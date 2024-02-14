Планы по изменению зоны платной парковки в Варшаве

Процесс обсуждения длился с 15 ноября по 15 декабря 2023 года. Это был второй этап изучения общественного мнения по вопросу расширения ЗПНП на другие части этого района польской столицы.

Первые консультации состоялись еще в конце 2021 года и касались Нижнего и Верхнего Мокотува (Dolny и Górny Mokotów). ЗПНП была введена в Мокотове в начале 2023 года.

Теперь же город хотел узнать мнение людей, живущих или работающих в той части Мокотува, которая ограничена следующими улицами:

Żwirki и ul.Wigury с запада;

Woronicza, ul.Domaniewską и ul.Idzikowskiego с юга;

Czerniakowską с востока;

Gagarina, ul.Różaną и ul.Kulskiego с севера.

В ходе общественных консультаций жители могли ознакомиться с концепцией изменений в организации дорожного движения и парковки в упомянутых выше районах Мокотува, и оставить свои замечания к ней. Они также получили данные о результатах измерения уровня занятости парковочных мест и их оборота.

Первоначальные проекты организации дорожного движения были опубликованы Управлением муниципальных дорог Варшавы (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie). Однако в ведомстве акцентировали, что они еще официально не утверждены и не окончательны. Это были предварительные предложения, подготовленные для дальнейшего обсуждения с жителями.

Для чего расширять зону платной парковки?

Городские власти поясняют, что зона платной парковки в первую очередь предназначена для защиты потребностей местного населения в стоянке для автомобилей. Во-вторых, это позволит получить доступ к платному паркингу людям, приезжающим в Мокотув из-за пределов района.

Введение самой платы, по мнению муниципалитета, имеет эффект снижения интереса к парковке со стороны приезжих, тем самым увеличивая шансы местных жителей найти парковочное место в непосредственной близости.

Окончательное же решение об изменении границ зоны платной парковки будут принимать депутаты Варшавского горсовета. Прежде чем состоится голосование, согласно процедуре, необходимо было провести определенные анализы ситуации и подготовить документы, необходимые для принятия решения.

Сколько стоит парковка в Варшаве?

Напомним, что плата за парковку в зоне платной неохраняемой парковки в Варшаве взимается в рабочие дни с понедельника по пятницу (кроме 2 мая, 24 декабря и 31 декабря) с 8:00 до 20:00.

Тарифы на парковку в Варшаве следующие:

первый час – 4,50 zł;

второй час – 5,40 zł;

третий час – 6,40 zł;

четвертый и последующие часы – по 4,50 zł.

Минимальная плата за парковку составляет 0,50 zł, что соответствует 10 минутам парковки. На более короткое время парковку оплатить невозможно.