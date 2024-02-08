Что такое Tłusty Czwartek?

Для начала напомним нашим читателям, что такое Жирный Четверг. Это ежегодный переходящий праздник, который зависит от даты празднования Пасхи. Чаще всего он приходится на период с 29 января по 4 марта. В 2024 году поляки отмечают «праздник живота» 8 февраля. Это последний четверг перед Великим постом, с которого начинается последняя неделя так называемого карнавала.

Сам обычай «жирного дня» известен еще со времен Древнего Рима. Конец зимы и приход весны праздновали жирной пищей и вином. Древние пончики готовили из хлебного теста и начиняли беконом. В Польше их изначально готовили аналогичным образом. А обычай есть их сладкими появился примерно в XVI веке.

В Жирный четверг негласно разрешено переедание. Поэтому в этот день поляки не отказывают себе в удовольствии вкусно покушать и удовлетворить свои самые изысканные гастрономические пристрастия.

Подсчитано, что в каждый Жирный четверг поляки съедают в среднем около 2,5 пончиков на человека, что в общей сложности означает почти 100 миллионов пончиков в стране.

Кто-то предпочитает печь лакомства дома, пробуя новый рецепт выпечки, для других это отличный повод попробовать деликатесы из местных ресторанов.

Где купить лучшие пончики в Варшаве?

Первые энтузиасты-сладкоежки появляются у дверей кондитерских в Жирный четверг прямо на рассвете. Согласно опросам читателей портала naszemiasto.pl, в этом году наибольшей популярность пользуются такие заведения общепита:

Кондитерская мастерская «Загодзиньский»

Pracownia Cukiernicza «Zagoździński» ul. Górczewska 15

На Варшавской Воле есть интересные переулки, в одном из которых находится кондитерская, история которой восходит к военным временам. Кондитерскую мастерскую «Zagoździński» создал Владислав Загодзиньский. Первое заведение было построено в 1925 году.

За все время своей работы компания заработала свою положительную репутацию и признание клиентов, поэтому за вкусными пончиками здесь почти всегда есть очереди.

Кондитерская-кофейня A.Blikle

A.Blikle Cukiernie Kawiarnie ul. Nowy Świat 33 ul. Jana Pawła II 82 ul. Powsińska 31

Эта компания была основана 11 сентября 1869 года Антонием Казимежем Бликле. Сегодня в Варшаве есть несколько заведений A.Blikle. Посетители могут заказать здесь пончики, например, с карамелью и фисташковой солью, традиционные с розовым или сливовым джемом.

Кондитерская «Павлович»

Cukiernia Pawłowicz ul. Chmielna13 ul. Żelazna 74 ul. Jubilerska 1/3

Не только в Жирный четверг, но и каждый день можно есть вкусные пончики от кондитерской «Павлович». При приготовлении выпечки кондитеры используют только высококачественное сливочное масло и натуральные продукты, без разрыхлителей, улучшителей вкуса и других искусственных добавок.

Кондитерская А. Чесликовского

Cukiernia A. Cieślikowski ul.Zgrupowania AK «Kampinos» (-1 этаж «Galeria Młociny») ul. Jana Kazimierza 33 lok. U1 al. Komisji Edukacji Narodowej 36 ul. Kobielska 23 lok. A02 ul. Gen. F. Sławoja-Składkowskiego 4 lok. R23 ul. Ciszewskiego 15 ul. Puławska 314 al. Jerozolimskie 179 lok. -1/46 ul. Sarmacka 22 ul. Belwederska 4 ul. Wałbrzyska 5 al. Jana Pawła II 18 от ul. Twardej ul. Krasickiego 35 ul Jana Pawła II 20 lokal 45a ul. Gajdy 30d

Кондитерская «Cukiernia A. Cieślikowski» — семейная компания, основанная в 1969 году. В Варшаве находится более десятка кондитерских этой сети. Здесь можно приобрести идеальные пончики и очень вкусные и оригинальные торты.

