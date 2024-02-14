Какие выплаты доступны беженцам в Польше?

Прежде всего речь идет о таких льготах:

Выплаты в рамках программы Rodzina 800 plus (денежное пособие в размере 800 zł ежемесячно по уходу за ребенком до 18 лет независимо от дохода семьи). На данный момент этой программой обеспечена финансовая поддержка около 200 000 украинских детей.

Zasiłek Pielęgnacyjny – пособие по уходу и оказанию помощи людям с инвалидностью или пожилым лицам, предусматривающее ежемесячные выплаты в сумме 215,84 zł.

Пособие для людей, которые не устраиваются на работу или бросают ее, чтобы заботиться о члене семьи с инвалидностью (Świadczenie Pielęgnacyjne). С 1 января 2024 года размер этой выплату по уходу составляет 2988 zł в месяц.

Специальное пособие по уходу, если лицо, осуществляющее опеку, увольняется или не приступает к работе или другой оплачиваемой работе для обеспечения ухода за лицом с инвалидностью (Specjalny Zasiłek Opiekuńczy). Стоит упомянуть, что в связи с законодательными изменениями с 1 января 2024 года этот вид льгот упразднили, однако для тех опекунов, кому было предоставлено право на такие выплаты до 31 декабря 2023 года, пособие действует на предыдущих условиях. Размер специального пособия по уходу составляет 620 zł в месяц при условии, что общий доход на одного человека семьи лица, осуществляющего уход, и семьи лица, нуждающегося в опеке, не превышает сумму в 764 zł.

Помощь на оплату пребывания ребенка в яслях, детском клубе или у няни (Żłobkowe). Родители или законные опекуны ребенка, не получающие пособия по семейному уходу, могут оформить ежемесячную субсидию в размере до 400 zł.

Выплаты в рамках программы Dobry Start. Это пособие в размере 300 zł, которое предоставляется один раз в год на ребенка, посещающего школу, до достижения им 20 лет либо 24-летнего возраста, если ребенок с инвалидностью.

Пособие в рамках программы Rodzinny Kapitał Opiekuńczy выплачивается за каждого второго и последующего ребенка в семье в возрасте от 12 до 35 месяцев в максимальной сумме 12 000 zł на 1 ребенка) Формат выплат зависит от желания родителей: либо по 1000 zł ежемесячно в течение 1 года, либо по 500 zł в месяц на протяжении 2-х лет.

Одноразовая выплата в размере 1000 zł за рождение 1 ребенка (Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka).

Единовременное денежное пособие гражданам Украины в размере 300 zł на человека (Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy). Такая финансовая помощь предназначена для покрытия первоочередных расходов на питание, одежду, обувь, средства личной гигиены и оплату жилья.

Помимо этого, законодательством по-прежнему гарантируется доступ граждан с украинским паспортом к польской системе здравоохранения (в частности, для людей, не уплачивающих страховые взносы), а также право на получение образования.

Продление помощи языком цифр

В Министерстве финансов Польши подсчитали, что продление срока предоставления пособий украинцам до 30 июня 2024 года повлечет за собой существенное увеличение ресурсов Фонда помощи (Fundusz Pomocy) – примерно на 1,87 млрд злотых, которые добавятся к уже находящимся на счету средствам в размере 4,35 млрд злотых. Общая же сумма за полгода составит 6,22 млрд злотых.

Другими словами, польский бюджет будет выплачивать украинцам более миллиарда злотых в месяц.

Сценарии развитий продления Спецзакона

Как известно, в октябре 2023 года на уровне Евросоюза было принято решение о продлении временной защиты для людей, спасающихся от войны в Украине, еще на один год, то есть с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 год.

Специальный закон о гражданах Украины в Польше предусматривал, что защита, включая право на пребывание и соцгарантии, охватывает период до 4 марта 2024 года.

Однако 2 февраля 2024 года был опубликован проект поправки к Специальному закону, который был внесен в Сейм 6 февраля 2024 года и затем отправлен на рассмотрение нижней палаты польского парламента 7 февраля. Уже 9 февраля Сейм принял акт, продлевающий законность пребывания военных беженцев из Украины, подпадающих под действие Спецуставы, до 30 июня 2024 года.

Однако, прежде чем текст поправки к Специальному закону будет опубликован в Вестнике законов (Dziennik Ustaw) и вступит в силу, дальнейшие действия должны быть предприняты Сенатом и Президентом.

Консультант Ярослав Стецюн Мы надеемся, что процесс утверждения документа пройдет гладко и что все необходимые юридические процедуры будут завершены до 4 марта 2024 года, чтобы обеспечить непрерывность права на проживание в Польше для бенефициаров Специального закона и его продление до 30 июня 2024. Однако по состоянию на 14 февраля статус документа на сайте Сейма обозначен таким образом: «Закон был представлен президенту и спикеру Сената», т.е. работа над нормативным актом еще официально не завершена.

Продление защиты до 30 июня 2024-го

Также несколько удивляет то, что изменения в закон предусматривают продление защиты только до 30 июня 2024 года, а не до 4 марта 2025 года, как указано в директиве ЕС.

Как сообщается, польское правительство планирует провести широкие консультации, предусматривающие внесение существенных изменений в акт и адаптацию его положений к указанной Советом ЕС дате (то есть 4 марта 2025 года), но позже. Это должно произойти в рамках более широкого пересмотра и всестороннего изменения положений Специального закона, что, по мнению экспертов, приведет к лишению бенефициаров помощи некоторых социальных прав в будущем.

В частности, в польском Минфине утверждают, что директива ЕС не обязывает предоставлять все льготы в той или иной стране наравне с гражданами, но обеспечивает право переселенцев на проживание, доступ к рынку труда и проживание, медицинскую помощь, социальную помощь и доступ детей к образованию.

Мы внимательно следим за тем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем и обязательно проинформируем наших читателей о всех последующих действиях польского правительства.