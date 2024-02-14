Когда Пепельная среда в Польше?
В череде торжественных дней, которые отмечают в Польше, Пепельная среда стоит особняком. С одной стороны, это древний праздник с массой существовавших традиций и ритуалов, но с другой — Środa Popielcowa означает окончание периода народных гуляний, карнавалов и знаменует начало у католиков Великого поста, предшествующего Пасхе, то есть времени покаяния и ограничений.
Что такое Пепельная среда? Как отмечается Środa Popielcowa? Какие традиции существовали ранее, что дошло до наших дней, а чего сегодня повторять категорически не стоит? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое Środa Popielcowa или Попелец?
- Когда Пепельная среда в Польше?
- Что значит Пепельная среда для католиков?
- Зачем поляки посыпают голову пеплом?
- Традиции в Польше
- Прежние традиции Пепельной среды
- Часто задаваемые вопросы
Что такое Środa Popielcowa или Попелец?Пепельная среда (польск., Środa Popielcowa) – это общекатолический праздник, означающий начало Великого (предпасхального) поста.
Этот день в Польше – своеобразный мост между бурными народными гуляниями, карнавалами, включающими такие праздники, как Жирный четверг, и спокойствием и тишиной Великого поста.
Раньше эта граница ощущалась еще более заметно – в полночь в церквях раздавался колокольный звон и бурные гуляния одномоментно прекращались – смолкала музыка, прекращалось распитие алкоголя, со столов убирали мясные блюда.
Когда Пепельная среда в Польше?
Так как дата начала Великого поста переменная, переносится и день Środa Popielcowa.В 2024 году Пепельная среда, как в Польше, так и в других католических странах, приходится на 14 февраля.
В последующие годы это будут следующие даты:
2025 год 5 марта 2026 год 18 февраля 2027 год 10 февраля 2028 год 1 марта 2029 год 14 февраля 2030 год 6 марта
Что значит Пепельная среда для католиков?
Собственно, почему среда пепельная? Это отсылка к известной цитате из Книги Бытия (3:19):
«Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne (Помни, человек, что ты — прах, и в прах возвратишься; покайтесь, чтобы иметь вам жизнь вечную)»
Или ее более упрощенной форме:
«Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz (Из праха ты вышел, и в прах возвратишься)».
Для пепла принято использовать ветви вербы, которые освящались в прошлом году. Пепел наносится на голову верующим священником во время специальной службы.
Зачем поляки посыпают голову пеплом?
Эта традиция знаменует собой покаяние, отказ от суеты. Ранее посыпали голову пеплом всем – от королей до нищих.
Сейчас это больше церковный обряд, и не стоит применять его к малознакомым людям без их разрешения и за пределами костела.
Традиции в Польше
Традициям посыпать голову пеплом – много веков. Официально они установлены в XVI веке Тридентским собором католической церкви, но применялись и значительно раньше – впервые подобную традицию ввел еще римский папа Урбан II в X веке, но есть свидетельства об использовании ее и в V веке и даже ранее.
Конечно со временем традиции изменялись, во многом упрощались. Сегодня, по большому счету, они сводятся:
- К специальной мессе, где и происходит обряд посыпания головы пеплом.
- К началу Великого поста.
Однако так было не всегда, и некоторые прежние традиции еще можно встретить в отдельных районах или даже семьях.
Прежние традиции Пепельной средыКонсультантДмитрий КонстантиновичЗнакомясь с дальнейшим необходимо понимать, что многие традиции уже давно не используются, а некоторые из них по сегодняшним законам и вовсе являются преступлениями. Дальнейшая информация предоставлена с ознакомительной целью, и не является призывом повторить что-либо из описанного.
Środa Popielcowa всегда была началом Великого поста. По крайней мере с тех пор, как пост обрел свой сегодняшний вид. Если в доме или гостинице шло народное гуляние, то с наступлением Пепельной среды музыка прекращалась, тушился свет.
Хозяйка дома вносила на стол тарелку, накрытую крышкой. Гуляки выстроились вокруг блюда, и хозяин дома поднял крышку, из-под которой вылетала птица, чаще всего воробей. На блюде оставались селедка, яйца и чашка молока, которые должны были попробовать все присутствующие, вне зависимости от чинов и достатка. Если гости отказались от этого угощения, они совершали большой грех…
Гадание
Как и любые гадания, эти относятся к народной, а не религиозной составляющей праздника. С наступлением Пепельной среды пир мог продолжаться до рассвета, но пировали уже «в тишине и печали».
Нередко гости гадали с помощью молока: брали ложкой немного жидкости и… выплескивали ее на потолок. Образовавшихся в результате пятна пытались прочесть пророчества о будущем.
Избиение чучела
В некоторых регионах Польши практиковали традицию сходную со сжиганием Масляницы. Из соломы собирали чучело, символизирующее уходящее веселье. После чего его «запарывали» кнутами, пока оно полностью не разваливалось.
Иногда, например, такое практиковали в районе Кельце, роль чучела мог играть провинившийся батрак…
Танцы на льне и конопле
Пепельная среда славилась и специальными женскими традициями. По всей Польше женщины рано утром направлялись в трактир, где распивали крепкий алкоголь и танцевали «на льне и конопле» — они верили, что если высоко прыгнут, то летом их ждет урожай этих двух растений. При этом напевали:
«Na konopie, na konopie, żeby się rodziły. Żeby nasze dzieci i my nago nie chodziły (Чтобы конопля родилась, чтобы конопля родилась. Чтобы мы с детьми не ходили голыми)».
Независимо от региона, Пепельная среда была последним днем, когда молодые замужние женщины (девушки, вышедшие замуж в течение прошлого года) могли официально войти в сообщество зрелых женщин. Хозяйки постарше посещали дома своих младших подруг, обвязывали их простынями, посыпали пеплом и отвозили в корчму на телегах. Единственным способом защититься было пригласить их на водку.
В районе Калиша женщины вешали над дверями домов и постоялых дворов сито, наполненное пеплом, который падал на каждого входящего. Похожий обычай существовал и в Куявии.
Выкуп холостяков
В районе Тарнув-Жешува крестьяне, с утра уже побывавшие в тавернах, выбегали на улицы и ловили холостяков, которых затем привязывали к пням или бревнам. Так держали в заключении молодых людей, пока они не выкупали себя водкой.
Великопольша была единственным регионом, где существовал обычай выкупа не только холостяков, но и недавно женившихся мужчин. Пожилые фермеры вытаскивали своих друзей из домов и отвозили их на постоялый двор. Тогда молодым женам пришлось покупать похитителям крепкий алкоголь, чтобы выкупить мужей. Церемония сопровождалась смехом и народными песнями.
Конечно, это далеко не все существовавшие когда-то традиции, но и этого достаточно, чтобы примерно представить уровень царящего веселья, и порадоваться или пожалеть, что теперь подобные развлечения можно встретить очень и очень редко.
Часто задаваемые вопросыЧто нельзя делать в Пепельную среду?Что можно есть?Что говорят в пепельную среду?
Подытожим. Пепельная среда – один из важных дней в календаре верующего католика. В этот день в Польше существуют свои традиции, которые за века превратились в относительно спокойные проявления в виде посыпания головы пеплом во время мессы и начала соблюдения Великого поста.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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