Пончиковая с традициями

Pączkarnia z Tradycją ul. Grójecka 78 ul. Żelazna 87 ul. 11 Listopada 17 (na deptaku) ul. Kościuszki 8 ul. Zgrupowania AK «Kampinos» 15

Пончики в Pączkarnia z Tradycji готовятся по уникальному рецепту, сочетающему в себе настоящее масло, свежее молоко, яйца и муку с небольших мельниц. В предложении заведения представлено целых 40 вкусов пончиков, среди которых выпечка с малиной, Nutella, вишней, Kinder Bueno, фисташками, сливовым джемом.

Владельцы заведения отмечают, что многолетний опыт кондитеров пончиковой позволяет им создавать изделия со страстью, точностью и так вкусно и тщательно, как если бы они делали их дома, для своих близких.

Лукулл

Lukullus ul. Lisowska 23 ul. Chmielna 32 ul. Złota 59

Вкус. Красота. Варшава. Эти несколько слов прекрасно описывают это место, которое предлагает свои изделия варшавянам с 1946 года.

Жители польской столицы подчеркивают, что попробовать пончики из Лукулла с маслом из Граево и вареньем из дамасской розы стоит хотя бы раз в жизни каждому.

Кондитерская Галина Крысь

Cukiernia Halina Kryś ul. Dąbrowskiego 71

Это заведение находится в самом сердце района Старого Мокотова. С 1980 года кондитерская предлагает покупателям торты и мороженое собственного производства. В 2021 году приготовленные в кондитерской пончики (свернутые вручную со сливовым джемом) получили звание лучших в Варшаве по версии кулинарного журнала kukbuk.pl.

Покупатели отмечают высокое качество и свежесть выпечки этого заведения.

Столица пончиков

Stolica Pączków ul. Batalionów Chłopskich 75 ul. Pełczyńskiego 14 ul. Wrocławska 21 ul. Rozłogi 18 ul. Przy Agorze 26 ul. Lekka 1 ul. Dzieci Warszawy 31 ul. Posag 7 Panien 20 ul. Jana Kazimierza 32 ul. Prymasa Tysiąclecia 83a ul. Sowińskiego 53a ul. Anny German 1 ul. Burakowska 16b ul. Pavarottiego 1 ul. Głębocka 88 ul. Obrzeżna 1 ul. Cybernetyki 6 ul. Konstruktorska 9 ul. Kłobucka 8a ul. Włodarzewska 13 ul. Mołdawska 7 ul. Rembrandta 1

История этого места начинается в марте 2017 года в варшавском районе Бемово. Здесь было основано первое место под названием «Столица традиционного мороженого» («Stolica Lodów Tradycyjnych»). Через 6 месяцев по соседству запустился второй проект — «Столица пончиков» («Stolica Pączków»).

MOD пончики

MOD donuts ul. Mysia 3, ul. Paryska 37, ul. Oleandrów 8.

MOD пончики – это коллаборация идей Камилы Мрочковской и Патриции Яскольской и изысканных вкусов шеф-повара Трисно Хамида.

Пончики здесь жарят каждый день, с раннего утра. Местные жители ценят их не только за оригинальный вкус и концепцию, но и за красивый внешний вид. Помимо сладостей здесь также можно попробовать другие вкусные блюда.

Завсегдатаи этого заведения отмечают богатый ассортимент продукции, а также обилие сливок/джемов для пончиков на любой вкус.

Кондитерская «Ольчак и сын»

Cukiernia Olczak i syn ul. Śmiała 10

Эта кондитерская продолжает традиции фабрики, которая начала работать во время оккупации в 1942 году. В 1968 году владельцем кондитерской фабрики стал Ян Ольчак, а с 1985 года предприятие существует под названием «Ольчак и сын». Посетители заведения отмечают, что здесь свежая и вкусная выпечка сочетается с дружелюбным обслуживанием. Особенно рекомендуют попробовать десерты со взбитыми сливками, эклеры и слойки с кремом. Кроме того, настоящими хитами являются сезонные черничные пирожные, пончики и веганский морковный пирог.