Які виплати доступні біженцям у Польщі?

Насамперед йдеться про такі пільги:

Виплати в рамках програми Rodzina 800 plus (грошова допомога у розмірі 800 zł щомісяця по догляду за дитиною до 18 років незалежно від доходу сім’ї). На даний момент цією програмою забезпечено фінансову підтримку близько 200 000 українських дітей.

(грошова допомога у розмірі 800 zł щомісяця по догляду за дитиною до 18 років незалежно від доходу сім’ї). На даний момент цією програмою забезпечено фінансову підтримку близько 200 000 українських дітей. Zasiłek Pielęgnacyjny – пільга по догляду та наданню допомоги людям з інвалідністю або літнім особам, що передбачає щомісячні виплати в сумі 215,84 zł.

– пільга по догляду та наданню допомоги людям з інвалідністю або літнім особам, що передбачає щомісячні виплати в сумі 215,84 zł. Допомога для людей, які не влаштовуються на роботу або кидають її, щоб піклуватися про члена сім’ї з інвалідністю ( Świadczenie Pielęgnacyjne ). З 1 січня 2024 року розмір цієї виплати по догляду складає 2988 zł на місяць.

). З 1 січня 2024 року розмір цієї виплати по догляду складає 2988 zł на місяць. Спеціальна пільга по догляду, якщо особа, яка здійснює опіку, звільняється або не приступає до роботи або іншої оплачуваної діяльності для забезпечення догляду за особою з інвалідністю ( Specjalny Zasiłek Opiekuńczy ). Варто згадати, що у зв’язку із законодавчими змінами з 1 січня 2024 року цей вид пільг скасували, проте для тих опікунів, кому було надано право на такі виплати до 31 грудня 2023 року, допомога діє на попередніх умовах. Розмір спеціальної допомоги по догляду складає 620 zł на місяць за умови, що загальний дохід на одну особу сім’ї особи, яка здійснює догляд, та сім’ї особи, яка потребує опіки, не перевищує суму 764 zł.

). Допомога на оплату перебування дитини в яслах, дитячому клубі або у няні ( Żłobkowe ). Батьки або законні опікуни дитини, які не отримують допомоги по догляду, можуть оформити щомісячну субсидію в розмірі до 400 zł.

). Батьки або законні опікуни дитини, які не отримують допомоги по догляду, можуть оформити щомісячну субсидію в розмірі до 400 zł. Виплати у рамках програми Dobry Start. Це пільга у розмірі 300 zł, яка надається один раз на рік на дитину, яка відвідує школу до досягнення нею 20 років або 24-річного віку, якщо дитина з інвалідністю.

Це пільга у розмірі 300 zł, яка надається один раз на рік на дитину, яка відвідує школу до досягнення нею 20 років або 24-річного віку, якщо дитина з інвалідністю. Пільга у рамках програми Родинний капітал виплачується за кожну другу та наступну дитину в сім’ї у віці від 12 до 35 місяців у максимальній сумі 12000 zł на 1 дитину) Формат виплат залежить від бажання батьків: або по 1000 zł щомісяця протягом 1 року, або по 500 zł на місяць протягом 2-х років.

виплачується за кожну другу та наступну дитину в сім’ї у віці від 12 до 35 місяців у максимальній сумі 12000 zł на 1 дитину) Формат виплат залежить від бажання батьків: або по 1000 zł щомісяця протягом 1 року, або по 500 zł на місяць протягом 2-х років. Одноразова виплата у розмірі 1000 zł за народження 1 дитини ( Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ).

). Одноразова грошова допомога громадянам України у розмірі 300 zł на особу (Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy). Така фінансова допомога призначена для покриття першочергових витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Крім цього, законодавством, як і раніше, гарантується доступ громадян з українським паспортом до польської системи охорони здоров’я (зокрема, для людей, які не сплачують страхові внески), а також право на здобуття освіти.

Продовження допомоги мовою цифр

У Міністерстві фінансів Польщі підрахували, що продовження терміну надання допомоги українцям до 30 червня 2024 року спричинить суттєве збільшення ресурсів Фонду допомоги (Fundusz Pomocy) – приблизно на 1,87 млрд злотих, які додадуться до коштів, що вже знаходяться на рахунку, у розмірі 4,35 млрд злотих. Загальна сума за півроку складе 6,22 млрд злотих.

Іншими словами, польський бюджет виплачуватиме українцям понад мільярд злотих на місяць.

Сценарії розвитку продовження Спецзакону

Як відомо, у жовтні 2023 року на рівні Євросоюзу було ухвалено рішення про продовження тимчасового захисту для людей, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік. Тобто з 4 березня 2024 року по 4 березня 2025 року.

Спеціальний закон про громадян України в Польщі передбачав, що захист, включаючи право на перебування та соцгарантії, охоплює період до 4 березня 2024 року.

Проте 2 лютого 2024 року було опубліковано проект поправки до Спеціального закону, який було внесено до Сейму 6 лютого 2024 року, а потім відправлено на розгляд нижньої палати польського парламенту 7 лютого. Вже 9 лютого Сейм ухвалив акт, який продовжує законність перебування військових біженців з України, які підпадають під дію Спецустави, до 30 червня 2024 року.

Однак, перш ніж текст поправки до Спеціального закону буде опубліковано у Віснику законів (Dziennik Ustaw) і набуде чинності, подальші дії повинні бути зроблені Сенатом та Президентом .

Консультант Ярослав Стецюн Ми сподіваємося, що процес затвердження документа пройде гладко і всі необхідні юридичні процедури будуть завершені до 4 березня 2024 року, щоб забезпечити безперервність права на проживання в Польщі для бенефіціарів Спеціального закону та його продовження до 30 червня 2024 року. Однак станом на 14 лютого статус документа на сайті Сейму позначений таким чином: «Закон був представлений президенту і спікеру Сенату», тобто роботу над нормативним актом ще офіційно не завершено.

Продовження захисту до 30 червня 2024-го

Також дещо дивує те, що зміни до закону передбачають продовження захисту лише до 30 червня 2024 року, а не до 4 березня 2025 року, як зазначено у директиві ЄС.

Як повідомляється, польський уряд планує провести широкі консультації, які передбачають внесення суттєвих змін до акту та адаптацію його положень до зазначеної Радою ЄС дати (тобто 4 березня 2025 року), але пізніше. Це має відбутися в рамках ширшого перегляду та всебічної зміни положень Спеціального закону, що, на думку експертів, призведе до позбавлення бенефіціарів щодо допомоги деяких соціальних прав у майбутньому.

Зокрема, у польському Мінфіні стверджують, що директива ЄС не зобов’язує надавати всі пільги у тій чи іншій країні нарівні з громадянами, але забезпечує право переселенців на проживання, доступ до ринку праці та проживання, медичну допомогу, соціальну допомогу та доступ дітей до освіти.

Ми уважно стежимо за тим, як розвиватиметься ситуація надалі і обов’язково проінформуємо наших читачів про всі подальші дії польського уряду.