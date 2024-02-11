Парк развлечений Энерджиландия – настоящий Диснейленд в Польше

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Парк развлечений Energylandia расположен в городе Затор в Малопольском воеводстве. Он идеально расположен между Краковом и Катовице – примерно в 50 км от центра каждого из этих городов и в 20 км от Освенцима. Доступ к этому огромному парку развлечений очень удобный, так как неподалеку проходит автомагистраль А4.

Адрес парка Энерджиландия Zator, aleja 3 Maja 2 Сайт energylandia.pl

Как попасть в парк Энерджиландия?

Добраться до парка можно несколькими способами. Для удобства посетителей парка курсирует специальный автобус (Autokar Energylandii) из Кракова, Катовице и Освенцима.

Город Адрес места отправки Стоимость билета (в обе стороны) Краков Автовокзал (ul. Bosacka 18) 45 zł Катовице Автовокзал (ul. Sądowa, 5) 49 zł Освенцим Заправка BP (ul. Konarskiego, возле Lidl) 30 zł

Автобусы курсируют согласно графику работы Энерджиландии. А купить билеты онлайн можно на сайте bus.energylandia.pl.

Также можно воспользоваться ж/д сообщением. Однако, чтобы добраться до самого парка от вокзала Кракова, Катовице, Освенцима придется дополнительно воспользоваться автобусом.

Чтобы выбрать время и забронировать билеты из упомянутых выше городов до Энерджиландии, нужно перейти на сайт Малопольской железной дороги.

Самый удобный вариант путешествия – на автомобиле. Как мы уже упоминали выше, ближайшая к парку трасса А4.

Маршрут из Катовице:

Виезжайте на DK79. Далее по A4/E40 в направлении Dąb (Jaworzno). Воспользуйтесь съездом Jeleń и съездите с A4/E40. Продолжайте двигаться по Dąb. По Jaworznicka, Oświęcimska и DW933 в направлении Fabryczna/DK44 в городе Oświęcim. Езжайте по DK44 в направлении Energylandia в городе Przeciszów. Продолжайте движение по Energylandia до места назначения в Затор

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Маршрут из Кракова:

Выезжайте на III obwodnica/Opolska/DK7/DK79 Продолжайте движение по DK7/DK79. Езжайте от A4 в направлении Rudno. Воспользуйтесь съездом в направлении krzeszowic/Alwernia и съездите с A4 По Grojecka, Bolesława Prusa, DW780 и DW781 двигайтесь к месту назначения в Zator.

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Проживание и парковка

Если вы хотите опробовать все развлечения, доступные в Energylandia, однодневное пребывание может оказаться слишком коротким. Тогда стоит задуматься о том, чтобы остаться здесь с ночевкой. Благо портал Энерджиландии предлагает отличную подборку апартаментов, номеров в отеле и мотеле, мест в кемпинге и глемпинге, котеджей, пансионатов, хостелов на любой вкус и кошелек. Варианты для размещения можно отфильтровать как по типу жилья, так и по расстоянию до парка развлечений.

Также можно воспользоваться услугами booking.com и подобрать наиболее оптимальный вариант проживания в городе Затор.

Топ-10 предложений для ночлега от упомянутого сервиса выглядит так:

Если вы задаетесь вопросом, будет ли у вас место, где оставить машину во время отдыха в парке развлечений, то можете вообще не беспокоиться об этом. Парковка, расположенная непосредственно возле Энерджиландии, огромна, поэтому места там наверняка хватит всем посетителям.

Плата за стоянку легкового автомобиля в течение всего дня составляет 20 злотых. Огромное количество людей контролирует организацию автомобилей на стоянке, направляя движение транспорта и указывая свободные парковочные места. Это невероятное удобство.

Также можно арендовать место для круглосуточной парковки собственного кемпера, при этом доступ к воде, электричеству и туалетам включен в стоимость. Цена за все услуги всего 99 злотых.

Когда открывается Энерджиландия в 2024?

График работы парка Энерджиландия в 2024 году зависит от сезона.

Период Время работы 06 апреля – 21 июня Апрель: Пн-Вт*: 10:00-18:00

Пт-Вс: 10:00-18:00 Май, июнь: 10:00-18:00 22 июня – 01 сентября 10:00-20:00 13 июля, 10 августа (летние субботы Magic Night) 10:00-23:00 02 сентября – 30 сентября 10:00-18:00 В октябре Чт-Вс: 10:00-18:00 26 октября Хэллоуинская ночь 10:00-22:00

*в зависимости от конкретной недели

Подробная информация о часах работы парка доступа на сайте.

