Главная
Праздники в Польше

Как отмечают Новый год в Польше и где встретить Sylwester в 2024 году?

Автор:

Дата обновления: 31.12.2023

4.5/5 - (17 голосов)

Продолжая близко знакомиться с культурными особенностями Польши, необходимо остановиться на традициях отмечать праздники.

В данном материале мы расскажем, как поляки встречают Новый год – хорошо знакомое и любимое многими торжество. Какие из обычаев покажутся хорошо знакомыми? Что, наоборот, непривычно, какие особенности? Что можно и что нельзя делать, чтобы не попасть в неприятные ситуации? Об этом и поговорим.

Скрыть содержание

С какого числа новогодние праздники и до какого?

Новый год в Польше встречают в ночь на первое января. В этом поляки ничем не отличаются от остальных стран, живущих по юлианскому календарю. При этом и 31 декабря у поляков праздник – день Святого Сильвестра. О нем мы подробнее расскажем чуть ниже.

Надо не забывать, что католическое Рождество встречают в ночь на 25 декабря, а празднуют его поляки еще и 26-го. Уже к этим праздникам наряжают елки, украшают дома, поздравляют соседей. Поэтому нередко одни праздники плавно перетекают в другие.

Так как праздники имеют общенациональный характер, то в эти дни не работают госучреждения, в том числе и представительства за рубежом. В целом календарь праздничных дат на декабрь-январь выглядит так:

ДатаПраздник, событие
24 декабряСочельник (Вигилия)
25 декабряПервый день Рождества
26 декабряВторой день Рождества
31 декабряКанун Нового года — День Святого Сильвестра
1 январяНовый год
6 январяБогоявление (не во всех Воеводствах является выходным)

Как отмечают Nowy Rok в Польше?

Как отмечают Nowy Rok в ПольшеПразднование Нового года во многом покажется хорошо знакомым. Украшаются дома, улицы, города. Встреча происходит за столом, в кругу родных и друзей.

Многие предпочитают отметить НГ дома, но немало и тех, кто отправляется в туры на курорты или в клубы.

Горожане (а вместе с ними и туристы) могут встречать на центральных площадях под бой часов, а уже после отправляться праздновать.

На улицах проходят массовые гуляния, витрины магазинов сверкают тематическими инсталляциями. Шампанское (но чаще специальный новогодний глинтвейн – гжанец), фейерверки и песни – все это свойственно польской культуре, и вряд ли станет удивительным для иностранцев из стран СНГ.

Традиции и обычаи у поляков

Простить старые обиды, убраться в доме и отдать долги – вот, три основные, но далеко не единственные предновогодние традиции.

Особенности праздничного стола

Привычно выглядит и праздничный стол – он изобилен и торжественен.

Однако тут есть одно отличие: поляки стараются поставить на стол двенадцать блюд (по числу месяцев в году) и некоторые из них могут быть довольно простыми – ячменная или пшенная каша, хлебцы и т.п. Это не отрицает наличия и более изысканных угощений, в том числе десертов (шоколадных тортов, медово-ореховых печений — фафернух и др.).

Особенности праздничного столаГлавным блюдом новогоднего стола является запеченный карп. Именно с ним связаны довольно неоднозначные и спорные традиции. Голову рыбы, как правило, отдают главе семейства – и здесь нет ничего особенного. Но поляки не выбрасывают сразу чешую! Они укладывают ее в кошельки, полагая, что это приведет к увеличению достатка.

Если польские знакомые забьют ваш кошелек рыбьей чешуей – это не повод «раззудить плечу, да разойтись руке»; это пожелание вам материального благополучия. Если возможный запах от вашей собственности смущает – заранее и тактично предупредите поляков, что эта традиция вам не подходит.

Подарки

Подарки дарить принято, но предпочтение отдается вещам практичным и красивым. Дамам преподносят бижутерию, различные аксессуары. Мужчинам дарят запонки, зажигалки, портмоне, ручки и т.п.

Не очень прилично дарить замужней женщине нечто лучше и дороже, чем преподнес ей супруг. Лучше заранее выяснить, что именно будет подарено.

Празднование на свежем воздухе

Уличные гуляния свойственны не только встрече Нового года, но и следующему дню.

Празднование на свежем воздухеВ средневековой Польше была традиция – кулиг. Богатые аристократы съезжались на своих санях и устраивали веселый хоровод из подвод.

Сегодня все выглядит более скромно: молодежь катается на санках, веселится, а после готовят на жаровнях блюда: мясо или более традиционные в этот день бигосы (вид колбасок).

Название же у мероприятия сохранилось прежнее – кулиг.

Другие традиции

Еще несколько интересных особенностей, часть из которых хорошо узнаваема, но далеко не все:

  • Многие поляки верят, что хорошая погода на Новый год показатель хорошего урожая в будущем.
  • «Как встретить, так и проведешь» — эта народная мудрость признается и в Польше.
  • Поляки стараются проснуться пораньше первого января и слезть с кровати, наступая сначала на правую ногу. Они считают, что это принесет им удачу в новом году.
Указанные традиции соблюдаются многими в Польше, но они вовсе не являются обязательными правилами, и некоторая часть населения относится к ним, как пережиткам прошлого. Однако если ваши знакомые чтут традиции, то их неисполнение могут посчитать личным оскорблением.

