червня Квітень: Пн-Вт*: 10:00 – 18:00

Пт-Нд: 10:00 – 18:00 Травень, червень: Пн-Нд: 10:00 – 18:00 22 червня – 01 вересня 10:00 – 20:00 13 липня, 10 серпня (літні суботи Magic Night) 10:00 – 23:00 02 вересня – 30 вересня 10:00 – 18:00 У жовтні Чт-Нд: 10:00 – 18:00 26 жовтня Хелловінська ніч 10:00 – 22:00

*залежно від конкретного тижня

Детальна інформація про години роботи парку доступна на сайті.

За даними сайту Енерджіландії у 2024 році очікуються такі основні заходи:

Дата Подія 6 квітня Відкриття сезону 2024 27 квітня Велике відкриття нової зони Sweet Valley. Територія займе 4 гектари і міститиме цілих 10 атракціонів. Серед них дві сімейні американські гірки: Choco Chip Creek та Honey Harbour. 1-2 червня Захід Kinder Party, який подарує вихідні, сповнені радості, веселощів та незабутніх пригод, для людей різних поколінь. 13 липня, 10 серпня Суботні заходи Magic Night в Енерджіландії – це цілих 13 годин безперервних веселощів на всіх атракціонах в 7 розважальних зонах Енерджіландії. На відвідувачів чекають мільйони вогнів, музика, радісний шум на пляжній вечірці у спекотних ритмах літа. Діджеї своїми запальними сетами змусять вас танцювати, басейни з водою, що підігрівається, перетворяться на танцпол, а нічна атмосфера, доповнена світлом і ритмами, підкорить ваші серця. Нічне підсвічування американських гірок, атракціонів, шоу та атмосфера, створене артистами парку та аніматорами, подарують незабутні враження. 14 липня 10-річчя створення Енерджіландії планують відсвяткувати масштабною вечіркою. З нагоди ювілею парк розваг готує своїм гостям багато цікавих сюрпризів та унікальних атракціонів. 16 серпня Coaster Day – День американських гірок в Energylandia, який принесе гостям парку море позитивних емоцій та адреналіну. Це ідеальна можливість покататися на улюбленому поїзді або спробувати якусь зовсім нову пригоду. 09-27 жовтня У жовтні Енерджіландія запрошує своїх відвідувачів розважитись з неймовірно крутими монстрами під час Halloween Time. Організатори подбають про видовищне оформлення парку, де проходитимуть нові шоу, а для найсміливіших підготують спеціально відведену зону Strefa Grozy, де будуть Domy Strachów та низка інших сюрпризів. 26 жовтня Halloween Night у компанії колоритних особистостей – відьом, зомбі, вампірів, чорних котів та інших персонажів Хелловіна. Дорослі та діти зможуть весело провести час у справді «жахливій» атмосфері парку, яка цієї ночі буде зовсім іншою. На вас чекають стилізовані аніматори, захоплюючі декорації, а також кілька унікальних шоу та видовищ. Крім того, відвідувачі парку зможуть побувати в 4 Будинках Жахів (Dom Strachów): Monster House, Psychoterria, Obsessive House та Scary Loft. Також на території парку будуть організовані тематичні ігри, конкурси, анімації та безліч сюрпризів.

Скільки коштує квиток до Енерджіландії? Ціни

У 2024 році, за даними сайту Енерджіландії, ціни на квитки будуть наступні:

Вид квитка Весна 06.04.2024 – 21.06.2024 Літо 22.06.2024 – 01.09.2024 Осінь 02.09.2024 – 27.10.2024 Пільговий (відвідувачі зростом до 140 см; у віці 65+) 129 zł 149 zł 129 zł Звичайний 179 zł 199 zł 179 zł 2х денний пільговий 229 zł 269 zł 229 zł 2х денний звичайний 319 zł 359 zł 319 zł Діти до 3 років 1 zł 1 zł 1 zł Особи з інвалідністю (до 12 років) 109 zł 129 zł 109 zł Особи з інвалідністю (старше 12 років) 129 zł 149 zł 129 zł Вагітні жінки (при пред’явленні карти вагітності) 129 zł 149 zł 129 zł На День народження (до 18-річчя включно) 1 zł 1 zł 1 zł Цілорічний (пільговий) 599 zł Цілорічний (звичайний) 799 zł

У вартість квитка входять усі атракціони без обмежень: американські гірки, каруселі, кінотеатри, шоу, Місто Драконів, Зона Казок, Зона Сімейна, Зона Екстріму, Аквалантис та Аквапарк.

Квиток на весь день без обмежень за часом та кількістю відвідувань.

Хто може отримати знижку?

Як ми бачимо з даних таблиці, низка категорій гостей парку розваг мають право на знижку при купівлі квитка та можуть потрапити до Енерджиландії практично безкоштовно. Зокрема квиток для дитини до 3 років можна придбати за 1 злотий на підставі документа, що підтверджує вік (посвідчення особи або свідоцтво про народження).