По данным сайта Энерджиландии в 2024 году ожидаются такие основные мероприятия:

Дата Событие 6 апреля Открытие сезона 2024 27 апреля Большое открытие новой зоны Sweet Valley. Территория займет 4 гектара и будет включать в себя целых 10 аттракционов. Среди них две семейные американские горки: Choco Chip Creek и Honey Harbour. 1-2 июня Мероприятие Kinder Party, которое подарит выходные, полные радости, веселья и незабываемых приключений, для людей разных поколений. 13 июля, 10 августа Субботние мероприятия Magic Night в Энерджиландии – это целых 13 часов непрерывного веселья на всех аттракционах в 7 развлекательных зонах Энерджиландии. Посетителей ждут миллионы огней, музыка, радостный шум на пляжной вечеринке в жарких ритмах лета. Диджеи своими зажигательными сетами заставят вас танцевать, а бассейны с подогреваемой водой превратятся в танцпол, а ночная атмосфера, дополненная светом и ритмами, покорит ваши сердца. Ночная подсветка американских горок, каруселей, аттракционов, шоу и атмосфера, созданная артистами парка и аниматорами, подарят незабываемые впечатления. 14 июля 10-летие создания Энерджиландии планируют отпраздновать масштабной вечеринкой. По случаю юбилея парк развлечений готовит своим гостям много интересных сюрпризов и уникальных аттракционов. 16 августа Coaster Day – День американских горок в Energylandia, который принесет гостям парка море положительных эмоций и адреналина. Это идеальная возможность прокатиться на любимом поезде или попробовать какое-то совершенно новое приключение. 09-27 октября В октябре Энерджиландия приглашает своих посетителей развлечься с невероятно крутыми монстрами во период Halloween Time. Организаторы позаботятся о зрелищном оформлении парка, где будут проходить новые шоу, а для самых смелых подготовят специально отведенную зону Strefa Grozy, где будут Domy Strachów и ряд других сюрпризов. 26 октября Halloween Night в компании колоритных личностей — ведьм, зомби, вампиров, черных котов и других персонажей Хэллоуина. Взрослые и дети смогут весело провести время в поистине жуткой атмосфере парка, которая в эту ночь будет совсем другой. Вас ждут стилизованные аниматоры, захватывающие декорации, а также несколько уникальных шоу и зрелищ. Кроме того, посетители парка смогут побывать в 4 Домах Ужасов (Dom Strachów): Monster House, Psychoterria, Obsessive House и Scary Loft. Также на территории парка будут организованы тематические игры, конкурсы, анимации и множество сюрпризов.

Сколько стоит билет в Энержиландию?

В 2024 году, по данным сайта Энерджиландии, цены на билеты будут следующие:

Вид билета Весна 06.04.2024 – 21.06.2024 Лето 22.06.2024 – 01.09.2024 Осень 02.09.2024 – 27.10.2024 Льготный (посетители ростом до 140 см; в возрасте 65+) 129 zł 149 zł 129 zł Обычный 179 zł 199 zł 179 zł 2-х дневный льготный 229 zł 269 zł 229 zł 2-х дневный обычный 319 zł 359 zł 319 zł Дети до 3 лет 1 zł 1 zł 1 zł Лица с инвалидностью (до 12 лет) 109 zł 129 zł 109 zł Лица с инвалидностью (старше 12 лет) 129 zł 149 zł 129 zł Беременные женщины (при предъявлении карты беременности) 129 zł 149 zł 129 zł На День рождения (до 18-летия включительно) 1 zł 1 zł 1 zł Круглогодичный (льготный) 599 zł Круглогодичный (обычный) 799 zł

В стоимость билета входят все аттракционы без ограничений: американские горки, карусели, кинотеатры, шоу, Город Драконов, Зона Сказок, Зона Семейная, Зона Экстрима, Аквалантис и Аквапарк.

Билет на весь день без ограничений по времени и количеству посещений.

Кто может получить скидку?

Как мы видим из данных таблицы, ряд категорий гостей парка развлечений имеют право на скидку при покупке билета и могут попасть в Энерджиландию практически бесплатно. В частности, билет для ребенка до 3 лет можно приобрести за 1 злотый на основании документа, подтверждающего возраст (удостоверение личности или свидетельство о рождении).

Кроме того, все лица до 18 лет заплатят символическую плату в размере 1 злотого за входной билет в парк в день своего рождения. Требуется предъявить документ, подтверждающий личность и факт рождения именинника (удостоверение личности или свидетельство о рождении, а для детей старше 7 лет – ученический билет).

Круглогодичный билет действителен с момента покупки в течение всего года. Обладатель билетов на месте (прямо в парке) фотографируется и получает свой билет. Круглогодичный льготный билет доступен человеку, рост которого на день покупки составляет менее 140 см.

