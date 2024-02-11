Кратко о минимальной пенсии и причинах проблемы

Каждый работающий или занимающийся бизнесом в Польше со своих доходов пополняет пенсионный фонд через выплату взносов ZUS. Существующая методика расчета пенсии подразумевает, что после выхода на пенсию ZUS делит сумму, накопленную на личном счете, на количество месяцев ожидаемой продолжительности жизни.

В результате каждый, кто сделал хотя бы один небольшой пенсионный взнос, имеет право на пенсию, но она может составлять эти самые гроши.

В соответствии с нормами законодательства, государство доплачивает людям с грошовыми пенсиями до ее минимального значения (сейчас это 1588,44 злотых, а с марта 2024 года – 1780,96 злотых). Но – и именно в этом корень проблемы – право на минимальную пенсию имеют только люди, имеющие определенный стаж:

20 лет для женщин;

25 лет для мужчин.

Проблема усугубляется еще и тем, что, например, работа по гражданско-правовым договорам в стаж не входит (а работа по умове о дзело еще и пенсионный фонд не пополняет по умолчанию). Отсюда проблема может возникнуть не только у иностранцев, трудящихся много лет по умовам злецения или умовам о дзело, но и, к примеру, у музыкантов и других деятелей искусства, которые много зарабатывают, но не платят взносов даже с астрономических сумм.

Положена ли минимальная пенсия иностранцам?

Если иностранец полностью соответствует указанным критериям, он так же вправе рассчитывать на минимальную пенсию. Другое дело, что большинство лиц с гражданством, отличным от польского, под такие условия не подходят, так как внушительная часть стажа была заработана ими на родине.

В таком случае необходимо отталкиваться от соответствующих межгосударственных договоров. Например, у Украины такое соглашение с Польшей есть, и украинцы могут суммировать стаж работы дома и в Польше. Однако для получения минимальной пенсии они должны выполнять еще и следующие условия:

Сумма всех пенсионных пособий во всех странах, которые их назначили, не превышает эквивалент минимальной пенсии РП.

Украинец проживает в Польше.

То есть идея отработать неделю, чтобы получить минимальную пенсию, выполнима далеко не всегда.

Что планируют изменить?

Правительство РП в лице министерства семьи, труда и социальной политики РП заявило о планах изменения в законе, которые отменят грошовые пенсии. Деталей законопроекта пока нет, но эксперты уверены, что предположить процедуру можно с большой долей вероятности.

Конечно, самым простым и быстрым решением было бы просто изъять из законодательства положение о необходимом для минимальной пенсии трудовом стаже. Это распространит нормы на всех, достигших пенсионного возраста.

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Больше шансов быть реализованной на практике имеет идея снижения параметров необходимого стажа. Здесь мнения экспертов разошлись – называются величины и в 5 лет, и 10 лет, и в 15 лет.

Другая версия, считающаяся правдоподобной – пропорциональное снижение размера минимальной пенсии в зависимости от стажа, при ее 100% выплате только при стаже в 20/25 лет.

Выходное пенсионное пособие

Еще одним обсуждаемым вопросом (при еще меньшей детализации этого предложения на данный момент) является единовременная выплата лицам, не имеющим право на минимальную пенсию, при достижении им пенсионного возраста или при оформлении пенсии.

Размер такого выходного пособия будет напрямую зависеть от суммы, которую пенсионер перевел в соответствующие фонды ZUS во время работы / бизнеса.

Изменение систематичности выплат пенсии

Следующее странное предложение, которое эксперты называют абсурдным, но выгодным бюджету, и потому вполне возможным, является уменьшение числа выплат в год грошовых пенсий (видимо, речь о тех, кому не помогут получать минимум вышеперечисленные изменения).

Например, предложение предполагает, что только грошовые пенсии, составляющие не менее 30% от минимальной, будут выплачиваться ежемесячно. Более низкие будут начисляться раз в квартал или даже раз в год.

Вряд ли от этого выиграет сам пенсионер, но система получит значительную экономию.

Повышение пенсионного возраста

Таких обсуждения, к счастью, пока не ведется на правительственном уровне. Однако повышение пенсионного возраста, безусловно, является этакой резервной возможностью решить проблему с пенсионными накоплениями. Иногда и года продления профессиональной деятельности бывает достаточно, чтобы накопить сумму взносов, гарантирующую минимальную пенсию, даже без соответствующего опыта.

Подытожим. Изменения пенсионной системы Польши, направленные на борьбу с грошовыми пенсиями, должны произойти в течение текущего года. Однако пока нет точных сведений о способах, которыми правительство планирует изменить ситуацию.

Из тех данных, что есть, можно предположить несколько вариантов, не каждый из которых выгоден именно пенсионерам. Как только появится более конкретная информация, данный материал будет обновлен.