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Вроцлав

Полиция во Вроцлаве задержала украинца за подделку водительских прав

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Дата обновления: 09.02.2024

Статья доступна на украинском

Некий водитель двухколесного транспортного средства привлек внимание дорожной полиции Вроцлава. Полицейские решили опознать молодого человека, поскольку на первый взгляд он выглядел… очень молодым.

Как выяснилось, скутером управлял 17-летний парень, но проблема заключалась в том, что у него не было необходимых прав. Точнее были, но поддельные…

К самому транспортному средству в данном случае претензий не было, но офицеров сразу заинтересовал молодой возраст человека за рулем. И интуиция полицейских не подвела, ведь проверка данных 17-летнего парня в базе данных полиции показала, что у него нет водительских прав.

Мало того, предъявленные им украинские водительские права на первый взгляд отличались от оригинала. Документ не имеет некоторых защитных элементов. Водитель быстро признался, что купил права примерно за 2000 злотых в Украине.

Судьбу задержанного решит суд. Напомним, за подделку документов установлена уголовная ответственность (статья 270 Кодекса Карного), предусматривающая ограничение или лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет.

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