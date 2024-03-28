Какого числа Пасха в Польше в 2024 году?

Дата и католической, и православной Пасхи каждый год рассчитывается отдельно. Это довольно сложная процедура, учитывающая солнечный и лунный циклы, а также несколько страниц довольно путаных формул. Мы не станем утомлять читателя подробными расчетами, отметим лишь три довольно банальных момента:

Дата православной и католической Пасхи совпадают крайне редко. Поляки католики. Католическая пасха в 2024 году – 31 марта.

Теперь вы знаете, когда в Польше Пасха. Далее опишем польские традиции, чтобы любой путешественник понимал происходящее вокруг, если окажется в стране в период пасхальных торжеств или в предшествующее им время.

Пасха – праздник религиозный, однако польские традиции тесно переплетены с народными, еще дохристианскими. В то же время многие поляки предпочитают не замечать «языческих проявлений», и все происходящее относить к католицизму. Не стоит их переубеждать, могут понять превратно.

Празднование перед Пасхой у католиков

Предшествует Пасхе сорокадневный пост. Традиция древняя, многим знакомая. Религиозные поляки соблюдают каноны, среди молодежи процент постящихся значительно меньше.

Пепельная среда

Dies Cinerum – это латинское название католического действа, предшествующего началу поста. Распространено во всех католических общинах и сводится к нанесению на лоб креста с помощью освященной золы – символа бренности бытия.

Помолившись в костеле, получив крест на лбу и приготовившись к посту, поляки празднуют на следующий день – Жирный четверг!

Жирный четверг

Другое название этого дня «Остатки» (польск., Ostatki). Большинство католиков отмечает Жирный вторник, т.е. «объедается» накануне Пепельной среды, но только не поляки. У них жирным является именно четверг!

Праздник пришел из языческих времен и во многом напоминает известную всем Масленицу. Правда, в Польше от Масленичной недели остался всего один день – это и есть Жирный четверг.

Именно в этот день поляки старались съесть максимум из своих прошлых запасов, опустошить кладовые и погреба, чтобы ничто не искушало во время поста (отсюда и название – Остатки). В дань этой традиции и современные обитатели Польши устраивают пышные застолья.

Далее действительно начинается пост (Mięsopust, Zapusty). Оказавшись в это время в компании набожного поляка, старайтесь не есть при нем мясного, он может воспринять это как искушение и обидеться.

Пальмовое воскресенье у поляков

В последнее воскресение перед Пасхой отмечается Palmowa niedziela. Это день, когда был умерщвлен Иисус. По христианской традиции символом этого дня являются пальмовые листья. Однако в Польше, как и в других северных христианских странах, вместо пальмы используют свои растения.

Знакомая многим верба часто заменяет ветви южного растения и в Польше, но применяют не только ее – используют практически любые растения, ветви которых к этому времени проявляют признаки жизни. Называются такие веточки (как правило, связанные в пучки и украшенные) палемками и освящаются в костелах.

Поляки верят, что ветви являются оберегами от злых сил, а в доме, в котором они потом располагаются, будет счастье и уют. Желают удачи с помощью палемок и друг другу. Для этого наносят несильные удары по человеку, привлекая к нему везение.

Так что, если вас на улице начнут «бить» ветками дерева (особенно на второй день Пасхи), не пугайтесь и не возмущайтесь – вам желают удачи.

Великая неделя

Польское название этого периода — Wielki tydzień. Это неделя от Пальмового воскресения до Пасхи, характеризующаяся самым строгим постом. Великой называют и саму неделю, и каждый ее день. Заканчивается период Страстной субботой, а иногда и… похоронами селедки!

«Похороны поста»

Этот обряд, называемый еще «Похоронами жура и селедки» (польск., Pogrzeb żuru i śledzia) распространен не так обширно. Однако в некоторых регионах накануне Пасхи можно встретить эти странные процессии, «отпевающие и погребающие» знаковые элементы поста.

Это народная традиция, говорящая о скором Празднике. Так некоторые поляки избавляются от надоевших за время поста блюд, готовясь к скорому приему более разнообразной еды.

Польские пасхальные праздники и традиции

К этому периоду можно отнести три дня:

Страстная суббота.

Пасха (Вельканоц).

Смигус-дымгус (так именуют второй день празднования).

Эти дни и рассмотрим отдельно, так как связанные с ними традиции одни из интереснейших и важно понимать смысл происходящего.

Страстная суббота

Это суббота накануне Пасхи. Весь этот день поляки посвящают подготовительным мероприятиям. Обязательным является посещение костела всей семьей, где происходит (кроме прочего) освящение święconki – специальной корзины с продуктами, имеющими сакральное, культовое, символическое значение.

