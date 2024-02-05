Что такое Тлусты чвартек?

Tłusty czwartek – это народный праздник в Польше, приходящийся на последний четверг перед Великим постом. Жирным праздник назвали из-за огромного количества пищи (в том числе приготовленной на масле или сале), употребляемой в этот день. Существует также традиция народных гуляний, карнавалов и других развлечений в Жирный четверг.

Праздник имеет много аналогичных действ в соседних странах, но везде отличается своей спецификой. Где-то этот день смещается на вторник (например, у англосаксов это Жирный вторник), где-то растягивается на неделю (к примеру, знаменитая Масленица – Масленичная неделя – у многих восточнославянских народов).

Все эти праздники, включая Тлусты чвартек, восходят к древним языческим традициям проводов зимы и встречи весны. Позже, с появлением христианства, Жирный четверг был адаптирован под религиозные реалии и стал предшествовать Великому посту. Однако полностью церковным данный праздник не является – церковь в принципе не отмечает этот день на уровне культовых мероприятий, поэтому Tłusty czwartek часто называют «народно-христианским».

Когда будет Жирный четверг в Польше?

Раз праздник привязан к Великому посту, а тот в свою очередь к Пасхе, дата которой все время перемещается, то и у Тлустого чвартека число не постоянное. Не вдаваясь в подробности технологии расчета, скажем, что праздноваться Tłusty czwartek будет:

В 2024 — 8 февраля.

В 2025 — 27 февраля.

В 2026 — 12 февраля.

В 2027 — 4 февраля.

В 2028 — 24 февраля.

В 2029 — 8 февраля.

Как видно, разброс немаленький. Как, впрочем, и у самой Пасхи.

Как отмечали Tłusty czwartek раньше? Традиции

Имея языческие корни, праздник представлял собой своеобразный «день обжорства», когда поляки готовили массу различных блюд – прежде всего мясных и мучных – и с удовольствием лакомились ими дома или в гостях.

Многие историки полагают, что подобные гулянья были прежде всего связаны с наступающей весной, и как следствие потеплением. Заготовленные впрок продукты могли начать портиться и был смысл уменьшить запасы. Неслучайно одно из названий праздника — Остатки (Ostatki). Однако подчеркнем, это, пусть и распространенная, но все же гипотеза.

Точно сохранились описания гуляний. Причем Tłusty czwartek имел ярко-выраженную региональную окраску, традиции которой отличались достаточно сильно.

Несколько известных примеров:

В Олькушском повяте (Powiat olkuski) хозяйки пекли дома много выпечки, а потом сносили ее в ближайшую корчму, где и поедали. Одновременно женщины плясали специальный танец, подпрыгивая под музыку как можно выше. Считалось, что чем выше прыгает женщина, тем выше уродиться у нее… конопля, которую, если кто не знает, использовали для производства тканей.

(Powiat olkuski) хозяйки пекли дома много выпечки, а потом сносили ее в ближайшую корчму, где и поедали. Одновременно женщины плясали специальный танец, подпрыгивая под музыку как можно выше. Считалось, что чем выше прыгает женщина, тем выше уродиться у нее… конопля, которую, если кто не знает, использовали для производства тканей. В Познани в этот день устраивали т.н. цумбер или цумпер (cumber или cumper). Девушки устраивали посиделки (попрядухи) и приглашали на него молодых людей, чтобы накормить… и напоить водкой. Алкоголь вообще являлся непременным атрибутом Жирного четверга во многих повятах.

в этот день устраивали т.н. цумбер или цумпер (cumber или cumper). Девушки устраивали посиделки (попрядухи) и приглашали на него молодых людей, чтобы накормить… и напоить водкой. Алкоголь вообще являлся непременным атрибутом Жирного четверга во многих повятах. Бабским цомпером (babski comper) называли праздник в Кракове . Там всем заправляли уличные торговки. В этот день они наряжались в забавные костюмы, устанавливали на центральной площади соломенную куклу, накрывали столы в торговых рядах и заманивали к себе мужчин, заставляя с ними танцевать. Все, кто отказывался, должен был заплатить. Согласившихся обильно угощали едой и выпивкой. Кульминацией становился обряд разрывания куклы.

. Там всем заправляли уличные торговки. В этот день они наряжались в забавные костюмы, устанавливали на центральной площади соломенную куклу, накрывали столы в торговых рядах и заманивали к себе мужчин, заставляя с ними танцевать. Все, кто отказывался, должен был заплатить. Согласившихся обильно угощали едой и выпивкой. Кульминацией становился обряд разрывания куклы. Похожий на краковский был праздник в силезском Сележе, правда там его называли цомбжичь или цембжичь (combrzyć или cembrzyć), и танцевали не на площади, а на улицах города.

Со временем традиции достаточно сильно унифицировались, но некоторые различия можно встретить в праздновании Жирного четверга и сегодня. Даже название праздника иногда можно услышать иное – встречаются наименования Грязный четверг или Женский четверг.

При этом традиции бурно отмечать праздник сохранялись до относительно недавнего времени. Вот так, к примеру, описывал гуляния известный польский поэт Władysław Broniewski (1897 — 1962):

Тут и масса выпечки, и костюмированные гуляний, и даже возможность помаяться животом к вечеру.

Жирный четверг в Польше сегодня

В настоящее время традиция праздновать Жирный четверг сохранилась, но сместилась более в кулинарную сторону. Настоящим символом Tłusty czwartek является пончик 🍩. Огромный ассортимент, масса различных рецептов. Кушанья продают и в магазинах, и с уличных лотков.

Кроме пончиков традиционно пекут оладьи (pampuchy), сдобные пышки (racuchy), хворост (chrust). Дома готовят большое количество мясных блюд. В некоторых городах и поселках устраивают народные гуляния.

Уличные карнавалы

Традиция уличных карнавалов, очень распространенная у многих соседей РП в этот день, в Польше только начала восстанавливаться. Вот так, к примеру, выглядели улицы польского города Влоцлавек (Włocławek) в 2016 году:

В школах

Во многих школах родители передают с детьми угощения, которые они потом и поедают всем классом. Однако происходит так не во всех учебных заведениях, и педагоги всегда просят уточнять заранее планировались ли подобные мероприятия, чтобы не оказалось, что кто-то из детей принес сладости, а кто-то нет.

Напомним и о том, что офлайн сейчас учатся только 1 – 3 классы, а значит дети старше точно не могут рассчитывать на Тлустый чвартек в школе.

В клубах

Тематические вечеринки в ночных клубах и на дискотеках не редкость. Не обходят они стороной и Жирный четверг. Возможность посещения, график работы и культурную программу надо выяснять на сайтах конкретных заведений.

Что надо не забыть перед Жирным четвергом?

Если вы хотите справить праздник дома в польской традиции или сходить в гости, надо озаботиться покупкой угощений. Пончики в Tłusty czwartek достать очень трудно, а покупать их заранее не стоит из-за небольшого срока годности.

Вот так, к примеру, выглядят очереди за пончиками в Жирный четверг:

Соответственно, нужно рассчитать время так, чтобы хватило и на очередь, и на празднования интересного польского праздника – Жирного четверга. Напомним, что узнать о скидках и акциях в крупных польских сетях можно в специальных газетках – буклетах от супермаркетов – по этой ссылке.