Что такое Środa Popielcowa или Попелец?

Пепельная среда (польск., Środa Popielcowa) – это общекатолический праздник, означающий начало Великого (предпасхального) поста.

Этот день в Польше – своеобразный мост между бурными народными гуляниями, карнавалами, включающими такие праздники, как Жирный четверг, и спокойствием и тишиной Великого поста.

Раньше эта граница ощущалась еще более заметно – в полночь в церквях раздавался колокольный звон и бурные гуляния одномоментно прекращались – смолкала музыка, прекращалось распитие алкоголя, со столов убирали мясные блюда.

Когда Пепельная среда в Польше?

Так как дата начала Великого поста переменная, переносится и день Środa Popielcowa.

В 2024 году Пепельная среда, как в Польше, так и в других католических странах, приходится на 14 февраля.

В последующие годы это будут следующие даты:

2025 год 5 марта 2026 год 18 февраля 2027 год 10 февраля 2028 год 1 марта 2029 год 14 февраля 2030 год 6 марта

Что значит Пепельная среда для католиков?

Собственно, почему среда пепельная? Это отсылка к известной цитате из Книги Бытия (3:19):

«Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne (Помни, человек, что ты — прах, и в прах возвратишься; покайтесь, чтобы иметь вам жизнь вечную)» Или ее более упрощенной форме: «Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz (Из праха ты вышел, и в прах возвратишься)».

Для пепла принято использовать ветви вербы, которые освящались в прошлом году. Пепел наносится на голову верующим священником во время специальной службы.

Зачем поляки посыпают голову пеплом?

Эта традиция знаменует собой покаяние, отказ от суеты. Ранее посыпали голову пеплом всем – от королей до нищих.

Сейчас это больше церковный обряд, и не стоит применять его к малознакомым людям без их разрешения и за пределами костела.

Традиции в Польше

Традициям посыпать голову пеплом – много веков. Официально они установлены в XVI веке Тридентским собором католической церкви, но применялись и значительно раньше – впервые подобную традицию ввел еще римский папа Урбан II в X веке, но есть свидетельства об использовании ее и в V веке и даже ранее.

Конечно со временем традиции изменялись, во многом упрощались. Сегодня, по большому счету, они сводятся:

К специальной мессе, где и происходит обряд посыпания головы пеплом.

К началу Великого поста.

Однако так было не всегда, и некоторые прежние традиции еще можно встретить в отдельных районах или даже семьях.

Прежние традиции Пепельной среды

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Знакомясь с дальнейшим необходимо понимать, что многие традиции уже давно не используются, а некоторые из них по сегодняшним законам и вовсе являются преступлениями. Дальнейшая информация предоставлена с ознакомительной целью, и не является призывом повторить что-либо из описанного.

Środa Popielcowa всегда была началом Великого поста. По крайней мере с тех пор, как пост обрел свой сегодняшний вид. Если в доме или гостинице шло народное гуляние, то с наступлением Пепельной среды музыка прекращалась, тушился свет.

Хозяйка дома вносила на стол тарелку, накрытую крышкой. Гуляки выстроились вокруг блюда, и хозяин дома поднял крышку, из-под которой вылетала птица, чаще всего воробей. На блюде оставались селедка, яйца и чашка молока, которые должны были попробовать все присутствующие, вне зависимости от чинов и достатка. Если гости отказались от этого угощения, они совершали большой грех…

Гадание

Как и любые гадания, эти относятся к народной, а не религиозной составляющей праздника. С наступлением Пепельной среды пир мог продолжаться до рассвета, но пировали уже «в тишине и печали».

Нередко гости гадали с помощью молока: брали ложкой немного жидкости и… выплескивали ее на потолок. Образовавшихся в результате пятна пытались прочесть пророчества о будущем.

Избиение чучела

В некоторых регионах Польши практиковали традицию сходную со сжиганием Масляницы. Из соломы собирали чучело, символизирующее уходящее веселье. После чего его «запарывали» кнутами, пока оно полностью не разваливалось.

Иногда, например, такое практиковали в районе Кельце, роль чучела мог играть провинившийся батрак…

Танцы на льне и конопле

Пепельная среда славилась и специальными женскими традициями. По всей Польше женщины рано утром направлялись в трактир, где распивали крепкий алкоголь и танцевали «на льне и конопле» — они верили, что если высоко прыгнут, то летом их ждет урожай этих двух растений. При этом напевали:

«Na konopie, na konopie, żeby się rodziły. Żeby nasze dzieci i my nago nie chodziły (Чтобы конопля родилась, чтобы конопля родилась. Чтобы мы с детьми не ходили голыми)».

Независимо от региона, Пепельная среда была последним днем, когда молодые замужние женщины (девушки, вышедшие замуж в течение прошлого года) могли официально войти в сообщество зрелых женщин. Хозяйки постарше посещали дома своих младших подруг, обвязывали их простынями, посыпали пеплом и отвозили в корчму на телегах. Единственным способом защититься было пригласить их на водку.

В районе Калиша женщины вешали над дверями домов и постоялых дворов сито, наполненное пеплом, который падал на каждого входящего. Похожий обычай существовал и в Куявии.

Выкуп холостяков

В районе Тарнув-Жешува крестьяне, с утра уже побывавшие в тавернах, выбегали на улицы и ловили холостяков, которых затем привязывали к пням или бревнам. Так держали в заключении молодых людей, пока они не выкупали себя водкой.

Великопольша была единственным регионом, где существовал обычай выкупа не только холостяков, но и недавно женившихся мужчин. Пожилые фермеры вытаскивали своих друзей из домов и отвозили их на постоялый двор. Тогда молодым женам пришлось покупать похитителям крепкий алкоголь, чтобы выкупить мужей. Церемония сопровождалась смехом и народными песнями.

Конечно, это далеко не все существовавшие когда-то традиции, но и этого достаточно, чтобы примерно представить уровень царящего веселья, и порадоваться или пожалеть, что теперь подобные развлечения можно встретить очень и очень редко.

Часто задаваемые вопросы

Что нельзя делать в Пепельную среду? Не существует прямых запретов, связанные непосредственно с Пепельной средой. Однако не стоит забывать, что этот день является у католиков началом Великого поста, а в это время существуют свои правила для верующих этой конфессии. Что можно есть? Пепельная среда – начало Великого поста, который продлится до Пасхи. Люди, соблюдающие пост, придерживаются его правил, в том числе, и в Środa Popielcowa. Что говорят в пепельную среду? Чаще всего в этот день можно услышать цитату из Книги Бытия: «Из праха ты вышел, и в прах возвратишься».

Подытожим. Пепельная среда – один из важных дней в календаре верующего католика. В этот день в Польше существуют свои традиции, которые за века превратились в относительно спокойные проявления в виде посыпания головы пеплом во время мессы и начала соблюдения Великого поста.