Билет со скидкой для лица с особенными потребностями можно приобрести при предъявлении оригинала удостоверения личности, подтверждающего инвалидность. В случае сомнений от человека потребуют предъявить еще один документ с фотографией, подтверждающий личность.

Для опекуна инвалида также предоставляется скидка, но только в случае посещения парка группой инвалидов (при предварительном бронировании группы более 15 человек).

Кроме того, в парке действует программа лояльности для обладателей Карты Дужей Родзины, которая дает право на скидку 5%. Стоит упомянуть, что одна Karta Dużej Rodziny действительна для 1 билета.

Скидка распространяется на покупку однодневных и двухдневных билетов, но не предусматривает льготы на круглогодичные, групповые и льготные билеты.

Где купить билет в парк Энерджиландия?

Приобрести билеты можно в кассе самого парка развлечений. Однако для вашего удобства рекомендуем использовать систему онлайн-продаж Энерджиландии, доступную на сайте.

Билеты в парк также можно приобрести у дистрибьюторов, отелей и туристических агентств. Некоторые контакты доступны по адресу.

Какие аттракционы есть в Энерджиландии?

Посетители парка могут выбирать из нескольких тематических зон, которых с каждым годом становится все больше.

Байколандия (Bajkolandia) – страна детских желаний, попадая в которую, дети неожиданно оказываются в мире своей мечты и знакомятся с персонажами любимых сказок.

Дети переносятся в мир любимых мультфильмов и фильмов и, подобно героям самых красивых приключений, могут стать водителями, пилотами, пожарными, принцессами, гномами или непослушными животными.

Карусели, мини-горки, автомобили и самолеты создают разнообразную зону для самых маленьких, при этом все они чрезвычайно безопасны. Кроме того, здесь есть удобства и окрестности, где семьи с младенцами найдут тихие и чистые места для ухода за детьми.

Семейная зона (Strefa Familijna) – аттракционы для всей семьи, но некоторые из них имеют ограничения по росту минимум 140 см.

В этом секторе есть несколько американских горок, поэтому здесь вы можете испытать на себе адреналин и эмоции, но в разумных пределах. Хотя, как говорят некоторые гости, некоторые аттракционы могут по-настоящему удивить. Вы можете провести время с семьей на рафтинге, живописной железной дороге или гонках на трассе Formuła Autodrom.

Экстрим-зона (Strefa Ekstremalna) – это феноменальное развлечение для всех, кто хочет столкнуться лицом к лицу со страхом, и в то же время, обеспечивающее максимум адреналина, огромную дозу радости и веселья на высочайшей скорости.

Этот сектор пользуется большой популярностью благодаря своей абсолютной непревзойденности среди достопримечательностей такого типа. В предложении этой зоны есть несколько по-настоящему экстремальных устройств, таких как самые быстрые и большие американские горки, огромный маятник Aztec Swing или мощный 40-метровый космический ракетный ускоритель Space Booster, скорость которого достигает 100 км/ч.

С сезона 2018 года в этой зоне безоговорочно доминируют Hyperion — самый высокий и быстрый в Европе в своей категории и Water Coaster Speed — мировой рекордсмен среди водных американских горок.

Изюминки аттракциона Hyperion включают в себя следующие параметры:

падение с высоты более 80 метров;

скорость 142 км/ч;

уклон 85 градусов при падении;

туннель после первого падения и многое другое.

В свою очередь, Water Coaster Speed – это аттракцион, который восхищает, прежде всего, огромной высотой (более 60 метров) и скоростью, достигаемой при феноменальном падении – 110 км/ч.

Аквапарк (Water Park) – зона, открытая летом 2016 года, которая имитирует тропический остров со множеством аттракционов, занимательных уголков и разнообразием водных игр. Этот сектор включает в себя аквапарк (Water Park), тропические развлечения (Tropical Fun), экзотический остров (Exotic Island) и бамбуковый залив 2022 года (Bamboo Bay).

В зоне Аквапарка вы сможете позагорать или отдохнуть в тени зонтика, а также свободно отдохнуть вместе с гостями под присмотром спасателей. Это красивое место, отличающееся прозрачностью воды и множеством привлекательных сюрпризов с точки зрения тематики и оригинальных решений, связанных с эстетикой экзотических островов.

Абсолютный хит сезона 2018 года – огромная зона водных развлечений Tropical Fun. Это развлечение на 14 горках, адаптированных для любых возрастных групп и разной степени сложности. Есть экстремальные, такие как RMF Maxxx Kamikadze — известная как горка с люком, а также располагающие к семейному отдыху.