Что в Польше кладут в пасхальную корзину? В каждой корзине-священке (щвенцонки) должны находиться семь или более продуктов:

Продукт Символизм Традиционная выпечка Пасхальные «бабы», мазурики, кексы и пр. Часто для придания более сакрального характера, печение выпекаются в форме ягненка. «Подобно агнцу пошел на заклание, чтобы искупить грехи человеческие…», — гласит Священное писание. Домашняя колбаса Это одна из новейших традиций. Появилась в XIX веке. Поляки верят, что это блюдо символизирует достаток, плодовитость и здоровье. Чаще используют домашнюю колбасу. Сыр Символ единства человека и природы. Соль Охраняет жилище от злых духов. Хрен Дает мощь и силу… Хлеб, мед, перец и пр. Эта часть может быть разной, но чаще всего присутствует именно хлеб. Яйца Это известный символ новой жизни и неотъемлемый элемент пасхальной традиции. Обсудим его ниже более подробно.

Священка (щвенцонка) после костела относится домой и хранится до следующего дня, т.к. Великая (Страстная) суббота еще является продолжением поста.

Католическая Пасха (Вельканоц)!

Это основной день празднеств! День Святого Воскресения. День окончания поста.

Как в Польше поздравляют с Пасхой? За стол садятся с утра, после праздничной службы. Как правило, участвуют все члены семьи. В центре стола (или, как минимум, на видном месте) продукты из święconki, освященные накануне.

Крашеные яйца

Отдельного внимания заслуживают пасхальные яйца. Писанки и крашенки, знакомые многим по православной культуре, присущи и польским католическим традициям. У них не такое главное место, как привычно многим, но с ними связано несколько обрядов.

Во-первых, принято устраивать за столом «бой» na wybitki. Присутствующие по очереди стукаются торцами крашеных яиц – у кого крашенка останется нетронутой к концу «боя», тот победитель. Во-вторых, в гражданской традиции присутствует некий символ праздника – Пасхальный кролик (не признаваемый церковью). Это выдуманное существо «приходит» в ночь перед Пасхой и прячет крашеные яйца. Задача детворы отыскать их. Победителю – лакомства и другие призы.

Есть подзабытая разница между крашенками и писанками, свойственная обоим культурам: крашенки – яйца одноцветные (либо с простейшим рисунком), писанки имеют более сложное, порой религиозное оформление.

Устраивать «на выбитки» лучше с крашенками, однако эту традицию помнят уже далеко не везде, и все чаще слово pisanka можно встретить в Польше как синоним любого крашеного яйца.

Региональные традиции

О том, как в Польше поздравляют с Пасхой в целом, обсудили, но есть и обряды, не имеющие общегосударственного распространения, но их можно наблюдать в некоторых регионах РП.

Посещение кладбища после утреннего приема пищи . Многие семьи поступают так, относя на могилы ушедших часть съедобных припасов. Вернувшись домой, садятся за пасхальный обед.

. Многие семьи поступают так, относя на могилы ушедших часть съедобных припасов. Вернувшись домой, садятся за пасхальный обед. Бить в колокол. Речь не о пасхальном благовесте, а о возможности каждого желающего подняться на колокольню и ударить в колокол. В результате стоит довольно хаотичный перезвон.

Есть и другие традиции, но их территория распространение значительно меньше. Завершается Пасхальный день ужином, в большинстве случаев состоящим из сладостей и традиционной выпечки.

Второй день Пасхи

Не заканчиваются гуляния и на следующий день. Тут уже религиозная составляющая немного отступает, освобождая место самым народным традициям.

Этот день еще называют Śmigus-Dyngus. В наименовании объединены две традиции:

Śmigus – это уже упомянутая традиция «бить» окружающих палемкой (освященными ветвями). Если в Пальмовое воскресение это делают осторожно, едва касаясь друг друга, то на второй день Пасхи могут разойтись во всю.

– это уже упомянутая традиция «бить» окружающих палемкой (освященными ветвями). Если в Пальмовое воскресение это делают осторожно, едва касаясь друг друга, то на второй день Пасхи могут разойтись во всю. Dyngus – традиция, напоминающая колядки. Дети ходят от дома к дому, выпрашивая угощения.

В том числе и благодаря Dyngus этот день еще называют Мокрым понедельником. Отказ угостить детей конфетами может привести к тому, что жадину обольют водой. Но если у детей такие меры имеют скромный характер, то взрослых под вечер раздухаряются вовсю: в вас могут бросить «водяную бомбу» из окна, обрызгать из-за угла, а то и просто вылить на голову ведро воды.

Традиция непривычная, но достаточно забавная, если погода позволяет веселиться… Если не хотите в этот день быть облитыми – не выходите на улицу.

Вельканоц в Польше – красочное и интересное празднество. Традиции примечательны, во многом экзотичны, а во многом и хорошо знакомы всем славянским культурам. Оказавшись в РП в это время можно прекрасно отдохнуть, а посещая страну во время поста, знать, что не стоит делать, чтобы не обидеть поляков.