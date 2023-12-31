С какого числа новогодние праздники и до какого?

Новый год в Польше встречают в ночь на первое января. В этом поляки ничем не отличаются от остальных стран, живущих по юлианскому календарю. При этом и 31 декабря у поляков праздник – день Святого Сильвестра. О нем мы подробнее расскажем чуть ниже.

Надо не забывать, что католическое Рождество встречают в ночь на 25 декабря, а празднуют его поляки еще и 26-го. Уже к этим праздникам наряжают елки, украшают дома, поздравляют соседей. Поэтому нередко одни праздники плавно перетекают в другие.

Так как праздники имеют общенациональный характер, то в эти дни не работают госучреждения, в том числе и представительства за рубежом. В целом календарь праздничных дат на декабрь-январь выглядит так:

Дата Праздник, событие 24 декабря Сочельник (Вигилия) 25 декабря Первый день Рождества 26 декабря Второй день Рождества 31 декабря Канун Нового года — День Святого Сильвестра 1 января Новый год 6 января Богоявление (не во всех Воеводствах является выходным)

Как отмечают Nowy Rok в Польше?

Празднование Нового года во многом покажется хорошо знакомым. Украшаются дома, улицы, города. Встреча происходит за столом, в кругу родных и друзей.

Многие предпочитают отметить НГ дома, но немало и тех, кто отправляется в туры на курорты или в клубы.

Горожане (а вместе с ними и туристы) могут встречать на центральных площадях под бой часов, а уже после отправляться праздновать.

На улицах проходят массовые гуляния, витрины магазинов сверкают тематическими инсталляциями. Шампанское (но чаще специальный новогодний глинтвейн – гжанец), фейерверки и песни – все это свойственно польской культуре, и вряд ли станет удивительным для иностранцев из стран СНГ.

Традиции и обычаи у поляков

Простить старые обиды, убраться в доме и отдать долги – вот, три основные, но далеко не единственные предновогодние традиции.

Особенности праздничного стола

Привычно выглядит и праздничный стол – он изобилен и торжественен.

Однако тут есть одно отличие: поляки стараются поставить на стол двенадцать блюд (по числу месяцев в году) и некоторые из них могут быть довольно простыми – ячменная или пшенная каша, хлебцы и т.п. Это не отрицает наличия и более изысканных угощений, в том числе десертов (шоколадных тортов, медово-ореховых печений — фафернух и др.).

Главным блюдом новогоднего стола является запеченный карп. Именно с ним связаны довольно неоднозначные и спорные традиции. Голову рыбы, как правило, отдают главе семейства – и здесь нет ничего особенного. Но поляки не выбрасывают сразу чешую! Они укладывают ее в кошельки, полагая, что это приведет к увеличению достатка.

Если польские знакомые забьют ваш кошелек рыбьей чешуей – это не повод «раззудить плечу, да разойтись руке»; это пожелание вам материального благополучия. Если возможный запах от вашей собственности смущает – заранее и тактично предупредите поляков, что эта традиция вам не подходит.

Подарки

Подарки дарить принято, но предпочтение отдается вещам практичным и красивым. Дамам преподносят бижутерию, различные аксессуары. Мужчинам дарят запонки, зажигалки, портмоне, ручки и т.п.

Не очень прилично дарить замужней женщине нечто лучше и дороже, чем преподнес ей супруг. Лучше заранее выяснить, что именно будет подарено.

Празднование на свежем воздухе

Уличные гуляния свойственны не только встрече Нового года, но и следующему дню.

В средневековой Польше была традиция – кулиг. Богатые аристократы съезжались на своих санях и устраивали веселый хоровод из подвод.

Сегодня все выглядит более скромно: молодежь катается на санках, веселится, а после готовят на жаровнях блюда: мясо или более традиционные в этот день бигосы (вид колбасок).

Название же у мероприятия сохранилось прежнее – кулиг.

Другие традиции

Еще несколько интересных особенностей, часть из которых хорошо узнаваема, но далеко не все:

Многие поляки верят, что хорошая погода на Новый год показатель хорошего урожая в будущем.

«Как встретить, так и проведешь» — эта народная мудрость признается и в Польше.

Поляки стараются проснуться пораньше первого января и слезть с кровати, наступая сначала на правую ногу. Они считают, что это принесет им удачу в новом году.

Указанные традиции соблюдаются многими в Польше, но они вовсе не являются обязательными правилами, и некоторая часть населения относится к ним, как пережиткам прошлого. Однако если ваши знакомые чтут традиции, то их неисполнение могут посчитать личным оскорблением.

Как и когда празднуют день Святого Сильвестра (Sylwester)?