Зона Tropical Fun — самый большой открытый аквапарк в Польше, а такая горка, как Exotic Fun, — единственная в своем роде во всей стране. В распоряжении гостей целых 150 одноместных и двухместных понтонов и огромный пляж с шезлонгами для отдыха и релаксации.

В свою очередь Exotic Island — это огромная водная игровая площадка, на территории аквапарка. Она включает в себя большой комплекс с 5 водными горками и многочисленными водными аттракционами – водометами, мельничными колесами. Экзотические попугаи, обезьянки и другие обитатели тропических джунглей с фигурками пальм – главная тема этого рая для детей и взрослых.

Водная зона функционирует преимущественно летом, при благоприятной погоде, когда температура воздуха достигает не ниже 20 градусов тепла.

Bamboo Bay – предлагает посетителям 16 захватывающих водных съездов. Причудливые горки Ruba, Tiriki, Plum или Oasis – королевы этой зоны.

Город Драконов (Smoczy Gród) – удивительное место, похожее на те, что описаны во «Властелине колец» или загадочном «Ведьмаке». Улицы в стиле средневековой готики, старинная архитектура, руины замков, все из дерева и камня. Это необыкновенное фантастическое место, украшенное факелами и другими изысканными украшениями.

Главной достопримечательностью Smoczy Gród являются самые высокие в мире деревянные горки Zadra, скорость которых достигает 121 км/ч. Канатная дорога поднимается на высоту 63 метра, длина ее трассы — 1316 м, а первый спуск может захватывать дух, так как ее уклон составляет 90 градусов.

Самые маленькие гости парка смогут насладиться впечатляющими американскими горками Frida со специальным магазином и живописной железной дорогой Dragon Adventure, которая доставит нас в волшебную страну драконов.

Сладкоежкам наверняка понравится посещение кафе, где подают вкуснейшее мороженое.

Аттракцион Dragon Town – это путешествие в средневековый мир магии и драконов. Колесо Чудес (Wonder Wheel) – это необычное устройство с 30 гондолами, с которого открывается захватывающий вид на весь парк. Здесь можно отлично передохнуть от активных развлечений и насладиться чудесными мгновениями созерцания прекрасного.

Аквалантис (Aqualantis) – зона, в которой можно посвятить время исследованию подводного мира.

С этим местом связана легенда о том, что давным-давно, в очень далекой стране, посреди океана был остров. Его жители были в идеальном симбиозе с природой и водой, давшей им жизнь. Люди существовали в гармонии с великим повелителем морей Абиссом. Однако с течением веков они начали отходить от своих первоначальных традиций и их действия стали жадными. Подводный правитель решил затопить земли и поглотить все богатства, накопленные веками. Именно Аквалантис открывает перед посетителями этот уникальный подводный мир.

Аттракцион Abyssus – главная достопримечательность этого сектора. Он был спроектирован в стиле насосной станции, именно на том месте, где когда-то, согласно легенде, стоял храм могущественного повелителя морей Абисса. Небольшие лодки используются для поиска частей города, которые все еще затоплены. Однако, когда вы садитесь на такой корабль, могущественный повелитель океана, не колеблясь, выказывает свое недовольство и посылает огромную ударную волну на отважных исследователей, пытаясь отправить и их в глубины бурлящего океана.

Помимо этого, для гостей Энерджиландии доступны 28 интерактивных игр и занятий, 9 развлекательных сцен с современным 7D-кинотеатром и планетарием, а также около дюжины специализированных магазинов для всех, кто любит гаджеты и сувениры.

Сколько горок в Энерджиландии?

На сегодняшний день на территории парка развлечений гости могут посетить 123 аттракциона и в том числе насладиться спусками с 18 американских горок. Некоторые гарантируют действительно сильную дозу адреналина.

Кроме того, здесь есть целых 5 бассейнов различной глубины, пляжи, 5000 шезлонгов и целых 36 удивительных спусков, что является самым большим количеством аттракционов такого типа в аквапарках Польши.

Консультант Ярослав Стецюн По словам представителей Энерджиландии, после открытия новой зоны Sweet Valley для детей появится 10 новых аттракционов, в том числе две американские горки. Когда заработает этот сектор, согласно амбициозным заявлениям владельцев объекта, Энерджиландия с ее 20 американскими горками станет парком номер 1 в мире.

Карта парка Энерджиландия

Для удобства читателей ниже размещаем подробную карту парка Энерджиландия.

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Подытожим. Поездка в парк развлечений Energylandia безусловно станет запоминающимся моментом в жизни, причем не только для детей, но и для взрослых. А уж любители адреналина, острых ощущений и удивительных приключений и вовсе не захотят отсюда уезжать. Это место определенно must have для посещения в Польше. Проверено миллионами туристов, которые уже побывали здесь и высоко оценили отдых в Энерджиландии.