Крім того, всі особи до 18 років заплатять символічну плату у розмірі 1 злотого за вхідний квиток до парку у день свого народження. Потрібно пред’явити документ, що підтверджує особу та факт народження іменинника (посвідчення особи або свідоцтво про народження, а для дітей старше 7 років – учнівський квиток).

Цілорічний квиток дійсний з моменту покупки протягом усього року. Власник квитка на місці (прямо у парку) фотографується та отримує свій квиток. Цілорічний пільговий квиток доступний людині, ріст якої на день покупки становить менше 140 см.

Квиток зі знижкою для особи з особливими потребами можна придбати за умови пред’явлення оригіналу посвідчення особи, яка підтверджує інвалідність. У разі сумнівів від людини вимагатимуть пред’явити ще один документ із фотографією, що підтверджує особу.

Для опікуна інваліда також надається знижка, але лише у разі відвідування парку групою інвалідів (при попередньому бронюванні групи понад 15 осіб).

Крім того, у парку діє програма лояльності для власників Карти Дужої Родини, яка дає право на знижку 5%. Варто згадати, що одна Karta Dużej Rodziny дійсна для одного квитка.

Знижка поширюється на купівлю одноденних та дводенних квитків, але не передбачає пільги на цілорічні, групові та пільгові квитки.

Де купити квиток до парку Енерджіландія?

Придбати квитки можна в касі парку розваг. Однак для вашої зручності рекомендуємо використовувати систему онлайн-продажів Енерджіландії, доступну на сайті.

Квитки в парк також можна придбати у дистриб’юторів, готелів та туристичних агенцій. Деякі контакти доступні за адресою.

Які атракціони є в Енерджіландії?

Відвідувачі парку можуть вибирати з кількох тематичних зон, яких щороку стає дедалі більше.

Байколандія (Bajkolandia) – країна дитячих бажань, потрапляючи в яку, діти несподівано опиняються у світі своєї мрії та знайомляться з персонажами улюблених казок.

Діти переносяться у світ улюблених мультфільмів та фільмів і, подібно до героїв найкрасивіших пригод, можуть стати водіями, пілотами, пожежниками, принцесами, гномами чи неслухняними тваринами.

Каруселі, міні-гірки, автомобілі та літаки створюють різноманітну зону для найменших, при цьому всі вони надзвичайно безпечні. Крім того, тут є зручності та околиці, де сім’ї з немовлятами знайдуть тихі та чисті місця для догляду за дітьми.

Сімейна зона (Strefa Familijna) – атракціони для всієї родини, але деякі з них мають обмеження щодо зросту мінімум 140 см.

У цьому секторі є кілька американських гірок, тому тут ви можете випробувати на собі адреналін та емоції, але в розумних межах. Хоча, як кажуть деякі гості, деякі атракціони можуть справді здивувати. Ви можете провести час з сім’єю на рафтингу, мальовничій залізниці чи гонках на трасі Formuła Autodrom.

Екстрім-зона (Strefa Ekstremalna) – це феноменальна розвага для всіх, хто хоче зіткнутися віч-на-віч зі страхом, і в той же час, що забезпечує максимум адреналіну, величезну дозу радості та веселощів на найвищій швидкості.

Цей сектор користується великою популярністю завдяки своїй абсолютній неперевершеності серед визначних пам’яток такого типу. У пропозиції цієї зони є кілька по-справжньому екстремальних пристроїв, таких як найшвидші та найбільші американські гірки, величезний маятник Aztec Swing або потужний 40-метровий ракетний прискорювач Space Booster, швидкість якого сягає 100 км/год.

З 2018 року в цій зоні беззастережно домінують Hyperion — найвищий і найшвидший у Європі у своїй категорії та Water Coaster Speed — світовий рекордсмен серед водних американських гірок.

Родзинки атракціону Hyperion включають такі параметри:

падіння з висоти понад 80 метрів;

швидкість 142 км/год;

нахил 85 градусів при падінні;

тунель після першого падіння та багато іншого.

У свою чергу, Water Coaster Speed – це атракціон, який захоплює, перш за все, величезною висотою (понад 60 метрів) та швидкістю, що досягається при феноменальному падінні – 110 км/год.

Аквапарк (Water Park) – зона, відкрита влітку 2016 року, яка імітує тропічний острів з безліччю атракціонів, цікавих куточків та різноманітністю водних ігор. Цей сектор включає аквапарк (Water Park), тропічні розваги (Tropical Fun), екзотичний острів (Exotic Island) і бамбукова затока 2022 року (Bamboo Bay).

У зоні Аквапарку ви зможете позасмагати або відпочити в тіні парасольки, а також вільно відпочити разом із гостями під наглядом рятувальників. Це гарне місце, яке відрізняється прозорістю води та безліччю привабливих сюрпризів з погляду тематики та оригінальних рішень, пов’язаних з естетикою екзотичних островів.

Абсолютний хіт сезону 2018 – величезна зона водних розваг Tropical Fun. Це розвага на 14 гірках, адаптованих для будь-яких вікових груп та різного ступеня складності. Є екстремальні, такі як RMF Maxxx Kamikadze – відома як гірка з люком, а також схильні до сімейного відпочинку.