Как и когда празднуют день Святого Сильвестра (Sylwester)?

Об этом празднике стоит упомянуть отдельно. Отмечается он 31 декабря. В принципе, кроме поздравлений именно с этим днем Сильвестр ничем особенным не отличается: хозяйки готовятся к встрече Нового года, уличные гуляния и маскарады идут своим чередом еще с Рождественских праздников.

Как и когда празднуют день Святого СильвестраОднако, если вы впервые в Польше, вам обязательно расскажут душещипательную легенду об этом святом. Сильвестр I – это один из Римских пап, проживающих в 4 веке н.э. Так вот, в те годы, появился из пучины морской чудовищный Левиафан и пытался, согласно повествованию, съесть весь мир.

Как несложно догадаться, в этот момент и появился «праведный католик» Сильвестр, победив мистического гада. С этих, мол, пор в Польше и «празднуют Сильвестра» 31 декабря.

Не пытаясь оспаривать существования гигантских миропожирающих змеев, остановимся на нескольких фактах:

  1. Традиция «праздновать Сильвестра» появилась только в конце XIX века.
  2. Эта легенда не относится к разряду библейских.
  3. Святой Сильвестр не являлся никаким «праведным католиком», т.к. жил за семь веков до полного отпадения католичества.
  4. Святого Сильвестра, несмотря на то что он был Римским папой, почитает и Православная церковь. Причина все та же – раскол еще не произошел. Так что, если иностранец верующий человек, не стоит опасаться праздновать день «чужого» святого.
Это исторические факты, но – и это крайне важно – речь идет о вере! Набожному поляку не нужны факты и доказательства, ему не нужно знать, он просто верит. Не стоит провоцировать религиозных людей, пытаясь доказать им что-либо. Оставьте исторические споры для другой компании.

Куда можно поехать в Польшу на НГ?

Мест для празднования Нового года можно найти в Польше предостаточно. Остановимся на самых популярных.

Встреча в горах

Такие горнолыжные курорты сосредоточены на юге страны, в горной местности. Одним из любимых у поляков является местечко Закопане. Основное преимущество – организованный семейный отдых, т.е. развлечения найдутся для всех возрастов.

Санки и коньки, лыжи и сноуборды – эти и другие виды спорта и отдыха прекрасно развлекут взрослых и детей. Одно из любимых развлечений – горный трамвай, который поднимает туристов на вершину одной из гор, откуда с высоты 1160 метров открываются шикарные пейзажи.

Zakopane: фото 1

Zakopane: фото 2

Zakopane: фото 3

Встретить Sylwester в замке Карниты

Карниты – это отель в Польше, стилизованный под средневековый замок. Прекрасный отдых, шикарные пейзажи. Кроме этого, весь период пребывания сопровождается антуражем рыцарских времен, включая балы, поединки и прочие развлечения.

Ехать можно вместе с детьми. Средняя стоимость взрослого тура – 250-270 евро. Дети до 5 лет – 20 евро, от 5 до 16 – 175.

Где побывать и что посмотреть в Варшаве?

В польской столице проходит множество мероприятий. Главные в Новый год – на центральной площади. Там же установлена елка. Огромное количество людей, шумное празднование, карнавал и маскарад, на каждом углу разливают гжанец.

1 января можно посетить аквацентр «Водный парк», покататься на коньках на открытых и закрытых катках, побывать в торговых центрах.

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Где лучше отмечать с детьми?

Кроме уже указанных мест, праздники с детьми в Польше предпочитают проводить:

  • Краков. Это «культурная столица» РП. Праздники здесь проходят менее шумно, более камерно, но очень интересно и для детей, и для взрослых. Стоит обратить внимание на Королевский замок.
  • Музей Велички. Место так же расположено в Кракове, но на глубине 300 метров под землей. Можно насладиться видами роскошных озер, часовен, галерей картин и пр.
  • Желающие могут совместить отдых с лечением. Славятся следующие польские места:
    • Дзвижино;
    • Душники-Здруй;
    • Поланица-Здруй;
    • Устронь.

Конечно, санаторий не лучшее место для детских развлечений, но если здоровье требует внимания, можно и сочетать приятное с полезным.

Как работают магазины на НГ?

Как работают магазины на НГ25 и 26 декабря, а также 1 января – крупные склепы не работают.

Однако небольшие частные лавочки могут функционировать по собственному графику.

Конечно, трудятся продавцы сувениров, а реализаторов гжанца можно встретить повсеместно.

В канун Рождества и Нового года (24 и 31 декабря, соответственно) большинство торговых центров открыты, но по сокращенной программе – до 14-15 часов.

Новый год в Польше – это интересно, а по сравнению с затратами на отдых в странах «старой» Европы, еще и очень выгодно. Зная сложившиеся традиции и не нарушая их, можно избежать ненужных конфликтов и славно отдохнуть!

4.5/5 - (17 голосов)

Остались вопросы? Задайте их:

  1. Под статьей в виде комментария.
  2. В нашем ТГ-чате.
  3. Через платную консультацию.
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
Задать вопрос консультанту
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Рубрики
Подпишись на канал Консультант в ТГ

x

Спасибо, ваш отзыв отправлен

Задать вопрос эксперту

Спасибо!

В ближайшее время мы опубликуем информацию.