Об этом празднике стоит упомянуть отдельно. Отмечается он 31 декабря. В принципе, кроме поздравлений именно с этим днем Сильвестр ничем особенным не отличается: хозяйки готовятся к встрече Нового года, уличные гуляния и маскарады идут своим чередом еще с Рождественских праздников.

Однако, если вы впервые в Польше, вам обязательно расскажут душещипательную легенду об этом святом. Сильвестр I – это один из Римских пап, проживающих в 4 веке н.э. Так вот, в те годы, появился из пучины морской чудовищный Левиафан и пытался, согласно повествованию, съесть весь мир.

Как несложно догадаться, в этот момент и появился «праведный католик» Сильвестр, победив мистического гада. С этих, мол, пор в Польше и «празднуют Сильвестра» 31 декабря.

Не пытаясь оспаривать существования гигантских миропожирающих змеев, остановимся на нескольких фактах:

Традиция «праздновать Сильвестра» появилась только в конце XIX века. Эта легенда не относится к разряду библейских. Святой Сильвестр не являлся никаким «праведным католиком», т.к. жил за семь веков до полного отпадения католичества. Святого Сильвестра, несмотря на то что он был Римским папой, почитает и Православная церковь. Причина все та же – раскол еще не произошел. Так что, если иностранец верующий человек, не стоит опасаться праздновать день «чужого» святого.

Это исторические факты, но – и это крайне важно – речь идет о вере! Набожному поляку не нужны факты и доказательства, ему не нужно знать, он просто верит. Не стоит провоцировать религиозных людей, пытаясь доказать им что-либо. Оставьте исторические споры для другой компании.

Куда можно поехать в Польшу на НГ?

Мест для празднования Нового года можно найти в Польше предостаточно. Остановимся на самых популярных.

Встреча в горах

Такие горнолыжные курорты сосредоточены на юге страны, в горной местности. Одним из любимых у поляков является местечко Закопане. Основное преимущество – организованный семейный отдых, т.е. развлечения найдутся для всех возрастов.

Санки и коньки, лыжи и сноуборды – эти и другие виды спорта и отдыха прекрасно развлекут взрослых и детей. Одно из любимых развлечений – горный трамвай, который поднимает туристов на вершину одной из гор, откуда с высоты 1160 метров открываются шикарные пейзажи.

Встретить Sylwester в замке Карниты

Карниты – это отель в Польше, стилизованный под средневековый замок. Прекрасный отдых, шикарные пейзажи. Кроме этого, весь период пребывания сопровождается антуражем рыцарских времен, включая балы, поединки и прочие развлечения.

Ехать можно вместе с детьми. Средняя стоимость взрослого тура – 250-270 евро. Дети до 5 лет – 20 евро, от 5 до 16 – 175.

Где побывать и что посмотреть в Варшаве?

В польской столице проходит множество мероприятий. Главные в Новый год – на центральной площади. Там же установлена елка. Огромное количество людей, шумное празднование, карнавал и маскарад, на каждом углу разливают гжанец.

1 января можно посетить аквацентр «Водный парк», покататься на коньках на открытых и закрытых катках, побывать в торговых центрах.

Где лучше отмечать с детьми?

Кроме уже указанных мест, праздники с детьми в Польше предпочитают проводить:

Краков . Это «культурная столица» РП. Праздники здесь проходят менее шумно, более камерно, но очень интересно и для детей, и для взрослых. Стоит обратить внимание на Королевский замок.

. Это «культурная столица» РП. Праздники здесь проходят менее шумно, более камерно, но очень интересно и для детей, и для взрослых. Стоит обратить внимание на Королевский замок. Музей Велички . Место так же расположено в Кракове, но на глубине 300 метров под землей. Можно насладиться видами роскошных озер, часовен, галерей картин и пр.

. Место так же расположено в Кракове, но на глубине 300 метров под землей. Можно насладиться видами роскошных озер, часовен, галерей картин и пр. Желающие могут совместить отдых с лечением. Славятся следующие польские места : Дзвижино; Душники-Здруй; Поланица-Здруй; Устронь.

:

Конечно, санаторий не лучшее место для детских развлечений, но если здоровье требует внимания, можно и сочетать приятное с полезным.

Как работают магазины на НГ?

25 и 26 декабря, а также 1 января – крупные склепы не работают.

Однако небольшие частные лавочки могут функционировать по собственному графику.

Конечно, трудятся продавцы сувениров, а реализаторов гжанца можно встретить повсеместно.

В канун Рождества и Нового года (24 и 31 декабря, соответственно) большинство торговых центров открыты, но по сокращенной программе – до 14-15 часов.

Новый год в Польше – это интересно, а по сравнению с затратами на отдых в странах «старой» Европы, еще и очень выгодно. Зная сложившиеся традиции и не нарушая их, можно избежать ненужных конфликтов и славно отдохнуть!