Зона Tropical Fun – найбільший відкритий аквапарк у Польщі, а така гірка, як Exotic Fun, – єдина у своєму роді у всій країні. У розпорядженні гостей цілих 150 одномісних і двомісних понтонів та величезний пляж із шезлонгами для відпочинку та релаксації.

У свою чергу Exotic Island – це величезний водний майданчик, на території аквапарку. Вона включає великий комплекс з 5 водними гірками і численними водними атракціонами – водометами, млиновими колесами. Екзотичні папуги, мавпи та інші мешканці тропічних джунглів із фігурками пальм – головна тема цього раю для дітей та дорослих.

Водна зона функціонує переважно влітку, за сприятливої погоди, коли температура повітря досягає не нижче 20 градусів тепла.

Bamboo Bay пропонує відвідувачам 16 захоплюючих водних з’їздів. Химерні гірки Ruba, Tiriki, Plum або Oasis – королеви цієї зони.

Місто Драконів (Smoczy Gród) – дивовижне місце, схоже на ті, що описані у «Володарі кілець» або загадковому «Відьмаку». Вулиці у стилі середньовічної готики, старовинна архітектура, руїни замків, все з дерева та каменю. Це незвичайне фантастичне місце, прикрашене смолоскипами та іншими вишуканими прикрасами.

Головною пам’яткою Smoczy Gród є найвищі у світі дерев’яні гірки Zadra, швидкість яких сягає 121 км/год. Канатна дорога піднімається на висоту 63 метри, довжина її траси – 1316 м, а перший спуск може захоплювати дух, оскільки її нахил складає 90 градусів.

Найменші гості парку зможуть насолодитися вражаючими американськими гірками Frida зі спеціальним магазином та мальовничою залізницею Dragon Adventure, яка доставить нас до чарівної країни драконів.

Ласунам напевно сподобається відвідування кафе, де подають найсмачніше морозиво.

Атракціон Dragon Town – це подорож до середньовічного світу магії та драконів. Колесо Чудес (Wonder Wheel) – це незвичайний пристрій з 30 гондолами, з якого відкривається захоплюючий вид на весь парк. Тут можна чудово відпочити від активних розваг і насолодитися чудовими видами.

Аквалантіс (Aqualantis) – зона, у якій можна присвятити час дослідженню підводного світу.

З цим місцем пов’язана легенда про те, що давним-давно у дуже далекій країні серед океану був острів. Його мешканці були в ідеальному симбіозі з природою та водою, що дала їм життя. Люди існували у гармонії з великим повелителем морів Абіссом. Проте з плином століть вони почали відходити від своїх початкових традицій та їхні дії стали жадібними. Підводний правитель вирішив затопити землі та поглинути всі багатства, накопичені століттями. Саме Аквалантіс відкриває перед відвідувачами цей унікальний підводний світ.

Атракціон Abyssus – головна визначна пам’ятка цього сектору. Він був спроектований у стилі насосної станції, саме на тому місці, де колись, за легендою, стояв храм могутнього повелителя морів Абісса. Невеликі човни використовуються для пошуку частин міста, які ще затоплені. Однак, коли ви сідаєте на такий корабель, могутній король океану, не вагаючись, виявляє своє невдоволення і посилає величезну ударну хвилю на відважних дослідників, намагаючись відправити і їх у глибини вируючого океану.

Крім цього, для гостей Енерджіландії доступні 28 інтерактивних ігор та занять, 9 розважальних сцен з сучасним 7D-кінотеатром та планетарієм, а також близько дюжини спеціалізованих магазинів для всіх, хто любить гаджети та сувеніри.

Скільки гірок в Енерджіландії?

На сьогоднішній день на території парку розваг гості можуть відвідати 123 атракціони і в тому числі насолодитися спусками з 18 американських гірок. Деякі гарантують справді сильну дозу адреналіну.

Крім того, тут є цілих 5 басейнів різної глибини, пляжі, 5000 шезлонгів та цілих 36 дивовижних спусків, що є найбільшою кількістю атракціонів такого типу в аквапарках Польщі.

Консультант Ярослав Стецюн За словами представників Енерджіландії, після відкриття нової зони Sweet Valley для дітей з’явиться 10 нових атракціонів, у тому числі дві американські гірки. Коли запрацює цей сектор, згідно з амбітними заявами власників об’єкту, Енерджиландія з її 20 американськими гірками стане парком номер 1 у світі.

Карта парку Енерджіландія

Для зручності читачів нижче розміщуємо детальну карту парку Енерджіландія.

Підсумуємо. Поїздка в парк розваг Energylandia безумовно стане моментом, що запам’ятається в житті, причому не тільки для дітей, але і для дорослих. А вже любителі адреналіну, гострих відчуттів та дивовижних пригод і зовсім не захочуть звідси їхати. Це місце напевно must have для відвідування у Польщі. Перевірено мільйонами туристів, які вже побували тут та високо оцінили відпочинок в Енерджіландії.